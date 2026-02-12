Cómo utilizar las indicaciones negativas de Midjourney para generar mejores imágenes

Si tus imágenes generadas por IA no salen bien, puede que el problema no sea lo que estás pidiendo, sino lo que «no» estás excluyendo.

Los generadores de imágenes con IA, incluido Midjourney, interpretan las indicaciones al pie de la letra, por lo que no especificar los elementos no deseados puede dar lugar a resultados recargados, poco realistas o irrelevantes. Aunque especifiques lo que quieres, también debes indicar al modelo de IA lo que «no» quieres en el diseño.

Al añadir indicaciones negativas, obtienes un mayor control sobre la composición, el estilo y las distorsiones no deseadas.

En esta entrada del blog, hablaremos del poder de las indicaciones negativas en Midjourney.

⏰ Resumen de 60 segundos Aquí tienes una breve panorámica de las indicaciones negativas de Midjourney: Las indicaciones negativas ayudan a perfeccionar las imágenes generadas por IA al especificar qué elementos deben excluirse

El uso de dos guiones seguidos de la palabra «no» elimina los elementos no deseados, mientras que las ponderaciones negativas reducen su presencia sin eliminarlos por completo.

Las indicaciones negativas ahorran tiempo al reducir el proceso de prueba y error, garantizar la coherencia del estilo y perfeccionar los fondos para obtener imágenes más limpias.

Las indicaciones negativas también tienen limitaciones: puede que no siempre funcionen como se espera, dependen en gran medida del entrenamiento, tienen dificultades con la complejidad y tienen una curva de aprendizaje pronunciada. A menudo es necesario realizar ajustes.

Intenta no sobrecargar el modelo de IA con múltiples indicaciones y proporciona instrucciones claras sobre el estilo y otros aspectos.

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¿Qué son las indicaciones negativas de Midjourney?

Las indicaciones negativas son instrucciones que especifican lo que no quieres que aparezca en tu imagen. Piensa en las indicaciones negativas como filtros que le indican a la IA específicamente qué elementos debe evitar en una imagen.

Por ejemplo, si tu indicación de Midjourney es «campus universitario lleno de vida», podría incluir elementos como estudiantes, senderos y otras estructuras relevantes.

Pero puedes generar una imagen con extrema precisión mediante indicaciones negativas. Por ejemplo, si añades dos guiones seguidos de las palabras «sin estudiantes» a tu indicación, como en el ejemplo siguiente, le indicas a la IA que excluya las imágenes de estudiantes, lo que da como resultado una imagen más limpia y centrada de un campus universitario.

¿Por qué utilizar las indicaciones negativas de Midjourney?

¿No basta con escribir otra indicación para crear una nueva imagen? Eso sería más sencillo, pero no obtendrías los mismos resultados que con las indicaciones negativas. Así es como te ayudan las indicaciones negativas:

🎨 Mayor control creativo

Los modelos de diseño con IA, incluido Midjourney, funcionan basándose en probabilidades estadísticas y generan imágenes a partir de enormes conjuntos de datos. Sin embargo, esto significa que, en ocasiones, la IA introduce elementos que no has solicitado explícitamente. Una indicación negativa le indica a Midjourney que evite los detalles no deseados, lo que permite refinar tus imágenes.

🔁 Coherencia de estilo

Midjourney a veces adopta de forma predeterminada una estética concreta, como el anime o el cyberpunk, dependiendo de su entrenamiento. Si quieres crear un estilo único, las indicaciones negativas ayudan a eliminar los estilos que interfieren. Por ejemplo, escribir dos guiones seguidos de «no comic book style» garantiza que tu obra no incluya elementos ilustrativos al estilo de los cómics.

⏳ Eficiencia en el tiempo

Sin indicaciones negativas, es posible que tengas que volver a generar las imágenes varias veces para obtener el resultado deseado. Las indicaciones negativas reducen significativamente este proceso de prueba y error, ya que le indicas al modelo de IA que excluya elementos específicos, lo que te ahorra tiempo de edición.

🖼️ Fondos y composiciones refinados

A veces, las imágenes generadas por IA incluyen elementos de fondo innecesarios que recargan la composición. Por ejemplo, si necesitas un retrato sencillo, puedes escribir dos guiones seguidos de «sin fondo» para centrarte únicamente en el sujeto. Esto resulta especialmente útil para la fotografía de productos, donde se prefiere un aspecto limpio.

Las indicaciones negativas en Midjourney permiten alcanzar niveles más profundos de personalización, pero no son una solución milagrosa. Las indicaciones negativas requieren una cuidadosa ingeniería de indicaciones y experimentación para lograr los resultados deseados, al igual que necesitarías escribir una indicación detallada en ChatGPT o Claude.ai para generar un texto significativo.

📖 Leer más: Las mejores ideas de indicaciones para el arte con IA que despertarán tu creatividad

¿Cómo funcionan las indicaciones negativas en Midjourney?

Al leer las secciones anteriores, quizá hayas notado que hemos utilizado «–no». Entonces, ¿qué significa esto en el contexto de las indicaciones negativas? Básicamente, hay dos formas principales de utilizar las indicaciones negativas: el parámetro «–no» y las ponderaciones de las indicaciones negativas. A continuación te las explicamos:

1. El parámetro de dos guiones seguidos de «no»

Este es el método más sencillo para eliminar elementos no deseados. Solo tienes que añadir dos guiones (sin espacio entre ellos) y la palabra «no», seguida de los objetos, estilos o colores que no quieras. Mira el ejemplo a continuación.

📌 Cómo funciona: Midjourney analiza su conjunto de datos, reconoce los patrones asociados a los elementos no deseados y realiza un esfuerzo para excluirlos de la imagen final.

🌻 Ejemplo: Quieres una escena tranquila de un lago, pero no quieres que haya barcos ni personas en ella. Tu indicación y el resultado serían así:

Sin embargo, no siempre es perfecto: algunos elementos pueden colarse debido a asociaciones contextuales. Si eso ocurre, prueba a utilizar sinónimos adicionales o a ampliar la lista de exclusión.

2. Ponderaciones de las indicaciones negativas

Mientras que el método de los dos guiones y la palabra «no» elimina un elemento por completo, las ponderaciones negativas te permiten reducir la presencia de un elemento en lugar de eliminarlo por completo. Este método resulta útil cuando quieres influir en la imagen sin forzar una exclusión absoluta.

📌 Cómo funciona: Midjourney te permite asignar ponderaciones positivas o negativas a diferentes partes de tu indicación utilizando la sintaxis «::». Una ponderación de 1 es neutra, un número mayor aumenta la importancia y un número negativo reduce la presencia del elemento.

Básicamente, no estás eliminando un elemento por completo mediante pesos, sino indicándole a Midjourney que le reste importancia.

🌻 Ejemplo: Quieres generar una imagen de una calle concurrida con coches, pero los coches no deben ser el foco principal. Tu indicación sería algo así:

Midjourney interpreta esto como: «Incluye un coche, pero haz que tenga la mitad de importancia que la calle». ¿El resultado? Un escenario urbano en el que los coches parecen más pequeños o se funden con el fondo.

Pero, ¿y si quieres reducir aún más la presencia del coche, sin eliminarlo por completo? Utiliza una ponderación negativa.

En este caso, Midjourney minimiza activamente los coches de la imagen. Puede hacer que la visibilidad de los coches sea apenas evidente colocándolos en un rincón en sombra o eliminándolos por completo si no encajan en la composición (como puedes ver en la imagen de arriba).

💡 Consejo profesional: Si quieres eliminar algo por completo, es posible que las ponderaciones negativas por sí solas no sean suficientes; quizá tengas que combinarlas con «–no» o modificarlas y ajustarlas para obtener los resultados deseados. Si quieres utilizar varias indicaciones, usa dos puntos dobles (::) para separarlas.

Quizá te preguntes: «Oye, ¿por qué no puedo simplemente usar “no” y terminado?» Bueno, es una pregunta lógica. Pero tenemos una explicación.

¿Por qué «no» no funciona?

Mucha gente da por sentado que escribir «no» o «sin» en una indicación hará que Midjourney evite ciertos elementos. Pero no funciona así. Cuando escribes «no incluyas lluvia», la IA no entiende de forma inherente «no» como una negación. En cambio, procesa toda la frase como una descripción que incluye la palabra «lluvia».

Paradójicamente, esto puede hacer que la IA se centre en el concepto de la lluvia, incluso si tu intención era excluirlo.

Cómo solucionarlo: ❌ Indicación: Un castillo de fantasía, sin dragones. ✅ Indicación: Un castillo de fantasía ⁃ ⁃ sin dragones ✅ Indicación: Un castillo de fantasía mágico::1, dragones::-1

La segunda y la tercera opción garantizan que Midjourney entienda correctamente qué debe evitar, mientras que la primera podría acabar creando un castillo con dragones.

🧠 ¿Sabías que... Midjourney está disponible en Discord y requiere una suscripción de pago para generar imágenes con IA? Además, es el servidor de Discord más popular.

¿Cómo crear indicaciones negativas eficaces en Midjourney?

Aquí tienes algunos consejos sobre cómo crear indicaciones negativas de Midjourney eficaces:

Identifica los elementos no deseados: Determina qué es lo que no quieres que aparezca en la imagen. ¿Es un color, un objeto o un estilo? Una vez que lo sepas, añade «⁃ ⁃no» seguido del elemento no deseado. Por ejemplo, «⁃ ⁃no detalles borrosos» o «⁃ ⁃no estilo caricaturesco» pueden mejorar la nitidez de tus resultados.

Sé específico: En lugar de términos vagos como «⁃ ⁃nada malo», utiliza descripciones precisas como «⁃ ⁃sin colores sobresaturados» o «⁃ ⁃sin caras distorsionadas». Cuanto más claro seas, mejor entenderá Midjourney tu intención.

Experimenta con combinaciones y pesos: Si estás generando un paisaje urbano futurista pero siguen apareciendo árboles, prueba con «trees::-0.5, ⁃ ⁃ no greenery» o algo similar. Esto reduce el enfoque, asegurando que la herramienta de IA se ciña a tu visión.

💡Consejo profesional: Utiliza indicaciones negativas solo cuando sea necesario y para exclusiones precisas, en lugar de restricciones generales. Por ejemplo, en lugar de decir «Evita los diseños recargados», opta por «Un diseño limpio y minimalista con amplio espacio en blanco y un punto focal claro» para lograr el aspecto deseado.

Más de 20 indicaciones negativas de Midjourney para diferentes casos de uso

Hemos recopilado más de 20 ejemplos de indicaciones negativas de Midjourney en diferentes escenarios para que puedas evitar el método de prueba y error, potenciar tus ideas y técnicas creativas y sacar el máximo partido a Midjourney.

Indicación 1: Puesta de sol en una playa despejada

Caso práctico: Eliminar elementos superfluos o innecesarios para crear una imagen más limpiaIndicación: «Puesta de sol sobre una playa tranquila, tonos dorados reflejándose en las olas en calma ⁃ ⁃ sin personas, basura, huellas, barcos, edificios ni madera flotante»

Indicación 2: Silueta urbana minimalista

Caso de uso: Evitar distracciones para lograr una estética moderna y limpiaIndicación: «Skyline urbano futurista por la noche, reflejos de neón brillantes en calles mojadas⁃ ⁃ sin coches, peatones, vallas publicitarias, grafitis ni niebla

Indicación 3: Paisaje montañoso sereno

Caso de uso: Realzar la belleza natural eliminando objetos artificialesIndicación: «Majestuosas montañas nevadas, suave luz matutina, cielo despejado ⁃ ⁃ sin cables eléctricos, casas, telesillas, personas, carreteras ni carteles»

Indicación 4: Sendero tranquilo en el bosque

Caso práctico: Centrarse en la naturaleza sin influencia humanaIndicación: «Sendero sinuoso en el bosque cubierto de hojas otoñales, suave luz dorada del sol filtrándose entre los árboles ⁃ ⁃ sin bancos, señales, papeleras, personas ni bicicletas»

Indicación 5: Cielo nocturno de ensueño

Caso práctico: Crear una impresionante escena celestial sin distraccionesIndicación: «Galaxia con nebulosas vívidas e innumerables estrellas, tonos morados y azules intensos ⁃ ⁃ sin satélites, aviones, luces de la ciudad, texto ni marcas de agua»

Indicación 6: Majestuosa cascada

Caso de uso: Mantener la naturaleza prístina e intactaIndicación: «Cascada en una exuberante selva verde, con niebla que se eleva desde abajo ⁃ ⁃ sin puentes, turistas, barcos, carteles ni vallas»

Indicación 7: Fotografía de productos elegante

Caso de uso: Fotografías de productos comerciales enfocadasIndicación: «Elegante reloj inteligente negro sobre una superficie reflectante, iluminación dramática ⁃ ⁃ sin texto, logotipos, reflejos, elementos de distracción, manos ni personas»

Indicación 8: Castillo de fantasía

Caso práctico: Realzar un escenario mágico sin elementos modernosIndicación: «Gran castillo medieval en una colina brumosa, con cálidas antorchas encendidas ⁃ ⁃ sin cables eléctricos, edificios modernos, coches, antenas ni carreteras»

Indicación 9: Jardín zen

Caso de uso: Mantener una estética tranquila y minimalistaIndicación: «Jardín zen japonés con arena rastrillada y bonsáis, iluminación ambiental suave ⁃ ⁃ sin estatuas, carteles, bancos, personas ni turistas»

Indicación 10: Ruinas antiguas

Caso de uso: Conservar la belleza histórica sin elementos modernosIndicación: «Ruinas de un antiguo templo cubiertas de vegetación en una selva densa, enredaderas trepando por la piedra ⁃ ⁃ sin turistas, vallas, carteles, andamios ni basura»

Indicación 11: Fotografía gastronómica perfecta

Caso práctico: Centrar la atención en la comida sin distraccionesIndicación: «Hamburguesa gourmet sobre un tablero de madera, iluminación suave, vapor ascendiendo ⁃ ⁃ sin platos, manos, cubiertos, servilletas ni elementos de fondo que distraigan»

Indicación 12: Paisaje cósmico

Caso de uso: Centrarse en el espacio sin distracciones terrestresIndicación: «Planeta alienígena con plantas bioluminiscentes, dos lunas en el cielo ⁃ ⁃ sin naves espaciales, astronautas, satélites, texto ni marcas de agua»

Indicación 13: Fotografía callejera vintage

Caso de uso: Capturar la autenticidad histórica sin distracciones modernasIndicación: «Calle empedrada de los años 40, cálidos tonos sepia, suaves luces del atardecer ⁃ ⁃ sin coches modernos, gente con teléfonos, vallas publicitarias ni letreros de neón»

Indicación 14: Configuración de escritorio ordenado

Caso de uso: Crear un entorno de trabajo estéticamente agradable y ordenadoIndicación: «Configuración de escritorio minimalista y moderna, portátil elegante, iluminación ambiental cálida ⁃ ⁃ sin cables enredados, tazas de café, libros, papeles ni desorden»

Indicación 15: Escena tranquila del océano

Caso práctico: Mejorar una tranquila vista del océano eliminando elementos que distraenIndicación: «Amplio horizonte oceánico bajo un amanecer rosado, olas suaves rompiendo ⁃ ⁃ sin barcos, personas, edificios, basura ni boyas»

Indicación 16: Nubes de tormenta espectaculares

Caso de uso: Centrarse en el poder de la naturaleza sin interferenciasIndicación: «Nubes de tormenta oscuras sobre un vasto campo vacío, relámpagos crepitantes ⁃ ⁃ sin edificios, coches, personas, señales ni antenas»

Indicación 17: Dunas aisladas en el desierto

Caso práctico: Mantener un paisaje desértico intacto y en estado naturalIndicación: «Dunas de arena dorada que se extienden hasta el infinito, luz suave al atardecer ⁃ ⁃ sin huellas, vehículos, personas, señales ni edificios»

Indicación 18: Bosque encantado mágico

Caso práctico: Mantener un escenario de fantasía envolvente y misteriosoIndicación: «Setas luminosas en un bosque encantado y brumoso, suaves luces de hadas ⁃ ⁃ sin personas, edificios modernos, vallas ni farolas»

Indicación 19: Fotografía de coches de lujo

Caso práctico: Resaltar el coche sin distracciones innecesariasIndicación: «Elegante coche deportivo negro bajo una suave iluminación de estudio, reflejos pulidos ⁃ ⁃ sin logotipos, personas, fondo de sala de exposición, texto ni marcas de agua»

Indicación 20: Vista aérea de una isla tropical

Caso de uso: Mantener un entorno paradisíaco inmaculadoIndicación: «Aguas turquesas cristalinas que rodean una isla de exuberante vegetación, playas de arena dorada ⁃ ⁃ sin barcos, muelles, hoteles, turistas ni contaminación»

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Veamos también algunos ejemplos de ponderaciones de indicaciones negativas:

Indicación 21: Bosque encantado

Caso de uso: Creación de una escena mística en el bosqueIndicación: Árboles centenarios::2, setas luminosas::1,5, niebla suave::-1

Indicación 22: Callejón cyberpunk

Caso de uso: Capturar un ambiente urbano futuristaIndicación: Callejón iluminado con neones::3, reflejos de lluvia::1,5, horizonte lejano::-0,5

Indicación 23: Tigre majestuoso

Caso práctico: Creación de un impactante retrato de un animalIndicación: Tigre blanco::2 , ojos azules penetrantes::1,5 , textura de pelaje suave::1

Indicación 24: Guerrero vikingo

Caso de uso: Representar la fuerza históricaIndicación: Guerrero vikingo::2, armadura gastada por la batalla::1. 5, fondo brumoso::1 –sin elementos de ciencia ficción

Indicación 25: Biblioteca acogedora

Caso de uso: Crear un espacio acogedor para leerIndicación: Estanterías de madera::2, iluminación cálida::1,5, libros antiguos::1 ⁃ ⁃ sin estantes vacíos:: -1

Errores comunes que debes evitar con las indicaciones negativas de Midjourney

Las indicaciones negativas pueden parecer un superpoder, pero es fácil cometer errores si no tienes cuidado. Estos son algunos errores a los que debes prestar atención:

❗Sobrecarga de indicaciones: Uno de los errores más comunes es sobrecargar la indicación con demasiadas exclusiones. Por ejemplo, añadir ⁃ ⁃ sin coches, árboles, personas, edificios, nubes ni animales puede parecer exhaustivo, pero puede confundir a la IA, lo que da lugar a resultados inesperados o incluso inutilizables. En su lugar, céntrate en los elementos más importantes que deseas excluir y mantén tu lista concisa

❗Aleatoriedad: Otro error es ser demasiado impreciso. Decir «⁃ ⁃ sin objetos» no proporciona a la IA suficiente orientación. ¿Qué tipo de objetos? ¿Muebles? ¿Vehículos? Sé siempre específico. Por ejemplo, si estás creando un paisaje minimalista, utiliza ⁃ ⁃ sin coches, edificios ni cables eléctricos para garantizar la claridad.

❗Ignorando los conflictos de estilo: Las indicaciones negativas no solo eliminan objetos; también pueden alterar el estilo. Por ejemplo, si dices «⁃ ⁃ no anime» y la IA sigue inclinándose hacia el arte estilizado, puede deberse a que otros elementos de la indicación están influyendo involuntariamente en el resultado. Asegúrate de que tu indicación sea muy clara en cuanto al estilo

📖 Más información: Plantillas de IA para ahorrar tiempo y mejorar la productividad

Limitaciones del uso de Midjourney

Cuando se lanzó Midjourney, sus capacidades causaron un gran revuelo en el mercado de la generación de imágenes. Aunque la plataforma de IA ha transformado en gran medida el proceso de generación de imágenes, tiene sus propias limitaciones.

Dificultades con escenas complejas

Midjourney funciona bien con imágenes de un solo sujeto, pero tiene dificultades para manejar escenas complejas con varios personajes.

🌻 Ejemplo: Si intentas generar un mercado abarrotado, un grupo de personas interactuando o una batalla detallada, a menudo las cosas salen mal. Los caracteres pueden tener miembros que faltan, expresiones faciales extrañas u objetos colocados de forma rara. La iluminación y la perspectiva también pueden parecer desajustadas, lo que hace que la imagen parezca poco natural.

Aunque puedes mejorar las imágenes de Midjourney con mejores indicaciones, conseguir que todo salga bien requiere mucho ensayo y error.

Gran dependencia de la claridad de las indicaciones

Midjourney se toma al pie de la letra todo lo que escribes, por lo que las indicaciones vagas o generales pueden dar lugar a resultados completamente diferentes a los esperados. Como mencionamos anteriormente, el proceso creativo de la IA es diferente al nuestro.

🌻 Ejemplo: Si pides una «ciudad futurista» sin dar detalles, podrías obtener desde un horizonte cyberpunk resplandeciente hasta un mundo desolado y en ruinas. La IA no «adivina» lo que quieres decir, por lo que, si omites detalles importantes, puede cambiar por completo el aspecto de la imagen generada por IA.

Dificultad para interpretar conceptos abstractos

Midjourney es excelente para crear cosas que existen en el mundo real o en entornos fantásticos, pero le cuesta trabajo plasmar ideas más profundas, emocionales o simbólicas.

🌻 Ejemplo: Si añades la indicación «la sensación de soledad», es probable que la IA se limite a generar una sola persona sentada sola; es poco probable que capte los matices del aislamiento, la nostalgia o la melancolía.

En otras palabras, no puede captar ni interpretar las emociones por completo para ofrecer los resultados deseados.

Curva de aprendizaje pronunciada

Aunque Midjourney es fácil de usar, obtener resultados precisos puede llevar tiempo. Funciones como las indicaciones negativas y la ponderación de indicaciones requieren práctica. A muchos principiantes les puede resultar difícil eliminar elementos no deseados, crear estilos coherentes o ajustar las imágenes.

Además, a diferencia de otras herramientas de diseño en las que puedes corregir los errores, Midjourney no ofrece la opción de «editar la indicación». Esto significa que tendrás que seguir probando y volviendo a introducir indicaciones para obtener los mejores resultados.

Datos de entrenamiento limitados

Midjourney solo puede generar imágenes basadas en aquello con lo que se ha entrenado. Si intentas crear algo único —como un estilo artístico cultural específico o un escenario histórico inusual—, es posible que la IA cree una versión muy genérica o que falle por completo.

🌻 Ejemplo: Si pides un tipo poco común de arquitectura antigua, es posible que lo mezcle con algo más común. Esto lo hace menos fiable cuando necesitas algo muy específico o culturalmente preciso.

Así pues, aunque Midjourney es una herramienta extraordinaria, no es una solución válida para todo, ya que su tamaño no es el adecuado.

✨Dato curioso: En la segunda mitad de 2024, durante las elecciones estadounidenses, Midjourney impuso restricciones a la generación de imágenes de Joe Biden y Donald Trump.

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