las 13 mejores alternativas a SlidesAI en 2025

Soy estudiante y utilizo Gamma principalmente para ayudarme con mis presentaciones de PowerPoint y propuestas empresariales. Mi mayor proyecto hasta ahora ha sido desarrollar un informe de propuesta comercial y una presentación de PowerPoint, seguido de un plan de RR. HH./marketing para la misma empresa y, por último, un informe financiero. Mi profesor quedó impresionado con el resultado final y yo me sentí muy seguro durante la presentación. Gamma me facilitó mucho el trabajo, ya que me ayudó a crear un texto conciso y convincente con muchas imágenes impactantes. Sin duda, me ha hecho más consciente del potencial de la IA en el trabajo colaborativo.