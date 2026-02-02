Las 10 mejores herramientas de IA para la redacción publicitaria para potenciar tus campañas de marketing

¿Estás cansado de esforzarte por hacer que el texto de tus anuncios destaque? Las herramientas de redacción publicitaria basadas en inteligencia artificial son tu atajo para crear textos publicitarios cautivadores rápidamente.

Un informe reciente de Dentsu CMO indica que el 79 % de los directores de marketing coinciden en que «en un mundo en el que es más fácil ignorar la publicidad, es más importante que nunca entretener y captar la atención».

Años de sobrecarga digital han adormecido nuestras conexiones neuronales hasta el punto de que se necesita un contenido publicitario cada vez más novedoso para lograr el mismo «subidón de dopamina» (léase «interacción con la audiencia»).

Este cambio supone un reto para los profesionales del marketing y los redactores publicitarios a la hora de generar textos publicitarios innovadores que capten la atención rápidamente. Las herramientas de redacción publicitaria con IA están diseñadas para satisfacer esta demanda. En esta entrada del blog, exploraremos las 10 mejores herramientas de redacción publicitaria con IA que te ayudarán a ahorrar tiempo a la hora de redactar textos publicitarios y publicaciones en redes sociales persuasivos y con una alta tasa de conversión.

⏰ Resumen en 60 segundos Aquí tienes un resumen de las 10 mejores herramientas de IA para la redacción publicitaria: ClickUp (La mejor para la gestión de contenidos y proyectos de campañas integrada con IA) Jasper (ideal para remezclar y reutilizar contenido ya existente) Copy.ai (la mejor para ajustes personalizados en tono y estilo que garantizan una voz de marca coherente) Anyword (la mejor para contenido publicitario orientado al rendimiento) Wordtune (la mejor para reescribir y perfeccionar textos publicitarios ya existentes) Writesonic (La mejor para generar textos publicitarios y páginas de destino) AdZis (la mejor para la automatización de la redacción de anuncios de comercio electrónico) Smart Copy de Unbounce (la mejor para textos publicitarios orientados a la conversión) Copysmith Rytr (la mejor para generar contenido breve de alta calidad) Jacquard (antes Phrasee) (Ideal para personalizar anuncios y mensajes en redes sociales)

A la hora de seleccionar herramientas de gestión publicitaria basadas en IA, ten en cuenta las funciones que se ajustan a las preferencias cambiantes del público actual.

Esto es lo que debes buscar en las herramientas de redacción publicitaria con IA:

Personalización y segmentación : la personalización para grupos demográficos específicos aprovecha los mecanismos desencadenantes de la dopamina al hacer que el contenido resulte relevante y atractivo.

Creatividad a través de los datos : las herramientas de marketing basadas en IA deben ofrecer sugerencias variadas de redacción, tono y estilo para satisfacer los umbrales de interacción cada vez más altos de los consumidores actuales.

Capacidades de IA: Busca un software de redacción publicitaria con IA que aproveche Busca un software de redacción publicitaria con IA que aproveche técnicas avanzadas de IA, como el procesamiento del lenguaje natural, para producir contenido de alta calidad.

Lenguaje basado en las emociones : Las mejores herramientas de IA aprovechan los conocimientos de la neurociencia para incluir desencadenantes emocionales que capten la atención. Por ejemplo, centrarse en la «novedad» o la «sorpresa» genera una respuesta de dopamina, tal y como se destaca en : Las mejores herramientas de IA aprovechan los conocimientos de la neurociencia para incluir desencadenantes emocionales que capten la atención. Por ejemplo, centrarse en la «novedad» o la «sorpresa» genera una respuesta de dopamina, tal y como se destaca en estudios sobre la implicación de los consumidores.

Facilidad de integración: una interfaz de usuario que se integra a la perfección con plataformas como Google Ads o Facebook garantiza que la herramienta sea práctica y eficiente

Si te centras en estas funciones, podrás generar textos publicitarios con IA que cautiven incluso a las audiencias más saturadas de estímulos.

👀 ¿Sabías que...? En la década de 1970, el estadounidense medio veía 500 anuncios al día, ¡y ahora ve hasta 5000 al día!

Lee también: Guía para el uso de la IA en el marketing de contenido

Estas son las 10 mejores herramientas de redacción publicitaria con IA que destacan por sus funciones únicas, sus interfaces intuitivas y su capacidad para generar contenido de alta calidad adaptado a tus necesidades:

1. ClickUp (La mejor para la gestión de contenidos y proyectos integrada con IA)

ClickUp, como la aplicación todo en uno para el trabajo, resulta útil para los equipos de marketing que buscan una plataforma unificada para gestionar los textos publicitarios, el proceso de creación de contenido y los flujos de trabajo de los proyectos, todo ello impulsado por IA.

El dinámico equipo de redes sociales de Cartoon Network utilizó ClickUp como fuente única de información y duplicó su producción en un 50 % menos de tiempo con el mismo tamaño de equipo. Estas son todas las funciones que utilizaron:

El software de gestión de proyectos de marketing de ClickUp es un excelente punto de partida. Permite a los equipos gestionar sus campañas publicitarias de forma fluida y colaborativa.

Conecta tus planes de marketing directamente con las tareas que los impulsan gracias a todas las funciones del software de gestión de proyectos de marketing ClickUp.

Puedes planificar campañas, realizar el seguimiento del progreso y gestionar todas las tareas relacionadas en un único lugar centralizado. Esto significa que los equipos pueden dividir la creación de textos publicitarios en tareas específicas y cuantificables, con plazos y asignaciones claros.

ClickUp Brain

El asistente de IA interno de ClickUp, ClickUp Brain, es una herramienta clave para los profesionales del marketing. Puedes utilizarlo para generar contenido publicitario atractivo de forma eficiente.

Solo tienes que introducir datos esenciales, como el objetivo del público, las funciones del producto y el tono deseado, para generar rápidamente textos atractivos adaptados a tus necesidades específicas de marketing.

Crea textos publicitarios atractivos con ClickUp Brain

La herramienta de IA utiliza algoritmos avanzados para generar contenido publicitario atractivo y específico mediante el análisis de plantillas publicitarias de éxito, tendencias de comportamiento de los consumidores y patrones lingüísticos. Y, como se integra en tu flujo de trabajo, puedes utilizarla para extraer información de documentos existentes sobre estudios de clientes, análisis de la competencia y mucho más.

Plantilla de anuncios de ClickUp

Además, con la plantilla de anuncios de ClickUp, es fácil crear anuncios impactantes que destaquen. Esto también garantiza que tus anuncios sean coherentes con la voz única de tu marca.

Descargar esta plantilla Evita empezar desde cero al crear tus textos publicitarios con la plantilla de anuncios de ClickUp.

Esta plantilla te ayuda a generar ideas para nuevas estrategias de campañas publicitarias, organizar y gestionar planes de pago, priorizar tareas y supervisar las métricas de rendimiento para garantizar el máximo retorno de la inversión.

Puedes realizar el seguimiento del progreso de cada anuncio marcando el estado de las tareas, como «En implementación», «En publicación», «Nueva solicitud», «Investigación» y «Completada».

«Antes de la automatización, cada vez que un redactor terminaba una tarea, teníamos que comunicar manualmente a los superiores que el texto estaba listo. Eso podía llevar hasta 36 horas. Ha sido fantástico, porque todo el equipo realiza el seguimiento de sus tareas diarias en ClickUp.»

«Antes de la automatización, cada vez que un redactor terminaba una tarea, teníamos que comunicar manualmente a los superiores que el texto estaba listo. Eso podía llevar hasta 36 horas. Ha sido fantástico, porque todo el equipo realiza el seguimiento de sus tareas diarias en ClickUp.»

Las mejores funciones de ClickUp

Facilita una comunicación fluida dentro de tu equipo utilizando ClickUp Chat para debatir estrategias de campañas publicitarias, realizar un uso compartido de las novedades y hacer preguntas rápidas.

Mantén una visión general visual del cronograma del contenido publicitario con los diagramas de Gantt de ClickUp y realiza el seguimiento de los plazos, los hitos y las dependencias en todas tus campañas publicitarias.

Modifica y da los últimos retoques al texto de marketing con los documentos de ClickUp , recibe comentarios y aplica los cambios desde la misma plataforma.

Optimiza la gestión de ventas y marketing realizando el seguimiento del rendimiento de las campañas y del impacto de las campañas publicitarias mediante los paneles de ClickUp.

Integra herramientas como Google Workspace y plataformas de redes sociales mediante las integraciones de ClickUp para supervisar y optimizar los anuncios directamente, mejorando así la eficacia de las campañas.

Limitaciones de ClickUp

El conjunto de funciones es muy amplio, y es posible que los usuarios tengan que pasar por un periodo de aprendizaje.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario

Empresa : 12 $ al mes por usuario

Enterprise : Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

ClickUp Brain: Añádelo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

💡 Consejo profesional: Para automatizar la gestión de campañas, configura las automatizaciones de ClickUp para que envíen notificaciones cuando una tarea de redacción publicitaria pase a la siguiente fase. Esto garantiza que el equipo se mantenga coordinado y que se cumplan los plazos.

Lee también: Cómo utiliza ClickUp el equipo de marketing de ClickUp

2. Jasper (La mejor para remezclar y reutilizar contenido ya existente)

vía Jasper.ai / IA

Jasper es una herramienta avanzada de IA diseñada para ayudar en la creación de contenido. La función «Brand Voice» de Jasper cuenta con una función de memoria en la que puedes enseñarle los detalles de tus productos, servicios y público, y una función de tono y estilo en la que le enseñas a Jasper el tono de voz de tu marca.

Como profesional del marketing, puedes introducir una breve descripción de tu público objetivo, la plataforma y tus objetivos, y Jasper generará múltiples variaciones. Los equipos pueden realizar la edición o el perfeccionamiento rápidamente para que estos borradores se ajusten al tono de la marca.

Las mejores funciones de Jasper

Utiliza herramientas de análisis para hacer el seguimiento del rendimiento del contenido y obtener información sobre las métricas de interacción y el comportamiento de la audiencia.

Reutiliza el contenido existente en diferentes formatos, como convertir una entrada de blog en fragmentos para redes sociales o boletines informativos por correo electrónico

Intégralas con plataformas populares como Meta Ads Manager y Google Ads para una gestión publicitaria fluida

Limitaciones de Jasper

La configuración inicial del tono y el público objetivo puede requerir una personalización detallada

Precios de Jasper

Gratis: 7 días de versión de prueba

Creador : 49 $ al mes por usuario

Pro : 69 $ al mes por usuario

Empresas: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jasper

G2: 4,7/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 1500 opiniones)

Lectura adicional: Las mejores alternativas y competidores de Jasper

3. Copy.ai (La mejor para ajustes personalizados en tono y estilo que garantizan una voz de marca coherente)

Impulsa las conversiones con textos de alta calidad generados por Copy.ai. Esta herramienta puede generar de forma rápida y eficaz textos para una amplia gama de contenidos escritos, desde textos publicitarios atractivos hasta entradas de blog cautivadoras. Ideal para contenidos breves como titulares, eslóganes, etiquetas de título, metadescripciones y descripciones de anuncios.

Los usuarios pueden introducir parámetros específicos, como el tono, el estilo y el público objetivo, para garantizar que el contenido generado se ajuste a la identidad de su marca y genere variaciones para realizar pruebas A/B.

Las mejores funciones de Copy.ai

Automatiza las tareas de creación de contenido y optimiza las operaciones de marketing y ventas

Crea contenido en más de 25 idiomas, lo que lo hace ideal para empresas con una audiencia global

Aprovecha un repositorio centralizado de información de la empresa que se puede integrar en el contenido

Limitaciones de Copy.ai

La generación masiva de contenido puede requerir ocasionalmente una edición manual para mayor precisión

Precios de Copy.ai / IA

Free Forever

Starter: 49 $ al mes

Avanzado: 249 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Copy.ai / IA

G2: 4,7/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 50 opiniones)

4. Anyword (la mejor para contenido publicitario orientado al rendimiento)

Diseñada para profesionales del marketing, Anyword da prioridad a las estrategias basadas en datos. Genera textos publicitarios y realiza una previsión de su rendimiento, lo que permite la creación de mensajes clave que conectan con el público objetivo.

Anyword permite la redacción publicitaria segmentada y puede clasificar cada variante de titular en función de las tasas de clics (CTR) previstas, lo que facilita la toma de decisiones fundamentadas.

Las mejores funciones de Anyword

Personaliza los mensajes de manera personalizada según los perfiles de los clientes para crear anuncios específicos para cada público

Crea anuncios optimizados para Google, Facebook y LinkedIn, aprovechando la compatibilidad multicanal de la herramienta

Mejora los resultados de tus campañas publicitarias con las funciones de pruebas A/B basadas en datos

Limitaciones de Anyword

Los textos generados por IA siguen teniendo un tono artificial que carece de los matices de los textos escritos por humanos

Aunque tiene compatibilidad con varios idiomas, se centra principalmente en el inglés, por lo que puede que no se adapte bien a los mercados de habla no anglófona.

Precios de Anyword

Starter: 49 $ al mes por usuario

Basadas en datos: 99 $ al mes por usuario

Empresa: 499 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Anyword

G2: 4,8/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 350 opiniones)

Lee también: Las mejores herramientas de automatización creativa para impulsar la productividad

5. Wordtune (la mejor para reescribir y perfeccionar textos publicitarios ya existentes)

vía Wordtune

Wordtune se especializa en pulir textos existentes, ofreciendo alternativas claras, concisas y atractivas. Esto permite a los usuarios transformar entradas de blog básicas e ideas de contenido en textos pulidos.

La función de resumen permite a los profesionales del marketing sintetizar ideas de contenido en mensajes concisos que captan la atención y fomentan la interacción. Sus extensiones para el navegador se integran con herramientas como Documentos de Google y Gmail, lo que garantiza flujos de trabajo fluidos para los profesionales del marketing que colaboran en la campaña.

Las mejores funciones de Wordtune

Mejora la claridad, el tono y el estilo del texto existente en lugar de crear uno desde cero basándote en las sugerencias de reescritura.

Cambia fácilmente entre tonos formales e informales para adaptar tu texto a distintos contextos de marketing

Adapta el contenido a las necesidades específicas de tu público manteniendo un estilo lingüístico coherente

Limitaciones de Wordtune

Aunque destaca por pulir el texto, Wordtune no crea contenido extenso.

Precios de Wordtune

Free Forever

Avanzado: 13,99 $ al mes por usuario

Unlimited: 19,99 $ al mes por usuario

Teams: 15,99 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Wordtune

G2: 4,6/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 50 reseñas)

Lectura adicional: Las mejores alternativas y competidores de Wordtune

6. Writesonic (La mejor para generar textos publicitarios y páginas de destino)

Deja de conformarte con textos publicitarios genéricos. Writesonic, una herramienta de redacción publicitaria basada en IA, genera opciones de textos publicitarios personalizados en función de las metas específicas de tu campaña, ayudando a los profesionales del marketing a crear textos publicitarios creativos de forma rápida y sin esfuerzo.

La función incluye procesamiento del lenguaje natural y utiliza datos web en tiempo real, lo que garantiza que el contenido generado sea relevante y fiel a la realidad.

A partir de una breve descripción del producto, Writesonic puede generar opciones adaptadas a las metas de tu campaña.

Las mejores funciones de Writesonic

Elige entre más de 80 plantillas diseñadas para diferentes tipos de ideas de contenido, lo que agiliza el proceso de redacción.

Crea anuncios en más de 25 idiomas y intégralos a la perfección con las herramientas de marketing más populares.

Asegúrate de que el contenido generado sea rico en palabras clave y esté optimizado para los motores de búsqueda utilizando las herramientas de optimización SEO integradas.

Limitaciones de Writesonic

Es posible que algunos resultados requieran una edición adicional para garantizar que cumplen con los estándares específicos de la marca

Los nuevos usuarios pueden necesitar un tiempo de adaptación debido a la variedad de funciones y funcionalidades disponibles en la plataforma

Precios de Writesonic

Free Forever (hasta 25 créditos)

Particulares: 20 $ al mes por usuario

Estándar: 99 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Servicio de contenido con IA y humanos: 2000 $ al mes para cinco usuarios

Valoraciones y reseñas de Writesonic

G2: 4,7/5 (más de 1500 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 2000 opiniones)

Lectura adicional: Las mejores alternativas y competidores de Writesonic

7. AdZis (La mejor para la automatización de la redacción publicitaria en el comercio electrónico)

El tiempo apremia y tu campaña de marketing necesita cientos de variaciones de textos publicitarios. Redactar cada uno de ellos a mano es sencillamente inviable.

AdZis destaca por su función estrella: la creación masiva de contenido publicitario, que permite a las empresas acceder a textos de marketing y descripciones de miles de productos. Su capacidad para realizar la automatización de descripciones de productos, titulares y mensajes promocionales la convierte en una herramienta imprescindible para los minoristas online que desean mejorar sus esfuerzos de publicidad digital.

Las mejores funciones de AdZis

Optimiza las descripciones de productos para SEO según las necesidades de tu tienda online

Garantiza una mayor calidad de contenido combinando contenido generado por IA con la edición humana.

Intégralas con plataformas de comercio electrónico populares como Shopify y Magento para garantizar un flujo de trabajo fluido

Limitaciones de AdZis

Puede que no sea adecuado para tipos de contenido no relacionados con el comercio electrónico.

Para los propietarios de pequeñas empresas con presupuestos limitados, la estructura de precios puede resultar cara

Precios de AdZis

Descripciones de productos de nivel 2 (estándar): 60 $ por 100 productos

Descripciones de productos de nivel 3 (experto): de 3 a 8 $ por producto

Servicios gestionados con paquete DFY (Done for you): 99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de AdZis

G2: No hay suficientes valoraciones

Capterra: No hay valoraciones disponibles

¿Sabías que... Según un estudio, aproximadamente el 40 % de los profesionales del marketing afirmaron que utilizaban herramientas de software de IA para la producción de contenido en redes sociales.

8. Smart Copy de Unbounce (la mejor para textos publicitarios orientados a la conversión)

Smart Copy cuenta con una amplia biblioteca de más de 45 plantillas personalizables para diversos tipos de contenido, incluyendo textos de marketing, campañas de correo electrónico y publicaciones en redes sociales. Esto permite a los usuarios generar rápidamente contenido de alta calidad alineado con sus metas de marketing.

Los clics en los anuncios de Facebook, Instagram y LinkedIn llevan al cliente potencial, con solo unos pocos clics, a la página de destino personalizada para la campaña, lo que optimiza tu tasa de conversión.

Smart Copy se integra a la perfección con las páginas de destino de Unbounce y otras plataformas de marketing, lo que simplifica el flujo de trabajo desde la creación hasta la publicación de campañas publicitarias y la creación de contenido para anuncios y publicaciones en redes sociales.

Las mejores funciones de Unbounce Smart Copy

Accede a las funciones de Smart Copy directamente desde tu navegador para realizar la creación de contenido sobre la marcha en diferentes aplicaciones

Utiliza Content Expander para añadir profundidad al contenido publicitario y a las plantillas prediseñadas para distintos tipos de anuncios en diversas plataformas, incluyendo Google Ads y publicaciones en redes sociales.

Crea una página de destino web adaptada a dispositivos móviles sin escribir ni una sola línea de código

Limitaciones de Unbounce Smart Copy

Las funciones avanzadas son más eficaces solo cuando se combinan con las páginas de destino de Unbounce

Precios de Unbounce Smart Copy

Build: 99 $ al mes

Prueba: 149 $ al mes

Optimize: 249 $ al mes

Agencia: 499 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Unbounce Smart Copy

G2: 4,4/5 (más de 350 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 250 opiniones)

9. Copysmith Rytr (La mejor para generar contenido breve de alta calidad)

Como tu asistente de IA, Copysmith Rytr recrea tu tono de redacción analizando una muestra de tus textos. Esto garantiza que el contenido generado por IA se ajuste a tu estilo. También puedes crear múltiples tonos personalizados para adaptarte a diferentes situaciones, proyectos o clientes.

Además, realiza la selección del tono que prefieras entre más de 20 opciones, lo que te permite crear mensajes personalizados que conecten con públicos específicos.

Las mejores funciones de Copysmith Rytr

Genera contenido dondequiera que escribas con la extensión de Chrome de Rytr

Crea contenido con IA para más de 30 casos de uso diferentes, generando tipos de contenido que van más allá de los textos publicitarios.

Ajusta el nivel de creatividad del contenido generado, lo que permite obtener resultados más sencillos o imaginativos en función de las necesidades de la campaña publicitaria.

Limitaciones de Copysmith Rytr

Rytr puede tener dificultades para producir artículos en profundidad o narrativas complejas en comparación con otras herramientas de IA especializadas

La calidad del contenido generado varía, por lo que requiere una edición adicional para perfeccionarlo.

Precios de Copysmith Rytr

Free Forever

Ilimitado: 9 $ al mes por usuario

Premium: 29 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Copysmith Rytr

G2: 4,7/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

10. Jacquard (Ideal para personalizar anuncios y mensajes en redes sociales)

Jacquard.com, anteriormente Phrasee, permite a los profesionales del marketing generar mensajes personalizados y conformes a la normativa en diversos canales a gran escala. Con su enfoque en el marketing del ciclo de vida, Jacquard ayuda a que la comunicación con los clientes siga siendo relevante, garantizando que los mensajes se adapten a las preferencias y al contexto de los clientes.

Jacquard genera contenido y prueba y perfecciona continuamente los mensajes basándose en métricas de rendimiento, lo que garantiza que las campañas sigan siendo relevantes y tengan un gran impacto.

Al ofrecer la posibilidad de adaptar las estrategias de comunicación de forma dinámica, Jacquard permite a los profesionales del marketing fomentar la fidelidad de los clientes a largo plazo.

Las mejores funciones de Jacquard

Genera miles de variantes lingüísticas, todas ellas enriquecidas con información detallada sobre los productos, para ofrecer a los clientes contenido publicitario relevante en cada contexto, basado en sus patrones de interacción anteriores.

Adapta los mensajes para que se ajusten a las preferencias de tono únicas —directo, curioso o divertido— de cada uno de los miles de clientes personalizados

Utiliza el proceso de aprobación integrado para revisar minuciosamente tus mensajes multicanal antes de que lleguen a tus clientes

Limitaciones de Jacquard

Dirigidas principalmente a grandes corporaciones, y los precios pueden resultar prohibitivos para las pequeñas empresas.

A los nuevos usuarios les pueden resultar abrumadoras las numerosas funciones de la plataforma

Precios de Jacquard

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jacquard

G2: 4,4/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay valoraciones disponibles

🧠 Dato curioso: El eslogan «Think Small» de la campaña de Volkswagen de 1959 suele citarse como el mejor anuncio del siglo XX. Hoy en día, las herramientas de IA realizan el trabajo de analizar campañas icónicas para crear nuevos eslóganes respaldados por datos en cuestión de segundos.

Elige la mejor herramienta de redacción publicitaria con IA para tus necesidades

Elegir las mejores herramientas de redacción publicitaria con IA puede influir en tus campañas de marketing, desde ahorrar tiempo en la creación de contenido hasta generar una mayor interacción y conversiones.

Aunque cada una de las herramientas de IA que se mencionan aquí destaca en áreas específicas —ya sea Jasper por su creatividad o Jacquard por la personalización a gran escala—, ClickUp se destaca como la plataforma todo en uno definitiva. ClickUp combina la gestión de proyectos, el chat y la creación de contenido impulsada por IA en una única plataforma. Este enfoque centralizado permite a tus equipos de marketing y redacción publicitaria alcanzar el máximo rendimiento.

Al permitir la colaboración en tiempo real con los gestores de redes sociales, el seguimiento del progreso de las campañas y el uso de la IA, ClickUp permite a las empresas gestionar de forma eficiente todos los aspectos de sus iniciativas publicitarias.

No te limites a creer en nuestra palabra: comprueba tú mismo la diferencia. ¡Regístrate hoy mismo para obtener una cuenta gratuita de ClickUp!