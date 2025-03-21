Las 10 mejores alternativas a Recraft IA para el diseño de contenido creativo

La IA está transformando la creación de contenido visual al ayudar a los usuarios a generar imágenes de alta calidad en cuestión de minutos.

Desde retratos hiperrealistas hasta intrincadas ilustraciones vectoriales, los generadores de imágenes con IA están cambiando las reglas del juego para los diseñadores, los profesionales del marketing y los creadores de contenido. Sin embargo, no todas las herramientas son iguales.

Tomemos como ejemplo Recraft IA. Aunque es una opción muy popular para la creación de imágenes y arte vectorial, tiene algunos límites, ya sea en cuanto al precio, las restricciones de funciones o la falta de personalización. Si buscas algo más flexible, potente o adaptado a tus necesidades, estás en el lugar adecuado.

Hemos recopilado las mejores alternativas a Recraft IA para que puedas encontrar el generador de arte con IA perfecto para tu flujo de trabajo.

⏰ Resumen de 60 segundos ¿No estás seguro de qué herramienta de IA se adapta a tus necesidades? Aquí tienes un breve resumen para ayudarte a decidir. 👇 ClickUp: La mejor para la gestión del flujo de trabajo de diseño basado en IA.

Midjourney : la mejor opción para arte generado por IA de alta calidad.

Canva : ideal para diseños gráficos rápidos y sencillos.

DALL·E 3: La mejor para la generación de imágenes mediante la integración con ChatGPT.

Ideogram: La mejor IA de texto a imagen con control de estilo avanzado.

Stable Diffusion Online : la mejor opción para obtener imágenes generadas por IA de forma gratuita con control creativo total.

Figma: ideal para el diseño colaborativo de UI/UX y la creación de prototipos.

Piktochart: La mejor opción para infografías y narraciones visuales basadas en IA.

Stencil: La mejor opción para crear gráficos rápidos y sencillos para redes sociales.

Adobe Express: La mejor opción para la creación de contenido con tecnología de IA y calidad profesional.

¿Qué es Recraft IA?

Recraft IA es un generador de imágenes basado en IA diseñado para crear fácilmente arte vectorial, ilustraciones y arte digital. Ayuda a diseñadores, especialistas en marketing y creadores de contenido a generar imágenes de alta calidad y escalables con solo unos clics.

A diferencia del software de diseño tradicional, Recraft IA utiliza el aprendizaje automático para automatizar el proceso creativo, haciéndolo más rápido y eficiente.

🧠 Dato curioso: El NFT generado por IA más valioso se vendió por 1 millón de dólares. El arte generado por IA está redefiniendo el valor digital: ¿quién diría que unas pocas indicaciones podrían crear obras maestras valoradas en millones de dólares? 🎨💎

Por qué optar por alternativas a Recraft IA

Recraft AI es un generador de imágenes con IA sólido, pero no está exento de defectos. Para los usuarios que necesitan más control, flexibilidad y eficiencia, explorar alternativas puede conducir a una mejor opción. Aquí es donde Recraft AI se queda corto:

Herramientas de posproducción limitadas: A menudo es necesario exportar las imágenes a otro editor para realizar ajustes, ya que las opciones de edición dentro de la aplicación son mínimas.

Interfaz rígida: la plataforma carece de flexibilidad para realizar modificaciones detalladas directamente dentro de la app.

Modelo freemium restrictivo: la distribución mensual de tokens puede ser limitante, lo que dificulta experimentar libremente. Un sistema de tokens diarios, como el de Sumo, mejoraría la usabilidad.

Incoherencias en las indicaciones: no todos los parámetros de las indicaciones se traducen con precisión en la imagen final, y no hay una forma clara de ajustar la ponderación de las palabras.

Problemas con la herramienta de relleno: la herramienta de relleno de la versión web no siempre funciona como se espera, lo que hace que las ediciones precisas resulten frustrantes.

Resultados repetitivos: Incluso después de ajustar las indicaciones, la herramienta a veces regenera imágenes similares, lo que reduce el control creativo.

💡 Consejo profesional: La IA tiene el poder de aumentar la eficiencia en diversos sectores. Da vida a todas tus visiones creativas con estos inspiradores ejemplos de arte generado por IA que pueden ayudarte con todo, desde la foto de tu perfil de LinkedIn hasta una obra de arte para tu casa.

Aquí tienes una rápida comparación de las mejores alternativas a Recraft IA para ayudarte a encontrar la herramienta perfecta para tus necesidades creativas.

Herramienta Lo mejor para Funciones principales ClickUp Gestión del flujo de trabajo de diseño impulsada por IA Pizarras blancas, generación de imágenes con IA, gestión de proyectos Midjourney Arte de alta calidad generado por IA. Imágenes hiperrealistas, indicaciones detalladas, basado en Discord. Canva Diseño gráfico rápido y sencillo Plantillas, herramientas de IA, colaboración en equipo. DALL·E 3 Imágenes generadas por IA con integración de ChatGPT. Integración con ChatGPT, imágenes detalladas, refinamiento rápido de las indicaciones. Ideogram IA de texto a imagen con control de estilo avanzado Personalización de estilos, renderización de texto, Magic Prompt. Stable Diffusion Imágenes generadas por IA gratis con control creativo total. Relleno, recubrimiento, base de datos de indicaciones. Figma Diseño colaborativo de UI/UX y creación de prototipos Colaboración en tiempo real, maquetas de IA, sistemas de diseño. Piktochart Infografías y narración visual basadas en IA. Infografías, plantillas, edición de vídeo Stencil Gráficos rápidos y fáciles para redes sociales Plantillas para redes sociales, extensiones para navegadores, fotos de archivo. Adobe Express Creación de contenido impulsada por IA con calidad profesional. Generación de imágenes con IA, edición de vídeo, recursos de archivo.

Las 10 mejores alternativas a Recraft IA para crear imágenes en 2025

Hemos terminado el trabajo pesado y hemos encontrado 10 potentes herramientas que igualan o incluso superan a Recraft AI en varios aspectos. Tanto si necesitas una mejor generación de imágenes, una integración mejorada del flujo de trabajo o funciones avanzadas basadas en IA, estas alternativas ofrecen soluciones sólidas.

1. ClickUp (la mejor para la gestión del flujo de trabajo de diseño basado en IA)

ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que respalda tus flujos de trabajo creativos de principio a fin con IA. Imagina hacer una lluvia de ideas para tu próximo gran proyecto creativo y generar instantáneamente imágenes impulsadas por IA sin salir de tu flujo de trabajo. Eso es exactamente lo que ofrece ClickUp Brain.

Genera proyectos creativos y da vida a tus ideas en cuestión de segundos con ClickUp Brain.

Utiliza esta potente herramienta para generar imágenes, ideas y contenido para diagramas, gráficos o cualquier otro contenido visual que puedas necesitar. ¿Lo mejor de todo? Al especificar tus preferencias en cuanto a temas, colores y estilos artísticos, podrás crear imágenes que se ajusten a tus sueños de diseño en todo momento.

Integrado directamente en ClickUp Whiteboards, este asistente de IA ayuda a los equipos a dar vida a sus ideas generando descripciones detalladas, aportando conceptos creativos y ayudando con la planificación de proyectos, todo ello en un único entorno de trabajo.

Imagina que estás haciendo una lluvia de ideas para un proyecto de diseño con temática submarina. ClickUp Brain puede ayudarte a crear descripciones vívidas de escenas, perfeccionar tus briefings creativos y generar contenido para guiar tu trabajo de diseño. ¿Necesitas un concepto para tu próxima campaña? Solo tienes que preguntarle a ClickUp Brain; te proporcionará ideas creativas, lo que te ahorrará tiempo y te inspirará.

Utiliza ClickUp Brain para generar y perfeccionar ideas para diseños.

ClickUp Whiteboards añade más dimensión a este proceso creativo, ya que ofrece compatibilidad con la colaboración en tiempo real y recopila todas las ideas en un solo lugar. ¡Convierte las ideas en tareas en un santiamén cuando hayas terminado con la lluvia de ideas!

Así que, tanto si estás planificando una campaña de marketing, diseñando un nuevo producto u organizando una estrategia de contenido visual, ¡ClickUp hace que todo tu proceso creativo sea fluido!

Las mejores funciones de ClickUp

Visualiza ideas creativas con ClickUp Whiteboards para generar ideas, crear mapas mentales y planificar proyectos.

Gestiona proyectos de diseño sin esfuerzo con listas de tareas, tableros Kanban, diagramas de Gantt y vistas de cronograma.

Colabora con tu equipo de diseño en tiempo real utilizando los comentarios integrados, ClickUp Chat y el uso compartido de archivos, lo que reduce los malentendidos y agiliza las aprobaciones.

Integración perfecta con herramientas como Figma, Slack y Google Drive, manteniendo tu flujo de trabajo creativo conectado y optimizado.

Optimice los flujos de trabajo creativos utilizando plantillas de diseño gráfico ya preparadas.

Automatiza tareas repetitivas como asignar revisiones de diseño, realizar el seguimiento de los plazos de los proyectos y actualizar informes de estado con ClickUp Automatizaciones

Organiza y gestiona los recursos de diseño en un solo lugar con ClickUp Docs , adjuntos a tareas y un hub de archivos centralizado, lo que facilita la búsqueda y reutilización de contenido.

Limitaciones de ClickUp

Puede tener una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios.

Algunas funciones avanzadas de IA requieren un plan de pago adicional.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.

Business: 12 $ al mes por usuario.

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Esto es lo que Jayson Ermac , de AI bees, opina sobre ClickUp:

ClickUp cuenta con herramientas para visualizar tus procesos, metas, etc. Es lo último en trabajo colaborativo y ha ido mejorando en ese aspecto, especialmente con la incorporación de la vista de pizarra.

ClickUp cuenta con herramientas para visualizar tus procesos, metas, etc. Es lo último en trabajo colaborativo y ha ido mejorando en ese aspecto, especialmente con la incorporación de la vista de Pizarra.

🔍 ¿Sabías que...? El 65 % de los artistas han utilizado herramientas de IA de texto a imagen para generar ideas creativas. ¿Te has quedado bloqueado con una idea? ¡Las herramientas de IA como ClickUp Brain están aquí para convertir tus chispas creativas en impresionantes imágenes en cuestión de segundos!

2. Midjourney (la mejor para arte generado por IA de alta calidad)

a través de Midjourney

Si buscas arte impresionante y de alta resolución generado por IA, Midjourney es una de las mejores herramientas disponibles.

Conocida por sus resultados hiperrealistas y artísticos, es la opción preferida de artistas digitales, especialistas en marketing y diseñadores que buscan imágenes únicas creadas con IA. Los resultados suelen ser ingeniosos, lo que la convierte en la favorita entre los creativos que amplían los límites del arte con IA.

Las mejores funciones de Midjourney

Genera imágenes hiperrealistas y de alta resolución con IA al instante.

Personaliza imágenes con indicaciones de texto detalladas y variaciones de estilo.

Accede a generaciones ilimitadas y sin complicaciones con los planes Standard y superiores.

Utiliza el modo sigiloso para la generación privada de imágenes (planes Pro y Mega).

Únete a una gran comunidad activa en Discord para inspirarte y obtener soporte.

Limitaciones de Midjourney

No hay integración directa con herramientas de gestión de proyectos de diseño como Photoshop o Figma.

Requiere Discord para su uso, lo que puede suponer una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios.

Control limitado sobre detalles específicos en imágenes generadas por IA.

Precios de Midjourney

Plan básico: 10 $ al mes por usuario.

Plan estándar: 30 $ al mes por usuario.

Plan Pro: 60 $ al mes por usuario.

Plan Mega: 120 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Midjourney

G2: 4,4/5,0 (más de 80 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

💡 Consejo profesional: Crear indicaciones claras y detalladas es clave para generar imágenes de IA impresionantes. Aprender de ejemplos de indicaciones bien estructuradas de Midjourney puede ayudarte a perfeccionar tus entradas para obtener imágenes mejores y más precisas.

3. Canva (la mejor opción para un diseño gráfico rápido y sencillo)

a través de Canva

Canva es una plataforma de diseño fácil de usar que permite a los usuarios crear imágenes sin necesidad de tener conocimientos avanzados de diseño. Con su interfaz de arrastrar y soltar, su enorme biblioteca de plantillas para lluvias de ideas y sus herramientas basadas en IA, es perfecta para gráficos de redes sociales, materiales de marketing, presentaciones y mucho más.

Canva también admite la colaboración en equipo, lo que la convierte en una herramienta imprescindible para empresas y creadores de contenido que necesitan diseños rápidos y de calidad profesional.

Las mejores funciones de Canva

Crea impresionantes imágenes con un editor intuitivo de arrastrar y soltar.

Accede a una amplia biblioteca de plantillas, fotos de archivo y elementos de diseño.

Elimina fondos y cambia el tamaño de los diseños con un solo clic en Canva Pro.

Colabora en tiempo real con los miembros del equipo en proyectos compartidos.

Utiliza herramientas de IA para optimizar la creación artística y la imagen de marca.

Limitaciones de Canva

Requiere conexión a internet para la edición, no hay modo sin conexión.

Carece de funciones avanzadas para diseñadores profesionales que trabajan en proyectos complejos.

Precios de Canva

Plan Free

Plan Pro: 14,99 $ al mes por usuario.

Plan para equipos: 29,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Canva

G2: 4,7/5,0 (más de 4400 reseñas)

Capterra: 4,7/5,0 (más de 12 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Canva?

Es una herramienta de diseño muy sencilla que ayuda a cualquier persona a crear gráficos increíbles para sus proyectos, independientemente de sus habilidades de diseño. Puede personalizar rápidamente una gran biblioteca de plantillas, fotos de archivo y elementos de diseño.

Es una herramienta de diseño muy sencilla que ayuda a cualquier persona a crear gráficos increíbles para sus proyectos, independientemente de sus habilidades de diseño. Puedes personalizar rápidamente una gran biblioteca de plantillas, fotos de archivo y elementos de diseño.

💡 Consejo profesional: Dominar la IA para el diseño gráfico significa comprender cómo combinar la automatización con la creatividad, como utilizar herramientas de IA para acelerar las tareas repetitivas mientras te centras en tu estilo de diseño único. Explorar cómo la IA está transformando el diseño gráfico puede darte una ventaja a la hora de crear imágenes destacadas.

4. DALL·E 3 (la mejor para la generación de imágenes mediante la integración con ChatGPT)

a través de DALL·E 3

DALL·E 3 es un generador de arte con IA de última generación que traduce tus ideas en imágenes muy detalladas y realistas. A diferencia de las herramientas independientes, DALL·E 3 está integrado directamente en ChatGPT, lo que te permite perfeccionar las indicaciones de la IA, generar ideas y retocar imágenes en un solo flujo de trabajo.

Tanto si necesitas ilustraciones, arte conceptual o renders fotorrealistas, DALL·E 3 ofrece una precisión excepcional con un mínimo esfuerzo. Su interfaz fácil de usar hace que esta plataforma sea increíblemente útil para la edición y creación de imágenes, incluso para los nuevos usuarios.

Las 3 mejores funciones de DALL·E 3

Crea imágenes de alta calidad que sean realistas y muy detalladas.

Utiliza ChatGPT para perfeccionar las indicaciones y ajustar las imágenes generadas en cuestión de segundos.

Crea ilustraciones únicas, arte conceptual e imágenes fotorrealistas.

Obtén todos los derechos sobre todas las imágenes generadas sin necesidad de licencias adicionales.

Limitaciones de DALL·E 3

No hay integración directa con software de diseño externo como Photoshop.

Opciones de edición posteriores a la generación limitadas en comparación con la competencia.

Requiere conexión a internet y una cuenta OpenAI para su uso.

Precios de DALL·E 3

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de DALL·E 3

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,6/5,0 (más de 20 opiniones)

📮ClickUp Insight: El 11 % de nuestros encuestados utiliza la IA principalmente para la lluvia de ideas y la ideación. Pero, ¿qué ocurre después con estas brillantes ideas? Aquí es donde necesitas una pizarra impulsada por IA, como ClickUp Whiteboards, que te ayuda a convertir instantáneamente las ideas de la sesión de lluvia de ideas en tareas. Y si no puedes explicar bien un concepto, simplemente pide al generador de imágenes de IA que cree una imagen basada en tu indicación. ¡Es la aplicación definitiva para el trabajo que te permite idear, visualizar y ejecutar más rápido!

5. Ideogram (la mejor IA de texto a imagen con control de estilo avanzado)

a través de Ideogram

Ideogram 2.0 es un generador de imágenes con IA de última generación diseñado para crear fotos realistas, tendencias de diseño gráfico e imágenes basadas en tipografía con una precisión excepcional. Ofrece una representación de texto líder en el sector, lo que lo convierte en una herramienta ideal para branding, carteles y gráficos para redes sociales.

Con opciones de estilo avanzadas como Realista, Diseño, 3D y Anime, Ideogram te ofrece un mayor control sobre el aspecto final de tus imágenes. Además, sus funciones Magic Prompt y Describe permiten un mejor refinamiento de las indicaciones y una mayor exploración creativa.

Las mejores funciones de Ideogram

Genera imágenes de alta calidad con opciones de estilo avanzadas.

Crea diseños basados en tipografía con la representación de texto líder en el sector.

Personaliza las imágenes con una paleta de colores personalizada.

Edita, remezcla y perfecciona imágenes directamente en el editor Canvas.

Limitaciones de Ideogram

Algunas funciones premium, como las generaciones privadas y el procesamiento por lotes, requieren un plan de pago.

El plan Free tiene créditos con límite, lo que restringe el uso frecuente.

No se integra con software de diseño externo como Photoshop o Figma.

Precios de Ideogram

Plan Free

Plan básico: 8 $ al mes por usuario.

Plan Plus: 20 $ al mes por usuario.

Plan Pro: 60 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Ideogram

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🧠 Dato curioso: La obra de arte generada por IA con mayor valor, Retrato de Edmond Belamy, se vendió por 432 000 dólares. El arte generado por IA no solo es genial, ¡también es coleccionable! ¡Imagina crear una obra maestra digital que vale casi medio millón de dólares!

6. Stable Diffusion (la mejor opción para obtener imágenes generadas por IA gratis con control creativo total)

a través de Stable Diffusion

Stable Diffusion Online es un generador de imágenes de IA versátil que permite a los usuarios crear imágenes fotorrealistas y artísticas a partir de indicaciones de texto.

A diferencia de otras plataformas, ofrece un control creativo total, lo que permite a los usuarios perfeccionar sus resultados con indicaciones detalladas y funciones de relleno y recubrimiento. Su plan Free permite generar 10 imágenes al día, mientras que los planes premium ofrecen un procesamiento más rápido y la generación de imágenes privadas.

Las mejores funciones de Stable Diffusion

Genera imágenes de IA fotorrealistas y de alta calidad a partir de indicaciones de texto.

Crea imágenes privadas gratis sin marcas de agua con licencia comercial.

Imágenes generadas con alta resolución para una mejor resolución y claridad.

Explora una base de datos con millones de ideas generadas por los usuarios a través de indicaciones.

Limitaciones de Stable Diffusion

Sin integración directa con Photoshop, Figma u otras herramientas de diseño.

El plan Free tiene un límite de 10 generaciones al día.

Requiere indicaciones detalladas para obtener resultados precisos en las imágenes.

Precios de Stable Diffusion

Plan Free

Plan Pro : 10 $ al mes por usuario.

Plan Max: 20 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Stable Diffusion

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Stable Diffusion?

Stable Diffusion es el mejor modelo de IA que nos ayuda a generar imágenes de muy alta calidad para nuestros sitios web. Genera imágenes a partir de nuestras indicaciones y de nuestras imágenes. Ofrecen el precio más barato por sus créditos de generación de imágenes. También ofrece una gran variedad de estilos y tamaños de imágenes para generar las imágenes que necesitamos para nuestros sitios web y redes sociales.

Stable Diffusion es el mejor modelo de IA que nos ayuda a generar imágenes de muy alta calidad para nuestros sitios web. Genera imágenes a partir de nuestras indicaciones y de nuestras imágenes. Ofrece el precio más barato por sus créditos de generación de imágenes. También ofrece una gran variedad de estilos y tamaños de imagen para generar las imágenes que necesitamos para nuestros sitios web y redes sociales.

🔍 ¿Sabías que...? En OpenSea, los NFT generados por IA se venden por un precio medio de entre 244 y 1631 dólares. Desde indicaciones de texto hasta mercados de NFT, el arte generado por IA no solo está causando sensación, ¡sino que también está generando beneficios! 💸

7. Figma (la mejor para el diseño colaborativo de UI/UX y la creación de prototipos)

a través de Figma

Figma es una potente herramienta de diseño basada en la nube que permite a los equipos colaborar en tiempo real en el diseño de UI/UX, la creación de prototipos y la lluvia de ideas. Con funciones como el diseño automático, los prototipos interactivos y el modo Dev para la transferencia de código, es una de las herramientas de IA favoritas de diseñadores y desarrolladores.

Las herramientas de IA de Figma pueden generar maquetas y optimizar el proceso de diseño, lo que las convierte en una alternativa eficaz a Recraft AI para trabajos de diseño estructurados.

Las mejores funciones de Figma

Diseña y crea prototipos en tiempo real con la colaboración del equipo.

Genera maquetas de interfaz de usuario al instante con herramientas de IA.

Crea prototipos interactivos con animaciones avanzadas.

Utiliza el modo Dev para convertir diseños en código sin problemas.

Organiza los sistemas de diseño con bibliotecas y variables con uso compartido.

Limitaciones de Figma

Las funciones avanzadas de creación de prototipos y el modo de desarrollo requieren un plan de pago.

Puede suponer una curva de aprendizaje para los nuevos usuarios que provengan de otras herramientas de diseño.

Precios de Figma

Plan Free

Equipo profesional : 15 $ al mes por usuario.

Organización: 45 $ al mes por usuario.

Enterprise: 75 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Figma

G2 : 4,7/5,0 (más de 1100 opiniones)

Capterra: 4,7/5,0 (más de 800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Figma?

Literalmente, todo nuestro trabajo de diseño lo hacemos en Figma, y ha supuesto un gran cambio. En primer lugar, la colaboración es de primera categoría. Que varios miembros del equipo trabajen en el mismo archivo en tiempo real es perfecto para la lluvia de ideas y la iteración. Es una interfaz intuitiva; las herramientas son muy potentes y fáciles de usar, ya sea para crear wireframes, prototipos o diseños finales. El uso compartido de diseños al instante y la obtención de comentarios en el acto ahorran mucho tiempo y mantienen a todos en sintonía.

Literalmente, todo nuestro trabajo de diseño lo hacemos en Figma, y ha supuesto un gran cambio. En primer lugar, la colaboración es de primera categoría. Que varios miembros del equipo trabajen en el mismo archivo en tiempo real es perfecto para la lluvia de ideas y la iteración. Es una interfaz intuitiva; las herramientas son muy potentes y fáciles de usar, ya sea para crear wireframes, prototipos o diseños finales. El uso compartido de diseños al instante y la obtención de comentarios en el acto ahorran mucho tiempo y mantienen a todos en sintonía.

8. Piktochart (la mejor para infografías y narraciones visuales basadas en IA)

vía Piktochart

Piktochart es una versátil herramienta de diseño basada en IA que transforma ideas complejas en imágenes atractivas. Genera infografías, gráficos, presentaciones e informes generados por IA, lo que simplifica la comunicación visual para los profesionales del marketing, la educación y las empresas.

La plataforma ofrece personalización de marca, una amplia biblioteca de plantillas y herramientas de colaboración, lo que la convierte en una alternativa sólida a Recraft IA para proyectos de diseño estructurados.

Las mejores funciones de Piktochart

Elige entre miles de plantillas personalizables para diseños rápidos.

Edita imágenes y transcribe vídeos con herramientas de IA.

Mantén la coherencia de la marca con fuentes, colores y logotipos personalizados.

Colabora con los miembros de tu equipo mediante comentarios y ediciones en tiempo real.

Limitaciones de Piktochart

Compatibilidad limitada con navegadores móviles.

Las funciones avanzadas de branding y el almacenamiento de gran capacidad están restringidos a los planes de pago.

El plan Free solo permite dos descargas PNG al mes.

Precios de Piktochart

Plan Free

Plan Pro: 29 $ al mes por usuario.

Plan Business: 49 $ al mes por usuario.

Plan Enterprise: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de Piktochart

G2: 4,4/5,0 (más de 160 opiniones)

Capterra: 4,7/5,0 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Piktochart?

Me gusta porque tiene muchas plantillas que me ahorran tiempo, ya que solo tengo que elegir la más adecuada y rellenarla con la información que quiero. Además, puedo realizar la edición de vídeos y transcribirlos a cualquier idioma. Me encanta esta función porque me ayuda a llegar a más gente con mi contenido, y la función está terminada.

Me gusta porque tiene muchas plantillas que me ahorran tiempo, ya que solo tengo que elegir la más adecuada y rellenarla con la información que quiero. Además, puedo realizar la edición de vídeos y transcribirlos a cualquier idioma. Me encanta esta función porque me ayuda a llegar a más gente con mi contenido, y se hace automáticamente.

9. Stencil (la mejor opción para crear gráficos rápidos y sencillos para redes sociales)

vía Stencil

Stencil es una herramienta de diseño ligera y fácil de usar, creada para blogueros, especialistas en marketing y propietarios de empresas que necesitan gráficos de alta calidad para redes sociales sobre la marcha.

Con millones de fotos de archivo, plantillas e iconos, agiliza la creación de contenido para plataformas como Facebook, Instagram, Pinterest y Twitter. Las extensiones del navegador de Stencil y la integración con WordPress facilitan la creación de arte sin tener que cambiar de aplicación.

Las mejores funciones de Stencil

Crea imágenes impresionantes en segundos con herramientas de arrastrar y soltar.

Accede a más de 5 millones de fotos de archivo y más de 3 millones de iconos y gráficos.

Utiliza más de 1350 plantillas prediseñadas para una rápida personalización.

Cambia al instante el tamaño de los diseños con más de 140 tamaños preestablecidos para anuncios, blogs y redes sociales.

Integra con Chrome, Firefox y WordPress para agilizar tu flujo de trabajo.

Limitaciones de Stencil

El plan Free está limitado a 10 imágenes guardadas al mes.

Sin colaboración en equipo ni entornos de trabajo compartidos.

Las funciones avanzadas de branding (fuentes, logotipos, marcas de agua) solo están disponibles en los planes de pago.

Precios de Stencil

Plan Free

Plan Pro: 15 $ al mes por usuario.

Plan Unlimited: 20 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Stencil

G2: 4,5/5,0 (más de 20 reseñas)

Capterra: 4,8/5,0 (más de 460 opiniones)

💡 Consejo profesional: Organizar tus ideas creativas de forma visual puede mejorar tu proceso de diseño. Un tablero de ideas impulsado por IA te ayuda a generar, perfeccionar y gestionar conceptos sin esfuerzo, manteniendo todas tus inspiraciones en un solo lugar.

10. Adobe Express (ideal para la creación de contenido con tecnología de IA y calidad profesional)

a través de Adobe Express

Adobe Express es una herramienta de diseño todo en uno que combina la generación de imágenes con tecnología de IA, la edición de vídeo y la creación de contenido para redes sociales. Funciones como Generative Fill, plantillas con tecnología de IA y herramientas de conversión de texto a imagen ayudan a los usuarios a crear imágenes impresionantes con el mínimo esfuerzo.

Adobe Express ofrece resultados de calidad profesional sin la complejidad de Photoshop, ya sea para diseñar folletos, publicaciones en redes sociales o materiales de marketing.

Las mejores funciones de Adobe Express

Genera instantáneamente imágenes, plantillas y gráficos para redes sociales con tecnología de IA.

Crea vídeos atractivos con voces en off generadas por IA y música generada por IA.

Accede a millones de recursos, fuentes y elementos de diseño.

Cambia fácilmente el tamaño y reutiliza los diseños para múltiples plataformas.

Limitaciones de Adobe Express

Las funciones avanzadas de IA requieren un plan de pago.

Personalización de diseño limitada en comparación con Adobe Photoshop o Illustrator.

Precios de Adobe Express

Plan Free

Plan Premium: 9,99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Adobe Express

G2 4,5/5,0 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,6/5,0 (más de 1100 opiniones)

Menciones especiales Lensa AI: un editor de fotos basado en IA conocido por crear avatares de alta calidad, mejorar retratos y generar imágenes llamativas para las redes sociales.

Artbreeder: Mezcla y evoluciona imágenes sin esfuerzo, lo que lo hace perfecto para arte conceptual, diseño de personajes y estilos visuales únicos.

Deep Dream Generator: Crea obras de arte surrealistas y oníricas utilizando algoritmos de IA que transforman las imágenes en impresionantes visuales abstractos.

Runway ML: una plataforma de IA versátil que ofrece edición de vídeo, generación de imágenes y colaboración en tiempo real para proyectos creativos.

Elige la mejor alternativa a Recraft IA: ¡Empieza hoy mismo con ClickUp!

Encontrar el generador de imágenes de IA adecuado depende de tus necesidades, ya sean imágenes de alta calidad, una colaboración fluida en el diseño o herramientas avanzadas basadas en IA.

Cada alternativa de la lista ofrece funciones únicas, desde los flujos de trabajo creativos impulsados por IA de ClickUp hasta la impresionante generación de arte con IA de Midjourney. Aunque Recraft AI tiene sus puntos fuertes, estas herramientas proporcionan más flexibilidad, creatividad y eficiencia a los diseñadores, especialistas en marketing y creadores de contenido.

Si estás listo para optimizar tus proyectos creativos con herramientas de IA, ClickUp te ofrece una solución completa. Desde la lluvia de ideas hasta la ejecución, gestiona tu flujo de trabajo de diseño con facilidad.

Prueba ClickUp hoy mismo y mejora el diseño de tu contenido creativo con el poder de la IA.