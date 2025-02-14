Las 10 mejores alternativas a Plaud Note en 2025

Es difícil tomar notas de una reunión y participar en los debates al mismo tiempo. Afortunadamente, los dispositivos de toma de notas con IA, como Plaud Note, nos han facilitado mucho la vida. Permiten grabar voz y transcribir audio con IA avanzada.

Sin embargo, Plaud Note es un dispositivo físico para tomar notas que funciona mejor para estudiantes, educadores, médicos, consultores y otros profesionales que desean grabar conversaciones cara a cara o llamadas telefónicas.

Pero, ¿qué pasa con la grabación de reuniones virtuales o conferencias web? Plaud Note no funciona bien para eso. Además, no incluye una lista de los elementos importantes. Entonces, ¿qué deberías usar en su lugar?

En esta entrada del blog, hemos analizado las 10 mejores alternativas a Plaud Note para ayudarte a gestionar tus notas de reuniones de forma eficiente.

¿Qué es Plaud Nota?

Plaud Note es una pequeña grabadora de voz (del tamaño de una tarjeta de crédito) con tecnología de IA diseñada para grabar reuniones, llamadas y conferencias. Cuenta con la función de grabación en modo dual, lo que te permite grabar tanto los sonidos ambientales como las llamadas telefónicas.

El dispositivo utiliza el modelo Whisper de OpenAI para transcribir grabaciones a texto y ChatGPT para resumir notas. Plaud Note incluye accesorios como una funda magnética, un adaptador de carga USB y un adaptador de conversión tipo C, lo que lo convierte en una herramienta de hardware eficaz para grabar y transcribir audio.

5 límites de Plaud Note

Como ocurre con casi todos los dispositivos tecnológicos, las ventajas vienen acompañadas de ciertos límites. Algunas de las limitaciones de Plaud Note son:

Precisión en entornos ruidosos: Plaud Note puede tener dificultades en entornos ruidosos o concurridos, ya que los sonidos de fondo pueden afectar a la claridad del habla y reducir la precisión de la transcripción basada en IA.

Debates complejos o técnicos: el dispositivo puede tener dificultades para transcribir conversaciones muy especializadas o complejas, lo que puede dar lugar a posibles errores en el resumen o la comprensión.

Baja duración de la batería: para el uso sobre la marcha, la duración de la batería podría ser un límite, especialmente en reuniones prolongadas o durante los viajes, que pueden requerir recargas frecuentes.

Preocupaciones sobre la privacidad: dado que Plaud Note graba conversaciones, los usuarios pueden tener dudas sobre la seguridad y la privacidad de la información confidencial, especialmente sobre cómo se almacenan o transmiten los datos.

Las 10 mejores alternativas a Plaud Note en 2025

Estas son algunas de las mejores alternativas a Plaud Note, con diferentes estrategias y funciones para tomar notas:

1. ClickUp (la mejor para redacción con IA, toma de notas y gestión de proyectos)

Crea resúmenes de notas de reuniones y elementos pendientes con ClickUp Brain

Supongamos que utilizas Plaude Note para grabar una reunión con un cliente. A mitad de la reunión, te das cuenta de que has olvidado pulsar el botón de grabar o que tu Note se está quedando sin batería. Los elementos importantes no se graban y tendrás que devanarte los sesos más tarde para escribir las medidas a tomar.

ClickUp te ahorra esta molestia. Es la aplicación integral para el trabajo que combina la toma de notas y la gestión de proyectos, todo ello impulsado por la IA.

El tomador de notas con IA de ClickUp se integra con las reuniones de Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, transcribe toda la discusión de la reunión y crea resúmenes inteligentes. El software de toma de notas con IA va un paso más allá y también enumera las acciones pendientes. De esta manera, no tienes que leer la transcripción o el resumen de la reunión para saber qué debes hacer a continuación.

¡Espera, que aún hay más! Puedes convertir todos los elementos pendientes en tareas y realizar el seguimiento de ellas en ClickUp. Esto facilita la puesta en marcha de las cosas.

Además, la transcripción de la reunión, el archivo de audio y el resumen se guardan en ClickUp Docs para que puedas consultarlos más tarde. Añade fácilmente comentarios o asigna tareas a los miembros del equipo directamente desde Docs.

Gestiona transcripciones y resúmenes de reuniones en ClickUp Docs

¿Quieres contrastar algo de tus notas de reunión? No tienes que rebuscar entre manuscritos. ClickUp Brain, el asistente de IA de ClickUp, te permite buscar cualquier detalle específico en las transcripciones.

También puedes utilizar ClickUp Brain para transcribir archivos de audio, resumir debates de reuniones y traducir notas.

Si buscas una herramienta para anotar pensamientos e ideas, ClickUp también te ayuda con eso. Con ClickUp Bloc de notas, puedes tomar notas, darles el formato adecuado, convertirlas en tareas y acceder a ellas fácilmente desde el navegador o la aplicación móvil.

¿Necesitas ayuda para empezar a gestionar las notas de las reuniones? Prueba las plantillas de ClickUp. Las plantillas de notas de reuniones de ClickUp te ayudan a organizar las directrices y las notas de las reuniones en un solo documento.

Para organizar tus notas personales, utiliza la plantilla ClickUp Cornell Notes. Ofrece un sencillo diseño de tabla para organizar la información de forma ordenada. Además, la plantilla ClickUp Knowledge Base es ideal para crear una amplia biblioteca de notas o recursos de proyectos.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Tiene una curva de aprendizaje pronunciada debido a su amplia variedad de funciones.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta es la ventaja especial de ClickUp: ofrece la mayoría de las herramientas necesarias para organizar los proyectos en un solo lugar. No solo permite la gestión y la asignación, sino que también ofrece otras herramientas en el mismo entorno, como Documentos, donde se pueden tomar notas y elaborar informes, y la integración con el Calendario y los correos electrónicos, todo en un solo lugar. No es necesario utilizar programas externos o diferentes aplicaciones para cada función.

¡Descubre cómo aprovechar la IA para tomar notas en reuniones!👇

2. Notion (la mejor para centralizar notas y tareas)

vía Notion

Notion es una herramienta de gestión de proyectos que te ayuda a organizar notas, realizar el seguimiento de tareas y crear listas de control. Puedes utilizarla para centralizar las notas de las reuniones y las acciones pendientes, gestionar las transcripciones de las reuniones y actualizar las listas de tareas, de modo que todo el equipo esté informado.

Personaliza una plantilla de notas de reunión o un sencillo documento de Notion para tomar notas en directo durante una reunión. Además, la herramienta de IA de Notion enumera automáticamente las acciones pendientes y la información importante de las notas de la reunión. Sin embargo, a diferencia de Plaud Note, Notion no graba las notas de las reuniones. Por lo tanto, si buscas una herramienta que combine funciones de toma de notas y gestión de proyectos, es posible que Notion no sea la opción ideal para ti.

Las mejores funciones de Notion

Crea y realiza el uso compartido de notas con tus compañeros de equipo.

Genera resúmenes, tablas o listas de tareas a partir de notas con la herramienta de inteligencia artificial de Notion.

Consulta las notas de las reuniones junto con las tareas del proyecto.

Colabora fácilmente con la edición y los comentarios en tiempo real, manteniendo a los equipos alineados y con alta productividad.

Limitaciones de Notion

Tiene una curva de aprendizaje pronunciada para los nuevos usuarios, especialmente con configuraciones complejas.

Notion tiene problemas de rendimiento con bases de datos grandes, lo que provoca retrasos.

Precios de Notion

Plan Free

Plan Plus: 12 $ por asiento/mes

Plan Business: 18 $ por asiento/mes

Plan Enterprise: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 5900 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Yo utilizo Notion literalmente para llevar un seguimiento de todo en mi vida personal y profesional. Es increíblemente versátil: puedes crear notas, gestionar proyectos, crear bases de datos y organizar tareas, todo en un solo lugar. Me encanta lo personalizable que es, ya que me permite adaptarlo a mis necesidades específicas, ya sea para el seguimiento de metas, notas de reuniones o planificación de contenido.

3. Coda (la mejor para analizar las decisiones de las reuniones)

vía Coda

Coda es un software de colaboración de documentos que te permite gestionar notas de reuniones, información de proyectos y tareas pendientes en un solo lugar. Puedes utilizar plantillas con bloques de construcción, como tablas de votación, para registrar rápidamente las decisiones de las reuniones. Las plantillas para tomar notas de Coda también incluyen emojis para registrar las opiniones de los participantes y tomar decisiones en consecuencia.

Mientras tomas notas en directo durante una reunión, la herramienta de IA de Coda analiza automáticamente los puntos importantes y los resalta en la parte superior del documento. Puedes integrar Zoom, Google Calendar y Teams para organizar reuniones y grabaciones de forma eficiente.

Las mejores funciones de Coda

Comparte notas con los miembros de tu equipo o con tus clientes enviándolas directamente por correo electrónico desde el documento de notas.

Visualiza las notas de las reuniones con plantillas de resumen.

Crea tablas para registrar rápidamente los puntos de acción discutidos en las reuniones.

Limitaciones de Coda

No ofrece funciones de transcripción de reuniones ni traducción de notas.

Precios de Coda

Free

Pro: 12 $ al mes

Equipo: 36 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Coda

G2: 4,7/5 (más de 460 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Coda?

Ofrece un montón de posibilidades. Puedes escribir documentación, crear tablas (complejas), crear páginas dentro de páginas, mencionar personas y páginas, integrarlo con Miro, Hojas de cálculo de Google/Docs/etc., insertar imágenes, enlaces... Creo que es la herramienta más completa que he utilizado nunca. Algunas funciones y posibilidades no son muy claras ni intuitivas. Aunque la interfaz es muy fácil de usar, hay que averiguar cómo utilizar ciertas funciones.

✨Dato curioso: el 95 % de los profesionales están dispuestos a dejar que los avatares de IA se encarguen de las tareas de las reuniones. Esto demuestra la creciente importancia de las herramientas de IA para aumentar la productividad de las reuniones.

4. Obsidian (la mejor para tomar notas personales)

vía Obsidian

Obsidian es una herramienta personal para tomar notas y gestionar conocimientos que te ayuda a organizar tus ideas de forma flexible y creativa. Utiliza un lenguaje de texto Markdown sencillo, lo que facilita la creación de mapas mentales para tus notas y ver cómo se conectan entre sí.

Esto lo hace especialmente útil para escritores, investigadores y pensadores que desean visualizar y enlazar ideas. Obsidian también te permite organizar tus notas mediante etiquetas. También puedes arrastrar y soltar las notas para añadirlas a carpetas separadas.

Las mejores funciones de Obsidian

Visualiza las conexiones entre las notas mediante un gráfico interactivo, lo que facilita ver las relaciones en tu base de conocimientos.

Personaliza tu entorno de trabajo con una amplia gama de complementos y temas, y adapta la app a tus necesidades.

Almacena todas las notas localmente, lo que garantiza la privacidad y el acceso sin conexión.

Limitaciones de Obsidian

Puede llevar algún tiempo acostumbrarse a la interfaz.

Algunos usuarios informan de que la función de búsqueda de Obsidian no funciona correctamente.

Precios de Obsidian

Uso personal: Gratis, gratuito/a

Uso comercial: 50 $ al año.

Valoraciones y reseñas de Obsidian

Capterra: 4,8/5 (más de 30 opiniones)

G2: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Obsidian?

Obsidian es la mejor aplicación para tomar notas que he utilizado y su capacidad para establecer conexiones entre notas y organizarlas en una wiki personal la hace muy útil. La comunidad es abrumadora porque los numerosos complementos pueden descontrolarse.

🧠 ¿Sabías que Obsidian ofrece más de 500 extensiones comunitarias? Puedes utilizar las extensiones para personalizar ampliamente tu experiencia de toma de notas, desde la integración de sistemas de gestión de tareas hasta la visualización de tus notas.

5. Avoma (la mejor para capturar detalles en reuniones con clientes)

vía Avoma

Avoma es una de las mejores alternativas a Plaud para empresas que buscan un asistente para reuniones basado en IA. Graba automáticamente las llamadas de ventas, transcribe reuniones y llamadas en tiempo real y genera capítulos inteligentes para que puedas encontrar fácilmente la información relevante.

Además, la herramienta de IA de Avoma detecta automáticamente los temas clave tratados en las reuniones con los clientes y los almacena en tu base de datos. La plataforma ofrece funciones como reconocimiento de voz, transcripción con IA, gestión de agendas y seguimiento de tareas pendientes. Avoma también se integra con herramientas populares como Salesforce, HubSpot y Zendesk Sell.

Las mejores funciones de Avoma

Simplifica las reuniones de los equipos de atención al cliente con una programación fluida, gestión de agendas y videoconferencias.

Mejora tu productividad con notas en tiempo real, acciones pendientes y gestión de tareas.

Impulsa tus conocimientos con la herramienta de transcripción automatizada, análisis y seguimiento de palabras clave para tomar decisiones más inteligentes.

Limitaciones de Avoma

Algunos usuarios informan de imprecisiones en la transcripción en tiempo real.

Precios de Avoma

Asistente de reuniones con IA: 29 $ por usuario/mes

Conversational Intelligence: 69 $ por usuario/mes

Revenue Intelligence: 99 $ por usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Avoma

G2: 4,5/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Avoma?

Avoma es una herramienta estupenda, ya que elimina la necesidad de tomar notas detalladas durante las reuniones (o, de hecho, de tomar notas en absoluto). Captura eficazmente una transcripción de las reuniones y resume los puntos clave y el propósito, de modo que es fácil comprender lo que se ha debatido y con qué tono.

📮 ClickUp Insight: El 83 % de los trabajadores del conocimiento utilizan principalmente el correo electrónico y el chat para comunicarse con su equipo. Sin embargo, casi el 60 % de su jornada laboral se pierde cambiando entre estas herramientas y buscando información. Con una aplicación para todo el trabajo como ClickUp, la gestión de proyectos, los mensajes, los correos electrónicos y los chats convergen en un solo lugar. ¡Es hora de centralizar y dinamizar!

6. Evernote (la mejor para tomar notas digitales)

vía Evernote

Evernote es una aplicación digital para tomar notas que te permite añadir texto, fotos, archivos PDF y recibos para almacenar toda la información en un solo lugar. Te ayuda a mantenerte organizado con sus funciones de búsqueda basada en IA, adjuntos y recordatorios. Además, las funciones de colaboración de Evernote facilitan la toma y edición de notas de reuniones en tiempo real.

Puedes añadir palabras clave, títulos, fechas y etiquetas a tus notas y crear filtros para acceder rápidamente a ellas. Evernote también te permite escanear documentos y guardarlos como notas para que tengas todos los archivos necesarios en un solo lugar. Su función más útil es la posibilidad de crear tareas dentro de tus notas para mejorar el contexto.

Las mejores funciones de Evernote

Utiliza la potente función de búsqueda con OCR para encontrar rápidamente texto en notas, imágenes y adjuntos.

Sincroniza tus notas en todos tus dispositivos, lo que te permite acceder a ellas y realizar la edición desde cualquier lugar.

Consulta tus notas en cualquier momento con acceso sin conexión.

Recorta páginas web y artículos y añádelos a tus notas para crear una base de conocimientos.

Limitaciones de Evernote

Algunos usuarios informan de que no pueden acceder a sus notas sin conexión.

Precios de Evernote

Free

Evernote Premium: 7,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Evernote

G2: 4,4 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 8200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Evernote?

Consolidar la creación de notas a una velocidad increíble se ha vuelto mucho más fácil y eficiente, lo cual es fascinante. Hemos logrado mantener un alto nivel de rendimiento al tiempo que hacemos un seguimiento de numerosas notas para cada evento específico y las organizamos utilizando cuadernos y etiquetas para que la información pertinente sea más fácil de encontrar. Mantener a todos en sintonía y al día con la gestión de proyectos, reuniones y actividades diarias es fácil con Evernote.

7. Bear (la mejor para añadir bocetos a las notas)

vía Bear

Bear es una aplicación para tomar notas sencilla y estética para usuarios de Apple. Te permite anotar y organizar fácilmente tus ideas, tareas y proyectos con texto, fotos, tablas y listas pendientes en una sola nota. Bear utiliza el formato Markdown, lo que facilita el formato y la organización de tus notas de una manera limpia y flexible.

Lo mejor es que puedes añadir bocetos a tus notas con el lápiz Apple o con el dedo. ¿Quieres exportar tus notas a otra plataforma o imprimirlas? Descárgalas en formato PDF, documento de Word, HTML o JPG.

Puedes crear notas de voz o añadir texto a notas existentes en Bear utilizando tu voz en tu Apple Watch. Bear transcribirá tu voz a texto dentro de la nota.

Las mejores funciones de Bear

Disfruta de una interfaz optimizada y atractiva para tomar notas fácilmente.

Utiliza el OCR para extraer texto de imágenes y archivos PDF y organizar mejor tus documentos.

Importa y exporta notas sin esfuerzo, lo que facilita la gestión de tu contenido.

Añade notas en diferentes idiomas con compatibilidad multilingüe.

Cifra tus notas para mejorar la privacidad.

Limitaciones de Bear

Solo está disponible en dispositivos Apple.

Precios de Bear

Free

Pro: 2,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Bear

G2: 4,6/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: No hay suficientes notas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bear?

Me gusta que la aplicación Bear sea minimalista a propósito. Así, hay muy pocas distracciones si utilizas la aplicación para tomar notas, apuntar ideas o crear contenido para tu blog. Es muy fácil de usar, ofrece muchas optimizaciones y también incluye un montón de atajos de teclado. No me gusta la opción de guardar las notas en el almacenamiento de iCloud de forma predeterminada.

8. HiDock (la mejor para grabar llamadas telefónicas)

vía HiDock

Al igual que Plaud Note, HiDock es también un bloc de notas portátil con IA que combina funciones de acoplamiento para portátiles con grabación de llamadas por Bluetooth, lo que te permite capturar llamadas de voz o reuniones virtuales. Graba, transcribe y resume las discusiones de las reuniones utilizando el modelo GPT-04.

Puedes utilizar sus marcas de voz con tecnología IA para resaltar los puntos clave y realizar la edición de los nombres de los participantes en las notas de las reuniones para mayor claridad. HiDock también te permite transferir notas fácilmente a Notion o Documentos de Google, sin necesidad de copiarlas y pegarlas manualmente.

Las mejores funciones de HiDock

Utiliza la función de cancelación de ruido bidireccional para obtener una mayor precisión en la transcripción.

Disfruta de la identificación de hablantes, que facilita el reconocimiento de voz y lo hace más preciso.

Accede a transcripciones con IA gratuitas de por vida y transcribe sin problemas desde cualquier chat de voz o software de reuniones virtuales.

Transcribe notas de reuniones en 57 idiomas.

Limitaciones de HiDock

En ocasiones se producen problemas al cargar reuniones de más de 30 minutos, lo que afecta a la experiencia del usuario.

Precios de HiDock

329 $ por usuario

Valoraciones y reseñas de HiDock

No hay suficientes reseñas.

9. AudioPen (la mejor para convertir notas de voz en texto)

vía AudioPen

AudioPen te ayuda a convertir notas de voz desorganizadas en texto claro y resumido.

Solo tienes que grabar tu voz y AudioPen eliminará los rellenos como «ummms» y «like» mientras organiza tus ideas en notas claras y legibles. Te permite personalizar el estilo de tus notas, con opciones para copiar el estilo de escritores famosos como Shakespeare.

AudioPen, que cuenta con compatibilidad para varios idiomas y ofrece integración con Zapier, facilita la exportación de tus notas a más de 5000 aplicaciones, incluidas Notion y otras, para una gestión fluida de las notas.

Las mejores funciones de AudioPen

Personaliza tus notas cambiando los estilos o añadiendo etiquetas y carpetas según tus necesidades.

Convierte notas de voz en memorandos, correos electrónicos y artículos.

Publica notas en la web para facilitar el uso compartido.

Limitaciones de AudioPen

La versión gratuita tiene un límite de dictado de solo tres minutos y diez resúmenes.

Precios de AudioPen

Free

Prime: 99 $ al año

Valoraciones y reseñas de AudioPen

No hay suficientes reseñas.

10. FoCase REC (la mejor para grabar llamadas de iPhone)

vía FoCase REC

FoCase REC es una solución de hardware sencilla para grabar llamadas tanto en dispositivos iPhone como Android. Mediante una avanzada tecnología de vibración, captura el sonido del auricular y lo convierte en grabaciones de audio nítidas. Este dispositivo funciona con un amplio intervalo de aplicaciones, incluida WhatsApp, lo que te permite grabar llamadas de diversas fuentes.

Funciona muy bien para uso profesional: solo tienes que pegarlo en la parte trasera de tu teléfono, pulsar el botón y empezar a grabar. FoCase Rec garantiza grabaciones de llamadas de alta calidad con un diseño fácil de usar y una amplia compatibilidad.

Las mejores funciones de FoCase REC

Utiliza la intuitiva app móvil para gestionar, reproducir y realizar el uso compartido fácil de las llamadas grabadas.

Disfruta de un funcionamiento fluido con un sencillo acoplamiento magnético para una rápida configuración de la grabación.

Garantiza la privacidad y la seguridad con protección mediante contraseña y cómodas opciones de copia de seguridad para almacenar las grabaciones de forma segura.

Limitaciones de FoCase REC

Es posible que el dispositivo no sea compatible con todas las fundas de teléfono debido a su adjunto magnético.

Precios de FoCase REC

79,00 $ por usuario

Valoraciones y reseñas de FoCase REC

No hay suficientes reseñas.

Gestiona las notas de las reuniones con ClickUp

Todas las alternativas a Plaud Note mencionadas anteriormente ofrecen algunas funciones básicas. Notion, Coda y Evernote son las mejores opciones para organizar y filtrar notas. Otras herramientas, como Avoma y HiDock, funcionan mejor si necesitas un asistente de IA para transcribir y resumir tus reuniones.

Sin embargo, si buscas una app que lo haga todo (generar transcripciones de reuniones, resumir debates, traducir actas de reuniones y crear automáticamente elementos pendientes a partir de las notas de las reuniones), ClickUp es lo que necesitas.

Ofrece funciones de toma de notas con IA, seguimiento de tareas y gestión de proyectos, para que tengas todo en una sola plataforma y no tengas que cambiar de aplicación. ¿El resultado? Acción rápida y mayor eficiencia. ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp y haz que tus reuniones sean más productivas!