Los 11 mejores generadores de tareas con IA para una gestión eficaz de las tareas

¿Gestiona proyectos de alto riesgo con múltiples dependencias y plazos ajustados que le obligan a desglosar las tareas, asignarlas y establecer plazos? ¿Y si, en lugar de hacer todo esto manualmente, empleara una herramienta que hiciera este trabajo en segundos?

Pues bien, esto es una realidad gracias a los generadores de tareas con IA.

Los generadores de tareas con IA utilizan la IA para automatizar la creación de tareas, la priorización del trabajo y la optimización de la programación. Estos asistentes de productividad le garantizan que dedicará menos tiempo a planificar y organizar, y más tiempo a trabajar.

Tanto si es un gestor de proyectos con experiencia como si es un emprendedor independiente, hemos recopilado los 11 mejores generadores de tareas con IA que puede utilizar.

Echa un vistazo a este vlog para descubrir cómo puedes automatizar tareas sin esfuerzo y controlar tus proyectos como un profesional.

¿Qué debe buscar en un generador de tareas con IA?

Seleccionar el generador de listas de tareas con IA adecuado implica que este satisfaga sus necesidades específicas y aumente la productividad. Por lo tanto, busque las siguientes funciones al tomar esta decisión:

Automatización de tareas con IA : busque un generador de tareas con IA que ofrezca más que la simple creación de tareas. Debe ayudarle a asignar tareas, establecer plazos y ajustar horarios en función de la disponibilidad, el ancho de banda, la carga de trabajo y las prioridades.

Personalización del flujo de trabajo : el generador de listas de tareas con IA debe permitirle adaptar los flujos de trabajo en función de los requisitos del equipo y del proyecto. Funciones como los editores de arrastrar y soltar, las plantillas personalizables y los procesos configurables mejorarán la gestión de tareas.

Priorización de tareas : la herramienta de desglose de tareas con IA debe analizar los plazos, las dependencias y las cargas de trabajo para : la herramienta de desglose de tareas con IA debe analizar los plazos, las dependencias y las cargas de trabajo para priorizar las tareas de forma dinámica. Esto garantiza que las tareas de gran impacto reciban la atención que merecen.

Colaboración en tiempo real : las funciones de colaboración en tiempo real, como los entornos de trabajo compartidos, los paneles de control centralizados, los comentarios y las actualizaciones en tiempo real, permiten que todos estén en sintonía. Esto resulta especialmente útil para los equipos remotos.

Integraciones : en caso de que el generador de tareas con IA no cuente con capacidades integradas para asignar tareas, prioridades, etc., al menos debería integrarse de forma nativa con las herramientas de gestión de proyectos, : en caso de que el generador de tareas con IA no cuente con capacidades integradas para asignar tareas, prioridades, etc., al menos debería integrarse de forma nativa con las herramientas de gestión de proyectos, el software de gestión de tareas y otras herramientas de productividad preferidas para operaciones escalables.

Accesibilidad móvil : un generador de tareas con IA disponible en dispositivos móviles le permitirá acceder a él desde cualquier lugar. Ya sea a través de versiones web adaptables o aplicaciones nativas, estos generadores contribuyen a mejorar el flujo de trabajo y a cumplir con los plazos.

Informes y análisis: la elaboración de informes basada en datos, junto con los análisis, proporciona visibilidad sobre el rendimiento, el progreso, la productividad y los cuellos de botella para garantizar el éxito del proyecto.

Basándonos en los parámetros mencionados anteriormente, hemos recopilado 11 de los mejores generadores de listas de tareas con IA para una gestión eficaz de las tareas. Veámoslos en detalle a continuación:

1. ClickUp (el mejor para la gestión de proyectos y la colaboración basadas en IA)

ClickUp es una potente herramienta de gestión de proyectos que combina la automatización inteligente con un diseño fácil de usar para permitir una gestión práctica de las tareas.

Empiece a utilizar las tareas de ClickUp de forma gratuita. Establezca las prioridades del proyecto en las tareas de ClickUp para cerrar cada tarea a tiempo con la priorización de tareas.

La plataforma ofrece tareas de ClickUp para la creación, asignación y realización del seguimiento de las tareas sin esfuerzo. Te permite encargarte de la tarea independientemente de su volumen o del tamaño del equipo. Además, la función de prioridad de ClickUp te permite priorizar las tareas en función de diversos parámetros, como el impacto, la urgencia, las dependencias y mucho más.

Empieza a utilizar ClickUp Brain de forma gratuita. Manténgase al día con sus tareas con ClickUp Brain.

También dispone de un asistente basado en IA, ClickUp Brain, que programa y gestiona las tareas automáticamente. Esto garantiza que su equipo se mantenga centrado en las actividades de mayor impacto sin incumplir ningún plazo.

Como herramienta de gestión de proyectos con todas las funciones , ClickUp lo tiene todo, desde la generación de listas de tareas detalladas hasta la optimización de los flujos de trabajo, para ayudarte a gestionar proyectos de forma eficiente.

Esta herramienta está aquí para ayudarle a crear tareas que se ajusten perfectamente a sus metas organizativas sin perder de vista sus plazos.

He aquí por qué a los usuarios les encanta ClickUp para optimizar sus tareas:

Para cualquier organización que tenga dificultades para gestionar sus proyectos, ClickUp le ayudará en la colaboración de tareas. Con este software, los usuarios pueden realizar un seguimiento de los elementos de la lista de tareas pendientes y trabajar en ellas dentro del plazo estipulado. También ayuda al equipo de gestión de proyectos a realizar un seguimiento del progreso general de los proyectos para garantizar que se cumplan los plazos.

Para cualquier organización que tenga dificultades para gestionar sus proyectos, ClickUp le ayudará en la colaboración de tareas. Con este software, los usuarios pueden realizar un seguimiento de los elementos de la lista de tareas pendientes y trabajar en ellas dentro del plazo estipulado. También ayuda al equipo de gestión de proyectos a realizar un seguimiento del progreso general de los proyectos para garantizar que se cumplan los plazos.

Las mejores funciones de ClickUp

Colabora en las tareas con otros miembros del equipo utilizando ClickUp Chat.

Convierte todas tus ideas viables en realidad visualizando todas tus tareas con ClickUp Pizarras

Edita en tiempo real y utiliza texto para crear e idear tareas rastreables con ClickUp Docs.

Personalice su flujo de trabajo en función de los requisitos específicos del proyecto.

Visualice sus tareas en múltiples vistas: Calendario, tablero Kanban, diagramas de Gantt, lista de tareas pendientes, etc.

Elija entre una amplia biblioteca de plantillas listas para usar para crear y gestionar tareas.

Integre más de 1000 aplicaciones como Slack, Google Workspace, Zoom y muchas más.

Limitaciones de ClickUp

Los nuevos usuarios experimentan una ligera curva de aprendizaje debido a sus numerosas funciones.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9980 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4350 opiniones)

💡 Consejo profesional: ¿Quiere acelerar la completación de sus tareas? Empiece cada elemento de su lista de tareas pendientes con un verbo de acción. Este sencillo ajuste hace que su lista sea más concisa y clara, lo que le ayuda a saber exactamente qué hacer a continuación.

2. Taskade (el mejor para la colaboración en tiempo real en la gestión de tareas basadas en IA)

vía Taskade

Taskade optimiza los flujos de trabajo combinando el poder de la IA con la colaboración en tiempo real. Su generador de listas de tareas con IA permite a los equipos intercambiar ideas, planear y organizar tareas similares de forma eficaz.

Al mismo tiempo, las funciones colaborativas ayudan a las personas a trabajar juntas como un equipo. El diseño intuitivo de Taskade permite crear fácilmente una lista de tareas, lo que facilita a los equipos de proyecto alcanzar sus metas.

Las mejores funciones de Taskade

Genere esquemas y tareas utilizando herramientas de lluvia de ideas basadas en IA.

Colabora en tiempo real con entornos de trabajo y tableros con uso compartido.

Organice las tareas de forma visual con tableros Kanban, listas y mapas mentales

Realice un seguimiento del progreso del equipo con análisis de productividad integrados.

Límites de Taskade

Carece de funciones avanzadas de elaboración de informes para realizar análisis detallados.

Opciones de personalización limitadas para equipos más grandes.

Precios de Taskade

Free

Taskade Pro: 10 $ al mes por usuario.

Taskade for Teams: 20 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Taskade

G2: 4,6/5,0 (más de 50 reseñas)

Capterra: 4,7/5,0 (más de 60 reseñas)

Taskade ha pasado de ser una herramienta básica de gestión de proyectos a una potente herramienta de automatización con IA que le permite crear múltiples agentes de IA que pueden operar en equipo de forma autónoma. También puede crear flujos de trabajo que incluyan opciones como la transcripción de contenido sin necesidad de utilizar herramientas externas.

Taskade ha pasado de ser una herramienta básica de gestión de proyectos a una potente herramienta de automatización con IA que le permite crear múltiples agentes de IA que pueden operar en equipo de forma autónoma. También puede crear flujos de trabajo que incluyan opciones como la transcripción de contenido sin necesidad de utilizar herramientas externas.

3. Asana (el mejor para optimizar la gestión de tareas y la automatización del flujo de trabajo)

vía Asana

Asana es una herramienta de gestión de proyectos con capacidades de IA. Su interfaz fácil de usar facilita el seguimiento de las tareas, la definición de plazos y la supervisión del progreso.

Asana IA permite a los usuarios extraer tareas viables de ideas no estructuradas y descubrir formas de optimizar la productividad del equipo. Se integra con aplicaciones populares de terceros, lo que lo convierte en una opción versátil para empresas de todos los sectores.

Las mejores funciones de Asana

Realice la automatización de los flujos de trabajo para reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios.

Genere tareas viables a partir de ideas abstractas y datos no estructurados.

Obtenga indicaciones visuales sobre el progreso del proyecto a través de diagramas de Gantt y tableros Kanban.

Cree y utilice plantillas de tareas para eventos y actividades recurrentes.

Limitaciones de Asana

La interfaz complica la navegación de las dependencias apiladas, lo que limita su uso para las grandes corporaciones.

Las notificaciones superpuestas e incesantes son abrumadoras y distraen la atención.

Precios de Asana

Personal: 0 $

Starter: 8,50 $ al mes por usuario.

Avanzado: 19,21 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Enterprise+: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4,4/5,0 (más de 10 740 reseñas)

Capterra: 4,5/5,0 (más de 13 250 opiniones)

4. Jasper AI (el mejor para la creación de contenido y la asistencia en tareas impulsada por IA)

vía Jasper IA

Si busca un generador de listas de tareas con IA centrado en la creación de contenido y el marketing, Jasper AI debería ser su elección. Después de todo, la creación de contenido es su principal oferta.

Más allá de sus capacidades de redacción, Jasper IA también funciona como asistente para la gestión de tareas. Desde la generación de textos de marketing hasta la organización de resúmenes de proyectos, Jasper coordina todas las tareas con precisión.

Las mejores funciones de Jasper IA

Genere contenido de alta calidad en diferentes formas y formatos.

Organice los flujos de trabajo con sugerencias inteligentes basadas en IA.

Impulse la creatividad con la lluvia de ideas y la generación de ideas impulsadas por la IA.

Personalice el tono y el estilo de su contenido para adaptarlo a las preferencias de su público.

Limitaciones de Jasper IA

Carece de capacidades más amplias de gestión de proyectos y se centra principalmente en la creación de contenido.

Disponer de una herramienta independiente cuando se tienen opciones multiuso puede no parecer justificado.

Precios de Jasper IA

Creador: 49 $ al mes por usuario.

Ventaja: 69 $ al mes por usuario.

Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jasper IA

G2: 4,7/5,0 (más de 1240 reseñas)

Capterra: 4,8/5,0 (más de 1840 opiniones)

Jasper me facilitó la creación rápida de contenido que era exactamente lo que quería. Gracias a Jasper, ahora puedo dedicar mi tiempo a crear material atractivo para mis alumnos en lugar de luchar con tareas tediosas.

Jasper me facilitó la creación rápida de contenido que era exactamente lo que quería. Gracias a Jasper, ahora puedo dedicar mi tiempo a crear material atractivo para mis alumnos en lugar de luchar con tareas tediosas.

5. Trello (el mejor para visualizar tareas con tableros personalizables)

vía Trello

Trello es una plataforma visual para la gestión de proyectos. Su diseño al estilo Kanban permite a los equipos dividir los proyectos en tareas manejables.

La interfaz intuitiva de arrastrar y soltar elimina cualquier carga cognitiva al asignar tareas, actualizar el estado de las mismas y comprobar el progreso del proyecto. Además de los tableros Kanban, puede visualizar su proyecto como listas de control interactivas y marcar las tareas una vez que las haya completado.

Las mejores funciones de Trello

Organice sus tareas de forma visual en tableros y listas Kanban personalizables.

Automatice las tareas repetitivas utilizando las reglas de automatización de Butler.

Colabora con los miembros del equipo utilizando tableros compartidos y la función de comentarios.

Sincroniza las listas de tareas entre dispositivos para acceder a la información sin problemas.

Limitaciones de Trello

No ofrece la elaboración de informes ni análisis avanzados.

Tiene una funcionalidad offline limitada para las actualizaciones de tareas.

Precios de Trello

Free

Estándar: 6 $ al mes por usuario.

Premium: 12,50 $ al mes por usuario.

Enterprise: 17,50 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4,4/5,0 (más de 13 630 opiniones)

Capterra: 4,5/5,0 (más de 23 300 opiniones)

6. Todoist (el mejor para la productividad personal y la planificación organizada de tareas)

vía Todoist

Todoist es una aplicación de listas de tareas que también funciona como generador de tareas con IA para uso personal y profesional (especialmente para equipos pequeños). Su recomendador basado en IA ayuda a programar las tareas, lo que permite a los equipos centrarse en las tareas de alta prioridad y con plazos determinados, y asignar el tiempo y los recursos de forma prudente.

Todoist cuenta con funciones como tareas periódicas, etiquetas de prioridad y entrada de lenguaje natural que le ayudan a mantenerse organizado. Así que, tanto si se trata de gestionar sus listas de tareas como de colaborar con otras personas, Todoist le ayuda a terminarlas.

Las mejores funciones de Todoist

Organice las tareas utilizando rótulos, filtros y entradas en lenguaje natural.

Realice un seguimiento del rendimiento y aumente la productividad con un panel de análisis integrado.

Automatice las tareas periódicas con una programación intuitiva de tareas.

Acceda a su lista de tareas desde cualquier lugar, incluso en modo sin conexión.

Sinceramente, la ventaja más importante de Todoist es la herramienta de cooperación integrada. La herramienta es una solución completa para gestionar el trabajo en grupo, ya que permite coordinar eficazmente el trabajo de todo un grupo.

Sinceramente, la ventaja más importante de Todoist es la herramienta de cooperación integrada. La herramienta es una solución completa para gestionar el trabajo en grupo, ya que permite coordinar eficazmente el trabajo de todo un grupo.

Limitaciones de Todoist

Carece de funciones integradas para chatear y colaborar.

Las funciones avanzadas, como las notificaciones y los recordatorios, requieren una suscripción premium.

Precios de Todoist

Principiante: 0 $

Ventaja: 5 $ al mes por usuario.

Empresa: 8 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Todoist

G2: 4,4/5,0 (más de 800 reseñas)

Capterra: 4,6/5,0 (más de 2530 opiniones)

🔍 ¿Sabías que... el 50 % de los elementos completados en una lista de tareas pendientes se terminan en un día? Así que, si has estado posponiendo la idea de hacer una lista, ¡ponte manos a la obra de inmediato!

7. Wrike (el mejor para la colaboración del equipo y las plantillas completas)

vía Wrike

Wrike es una herramienta integral de gestión de proyectos diseñada para abordar proyectos complejos. Ofrece varias plantillas de gestión de tareas para optimizar las actividades rutinarias y repetitivas y poner en marcha los proyectos más rápidamente.

El generador de listas de tareas admite formularios de solicitud dinámicos, una vista de diagrama de Gantt y colaboración en tiempo real, lo que lo hace adecuado para equipos multifuncionales. Con potentes herramientas de elaboración de informes e integraciones, Wrike facilita la planificación, ejecución y supervisión de tareas.

Las mejores funciones de Wrike

Ponga en marcha proyectos con plantillas de tareas personalizables.

Colabora en tiempo real de forma eficaz con paneles y entornos de trabajo compartidos.

Cumpla con los plazos de los proyectos y optimice la asignación de recursos utilizando diagramas de Gantt.

Automatice los flujos de trabajo para mejorar la productividad y la eficiencia.

Límites de Wrike

A veces se ralentiza, especialmente al gestionar proyectos grandes.

La interfaz puede resultar abrumadora para los principiantes.

Precios de Wrike

Free

Equipo: 10 $ al mes por usuario

Empresa: 24,80 $ al mes por usuario.

Enterprise: Precios personalizados

Pinnacle: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5,0 (más de 3730 opiniones)

Capterra: 4,3/5,0 (más de 2740 opiniones)

🧠 Dato curioso: los famosos gráficos de Gantt que utilizamos para optimizar proyectos fueron ideados originalmente por Karol Adamiecki en la década de 1890. Más tarde, Henry Gantt los popularizó en los países occidentales, ¡y así es como recibieron su nombre!

8. Motion (el mejor para la gestión de tareas y del tiempo basada en IA)

vía Motion

Motion combina la gestión de tareas con la división del tiempo en bloques para combatir un enemigo potente: el cambio de contexto. Su automatización de tareas mediante IA prepara de forma inteligente un calendario de tareas, reserva bloques de tiempo específicos, asigna prioridades, establece plazos para los proyectos y mejora la productividad.

Su interfaz minimalista es muy receptiva y los cambios en los planes se reflejan de forma dinámica. La herramienta puede gestionar prioridades superpuestas y correlacionar todo con un Calendario, lo que la convierte en un generador de listas de tareas muy eficaz.

Las mejores funciones de Motion

Sincronice tareas y calendarios para obtener una vista unificada y una gestión optimizada.

Modifique los horarios de forma dinámica con actualizaciones en tiempo real.

Gestión de prioridades variables utilizando algoritmos avanzados para equilibrar variables.

Cumpla cómodamente con los plazos durante las reuniones gracias a las intuitivas funciones de bloqueo de tiempo.

Me encantan los rellenos de tiempo de IA. Si necesito cancelar una reunión o tengo algo de tiempo libre, llena mi espacio con el proyecto o la tarea que hay que terminar. Es relativamente fácil de implementar en tu equipo y hacer que todos se conecten y sincronicen sus calendarios.

Me encantan los rellenos de tiempo de IA. Si necesito cancelar una reunión o tengo algo de tiempo libre, llena mi espacio con el proyecto o la tarea que hay que terminar. Es relativamente fácil de implementar en tu equipo y hacer que todos se conecten y sincronicen sus calendarios.

Limitaciones de movimiento

No ofrece múltiples vistas como los demás generadores de listas de tareas con IA de esta lista.

La automatización mediante IA requiere un ajuste preciso para obtener un rendimiento óptimo.

Precios dinámicos

Individual: 34 $ al mes por usuario

Business Standard: 20 $ al mes por usuario.

Business Pro: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Motion

G2: 4,0/5,0 (más de 90 reseñas)

Capterra: 4,3/5,0 (más de 40 reseñas)

💡 Consejo profesional: ¿Quiere priorizar las tareas de forma productiva, pero necesita ayuda? Explore los 10 mejores programas de planificación de tareas para gestores de tareas, ¡para que pueda mejorar la productividad de su equipo y cumplir todos los plazos!

9. ChatGPT (el mejor para la asistencia creativa y basada en IA para tareas)

vía ChatGPT

Aunque ChatGPT no es un generador de listas de tareas con IA tradicional, su versatilidad lo convierte en un candidato ideal para esta lista. Su dominio del procesamiento del lenguaje natural le permite generar ideas, crear contenido y preparar listas de tareas detalladas.

Comprende contextualmente los detalles de su proyecto y propone soluciones inteligentes. Tanto si desea redactar una descripción clara y detallada de sus tareas como optimizar el rendimiento mediante la agrupación de tareas, ChatGPT puede hacerlo todo.

Las mejores funciones de ChatGPT

Automatice las tareas repetitivas mediante comandos de lenguaje natural.

Proporcione respuestas instantáneas y soporte para la lluvia de ideas.

Adáptese a diferentes proyectos e industrias mediante aplicaciones flexibles.

Tome el control de la organización del flujo de trabajo y la delegación de tareas.

Limitaciones de ChatGPT

Requiere indicaciones detalladas para obtener resultados satisfactorios.

Integraciones limitadas con herramientas externas.

Precios de ChatGPT

Free

Además: 20 $ al mes.

Pro: 200 $ al mes

Equipo: 30 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de ChatGPT

G2: 4,7/5,0 (más de 640 reseñas)

Capterra: 4,5/5,0 (más de 70 opiniones)

🧠 ¿Sabías que ChatGPT superó el millón de usuarios en solo cinco días?

10. Copy. IA (ideal para la generación de contenido y los flujos de trabajo de marketing)

Copy. ai es otra excelente herramienta basada en IA para equipos de marketing que buscan generar contenido de alta calidad para todos sus proyectos. Además de escribir, Copy. ai ayuda a los usuarios a planificar y organizar campañas de marketing y gestionar las tareas asociadas.

Es una herramienta muy valiosa para los profesionales creativos, ya que genera titulares cautivadores, textos para redes sociales dignos de ser compartidos y contenido para correos electrónicos que aumenta las tasas de apertura. Convierta su campaña de marketing en una lista de tareas pendientes con Copy. ai.

Las mejores funciones de Copy.ai

Genere contenido de marketing atractivo en diferentes plataformas.

Personalice el tono y el estilo de su contenido en función de las preferencias de su público objetivo.

Ahorre tiempo con borradores rápidos para anuncios, blogs y publicaciones en redes sociales.

Utilice plantillas para empezar a trabajar en una idea o tarea de forma eficiente.

Limitaciones de Copy.ai

Se centra principalmente en tareas relacionadas con el contenido.

Carece de profundidad al generar contenido para sectores específicos.

Precios de Copy.ai

Free

Starter : 49 $ al mes

Avanzado: 249 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Copy.ai

G2: 4,7/5,0 (más de 180 reseñas)

Capterra: 4,4/5,0 (más de 60 opiniones)

11. TimeHero (el mejor para la gestión de tareas y flujos de trabajo sin fisuras con tecnología de IA)

vía TimeHero

Como su nombre indica, TimeHero utiliza la IA para aprovechar al máximo su tiempo. Utiliza la IA para optimizar los horarios.

Úselo para cumplir con los plazos y delegar tareas en función de los plazos, la capacidad del equipo y la carga de trabajo equilibrada. Asigna tareas de forma dinámica a los miembros del equipo y reajusta los calendarios en función de los cambios en las prioridades.

Las mejores funciones de TimeHero

Automatice la asignación de tareas a los miembros del equipo y la programación utilizando plantillas de priorización

Visualice los flujos de trabajo en vistas Kanban y de cronograma.

Reorganice las tareas de forma dinámica en función de los cambios de prioridad.

Colabora a la perfección con el seguimiento del progreso del equipo.

Antes de Timehero, me resultaba difícil decidir qué tarea realizar primero cuando tenía varias tareas diferentes. TimeHero ha solucionado este problema organizando un horario para mis tareas diarias. Ahora puedo saber rápidamente por dónde empezar y qué tareas de la lista debo terminar primero.

Antes de Timehero, me resultaba difícil decidir qué tarea realizar primero cuando tenía varias tareas diferentes. TimeHero ha solucionado este problema organizando un horario para mis tareas diarias. Ahora puedo saber rápidamente por dónde empezar y qué tareas de la lista debo terminar primero.

Límites de TimeHero

La interfaz es innecesariamente compleja, lo que resulta en una curva de aprendizaje pronunciada.

Personalización limitada en la elaboración de informes sobre tareas.

Precios de TimeHero

Básico: 5 $ al mes por usuario.

Profesional: 12 $ al mes por usuario.

Premium: 27 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de TimeHero

G2: 4,5/5,0 (más de 20 reseñas)

Capterra: 4,7/5,0 (más de 20 opiniones)

💡 Consejo profesional: Tu hoja de trucos para completar rápidamente las listas de tareas pendientes: crea una lista detallada de tareas pendientes, elige una sola cosa y empieza a trabajar en ella. Selecciona el siguiente elemento de tu lista de tareas pendientes. ¡Repite el proceso!

