El mejor software de gestión de tickets internos para un soporte eficiente de los equipos en 2025

Los mensajes del tipo «Hola, una pregunta rápida...» nunca cesan. Alguien señala una impresora averiada en el pasillo. RR. HH. está buscando el documento de incorporación. ¿Y TI? Sigue intentando averiguar quién envió esa solicitud de acceso hace dos semanas sin ticket, contexto ni seguimiento.

Si el sistema de asistencia de su equipo está tan desorganizado, es hora de cambiarlo.

El software de gestión interna de tickets está diseñado para gestionar las solicitudes diarias de los empleados como estas. Sustituye los mensajes dispersos por un proceso claro para que los equipos puedan responder a tiempo.

En esta entrada del blog, compartiremos los mejores sistemas de tickets internos para ayudar a los equipos a mantenerse organizados y responder más rápidamente. 📈

¿Qué debe buscar en un software de gestión interna de tickets?

A la hora de elegir un software de asistencia técnica interna, céntrese en las funciones que aumentan la eficiencia, se ajustan a su flujo de trabajo y facilitan la vida a todos los involucrados. Esto es lo que debe priorizar en su software de gestión de tickets internos:

navegación fácil de usar: *Simplifica las tareas con una interfaz intuitiva y plantillas de manuales para empleados , lo que garantiza una rápida adopción y una formación mínima para su equipo

Procesos personalizados: Se adapta perfectamente a las necesidades operativas específicas de su equipo con flujos de trabajo y preferencias personalizables

Información basada en datos: Proporciona análisis detallados a través de sólidas herramientas de (elaboración de) informes para realizar el seguimiento del rendimiento e identificar oportunidades de mejora

Sistemas unificados: se sincroniza sin esfuerzo con se sincroniza sin esfuerzo con las herramientas de colaboración de la corporación existentes a través de integraciones perfectas para una experiencia de flujo de trabajo cohesionada

Asignaciones inteligentes: Dirige rápidamente las solicitudes de asistencia a los miembros adecuados del equipo mediante el enrutamiento automatizado de tickets, lo que agiliza las resoluciones

Acceso sobre la marcha: Permite a su equipo gestionar los tickets desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar, con accesibilidad móvil

crecimiento preparado para el futuro: *Compatibilidad con la expansión de su organización sin interrumpir los procesos internos gracias a una arquitectura y función escalables

Asistencia fiable: Proporciona ayuda rápida y eficaz siempre que surgen problemas, con un soporte técnico fiable que mantiene a su equipo en el buen camino

📮 ClickUp Insight: Los trabajadores del conocimiento envían una media de 25 mensajes al día en busca de información, y casi 1 de cada 5 empleados envía más de 50 mensajes. Eso supone mucho tiempo dedicado al seguimiento de detalles. ClickUp ayuda a optimizar este proceso. Los tickets se crean y se asignan a la persona adecuada, y todas las actualizaciones se mantienen en un solo lugar. Con todo organizado, puede evitar las idas y venidas y centrarse en resolver el problema que tiene entre manos.

Software de gestión interna de tickets de un vistazo

A continuación, le ofrecemos una breve panorámica de los mejores sistemas de asistencia técnica interna.

Herramienta Lo mejor para Funciones clave Precios ClickUp Lo mejor para el seguimiento integral de solicitudes internas y la gestión de tareas Tamaño del equipo: ideal para equipos que necesitan un hub de compatibilidad centralizado con formularios, automatización, AI Notetaker y gestión de tareas Formularios ClickUp, AI Notetaker, plantilla de actas de reuniones, automatización, gestión de tareas, integraciones con Zoom, Slack y Microsoft Teams Free Forever; personalización disponible para corporaciones Hiver Ideal para equipos que ya utilizan Gmail Tamaño del equipo: ideal para equipos que utilizan Gmail como principal herramienta de comunicación Convierte Gmail en un servicio de asistencia técnica, seguimiento de tickets, colaboración de equipo, seguimiento en tiempo real y plantillas de correo electrónico Free; Lite: 24 $ al mes por usuario; Growth: 34 $ al mes por usuario; Pro: 59 $ al mes por usuario Zendesk Lo mejor para equilibrar la simplicidad con las capacidades avanzadas Tamaño del equipo: ideal para equipos grandes que necesitan una interfaz sencilla con herramientas potentes Formularios de tickets personalizados, base de conocimientos interna, análisis de rendimiento, integraciones de terceros Suite Equipo: 55 $ al mes por agente; Suite Growth: 89 $ al mes por agente; Suite Professional: 115 $ al mes por agente HappyFox Ideal para flujos de trabajo personalizables sin necesidad de códigoTamaño del equipo: ideal para equipos sin conocimientos técnicos que necesitan flujos de trabajo automatizados y fáciles de personalizar Automatización inteligente, campos de tickets personalizables, informes programados, segmentación de tickets Básico: 29 $ al mes por usuario; Equipo: 69 $ al mes por usuario; Pro: 119 $ al mes por usuario Zoho Desk Ideal para equipos pequeños y medianos con presupuestos ajustados Tamaño del equipo: ideal para equipos pequeños que necesitan asistencia y automatización basadas en IA Asistente de IA Zia, automatización de tickets, artículos de ayuda contextuales, paneles personalizables Express: 9 $ al mes; Estándar: 20 $ al mes; Profesional: 35 $ al mes Freshservice Ideal para la gestión de servicios alineada con ITILTamaño del equipo: ideal para equipos de TI que requieren flujos de trabajo estructurados y gestión de activos Gestión de activos, gestión de cambios, catálogo de servicios, diseñador visual de procesos Starter: 19 $ al mes por usuario; Growth: 49 $ al mes por usuario; Pro: 99 $ al mes por usuario SysAid Ideal para una integración completa de los activos de TI Tamaño del equipo: ideal para equipos de TI que necesitan una visibilidad profunda de los activos y un sistema de tickets automatizado Gestión de activos, generación automatizada de tickets, portal de autoservicio, control remoto Precios personalizados ServiceNow Lo mejor para la coordinación de procesos a escala corporativa Tamaño del equipo: ideal para grandes corporaciones que necesitan gestionar procesos entre departamentos Chatbots con agentes virtuales, catálogos de servicios, análisis de rendimiento, flujos de trabajo personalizables Precios personalizados Jira Service Management Ideal para equipos de soporte relacionados con el desarrollo Tamaño del equipo: ideal para equipos que utilizan herramientas Jira para conectar los flujos de trabajo de desarrollo y soporte Seguimiento de SLA, escalamientos automatizados, integración con Jira, reglas predefinidas para la categorización de tareas, asignación y actualizaciones de estado Free (para tres agentes); Estándar: 19,04 $ al mes por usuario; Premium: 47,82 $ al mes por usuario Spiceworks Ideal para equipos de TI pequeños que buscan soluciones gratuitas Tamaño del equipo: ideal para equipos de TI pequeños que necesitan funciones básicas de gestión de tickets y análisis de redes Seguimiento de problemas, análisis de redes, (elaboración de) informes básicos, acceso a la comunidad Free

🔍 ¿Sabías que...? Algunas empresas utilizan ingeniosos sistemas de numeración de tickets en los que los primeros dígitos reflejan los códigos de los proyectos, los departamentos o incluso los niveles de prioridad.

El mejor software de gestión de tickets internos

Explore estas herramientas destacadas para facilitar el día a día de su equipo. 🗂️

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. A continuación, le ofrecemos un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

*clickUp (el mejor para el seguimiento integral de solicitudes internas y la gestión de tareas)

Un compañero de equipo te etiqueta en un mensaje de Slack sobre un problema con un ordenador portátil. Otra persona lo registra en una hoja de cálculo. Mientras tanto, el departamento de TI trabaja con una pizarra. Estás mirando cinco pestañas diferentes, preguntándote si la solicitud se ha gestionado o si se ha perdido en el olvido.

Esto es en lo que se convierte la compatibilidad interna cuando las solicitudes se encuentran en todas partes excepto donde se realiza el trabajo.

ClickUp, la app, aplicación, todo para el trabajo, soluciona eso.

Está diseñado para gestionar todas las partes del flujo de trabajo interno de tickets, de modo que su equipo no pierda tiempo en coordinarlo todo. Exploremos sus capacidades en profundidad. 👇

Formulario ClickUp

Pruebe ClickUp Formularios Recopile solicitudes internas claras y coherentes utilizando los formularios de ClickUp

Supongamos que desea estandarizar la forma en que los diferentes departamentos plantean sus solicitudes. ClickUp Forms le ofrece una forma sencilla de hacerlo. Puede añadir lógica condicional para crear formularios dinámicos que se adapten en función de la selección del usuario.

Por ejemplo, si RR. HH. elige «Incorporación» como tipo de solicitud, el formulario muestra al instante los campos para introducir la fecha de inicio del nuevo empleado, el dispositivo preferido y el responsable del equipo. Si TI selecciona «Solicitud de acceso», aparecerán otros campos, como el software necesario y el departamento.

Cada envío se convierte en una tarea de ClickUp que se envía a la cola adecuada.

Puede empezar más rápido utilizando la plantilla de tickets del servicio de asistencia técnica de ClickUp, que cuenta con un formulario de envío de tickets predefinido y vistas útiles como categorías de tickets, estado de los tickets, prioridad de los tickets y un formulario centralizado de envío de tickets.

✅ Descubra en este vídeo cómo su equipo puede mover flujos de trabajo en segundos con automatizaciones y sin recordatorios.

Una vez que empiezan a llegar las solicitudes, ClickUp Automation se encarga del trabajo repetitivo. Supongamos que alguien del equipo de diseño selecciona «MacBook» y «Urgente» en su formulario. Puede activar una automatización que asigne la tarea al departamento de TI, aplique una etiqueta roja de «Urgente» y la mueva directamente a la columna «Pendiente».

A continuación: el caos de los comentarios.

Convierta los comentarios en elementos de acción mediante ClickUp Assign Comments

Cuando las tareas empiezan a acumular notas internas, listas de control y preguntas, las cosas pueden complicarse. ClickUp Assign Comments te permite extraer acciones específicas del hilo y asignarlas directamente. De esta manera, no hay confusión sobre quién hace qué.

Instancia, si alguien del departamento de administrador comenta: «¿Puedes confirmar la configuración del monitor antes del jueves?», puede asignar ese comentario al punto de contacto de instalaciones. Esa persona lo ve en su bandeja de entrada, sabe exactamente lo que se espera de ella y puede resolverlo sin tener que buscar en todo el historial de comentarios.

ClickUp Brain

Póngase al día rápidamente con los resúmenes resumidos de ClickUp Brain

Cuando alguien nuevo da un paso a mitad de camino, ClickUp Brain, el asistente de IA integrado, le ayuda a ponerse al día en cuestión de segundos.

Supongamos que un responsable de TI está de baja por enfermedad y su copia de seguridad tiene que hacerse cargo. En lugar de leer páginas y páginas de comentarios, puede abrir la tarea y ver un resumen en tiempo real generado por IA con todo: lo terminado, lo pendiente y lo bloque.

Las mejores funciones de ClickUp

haga que los formularios de admisión se adapten a su marca: *Personalice sus formularios con la colocación del logotipo, temas de fondo y colores de botón que reflejen la identidad de su empresa

Centralice la comunicación interna: Utilice Utilice ClickUp Chat para gestionar todas las conversaciones relacionadas con los tickets en canales específicos o mensajes directos

supervise el flujo de solicitudes a gran escala: *acceda al Forms Hub para ver todos los envíos de los distintos departamentos y siga el progreso en un único panel de control

utilice el seguimiento de la carga de trabajo integrado: *Supervise la capacidad del equipo con la vista Carga de trabajo de ClickUp para evitar cuellos de botella y equilibrar el soporte interno

*límites de ClickUp

Aunque ClickUp ofrece una aplicación móvil, algunos usuarios consideran que carece de todas las funciones de la versión de escritorio

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 180 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4440 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Vea lo que opinaba este usuario de Reddit:

Me gusta mucho el aspecto de la función Formularios. Parece intuitiva y la función de IA es bastante interesante. No recibo muchas respuestas a los formularios, pero veo que esto ahorraría tiempo si se tienen que clasificar constantemente comentarios o solicitudes. Además, permiten personalizar más los formularios. He probado las imágenes de portada y los color de los botones, y es agradable no tener que quedarse con los valores predeterminados/a.

🧠 Dato curioso: Un aumento en el número de tickets puede parecer un problema, pero en organizaciones saludables, a menudo refleja una mayor transparencia y comunicación. Los equipos que evitan registrar tickets tienden a dejar que los problemas se agraven fuera de línea. Un sistema bien utilizado suele ser un sistema bien gestionado.

2. Hiver (ideal para equipos que ya utilizan Gmail)

a través de Hiver

Hiver transforma su bandeja de entrada de Gmail en un software de asistencia técnica funcional sin obligar a los equipos a abandonar su entorno de correo electrónico habitual. La mayoría de los empleados pasan horas al día en su bandeja de entrada, y Hiver aprovecha esto añadiendo la función de gestión de tickets directamente donde la gente ya hace trabajo.

Solo tardará unos 10 minutos en realizar la configuración y, a continuación, todo el mundo podrá realizar el trabajo desde la interfaz de Gmail, con la que ya está familiarizado. ¿Lo mejor de todo? Podrá ver quién está trabajando en qué en tiempo real, y su equipo podrá colaborar en las respuestas sin esas confusas cadenas de correo electrónico.

Las mejores funciones de Hiver

Asigne la propiedad de los tickets a miembros específicos del equipo con un seguimiento transparente del estado, para que la responsabilidad quede clara

Utilice la detección de colisiones para evitar que varias personas respondan al mismo ticket

Genere informes de rendimiento que muestren los tiempos de resolución y la distribución de la carga de trabajo del equipo para optimizar los procesos de soporte interno

Implemente plantillas de correo electrónico para dar respuestas estandarizadas a preguntas frecuentes y mantener la coherencia en la comunicación

Límites de Hiver

Las funciones de automatización avanzadas siguen siendo algo limitadas en comparación con otras plataformas de gestión de tickets

Sin función de base de conocimientos integrada para el autoservicio

Opciones de personalización con límite para los campos de los tickets y los flujos de trabajo

Precios de Hiver

Suite omnicanal

Free

Lite: 24 $ al mes por usuario

Crecimiento: 34 $ al mes por usuario

Pro: 59 $ al mes por usuario

Elite: Precio personalizado

Chatear en vivo

Free

Pro: 11 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Hiver

G2: 4,6/5 (más de 1175 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 115 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Hiver?

Aquí tiene una reseña de G2 sobre este software de gestión interna de tickets:

Con Hiver, podemos mantener un equipo remoto capaz de comunicarse de forma eficaz. Hiver nos permite convertir el correo electrónico en una especie de «sistema de tickets», sin tener que añadir ningún software adicional. La posibilidad de asignar correos electrónicos y comunicarse en la sección de nota facilita la colaboración y, además, mantiene todos los detalles de cada correo electrónico adjuntos al mismo, por lo que nunca tenemos que buscar información. Hiver fue fácil de configurar y trabaja de forma seamless con GMail.

3. Zendesk (el mejor para equilibrar la simplicidad con las capacidades avanzadas)

a través de Zendesk

¿Conoce esa sensación de que algo hace trabajo sin tener que pasar por mil dificultades? Eso es Zendesk.

Sus empleados disponen de un portal sencillo para enviar sus solicitudes, y su equipo de soporte cuenta con todas las potentes funciones que hay detrás. Además, cuando su equipo se ve desbordado por las solicitudes tras una interrupción del sistema, las herramientas de automatización de enrutamiento y priorización ayudan a todos a mantener la cordura.

Las mejores funciones de Zendesk

Cree formularios personalizados de envío de tickets para diferentes departamentos que recopilen toda la información esencial por adelantado

Cree un sistema interno de gestión del conocimiento al que puedan acceder tanto los agentes de compatibilidad como los empleados, fomentando el autoservicio para los problemas comunes

Integre cientos de aplicaciones de terceros, como Slack y Jira, para mantener la continuidad en toda su infraestructura tecnológica existente

Realice un seguimiento del rendimiento del equipo a través de paneles de análisis completos que destacan las tendencias, los cuellos de botella y las oportunidades de mejora de los procesos

*límites de Zendesk

La estructura de precios se encarece a medida que se añaden más agentes y funciones

La interfaz puede resultar abrumadora para equipos más pequeños que no necesitan todas las funciones que ofrece

Algunos usuarios elaboran informes de que Zendesk experimenta ralentizaciones en el rendimiento durante los periodos de mayor uso, lo que afecta al chatear en tiempo real y a otras funciones

Precios de Zendesk

Suite Equipo: 55 $ al mes por agente (facturado anualmente)

Suite Growth: 89 $ al mes por agente (facturado anualmente)

Suite Professional: 115 $ al mes por agente (facturado anualmente)

Suite Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zendesk

G2: 4,3/5 (más de 6150 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 4030 opiniones)

💡 Consejo profesional: Cada vez que se resuelva un problema complicado, conviértalo en una guía práctica. De esta forma, resolverá el problema actual y creará un recurso para el futuro, reduciendo el número de veces que se elabora (elaboración de) informes del mismo problema.

4. HappyFox (ideal para flujos de trabajo personalizables sin necesidad de código)

a través de HappyFox

HappyFox facilita la gestión de tickets gracias a la automatización, que se encarga del trabajo pesado. Usted establece reglas para canalizar las consultas al agente adecuado en función del tema o la urgencia, lo que agiliza las resoluciones.

El panel mantiene el estado de los tickets perfectamente claro, para que nada se pierda. Extrae los datos personales de los clientes de las plataformas de comercio electrónico, lo que proporciona rápidamente contexto a los agentes. ¿Necesita que una solicitud pase por tres aprobaciones antes de llegar al departamento financiero? Solo tiene que correlacionarlo. El sistema se encarga de todo, desde emergencias informáticas hasta esas molestas quejas sobre la temperatura de la oficina.

Las mejores funciones de HappyFox

Segmente automáticamente las solicitudes entrantes en función del departamento, la prioridad y las habilidades necesarias para garantizar que los tickets lleguen a los miembros adecuados del equipo

Configure reglas inteligentes que activen como desencadenantes de acciones específicas cuando se reúnan determinadas condiciones

Cree campos y categorías de tickets personalizados para diferentes departamentos (TI, RR. HH., Instalaciones) que recopilen exactamente la información necesaria

Genere informes programados que lleguen automáticamente a las bandejas de entrada de las partes interesadas con métricas clave relevantes

límites de HappyFox*

Carece de compatibilidad con campos dependientes o condicionales, lo que puede limitar los flujos de trabajo complejos y los requisitos de captura de datos

Los usuarios han informado de fallos ocasionales, como la imposibilidad de enviar correos electrónicos con copia a otras personas o de acceder a los tickets creados por otros miembros del equipo

Precios de HappyFox

Precios basados en agentes

Básico: 29 $ al mes por usuario

Equipo: 69 $ al mes por usuario

Pro: 119 $ al mes por usuario

Enterprise PRO: Precio personalizado

*agentes ilimitados

Crecimiento: 1999 $ al mes (facturado anualmente)

Escala: 3999 $ al mes (facturación anual)

Scale Plus: 5999 $ al mes (facturado anualmente)

Ultimate: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de HappyFox

G2: 4,5/5 (más de 130 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre HappyFox?

Esto es lo que dice un crítico de G2 sobre cómo el software de gestión interna de tickets mejoró la experiencia de las personas en su organización:

HappyFox permite la comunicación entre todos los equipos para ayudar a nuestra empresa a resolver problemas. Es fácil realizar el seguimiento del estado de cada ticket en el proceso para facilitar la supervisión y el seguimiento.

5. Zoho Desk (ideal para equipos pequeños y medianos de tamaño limitado)

a través de Zoho Desk

La función más destacada de Zoho Desk es su asistente de IA, Zia, que comprende el contexto y el tono de los tickets. Así, cuando alguien envía un correo electrónico enfadado en MAYÚSCULAS sobre la impresora, Zia lo marca automáticamente como de prioridad alta. La interfaz es tan clara que incluso los empleados con menos conocimientos tecnológicos pueden enviar solicitudes sin necesidad de pedir ayuda.

Otra cosa que encanta a los equipos: las valoraciones de satisfacción de los empleados le indican si sus soluciones realmente han solucionado el problema o si solo han marcado una casilla.

Las mejores funciones de Zoho Desk

Organice los tickets a través de portales departamentales intuitivos en los que cada equipo mantiene su propia cola, reglas de automatización y acuerdos de nivel de servicio (SLA), al tiempo que se permite la visibilidad entre departamentos

Implemente funciones de control de tiempo que registren cuánto tiempo dedican los agentes a los diferentes tipos de tickets

Cree artículos de ayuda contextuales que sugieran automáticamente soluciones basadas en palabras clave de la descripción del ticket antes incluso de que se envíe la solicitud

Configure paneles específicos para cada equipo que muestren métricas relevantes para las diferentes partes interesadas sin abrumarlas con información innecesaria

límites de Zoho Desk*

Las personalizaciones más complejas requieren estar familiarizado con el lenguaje de programación Deluge de Zoho

Las funciones de telefonía de la plataforma tienen un límite, y algunos usuarios consideran que la documentación es insuficiente y que la funcionalidad es deficiente

Los usuarios han tenido dificultades para integrar Zoho Desk con Office 365

Los comentarios indican que la compatibilidad de Zoho puede tardar en responder y carecer de profundidad a la hora de resolver problemas complejos

Precios de Zoho Desk

Express: 9 $ al mes

Estándar: 20 $ al mes

Profesional: 35 $ al mes

Corporación: 50 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Zoho Desk

G2: 4,4/5 (más de 6345 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 2200 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Desk?

Extraído directamente de una reseña de G2:

Lo que más me gusta de Zoho Desk es su interfaz intuitiva y la facilidad con la que se pueden gestionar los tickets de soporte. Las automatizaciones y las reglas del flujo de trabajo ayudan a mejorar la eficiencia del equipo y a reducir los tiempos de respuesta. Además, la integración con otras herramientas del ecosistema Zoho hace que la experiencia sea aún más completa y centralizada.

💡 Consejo profesional: El volumen de tickets puede provocar agotamiento. Controle la carga de trabajo de su equipo y realice un seguimiento del cansancio por tickets supervisando el tiempo de gestión de los mismos. Si una misma persona gestiona un gran número de tickets, ofrézcale un descanso o rote las responsabilidades para mantener la frescura.

6. Freshservice (el mejor para la gestión de servicios alineada con ITIL)

a través de Freshservice

Freshservice hace que la biblioteca de infraestructura de tecnología de la información (ITIL) sea sorprendentemente accesible. No es necesario tener un montón de certificaciones para utilizar este sistema de forma eficaz.

¿Qué lo hace diferente? Las relaciones entre sus tickets, activos y cambios se conectan visualmente. Así, cuando alguien elabora informes de que el software de contabilidad no funciona, usted ve inmediatamente en qué servidor se encuentra, quién más podría verse afectado y si algún cambio reciente podría haberlo causado.

El catálogo de servicios también transforma esos vagos correos electrónicos del tipo «ayúdame a solucionarlo» en solicitudes estructuradas con todos los detalles que necesitas por adelantado.

Las mejores funciones de Freshservice

Realice un seguimiento de los activos de hardware y software a lo largo de su ciclo de vida con herramientas de detección automatizadas

Implemente procesos de gestión del cambio con evaluación de riesgos integrada, flujos de trabajo de aprobación y planes de reversión para evitar interrupciones en el servicio

Crea relaciones padre-hijo entre los tickets para abordar los problemas subyacentes sin dejar de realizar el seguimiento de las incidencias individuales y sus resoluciones específicas

Utilice el diseñador de procesos visual para correlacionar flujos de trabajo de servicio complejos que abarcan varios departamentos y fases de aprobación sin necesidad de escribir código

*límites de Freshservice

Los usuarios informan de limitaciones a la hora de personalizar formularios, categorías y la interfaz del agente

Se ha notado que el agente de IA, Freddy, malinterpreta las solicitudes del usuario

El automatizador de flujo de trabajo carece de funciones como el bucle y puede resultar complejo de configurar en comparación con la mayoría de los sistemas de tickets internos

Precios de Freshservice

Starter: 19 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Crecimiento: 49 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Pro: 99 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Corporación: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Freshservice

G2: 4,6/5 (más de 1250 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 595 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Freshservice?*

Un crítico de G2 lo resumió así:

Freshservice proporcionó a nuestro equipo de TI global un lugar único para gestionar tickets, solicitudes y cambios, con una interfaz limpia y flujos de trabajo fluidos. Desde su implementación, hemos reducido los tiempos de resolución en torno a un 35 % y hemos visto aumentar la productividad en un 25 %. El catálogo de servicios, la automatización y la integración con Microsoft 365 han facilitado las cosas tanto al equipo de TI como a los usuarios. La elaboración de informes podría ser un poco más flexible, ya que crear paneles personalizados para nuestras necesidades específicas requiere mucho trabajo. Y para nuestros usuarios de China, hay ocasionales problemas de rendimiento. Pero, en general, es una plataforma sólida y esas son solo áreas que se pueden mejorar.

7. SysAid (el mejor para la integración completa de activos de TI)

a través de SysAid

SysAid conecta su sistema de tickets directamente con el hardware y el software que generan los problemas. Usted crea flujos de trabajo para asignar tickets en función del tipo de problema o la experiencia del técnico, lo que le permite ahorrar tiempo. Su gestión de activos realiza un seguimiento en tiempo real de dispositivos como servidores y ordenadores portátiles.

El portal de autoservicio reduce el volumen de tickets gracias a una base de conocimientos que crece orgánicamente a medida que los equipos de soporte documentan las soluciones a los problemas más comunes. SysAid supervisa los componentes clave de la infraestructura y crea tickets automáticamente cuando surgen posibles problemas.

Las mejores funciones de SysAid

Resuelva los problemas más rápidamente con funciones de control remoto que permiten a los técnicos tomar el control de los dispositivos de los usuarios directamente desde la interfaz de tickets

Supervise continuamente los activos críticos y genere tickets automáticos cuando se superen los umbrales predefinidos

Cree una base de datos de gestión de la configuración (CMDB) completa que correlaciona las relaciones entre los activos, los servicios y los procesos para comprender el impacto cuando se producen problemas

Cree formularios dinámicos que cambien los campos disponibles en función del tipo de solicitud, lo que le garantiza recopilar exactamente la información necesaria para cada categoría de problema específica

límites de SysAid*

Los usuarios han informado de que la interfaz móvil no es fácil de usar, con problemas como la mala ubicación y el tamaño de los iconos

La frecuencia de envío de correos electrónicos de SysAid está fijada en aproximadamente 10 minutos, y no se puede ajustar

Hay informes de errores persistentes en el sistema, incluidos problemas con la asignación de tickets y la imposibilidad de insertar imágenes en línea con las respuestas de texto

Precios de SysAid

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SysAid

G2: 4,5/5 (más de 710 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 485 opiniones)

*¿Qué opinan los usuarios reales sobre SysAid?

Esta es la opinión de un crítico de Capterra sobre este software de gestión interna de tickets:

Mi experiencia general con SysAid ha sido positiva en cuanto a sus funciones principales, como la gestión de activos, el seguimiento de órdenes de trabajo y los flujos de trabajo automatizados para las solicitudes de compra. Estas funciones han mejorado significativamente nuestra eficiencia, especialmente en nuestro pequeño departamento de TI. Sin embargo, la interfaz de usuario podría ser más intuitiva y hemos encontrado algunos problemas con el portal de autoservicio, en particular con la función de restablecimiento de contraseña. Aunque la experiencia inicial fue satisfactoria, creemos que hay margen para mejorar aún más y satisfacer plenamente nuestras necesidades.

🧠 Dato curioso: En algunos sistemas heredados/a, especialmente en grandes empresas u organismos gubernamentales, todavía se pueden encontrar tickets abiertos que datan de hace décadas. Estos «tickets zombis» son como fósiles digitales: nadie los cierra, pero nadie quiere eliminarlos.

8. ServiceNow (el mejor para la coordinación de procesos a escala de corporación)

a través de ServiceNow

¿Alguna vez ha intentado enviar una solicitud compleja a varios departamentos y esta ha desaparecido en el vacío corporativo? ServiceNow aborda precisamente ese problema.

La plataforma destaca en esos traspasos complicados en los que la mayoría de los tickets acaban fallando. Su flujo de aprobación financiera pasa directamente al departamento de TI y, a continuación, a las instalaciones para su configuración, todo ello sin que nadie cometa ningún error. El chatbot entiende realmente cuando alguien escribe «mi portátil se ha estropeado» frente a «necesito acceso al software», y pone en marcha automáticamente procesos completamente diferentes.

Además, el amplio mercado ofrece aplicaciones preconfiguradas para funciones especializadas que van más allá de la gestión básica de tickets.

Las mejores funciones de ServiceNow

Implemente chatbots con agentes virtuales que gestionen automáticamente las solicitudes rutinarias, recopilen la información necesaria y ejecuten los procesos de backend sin intervención humana

Cree catálogos de servicios con ofertas por niveles que comuniquen los servicios disponibles, los plazos de entrega previstos y los costes asociados en toda la organización

Utilice el análisis del rendimiento para identificar cuellos de botella, ineficiencias en los procesos y oportunidades de mejora a través de paneles interactivos y análisis de tendencias

Configure páginas de inicio y entornos de trabajo basados en funciones que muestren solo las herramientas y la información relevantes que cada miembro del equipo de soporte necesita en función de su cargo

límites de ServiceNow*

La complejidad de la plataforma a menudo requiere administradores y desarrolladores dedicados, lo que conlleva un aumento de los gastos operativos

Los usuarios han informado de tiempos de carga lentos y un rendimiento deficiente en determinados módulos

Su elevado precio lo pone fuera del alcance de muchas empresas de tamaño medio

Los administradores han anotado que una documentación inadecuada puede dificultar la configuración y la resolución de problemas

Precios de ServiceNow

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ServiceNow

G2: 4,4/5 (más de 2290 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 310 opiniones)

💡 Consejo profesional: ¿Por qué no añadir un poco de diversión al proceso? Cree una tabla de clasificación de resolución de tickets en la que los equipos ganen puntos por resolverlos rápidamente. Mantendrá la moral alta y a todos concentrados.

9. Jira Service Management (ideal para equipos de soporte relacionados con el desarrollo)

a través de Jira Service Management

Los equipos de soporte y los desarrolladores rara vez hablan el mismo idioma hasta que Jira Service Management entra en el chat. Esta plataforma crea una transición fluida entre su personal de soporte y el equipo de desarrollo.

La magia ocurre entre bastidores: los agentes de soporte trabajan en una interfaz de servicio de asistencia, mientras que los desarrolladores ven esos mismos tickets en sus familiares tableros de Jira. Esa solicitud de marketing aparece automáticamente en la planificación del sprint del equipo de desarrollo sin que nadie tenga que copiar y pegar los detalles. Todo permanece conectado a lo largo del ciclo de vida.

Los equipos que ya utilizan otros productos de Atlassian, como Confluence, encuentran la configuración muy sencilla gracias a las plantillas integradas para flujos de trabajo comunes.

Las mejores funciones de Jira Service Management

Conecta los tickets de soporte directamente con los problemas de desarrollo en Jira Software, manteniendo la trazabilidad entre los problemas reportados por los usuarios y los cambios en el código que los resuelven

Implemente el seguimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) con escalamientos automatizados que garantizan que los problemas críticos reciban la atención adecuada antes de que se incumplan los plazos

Configure vistas basadas en colas que ayuden a los agentes a centrarse en el trabajo que se les ha asignado, al tiempo que proporcionan a los responsables visibilidad sobre la distribución general de la carga de trabajo

Diseñe reglas predefinidas mediante un generador visual que se encarga de tareas rutinarias como la categorización de tickets, la asignación y las actualizaciones de estado

Límites de Jira Service Management

La configuración requiere estar familiarizado con los conceptos de Jira

La función de la base de conocimientos es menos sólida que la de las soluciones específicas

Las personalizaciones avanzadas pueden requerir aplicaciones de Atlassian Marketplace con un coste adicional

Precios de Jira Service Management

Gratis (para tres agentes)

Estándar: 19,04 $ al mes por usuario

Premium: 47,82 $ al mes por usuario

Corporación: Precio personalizado (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Jira Service Management

G2: 4,2/5 (más de 780 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 715 opiniones)

📖 Lea también: Preguntas que debe hacer a sus empleados para mejorar su compromiso

10. Spiceworks (ideal para equipos de TI pequeños que buscan soluciones gratuitas)

a través de Spiceworks

Los equipos de TI pequeños a menudo se enfrentan a la frustrante disyuntiva de gastar su presupuesto en herramientas o conformarse con los hilos de correo electrónico. Spiceworks elimina este dilema.

Obtendrá lo esencial ( seguimiento de problemas, notificaciones por correo electrónico, (elaboración de) informes básicos) y ventajas adicionales inesperadas, como el escaneo de la red para detectar dispositivos automáticamente. La interfaz no ganará premios de diseño, pero gestiona la compatibilidad diaria de manera eficiente.

La joya oculta reside en el acceso a la comunidad. Miles de profesionales de TI de la red Spiceworks comparten soluciones que ya han probado en el mundo real. Para los equipos que acaban de establecer procesos de soporte formales, esto elimina la barrera financiera y el aislamiento de tener que resolverlo todo por su cuenta.

Las mejores funciones de Spiceworks

Escanee su red automáticamente para descubrir e inventariar dispositivos, creando una base de datos básica de activos que se enlazado directamente con los tickets de soporte técnico

Cree una base de conocimientos básica con soluciones comunes que ayude a reducir la repetición de tickets y, al mismo tiempo, proporcione a los usuarios respuestas inmediatas a las preguntas frecuentes

Genere informes esenciales sobre el volumen de tickets, los tiempos de respuesta y las métricas de resolución que proporcionan información sobre el rendimiento del equipo y las tendencias de compatibilidad

Exporte registros de tickets para auditorías de cumplimiento, garantizando el cumplimiento de los requisitos normativos con registros completos y organizados

límites de Spiceworks*

Un modelo de compatibilidad por publicidad significa que los anuncios saturan la interfaz

A medida que las organizaciones crecen, el backend de la base de datos SQLite puede provocar cuellos de botella en el rendimiento

Su ritmo de desarrollo es más lento que el de sus competidores comerciales

Los usuarios han notado que las funciones de elaboración de informes tienen un límite y que la función de búsqueda puede resultar poco práctica

Precios de Spiceworks

Free

Valoraciones y reseñas de Spiceworks

G2: 4,3/5 (más de 310 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 565 opiniones)

sus operaciones internas han estado esperando ClickUp*

El sistema interno de tickets funciona mejor cuando todo, desde el envío del formulario hasta la resolución, se realiza en un solo lugar.

ClickUp le ofrece esa estructura. Puede crear formularios dinámicos, automatizar el enrutamiento, asignar responsabilidades y realizar el seguimiento de todas las solicitudes entre departamentos sin depender de herramientas dispersas o actualizaciones manuales.

Mientras que otras plataformas ofrecen ventajas específicas, ClickUp cubre el flujo de trabajo de asistencia interna sin añadir complejidad. Está diseñado para adaptarse al tamaño de su equipo y es lo suficientemente flexible como para ajustarse a su forma de trabajar.

