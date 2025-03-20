Los 11 mejores generadores de encuestas con IA para recopilar comentarios de forma inteligente

Está organizando un gran evento y necesita la opinión de todos, pero le da pereza crear encuestas.

Ahí es donde entran en juego los generadores de encuestas con IA. Estas herramientas inteligentes simplifican el proceso de creación de encuestas, lo que le permite elaborar preguntas atractivas y analizar fácilmente las respuestas.

Pero con tantos creadores de encuestas con IA en el mercado, ¿cómo elegir el más adecuado?

Para ayudarle, hemos recopilado las 11 mejores herramientas de encuestas con IA que le permitirán recopilar datos sin esfuerzo y mantener el interés de su público.

👀 ¿Sabías que...? El sector de los estudios de mercado ha crecido de forma significativa, con unos ingresos globales que superan los 84 000 millones de dólares, lo que supone el doble en comparación con sus fases iniciales.

¿Qué debe buscar en un generador de encuestas con IA?

Elegir el generador de encuestas con IA adecuado no es cuestión de suerte, sino de encontrar la herramienta que se adapte a sus necesidades. Estas son las funciones clave que debe priorizar:

Lógica condicional y ramificación : opte por un creador de encuestas con IA que permita adaptar las encuestas en función de las respuestas anteriores, lo que mantendrá el interés de los encuestados y le ayudará a recopilar datos más completos. : opte por un creador de encuestas con IA que permita adaptar las encuestas en función de las respuestas anteriores, lo que mantendrá el interés de los encuestados y le ayudará a recopilar datos más completos.

Datos automatizados y análisis predictivo : busque una plataforma que pueda detectar patrones, realizar previsiones de tendencias y sugerir ajustes en tiempo real mientras su encuesta está activa.

Análisis de sentimientos y reconocimiento de emociones : elija una herramienta que pueda analizar las emociones que se esconden tras las respuestas abiertas, identificar las reacciones negativas e incluso sugerir mejores opciones de palabras para las preguntas de seguimiento.

Procesamiento del lenguaje natural : sus encuestas deben parecer una conversación, así que elija un generador de encuestas con IA que comprenda y se adapte al lenguaje hablado.

Opciones de personalización : asegúrate de que el creador de encuestas con IA te permita ajustar el aspecto, el tono y la estructura para que se adapten a la personalidad de tu marca y a tu público.

Integraciones : busque una plataforma que ofrezca una conexión perfecta con sus herramientas empresariales actuales, facilitando el flujo de datos.

Coste: encuentre una solución que sea asequible y ofrezca un retorno de la inversión sólido sin agotar su presupuesto.

¡Elija con cuidado y compruebe cómo un generador de encuestas con IA inteligente puede mejorar su estrategia de recopilación de opiniones!

Los 11 mejores generadores de encuestas con IA

¡Es hora de encontrar su herramienta ideal! Estos son los 11 mejores generadores de encuestas con IA:

1. ClickUp (el mejor para la gestión de comentarios y la colaboración)

Recopile opiniones de clientes y empleados creando encuestas atractivas con la vista de formularios de ClickUp.

ClickUp, la aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, no solo le permite crear encuestas inteligentes similares a chats, sino que también las enlaza con sus herramientas de productividad y colaboración, para que todo quede en un solo lugar.

El verdadero dúo poderoso en este proceso son ClickUp Form View y ClickUp Brain, dos funciones que vinculan la recopilación de datos de encuestas con la automatización de tareas y convierten los comentarios de los usuarios en acciones.

Ahorre tiempo automatizando todo el proceso de la encuesta, desde la recopilación de respuestas hasta la asignación de tareas, con ClickUp Automatizaciones.

La vista de formulario le permite recopilar rápidamente comentarios de empleados, clientes, clientes potenciales y otras partes interesadas. A diferencia de las herramientas de encuestas rígidas y personalizadas, utiliza respuestas condicionales para ajustar las preguntas de la encuesta en tiempo real en función de las respuestas del usuario.

Esto hace que sus encuestas resulten más naturales y atractivas, como una conversación en lugar de un simple formulario que rellenar.

Una vez recibidas las respuestas, puede configurar una de las más de 1000 automatizaciones de ClickUp con aplicaciones como Zapier y Slack para convertirlas en tareas rastreables y añadirlas directamente a su flujo de trabajo.

Pida a ClickUp Brain que cree esquemas y plantillas de encuestas listos para usar en cuestión de segundos.

ClickUp Brain, el asistente de IA de confianza de ClickUp, puede crear encuestas personalizadas a partir de indicaciones, asignar tareas automáticamente a partir de las respuestas y analizar los datos recopilados para generar informes y gráficos personalizados.

Genere bancos de preguntas para diferentes tipos de encuestas con ClickUp Brain y personalícelos para obtener la información que necesita.

💡 Consejo profesional: ¡Puedes pedirle a ClickUp Brain que genere un banco de preguntas para encuestas basadas en proyectos, campañas y eventos futuros o pasados en cuestión de segundos!

El asistente de IA también proporciona informes en tiempo real de los datos de la encuesta, que se pueden visualizar fácilmente mediante tablas y gráficos. Si dispone de poco tiempo o energía, la biblioteca de plantillas personalizables y fáciles de usar de ClickUp puede resultarle de gran ayuda.

¿Necesita realizar una encuesta sobre el compromiso de los empleados? La plantilla de encuesta sobre el compromiso de los empleados de ClickUp le simplifica la vida con campos personalizados, estados personalizados y preguntas relevantes. Diseñada para recopilar información en tiempo real sobre la satisfacción y el compromiso de su equipo, ofrece datos valiosos para fomentar una cultura laboral transparente.

Si necesita una plantilla de comentarios más versátil, la plantilla de formulario de comentarios de ClickUp es perfecta para recopilar opiniones de clientes, usuarios o socios. Le permite crear encuestas personalizadas para necesidades específicas. Con campos editables y varios tipos de preguntas, recopilar comentarios útiles es muy fácil.

📮ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen su eficiencia limitando su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si utilizas una sola plataforma? Como aplicación integral para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una sola plataforma, con flujos de trabajo impulsados por IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo sea visible y te permite centrarte en lo que importa, mientras que la IA se encarga del resto.

Las mejores funciones de ClickUp

Haga que sus encuestas sean dinámicas con lógica condicional para adaptarlas en función de las respuestas anteriores.

Almacene y organice todos los datos de las encuestas en un solo lugar, incluidas las respuestas y los datos de los participantes.

Automatice la distribución de encuestas en función de las características de la audiencia y las interacciones pasadas para lograr un mayor alcance.

Personalice las encuestas según las preferencias de los participantes o el historial de comentarios.

Genere informes detallados sobre los resultados de las encuestas, las tendencias y las métricas clave, como los índices de participación y respuesta.

Limitaciones de ClickUp

Demasiadas funciones pueden abrumar a los nuevos usuarios.

Tiene una ligera curva de aprendizaje.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.

Empresa: 12 $ al mes por usuario

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain: añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo de ClickUp.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

¡ClickUp me ha permitido reunir la gestión de mis tareas, proyectos, clientes y equipos en una sola herramienta! Las capacidades de automatización son increíbles, la función de formularios ha supuesto un gran cambio y la posibilidad de personalizar su uso con campos personalizados (que incluso pueden coincidir con los colores de mi marca si lo deseo) la convierten en la mejor herramienta que he encontrado hasta la fecha.

2. Jotform (ideal para crear encuestas muy personalizadas y complejas)

a través de Jotform.

Lo que hace que Jotform sea una buena herramienta de encuestas con IA es cómo utiliza la IA en todo el proceso de creación de encuestas.

Sugiere preguntas relevantes basadas en su tema, ajusta automáticamente el diseño para que coincida con su marca e incluso predice dónde las personas podrían perder interés. Esto facilita la creación de encuestas personalizadas, detalladas y visualmente atractivas que mantienen el interés de las personas y mejoran las tasas de respuesta, sin necesidad de conocimientos técnicos.

Funciones como el generador de formularios con IA y el editor de PDF son muy útiles para crear encuestas a partir de simples descripciones de texto y convertir automáticamente las respuestas de las encuestas en archivos PDF profesionales.

Las mejores funciones de Jotform

Cree automáticamente encuestas personalizadas (con preguntas, campos y diseños) a partir de indicaciones de texto.

Personalice las páginas con más de 100 temas, estilos CSS y mucho más para adaptarlas a su marca.

Acepte pagos seguros desde más de 30 pasarelas de pago.

Envíe correos electrónicos y notificaciones de confirmación automáticos.

Elija entre más de 10 000 plantillas para diferentes fines.

Integre más de 150 herramientas de terceros, como HubSpot y Zapier.

Limitaciones de Jotform

La versión gratuita tiene funciones limitadas.

Algunos usuarios consideran que la versión móvil es menos intuitiva.

Precios de Jotform

Starter: Gratis

Bronce: 39 $ al mes

Plata: 49 $ al mes

Gold: 129 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jotform

G2: 4,7/5 (más de 3400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jotform?

Jotform me ofrece todas las funciones que necesito y mucho más, además de la posibilidad de firmar electrónicamente. Es muy fácil de usar y se adapta perfectamente a mis necesidades, lo que me permite crear rápidamente cualquier formulario que necesite.

3. Typeform (el mejor para puntuar clientes potenciales a partir de encuestas)

a través de Typeform.

Las encuestas con IA de Typeform analizan las respuestas para identificar a los clientes potenciales interesados, lo que las hace ideales para la calificación de clientes potenciales y la investigación de usuarios.

Realiza un seguimiento de métricas como la velocidad de respuesta, los cambios en las respuestas y el compromiso. La IA asigna puntuaciones de interés más altas a los clientes potenciales genuinamente interesados basándose en estas señales.

Typeform personaliza las rutas de preguntas y detecta inconsistencias, como respuestas contradictorias sobre el presupuesto o el cronograma, ajustando las puntuaciones de los clientes potenciales para obtener información más precisa.

Las mejores funciones de Typeform

Cree encuestas con su marca automáticamente mediante el análisis del sitio web de la empresa.

Personalice las preguntas utilizando la lógica de salto y ramificación basada en respuestas anteriores.

Utilice la IA para analizar las emociones en las respuestas abiertas y ajustar la redacción de las preguntas.

Añada animaciones y elementos multimedia para que las encuestas sean más interactivas.

Elija entre más de 3000 plantillas personalizables, como satisfacción del cliente (CSAT), puntuación del esfuerzo del cliente (CES) y puntuación neta de promotores (NPS).

Conéctese con más de 120 aplicaciones de terceros, como Calendly y Slack.

Limitaciones de Typeform

Personalización limitada.

Caro para las pequeñas empresas.

Precios de Typeform

Planes básicos:

Free Forever

Básico: 29 $ al mes.

Además: 59 $ al mes.

Empresa: 99 $ al mes.

Corporación: Precios personalizados

Planes de crecimiento:

Elementos esenciales para el crecimiento: 199 $ al mes.

Growth Pro: 349 $ al mes

Growth Custom: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Typeform.

G2: 4,5/5 (más de 750 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 850 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Typeform?

¡Utilice Typeform si le importa que su encuesta refleje la imagen de su marca! Si le importa más realizar rápidamente una encuesta interna, utilice Google Forms.

🧠 Dato curioso: El método NPS existe desde 2003, cuando Frederick F. Reichheld lo presentó en su artículo de Harvard Business Review, The One Number You Need to Grow (El único número que necesitas para crecer).

4. SurveyMonkey Genius (el mejor para análisis predictivos con IA e investigación)

a través de SurveyMonkey Genius.

Muchos investigadores de mercado confían en SurveyMonkey Genius por sus amplios análisis, su capacidad para predecir tendencias de previsión y su capacidad para señalar patrones inusuales.

La plataforma analiza los patrones de respuesta y el tamaño de la muestra, y recomienda cuántas respuestas más se necesitan para obtener resultados precisos.

SurveyMonkey sugiere preguntas inspiradas en el mundo real y descubre conexiones ocultas en sus datos, detectando sesgos estadísticos sutiles para obtener resultados precisos.

Las mejores funciones de SurveyMonkey Genius

Elija entre más de 25 tipos de preguntas y más de 400 plantillas para personalizar sus encuestas.

Realice un seguimiento de los índices de satisfacción de los clientes con una calculadora NPS.

Muestre preguntas específicas al público adecuado utilizando la lógica de salto y ramificación.

Llegue a una audiencia global con encuestas disponibles en más de 70 idiomas.

Integre más de 200 herramientas, como Microsoft Power BI, Salesforce y Marketo.

Limitaciones de SurveyMonkey Genius

La interfaz de usuario puede resultar difícil de navegar.

Las funciones de análisis avanzado solo están disponibles en los planes de pago.

Precios de SurveyMonkey Genius

Básico: Gratis

Premier Annual: 1428 $ al año

Ventaja anual: 468 $ al año.

Tarifa mensual estándar: 99 $ al mes.

Ventaja para el equipo: 25 $ al mes (facturación anual)

Equipo Premier: 75 $ al mes (facturado anualmente)

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SurveyMonkey Genius

G2: 4,4/5 (más de 22 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 10 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SurveyMonkey Genius?

Me ha impresionado mucho el uso de la IA, que es lo suficientemente inteligente como para elegir el tipo de respuesta (botón de opción, casilla de verificación, control deslizante, etc.) en función de la redacción de la pregunta. En general, es un modelo sólido que cubre lo básico y, además, aporta mucha innovación.

5. Forms. app (ideal para pequeñas empresas y autónomos)

a través de forms.app, aplicación.

La mayoría de las pequeñas empresas y los emprendedores independientes prefieren la simplicidad y la asequibilidad por encima de todo. Por ello, eligen una herramienta como forms.app para crear encuestas sin una curva de aprendizaje pronunciada.

Su IA es lo suficientemente potente como para generar una encuesta completa y personalizada a partir de un simple comando de voz o indicación de texto en menos de 30 segundos. También puede crear preguntas para encuestas a partir de contenido existente.

Por ejemplo, si carga un correo electrónico con comentarios de clientes, la IA de la aplicación forms.app puede identificar temas importantes y convertirlos en preguntas relevantes.

Las mejores funciones de la aplicación Forms.

Genere automáticamente preguntas de encuesta y opciones de respuesta introduciendo un tema.

Utilice la lógica condicional para crear preguntas de seguimiento automáticamente basadas en respuestas anteriores.

Convierta las respuestas de las encuestas en informes detallados y detecte tendencias y patrones.

Acceda a más de 2000 formularios y plantillas de encuestas para diferentes necesidades.

Integre más de 500 herramientas como HubSpot, Slack y Stripe.

Formularios. Limitaciones de la aplicación.

Los problemas técnicos pueden provocar errores en la aplicación.

Personalización limitada

La versión gratuita carece de funciones avanzadas.

Precios de la aplicación Forms.

Free

Básico: 5 $ al mes

Pro: 10 $ al mes

Premium: 25 $ al mes.

Formularios. Valoraciones y reseñas de aplicaciones.

G2: 4,5/5 (más de 470 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 240 opiniones)

💡Consejo profesional: Optimice sus encuestas para dispositivos móviles utilizando botones grandes, preguntas cortas y un diseño intuitivo. Pruebe sus encuestas tanto en escritorios como en dispositivos móviles antes de lanzarlas.

6. Tally (ideal para equipos con un presupuesto ajustado)

a través de Tally.

Una de las mejores cosas de Tally es que no oculta sus mejores funciones tras un muro de pago, lo que lo convierte en la opción ideal para equipos con un presupuesto limitado.

Puede utilizar funciones avanzadas de IA, como ramificaciones condicionales, canalización de respuestas y prellenado de campos, para crear formularios interactivos y personalizados ilimitados de forma gratuita. Tally también permite que sus encuestas recopilen pagos y firmas, muestren cálculos y carguen archivos para una experiencia eficaz.

Las mejores funciones de Tally

Cree encuestas en línea desde cero o elija una ya preparada de su amplia biblioteca de plantillas.

Personalice los formularios para que se adapten a su marca utilizando CSS y contenido incrustado.

Traduzca las encuestas a más de 50 idiomas para llegar a un público global.

Comparte mediante incrustaciones, ventanas emergentes, enlaces y dominios personalizados.

Conéctese a miles de herramientas de terceros con Zapier, Make y Pipedream.

Limitaciones de Tally

Personalización limitada

Los dominios personalizados y CSS están disponibles en los planes de pago.

Precios de Tally

Free

Pro: 29 $ al mes

Empresa: 89 $ al mes.

Recopile valoraciones y reseñas.

G2: 4,7/5 (más de 20 reseñas)

Capterra: No hay valoraciones disponibles.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tally?

Me encanta Tally, creo que los campos y la lógica de los formularios son muy flexibles y se integran fácilmente en un sitio web (aunque recibo advertencias de TypeScript, lo cual es molesto...). ¡Además, los formularios y envíos son ilimitados!

7. SurveySparrow (el mejor para el análisis del sentimiento y el reconocimiento de emociones)

a través de SurveySparrow.

Los equipos de RR. HH. suelen elegir SurveySparrow para las encuestas de opinión y compromiso de los empleados porque su IA ofrece un análisis detallado de las respuestas.

Su función CogniVue puede separar el texto escrito y transcrito de las respuestas de vídeo y audio para buscar emociones ocultas. Mide el tono general de los comentarios de los encuestados y los clasifica como positivos, negativos, mixtos o neutros.

Las mejores funciones de SurveySparrow

Atraiga a los encuestados con encuestas interactivas, similares a conversaciones de chat.

Programe encuestas recurrentes para que se envíen automáticamente a intervalos determinados.

Gestión de encuestas en múltiples canales desde un único panel de control.

Mida la experiencia del cliente con encuestas NPS, CSAT y CES para realizar el seguimiento de la fidelidad, la satisfacción y el esfuerzo.

Elija entre más de 1000 plantillas prediseñadas para crear encuestas profesionales.

Limitaciones de SurveySparrow

La plataforma puede presentar errores en ocasiones.

Funciones básicas de elaboración de informes.

Precios de SurveySparrow

Básico: 39 $/mes (facturación trimestral)

Starter: 59 $ al mes (facturación trimestral)

Empresa: 149 $ al mes (facturación trimestral)

Profesional: 399 $ al mes (facturación trimestral)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SurveySparrow

G2: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

8. QuestionPro (ideal para encuestas académicas y de investigación de mercado)

a través de QuestionPro.

QuestionPro, con su asistente de IA QxBot, crea encuestas detalladas de investigación de mercado y realiza pruebas estadísticas avanzadas, como análisis de datos de regresión. InsightsHub identifica patrones, genera informes de investigación con citas y garantiza métodos de investigación adecuados.

La IA señala los problemas, sugiere preguntas de control para evitar sesgos y calcula las respuestas necesarias para obtener resultados fiables.

Las mejores funciones de QuestionPro

Personalice el flujo de la encuesta con más de 10 opciones lógicas, incluyendo ramificaciones, lógica diferida y extracción de datos.

Elija entre más de 50 tipos de preguntas, como preguntas abiertas, de opción múltiple, escalas de valoración y tablas de matrices.

Genere automáticamente encuestas conversacionales basadas en temas de investigación utilizando IA.

Explore más de 350 plantillas para la creación de encuestas.

Integre herramientas de terceros a través de Zapier y API.

Limitaciones de QuestionPro

Los gráficos y tablas personalizables tienen un límite.

La interfaz de usuario tiene fallos y no es tan intuitiva.

Precios de QuestionPro

Imprescindibles: Gratis, gratuito/a

Avanzado: 99 $/usuario al mes

Edición para equipos: 83 $/usuario al mes

Research Suite: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de QuestionPro

G2: 4,5/5 (más de 900 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 450 opiniones)

9. Formshare (el mejor para crear encuestas multilingües)

a través de Formshare.

Formshare es la única herramienta de nuestra lista que le permite crear formularios ilimitados gratis.

Pero lo que lo distingue es su capacidad para crear encuestas conversacionales en más de 120 idiomas, lo que le permite llegar a un público objetivo global. Solo tiene que pedir a su IA que cree estas encuestas escribiendo las indicaciones y compartiéndolas a través de enlaces o incrustándolas directamente en su sitio web.

Las mejores funciones de Formshare

Personalice los formularios utilizando diferentes colores y estilos para que se adapten a su marca.

Integre aplicaciones de programación de citas como Calendly y Cal.com.

Garantice un proceso de recopilación de datos seguro con funciones de cifrado integradas.

Limitaciones de Formshare

Todavía se están desarrollando varias funciones avanzadas.

Precios de Formshare

Free Forever

Valoraciones y reseñas de Formshare

G2: No hay valoraciones disponibles.

Capterra: No hay valoraciones disponibles.

🧠Dato curioso: Los estudios demuestran que casi el 80 % de las personas prefieren las marcas que recopilan y utilizan activamente los comentarios de los clientes.

10. Fillout (ideal para desarrolladores que necesitan integración API)

a través de Fillout.

Muchos desarrolladores y equipos de producto quieren formularios que parezcan una parte natural de su software, no una herramienta externa. Y Fillout destaca en la creación de esos formularios.

Las encuestas basadas en indicaciones incluyen puntos finales de API REST, ajustes de webhook y fragmentos de código que le ayudarán a integrarlas fácilmente en su sitio web o aplicación. La plataforma se integra con más de 2000 aplicaciones de terceros a través de herramientas como Zapier y Make.

La IA de Fillout también es eficaz a la hora de generar preguntas imparciales y diseñar automáticamente las encuestas para que se adapten a su marca.

Las mejores funciones de Fillout

Genere automáticamente preguntas e introducciones para encuestas mediante sencillas indicaciones.

Elija entre más de 50 tipos de preguntas, incluyendo casillas de selección, imágenes y clasificaciones.

Vea los resultados de las encuestas en una página de resumen con datos visuales y gráficos personalizables.

Realice un seguimiento de los análisis en tiempo real, como los envíos completados y las tasas de respuesta.

Acepte pagos directamente mediante la integración con aplicaciones como Stripe y Paypal.

Limitaciones de cumplimentación

Los cálculos son menos intuitivos y lentos.

Las funciones son demasiado básicas y requieren actualizaciones.

Precios de Fillout

Free

Starter: 19 $ al mes

Pro: 49 $ al mes

Empresa: 89 $ al mes

Rellenar valoraciones y reseñas

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas.

11. Formstack (el mejor para encuestas que cumplen con la HIPAA y sobre atención sanitaria)

a través de Formstack.

Con Formstack, el cumplimiento de las normas HIPAA y SOC2 es una prioridad absoluta. La plataforma añade automáticamente cifrado para los datos sanitarios confidenciales. Escanea las respuestas en tiempo real, detecta la información sanitaria mal colocada y alerta a los administradores.

Esto garantiza formularios seguros y fáciles de usar, al tiempo que ayuda a las empresas del sector sanitario a mantener la privacidad y cumplir con las estrictas leyes de privacidad.

Las mejores funciones de Formstack

Generador de encuestas con función de arrastrar y soltar que detecta automáticamente los datos sanitarios confidenciales.

Proteja los datos y bloquee el spam con cifrado SSL y reCAPTCHA.

Cree preguntas de seguimiento inteligentes basadas en las condiciones de salud o los tratamientos.

Automatice los flujos de trabajo y establezca o asigne permisos personalizados.

Conéctese con más de 260 herramientas, incluidos los sistemas EHR, a través de una API abierta.

Limitaciones de Formstack

Las funciones avanzadas están disponibles en los planes de nivel superior.

Puede presentar errores de vez en cuando.

Precios de Formstack

Formularios: 99 $ al mes.

Suite: 299 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Formstack

G2: 4,4/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Formstack?

Formstack ha sido fundamental para aumentar la eficiencia de nuestro equipo: lo utilizamos para una amplia variedad de fines, pero los dos más útiles son la recopilación de datos (inscripción en un evento o envío de un formulario de interés) y las encuestas posteriores al evento (recopilación de comentarios y seguimiento de los clientes).

Convierta las encuestas en conversaciones con el generador de encuestas con IA n.º 1.

Recopilar opiniones es fundamental, pero los métodos de encuesta tradicionales ya no dan abasto. Los generadores de encuestas con IA agilizan el proceso personalizando las preguntas, analizando las respuestas en tiempo real y automatizando los seguimientos. Esto significa que obtienes mejores conocimientos con menos esfuerzo, recopilando datos que impulsan decisiones informadas.

Ninguna de las herramientas que hemos analizado integra las encuestas en los flujos de trabajo de los proyectos como ClickUp.

La plataforma transforma los comentarios en tareas, organiza las respuestas y proporciona información útil para la investigación de clientes, empleados y mercados. No es solo una herramienta de encuestas, sino una solución integral de gestión del trabajo y los datos.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp y descubra cómo las encuestas adecuadas pueden ayudarle a comprender mejor a su público!