Las 13 mejores opciones para la alternativa Connecteam en 2025

La gestión de los empleados no es un camino de rosas. Las cosas cambian constantemente dentro de una organización y, sin embargo, mantenerse conectado con su equipo es crucial para el éxito a largo plazo. ¿Por qué? Porque los empleados altamente comprometidos aportan undefined y ofrecen un 17 % más de productividad en comparación con sus homólogos desmotivados. Si beneficia a tu empresa, vale la pena tenerlo en cuenta. Quizá por eso recurriste a proveedores externos para la programación y el control de tiempo, posiblemente incluso a Connecteam. Pero aquí estás, explorando tus opciones, preguntando: «¿Qué más hay ahí fuera?».

Buenas noticias: hemos elaborado una lista de los mejores competidores de Connecteam (incluidas herramientas con una versión gratis, gratuita/a) que podrían tener las funciones que le faltan a su configuración actual. Vamos a explorarlas. ## ⏰ Resumen de 60 segundos Aquí tiene una lista de nuestras mejores alternativas a Connecteam:

Además, su app, aplicación móvil, permite a los empleados fichar, solicitar tiempo libre o consultar sus horarios desde cualquier lugar. Esto lo hace especialmente conveniente para entornos de trabajo dinámicos como el comercio minorista, la hostelería y la atención sanitaria. 🧠 ¿Sabías que: Simplifique el cumplimiento de las leyes laborales y evite errores costosos con herramientas de cumplimiento integradas Conéctese con sistemas populares de nóminas y recursos humanos para agilizar las operaciones #### Limitaciones de Deputy 💢 El precio por usuario puede aumentar rápidamente para equipos pequeños con presupuestos limitados Las capacidades de (elaboración de) informes pueden no ser tan avanzadas como las de algunos competidores * Algunos usuarios informan de tiempos de carga lentos y problemas menores de usabilidad durante las horas punta #### Precios de Deputy 💰 Con Asana, puede organizar cada detalle de su proyecto: establecer plazos, asignar tareas y realizar un seguimiento del progreso en tiempo real. De hecho, si necesita una panorámica general, puede utilizar la vista de Cronograma para visualizar cómo encaja todo. Desde la automatización de flujos de trabajo hasta la integración con más de 300 herramientas como Slack y Google Drive, Asana está diseñada para simplificar proyectos complejos.

🧠 ¿Sabías que…: Según la encuesta global anual de ejecutivos de Deloitte Organiza las tareas de manera eficiente con prioridades claras y actualizaciones en tiempo real Invita a los miembros del equipo a entornos de trabajo, comparte el progreso y deja comentarios en las tareas Visualiza el progreso del proyecto e identifica fácilmente los requisitos conflictivos Conéctate con más de 300 herramientas, incluyendo Slack, Microsoft Teams y Google Drive * Añade detalles específicos a las tareas para proporcionar contexto y realizar un seguimiento eficaz del progreso #### Limitaciones de Asana 💢 Si eres un profesional de RR. HH. que busca una herramienta de gestión de equipos que unifique la gestión de RR. HH., nóminas, TI y gastos, echa un vistazo a Rippling. El ecosistema integrado de Rippling te permite incorporar a un nuevo empleado simplemente con problemas su dispositivo y ajustando su nómina, todo en un único flujo de trabajo.

Desde la automatización de tareas repetitivas con «recetas» personalizables hasta la alerta sobre problemas de cumplimiento como infracciones del salario mínimo o brechas salariales, ofrece soluciones que los competidores suelen pasar por alto. #### Las mejores funciones de Rippling ✅ Reciba notificaciones sobre problemas como infracciones del salario mínimo, brechas salariales y vulnerabilidades de seguridad Automatización de tareas que requieren mucho tiempo con «recetas» generadas por los usuarios para encuestas, fórmulas de contabilidad y más

Gestione RR. HH., nóminas, TI y gastos en una única plataforma, lo que garantiza un funcionamiento fluido Añada o elimine funciones a medida que su empresa crezca o se contraiga Gestione equipos en más de 140 países con herramientas de nóminas, prestaciones y HRIS #### Limitaciones de Rippling 💢 Las empresas deben confirmar un plan de pago sin probar el software de primera mano La plataforma depende de conexiones (a internet) de apps, aplicaciones, impulsadas por el usuario, que pueden ser inconsistentes o incompletas

Solo es compatible con inglés y francés, lo que puede suponer un reto para los equipos globales. #### Precios de Rippling 💰 *Precios personalizados. #### Valoraciones y reseñas de Rippling 🌟 *G2: 4,8/5 (más de 5430 reseñas) *Capterra: 4,9/5 (más de 3390 reseñas)

🔗 Lea también: undefined La gestión de los empleados por horas conlleva sus propios retos: conflictos de horarios, errores en las nóminas y un sinfín de idas y venidas sobre los cambios de turno. Homebase elimina el caos de la ecuación ofreciendo una plataforma todo en uno que combina la programación, el control de tiempo y la nómina y 📌 Ejemplo: Imagine que un miembro de su equipo solicita un cambio de turno y, en cuestión de minutos, se aprueba y se actualiza en todo el equipo, sin textos ni confusiones. Homebase mantiene a todos en la misma página con su app, aplicación móvil fácil de usar, notificaciones automáticas y actualizaciones en tiempo real. #### Las mejores funciones de Homebase ✅ * Gestione la programación y el seguimiento del tiempo de hasta 20 empleados en una ubicación sin coste alguno Al igual que Rippling, BambooHR le permite gestionar nuevas contrataciones, inscripciones y nóminas en una plataforma fácil de navegar. Ya sea reduciendo un proceso de prestaciones de tres semanas a solo dos días o ahorrando 20 000 dólares anuales a través de la nómina automatizada, la plataforma permite a las empresas centrarse más en las personas y menos en el papeleo. #### Las mejores funciones de BambooHR ✅

Consolida la nómina, el control de tiempo, los beneficios y la gestión del rendimiento en una sola interfaz Permite a los empleados acceder y actualizar su información, automatizando la gestión de la carga de trabajo de RR. HH. Supongamos que tu equipo tiene dificultades para mantener a todos en la misma página. Con monday.com, puedes visualizar el progreso mediante diagramas de Gantt, tableros Kanban y paneles personalizados, a la vez que automatizas las tareas repetitivas para ahorrar tiempo. 🍪 *Bonificación: Su interfaz de arrastrar y soltar facilita la organización de tu flujo de trabajo sin necesidad de tener conocimientos técnicos.

Ten en cuenta que las funciones avanzadas, como el seguimiento del tiempo y los diagramas de Gantt, solo están disponibles en los planes de nivel superior. #### monday.com mejores funciones ✅ Adapta tus tableros de proyectos para que se ajusten exactamente a tus necesidades Realiza un seguimiento del rendimiento del equipo con más de 15 opciones de visualización, incluidos gráficos y tablas Establece reglas para las notificaciones, los cambios de estado y la asignación de tareas Comparte tableros con partes interesadas externas y deja comentarios para los miembros del equipo

Empiece más rápido con flujos de trabajo prediseñados #### Limitaciones de monday.com 💢 Solo apto para equipos pequeños (hasta dos usuarios) Los planes básicos no incluyen funciones avanzadas Requiere tiempo para dominar las opciones de personalización Menos funcional en comparación con la versión de escritorio 💡 Consejo profesional: ¿Busca una forma fácil de controlar su tiempo? Consulte nuestra lista seleccionada de las undefined #### precios de monday.com 💰 *Plan Free: para particulares y equipos pequeños (hasta 2 usuarios) *Plan Basic: 9 $/mes por usuario *Plan Standard: 12 $/mes por usuario

¿Qué dicen los usuarios reales sobre monday.com? > También me gustan sus capacidades de integración, además de ofrecer toneladas de integración sin código con plataformas como CognitoForms, Gmail, Slack y Twilio, etc. undefined ### 11. Hubstaff (Lo mejor para la productividad y el control de tiempo) via undefined Imagine una solución que no solo haga un seguimiento de las horas, sino que también señale las ineficiencias en tiempo real: eso es exactamente lo que hace Hubstaff. Está dirigido a equipos de oficina, remotos e híbridos, y ofrece funciones que garantizan un control de tiempo preciso y una visión de la productividad.

Y, si desea realizar un seguimiento detallado de la actividad, capturar capturas de pantalla, URL y aplicaciones utilizadas durante las horas de trabajo, lo ha adivinado, Hubstaff se encarga de ello. #### Las mejores funciones de Hubstaff ✅ Realiza un seguimiento de las horas de trabajo en escritorio, web, móvil y extensión de Chrome Supervisa las pulsaciones de teclas, captura capturas de pantalla y realiza un seguimiento del uso de aplicaciones/URL para la rendición de cuentas * Automatiza la nómina y genera facturas de clientes basadas en las horas registradas

Proporciona informes detallados para identificar ineficiencias y mejorar /href/ la asignación de recursos /%href/ https://clickup.com/blog/resource-allocation// Realiza un seguimiento de las ubicaciones de los equipos de campo, aunque la funcionalidad podría ser más sólida #### Limitaciones de Hubstaff 💢 No impide que los empleados fichan fuera de las ubicaciones de trabajo * No se pueden añadir detalles de proyectos o ubicaciones a los turnos, lo que limita la flexibilidad

Funciones como el seguimiento de descansos y las reglas de horas extras en la app móvil son menos eficaces en comparación con las herramientas de escritorio. Las funciones avanzadas, como integraciones ilimitadas y la elaboración de informes detallados, están bloqueadas para los planes premium. #### Precios de Hubstaff 💰 Starter : 4,99 $/mes por usuario *Grow: 7,50 $/mes por usuario *Team: 10,00 $/mes por usuario

: 4,99 $/mes por usuario *Grow: 7,50 $/mes por usuario *Team: 10,00 $/mes por usuario Enterprise: 25,00 $/mes por usuario #### Valoraciones y reseñas de Hubstaff 🌟 *G2: 4,5/5 (más de 1200 reseñas) *Capterra: 4,6/5 (más de 1500 reseñas) #### ¿Qué dicen los usuarios reales sobre Hubstaff?

El proceso de permisos es sencillo, y la app, aplicación hace un excelente trabajo al aclarar qué datos se recopilan, así que nunca me confundo con su funcionamiento. /href/ https://www.g2.com/products/hubstaff/reviews/hubstaff-review-10670887 Revisor de G2 /%href/ 🔗 Lea también: Tanto si estás empezando como si estás en expansión, Gusto simplifica las cosas complicadas, como los impuestos, las prestaciones y el cumplimiento, para que puedas centrarte en lo que realmente importa: hacer crecer tu empresa y mantener contento a tu equipo. #### Las mejores funciones de Gusto ✅ Gestiona la nómina en unos pocos clics con cálculos y declaraciones de impuestos integrados Incluye seguro médico, planes de jubilación y ventajas financieras, sin comisiones de intermediación adicionales Digamos que es viernes por la tarde y tu equipo todavía está luchando por finalizar los turnos de la próxima semana. Los textos vuelan, los correos electrónicos se acumulan y te preguntas si hay una mejor manera. Aquí es donde When I Work mejora las cosas.

La plataforma hace que sea muy fácil programar turnos, controlar el tiempo y mantener a todos en la misma página. Tanto si diriges una cafetería concurrida como una tienda o un centro sanitario, When I Work te ayuda a ahorrar horas de trabajo administrativo. 🧠 ¿Sabías que: Según la undefined , a fecha de febrero de 2023, el 43 % de los establecimientos privados de EE. UU. pagaban a sus empleados cada dos semanas, lo que lo convierte en el periodo de pago más común. Esto hace que la programación sea una tarea importante para los RR. HH. #### Las mejores funciones de When I Work ✅ Crea automáticamente horarios de trabajo completos con un solo clic Los empleados pueden intercambiar turnos y los gerentes son notificados al instante

Mensajes integrados para chatear individualmente o en grupo para mantener a todos alineados Programar, controlar el tiempo y comunicarse directamente desde las apps, aplicaciones móviles Gestionar los presupuestos de mano de obra y reducir los costes con herramientas predictivas #### Cuando trabajo limitaciones 💢 Sin compatibilidad con teléfonos y horario restringido para chatear en directo No se pueden supervisar tareas específicas o tipos de trabajo por horas * Algunas necesidades avanzadas de programación pueden requerir soluciones manuales

Cuando trabajo en la fijación de precios 💰 *Essentials: 2,50 $/mes por usuario *Pro: 5 $/mes por usuario *Premium: 8 $/mes por usuario #### Cuando trabajo en valoraciones y reseñas 🌟 *G2: 4,3/5 (más de 290 reseñas)

Capterra : 4,5/5 (más de 1100 reseñas) ## Herramientas útiles adicionales Aquí hay una lista de alternativas adicionales a Connecteam que no llegaron a nuestra lista de las 13 mejores, pero que pueden ser muy útiles para sus equipos: *7shifts: Se centra en la programación de restaurantes con funciones como gestión de turnos, control de tiempo y previsión de costes laborales. Se integra perfectamente con los sistemas de punto de venta para agilizar las operaciones

He aquí una idea audaz: ¿qué pasaría si sus empleados con mejor rendimiento de repente empezaran a incumplir los plazos? El control de tiempo no debería ser como tener a Gran Hermano vigilando sus espaldas. La meta no es vigilar cada movimiento, sino utilizar herramientas inteligentes que ayuden a equilibrar las cargas de trabajo, prevenir el agotamiento y mantener a todo el equipo comprometido y productivo.

ClickUp destaca por ofrecer herramientas como la programación de arrastrar y soltar y los gráficos (diagramas de) Gantt, que hacen que la planificación sea sencilla y adaptable. Su sistema de gestión de tareas personalizable le permite personalizar los flujos de trabajo con menús desplegables, listas de control y etapas de progreso, reuniendo las necesidades únicas de su equipo.

