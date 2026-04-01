Más de 25 de las mejores indicaciones de IA de Gemini para mejorar la productividad

Erik Brynjolfsson y sus colegas de la Universidad de Stanford y el MIT llevaron a cabo un fascinante experimento con 5000 agentes de soporte al cliente de una gran corporación.

Compararon a los agentes que trabajaban sin IA con los que utilizaban herramientas de IA para ver si había diferencias en la productividad. ¿Y adivina qué?

Los agentes que utilizan IA gestionaron un 13,8 % más de consultas por hora

La calidad del trabajo mejoró ligeramente en un 1,3 % en términos de resolución satisfactoria de problemas

Y lo que es aún más interesante: ¡los clientes no sabían distinguir si los agentes estaban utilizando IA o no!

La IA también actuó como un igualador, ayudando a los agentes con menos experiencia a rendir mejor y acelerando la curva de aprendizaje de los nuevos empleados. Dominar las herramientas de IA puede mejorar claramente la eficiencia y simplificar tareas complejas.

Así que, , considera esta guía como tu curso intensivo sobre el uso de la IA para mejorar la productividad: abarca todo, desde las mejores indicaciones para Gemini hasta potentes herramientas alternativas que puedes probar, las cuales no requieren indicaciones largas y laboriosas porque ya cuentan con el contexto necesario. 🧠

Comprender la IA de Gemini

a través de Gemini

Gemini es la familia de modelos de IA más avanzada de Google, con avances significativos en dos versiones principales. La versión inicial Gemini 1.0 (diciembre de 2023) sentó las bases, mientras que Gemini 2.0 (diciembre de 2024) marcó un giro hacia capacidades de IA más autónomas.

Evolución fundamental de Gemini

Gemini ha evolucionado significativamente desde su comprensión multimodal inicial hasta capacidades más avanzadas. Mientras que Gemini 1.0 se centraba en procesar diversas modalidades —texto, código, audio, imagen y vídeo—, Gemini 2.0 hace hincapié en la acción autónoma y la toma de decisiones, mejorando su inteligencia general.

A pesar de estos avances, Gemini mantiene su estructura de modelo de tres niveles: Ultra para el rendimiento más potente, Pro para un enfoque equilibrado y Nano para la optimización móvil.

👀 ¿Sabías que...? El término «inteligencia artificial» se acuñó en 1956 en una conferencia celebrada en Dartmouth.

Nuevas funciones destacadas de Gemini para Google

La investigación en profundidad de Gemini te permite explorar temas complejos y elaborar informes detallados. El asistente de IA ha mejorado el diálogo, el uso de herramientas y la memoria con Project Astra.

Luego está Project Mariner, que te permite interactuar con contenido web de forma fluida a través de un agente de IA basado en navegador. Para los desarrolladores, Jules supone un gran cambio: un asistente de programación impulsado por IA que se integra con GitHub para optimizar los flujos de trabajo.

La integración con videojuegos de Gemini lleva la experiencia de juego a un nuevo nivel al proporcionar agentes de IA que analizan, comprenden y ayudan en las interacciones en tiempo real.

Aplicaciones prácticas para los usuarios

Gemini está diseñado para gestionar las solicitudes de los usuarios de forma fluida en diversas herramientas, aplicaciones y servicios, tanto en el móvil como en la web.

Puedes acceder a ella a través de la app Gemini (antes conocida como Bard), que cuenta con funciones de chat optimizadas. Se integra a la perfección con Google Workspace, incluyendo Search, Maps y Lens, para ofrecer una experiencia más conectada.

Puedes utilizar las funciones de Gemini en dispositivos móviles a través de los dispositivos Pixel. Para un acceso más avanzado, los desarrolladores pueden acceder a Gemini for Google a través de Google IA Studio y Vertex IA. Al mismo tiempo, las empresas pueden beneficiarse de soluciones empresariales personalizadas con opciones de personalización que se adaptan a sus necesidades específicas.

📊 La IA solo funciona si entiende tu empresa. La mayoría de las herramientas no lo hacen. Generan contenido, pero sin contexto. No conocen tus proyectos, tus clientes ni cómo funciona realmente tu equipo. Así que acabas copiando información en la IA y luego volviéndola a copiar en tus herramientas. ClickUp Small Business Suite resuelve esto reuniendo todo tu trabajo en un solo lugar e integrando IA. Consolida proyectos, documentos, chat, paneles y IA en un único entorno de trabajo, de modo que los equipos operan desde un único sistema de registro en lugar de cinco herramientas inconexas. Esto supone eliminar la sobrecarga operativa que suele requerir roles adicionales de coordinación. Cuando las tareas, los conocimientos, las conversaciones y la elaboración de informes se encuentran todos en un mismo sistema: Las actualizaciones de estado se generan automáticamente

La documentación está directamente relacionada con la ejecución

Los flujos de trabajo asignan tareas, notifican y realizan el seguimiento del progreso sin necesidad de seguimientos manuales El resultado es un modelo operativo más ágil en el que una única plataforma absorbe el trabajo que antes requería múltiples herramientas y hasta tres niveles de coordinación. Tu equipo mantiene el mismo tamaño. Pero el sistema asume la carga operativa. ¡Descubre cómo!

Las mejores indicaciones de IA de Gemini para diferentes casos de uso

Para obtener las respuestas más precisas de Gemini, sé claro y detallado en tus indicaciones. Si estás generando código o contenido, asegúrate de que tus instrucciones incluyan palabras clave específicas y relevantes, así como suficiente contexto.

Para evitar errores o alucinaciones, divide las instrucciones más largas en indicaciones separadas.

¡Aquí tienes más de 25 de las mejores indicaciones de Gemini para ponerte en marcha!

1. Haz una lluvia de ideas para entradas de blog

Supera el bloqueo del escritor generando ideas de contenido.

Indicación: «Dame 10 ideas para entradas de blog relacionadas con [tema] que sean interesantes y atractivas para un [público objetivo].»

a través de Gemini

2. Redacta descripciones de productos

Crea descripciones de productos atractivas para fines de marketing y equipo de ventas.

Indicación: «Escribe tres descripciones concisas y persuasivas del producto [nombre del producto] destacando [función clave 1] y [función clave 2].»

a través de Gemini

3. Redacta pies de foto para redes sociales

Escribe pies de foto originales y atractivos para las redes sociales y mejora tu presencia digital.

Indicación: «Redacta cinco pies de foto creativos para redes sociales con motivo del lanzamiento de un [producto/servicio], centrándote en [beneficio clave] y utilizando hashtags relevantes».

a través de Gemini

Prueba ClickUp Brain

Elige una indicación de muestra a continuación o escribe la tuya propia

4. Reescribe el contenido existente

Mejora el contenido existente basándote en los comentarios y las sugerencias del equipo.

Indicación: «Reescribe este artículo/texto [enlace] con un tono más conciso y persuasivo para una [plataforma específica] (p. ej., LinkedIn, Twitter).»

a través de Gemini

5. Escribe contenido extenso

Dale instrucciones detalladas a Gemini y obtén una entrada de blog en cuestión de minutos.

Indicación: «Escribe una entrada de blog cautivadora sobre [tema] en menos de 500 palabras, con el objetivo de llegar a [público].»

a través de Gemini

6. Crea titulares

Identifica las necesidades de tu contenido y encuentra titulares llamativos y que capten la atención.

Indicación: «Genera 10 opciones de titulares únicos y llamativos para un artículo sobre [tema]».

a través de Gemini

7. Redacta los asuntos de los correos electrónicos

Crea asuntos de correo electrónico que den ganas de abrir.

Indicación: «Genera cinco asuntos de correo electrónico atractivos para una campaña de promoción que promocione [producto/servicio]. »

a través de Ge m ini

8. Crea contenido de preguntas y respuestas

Redacta secciones útiles de preguntas frecuentes para tu sitio web o materiales de soporte al cliente.

Indicación: «Genera cinco preguntas habituales que los clientes podrían tener sobre [producto/servicio] y proporciona respuestas concisas e informativas».

a través de Gemini

👉🏽 Nuestra Guía de IA para pequeñas empresas explica detalladamente cómo utilizar la IA para reducir la complejidad de tus flujos de trabajo.

9. Completa tu sitio web

Crea un texto web atractivo que transmita eficazmente el mensaje de tu marca.

Indicación: «Redacta una página «Quiénes somos» concisa e informativa para una [empresa] que destaque [los valores clave y la misión].»

a través de Gemini

10. Capta la atención de tu público

Da rienda suelta a tu creatividad con Google Gemini y redacta llamadas a la acción únicas.

Indicación: «Genera tres llamadas a la acción contundentes para un [tipo de contenido] sobre [tema] dirigido a [público objetivo].»

a través de Gemini

11. Planifica los calendarios de los proyectos

Cumple con los plazos y evita los horarios desorganizados con Google Gemini.

Indicación: «Crea un cronograma para [nombre del proyecto] con [número] hitos clave y fechas límite».

a través de Gemini

12. Comunicación y colaboración

¡Promete a tu equipo reuniones productivas y no vuelvas a llegar tarde a ninguna!

Indicación: «Redacta un conjunto conciso de instrucciones para [tarea] destinadas a los nuevos empleados».

a través de Gemini

💡 Consejo profesional: ¿Quieres comparar cómo responden diferentes modelos de IA a la misma indicación? Prueba ClickUp Brain: te permite cambiar entre varios modelos de lenguaje grande (LLM) en un solo lugar.

13. Elimina la incomodidad

Fomenta el espíritu de equipo y mejora la dinámica de las reuniones con ideas creativas de Gemini para Google.

Indicación: «Escribe 10 actividades creativas para [tarea] para el equipo de [nombre del departamento].»

a través de Gemini

14. Haz una lluvia de ideas sobre empresas

Allana el camino para el pensamiento emprendedor e identifica nuevas oportunidades de éxito.

Indicación: «Genera una lista de 10 posibles ideas de empresa relacionadas con [sector/interés]. »

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15. Mejora la comunicación con los clientes

Mejora las interacciones de atención al cliente y forja relaciones más sólidas con los clientes mediante respuestas pulidas y empáticas.

Indicación: «Redacta una respuesta de atención al cliente para [Nombre del cliente] en relación con el [número de pedido]. Pide disculpas por el [problema] e infórmale de que estamos [describe lo que estás haciendo para resolver el problema]. Mantén un [instrucciones de tono]. »

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16. Resuelve problemas en el trabajo

Involucra a tu equipo en la resolución colaborativa de problemas.

Indicación: «Elabora una lista de cinco posibles soluciones para [problema] en nuestro [equipo/departamento]. »

a través de Gemini

Bonus: ¡Aprende a usar Gemini para generar imágenes!

17. Fomenta la buena relación entre los equipos

Acaba con el aburrimiento en el trabajo y mejora la moral del equipo con las soluciones creativas de Gemini.

Indicación: «Piensa en cinco soluciones creativas para mejorar [problema] dentro de [departamento/equipo].»

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18. Mejora los procesos de trabajo

Identifica los cuellos de botella, mantén el orden y estandariza tanto las prácticas diarias como los procesos de trabajo a largo plazo.

Indicación: «Elabora una lista de control para [tarea] con el fin de garantizar la coherencia y minimizar los errores.»

a través de Gemini

🎥 ¡Mira este vídeo para ver 10 indicaciones de Gemini en acción!

19. Fomenta el desarrollo de los empleados

Identifica y accede a valiosos recursos de aprendizaje. Da una indicación a Gemini para que capture una lista actualizada de los materiales adecuados en tu ámbito o área de interés.

Indicación: «Crea una lista de cinco recursos (libros, artículos, podcasts) que puedan ayudarme a mejorar mi [habilidad]. »

a través de Gemini

Lee también: Las mejores herramientas de ingeniería de indicaciones para la IA generativa

20. Escribe guiones

Desarrolla ideas creativas para historias y experimenta con diferentes géneros cinematográficos.

Indicación: «Escribe un guion breve para una [tipo de escena] de una [tipo de película]».

a través de Gemini

21. Crea caracteres

Crea personajes ricos y cautivadores para tus mundos de ficción. Puedes profundizar tanto como quieras, dotándolos de personalidades marcadas, rasgos físicos únicos e historias o peculiaridades interesantes.

Indicación: «Genera cinco nombres de caracteres únicos y sus historias de fondo para una [género de novela/descripción]».

a través de Gemini

22. Escribe letras de canciones

Obtén ayuda para componer canciones y explora diferentes estilos musicales.

🧠Dato curioso: Además de Gemini para Google, existen herramientas como AIVA y Boomy que permiten a cualquiera crear canciones rápidamente. Aunque AIVA es popular para la composición musical, también puede sugerir letras que encajen. Boomy genera tanto la música como la letra en el género y el estilo preferidos por los usuarios.

Indicación: «Escribe la letra de una canción al estilo de [artista] sobre [tema].»

a través de Gemini

23. Crea un tablero de inspiración

Visualiza y perfecciona tus conceptos de diseño con la ayuda del gusto de la IA, entrenada con miles de millones de puntos de datos.

Indicación: «Crea un tablero de inspiración para un [proyecto de diseño] centrándote en [la paleta de colores/el estilo].»

a través de Gemini

24. Escribe poesía

¿Quién dice que la poesía se limita a la expresión humana? Puedes explorar diferentes estilos poéticos y formas de expresión creativa con la IA (aunque la calidad del resultado puede no estar a la altura de la poesía humana y la IA tiende a ser predeterminada en cuanto a un esquema de rima concreto).

Indicación: «Escribe un poema breve sobre [tema] al estilo de [poeta].»

a través de Gemini

25. Escribe relatos cortos

Supera el bloqueo del escritor y empieza a escribir relatos cortos.

Indicación: «Genera cinco ideas originales para un relato corto sobre [tema].»

a través de Gemini

26. Redacta textos publicitarios

Redacta textos publicitarios atractivos que conecten con tu público objetivo. Recuerda que es posible que tengas que retocarlos y pulirlos para eliminar las frases típicas de la IA y las oraciones demasiado prolijas.

Indicación: «Redacta [número] opciones de textos publicitarios atractivos para [producto/servicio] dirigidos a [público objetivo]. Céntrate en [beneficio clave/argumento de venta único].»

a través de Gemini

Lee también: Las mejores herramientas de generación de arte con IA para diseñadores

27. Traducir información

Accede a información y recursos sin barreras lingüísticas. Utilizar Gemini para las traducciones puede resultar útil para las empresas internacionales, los viajes, la educación, el crecimiento personal y el desarrollo comunitario.

Indicación: «Traduce este texto [texto] al [idioma]. »

a través de Gemini

28. Haz una pregunta

Si eres un usuario y te preguntas cómo hacerle una pregunta a la IA, escríbela en una indicación como el ejemplo.

Indicación: «[Formula una pregunta concreta para obtener una respuesta concisa.]»

Ejemplo: “ ¿Cómo ser ingeniero de indicaciones ?”

a través de Gemini

29. Escribe código

Gemini IA puede crear fragmentos de código, funciones, programas o incluso aplicaciones basándose en tus instrucciones.

Indicación: «Escribe código en [lenguaje] para [tema].»

a través de Gemini

30. Genera ensayos

Introduce detalles específicos sobre el tipo de ensayos que necesitas de Gemini IA y observa cómo los escribe. ¡Le pedimos que creara uno para la indicación «cadena de pensamiento»!

Indicación: «Escribe un ensayo sobre [tema] en [límite de palabras]. Asegúrate de incluir [palabras clave específicas y relevantes].»

Ejemplo: «Escribe un ensayo de 700 palabras sobre las indicaciones de cadena de pensamiento. Asegúrate de incluir palabras clave relevantes como «modelo de lenguaje grande» y «indicaciones de cadena de pensamiento».

a través de Gemini

🧠 Dato curioso: Google bautizó su modelo avanzado de IA como «Gemini» para simbolizar la dualidad de sus capacidades: la combinación del procesamiento del lenguaje con el razonamiento. Esto refleja las metas más amplias del sistema de IA Gemini, que consisten en proporcionar información altamente fiable y eficiente, al tiempo que se mantiene la flexibilidad en todas las aplicaciones. El nombre también se inspira en la idea de dualidad de la constelación de Géminis, que representa la adaptabilidad y la combinación de diferentes tecnologías para mejorar la experiencia del usuario.

¿Por qué es fundamental dominar las indicaciones?

Debes comprender el arte de redactar indicaciones para aprender a utilizar la IA de Google Gemini. Estas influyen en la calidad de la respuesta que obtienes del modelo de IA.

Una indicación es la entrada o instrucción que proporcionas a un modelo de lenguaje para generar una respuesta específica. Actúa como una consulta o punto de partida y guía a la IA sobre el tipo de resultado esperado. Puedes formular una indicación en forma de pregunta, afirmación o ejemplo. Además, su calidad y claridad influyen significativamente en la respuesta de la IA.

Un usuario de Reddit explica por qué el diseño de las indicaciones es importante para tu interacción con un modelo de IA:

La IA es muy buena siguiendo instrucciones y replicando ejemplos. Por lo tanto, cuanto más específicas y detalladas sean tus indicaciones y ejemplos, más se acercará el resultado a tus metas. Por ejemplo: «escribe una historia» frente a «escribe una novela corta épica de alta fantasía al estilo de J. R. R. Tolkien, pero con las siguientes especies en lugar de elfos, enanos, humanos y hobbits».

La IA es muy buena siguiendo instrucciones y replicando ejemplos. Por lo tanto, cuanto más específicas y detalladas sean tus indicaciones y ejemplos, más se acercará el resultado a tus metas. Por ejemplo: «escribe una historia» frente a «escribe una novela corta épica de alta fantasía al estilo de J. R. R. Tolkien, pero con las siguientes especies en lugar de elfos, enanos, humanos y hobbits».

Características clave de una indicación

Estas son las características esenciales de una indicación bien estructurada:

Consulta : Introduce la información o el comando para Gemini. Ejemplo: «Escribe cinco buenas prácticas básicas para usar Gemini».

Proporciona contexto : Ofrece información de fondo o detalles específicos para guiar al modelo. Ejemplo: «Resume este párrafo en 100 palabras».

Sé específico: Explica el formato, el estilo o el tono deseados para la respuesta. Ejemplo: «Escribe un blog atractivo y de conversación sobre la multitarea».

Personaliza: adapta las indicaciones para lograr resultados concretos y hazlas versátiles para diferentes casos de uso. Ejemplo: «Perfecciona el texto adjunto a continuación para un estudiante universitario y ofrece comentarios positivos y negativos sobre la versión actual».

¡Mira este breve vídeo explicativo para dominar el arte de las indicaciones!

Ventajas de utilizar indicaciones de IA

Utilizar plantillas de indicaciones de IA o crear las tuyas propias puede mejorar significativamente tu experiencia con Gemini. A continuación te explicamos cómo:

Crea indicaciones eficaces para generar resultados relevantes y de alta calidad

Ahorra tiempo con con indicaciones artísticas de Gemini IA bien estructuradas e instrucciones claras

Despierta tu creatividad utilizando indicaciones para inspirar ideas, tramas y conceptos novedosos

Aborda tareas diversas con indicaciones informativas y de alta calidad adaptadas a distintas necesidades

Mejora tus habilidades para redactar indicaciones mientras exploras diferentes temas y perspectivas

Supera el bloqueo del escritor dejando que la IA genere ideas y explore posibilidades

¡Veamos cómo podemos sacar partido a Gemini con estas indicaciones!

Limitaciones del uso de Gemini

Gemini es una herramienta útil para realizar múltiples funciones. Sin embargo, antes de confiar ciegamente en ella, presta atención a estas deficiencias del modelo de IA:

Aunque Gemini Advanced (la versión de pago) garantiza la seguridad de los datos, su versión gratuita carece de cifrado de extremo a extremo

El modelo de IA puede inventarse información y generar respuestas que podrían necesitar verificación

A menos que escribas indicaciones que le digan a Gemini muy claramente qué hacer, las respuestas no servirán para cumplir el objetivo

Debes dividir las tareas complejas en varias indicaciones separadas para obtener respuestas precisas de Gemini; este proceso puede llevar bastante tiempo

Las limitadas capacidades de personalización de la herramienta no permiten a los usuarios adaptarla a sus necesidades específicas

Las integraciones de Gemini se limitan a Google Workspace

Un usuario de la IA Gemini de Google en G2 dice:

El razonamiento de Gemini detrás de los resultados puede resultar poco claro, lo que dificulta verificar la precisión y mitigar posibles sesgos. Esta opacidad puede resultar inquietante, especialmente para los usuarios que manejan información confidencial.

El razonamiento de Gemini detrás de los resultados puede resultar poco claro, lo que dificulta verificar la precisión y mitigar posibles sesgos. Esta opacidad puede resultar inquietante, especialmente para los usuarios que manejan información confidencial.

Alternativas a Gemini que puedes explorar

¿Por qué dejarse limitar por las restricciones de las herramientas de IA de Gemini? Aprovecha ClickUp Brain, la IA laboral más completa y contextual del mundo.

ClickUp Brain conecta todas tus tareas, documentos y el conocimiento de tu equipo dentro de ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo. Ahora, gestiona todos tus proyectos en una única plataforma, sin necesidad de cambiar entre múltiples aplicaciones. ¿Lo mejor de todo? ClickUp es compatible con mucho más que Google Workspace. Intégralo con más de 1000 aplicaciones que utilizas a diario.

Así es como ClickUp Brain aborda algunos de los límites de Gemini:

Medidas de seguridad de la seguridad de los datos

Aunque la versión gratuita de Gemini carece de cifrado de extremo a extremo, ClickUp Brain garantiza la privacidad de los datos al mantener la información confidencial y sensible de la empresa dentro de los límites seguros de tu entorno de trabajo. Esto garantiza que los datos confidenciales de la empresa permanezcan seguros.

Resultados sin errores

Mientras que la IA de Google Gemini puede inventarse datos o generar información inexacta, ClickUp Brain recupera datos contextualmente precisos de tu entorno de trabajo. Al basar las respuestas en información interna verificada, minimiza la probabilidad de generar resultados engañosos.

💡Consejo profesional: Puedes usar ClickUp Brain para buscar cualquier cosa en Internet. Encuentra hoteles, encuentra la ubicación de restaurantes, planifica vacaciones y mucho más con solo unos clics.

Facilidad para generar indicaciones

A diferencia de Gemini, que requiere indicaciones muy detalladas y precisas para ofrecer respuestas efectivas, ClickUp Brain cuenta con una interfaz intuitiva y una IA conversacional que entiende las consultas generales dentro del contexto de tus proyectos. Esto elimina la necesidad de una ingeniería de indicaciones excesivamente compleja.

Empieza a crear con ClickUp Brain Olvídate de las indicaciones demasiado complicadas con ClickUp Brain

El fin de la proliferación de la IA

La mayoría de los equipos pierden horas saltando de una herramienta de IA a otra, aisladas entre sí, para escribir, resumir, buscar o planear. ClickUp Brain MAX, tu compañero de IA para el escritorio, pone fin a esa dispersión al darte acceso a múltiples modelos de IA —ChatGPT, Claude, Gemini y más— dentro del mismo entorno de trabajo donde se encuentran tus tareas, documentos y equipo. Eso significa que cada acción de IA tiene el contexto adecuado desde el principio, por lo que dedicas menos tiempo a cambiar de pestaña y más tiempo a realizar tu trabajo.

Productividad basada en la voz con contexto

Considera tu voz como tu nuevo acelerador de productividad. Con Talk to Text en ClickUp Brain MAX, puedes hablar con naturalidad para asignar tareas, capturar tus ideas o redactar documentos —4 veces más rápido que escribiendo— y conservar todo el contexto, ya que Brain MAX conoce tus proyectos, tu equipo y tus archivos tanto en ClickUp como en otras herramientas. U

A diferencia de la interfaz de voz independiente de Gemini, se trata de una productividad basada en la voz que está firmemente arraigada en tu entorno de trabajo.

Gestión de tareas complejas

Con Gemini, desglosar tareas complejas en múltiples indicaciones puede llevar mucho tiempo. ClickUp Brain consolida estos flujos de trabajo ofreciendo soluciones integradas dentro de un entorno de trabajo unificado, lo que permite a los usuarios gestionar procesos de varios pasos sin tener que lidiar con múltiples indicaciones.

Con ClickUp Super Agents, esto va un paso más allá. En lugar de guiar manualmente cada paso, puedes configurar los agentes para que ejecuten flujos de trabajo de varios pasos en tu nombre. Pueden interpretar el contexto, desglosar tareas y actuar en todo tu entorno de trabajo sin necesidad de una intervención constante.

Crea agentes sin código a través de ClickUp, en cuestión de minutos

A medida que evolucionan los flujos de trabajo, los agentes siguen supervisando el progreso y se aseguran de que cada paso avance, lo que reduce la necesidad de repetir las indicaciones.

De hecho, puedes utilizar un conjunto de Super Agents para reducir la carga de trabajo de todo un departamento con ClickUp Accelerator. Descubre cómo. 👇🏼

Personalización y flexibilidad

Las limitadas opciones de personalización de Gemini restringen su adaptabilidad a casos de uso específicos. Por el contrario, la escalabilidad y las amplias capacidades de integración de ClickUp Brain permiten a los usuarios adaptar las herramientas de IA a sus roles y sectores concretos, lo que lo convierte en una solución de productividad más versátil.

💡Consejo profesional: Adapta los flujos de trabajo a las necesidades de tu equipo creando plantillas para diferentes proyectos, tareas o iniciativas. A diferencia de Gemini, que ofrece una personalización limitada, ClickUp Brain te permite adaptar la plataforma a tus requisitos exactos, lo que aumenta tu productividad.

Además de resolver los problemas que puedas encontrar con Gemini, ClickUp Brain también resulta útil para otras muchas tareas, gracias a su capacidad para integrarse en tu entorno de trabajo y absorber toda la información.

Esto es lo que puede hacer por ti:

AI Project Manager : automatiza tareas rutinarias, como informes de progreso y actualizaciones del equipo, lo que te permite centrarte en iniciativas estratégicas

IA Writer : te ayuda a crear contenido de alta calidad adaptado a tu rol específico, mejorando la comunicación y la documentación

Mejor colaboración : facilita la coordinación entre equipos al proporcionar una fuente de información centralizada

Escalabilidad : Tiene compatibilidad con diversos tipos de trabajo, desde la creación de contenido hasta el análisis de datos, lo que lo hace adaptable a diversas necesidades profesionales y escalable a medida que crece tu organización

Resumir: Analiza una reunión o un hilo concreto para resumir la información y destacar los puntos clave según tus necesidades

Sin duda, ha simplificado nuestra productividad, y gran parte de ello se debe a todas las diferentes integraciones y ClickApps que ofrece ClickUp. Las automatizaciones que pueden facilitarnos la vida y permitirnos centrarnos en los proyectos que realmente tenemos entre manos son realmente beneficiosas para nosotros y para toda la empresa.

Sin duda, ha simplificado nuestra productividad, y gran parte de ello se debe a todas las diferentes integraciones y ClickApps que ofrece ClickUp. Las automatizaciones que pueden facilitarnos la vida y permitirnos centrarnos en los proyectos que realmente tenemos entre manos son realmente beneficiosas para nosotros y para toda la empresa.

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Aprovecha al máximo tu productividad con ClickUp

Aunque herramientas como Google Gemini ofrecen funciones muy útiles, ClickUp Brain destaca por solucionar los límites habituales y ofrecer una personalización sin igual.

Gemini puede integrarse a la perfección con Google Workspace para solicitudes específicas de tareas, pero ClickUp se conecta no solo con Google, sino también con una amplia gama de otras herramientas. Además, ClickUp Brain puede analizar la información de forma independiente y proporcionar respuestas sin necesidad de indicaciones complejas.

¿Estás listo para disfrutar de flujos de trabajo de IA más inteligentes y eficientes? ¡Regístrate gratis en ClickUp!