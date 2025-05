Notion frente a Microsoft Excel: ¿qué herramienta aumentará la productividad en 2025?

Notion no tiene realmente «celdas», no hay coordenadas x:y como en una hoja de cálculo. Notion tiene bases de datos, en las que cada fila puede tener un conjunto de datos para sus propiedades. Esto significa que no se pueden hacer fácilmente cálculos de celdas o intervalos, aunque se obtienen las ventajas de una base de datos, como la flexibilidad en la visualización de los datos.