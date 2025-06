Las 10 mejores alternativas a Timeular para 2025

Necesitaba un sistema de gestión de proyectos que me ayudara a coordinar las tareas de mis propios clientes, así como las de mi equipo de autónomos. Probé varias soluciones, pero ninguna ofrecía la combinación de flexibilidad y control de tiempo. El control de tiempo era clave porque, al ser una empresa que cobra por horas, necesitaba un control de tiempo integrado en mi sistema de gestión de proyectos para evitar tener que unificar dos sistemas dispares cada mes para crear las facturas. ClickUp resolvió el problema del control de tiempo y me ofreció una gran flexibilidad que me permitió estructurar a mis clientes, proyectos y tareas de una manera que se adapta perfectamente a mi forma de trabajar y gestionar los proyectos. Incluso a medida que mis sistemas y procesos evolucionaron, ClickUp me ofreció la flexibilidad necesaria para adaptarse a mí. ¡Es genial!