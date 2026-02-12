Cómo crear indicaciones para Copilot con 10 ejemplos

Microsoft 365 Copilot puede hacer maravillas por tu flujo de trabajo, ¡si sabes cómo hablar su idioma!

🧠 Dato curioso: El 72 % de las empresas de todo el mundo ha adoptado alguna forma de inteligencia artificial.

En esta publicación, aprenderás a redactar indicaciones para Copilot que maximicen la productividad, con 10 ejemplos prácticos y los resultados que puedes esperar.

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Pero antes, empecemos con nuestra guía sobre indicaciones de Copilot.

¿Qué son las indicaciones de Copilot?

Las indicaciones de Copilot son instrucciones que das a herramientas basadas en IA, como Microsoft Copilot, para guiarlas en la realización de tareas.

Piensa en ellas como temas de conversación que ayudan a la IA a comprender tus necesidades y a ofrecerte exactamente lo que quieres. Cuanto más perfecciones tus indicaciones, más productiva y eficaz será tu asistente de IA.

Ya sea que estés trabajando en una presentación, analizando datos o escribiendo una entrada de blog, tu indicación determina cómo responde la IA. Una indicación bien redactada es clara, concisa y detallada, lo que garantiza que obtengas los mejores resultados de la IA.

Al utilizar la IA en la gestión de proyectos, puedes ayudar a los equipos a dividir tareas complejas en partes más manejables. Por ejemplo, un equipo de marketing podría utilizar indicaciones para redactar campañas de correo electrónico, mientras que los desarrolladores las utilizan para depurar código o generar documentación.

💡 Consejo de experto: Utiliza la IA para descubrir información valiosa, no solo para crear contenido. Pídele a Copilot que compare tendencias, analice opiniones o extraiga conclusiones clave de grandes conjuntos de datos, más allá de simples resúmenes.

Ventajas de utilizar indicaciones de Copilot

¿Alguna vez has intentado seguir una receta sin indicaciones claras? Lo más probable es que el resultado no fuera exactamente como esperabas. Así es como se siente trabajar con IA sin indicaciones claras para Copilot. Las indicaciones específicas garantizan que tu asistente de IA satisfaga tus necesidades de redacción, análisis u organización.

Lee también: Cómo usar Microsoft Copilot en Word y sacar más partido a la IA

Así es como escribir indicaciones claras y mejores en Microsoft Copilot te ayudará a obtener los resultados que necesitas:

Mayor productividad: unas instrucciones claras ayudan a la IA a optimizar tareas como la generación de contenido, el análisis de datos o la creación de presentaciones, lo que te ahorra tiempo y te permite centrarte en lo que más importa

Mayor precisión: Las indicaciones bien redactadas garantizan que la IA proporcione respuestas precisas y relevantes, ya sea para redactar correos electrónicos, resumir informes o calcular datos.

Resultados coherentes: las indicaciones de Copilot mantienen la coherencia en tu trabajo, lo que te ayuda a obtener resultados predecibles y fiables en todo momento.

Ayuda en todas las aplicaciones: Las indicaciones inteligentes te permiten utilizar Copilot en todas las herramientas de Microsoft 365, desde correos electrónicos hasta presentaciones. Empieza con un resumen de una reunión en Outlook y conviértelo en una presentación de PowerPoint, todo ello mediante indicaciones específicas.

Convierte el contexto en información útil: Copilot aprende de tus patrones de trabajo, detecta tendencias y sugiere automatizaciones, como crear plantillas de respuesta a partir de los comentarios de los clientes.

👀 ¿Sabías que...? Microsoft Copilot utiliza modelos de lenguaje avanzados como GPT-4, lo que le permite comprender y generar texto similar al humano. Esta base permite a Copilot hacer mucho más que simplemente responder preguntas: ¡puede realizar tareas, crear documentos e incluso ayudar con el código!

¿Cómo crear indicaciones eficaces para Copilot?

Crear indicaciones eficaces para Copilot implica encontrar el equilibrio entre claridad, relevancia y compromiso. A continuación te presentamos estrategias clave para elaborar mejores indicaciones que permitan interacciones más significativas y de mayor productividad:

Utiliza un lenguaje claro y específico : evita la ambigüedad; haz que tus instrucciones sean claras para que Copilot pueda entender rápidamente lo que necesitas.

Sé conciso : los detalles importan, pero las indicaciones demasiado largas pueden saturar a la IA

Proporcione contexto y relevancia : Cuanto más contexto proporcione, mejor podrá la IA comprender la situación. Por ejemplo: «En una entrevista de trabajo, ¿cuáles son las tres cualidades principales que destacaría de su experiencia en gestión de proyectos?»

Fomenta un pensamiento más profundo: Combina tus indicaciones para obtener respuestas más reflexivas. Por ejemplo: «Compara y contrasta los factores de éxito de las estrategias de marketing tradicionales frente a las digitales para las pequeñas empresas».

Especifica el tono y el estilo : Deja claro si necesitas respuestas con un tono o estilo concreto. Por ejemplo: «Redacta una nota de agradecimiento cordial para una entrevista de trabajo, destacando los puntos clave tratados.»

Repite y perfecciona: ajusta tus indicaciones en función de los comentarios recibidos. Si una indicación concreta ofrece excelentes resultados de forma constante, analiza qué es lo que la hace funcionar y perfecciónala para usarla en el futuro.

💡¿Buscas un asistente de IA más inteligente? Aunque Microsoft Copilot tiene compatibilidad con tus aplicaciones de Microsoft 365, ClickUp Brain va un paso más allá. Integrado en tu entorno de trabajo, te ayuda a gestionar tareas, generar contenido, resumir documentos y realizar la automatización del trabajo, todo en un solo lugar. ✨ Como ventaja adicional: los usuarios de ClickUp Brain pueden elegir entre múltiples modelos de IA externos, incluidos GPT-4o, o3-mini, o1 y Claude 3. 7 Sonnet para diversas tareas de redacción, razonamiento y programación. ¿Está listo para sustituir los flujos de trabajo dispersos por un sistema unificado basado en IA?

📖 Lee también: Las mejores indicaciones de ChatGPT para la gestión de proyectos

10 ejemplos de indicaciones de Copilot

Aquí tienes 10 indicaciones de Copilot adaptadas a diversos sectores y profesiones. Estos ejemplos de IA te muestran cómo sacar partido a Copilot en el servicio de atención al cliente, las finanzas, el ámbito jurídico y otros escenarios.

1. Marketing

Hoy en día, el marketing se basa en decisiones basadas en datos y en experiencias personalizadas para el cliente. La IA ayuda a analizar el comportamiento de los clientes, predecir sus preferencias y crear campañas específicas con objetivos claros.

Con indicaciones bien definidas, tu equipo de marketing podrá automatizar tareas rutinarias, generar información de forma más eficiente y ajustar las estrategias para lograr una mayor interacción, todo ello mientras aumenta la productividad y la creatividad.

Indicación: Crea una campaña de correo electrónico segmentada para el lanzamiento de nuestra colección de primavera. Incluye recomendaciones de productos y códigos de descuento personalizados.

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👀 ¿Sabías que...? En 2023, la música Holly Herndon lanzó un álbum con el título «PROTO», creado en colaboración con un «bebé» de IA llamado Spawn. Este proyecto exploró la intersección entre la creatividad humana y el aprendizaje automático, desafiando las nociones tradicionales de autoría en la música. ¡Eso sí que es acertar con las indicaciones!

2. Desarrollo de software

Los equipos de desarrollo de software están encontrando nuevas formas de acelerar los procesos de programación y pruebas sin perder calidad.

El uso de la IA en el desarrollo de software ayuda a detectar incidencias en una fase temprana y genera fragmentos de código más claros y eficientes.

Indicación: Escribe una función en Python que valide las contraseñas de los usuarios. Incluye comprobaciones de longitud mínima (8 caracteres), caracteres especiales, números y letras mayúsculas y minúsculas. Añade mensajes de error útiles para cada error de validación.

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3. Análisis de datos sanitarios

Los profesionales sanitarios utilizan la IA para analizar los datos de los pacientes, detectar signos de advertencia temprana e incluso crear planes de tratamiento personalizados. La IA también ayuda a interpretar imágenes médicas y a predecir la evolución de los pacientes, lo que hace que todo, desde los diagnósticos hasta la atención de seguimiento, sea mucho más eficiente.

Indicación: Analiza los datos de las constantes vitales del paciente de las últimas 24 horas. Señala cualquier patrón preocupante y sugiere medidas preventivas basadas en los resultados históricos del paciente.

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4. Análisis financiero

Las instituciones financieras utilizan indicaciones basadas en IA para analizar las tendencias del mercado, detectar fraudes y evaluar el riesgo de forma más eficiente. Las indicaciones correctas ayudan a la IA a procesar grandes cantidades de datos financieros, descubrir patrones ocultos y generar información que mejora la toma de decisiones.

Desde la automatización de la elaboración de informes hasta la mejora de las interacciones con los clientes, las indicaciones basadas en IA optimizan las operaciones financieras.

Indicación: Crea un informe de análisis financiero para una empresa mediana del sector minorista. Analiza el crecimiento de los ingresos, los márgenes de beneficio y el flujo de caja de la empresa durante los últimos 3 años. Incluye indicadores clave de rendimiento (KPI), referencias del sector y cualquier riesgo o oportunidad potencial para el crecimiento futuro.

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5. Educación

El sector educativo utiliza indicaciones de IA para hacer que el aprendizaje sea más interactivo y eficiente. Desde la automatización de la calificación hasta la retroalimentación instantánea, las herramientas basadas en IA ayudan a los educadores a ahorrar tiempo y a centrarse en la participación personalizada de los alumnos.

Con las indicaciones adecuadas, la IA puede generar planes de clase, sugerir actividades de aprendizaje, revisar contenidos e incluso adaptarlos a diferentes niveles de habilidad.

Indicación: Genera un plan de clase de matemáticas para álgebra de 7.º curso. Incluye tres niveles de dificultad, material visual y ejercicios de práctica con soluciones paso a paso.

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Lee también: Plantillas de IA para ahorrar tiempo y mejorar la productividad

6. Atención al cliente personalizada

El soporte al cliente se nutre de respuestas rápidas y precisas; las indicaciones basadas en IA lo hacen más fácil. Al automatizar las preguntas frecuentes, ofrecer asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y gestionar las consultas rutinarias, la IA permite a los agentes humanos centrarse en resolver problemas más complejos de los clientes y ofrecer una mejor experiencia de soporte al cliente.

Indicación: Crea plantillas de respuesta para preguntas habituales sobre devoluciones de productos. Incluye información sobre el envío, detalles sobre el plazo de devolución y los pasos a seguir. Utiliza un lenguaje empático para los clientes frustrados.

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7. RR. HH. y gestión del talento

La IA está transformando el mundo de los recursos humanos al hacer que la contratación sea más inteligente, rápida e inclusiva.

Desde la automatización de tareas tediosas, como la selección de currículos, hasta la asignación de candidatos a roles en función de sus habilidades y experiencia, la IA garantiza que los equipos de RR. HH. se centren en establecer relaciones en lugar de perder el tiempo con el papeleo.

Indicación: Redacta una secuencia de correos electrónicos para captar el interés de candidatos pasivos utilizando información generada por IA. Incorpora personalización, recomendaciones de puestos de trabajo y recordatorios de seguimiento para mantener el interés.

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8. Sector inmobiliario

La IA hace que la compra, la venta y la gestión de inmuebles sean más inteligentes y eficientes. Desde chatbots con IA que ayudan a los compradores las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hasta análisis predictivos que realizan previsiones sobre el valor de los inmuebles y las tendencias del mercado, la IA ayuda a los agentes y a los clientes a tomar decisiones informadas.

Las visitas virtuales y las recomendaciones basadas en IA personalizan la experiencia de búsqueda de viviendas, mientras que la generación automatizada de clientes potenciales y el procesamiento inteligente de contratos agilizan las transacciones.

Indicación: Realiza un análisis de mercado para identificar las tendencias actuales y las estrategias de precios en el mercado inmobiliario local. Ofrece información sobre el valor de las propiedades, las tarifas de alquiler y las posibles oportunidades de inversión: [Inserta los detalles de la ubicación]

Resultado:

🧠 Dato curioso: El informático John McCarthy acuñó por primera vez la expresión «inteligencia artificial» en 1956 durante la Conferencia de Dartmouth, considerada el evento fundacional del campo de la IA.

9. Fabricación

El mantenimiento predictivo basado en IA ayuda a los equipos de fabricación a anticipar fallos en los equipos y a reducir los costosos tiempos de inactividad. Las empresas que utilizan la IA para la planificación del mantenimiento han registrado una reducción del 20 % en los tiempos de inactividad, lo que permite un funcionamiento más fluido y una mejor asignación de recursos.

Indicación: Analiza los datos de la línea de producción para identificar patrones relacionados con defectos en los productos [inserta los datos de la línea de producción].

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10. Legal

Las herramientas de IA ayudan a los profesionales del derecho a analizar rápidamente grandes cantidades de jurisprudencia, contratos y documentos legales, reduciendo así horas de trabajo manual.

Los chatbots gestionan las consultas básicas de los clientes, lo que libera tiempo para asuntos jurídicos más complejos. Por su parte, el análisis predictivo evalúa los resultados de los casos utilizando datos históricos, y la revisión y redacción de contratos impulsadas por IA mejoran la precisión al tiempo que reducen los errores humanos, lo que hace que el trabajo jurídico sea más rápido y eficiente.

Indicación: Actúa como un profesional del derecho especializado en casos civiles. Mi cliente, un inquilino, quiere recuperar su fianza de un antiguo arrendador que se la ha retenido a pesar de que la vivienda quedó en perfectas condiciones.

Si mi cliente pierde el caso, proporcione un análisis detallado de las posibles consecuencias [según la legislación del estado]. Aborde los impactos financieros, personales y reputacionales, incluyendo los costes legales, las implicaciones de crédito, las dificultades futuras para alquilar y cualquier efecto más amplio en su empresa o vida personal. Asegúrese de que la respuesta sea exhaustiva y tenga en cuenta tanto las repercusiones inmediatas como las a largo plazo.

Resultado:

a través de Copilot

Errores comunes que debes evitar

Crear indicaciones eficaces para el chat de Copilot es clave para obtener resultados precisos y valiosos. Tanto si utilizas Microsoft Copilot, Copilot Chat o la IA de Microsoft 365 Copilot, unas indicaciones poco claras pueden dar lugar a respuestas vagas o irrelevantes. Para sacar el máximo partido a tus indicaciones, evita estos errores comunes:

Ser demasiado ambiguo: La IA se nutre de la claridad. En lugar de decir: «Resumir este documento», especifica: «Resumir este informe en tres puntos clave centrándote en las tendencias financieras»

Ignorar el contexto: Las indicaciones de Copilot funcionan mejor con un contexto claro. Especifica siempre el sector, el propósito o el público para refinar la respuesta.

Sobrecarga de información: Aunque el contexto es esencial, las indicaciones demasiado largas pueden saturar a Microsoft Copilot. Haz que sean concisas pero informativas.

Olvidarse de definir el formato de salida: Si necesitas una lista, una tabla o un párrafo, dilo. Ejemplo: «Proporciona estos datos en una tabla de tres columnas»

No subestimes los límites de la IA: Aunque Copilot se nutre de una amplia Aunque Copilot se nutre de una amplia base de conocimientos de IA , no sustituye el criterio de un experto. Verifica siempre la información crítica.

Limitaciones de Copilot

Es fundamental saber qué puede y qué no puede hacer este asistente de IA antes de redactar tus indicaciones para Microsoft Copilot. Establecer expectativas realistas te ayudará a crear indicaciones más eficaces y a obtener los mejores resultados.

Estas son algunas limitaciones clave que debes tener en cuenta:

No realiza acciones de forma independiente: Copilot ayuda, pero no actúa por su cuenta. Ofrece sugerencias, pero tú debes revisar y aprobar las respuestas antes del uso compartido.

No hay memoria entre chats: Cada conversación empieza desde cero. Si ayer hablaste de una estrategia de marketing, Copilot no lo recordará hoy; tendrás que volver a proporcionar el contexto.

Análisis de datos limitado: Copilot procesa una cantidad determinada de datos por consulta. Puede resumir información, pero no está diseñado para realizar análisis en profundidad ni establecer relaciones de causa y efecto. Para eso, es mejor utilizar herramientas analíticas especializadas.

Límite de conocimientos: Los conocimientos básicos de Copilot se detienen aproximadamente en 2021. Aunque Copilot puede recuperar información actualizada dependiendo de la configuración de su organización, los conocimientos de su modelo básico no se actualizan continuamente.

Respuestas inconsistentes: Si haces la misma pregunta dos veces, es posible que obtengas respuestas ligeramente diferentes. Esto ocurre porque Copilot genera respuestas basadas en la probabilidad en lugar de reglas fijas.

Restricciones del chat: Las conversaciones están limitadas a 30 interacciones por sesión y pueden caducar. Si algo es importante, asegúrate de guardarlo: los chats antiguos no se pueden reanudar.

Límites de acceso a los archivos: El acceso de Copilot a los archivos depende de tu configuración. Es posible que solo pueda recuperar archivos de ubicaciones específicas, como el SharePoint de tu empresa, lo que limita su capacidad para obtener documentos almacenados en otros lugares.

Respuestas más concisas en el modo de trabajo: Al utilizar Copilot en el modo de trabajo, las respuestas pueden ser más breves y directas en comparación con otras herramientas de GPT-4.

📮 ClickUp Insight: Recientemente hemos descubierto que alrededor del 33 % de los trabajadores del conocimiento envían mensajes a entre 1 y 3 personas al día para obtener el contexto que necesitan. Pero, ¿y si tuvieras toda la información documentada y fácilmente accesible? Con el AI Knowledge Manager de ClickUp Brain a tu lado, los cambios de contexto pasan a ser cosa del pasado. ¡Solo tienes que hacer la pregunta desde tu entorno de trabajo y ClickUp Brain recuperará la información de tu entorno de trabajo y/o de las aplicaciones de terceros conectadas!

Utiliza ClickUp Brain como la mejor alternativa

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Es una de las mejores alternativas a Microsoft Copilot.

¿Cómo? ClickUp, la app para todo lo relacionado con el trabajo, combina gestión de proyectos, gestión del conocimiento y chat, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar más rápido y de forma más inteligente.

Integración profunda en el entorno de trabajo

A diferencia del enfoque generalista de Copilot, ClickUp Brain funciona directamente en el entorno de trabajo de ClickUp. Puede acceder y analizar tus tareas, documentos y comunicaciones del equipo en tiempo real para ofrecerte una asistencia muy relevante.

Gestiona tu entorno de trabajo con ClickUp Brain

Por ejemplo, si gestionas varias campañas de marketing, ClickUp Brain puede extraer información de los estados de tus tareas, las prioridades y los comentarios del equipo para ayudarte a tomar mejores decisiones sobre la asignación de recursos y los siguientes pasos.

Gestión inteligente de tareas

ClickUp Brain va más allá de la IA básica al ayudarte activamente con la gestión del trabajo y del tiempo. Olvídate del seguimiento manual del progreso: ClickUp Brain genera automáticamente actualizaciones e informes del equipo.

Obtén sugerencias sobre los cronogramas de las tareas y crea diagramas de Gantt en ClickUp con ClickUp Brain

Esta automatización ahorra mucho tiempo en comparación con las herramientas que requieren recopilar y resumir la información manualmente. El responsable de un equipo de marketing puede obtener rápidamente una panorámica generada por IA de todas las campañas en curso, los cuellos de botella y las necesidades de recursos sin tener que dedicar horas a recopilar datos.

Gracias a otras funciones como tareas, paneles, chats y control de tiempo, ClickUp para el trabajo está causando furor entre los usuarios.

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El trabajo se fragmenta cuando los equipos cambian constantemente de plataforma de IA para tareas específicas. ClickUp Brain MAX elimina este caos al integrar los modelos de IA líderes del mundo directamente en tu flujo de trabajo actual. Tus proyectos, documentos y colaboración en equipo se gestionan en un solo lugar, y ahora tu asistente de IA también. Se acabaron los cambios de contexto y la pérdida de información: solo asistencia inteligente que ya conoce tu trabajo, ayudándote a lograr más sin salir de tu entorno de trabajo.

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👉 Esto es lo que Vladimir Janovsky, de AstraZeneca, dijo sobre ClickUp:

Aunque aún nos encontramos en las primeras fases de la integración de ClickUp en proyectos de equipos multifuncionales, su utilidad ha quedado especialmente patente en entornos de equipos multinacionales. El amplio conjunto de funciones de la plataforma gestiona eficazmente la complejidad y el alcance de las tareas que abarcan varios países, optimizando tanto la comunicación como la coordinación.

Aunque aún nos encontramos en las primeras fases de la integración de ClickUp en proyectos de equipos multifuncionales, su utilidad ha quedado especialmente patente en entornos de equipos multinacionales. El amplio conjunto de funciones de la plataforma gestiona eficazmente la complejidad y el alcance de las tareas que abarcan varios países, optimizando tanto la comunicación como la coordinación.

Soporte para la creación de contenido

Indicación personalizada de ClickUp Brain para el correo electrónico

La función AI Writer de ClickUp ayuda a los equipos a crear y perfeccionar contenido más rápidamente. Ya se trate de publicaciones en redes sociales, briefings de diseño o actualizaciones de proyectos, ClickUp Brain puede generar borradores manteniendo la voz de tu marca e incorporando el contexto del entorno de trabajo.

Esto es mucho mejor que tener que cambiar entre varias herramientas: puedes pasar de la ideación a la ejecución en un solo lugar.

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Desarrollo de software

Dado que ClickUp Brain actúa como tu asistente inteligente directamente dentro de tu entorno de trabajo de ClickUp, se convierte en una herramienta invaluable para los equipos de software. ClickUp Brain facilita el desarrollo de software generando código, proporcionando buenas prácticas, integrándose con tu entorno de trabajo, facilitando la colaboración y ofreciendo recursos de aprendizaje, todo ello dentro de ClickUp. Esto ayuda a los equipos a avanzar más rápido, mantener la calidad y organizarse.

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Además, aprovecha los modelos de IA de primer nivel de OpenAI y Anthropic, ofreciendo una automatización inteligente que se adapta a tus necesidades.

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