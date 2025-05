Las 10 mejores alternativas y competidores de DingTalk en 2025

Es lunes por la mañana y estás jugando a ser detective digital, intentando encontrar ese archivo importante que Jane compartió.

¿Fue en Slack? ¿En el correo electrónico? Antes de que te des cuenta, has pasado 30 minutos en el equivalente corporativo de buscar tus claves.

Pero no está solo: el 83 % de los trabajadores del conocimiento dependen principalmente del correo electrónico y del chat para comunicarse con su equipo. Sin embargo, casi el 60 % de su jornada laboral se pierde cambiando entre estas herramientas y buscando información.

La plataforma de colaboración adecuada mantiene a su equipo conectado, las tareas organizadas y su cordura intacta. Si DingTalk no satisface estas necesidades, está en el lugar adecuado.

Exploremos las principales alternativas a DingTalk que pueden ayudarte a trabajar de forma más inteligente, no más dura.

Y si está buscando una herramienta que trabaje tan inteligentemente que podría superarlo, eche un vistazo al primer nombre de nuestra lista: ClickUp.

⏰ Resumen de 60 segundos ¡Elija entre estas 10 mejores alternativas a Dingtalk para colaborar mejor! Herramienta Lo mejor para Funciones clave Precios ClickUp Gestión de proyectos y tareas con comunicación integrada Asistente con IA, comentarios asignables, documentos en tiempo real + chatear Free, $7–$12/usuario/mes; Enterprise: personalizado; Brain: +$7 Reuniones de Zoom Colaboración de equipos virtuales de alta calidad Resúmenes de reuniones con IA, salas de reuniones, subtítulos en varios idiomas Gratis, $15,99-21,99/usuario/mes Microsoft Teams Usuarios de Microsoft 365 Coedición de documentos de Office, sincronización de Teams + Outlook, canales compartidos con clientes Free; 4-22 $/usuario/mes (a través de los planes de Microsoft 365) Slack Comunicación y colaboración rápidas Canales, audio/videollamadas, resúmenes de mensajes Free, $8. 75–$15/usuario/mes; Enterprise: personalizado Rocket. Chatear Organizaciones que dan prioridad a la seguridad Código abierto, mensajería cifrada, compatibilidad omnicanal Free; Pro/Enterprise: Personalizado Brosix Mensajes instantáneos seguros para empresas Mensajería P2P cifrada, uso compartido de pantalla, Pizarras interactivas Gratis, gratuito/a, $5–$8/usuario/mes Troop Messenger Control granular + comunicación segura del equipo Mensajes masivos, notas urgentes, código colaborativo 2,5-24 $/usuario/mes Flock Comunicación sencilla para pymes Canales públicos/privados, videollamadas, acceso externo de invitados Free, $6/usuario/mes; Enterprise: Personalizado Trello Gestión de la productividad visual Tablero de arrastrar y soltar, automatización (Butler), múltiples modos de vista Gratis, $5-10/usuario/mes; Enterprise: personalizado Lark Paquete de productividad todo en uno Mensajes en tiempo real, documentos colaborativos, transcripción automática y traducción Free, $12/usuario/mes; Enterprise: personalizado

¿Qué es DingTalk?

DingTalk es una plataforma de colaboración desarrollada por el Grupo Alibaba que facilita la comunicación móvil y empresarial. Combina mensajería empresarial, videoconferencia, gestión de tareas y otras herramientas de productividad en una sola plataforma.

Está diseñado para simplificar la comunicación móvil entre equipos, lo que lo convierte en una opción popular para las empresas que buscan mejorar su comunicación interna. Aunque es popular en Asia, muchos equipos globales buscan alternativas debido a las funciones internacionales y las ubicaciones de los servidores limitadas.

🧠 Dato curioso: DingTalk experimentó un aumento de usuarios durante el auge del teletrabajo a principios de 2020 y alcanzó una base de usuarios de 700 millones en los años siguientes.

¿Qué debe buscar en una alternativa a Dingtalk?

Así que ya está listo para deshacerse de los límites y encontrar una plataforma de colaboración que se adapte a su equipo. Esto es lo que debe buscar:

Comunicación sencilla: La comunicación eficiente del equipo es la columna vertebral de cualquier empresa de éxito. Busque funciones como mensajería instantánea, chats grupales y videollamadas que faciliten la comunicación móvil y la compatibilidad con la comunicación de voz instantánea

Colaboración eficiente: Una buena plataforma debe proporcionar herramientas de colaboración fiables, como uso compartido de archivos, gestión de tareas y uso compartido de pantalla

Seguridad sólida: Nadie quiere que los secretos de su empresa se filtren como un giro argumental de un reality de televisión. Priorice el cifrado de extremo a extremo para las llamadas de voz y videollamadas, junto con la mensajería segura y la protección de datos empresariales

Gestión de proyectos sólida: Su plataforma de comunicación debe ayudarle a gestionar tareas, organizar documentos y hacer un seguimiento de los proyectos

Integraciones perfectas: Necesita una plataforma que se conecte fácilmente con otras herramientas esenciales de la empresa, como su CRM o Calendario

Interfaz fácil de usar: Nadie tiene tiempo para descifrar una plataforma que parece diseñada por un científico espacial. Debe ser intuitiva, para que su equipo pueda usarla sin necesidad de un doctorado en ingeniería de software

💡 Consejo profesional: Cree una plantilla de plan de comunicación que describa las necesidades de su equipo y los requisitos de la estrategia de colaboración antes de elegir una plataforma. Esto le ayudará a estar en la misma página y a elegir la herramienta más eficaz que sea compatible con el trabajo, no que lo obstaculice.

Las 10 mejores alternativas a Dingtalk

Ahora que ya sabe lo que debe buscar, ¡vayamos a lo divertido y encontremos una herramienta de colaboración que funcione para usted!

Prueba a chatear con ClickUp Chatea, comparte archivos y realiza un seguimiento de las tareas en un solo lugar con ClickUp Chat

La campeona indiscutible de los entornos de trabajo unificados es ClickUp, la app de Todo para el trabajo. Mantiene perfectamente sincronizados tus comunicaciones, tareas y documentos.

Usa ClickUp para chatear y mantener las conversaciones enlazadas a tus proyectos, tareas y documentos para tener contexto, así nunca tendrás que preguntar: «¿Puedes enviarme ese enlace otra vez?». Puedes crear tareas a partir de mensajes con un solo clic e incluso asignar elementos de acción para hacer seguimientos rápidos sin salir del canal o de la ventana de mensajes directos.

¿Necesitas informar a alguien de una tarea específica o destacar una actualización importante, asegurándote de que la reconoce? Simplemente deja un comentario y asígnaselo con Comentarios asignados de ClickUp.

Simplifique su flujo de trabajo con las tareas de ClickUp que se conectan automáticamente a sus documentos, chats y reuniones

Dígale adiós a las notas adhesivas y las hojas de cálculo para gestionar las tareas pendientes. Las tareas de ClickUp le permiten dividir todos sus grandes proyectos en pasos manejables con listas de control de tareas personalizables, seguimiento del progreso y plazos.

También puede añadir descripciones de tareas, compartir enlaces y otros detalles en Campos personalizados, y adjuntar documentos relevantes a las tareas. Ahora, todo lo relacionado con la tarea está justo donde lo necesita.

Convierte ideas dispersas en planes viables con Pizarras ClickUp

Cuando llega el momento de hacer una lluvia de ideas, las Pizarras y los mapas mentales de ClickUp le ofrecen un lienzo digital para esbozar ideas. Puede utilizar estas funciones para diseñar en colaboración tableros de visualización, planes de acción y mucho más en tiempo real.

Coautor de documentos de empresa, edición de los mismos y obtención de comentarios al instante con ClickUp Docs

Cree, use compartido y colabore en documentos con ClickUp Docs. Con la detección de colaboración en vivo de ClickUp, también verá cuándo los compañeros de equipo editan contenido o añaden comentarios.

Muéstralo, no lo cuentes, grabando vídeos rápidos con voz en off con ClickUp Clips

Para aquellos momentos en los que las palabras no son suficientes, ClickUp Clips le permite grabar su pantalla con voz en off. Son perfectos para el uso compartido de tutoriales rápidos o para explicar conceptos complejos.

Y aquí está lo que realmente cambia las reglas del juego: ClickUp Brain, tu asistente de trabajo con IA. Úsalo para (la elaboración de) informes, resumir documentos largos o hilos de actividad, y conectar los puntos entre conversaciones y tareas que ni siquiera sabías que estaban relacionadas.

Extraiga información de su entorno de trabajo al instante con ClickUp Brain

Es mucho que asimilar, ¿verdad? No pasa nada si no quieres reinventar la rueda. Solo tienes que coger una plantilla de la biblioteca de plantillas de ClickUp, personalizarla según tus necesidades y ya está.

Por ejemplo, la plantilla de pizarra del plan de comunicaciones de ClickUp ayuda a simplificar la mensajería, asegurando que todos los involucrados reciban la información correcta en el momento adecuado.

Obtener plantilla gratis, gratuita Comuníquese de manera eficiente con todas las partes interesadas con la plantilla de pizarra del plan de comunicaciones de ClickUp

Esto es lo que puede hacer con él:

Mantenga a sus empleados y directivos al tanto de las actualizaciones críticas

Esbozar objetivos y mensajes clave para mayor claridad y coherencia

Utilice correos electrónicos, mensajes instantáneos y reuniones para toda la empresa para mejorar la comunicación

Establezca frecuencias de comunicación para mantener a todos informados

Esta plantilla le permite mantener la transparencia, reducir los errores de comunicación y crear un equipo multifuncional.

Supongamos que está buscando una plantilla de colaboración en equipo más detallada que le ayude a definir roles, establecer horarios de reuniones y permitir registros regulares. En ese caso, la plantilla de matriz de reuniones y comunicación en equipo de ClickUp es para usted

Las mejores funciones de ClickUp

Asigne comentarios, @mencione a compañeros de equipo y obtenga aprobaciones instantáneas sin interminables cadenas de correo electrónico

Chatea con tus compañeros de equipo sin salir de ClickUp ni ahogarte en múltiples pestañas y herramientas

Graba tu pantalla (¡con voz en off!) y explica ideas complejas visualmente en lugar de escribir mensajes largos

Cree, asigne y realice un seguimiento de las tareas fácilmente con las funciones avanzadas de gestión de tareas de ClickUp

Cree contenido, intercambie ideas y extraiga detalles sobre sus tareas y documentos en ClickUp utilizando la IA integrada

Integre todas sus plataformas, como Hojas de cálculo de Google, CRM y más de 1000 apps, en un único entorno de trabajo con las integraciones de ClickUp

Límites de ClickUp

Curva de aprendizaje inicial para nuevos usuarios

ClickUp Brain solo está disponible en planes de pago

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mes por usuario

Empresa : 12 $/mes por usuario

Enterprise : Precios personalizados

ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4. 7/5 (más de 10 000 reseñas)

Capterra: 4. 6/5 (más de 4000 reseñas)

Lo que dicen los usuarios reales sobre ClickUp

Nuestra productividad a nivel mundial ha aumentado significativamente desde que implementamos ClickUp. Actualmente tenemos más de 50 usuarios en los 5 continentes que colaboran entre sí en proyectos muy detallados. Esto nos ha permitido reducir bastante el tiempo de entrega de los proyectos.

Nuestra productividad a nivel mundial ha aumentado significativamente desde que implementamos ClickUp. Actualmente tenemos más de 50 usuarios en los 5 continentes que colaboran entre sí en proyectos muy detallados. Esto nos ha permitido reducir bastante el tiempo de entrega de los proyectos.

📮 ClickUp Insight: Los equipos de bajo rendimiento son 4 veces más propensos a hacer malabares con más de 15 herramientas, mientras que los equipos de alto rendimiento mantienen la eficiencia limitando su conjunto de herramientas a 9 plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si usamos una sola plataforma? Como la app, aplicación, todo para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una sola plataforma, con flujos de trabajo impulsados por IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace visible el trabajo y te permite concentrarte en lo que importa mientras la IA se encarga del resto.

2. Zoom Meetings (la mejor opción para la colaboración virtual en equipo de alta calidad)

a través de Zoom

Mientras que todo el mundo se apresuró a activar el chat de vídeo instantáneo en 2020, Zoom se mantuvo a la cabeza al transformarse de una simple herramienta de reuniones en una potencia de colaboración en toda regla.

Su compañero de IA toma notas por usted y la calidad HD le hace quedar bien incluso los lunes por la mañana. Zoom ha dominado el arte de reunir equipos de forma virtual.

Las mejores funciones de Zoom Meetings

Automatización de resúmenes de reuniones, elementos de acción y agendas

Organizar debates en grupos más pequeños dentro de reuniones más grandes

Colabore en el contenido con debates en tiempo real y Pizarra

Acceda a subtítulos en varios idiomas para equipos globales

Limitaciones de las reuniones de Zoom

La calidad de vídeo y audio puede verse afectada en entornos con poco ancho de banda

Los subtítulos en directo aún no son completamente eficientes

Precios de Zoom Meetings

Básico: Free Forever

Pro: 15,99 $/mes por usuario

Business: 21,99 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Zoom Meetings

G2: 4. 5/5 (más de 56 000 reseñas)

Capterra: 4. 6/5 (más de 14 000 reseñas)

🧠 Dato curioso: Las reuniones presenciales pasaron del 63 % en 2019 al 33 % en 2021, ya que más personas pasaron a las llamadas de audio y videollamadas, gracias a los cambios demográficos de la fuerza laboral.

📖 Lea también: Plantillas gratis de Pizarra Interactiva para Zoom y ClickUp

3. Microsoft Teams (lo mejor para usuarios de Microsoft 365)

a través de Microsoft Teams

Si Microsoft Office tuviera una red social, sería Teams. Mientras que otras plataformas se integran con tus herramientas marcadas como favoritas, Teams nació en la familia Microsoft, y eso se nota. Piensa en él como el hub central donde se unen todas tus apps de Microsoft 365 para mejorar la colaboración en el lugar de trabajo.

Tanto si estáis coautorizando una presentación de PowerPoint como programando reuniones a través de Outlook, esta plataforma de mensajería perfectamente integrada hace que todo parezca estar sucediendo en un único entorno de trabajo.

Las mejores funciones de Microsoft Teams

Coedición de documentos directamente en Teams con actualizaciones en directo

Aproveche las herramientas integradas como PowerPoint Live, Pizarra de Microsoft y notas generadas por IA

Trabaje con clientes y socios externos en canales de comunicación de uso compartido

Sincronice sin problemas con Outlook, SharePoint y OneDrive para un flujo de trabajo totalmente unificado

Límites de Microsoft Teams

Carece de calendarios de grupo y listas de distribución integrados

El rendimiento puede ralentizarse durante las reuniones grandes

Precios de Microsoft Teams

Free Forever

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/mes

Microsoft 365 Familia: 12,99 $/mes

Microsoft Teams Essentials: 4 $/mes por usuario

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/mes por usuario

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mes por usuario

Microsoft 365 Business Premium: 22 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Microsoft Teams

G2: 4. 4/5 (más de 15 500 reseñas)

Capterra: 4. 5/5 (más de 9500 reseñas)

Lo que dicen los usuarios reales sobre Microsoft Teams

En general, ¡he disfrutado usando Teams! Me gusta mucho la forma en que se organiza el chat, con mensajes y archivos agrupados, y tener los diferentes grupos de equipos para que la mensajería sea más clara. Me gustaría que hubiera una función de búsqueda más avanzada. Como en Outlook: buscar por fecha, nombres, palabras exactas o no exactas, etc.

En general, ¡he disfrutado usando Teams! Me gusta mucho la forma en que se organizan los chats, con mensajes y archivos agrupados, y tener los diferentes grupos de equipos para que la mensajería sea más clara. Me gustaría que hubiera una función de búsqueda más avanzada. Como en Outlook: buscar por fecha, nombres, palabras exactas o no exactas, etc.

4. Slack (la mejor para la comunicación y colaboración rápidas)

a través de Slack

¿Recuerdas la mensajería instantánea de principios de los 2000? Slack es así, pero mejor. Ha convertido el chat en una herramienta de trabajo legítima, lo que la convierte en una de las alternativas al correo electrónico más populares.

Con canales para todos los temas imaginables (sí, incluido ese canal #aleatorio donde la gente comparte memes de gatos), Slack ha dominado el arte de mantener las conversaciones organizadas sin dejar de ser divertido de usar.

Las mejores funciones de Slack

Organice los debates por proyecto, equipo o tema con canales públicos y privados

Colabore con seguridad con socios externos en canales de uso compartido

Obtenga resúmenes automatizados de la actividad del canal

Realice rápidas llamadas de audio o videollamadas o use mensajes grabados

Límites de Slack

Al alcanzar el límite de 10 000 mensajes en el plan Free, los mensajes más antiguos no estarán disponibles

El flujo constante de mensajes puede resultar abrumador

📮ClickUp Insight: Alrededor del 41 % de los profesionales prefieren la mensajería instantánea para la comunicación del equipo. Aunque ofrece intercambios rápidos y eficientes, los mensajes a menudo se distribuyen a través de múltiples canales, hilos o mensajes directos, lo que dificulta la recuperación de la información más adelante. Con una solución integrada como ClickUp Chat, sus hilos de chat se correlacionan con proyectos y tareas específicos, manteniendo sus conversaciones en contexto y fácilmente disponibles.

Precios de Slack

Free Forever

Plan Pro: 8,75 $ al mes por usuario

Plan Business+: 15 $/mes por usuario

Plan Enterprise Drid: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slack

G2: 4. 5/5 (más de 33 500 reseñas)

Capterra: 4. 7/5 (más de 23 500 reseñas)

📖 Lea también: Plantillas gratis de Slack para mejorar su flujo de trabajo

5. Rocket. Chatear (Lo mejor para organizaciones que priorizan la seguridad)

a través de Rocket.Chat

Creada para organizaciones que se toman la seguridad de sus datos tan en serio como su taza de café matutina, esta plataforma de mensajería de código abierto le ofrece todas las herramientas de comunicación que necesita a la vez que mantiene sus conversaciones seguras.

Rocket.Chat combina el chat en tiempo real, las llamadas VoIP, las reuniones por vídeo y la comunicación omnicanal con seguridad de nivel corporativo.

Rocket. Las mejores funciones para chatear

Comuníquese por chat, voz y videollamadas, lo que garantiza una colaboración sin esfuerzo desde cualquier lugar

Cree canales públicos o privados y organice debates por proyecto o tema

Integre las interacciones con los clientes a través de WhatsApp, chatear en vivo, SMS y más

Modifique los flujos de trabajo, añada integraciones o desarrolle apps, aplicaciones personalizadas para funciones a medida

Rocket. Límites para chatear

La personalización extensa puede requerir tiempo y conocimientos técnicos

La interfaz puede parecer menos intuitiva que otras plataformas de colaboración

Rocket. Precios para chatear

Principiante: Free Forever

Pro: Precios personalizados

Enterprise: Precios personalizados

Rocket. Valoraciones y opiniones de chatear

G2: 4. 2/5 (más de 300 reseñas)

Capterra: 4. 3/5 (más de 150 reseñas)

Lo que dicen los usuarios reales sobre Rocket. Chatear

Chatear en Rocket. fue muy agradable al principio de la pandemia, lo implementé para un equipo de 20 personas e hizo que trabajar desde casa fuera mucho más llevadero. Desde entonces, hubo un impulso masivo para impulsar funciones premium que iban desde molestas hasta casi inaceptables.

Chatear en Rocket. fue muy agradable al principio de la pandemia, lo implementé para un equipo de 20 personas e hizo que trabajar desde casa fuera mucho más llevadero. Desde entonces, hubo un impulso masivo para impulsar funciones premium que iban desde molestas hasta casi inaceptables.

6. Brosix (la mejor opción para mensajería instantánea segura en la empresa)

a través de Brosix

Brosix es una herramienta de software de comunicación interna privada y cifrada creada para empresas que priorizan la comunicación segura y eficiente. Una red privada dedicada garantiza que todas las conversaciones internas, transferencias de archivos y videollamadas permanezcan protegidas de amenazas externas.

Diseñado para sectores que requieren una estricta privacidad de los datos, como las finanzas, la sanidad y la informática, Brosix elimina los riesgos de las apps de mensajería no seguras y facilita la colaboración a través de salas de chat, uso compartido de pantalla y pizarras interactivas.

Las mejores funciones de Brosix

Mantenga la seguridad de la comunicación interna con cifrado de extremo a extremo y acceso controlado de usuarios

Participa en mensajes rápidos y seguros, llamadas de voz y videollamadas para un trabajo en equipo productivo

Uso compartido de archivos grandes de forma rápida y segura con compresión automática y transferencia de igual a igual

Intercambie ideas y visualícelas durante las conversaciones para mejorar la colaboración

Límites de Brosix

Las actualizaciones pueden causar algunas interrupciones en la interfaz

La versión gratis solo permite tres usuarios

Precios de Brosix

Startup: Free Forever

Business: 5 $/mes por usuario

Premium: 8 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Brosix

G2: 4. 7/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: 4. 6/5 (más de 70 reseñas)

7. Troop Messenger (el mejor para un control granular y una comunicación eficaz)

a través de Troop Messenger

Troop Messenger es una plataforma de comunicación y colaboración con numerosas funciones que le ofrece un amplio control sobre la colaboración en su entorno de trabajo.

Desde mensajes individuales y chats grupales hasta llamadas de audio y vídeo, uso compartido de archivos e incluso funciones avanzadas como fragmentos de código y seguimiento de ubicación, Troop Messenger pretende cubrir todas sus necesidades de comunicación.

Las mejores funciones de Troop Messenger

Enviar mensajes o adjuntos a un gran número de usuarios o grupos simultáneamente con la función Forkout

Utiliza el editor de código conjunto para codificar en colaboración en tiempo real durante las videollamadas

Enviar mensajes urgentes que aparecen como notas adhesivas en las pantallas de los usuarios con notificaciones sonoras

Limitaciones de Troop Messenger

Tiene una curva de aprendizaje pronunciada

Las amplias opciones de personalización pueden hacer que la interfaz sea menos intuitiva

Precios de Troop Messenger

7 días de (versión de) prueba gratis

Premium: 2,5 $/mes por usuario

Enterprise: 5 $/mes por usuario

Superior: 9 $/mes por usuario

TM Monitor: 24 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Troop Messenger

G2: 4. 6/5 (más de 70 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Lo que dicen los usuarios reales sobre Troop Messenger

Sinceramente, creo que los equipos que utilizan Troop Messenger como herramienta oficial de comunicación están realmente dotados. Esta herramienta potencia el trabajo en equipo y la comunicación. Cualquiera puede acceder a esta herramienta aunque tenga menos conocimientos técnicos.

Sinceramente, creo que los equipos que utilizan Troop Messenger como herramienta oficial de comunicación están de enhorabuena. Esta herramienta potencia el trabajo en equipo y la comunicación. Cualquiera puede acceder a esta herramienta aunque tenga menos conocimientos técnicos.

8. Flock (la mejor para la comunicación simplificada para equipos de tamaño pequeño a mediano)

a través de Flock

Cuando se forma un equipo nuevo, construir una comunicación interna (¡y externa!) sólida lleva tiempo. Sin embargo, Flock te ayuda a solucionarlo. Es una herramienta de colaboración para que las pequeñas empresas organicen debates y flujos de trabajo, al tiempo que reduce el desorden de la comunicación.

Flock mantiene las conversaciones estructuradas y accesibles, lo que facilita que los equipos se mantengan alineados y sean productivos. Su interfaz intuitiva garantiza que incluso los usuarios sin conocimientos técnicos puedan navegar y adoptar la plataforma fácilmente.

Flock mejores funciones

Organizar conversaciones en canales públicos o privados

Realice conferencias de vídeo o de voz directamente desde la app, aplicación

Invite a partes interesadas o clientes externos a canales específicos

Encuentre rápidamente mensajes, archivos o enlaces con la potente función de búsqueda

Límites de Flock

Carece de funciones avanzadas de gestión de proyectos

Las conversaciones de hilo perdidas hacen que las discusiones sean más difíciles de seguir

Precios de Flock

Principiante: Free Forever

Enterprise: Precios personalizados

Pro: 6 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Flock

G2: 4. 4/5 (más de 250 reseñas)

Capterra: 4. 5/5 (más de 300 reseñas)

9. Trello (la mejor para la gestión de la productividad visual)

a través de Trello

Si te gusta mantener los proyectos organizados visualmente, Trello hace que las cosas sean divertidas y sencillas con tableros, listas y tarjetas que ayudan a los equipos a realizar el seguimiento de los proyectos, asignar tareas y colaborar sin esfuerzo.

Tanto si está planificando el lanzamiento de un producto, gestionando el trabajo de los clientes o simplemente controlando sus tareas diarias, el diseño intuitivo de Trello garantiza que todo el mundo sepa lo que está pasando, ¡sin necesidad de complicadas hojas de cálculo!

Las mejores funciones de Trello

Organice proyectos visualmente con un sistema de arrastrar y soltar que mantiene las tareas en movimiento

Utilice Butler para automatizar los flujos de trabajo y aumentar la eficiencia

Personalice Trello con integraciones como Slack, Google Drive y Jira

Utilice las vistas de Calendario, Cronograma y Panel para visualizar el progreso de diferentes maneras

Límites de Trello

El plan Free solo permite 10 colaboradores

Carece de gráficos (diagramas de) Gantt integrados o de gestión de recursos

Precios de Trello

Free Forever

Estándar: 5 $/mes por usuario

Premium: 10 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4. 4/5 (más de 13 500 reseñas)

Capterra: 4. 5/5 (más de 23 000 reseñas)

Lo que dicen los usuarios reales sobre Trello

Me gusta mucho Trello porque facilita el trabajo en equipo y me permite organizar rápidamente mis proyectos. Es fácil de implementar, no he tenido ningún problema y lo uso con frecuencia.

Me gusta mucho Trello porque es fácil trabajar en equipo y también me permite organizar rápidamente mis proyectos. Es fácil de implementar, no tuve ninguna complicación, lo uso con frecuencia.

10. Lark (la mejor solución integral de productividad)

a través de Lark

Lark es una nueva plataforma de comunicación con los clientes que ofrece videoconferencia, colaboración en documentos y gestión de proyectos en un único espacio intuitivo. ¡Diga adiós a la sobrecarga de apps y hola al trabajo en equipo sin esfuerzo!

Ya sea que esté programando reuniones, colaborando en archivos o chateando en tiempo real, Lark mantiene todo organizado para que su equipo pueda concentrarse en lo que importa: hacer las cosas. Su interfaz fácil de usar permite una fácil interacción entre los miembros del equipo.

Las mejores funciones de Lark

Mantenga el flujo de las conversaciones con chats en tiempo real, uso compartido de archivos y discusiones en hilos

Utiliza el Calendario de Lark para programar reuniones directamente desde tus chats o documentos

Organice reuniones con uso compartido de pantalla, transcripción automática y traducción en tiempo real

Edición conjunta de documentos, seguimiento de cambios y gestión de permisos, todo en un mismo lugar

Límites de Lark

Algunos usuarios informan de un soporte al cliente insatisfactorio

La interfaz puede ser lenta a veces

Precios de Lark

Principiante: Free Forever

Pro: 12 $/mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lark

G2: 4. 5/5 (más de 150 reseñas)

Capterra: 4. 4/5 (más de 30 reseñas)

Colaboración unificada para equipos modernos

Las herramientas de colaboración funcionan mejor cuando se alinean con las estrategias de colaboración de su equipo. ¿Y estas alternativas a DingTalk? Son la crème de la crème, y ofrecen potentes funciones de las que DingTalk podría carecer.

Pero si lo que busca es la solución definitiva para la colaboración, ClickUp es su única opción. Con gestión de tareas, documentos, pizarras y soporte basado en IA en una elegante plataforma, es todo lo que necesita para crear, conectar y llevar a cabo sus proyectos.

¡Regístrese hoy mismo para obtener una cuenta gratis de ClickUp!