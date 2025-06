las 10 mejores alternativas a Day One Journal para llevar un diario organizado

Day One ha sido una app de diario imprescindible para escritores, diaristas y entusiastas de la productividad, y es conocida por su interfaz elegante y su facilidad de uso.

Pero si has llegado hasta aquí, es probable que ya no satisfaga tus necesidades. Quizás buscas más control sobre tus datos o funciones que sean más compatibles con la escritura de textos largos, el seguimiento del estado de ánimo o el establecimiento de metas. Quizás el coste de la suscripción ya no te parezca justificado por lo que obtienes.

Sea cual sea el motivo que te haya llevado a reconsiderar Day One, la buena noticia es que tienes opciones, y muchas. Desde apps de diario centradas en la privacidad hasta herramientas seguras basadas en la nube que también sirven como bases de conocimiento personal, las alternativas de esta lista ofrecen mucho más que un simple lugar donde anotar tus pensamientos.

En esta guía, repasaremos 10 de las mejores alternativas a Day One que te ofrecen flexibilidad y funciones diseñadas para crecer con tu práctica de llevar un diario.

¿Por qué elegir alternativas a Day One Journal?

Aunque Day One se ha ganado su lugar como una de las mejores apps de diario, tiene limitaciones, especialmente para usuarios con necesidades o flujos de trabajo en constante evolución.

He aquí por qué muchos están cambiando:

Flexibilidad limitada de la plataforma : Day One está diseñado principalmente para usuarios de Apple. Si necesitas un acceso fluido desde Android, Windows o la web, es posible que encuentres restricciones

Precio : La versión gratuita de la app, aplicación de diario digital ofrece una funcionalidad limitada, y la suscripción premium puede no justificar el coste para usuarios ocasionales o con un presupuesto limitado

Bullet journaling: Day One carece de estructuras nativas de bullet journaling, como el registro rápido, la migración de tareas o la indexación basada en símbolos

Funciones que faltan : Day One es bueno para registros diarios. Sin embargo, carece de funciones avanzadas como seguimiento de hábitos, análisis del estado de ánimo o búsqueda profunda en las entradas, todas ellas ofrecidas por otras herramientas

Integración de productividad: si buscas combinar el diario con la gestión de tareas, la sincronización del calendario o el seguimiento de metas, algunas alternativas ofrecen más opciones de productividad

Las mejores alternativas a Day One Journal de un vistazo

Aquí tienes un resumen rápido de las 10 mejores alternativas a Day One Journal:

Herramienta Funciones clave Ideal para Precio ClickUp – ClickUp Docs para crear diarios colaborativos con IA – ClickUp Notepad para tomar notas rápidas – ClickUp AI para resumir notas, crear entradas basadas en el trabajo terminado, chatear, etc. – Cientos de plantillas personalizables Lo mejor para llevar un diario estructurado con gestión de tareas y establecimiento de metas Versión básica gratis Notion – Sistema de diario personalizado – Bases de datos enlazadas – Plantillas diarias reutilizables Lo mejor para el seguimiento de hábitos dentro de un entorno de trabajo de diario personalizado Versión básica gratis Evernote – Indicaciones diarias – Protección con contraseña – Vídeos y audio incrustados Ideal para capturar conocimientos, llevar un diario y organizar notas rápidas Versión básica gratuita Diario en cuadrícula – Indicaciones estructuradas – Widgets, como «Evento», «Memoria» y «Cita» Ideal para llevar un diario minimalista y reflexionar sobre uno mismo Versión básica gratis Diarium – Conversión de voz a texto para escribir sin usar las manos – Vista de calendario – Seguimiento de hábitos Ideal para una experiencia de diario sencilla, estructurada y rica en medios Versión básica gratis Viaje – Convierte las entradas del diario en álbumes de fotos – Protegido con contraseña – Vistas de calendario, cronograma y atlas Ideal para documentar viajes y hitos personales Versión básica gratis, gratuita/o Joplin – Formato Markdown – Estructura jerárquica – Asistente de IA, Jarvis La mejor app de código abierto para llevar un diario estructurado y organizado al detalle Versión básica gratis, gratuita/o Penzu – Búsqueda avanzada – Función Time Capsule para enviar notas a tu yo futuro Ideal para diarios privados con autoguardado y mensajes para el futuro Versión básica gratuita Daylio – Registro diario del estado de ánimo y la actividad para realizar un seguimiento y supervisar los patrones – Vista de lista o calendario Lo mejor para el seguimiento del estado de ánimo y la actividad con información visual Versión básica gratuita Obsidian – Diseño libre en el que puedes arrastrar notas, imágenes, etc. – Enlaces bidireccionales y mapas visuales de las entradas del diario Lo mejor para llevar un diario conectado con enlaces, vista gráfica y personalización de complementos Versión básica gratis, gratuita/o

Ahora que ya sabes por qué Day One podría no ser la opción adecuada para ti, vamos a ver las mejores alternativas que ofrecen más flexibilidad, mejores funciones y una experiencia de diario adaptada a tus necesidades:

1. ClickUp (ideal para llevar un diario estructurado con gestión de tareas y establecimiento de metas)

Mantén tus reflexiones personales o laborales cerca de la gestión de tus tareas con los documentos de ClickUp

Si tu rutina de escribir un diario ha empezado a parecerte dispersa, o tus notas están enterradas en algún lugar entre múltiples diarios, ClickUp podría ser la estructura que te falta.

Esta app, que lo tiene todo para el trabajo, también funciona como una potente plataforma para llevar un diario. Escritores, profesionales y entusiastas de la productividad utilizan ClickUp como su mejor app para llevar un diario. Organiza tus reflexiones y listas de tareas pendientes, las hace buscables y conecta todo con el panorama general.

Una de las funciones más destacadas de esta app gratuita es ClickUp Docs, que convierte el diario en un hábito fluido, colaborativo y organizado.

Registra tus actividades diarias, agrupa otras entradas del diario y haz que los textos mundanos resulten atractivos con ClickUp Docs

Puedes crear un nuevo documento para cada día, agrupar registros semanales en carpetas e incluso vincular entradas a tareas o metas específicas. Para que resalte visualmente, añade encabezados, tablas, listas de control y campos personalizados para dar formato a tus ideas exactamente como deseas.

Puedes crear múltiples diarios dentro de ClickUp, y son completamente gratis. Por ejemplo, configura una carpeta llamada «Diario en línea» y, dentro de ella, crea documentos para diferentes propósitos. Podría ser desde un registro de ideas hasta un diario de gratitud o reflexiones semanales. Aunque cada documento actúa como un diario independiente, utiliza páginas anidadas para dividirlos en registros diarios, revisiones mensuales y entradas específicas de un tema.

Para que escribir un diario sea aún más fluido, especialmente para pensamientos rápidos y reflexiones diarias, ClickUp Bloc de notas ofrece una forma rápida y sin distracciones de anotar cosas cuando te llega la inspiración.

Captura pensamientos, ideas, lluvias de ideas y reflexiones con el Bloc de notas de ClickUp

La razón por la que es una de las apps de diario más populares es que puedes añadir listas de control para rutinas recurrentes, formatear con encabezados y resaltados. Yendo un paso más allá, puedes incrustar vídeos u hojas de cálculo para que tu diario sea más visual.

Y si una nota fugaz se convierte en algo procesable, conviértela en una tarea, completa con fechas límite, personas asignadas y prioridades. Cada nueva entrada puede evolucionar hacia lluvias de ideas , planificación y seguimiento más profundo de las metas .

Si quieres que tu diario vaya más allá de la simple escritura y te permita interactuar con tus pensamientos, ClickUp Brain añade una capa impulsada por IA para ayudarte a conseguirlo.

Supongamos que has estado utilizando ClickUp Docs para llevar un diario con el fin de mejorar tu productividad o para capturar ideas rápidas en el Bloc de notas. ClickUp Brain puede buscar instantáneamente en todas tus entradas, extrayendo información, resúmenes o entradas específicas con solo hacer una pregunta en lenguaje natural como «¿Qué reflexioné el martes pasado?» o «Resume mis pensamientos sobre la recuperación del agotamiento»

Saca a la luz incidencias pasadas, resume pensamientos y obtén respuestas precisas en todo momento con ClickUp Brain

A diferencia de otras apps de diario, ClickUp Brain te permite generar automáticamente indicaciones basadas en los temas de tu diario, convertir tus ideas en una lista de tareas pendientes o crear preguntas de seguimiento para explorar pensamientos recurrentes.

Al ser consciente del contexto, el diario digital te ayuda a conectar los puntos a lo largo de días, semanas o incluso meses de escritura de contenido personal.

Las mejores funciones de ClickUp

Convierte las entradas del diario en elementos estructurados y procesables con las tareas de ClickUp , que incluyen fechas límite, prioridades y personas asignadas si es necesario

Establece recordatorios inteligentes con ClickUp Reminders para hacer un seguimiento de tus pensamientos, reflexionar sobre tu día o retomar una idea en el momento adecuado

Realiza un seguimiento de tu crecimiento personal, tus metas de productividad o los hitos en la creación de hábitos con ClickUp Goals y visualiza tu progreso a lo largo del tiempo

Utiliza el asistente de escritura con IA de ClickUp Brain para resumir notas largas, generar indicaciones diarias o incluso hacer una lluvia de ideas para nuevas entradas durante tus sesiones de descarga mental en varios dispositivos

Límites de ClickUp

Las amplias funciones de esta popular app, aplicación, de diario tienen una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Aquí tienes una reseña de G2:

Necesito un blog para escribir todo lo que me gusta de ClickUp. Lo tiene todo: tareas (en vista de lista, vista de tabla, vista de tablero, vista de calendario, vista de mapa, etc.), documentos, IA, paneles y automatizaciones. Puedes compartir enlaces públicos de tareas o documentos. Las tareas tienen una pestaña de actividad para que puedas ver todo el historial de esa tarea. Es muy flexible y profesional. Con ClickUp como única app, no hay excusas para no ser extremadamente productivo.

2. Notion (ideal para el seguimiento de hábitos dentro de un entorno de trabajo personalizado tipo diario)

a través de Notion

Si tu estilo de diario se inclina hacia la estructura visual o el seguimiento diario de hábitos, Notion te hará sentir como en casa.

Puedes crear páginas de diario específicas para cada día, incrustar medios, realizar un seguimiento de tu estado de ánimo y diseñar plantillas para reflexiones matutinas o revisiones al final del día. Con Notion, puedes crear diarios ilimitados para registrar tus actividades y hábitos diarios, semanales y periódicos.

Notion también puede conectar tu diario digital a tu sistema más amplio, por ejemplo, enlazándolo a tu lista de tareas pendientes, tu calendario de contenidos o la hoja de ruta de tus proyectos.

Las mejores funciones de Notion

Crea un sistema de diario totalmente personalizado con páginas anidadas, bases de datos enlazadas y plantillas diarias reutilizables

Incrusta vídeos, audio, imágenes y archivos directamente en las entradas del diario para obtener una documentación más completa

Enlaza páginas del diario con tareas, proyectos o metas utilizando bases de datos relacionales para una productividad sensible al contexto

Limitaciones de Notion

La app, aplicación, puede consumir muchos recursos, ralentizando ocasionalmente el rendimiento o aumentando el uso de memoria incluso para tareas sencillas como tomar notas

La app gratuita tiene un tamaño de archivo de carga limitado de 5 MB, por lo que si tu diario tiene archivos PDF, varias fotos o entradas de audio, te quedarás sin almacenamiento rápidamente

Precios de Notion

Free Forever

Plus : 12 $ por asiento/mes

Business : 18 $ por asiento/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Notion

G2: 4,7/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

3. Evernote (ideal para capturar conocimientos, llevar un diario y organizar notas rápidas)

a través de Evernote

Con potentes funciones de búsqueda y sincronización perfecta entre dispositivos, Evernote mantiene tus recuerdos y pensamientos bien organizados. Para cada entrada del diario, puedes crear una nueva nota y utilizar un formato de título coherente basado en la fecha, como «Entrada del diario 2025-04-23», para mantener tus notas en orden cronológico y facilitar la búsqueda de días específicos.

Esta alternativa a Day One Journal te permite añadir etiquetas como #trabajo, #personal, #viajes, #ideas o #gratitud, lo que facilita filtrar y encontrar entradas basadas en temas o asuntos. Si encuentras artículos o citas que te inspiran, cópialos directamente en tu diario y reflexiona sobre ellos más tarde.

Las mejores funciones de Evernote

Mejora tus entradas añadiendo imágenes, capturas de pantalla o incluso notas de voz

Establece indicaciones diarias, ya sea por la mañana o por la noche, para fomentar la constancia e integrar el diario en tu rutina

Bloquea tus notas del diario o todo el cuaderno con protección por contraseña para mantener tus pensamientos a salvo

Limitaciones de Evernote

La versión gratuita de Evernote está limitada a solo 60 MB de espacio al mes, y solo se puede utilizar en dos dispositivos a la vez

Precios de Evernote

Free

Personal : 14,99 $ al mes

Profesional : 17,99 $ al mes

Enterprise: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Evernote

G2 : 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 8000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Evernote?

Aquí tienes una reseña de G2:

Llevo mucho tiempo utilizando Evernote para tomar notas y gestionar mis conocimientos. La app, aplicación, tiene una interfaz de usuario sencilla y clara, y se sincroniza rápidamente en todos los dispositivos.

4. Grid Diary (ideal para llevar un diario minimalista y reflexionar sobre uno mismo)

vía Grid Diary

Grid Diary es una app de diario fácil de usar y una alternativa a Day One Journal que utiliza un formato de cuadrícula para ayudarte a reflexionar de forma significativa sin sentirte abrumado. En lugar de escribir entradas de diario largas y abiertas, la app ofrece una serie de indicaciones estructuradas cada día para guiar la reflexión.

Dado que las entradas son breves y estructuradas, solo necesitas entre 5 y 10 minutos al día, lo que lo convierte en un hábito sostenible incluso para agendas muy apretadas.

Las mejores funciones de Grid Diary

Crea o personaliza tu cuadrícula con indicaciones que se adapten a tus metas personales o profesionales

Evalúa tus metas generales, revisa tu crecimiento personal y reconoce patrones o temas recurrentes

Añade, elimina y reordena widgets, como «Evento», «Recuerdo» y «Cita», para disfrutar de una experiencia más personalizada

Límites de Grid Diary

La herramienta solo ofrece vistas de cronogramas simples y registros diarios, y no es compatible con análisis avanzados ni paneles de productividad

Precios de Grid Diary

Free

Suscripción: 2,99 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Grid Diary

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

5. Diarium (ideal para una experiencia de diario sencilla, estructurada y rica en medios)

vía Diarium

Diarium crea automáticamente una entrada para cada día, lo que facilita crear el hábito de escribir un diario. Si prefieres hablar a escribir, la alternativa a Day One Journal te permite grabar tus pensamientos directamente o utilizar la función de voz a texto para escribir un diario sin usar las manos, ideal para reflexiones sobre la marcha o cuando estás demasiado cansado para escribir.

Puedes ver los días en los que has escrito en tu diario con la «Vista de calendario» o desplazarte por tus entradas en formato cronograma para revisar tus reflexiones mensuales y comprobar la coherencia.

Las mejores funciones de Diarium

Convierte las entradas en un diario de viaje con datos sobre la ubicación, el tiempo y el recuento de pasos

Muestra tus fotos, citas del calendario, publicaciones en redes sociales o datos de fitness mediante la integración con Instagram, Microsoft To Do, Google Fit, etc.

Obtén estadísticas como la frecuencia con la que escribes en tu diario, rachas de entradas y cuántas palabras has escrito para un seguimiento eficaz de tus hábitos

Limitaciones de Diarium

No es compatible con la colaboración en tiempo real ni con las entradas compartidas en el diario

Precios de Diarium

Free

Versión Pro: 9,99 $ (cuota única)

Valoraciones y opiniones sobre Diarium

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Diarium?

Aquí tienes una reseña de la App Store de Apple:

Me encanta esta app, aplicación. Facilita la creación de entradas diarias, la búsqueda de entradas anteriores y el traslado de entradas de otras apps a esta.

6. Journey (ideal para documentar viajes e hitos personales)

vía Journey

Journey es una app de diario digital que añade automáticamente marcas de tiempo y datos de ubicación para proporcionar un contexto significativo a las entradas de tu diario. Las vistas de calendario, cronograma y atlas de la app te permiten ver tu actividad en el diario a lo largo del tiempo y volver a visitar las entradas por fecha o ubicación. También puedes realizar un seguimiento de tu estado de ánimo y tus actividades diarias, lo que puede ayudarte a identificar patrones emocionales y mejorar tu bienestar mental.

Las mejores funciones de Journey

Añade fotos, vídeos, grabaciones de audio, datos meteorológicos y etiquetas de ubicación a tus entradas

Exporta entradas a PDF o DOCX y conviértelas en álbumes de fotos con un formato precioso

Protege tus entradas con un código de acceso, huella dactilar o Face ID

Limitaciones del viaje

Algunos usuarios han informado de que el almacenamiento en la nube tiene un espacio y un número de entradas limitados, por lo que la versión web de la app puede resultar limitante

Precios de Journey

Free

Suscripción : 4,17 $ al mes (facturado anualmente)

Vitalicio: 199,99 $

Valoraciones y reseñas de Journey

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

7. Joplin (la mejor app de código abierto para llevar un diario estructurado y organizado al detalle)

vía Joplin

La alternativa a Day One Journal, Joplin, es una app de toma de notas de código abierto que puedes usar fácilmente para escribir un diario, especialmente si prefieres una experiencia más estructurada y personalizable. Es compatible con el formato Markdown, lo que te permite crear entradas con imágenes, vídeos, PDF y enlaces.

Con los cuadernos y subcuadernos, puedes organizar tus entradas en una estructura limpia y jerárquica, de modo que los temas relacionados permanezcan agrupados y sean fácilmente accesibles. Y el plugin Jarvis (asistente de IA) mejora la toma de notas con funciones como resúmenes de contenido, reescritura de texto y generación de contenido, lo que facilita el refinamiento o la ampliación de las entradas del diario.

Las mejores funciones de Joplin

Realiza un seguimiento de las tareas pendientes, configura recordatorios y organiza listas con las funciones de gestión de tareas integradas de Joplin para gestionar tanto tus tareas diarias como tus reflexiones escritas en un solo lugar

Guarda páginas web completas, artículos o fragmentos con la extensión para navegadores de Joplin y consulta fácilmente el contenido online en tus diarios

Sincroniza tus notas entre dispositivos con Joplin Cloud y compártelas a través de enlaces públicos o utilízalas para colaborar

Limitaciones de Joplin

Joplin está diseñado principalmente para uso personal y carece de colaboración en tiempo real como Documentos de Google o Notion

Precios de Joplin

Free

Básico: 3,40 $ al mes (2,99 € al mes)

Pro: 6,81 $ al mes (5,99 € al mes)

Teams: 9,09 $ al mes por usuario (7,99 € al mes por usuario)

Valoraciones y opiniones sobre Joplin

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Joplin?

Aquí tienes una reseña de G2:

Me encanta la estructura organizativa de las notas, donde puedes tener cuadernos y diferentes notas dentro de ellos. También me encanta que las notas se almacenen en Markdown, lo que facilita su lectura. Lo uso todos los días y es muy fácil de usar e integrar en tu vida diaria.

8. Penzu (ideal para diarios privados con autoguardado y mensajes para el futuro)

vía Penzu

Penzu ofrece una experiencia de diario flexible que te permite capturar un número ilimitado de entradas para que puedas documentar cada detalle de tu vida sin restricciones.

Mientras escribes, la función de autoguardado trabaja silenciosamente en segundo plano, asegurando que tus ideas nunca se pierdan. A los escritores a los que les gusta hacer un seguimiento de su progreso les encantará la función de recuento de palabras, ideal para alcanzar metas personales.

Con Penzu Time Capsule, incluso puedes enviar mensajes a tu yo futuro, una forma única de reflexionar sobre tu crecimiento y tus hitos. Cuando estés listo para compartir, puedes elegir entre un correo electrónico privado o un enlace para compartir público, dependiendo de lo personal que sea la entrada.

Las mejores funciones de Penzu

Vuelve a visitar fácilmente tus reflexiones pasadas con la función de búsqueda y comprueba lo lejos que has llegado a través de recuerdos específicos

Personaliza tu diario con portadas únicas, fondos y blocs de notas ajustables para disfrutar de una experiencia más personalizada

Protege tus entradas con bloqueos cifrados que mantienen tus escritos privados y seguros

Limitaciones de Penzu

Penzu no ofrece integraciones con otras apps o servicios, lo que podría limitar su utilidad para los usuarios que buscan una experiencia de diario más conectada

Precios de Penzu

Free

Pro: 4,99 $ al mes

Pro+: 9,99 $ al mes

Penzu Pro+ de por vida: 199,99 $

Valoraciones y opiniones sobre Penzu

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

9. Daylio (la mejor para el seguimiento del estado de ánimo y la actividad con información visual)

vía Daylio

Daylio, una alternativa a Day One Journal, te permite realizar un seguimiento de tu estado de ánimo y tus actividades diarias, ayudándote a comprender tus patrones emocionales con solo unos pocos toques. El seguimiento del estado de ánimo de Daylio te permite registrar tus sentimientos a diario, eligiendo entre opciones como «Feliz», «Triste» o «Ansioso», y te ayuda a detectar tendencias a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, puedes crear varios diarios para realizar un seguimiento de cómo las relaciones sociales mejoran tu estado de ánimo o cómo te afecta el estrés relacionado con el trabajo. La app, aplicación, también te permite registrar tus actividades diarias, como correr o practicar yoga, para ver cómo determinadas acciones influyen en tus emociones.

La app, aplicación, proporciona una vista de un año en píxeles con una representación visual de tu estado de ánimo a lo largo de todo el año, lo que te permite detectar rápidamente patrones y tendencias emocionales. Puedes controlar tu productividad después del trabajo con esta app, aplicación, de diario.

Las mejores funciones de Daylio

Genera gráficos y conocimientos que te ofrecen una vista clara de las tendencias y los patrones de tu estado de ánimo

Cambia a la vista Lista o Calendario para organizar y navegar por tus entradas con facilidad

Realiza un seguimiento de tus rachas, obtén recompensas por tus entradas constantes y mantén la motivación con el registro diario de tu estado de ánimo y tus actividades

Limitaciones de Daylio

No es ideal como aplicación de diario estándar, ya que la plataforma está diseñada principalmente para personas que practican la atención plena y el autocuidado

Precios de Daylio

Free

Premium: Desde 4,99 $ al mes

Valoraciones y opiniones sobre Daylio

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Daylio?

Aquí tienes una reseña de Reddit:

He utilizado Daylio de forma intermitente a lo largo de los años para realizar un seguimiento de mi salud mental y me ha funcionado muy bien.

vía Obsidian

Con Obsidian Canvas, puedes organizar tus pensamientos visualmente arrastrando notas, imágenes y otros contenidos a un diseño de formato libre. Además, también puedes utilizar plantillas para dar coherencia a tu proceso de escritura y crear entradas estructuradas para reflexiones diarias, seguimiento de metas y mucho más.

Obsidian también está considerada una de las mejores apps de diario y una alternativa a Day One Journal para los entusiastas de la productividad. Te permite conectar tus entradas mediante enlaces bidireccionales y crear una red de ideas relacionadas entre tus notas. La vista de gráfico muestra un mapa visual de tu diario para que puedas detectar patrones en tus pensamientos y navegar fácilmente por entradas anteriores a medida que crecen tus reflexiones.

Las mejores funciones de Obsidian

Busca notas rápidamente utilizando etiquetas, palabras clave o enlaces para encontrar lo que necesitas sin tener que buscar en todo tu archivo

Etiqueta las entradas para agrupar ideas o temas y facilitar la navegación y el filtrado de tu diario

Reverti los cambios en cualquier momento con el historial de versiones para que tus entradas anteriores permanezcan seguras y recuperables

Limitaciones de Obsidian

para subrayar palabras, ya que no hay ningún botón para ello A veces, solo necesitas confiar en los comandos para realizar acciones específicas. Por ejemplo, tienes que usar HTML

Precios de Obsidian

Free

Sincronización: 5 $ al mes por usuario

Publicación: 10 $ al mes por sitio web

Catalyst: 25 $ pago único

Comercial: 50 $ por usuario al año

Valoraciones y opiniones sobre Obsidian

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,8/5 (más de 30 opiniones)

Optimiza tu diario y tu planificación diaria con ClickUp

Lo que comenzó como un espacio tranquilo para registrar pensamientos ahora puede necesitar compatibilidad con más funciones: planificación estructurada, seguimiento de metas, integración de tareas e incluso toma de notas colaborativa.

Hoy en día, llevar un diario está profundamente ligado a la productividad, la memoria y el impulso. Y está bien querer más de tu diario. Quizás quieras conectar entradas a tu lista de tareas pendientes, convertir ideas aleatorias en metas o utilizar un entorno de trabajo tanto para planificar como para tus ideas personales.

Si te identificas con esto, vale la pena explorar ClickUp, una de las mejores apps de diario. Lo que la convierte en una de las mejores alternativas a Day One Journal es que cuenta con funciones avanzadas como documentos, bloc de notas, tareas, metas y ClickUp Brain con IA. Todas estas funciones reúnen reflexiones, acciones y claridad en una sola app.

Regístrate gratis en ClickUp para crear tu primer diario digital.