Las 10 mejores herramientas de IA para recopilar requisitos. Intentos correctos en 2025

Vale, lo voy a decir: la recopilación de requisitos es terrible. Acabo de cumplir una década en múltiples roles de líder/arquitecto/gerente, y los requisitos han sido la pesadilla de mi vida laboral todos estos años. O no hago suficientes preguntas y me pierdo detalles críticos, o me paso de la raya y las partes interesadas empiezan a evitar mis llamadas.