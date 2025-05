más de 30 indicaciones de difusión estable para crear imágenes impresionantes

Algunos días, la creatividad fluye sin esfuerzo. ¿Otros días? Te quedas mirando un lienzo en blanco, esperando a que llegue la inspiración hasta que la frustración se apodera de ti.

Ahí es cuando un poco de ayuda de la IA puede marcar la diferencia.

Stable Diffusion es una de esas herramientas que puede convertir tus ideas en imágenes impresionantes, tanto si eres un artista, un diseñador o simplemente alguien a quien le encanta experimentar con el arte generado por IA.

Pero como cualquier herramienta, lo importante es cómo se puede utilizar para diseñar imágenes generadas por IA. Las indicaciones correctas son las que diferencian un concepto vago de una obra maestra.

Tanto si estás creando arte conceptual como retratos hiperrealistas, estas más de 30 indicaciones te ayudarán a dar vida a tu visión. 🎨

⏰ Resumen de 60 segundos Stable Diffusion es un modelo de aprendizaje profundo de texto a imagen que genera imágenes detalladas a partir de descripciones de texto utilizando diferentes técnicas

Dominar las indicaciones es crucial para mantener los sesgos bajo control, dirigir la visión de la IA, desbloquear la creatividad, personalizar los resultados, trabajar de forma más inteligente y experimentar

Comprender la difusión estable

Stable Diffusion es un modelo de aprendizaje profundo de texto a imagen que genera imágenes a partir de descripciones de texto utilizando diferentes métodos de inteligencia artificial.

a través de Stable Diffusion

Lanzado en 2022, es un modelo generativo de IA para rellenar y pintar a partir de texto y para la traducción de imagen a imagen. En esencia, funciona con un modelo de difusión latente (LDM) que transforma las indicaciones de texto en imágenes detalladas.

Funciones clave de Stable Diffusion Autocodificador visual (VAE): Comprime las imágenes en un formato simplificado, capturando sus detalles esenciales. Al generar arte, reconstruye imágenes a partir de estos datos comprimidos

Decodificador U-Net: Aquí es donde se produce la eliminación de ruido. Toma una versión ruidosa de una imagen y la refina gradualmente hasta obtener una imagen clara y de alta calidad

Codificador de texto: Stable Diffusion utiliza un codificador de texto CLIP ViT-L/14 para interpretar las indicaciones, asegurándose de que la IA entiende lo que le estás pidiendo

🔍 ¿Sabías que...? El nombre «Stable Diffusion» se eligió para el modelo de IA desarrollado por Stability AI, una empresa de inteligencia artificial con sede en el Reino Unido. La palabra «diffusion» (difusión) en el nombre hace referencia a los modelos de difusión utilizados en su arquitectura, mientras que la palabra «stable» (estable) refleja el nombre de la empresa.

¿Por qué es crucial dominar las indicaciones?

No le dirías a un artista que «solo dibuje un gran logotipo» y esperarías una obra maestra. Lo mismo ocurre con el arte generado por IA. Sin una dirección clara, podrías terminar con algo completamente diferente de lo que imaginabas.

Cuanto mejor sea su indicación, más control tendrá sobre la imagen final. Estas son algunas de las razones por las que es importante dominar las mejores indicaciones de difusión estable. ⚒️

Mantener los sesgos bajo control: Las indicaciones precisas pueden ayudar a dirigir la IA hacia resultados más equilibrados y justos, reduciendo los sesgos involuntarios en sus resultados ⚖️

Mejores detalles: Las indicaciones específicas ayudan a la IA a generar texturas, reflejos y detalles finos que hacen que las imágenes parezcan reales o artísticamente refinadas 🎨

Mejor creatividad: Las indicaciones adecuadas pueden ayudarte a explorar nuevos estilos, generar ideas frescas, explorar tendencias de diseño gráfico y traspasar los límites artísticos 🖌️

Reproducibilidad consistente: Para la creación de marcas, el marketing o la narración, las estructuras de indicaciones consistentes garantizan estilos visuales cohesionados y reconocibles 🗂️

🧠 Dato curioso: ¡La historia del arte de la IA se remonta a 1973! El informático estadounidense Harold Cohen creó la primera pintura de IA utilizando AARON, programándola con un conjunto de reglas para generar arte, como «pinta una línea azul»

Ejemplos de indicaciones de difusión estable

¿Alguna vez has escrito una indicación, has pulsado generar y has terminado con algo completamente diferente? Una palabra demasiado vaga y obtienes un desastre aleatorio. Demasiados detalles y puede que no capte la esencia de tu idea. El truco está en saber equilibrar la especificidad y la creatividad.

Aquí tienes algunas indicaciones de arte con IA para guiarte y que puedas dedicar menos tiempo a retocar y más a crear 💁

Retratos

1. «Un retrato hiperrealista de una persona de [edad] [sexo] con [tono de piel] y [peinado], capturado con iluminación de Rembrandt utilizando profundidad de campo cinematográfica, con una lente de 50 mm y una apertura de f/1,8»

2. «Una acuarela de [el rol de una persona, p. ej., «caballero medieval»] en tonos pastel suaves, centrada en delicadas pinceladas y capas de aguadas para dar profundidad y textura»

3. «Un renderizado 3D de bajo poli de un [carácter], utilizando sombreado triangulado y oclusión ambiental, que se asemeja a la estética de los primeros juegos de PlayStation»

a través de Stable Diffusion

Paisajes

4. «Una vista aérea fotorrealista de un [tipo de paisaje] capturada con una perspectiva de estilo dron, que funciona con la iluminación de la hora dorada, la niebla suave y la niebla volumétrica para crear profundidad atmosférica»

5. «Un boceto al carboncillo de un paisaje [estacional], utilizando técnicas de sombreado y rayado cruzado para conseguir contrastes dramáticos y un efecto de grabado antiguo»

6. «Una pintura digital mate de un [ajuste de fantasía], utilizando perspectiva atmosférica multicapa, dispersión subsuperficial para la difusión de la luz natural y nubes volumétricas renderizadas con Blender»

a través de Stable Diffusion

🔍 ¿Sabías que...? El tamaño del mercado global de generadores de imágenes con IA se valoró en 257,157 millones de dólares en 2022 y se proyecta que crezca hasta los 917,448 millones de dólares en 2030. Muestra una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,4 %.

Fantasía

7. «Un concepto de fantasía oscura de una [tipo de criatura] que emerge de las sombras proyectadas por la iluminación de los bordes, diseñado con técnicas de escultura de ZBrush y renderizado en el sistema de iluminación Lumen de Unreal Engine 5»

8. «Una ilustración en tinta al estilo de un libro de cuentos de un bosque mágico, elaborada con técnicas de punteado y rayado, coloreada con texturas de gouache pintadas a mano para conseguir un aspecto orgánico»

9. «Una vibrante pintura digital de un castillo encantado, que utiliza efectos de fallos de división RGB, aberración cromática y reflejos holográficos para crear una estética de fantasía surrealista»

a través de Stable Diffusion

Ciencia ficción

10. «Un paisaje urbano ciberpunk de noche, iluminado con el brillo de neón de las superficies emisivas, reflejos trazados por rayos y desenfoque de profundidad de campo para crear un aspecto cinematográfico inmersivo»

11. «El interior de una nave espacial futurista que utiliza principios de diseño brutalistas, detallado con texturas metálicas PBR (renderizado basado en la física) e iluminado por paneles LED bioluminiscentes»

12. «Un modelo 3D de superficie dura de un humanoide robótico, equipado con cinemática inversa, texturizado con dispersión subsuperficial para superficies híbridas realistas de piel y metal»

a través de Stable Diffusion

Abstracto

13. «Una composición de arte generativo que funciona con geometría fractal, patrones de Voronoi, ruido Perlin aleatorio y detección de bordes basada en gradientes»

14. «Una creación de estilo artístico glitch en la que los canales de color se desplazan deliberadamente y los algoritmos de clasificación de píxeles distorsionan el formulario, dando una estética inquietante y distorsionada»

15. «Una obra de arte psicodélica con un efecto de espejo caleidoscópico, que incorpora simulación de dinámica de fluidos, dispersión de partículas y gradación de color con contraste mejorado»

a través de Stable Diffusion

💡Consejo profesional: Estructure sus indicaciones de lo general a lo específico: comience con el estilo general (generativo/glitch/psicodélico) antes de añadir detalles técnicos como patrones de Voronoi o sistemas de partículas.

Naturaleza muerta

16. «Una pintura al óleo de inspiración barroca de un [conjunto de objetos], dispuesta en una configuración de iluminación de claroscuro, con texturas de empaste grueso aplicadas a las áreas clave de iluminación»

17. «Una representación 3D minimalista y moderna de un [objeto cotidiano], que enfatiza las sombras suaves PBR, los reflejos de iluminación global y una paleta de colores neutros»

18. «Un bodegón surrealista que funciona con [objetos], utilizando simulaciones físicas de gravedad cero flotantes y técnicas digitales de pintura mate para lograr un realismo etéreo»

Arquitectura

19. «Un horizonte de metrópolis futurista con estructuras arquitectónicas paramétricas, iluminado por la oclusión de la claraboya global, renderizado en Octane Render para un realismo cinematográfico»

20. «Un boceto a lápiz dibujado a mano de una catedral gótica, empleando una construcción en perspectiva de un punto, detalles arquitectónicos y sombreado de gran contraste para lograr un efecto dramático»

21. «Un render arquitectónico low poly de un moderno rascacielos de cristal, que utiliza reflejos con trazado de rayos, sombreado de oclusión ambiental y simulación de niebla basada en la profundidad»

Arte conceptual

22. «Un concepto de vehículo steampunk ilustrado con componentes mecánicos montados, renderizado en el motor Eevee de Blender para reflejos y sombras rápidos en tiempo real»

23. «Una escena postapocalíptica de un páramo diseñada con texturas grunge en capas, superficies metálicas desgastadas y simulación física de escombros para mayor realismo»

24. «Una hoja de personaje de estilo RPG de arriba abajo, que muestra animaciones totalmente rigadas, texturas pintadas a mano y configuración de material PBR»

Surrealismo

25. «Un retrato surrealista de una [persona], donde sus funciones se disuelven en una deconstrucción geométrica de baja poligonalidad, iluminada por suaves reflejos cáusticos»

26. «Un paisaje inspirado en la arquitectura que se derrite, utilizando transformación de texturas impulsada por IA, sombreadores de distorsión térmica y correlación volumétrica de desplazamiento»

27. «Una composición onírica en la que la gravedad se invierte, con islas flotantes y agua que se derrama hacia el cielo, renderizada mediante simulación de fluidos Houdini»

Estética retro y vintage

28. «Un horizonte urbano de vaporwave de los años 80, diseñado con líneas de cuadrícula de neón, aberración cromática y efectos de líneas de exploración VHS, que funciona con un [objeto retro] en primer plano»

29. «Un póster de viaje Art Déco de los años 20, que funciona como un [punto de referencia] estilizado con figuras geométricas llamativas, detalles dorados metálicos y bloques de colores de alto contraste»

30. «El interior de un restaurante de los años 50, capturado en gradación de color Kodachrome, con suaves texturas de semitonos, cálida iluminación incandescente y diseños de muebles vintage»

Ilusiones ópticas y efectos visuales alucinantes

31. «Una representación arquitectónica de una escalera de Penrose, construida con una geometría imposible al estilo de Escher, transiciones paradójicas sin fisuras y correlación de texturas hiperrealista»

32. «Una pieza de arte fractal caleidoscópica, generada utilizando ecuaciones del conjunto de Mandelbrot, simetría de espejo repetida y cambios de gradiente de color intensos»

33. «Una ilusión de levitación flotante con [objetos, por ejemplo, 'copos de nieve'], manipulada a través de una simulación física realista, proyectando sombras suaves con precisión y forzando la composición en perspectiva»

a través de Stable Diffusion

Arte culinario y visualización culinaria

34. «Una toma macro hiperdetallada de un [plato], capturada con una iluminación suave y difusa, detalles de condensación y una profundidad de campo reducida para realzar la textura»

35. «Una página de un libro de recetas ilustrada y pintada a mano que muestra [plato], utilizando técnicas de dibujo con tinta y acuarela, texturas de papel envejecido y tonos cálidos y rústicos»

36. «Una pintura realista y muy detallada de un chef emplatando con elegancia un plato gourmet. El chef tiene un rostro perfecto con sombras realistas, capturado en un plano medio. La iluminación suave resalta las ricas texturas de la comida, mientras que la iluminación dinámica añade profundidad y calidez a la escena, haciendo que el plato parezca irresistiblemente apetitoso».

Creación de sus indicaciones de difusión estable

Crear la indicación correcta consiste en comunicarse eficazmente con la herramienta de IA. Esto es lo que queremos decir 👇

Paso 1: Empezar con una visión clara

Antes de empezar a escribir, deténgase para visualizar su meta. Cuanto más clara sea su idea, más fácil será estructurar una indicación sólida.

Para empezar, responde a estas preguntas: ¿Cuál es el tema principal de la imagen? (¿Una persona, un objeto, una escena detallada?)

*¿Qué estilo artístico debe seguir la imagen? (¿Pintura, arte digital, renderizado 3D, toma cinematográfica de enfoque nítido?)

¿Qué estado de ánimo y atmósfera quieres transmitir? (¿Oscuro y melancólico, cálido y acogedor, inquietante y surrealista?)

*¿Qué combinación de colores se adapta mejor a tu visión? (¿Neón vibrante, monocromo, tonos pastel?)

Paso 2: definir el estilo artístico

Los diferentes estilos artísticos dan a su imagen un carácter distintivo.

Así que asegúrese de especificar lo que quiere. Por ejemplo, mencione: Medio: ¿Es una pintura digital, un boceto o un renderizado en 3D? ¿Un renderizado hiperrealista, un boceto caricaturesco o una pintura al óleo vintage?

Género: ¿Pendiente del realismo, el impresionismo o el arte abstracto? ¿Un paisaje urbano ciberpunk de ciencia ficción, un paisaje de ensueño en acuarela o una ilustración de fantasía oscura?

Influencias: ¿Hay artistas o movimientos concretos en los que te inspiras?

Si no está seguro, experimente añadiendo diferentes estilos y vea cómo los interpreta la IA.

📖 Leer más: Ejemplos de indicaciones de Midjourney

Paso 3: Describir el tema, especificar la composición y los ajustes de la cámara

Sea lo más específico posible al describir el tema. Añadir detalles como poses, accesorios, elementos de fondo y texturas marca una gran diferencia.

📌 Ejemplo: En lugar de decir, «un perro en un parque», prueba con, *«Un retrato en primer plano de un esponjoso golden retriever sentado en un parque iluminado por el sol, sacando la lengua, con un pañuelo rojo, rodeado de hojas otoñales, fotografiado con una profundidad de campo reducida»

El resultado que obtuvimos para la indicación 1 👇

El resultado que obtuvimos para la indicación 2 👇

Solo mira y siente la diferencia por ti mismo. Y para lograr imágenes tan precisas como estas, no olvides incluir detalles de composición como:

Perspectiva: vista en primera persona, toma aérea, gran angular, retrato en primer plano

Iluminación: Suave y difusa, con luces de neón, iluminación de estudio, hora dorada, claroscuro dramático

Encuadre: Composición centrada, regla de los tercios, encuadre cinematográfico

Paso n.º 3: Utilizar planos para las indicaciones

La indicación que introduzcas solo producirá una imagen precisa cuando sigas un plan específico. Esta es la estructura que debes seguir 👇

[Sujeto] + [Acción/Posa] + [Entorno] + [Estilo artístico] + [Iluminación/Color]

Recuerde que el arte generado por IA no siempre es perfecto a la primera. Pruebe variaciones, modifique descripciones, añada indicaciones negativas y perfecciónelas hasta obtener los resultados deseados.

Y si no quiere crear indicaciones desde cero cada vez, guarde y utilice plantillas de indicaciones de IA para agilizar su proceso creativo sin perder calidad.

En lugar de esforzarte por escribir la indicación «perfecta», utiliza herramientas avanzadas de IA para diseñadores que te ayudarán a escribirla, especialmente si no eres un experto en ingeniería de indicaciones.

Así es como funciona:

📝 Pides a la IA una indicación:«¿Puedes generar una indicación de imagen detallada de IA para una toma cinematográfica de un grupo de profesionales participando en una discusión durante una reunión con un cliente con el horizonte de la ciudad de Nueva York visible en el fondo?»

🎯 La IA genera una indicación estructurada:«Crea una imagen cinematográfica que capture a un grupo de profesionales inmersos en un animado debate durante una reunión con un cliente. El ajuste es una sala de conferencias moderna y elegante con grandes ventanales de cristal. El horizonte de la ciudad de Nueva York es claramente visible en el fondo, mostrando rascacielos emblemáticos como el Empire State Building y el One World Trade Center. La sala está llena de luz natural, proyectando suaves sombras y reflejos sobre la pulida tabla de madera».

Utilice ClickUp Brain para crear y perfeccionar indicaciones personalizadas

Ahora, en lugar de perfeccionar manualmente su indicación, simplemente copie esta versión generada por IA para obtener una imagen personalizada de alta calidad en segundos.

⚡️ Bonus: Cómo crear un Tablero de Ideas para la Lluvia de Ideas

