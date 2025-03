Cómo priorizar los correos electrónicos en el trabajo para lograr la máxima productividad

En 1971, un programador informático, Raymond Tomlinson, hizo historia al enviarse a sí mismo el primer correo electrónico, un mensaje revolucionario que decía algo así como «QWERTYUIOP». Emocionante, ¿verdad? Si avanzamos rápidamente hasta hoy, los correos electrónicos ya no son una novedad. En cambio, se han convertido en uno de los mayores asesinos de la productividad.

🚨 Una persona promedio recibe 120 correos electrónicos al día. Según Adobe, los profesionales dedican más de cinco horas al día a leer y responder correos electrónicos, casi la mitad de su jornada laboral

No es de extrañar que las cartas escritas a mano parezcan un lujo poco común. Sin embargo, los correos electrónicos siguen siendo la columna vertebral de la comunicación corporativa. Es tan integral que los registros de correo electrónico son admisibles en los tribunales, ¡hablando de grandes riesgos! Por eso, priorizar los correos electrónicos significa aumentar dicen que prefieren el correo electrónico para las comunicaciones en el lugar de trabajo. Eso significa que una gran parte de su equipo depende del correo electrónico para mantenerse informado y alineado. Así que no, no puede esquivar su bandeja de entrada. En cambio, lo más inteligente es redoblar la priorización del correo electrónico.

Ahora que las herramientas de IA ofrecen de todo, desde la clasificación automática hasta la elaboración de respuestas, gestionar los mensajes entrantes es más fácil que nunca. Pero aún queda más por desentrañar. Hagámoslo siguiendo una guía paso a paso sobre cómo priorizar los correos electrónicos.

Guía paso a paso para priorizar los correos electrónicos en el trabajo La primera regla de la priorización de correos electrónicos: No todos los correos electrónicos son iguales. Al asignar niveles de prioridad a los mensajes entrantes, puede concentrarse en lo que importa y evitar quedar sepultado bajo una montaña de correos electrónicos de baja prioridad. He aquí cómo manejar su bandeja de entrada como un profesional: ### Paso 1: Categorizar los correos electrónicos

, use estrellas para marcar los mensajes importantes. Simplemente haga clic en la estrella junto a un correo electrónico en su bandeja de entrada y, para verlos todos, seleccione "Destacados" en el menú de la izquierda.

Marque los correos electrónicos importantes para localizarlos fácilmente en la sección «Marcados» más adelante Si utiliza Outlook, puede marcar los correos electrónicos para su seguimiento. Haga clic en el icono de la bandera junto al mensaje, e incluso puede establecer una fecha límite como recordatorio para tomar medidas. 💡 Consejo profesional: Rotule los correos electrónicos que requieran atención inmediata con «Alta prioridad», «Urgente» o «Acción requerida» Es como darle a tu bandeja de entrada un sistema de semáforo: rojo significa detener todo y responder. Los filtros y rótulos son una de las formas más fáciles de crear bandejas de entrada ordenadas. Estas herramientas clasifican y categorizan automáticamente los correos electrónicos entrantes y los mensajes urgentes en función de criterios como el remitente, la línea de asunto o las palabras clave. Por ejemplo, los correos electrónicos de tus remitentes VIP o de proyectos críticos pueden enviarse directamente a una bandeja de entrada prioritaria, mientras que los correos electrónicos promocionales pueden trasladarse discretamente a una carpeta separada.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Create-filters-on-Gmail.png categorizar correos electrónicos y filtrarlos: Cómo priorizar correos electrónicos en el trabajo /%img/ Seleccionar un remitente y una palabra clave para categorizar correos electrónicos y filtrarlos Aquí hay un resumen rápido de cómo crear filtros en Gmail:

Abra su bandeja de entrada y haga clic en el icono Mostrar opciones de búsqueda en la barra de búsqueda Introduzca sus criterios (por ejemplo, remitente, asunto) y haga clic en Buscar para probar En la parte inferior, haga clic en Crear filtro Elija una acción (por ejemplo, categorizar, eliminar, rotular) * Haga clic en Crear filtro de nuevo



[Shift te permite ver correos electrónicos profesionales y personales desde un práctico panel. Shift te ayuda a gestionar conversaciones entre cuentas sin tener que saltar de una app, aplicación a otra. Hablando de una excelente función de búsqueda, hablemos de Búsqueda conectada de ClickUp. Esta herramienta de gestión de proyectos puede automatizar tareas de correo electrónico con su función de Automatizaciones. Puede configurarla para enviar correos electrónicos o asignar tareas cuando cambie el estado; por ejemplo, notificar a su jefe de equipo por correo electrónico cuando una tarea se marque como «Completada». ¿Tiene varias cuentas de correo electrónico? Herramientas como] para cancelar la suscripción masiva a los boletines que ya no lees. Ya sea que borres todo o te desuscribas de forma selectiva, es una forma sencilla de reducir los correos electrónicos irrelevantes y recuperar la cordura en la bandeja de entrada. Hay muchas otras herramientas y funciones para priorizar los correos electrónicos. Sin embargo, es aconsejable ceñirse a una, ya que esto significa menos gestión y más eficiencia. Para ayudarte a encontrar la herramienta que se adapte a tus necesidades, busca una que ofrezca estas funciones: Esta potente herramienta basada en IA escanea correos electrónicos, documentos y conversaciones utilizando una palabra clave o la descripción de un proyecto. Es como tener un motor de búsqueda dedicado a tu bandeja de entrada y a tus archivos. Para ordenar, prueba ### Paso 3: ajuste de prioridades diarias

La meta es pasar menos tiempo en la bandeja de entrada, no más. El ajuste de prioridades diarias para la bandeja de entrada puede ahorrar tiempo, reducir el estrés y ayudarle a concentrarse en las tareas importantes. A continuación, le indicamos cómo estructurar su gestión del correo electrónico: *Enfoque «hazlo ahora»: si un correo electrónico tarda menos de 2 minutos en contestarse, hágalo inmediatamente; esto evita retrasos

Delegar tareas : Si un correo electrónico requiere la participación de un miembro del equipo, reenvíelo con instrucciones claras. Delegar asegura que las personas adecuadas tomen medidas sin que usted tenga que microgestionar. Aplazar para más tarde : ¿Tiene correos electrónicos que no son urgentes pero que necesitan atención? Establezca recordatorios o pospóngalos para un seguimiento en un momento específico. Herramientas como una bandeja de entrada de prioridad o un software de gestión de correo electrónico pueden ayudar a organizarlos de manera eficiente

Eliminar los correos electrónicos de su correo no deseado que consumen su almacenamiento y no son relevantes Lea también: /href/ https://clickup.com/blog/email-task-management// Qué es la gestión de tareas por correo electrónico y cómo implementarla /%href/ ## Consejos avanzados de gestión de correo electrónico Con cientos de correos electrónicos que llegan a diario, no hay forma de que pueda mantenerse al día con sus correos electrónicos sin ayuda.

¿La solución? Deje de evitar la tecnología y empiece a utilizarla para gestionar los más de 100 correos electrónicos no leídos que recibe semanalmente en su bandeja de entrada. ### Aprovechar la IA y las herramientas de productividad La mayoría de los correos electrónicos se reducen a tareas: actualizaciones compartidas, proyectos que gestionar o plazos que cumplir. Por lo tanto, lo más lógico es combinar la gestión del correo electrónico y del flujo de trabajo en un mismo lugar en lugar de saltar de una tarea a otra. ClickUp es la solución perfecta para integrar la gestión del correo electrónico con la priorización de tareas.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Connect-ClickUp.gif Conecte ClickUp: Cómo priorizar los correos electrónicos en el trabajo /%img/ Conecte ClickUp con las plataformas existentes para responder directamente desde una sola plataforma ClickUp se integra perfectamente con Gmail y Outlook, ofreciendo estas ventajas: * Convierta los correos electrónicos en tareas procesables directamente desde Gmail

Actualizar el estado y las prioridades de las tareas sin salir de la Bandeja de entrada Compartir el contenido de los correos electrónicos como comentarios de tareas para mejorar la colaboración Programar y delegar tareas basadas en interacciones por correo electrónico Sincronizar los correos electrónicos de Outlook con las tareas de ClickUp para agilizar el seguimiento Establecer recordatorios en Outlook para las tareas de ClickUp * Automatizar la creación de tareas a partir de correos electrónicos para un flujo de trabajo más fluido Pero eso no es todo. ClickUp emplea funciones como undefined y ClickUp Menciones para organizar aún más los correos electrónicos. Tomemos la historia de Oscar, por ejemplo.

📌 Ejemplo: Oscar, un gestor de proyectos, recibe un correo electrónico de un cliente en el que le pide información actualizada sobre el rediseño de su sitio web. En lugar de copiar los detalles en una herramienta independiente, Oscar utiliza ClickUp para adjuntar el correo electrónico directamente a la tarea del proyecto de rediseño. Rápidamente añade un comentario etiquetando al equipo de diseño con instrucciones específicas, asigna el seguimiento a Sarah (la diseñadora principal) y establece una fecha límite, todo ello desde ClickUp.

Sin pestañas adicionales, sin detalles olvidados, y el cliente recibe su actualización a tiempo, como por arte de magia. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUps-quick-communication-features.gif Funciones de comunicación rápida de ClickUp: Cómo priorizar los correos electrónicos en el trabajo /%img/

Comunícate sin perder el ritmo con las funciones de comunicación rápida de ClickUp Solo mejora con /href/ https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/. Este asistente con tecnología de IA lleva la gestión de correos electrónicos al siguiente nivel al redactar correos electrónicos por ti en segundos.

Cómo funciona: solo tienes que proporcionar los puntos clave de conversación y ClickUp Brain redactará un correo electrónico profesional, con un tono perfecto, que se ajuste a tu intención y a tu público. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ClickUp-Brain-.gif Utiliza ClickUp Brain para perfeccionar el contenido de tus correos electrónicos https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true&\_gl=1\*1uynm5a\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzcyNzEwMTcuQ2owS0NRaUF2NjI4QmhDMkFSSXNBSUpJaUstS2lQRzhJbEYzNDZkTXRiNVZjcDZKeXZQTlV6N0NPYmdsMzlHbTYxMkxkMnVqT1RZUWFzZ2FBcmM4RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTE5NTUxNTI1NC4xNzM2MjQyMTQy ¡Crea correos electrónicos con ClickuUp Brain! /%cta/

Si quieres convertir correos electrónicos largos en pasos prácticos, ClickUp Brain puede resumir el contenido y generar tareas. Leer también: /href/ https://clickup.com/blog/how-to-use-ai-in-email// Cómo utilizar la IA en el correo electrónico (casos de uso y herramientas) /%href/ ### Buenas prácticas de comunicación

Aunque tiene todas las herramientas a su disposición para perfeccionar la comunicación por correo electrónico, aquí tiene algunas estrategias de gestión de correo electrónico para mantener un tono profesional y colaborativo: 1. Establezca pautas de comunicación claras. Defina qué canales son los mejores para tipos específicos de comunicación.

Por ejemplo, correo electrónico para actualizaciones formales, mensajería instantánea para preguntas rápidas y reuniones programadas para discusiones detalladas. Esto reducirá la confusión y agilizará las interacciones. #### 2. Realizar reuniones de puesta al día Las reuniones de puesta al día son reuniones diarias breves (¡normalmente se celebran de pie!) en las que todos comparten actualizaciones sobre tareas, planes y obstáculos. Este método inspirado en la agilidad alinea rápidamente a los equipos interfuncionales. 💡 Consejo profesional: Utilice Plantilla de reunión diaria StandUp de ClickUp para tomar notas, hacer seguimiento del progreso y abordar los desafíos sin sobreplanificar.

/href/ https://clickup.com/templates/daily-standup-meeting-t-206515719 Plantilla de reunión diaria StandUp de ClickUp /%href/ para tomar notas, hacer seguimiento del progreso y abordar los desafíos sin sobreplanificar. #### 3. Respetar las diversas necesidades de comunicación

No todo el mundo se desenvuelve bien chateando en grupo o en llamadas de Zoom. Algunos prefieren actualizaciones escritas o check-ins privados. Utiliza herramientas como ClickUp Chat para facilitar y ampliar el uso compartido de ideas. Además, recuerda consultar regularmente con los miembros más tranquilos del equipo para asegurarte de que se sienten escuchados. Mantenga conversaciones en tiempo real con su equipo y use ClickUp Chat para compartir actualizaciones #### 4. Priorice la escucha activa Una buena comunicación implica tanto escuchar como hablar. En las reuniones, anime a los participantes a centrarse en lo que dicen los demás en lugar de planificar su próxima respuesta. También pueden ser útiles los debates estructurados con preguntas de seguimiento.

Lea también: /href/ https://clickup.com/blog/inbox-zero// Bandeja de entrada cero 101: gestión inteligente del correo electrónico /%href/ #### 5. Utilizar una plataforma de colaboración unificada. Tener a todos en la misma herramienta evita la confusión de «demasiadas plataformas».

Con ClickUp, los equipos pueden centralizar los calendarios, notas y tareas de los proyectos, lo que facilita la comunicación al combinar diferentes funciones del equipo. ¿Lo mejor? Puede utilizar la integración de ClickUp con las principales plataformas de correo electrónico, como Gmail y Outlook, para capturar los correos electrónicos que llegan a su bandeja de entrada y asignar directamente tareas a los miembros de su equipo. #### 6. Garantizar la visibilidad de los entregables clave Asegúrese de que todos sepan qué tareas deben realizarse, quién es el responsable y cuál es la fecha límite. Los calendarios compartidos, las listas de tareas o los tableros de proyectos pueden mantener estos detalles accesibles y transparentes para todos los miembros del equipo. #### 7. Toma notas y haz un seguimiento Durante las reuniones, asigna a alguien la tarea de capturar los puntos clave y los elementos de acción. Distribuye estas notas con indicaciones y haz un seguimiento para asegurarte de que no se pasen por alto las tareas y las ideas.

Gestionar los correos electrónicos de forma eficaz no es tarea fácil, pero incluso las estrategias mejor intencionadas pueden salir mal con algunos errores comunes. Estos son cinco errores que debe evitar al gestionar su bandeja de entrada: ### 1. Dejar que su bandeja de entrada se convierta en un vertedero Si ignora el desorden durante demasiado tiempo, su bandeja de entrada se convertirá en un agujero negro digital. Si no borra o archiva regularmente los correos electrónicos irrelevantes, puede enterrar mensajes esenciales.

Trate su bandeja de entrada como su escritorio: manténgala limpia y organizada para evitar perder correos electrónicos importantes. ### 2. Revisar los correos electrónicos de forma obsesiva. Actualizar constantemente su bandeja de entrada interrumpe su flujo de trabajo y reduce la productividad. De media, se tarda unos después de una interrupción. En su lugar, programe horas fijas para revisar su bandeja de entrada y cíñase a ellas. Su concentración se lo agradecerá.

3. Dar demasiada prioridad a mensajes sin importancia Es fácil desviarse respondiendo a correos electrónicos de baja prioridad mientras se dejan languidecer los críticos. Evite esto estableciendo un marco claro para la priorización, como clasificar los correos electrónicos por urgencia, importancia del remitente o plazos. ### 4. Olvidarse de cancelar la suscripción ¿Sigue recibiendo correos electrónicos de un seminario web al que asistió hace dos años? Es hora de darse de baja. Si no filtra los boletines y las listas de correo irrelevantes, se atascará la bandeja de entrada y perderá tiempo. Si hacerlo manualmente le parece una tarea pesada, puede utilizar las herramientas de IA para que lo hagan por usted en unos minutos. ### 5. Ignorar recordatorios y alertas No utilizar funciones como recordatorios o alertas es como dejar notas adhesivas en un cajón en lugar de ponerlas en el escritorio.

Estas herramientas garantizan que no se pierda ningún seguimiento o fecha límite; utilícelas para realizar un seguimiento de las tareas esenciales. ## Estimada Bandeja de entrada: es hora de actualizarse con ClickUp > ClickUp ha reducido la necesidad de comunicación por correo electrónico y ha agilizado la colaboración de nuestro equipo de creación de contenidos. Podemos pasar de la ideación/lluvia de ideas al primer borrador hasta 2 o 3 veces más rápido.

Sid Babla, coordinador del programa de bienestar del Dartmouth College En todos los sectores, las integraciones de correo electrónico de ClickUp están ayudando a los equipos a ahorrar cientos de horas que, de otro modo, se perderían en interminables cadenas de correo electrónico y confusos intercambios de mensajes. Con funciones como la de convertir los correos electrónicos en tareas procesables, la sincronización perfecta con Gmail y Outlook, e incluso el uso de IA para redactar y resumir correos electrónicos, ClickUp transforma tu bandeja de entrada en una fuente inagotable de productividad.

Ya sea que esté gestionando tareas, delegando seguimientos o manteniendo su bandeja de entrada ordenada y sin desorden, ClickUp lo respalda. ¿Listo para deshacerse del caos del correo electrónico para siempre? /href/ https://clickup.com/signup ¡Regístrese en ClickUp /%href/ ahora!