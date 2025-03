más de 30 indicaciones de IA de Leonardo para conseguir imágenes impresionantes

Imagine una metrópolis resplandeciente situada en un planeta alienígena, con rascacielos hechos de estructuras cristalinas y ríos de neón fluyendo por las calles. Hace unos años, transformar esas ideas en realidad visual requería un equipo de diseñadores expertos y artistas visuales armados con herramientas de alta gama.

Gracias a la IA generativa, incluso aquellos sin experiencia en diseño pueden crear imágenes increíblemente impresionantes en cuestión de minutos. Ahora imagine tener ese tipo de poder creativo al alcance de su mano, con una plataforma como Leonardo AI. En esta entrada del blog, le mostraremos más de 30 ejemplos de indicaciones de Leonardo AI que pueden modificarse, renovarse o utilizarse como inspiración para generar sus propias obras maestras visuales.

¡Es hora de arremangarse! 💁‍♀️

Funciones como el entrenamiento de modelos personalizados, la conversión de imágenes en indicaciones y el guion gráfico permiten a los usuarios perfeccionar sus imágenes con precisión. Dominar las indicaciones aumenta la creatividad y la eficiencia. Las indicaciones estructuradas ayudan a generar imágenes precisas y de alta calidad, reduciendo el tiempo y el esfuerzo. undefined (adquirida por Canva) es una plataforma de IA generativa que utiliza algoritmos avanzados de aprendizaje automático para transformar indicaciones textuales en imágenes, ilustraciones, texturas y arte conceptual de alta calidad. via *Entrenamiento de modelos personalizados: entrena la IA con tus propias imágenes para crear elementos visuales que coincidan con tu estilo, marca o visión artística *De imagen a indicación: sube una imagen y la IA generará una indicación para ayudarte a recrear o perfeccionar elementos visuales similares sin esfuerzo. *Asistencia de indicaciones de IA: obtén indicaciones más inteligentes con adjetivos, adverbios y emociones sugeridos para mejorar tus resultados ## ¿Por qué es crucial dominar las indicaciones? Leonardo IA convierte las ideas en imágenes impresionantes en cuestión de minutos, pero solo si le das las indicaciones correctas. Más concretamente, cuanto más claro seas, mejores resultados podrás esperar. Así que veamos por qué necesitas dominar las indicaciones de Leonardo IA: *Ofrece resultados precisos: Una indicación bien definida ayuda a la IA a comprender el estilo, la composición y los detalles exactos que deseas en tus imágenes

via *Entrenamiento de modelos personalizados: entrena la IA con tus propias imágenes para crear elementos visuales que coincidan con tu estilo, marca o visión artística *De imagen a indicación: sube una imagen y la IA generará una indicación para ayudarte a recrear o perfeccionar elementos visuales similares sin esfuerzo. *Asistencia de indicaciones de IA: obtén indicaciones más inteligentes con adjetivos, adverbios y emociones sugeridos para mejorar tus resultados ## ¿Por qué es crucial dominar las indicaciones? Leonardo IA convierte las ideas en imágenes impresionantes en cuestión de minutos, pero solo si le das las indicaciones correctas. Más concretamente, cuanto más claro seas, mejores resultados podrás esperar. Así que veamos por qué necesitas dominar las indicaciones de Leonardo IA: *Ofrece resultados precisos: Una indicación bien definida ayuda a la IA a comprender el estilo, la composición y los detalles exactos que deseas en tus imágenes Reduce (las versiones de) prueba y error: Las indicaciones claras evitan que la IA produzca imágenes aleatorias o que no coincidan, lo que significa menos revisiones. Mejora el control creativo: Las instrucciones específicas le permiten ajustar la iluminación, la perspectiva y los efectos artísticos sin necesidad de ediciones posteriores. Aumenta la escalabilidad: Las indicaciones eficaces ayudan a generar múltiples variaciones del mismo concepto manteniendo la coherencia

Las indicaciones claras evitan que la IA produzca imágenes aleatorias o que no coincidan, lo que significa menos revisiones. Las instrucciones específicas le permiten ajustar la iluminación, la perspectiva y los efectos artísticos sin necesidad de ediciones posteriores. Las indicaciones eficaces ayudan a generar múltiples variaciones del mismo concepto manteniendo la coherencia Optimiza el coste y la eficiencia: Las indicaciones bien estructuradas le ayudan a generar resultados de alta calidad, reduciendo la dependencia de costosos diseñadores para los borradores iniciales. 🔍 ¿Sabía que...? ¡Algunos modelos de IA pueden escribir sus propias indicaciones! El Automatic Prompt Engineer (APE) genera, prueba y elige la indicación de mejor rendimiento, todo por sí solo. ➡️ Leer más: , creando de todo, desde mundos de fantasía de ensueño hasta retratos cinematográficos. Para ayudarte a obtener los mejores resultados, hemos reunido más de 30 indicaciones de Leonardo AI que puedes tomar como inspiración o probar por tu cuenta (¡es hora de dar vida a tu ingeniero de indicaciones interno ### Indicaciones para generar imágenes fantásticas y mitológicas. Aquí hay algunas indicaciones de Leonardo IA e imágenes de salida sobre criaturas míticas, figuras heroicas y realidades encantadoras. #### 1. Canario Negro hembra en un tejido de leopardo para dar vida a tus ideas abstractas 👇 #### 21. Cartel de gato con arte geométrico abstracto

## ⏰ Resumen de 60 segundos * Leonardo AI es una plataforma de IA generativa que transforma indicaciones de texto en imágenes, texturas y arte conceptual

*Indicación: Un diseño similar a un póster que funciona como un gato estilizado con un fondo de mosaico floral vibrante, mirando ligeramente hacia arriba, colores llamativos, líneas limpias, patrones intrincados, inspirado en el arte popular moderno #### 22. Añadir fondo retro a una imagen de coche antiguo

Indicación: Mejora el fondo de un coche rojo antiguo aparcado en un campo de hierba añadiendo un cielo de inspiración retro, montañas lejanas y altas palmeras. Utiliza tonos cálidos y atrevidos con una estética nostálgica de los años 70. No toques el coche mientras mezclas el fondo a la perfección. #### 23. Ajuste de la mesa del desayuno Indicación: Una obra de arte digital fotorrealista de una rústica mesa de madera llena de diversas frutas frescas, pan artesanal y un vaso de miel que se vierte sobre tortitas calientes. La suave luz natural resalta las texturas y los colores, creando un ambiente acogedor y atractivo. #### 24. Fotografía fija de una lujosa cereza madura Indicación: Una fotografía de una sola cereza roja brillante con un tallo verde, colocada sobre una tela suave de color crema. La iluminación es natural y difusa, creando una composición minimalista y elegante con una profundidad de campo reducida para enfocar #### 25. Taza de café humeante en un acogedor café Indicación: Una imagen fotorrealista de una humeante taza de café en un teléfono inteligente, colocada sobre una tabla de madera de café. El fondo funciona como una cálida iluminación ambiental a partir de luces colgantes de estilo industrial y un acogedor y moderno interior de cafetería con grandes ventanas y detalles difuminados #### 26. Una jugosa hamburguesa en un restaurante Indicación: Un primer plano fotorrealista de una jugosa hamburguesa con queso, lechuga, tomate y un pan brillante, rodeada de tazones de patatas fritas, galletas y aperitivos en una tabla de madera. El fondo muestra un ambiente de restaurante borroso y cálidamente iluminado con gente cenando ### Otras indicaciones de Leonardo

27. Mejora de la iluminación del retrato /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/Refinement-of-portrait-lighting.png Mejora de la iluminación del retrato /%img/

Indicación: Perfeccionar la imagen de una mujer sonriente mejorando la iluminación suave de su rostro y añadiendo más profundidad al paisaje urbano borroso en el fondo #### 28. Una toma cenital de un bullicioso mercado Indicación: Una toma cenital de un animado mercado al aire libre con puestos coloridos, compradores ocupados y patrones intrincados de productos dispuestos simétricamente

29. Una toma con teleobjetivo de ciervos que salen de un bosque /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/A-telephoto-shot-of-deer-emerging-from-a-forest.png Una toma con teleobjetivo de ciervos que salen de un bosque /%img/

Indicación: Una toma con teleobjetivo de un ciervo en un claro del bosque, rodeado de niebla suave y follaje lejano y borroso #### 30. Captura a una persona mirando por la ventana Indicación: Una toma de ángulo medio de una persona mirando por una ventana, con las luces de la ciudad reflejadas en el cristal y un fondo interior borroso #### 31. Crea una toma macro muy detallada de engranajes de reloj en movimiento Indicación: Una toma macro en primer plano de engranajes de reloj en movimiento, con reflejos intrincados y detalles metálicos nítidos. Ultra detallado y enfocado #### 32. Una vista enfocada en profundidad de un bosque en otoño /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/A-Depth-focused-view-of-a-forest-in-autumn.png Una vista enfocada en profundidad de un bosque en otoño: Indicaciones de Leonardo AI /%img/

Indicación: Una vista en profundidad de un sendero forestal bordeado de coloridas hojas otoñales, con la luz del sol filtrándose a través de los árboles y un fondo borroso de bosques lejanos. ¡Y esto es un resumen de algunos de los ejemplos de indicaciones de Leonardo IA más definidos, matizados y elaborados en los que puedes inspirarte! 🌟 Bonus: —la app, aplicación, todo para el trabajo, que aporta orden, organización y colaboración a su flujo de trabajo creativo. Así es como puede usarla ⬇️ ### Use las Pizarras ClickUp para generar ideas para su tablero de tendencias Cada proyecto de diseño comienza con una chispa de inspiración, un concepto que espera a tomar forma. Pero las ideas no existen de forma aislada. Necesita un espacio para anotar pensamientos, fijar referencias y dejar que la creatividad fluya libremente. Sin él, los conceptos se pierden, los comentarios se dispersan y la alineación del equipo se resiente. En este punto, necesitas Con las Pizarras, puede hacer una lluvia de ideas, debatir y presentar sus ideas en tiempo real sin perder el hilo. Para endulzar el trato, incluso puede utilizar /href/ https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/ (integrado con las Pizarras) para traducir sus ideas en bruto en los elementos visuales deseados sin salir de la plataforma. Simplemente indique, refine e introduzca. dicen que la falta de colaboración y la comunicación ineficaz son la principal razón de los fracasos en el lugar de trabajo. Eso es lo que ClickUp soluciona. En pocas palabras, une todos tus proyectos de diseño en /href/ https://clickup.com/teams/design La solución de diseño de ClickUp para Teams /%href/ y: ✅ Organiza las tareas de diseño entrantes para que no se pierda nada

✅ Generar al instante recorridos de usuarios, perfiles y resúmenes con Brain ✅ Compartir maquetas, hacer lluvias de ideas en Pizarras y hacer seguimiento del progreso, todo en un solo lugar ✅ Anotar diseños, incrustar archivos Figma e InVision y obtener aprobaciones más rápidamente Organiza, perfecciona y colabora entre departamentos con la solución integral para equipos de diseño de ClickUp

Además, con integraciones para más de 200 herramientas, incluidas Slack, Miro y Google Suite, ClickUp se adapta perfectamente a tu flujo de trabajo (¡sin ningún tipo de complicaciones!). Como dice Nichole, > Desde grandes proyectos de diseño hasta simples listas de tareas pendientes, usamos ClickUp para terminar las cosas. Se utiliza en toda la empresa y aborda el problema de la gestión de tareas para ver el progreso y las tareas en curso que deben ejecutarse.

Nichole Pelaez, fundadora y directora ejecutiva de Wild Me ➡️ Leer más: /href/ https://clickup.com/blog/graphic-design-trends// Tendencias de diseño gráfico para diferenciar a su empresa /%href/ ## Optimice sus procesos creativos con ClickUp

Al fin y al cabo, lo que más importa es la ejecución del proyecto, sobre todo para los equipos que hacen malabarismos con múltiples proyectos creativos. Sin las herramientas adecuadas, la colaboración se siente dispersa, las ideas se pierden y los plazos se pasan por alto. Por eso ClickUp ha sido un salvavidas para los equipos desarticulados, uniendo a los equipos con Pizarras para la lluvia de ideas, Documentos para organizar las ideas y Chatear para la colaboración en tiempo real, todo ello impulsado por la IA.

Se acabaron los errores de comunicación. Se acabaron los flujos de trabajo desordenados. Solo trabajo en equipo sin fisuras de principio a fin. /href/ https://clickup.com/signup Prueba ClickUp hoy mismo /%href/ !