Rally vs. Jira: ¿cuál es la mejor opción para tu equipo ágil?

Es el día de la planificación del sprint y las cosas ya han empezado con mal pie. La mitad del equipo está pasando de un panel a otro, tratando de encontrar actualizaciones. Alguien plantea un ticket que ya se está discutiendo y otra tarea parece haberse esfumado.

La reunión se alarga y no puedes evitar pensar: «¿Nuestra herramienta Agile realmente facilita las cosas o solo contribuye al caos?»

Encontrar la solución ágil adecuada es el puente entre un equipo que fluye sin esfuerzo a través de sprints y otro que pasa más tiempo luchando contra el sistema que creando productos excelentes.

En definitiva, dos de los principales competidores, Rally y Jira, prometen optimizar los flujos de trabajo ágiles. Son pesos pesados en la gestión de proyectos ágiles, pero adoptan enfoques diferentes.

En esta entrada del blog, resumiremos las funciones para facilitar tu elección. Y al final, te presentaremos una solución que lleva la colaboración ágil aún más lejos. Pista: empieza con un «clic» y termina con un «arriba» 📈

¿Qué es Rally?

Rally, anteriormente conocido como CA Agile Central, es una herramienta de gestión de proyectos diseñada para facilitar el desarrollo ágil. Es adecuada para organizaciones de cualquier tamaño y ayuda a los equipos a planificar, realizar el seguimiento y gestionar proyectos ágiles, al tiempo que fomenta la colaboración, la mejora continua y el éxito de los proyectos.

Ahora parte de Broadcom, esta herramienta ágil centraliza las tareas, las historias de los usuarios, los sprints y los backlogs en una sola plataforma. Esto facilita centrarse en las metas y ofrecer valor a los clientes.

Funciones de Rally

Rally está diseñado para grandes corporaciones que necesitan escalar Agile en múltiples equipos y carteras. Pero, para ser precisos, ¿qué funciones ofrece esta solución de proyectos Agile?

Echemos un vistazo. 👇

Si eres desarrollador de software, probador o gestor de productos, sabes lo importante que es actuar rápidamente en función de los comentarios. Ahí es donde las herramientas de recopilación de comentarios de Rally agilizan el proceso con integraciones en tiempo real como Flowdock y encuestas personalizables.

Además, los probadores pueden registrar defectos directamente desde las herramientas de prueba, completándolos con capturas de pantalla y pasos de reproducción. Las funciones de elaboración de informes de Rally también te ayudan a detectar problemas recurrentes a lo largo del tiempo, lo que agiliza aún más los flujos de trabajo.

Dato curioso: Ágil = ¡Más💲! El 60 % de las empresas que utilizan Agile vieron crecer sus ingresos y aumentar sus beneficios, porque la adaptabilidad siempre es sinónimo de ganancias

Función n.º 2: retrospectivas de sprints

Las retrospectivas de sprint de Rally proporcionan a los equipos ágiles todo lo que necesitan para reflexionar, aprender y mejorar después de cada sprint. Con informes detallados y métricas visuales, como historias de usuario completadas y defectos, detectar tendencias es muy sencillo.

Y lo que es mejor, los paneles personalizables destacan información clave, como gráficos de burndown, lo que ayuda a los equipos a centrarse en las áreas que deben mejorar.

¿Sabías que...? La gestión de proyectos se remonta a la antigüedad! Las grandes pirámides de Giza, en Egipto, se consideran la primera instancia significativa de organización y gestión formal de proyectos. Esta considerable hazaña requirió planificación, coordinación de esfuerzos y la finalización con éxito de los cronogramas del proyecto.

Función n.º 3: planificación de la capacidad

Las herramientas de planificación de la capacidad de Rally mantienen equilibradas las cargas de trabajo. Ya no tendrás que adivinar quién está sobrecargado o quién tiene margen para asumir más trabajo: Rally te muestra lo que tiene cada miembro de tu equipo en comparación con su capacidad real, para que puedas distribuir las tareas de forma equitativa y mantener el ritmo de trabajo.

Cuando necesitas asignar trabajo, Rally te ayuda a asignar las tareas a las personas adecuadas en función de su disponibilidad y habilidades. Con la previsión integrada, puedes utilizar datos anteriores para predecir cargas de trabajo futuras, planificar con antelación y establecer cronogramas realistas para evitar sorpresas de última hora.

Precios de Rally

Precios personalizados

¿Qué es Jira?

Jira, un producto de Atlassian, es una herramienta de gestión de proyectos y seguimiento de problemas que ayuda a los equipos ágiles a organizarse y trabajar de forma más inteligente. Lo que comenzó como una herramienta para el desarrollo de software ahora funciona en todos los sectores para gestionar proyectos, realizar un seguimiento de las incidencias y optimizar los flujos de trabajo.

Jira siempre ha mantenido valores y marcos ágiles como Scrum y Kanban. Los equipos de Scrum pueden utilizar sprints para dividir el trabajo en ciclos cortos y específicos, mientras que los equipos de Kanban pueden visualizar el progreso con un flujo continuo de tareas.

Esta plataforma también ofrece una gran seguridad y escalabilidad. Ofrece permisos basados en roles, cifrado de datos y cumplimiento de los estándares del sector, lo que la convierte en una opción fiable tanto para corporaciones como para startups.

Funciones de Jira

Jira Project Management incluye numerosas funciones que permiten a los equipos mantenerse al día.

Aquí tienes más detalles. 👇

Función n.º 1: flujos de trabajo personalizables

Jira te ayuda a crear flujos de trabajo adaptados a tu equipo. Sus herramientas de arrastrar y soltar te permiten configurar y ajustar reglas, desencadenantes y condiciones para que se adapten al flujo de trabajo de tu equipo.

Por ejemplo, puedes automatizar las transiciones de tareas cuando cambia un estado o enviar notificaciones cuando se bloquea una tarea.

Esto garantiza traspasos más fluidos y mantiene a todos sincronizados. Ofrece tableros Scrum, tableros Kanban y una combinación de ambos. Si no quieres empezar desde cero, puedes elegir entre las plantillas ágiles ya preparadas de Jira para ponerte en marcha rápidamente.

Función n.º 2: búsqueda avanzada con JQL

La función de búsqueda avanzada de Jira se basa en el lenguaje de consulta Jira, o JQL. Básicamente, una consulta JQL se compone de campos, operadores y valores. Supongamos que quieres ver todos los errores sin resolver asignados a un miembro específico del equipo. En lugar de filtrar manualmente todo, puedes escribir una consulta sencilla como:

proyecto = «TuProyecto» Y persona asignada = «nombre de usuario» Y estado != «Terminado» Y tipo = «Error»

¡Bingo! Así de fácil, Jira muestra todas las incidencias en las que está trabajando la persona y que aún no se han resuelto. Además, puedes combinar varias condiciones utilizando AND, OR y NOT, para que tu búsqueda sea tan específica como necesites.

Función n.º 3: Seguimiento de problemas

Jira ofrece hojas de cálculo estructuradas para registrar y organizar diversos problemas, lo que proporciona una vista en tiempo real del estado y la resolución de las tareas.

Y lo que es mejor, te ayuda a organizar tu trabajo con tipos de problemas como errores, tareas o subtareas, lo que lo convierte en una sólida alternativa a Rally. También puedes utilizar campos personalizados, rótulos y filtros para añadir detalles y contexto, lo que facilita la búsqueda y la gestión de los problemas.

Recordatorio: Aparte de las numerosas funciones de las diferentes plataformas de gestión de proyectos, debes tener claras las respuestas a estas preguntas: ✅ ¿Esta herramienta crecerá con nosotros? ¿Puede gestionar proyectos más grandes, más miembros del equipo y flujos de trabajo en constante evolución? ✅ ¿Se conecta con lo que ya utilizamos, como Figma o Google Drive? ¿Se integra a la perfección? ✅ ¿Nuestros datos están seguros? ¿Ofrece cifrado, controles de acceso y cumplimiento de las normas de seguridad? ✅ ¿Facilita la colaboración? ¿Los equipos pueden comentar, compartir archivos y asignar tareas sin complicaciones? ✅ ¿Existe un soporte sólido (chat en vivo, correo electrónico o una base de conocimientos) cuando las cosas se tuercen?

Precios de Jira

Gratis para siempre: Para 10 usuarios

Estándar: 7,53 $ por usuario/mes

Premium: 13,53 $ por usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Rally frente a Jira: comparación de funciones

Rally y Jira son dos fuertes competidores en la gestión de proyectos ágiles. Jira ofrece flujos de trabajo personalizables, vistas de cronogramas y seguimiento de problemas. Por el contrario, Rally cuenta con excelentes herramientas de visualización, retrospectivas de sprints y planificación de la capacidad adaptada a los flujos de trabajo ágiles.

Al compararlas lado a lado, se observan varias diferencias más detalladas👇

Función Rally Jira Público objetivo Principalmente grandes corporaciones que necesitan soluciones completas de gestión de proyectos ágiles Versátil, adecuado para múltiples equipos de todos los tamaños, desde pequeñas empresas emergentes hasta grandes corporaciones Compatibilidad con Agile Soporte sólido para metodologías Scrum y Kanban , incluido el seguimiento de métricas ágiles Tableros ágiles altamente personalizables; compatible con metodologías Scrum, Kanban e híbridas Personalización Opciones de personalización limitadas Altamente personalizable con un amplio intervalo de complementos y plugins disponibles Facilidad de uso Una curva de aprendizaje más pronunciada y puede resultar abrumador para equipos más pequeños Interfaz fácil de usar, pero la complejidad aumenta con la personalización extensa Opciones de implementación Principalmente basado en la nube con algunas opciones híbridas Ofrece opciones de implementación en la nube, híbrida y local

Profundicemos y veamos algunos detalles más precisos de ambas herramientas para que tu elección sea aún más acertada ⬇️

Función n.º 1: Compatibilidad con Agile

Rally está diseñado para equipos ágiles a nivel de corporación. Incluye herramientas como tableros Scrum y Kanban, además de métricas ágiles avanzadas como rendimiento, eficiencia de flujo y previsibilidad de flujo. El software Rally es ideal si gestionas iniciativas ágiles a gran escala y necesitas información detallada sobre el rendimiento del equipo.

Jira, por el contrario, es compatible con Scrum, Kanban e incluso metodologías híbridas, lo que lo convierte en una sólida alternativa a Rally. También ofrece funciones como la organización del trabajo pendiente, puntos de historia e informes detallados, como diagramas de flujo acumulativo y gráficos de control, muy útiles para equipos que desean un mayor control sobre sus flujos de trabajo.

Ganador🏆: Si estás llevando a cabo una operación ágil a gran escala con varios equipos y necesitas un seguimiento ágil avanzado, Rally es la solución ideal

Pero si la personalización es más importante, especialmente para equipos que combinan metodologías ágiles, Jira te ofrecerá mejores resultados

Función n.º 2: planificación de recursos y capacidad

Rally ayuda a los equipos a equilibrar su carga de trabajo alineando las prioridades de la empresa con la capacidad disponible, para que nadie se vea desbordado por tareas que no puede realizar. Todo sigue su curso y los equipos pueden alcanzar las metas planificadas sin caos de última hora.

Jira, por otro lado, no lo pone tan fácil. No tiene una gestión avanzada de recursos integrada, por lo que los equipos a menudo tienen que unir herramientas de terceros o depender de hojas de cálculo. Esto puede añadir más caos, ya que resulta más difícil ver quién está disponible y qué se puede hacer realmente.

🏆 Ganador: Rally toma la delantera con la planificación de la capacidad integrada, lo que facilita a los equipos equilibrar las cargas de trabajo y alcanzar sus metas sin complicaciones.

Función n.º 3: precios y escalabilidad

Rally está diseñado para grandes corporaciones y ofrece planes que admiten hasta 5000 usuarios en una sola instancia en la nube. Sin embargo, no encontrarás una página de precios con números claros, ya que todo se personaliza en función de tus necesidades. Si bien esto funciona para grandes organizaciones que necesitan soluciones a medida, no es ideal si solo deseas ver los costos por adelantado.

Jira, por otro lado, tiene un plan gratuito para equipos pequeños (hasta 10 usuarios) y planes de pago a partir de 7,53 $ al mes por usuario. Tanto si se trata de una startup como de una empresa en crecimiento, puedes escalar a tu propio ritmo sin necesidad de confirmarte desde el primer día con un plan de nivel empresarial.

🏆 Ganador: Jira es una mejor opción si quieres una solución que crezca contigo y no requiera una llamada al equipo de ventas solo para ver los precios.

Rally frente a Jira en Reddit

Fuimos a Reddit para comparar Rally y Jira e intentar comprender las experiencias reales de los usuarios. Aunque no hay debates específicos que comparen ambas herramientas, hemos revisado hilos y foros para recopilar opiniones de equipos que utilizan ambas.

Empezando con Jira, un usuario dijo:

Puedes utilizarla en cualquier fase del proceso ágil en la que te encuentres. Kanban, scrum completo, cascada, tickets, proceso de admisión, etc. Además, los complementos son geniales. También es bastante fácil aprender lo básico.

Puedes utilizarla en cualquier fase del proceso ágil en la que te encuentres. Kanban, scrum completo, cascada, tickets, proceso de admisión, etc., y los plugins son geniales. Además, es muy fácil aprender lo básico.

Otro usuario publicó una opinión diferente:

Jira no es de ninguna ayuda para un equipo que desea ser ágil en su trabajo de desarrollo de productos o servicios. Jira comenzó como un producto de «seguimiento de errores», su hogar natural es un entorno tipo centro de soporte donde se plantean problemas de forma ad hoc, pero deben pasar por un proceso definido, y la cifra más importante es el tiempo de respuesta. Esto no se parece en nada al desarrollo ágil de productos o servicios. Tampoco se parece en nada a la gestión de proyectos.

Jira no es de ninguna ayuda para un equipo que desea ser ágil en su trabajo de desarrollo de productos o servicios. Jira comenzó como un producto de «seguimiento de errores», su entorno natural es un centro de soporte, donde se plantean problemas de forma ad hoc, pero deben pasar por un proceso definido, y la cifra más importante es el tiempo de respuesta. Esto no se parece en nada al desarrollo ágil de productos o servicios. Tampoco se parece en nada a la gestión de proyectos.

Por otro lado, Rally tiene algunas reseñas limitadas pero concisas, y un usuario dice:

Tenemos algunos problemas inmediatos que estamos abordando. El año pasado realizamos una revisión AoA y AC/Rally seguía siendo la mejor opción.

Tenemos algunos problemas inmediatos que estamos abordando. El año pasado realizamos una revisión AoA y AC/Rally seguía siendo la mejor opción.

Otro usuario añadió:

Rally ofrece una cuenta gratuita para organizaciones con menos de 50 usuarios. Es un poco limitada (por ejemplo, no tiene acceso a API), pero puede que te sirva si ya estás familiarizado con ella.

Rally ofrece una cuenta gratuita para organizaciones con menos de 50 usuarios. Es un poco limitada (por ejemplo, no tiene acceso a API), pero puede que te sirva si ya estás familiarizado con ella.

Sin embargo, algunas personas se mostraron decepcionadas con Rally y comentaron lo siguiente:

Se bloqueaba constantemente, por lo que hubo periodos en los que no pudimos actualizar nuestras tareas o historias. En general, hay mucha fricción en la interfaz de usuario. Cosas que deberían mostrarse inmediatamente al usuario quedan ocultas en submenús y similares.

Se bloqueaba constantemente, por lo que hubo periodos en los que no pudimos actualizar nuestras tareas o historias. En general, hay mucha fricción en la interfaz de usuario. Cosas que deberían mostrarse inmediatamente al usuario quedan ocultas en submenús y similares.

Es entonces cuando muchos usuarios empiezan a buscar otras opciones y encuentran soluciones que cubren las carencias de Rally y Jira.

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a Rally y Jira

Mira, Rally y Jira tienen muchas ventajas. Pero los retos que plantean a menudo eclipsan los pros. Es entonces cuando necesitas un avance.

ClickUp, la app, aplicación para todo el trabajo, surge como la mejor manera de poner fin al debate. Equilibra a la perfección la flexibilidad, una interfaz intuitiva y funciones robustas. Combina las capacidades de nivel corporativo de Rally con las amplias integraciones y opciones de personalización de Jira.

Y, sinceramente, no lo decimos nosotros. Escúchalo de boca de Mike Muller, de Stevens Advertising:

Toda nuestra agencia lo utiliza como herramienta para gestionar todos nuestros proyectos, cronogramas de tareas y facturación. Ha sustituido a un sistema antiguo y nos ha permitido avanzar hacia un flujo de gestión de proyectos más ágil, además de ayudarnos a mejorar las comunicaciones internas.

Toda nuestra agencia lo utiliza como herramienta para gestionar todos nuestros proyectos, cronogramas de tareas y facturación. Ha sustituido a un sistema antiguo y nos ha permitido avanzar hacia un flujo de gestión de proyectos más ágil, además de ayudarnos a mejorar las comunicaciones internas.

¡Descubra qué hace que ClickUp destaque! 💁

Ventaja n.º 1 de ClickUp: software de gestión de proyectos

Los equipos ágiles se mueven rápido. La gestión de proyectos de ClickUp les ayuda a moverse aún más rápido. Está diseñada para ser compatible con Scrum, Kanban, flujos de trabajo híbridos y una gran cantidad de plantillas ágiles, lo que permite mantener todo, desde la planificación de sprints hasta la organización del backlog, en un solo lugar.

Acelera tus planes y la ejecución de tus proyectos con ClickUp para la gestión de proyectos

Si lo analizas más detenidamente, así es como las funciones de gestión de proyectos de ClickUp permiten a equipos como el tuyo trabajar mejor 👇

📌 Elige entre las vistas Kanban, Gantt, Lista o Calendario para adaptarlas a tu flujo de trabajo. Sin configuraciones rígidas, solo lo que te funciona

📌 Los paneles en tiempo real muestran gráficos de burndown, velocidad y cargas de trabajo de un vistazo, sin necesidad de buscar en informes

📌 Establece desencadenantes oportunos y deja que Establece desencadenantes oportunos y deja que las automatizaciones de ClickUp se encarguen de las actualizaciones de estado, las asignaciones de tareas e incluso los recordatorios

Simplifica el proceso de desarrollo de software y mejora la colaboración en equipo con ClickUp para equipos de software

Vaya aún más lejos con la solución de software de ClickUp para acelerar los ciclos de desarrollo y entregar software de calidad a tiempo.

Con las herramientas de gestión de lanzamientos, los equipos pueden configurar listas de control de implementación automatizadas para que cada paso, desde las revisiones de control de calidad hasta la activación de funciones, se complete sin problemas.

Por ejemplo, un equipo ágil que trabaja en la actualización de una aplicación puede utilizar ClickUp para trazar el flujo de trabajo de su software. Además, pueden planificar visualmente los objetivos de los sprints con hojas de ruta, asignar tareas con dependencias claras y realizar un seguimiento del trabajo pendiente con la vista Tablero de ClickUp.

💡Consejo profesional: Utiliza la plantilla de seguimiento de errores de ClickUp para registrar y supervisar los errores o incidencias durante el desarrollo de software. Con este sistema de seguimiento predefinido, resulta más fácil evaluar y resolver los problemas rápidamente.

Ventaja n.º 2 de ClickUp: compatibilidad con Agile

Los equipos ágiles incorporan la mejora continua, el desarrollo iterativo y los ciclos de retroalimentación rápida en sus procesos. Y eso es exactamente lo que ofrece la gestión de proyectos ágil de ClickUp.

Gestiona hojas de ruta de productos, backlogs, sprints, diseño UX y mucho más, todo en un solo lugar con ClickUp para equipos ágiles

Esto es lo que queremos decir:

Establece metas para los sprints, realiza un seguimiento del progreso con hojas de ruta y mantén las prioridades claras con la organización de tareas mediante arrastrar y soltar

Asegúrate de que tu equipo mantenga el ritmo con carpetas Sprint dedicadas, gestión de tareas pendientes, gráficos de burndown y seguimiento de la velocidad

Comparte hojas de ruta de productos, permite a las partes interesadas ver el progreso con enlaces públicos y recopila comentarios de los clientes a través de formularios

Tareas de ClickUp

Y todo se simplifica aún más con las tareas de ClickUp, donde cada sprint, elemento pendiente y prioridad se mantiene organizado en un solo lugar central.

Utiliza las tareas de ClickUp para la ejecución de sprints, la organización del backlog y la mejora continua

En esencia, las tareas de ClickUp te ayudan a:

Divida las epics en tareas, establezca prioridades y arrastre los elementos pendientes a sprints activos

Asigna propietarios, establece fechas límite y realiza un seguimiento del progreso con estados claros como «Pendiente», «En curso» y «Terminada»

Realice un seguimiento de los elementos de acción retrospectivos con tareas periódicas e incorpore la mejora continua al flujo de trabajo

⌛Ahorra tiempo: Olvídate de la molestia de crear un flujo de trabajo desde cero, ya que la plantilla de gestión de proyectos ágil de ClickUp te permite empezar a trabajar rápidamente. Perfecta para equipos que no trabajan con software y utilizan Kanban o Scrum, ayuda a optimizar las solicitudes, priorizar el trabajo y ejecutar sprints sin problemas

ClickUp One Up n.º 3: Funciones de elaboración de informes

La elaboración de informes nunca ha sido tan fácil como con los paneles de ClickUp. En lugar de tener que buscar en múltiples herramientas y hojas de cálculo, los equipos ágiles obtienen una vista general en tiempo real del progreso del proyecto, todo en un solo lugar.

Transforma tus proyectos en un lienzo flexible de datos, listas, tarjetas, gráficos y diagramas con los paneles de ClickUp

Así es como se hace:

Con potentes herramientas de análisis, supervisa gráficos de burn-down y burn-up, flujo acumulativo y métricas de velocidad para ver cómo se están configurando los sprints

Registra, clasifica y prioriza fácilmente los informes de errores junto con las tareas de sprint para mantener a los equipos de desarrollo en el buen camino

Si una tarea se atasca o un flujo de trabajo se ralentiza, los paneles lo muestran claramente para que los equipos puedan tomar medidas

Y eso no es todo. ClickUp permite a los equipos personalizar los paneles con widgets que muestran los límites del trabajo en curso, la duración de los ciclos e incluso la distribución de la carga de trabajo. Esto significa que todo el mundo (desde los desarrolladores hasta las partes interesadas) está al mismo nivel con datos precisos y fáciles de entender.

📮ClickUp Insight: El 37 % de los trabajadores envía notas de seguimiento o actas de reuniones para realizar el seguimiento de los elementos de acción, pero el 36 % sigue confiando en otros métodos fragmentados. Sin un sistema unificado para capturar decisiones, la información clave que necesitas puede quedar enterrada en chats, correos electrónicos u hojas de cálculo. Con ClickUp, puedes convertir instantáneamente las conversaciones en tareas procesables en todas tus tareas, chats y documentos, asegurándote de que nada se pase por alto.

Elige la plataforma que lo hace todo: ClickUp

Rally y Jira compiten bien en el juego. Pero cuando se trata de fortaleza, personalización y el poder de los marcos ágiles, solo hay una solución que lo supera todo.

ClickUp ofrece la sólida funcionalidad y personalización que necesita tu equipo ágil, todo ello en una plataforma intuitiva. Está diseñado para que la gestión de proyectos sea fluida y productiva, desde paneles y sprints en tiempo real hasta integraciones con tus herramientas de desarrollo existentes.

¿Listo para acelerar tu flujo de trabajo? ¡Regístrate en ClickUp gratis hoy mismo! ✅