Cultura de la adhocracia: definición, ventajas y ejemplos

Entradas en una reunión sin una agenda fija, solo con un simple reto: ¿Cómo podemos hacer esto de otra manera?

Las ideas comienzan a fluir, algunas prácticas, otras tremendamente ambiciosas. Nadie se contiene y, en poco tiempo, el equipo ha figura un plan tan audaz como inesperado. No se trata de lo habitual, sino de la cultura de la adocracia.

Acuñada en la década de 1970, esta cultura organizativa surgió como una rebelión contra las rígidas estructuras corporativas. La cultura de la adocracia no solo se adapta al cambio, sino que prospera con él.

Pero, ¿qué la hace tan valiosa? Exploremos sus ventajas y ejemplos para ver qué se necesita para dar vida a esta cultura.

⏰ Resumen de 60 segundos La cultura de la adocracia es un enfoque laboral que se nutre de la adaptabilidad, la creatividad y las ideas audaces, y que empodera a los empleados para que tomen la iniciativa, experimenten con conceptos novedosos y asuman riesgos calculados para impulsar un cambio significativo. A continuación le indicamos cómo crear una cultura de adhocracia: Defina claramente sus metas y objetivos de innovación Alinee a su equipo fomentando la colaboración y la comunicación Utilice ClickUp Metas para realizar un seguimiento del progreso y medir el intento correcto Organice sesiones de brainstorming utilizando pizarras y documentos Priorice y asigne tareas para impulsar la innovación Supervise el progreso y analice los datos utilizando paneles de control Ajuste las estrategias basándose en información y resultados en tiempo real

¿Qué es la cultura de la adhocracia?

La mejor manera de predecir el futuro es crearlo.

Esta cita captura a la perfección la esencia de la cultura de la adocracia. Se trata de fomentar una mentalidad proactiva en la que la innovación, la colaboración y la flexibilidad ocupan un lugar en la fase.

En esencia, la cultura de la adocracia es un enfoque laboral que se libera de las reglas rígidas y las estructuras jerárquicas. En su lugar, se nutre de la adaptabilidad, la creatividad y las ideas audaces. Empodera a los empleados para que tomen la iniciativa, experimenten con conceptos novedosos y asuman riesgos calculados para impulsar un cambio significativo.

Es ideal para entornos que cambian rápidamente y culturas de equipo en las que los métodos antiguos se quedan cortos.

Las características clave de una cultura de adocracia incluyen:

Céntrese en la innovación y el pensamiento poco convencional

Una estructura flexible y no jerárquica

Énfasis en la autonomía individual y la colaboración en equipo

Apertura a la experimentación y la asunción de riesgos

Adaptabilidad a las necesidades y retos cambiantes

🧠 Dato curioso: El término «adhocracia» tiene su origen en el libro Future Shock (El shock del futuro), de Alvin Toffler.

Tipos de culturas organizativas

vía Want To Work There

El Marco de Valores Competitivos (CVF), desarrollado por Kim Cameron y Robert Quinn, clasifica las culturas organizativas en función de dos dimensiones principales: enfoque (interno frente a externo) y flexibilidad frente a control.

Identifica cuatro tipos distintos de culturas organizativas:

Culturas de clan: se centran en la colaboración, el desarrollo interno y la implicación de los empleados

Culturas de la adhocracia: dan prioridad a la innovación, la creatividad y la asunción de riesgos para mantenerse a la vanguardia del mercado

Culturas de mercado: hacen hincapié en la competencia, el logro de metas y la obtención de resultados para satisfacer las demandas externas

*culturas de jerarquía: Valoran la estructura de valor, la estabilidad y la eficiencia, con reglas y procesos claros

He aquí una breve comparación:

Tipo de cultura Enfoque Valores clave Características Cultura de clan Interna, flexible Colaboración, bienestar de los empleados, ambiente familiar Fomenta el trabajo en equipo y la implicación de los empleados Cultura de la adhocracia Externa, flexible Innovación, asunción de riesgos, espíritu emprendedor Fomenta la creatividad, la experimentación y el cambio Cultura de mercado Externo, controlado Competitividad, resultado, consecución de metas Impulsada por el rendimiento, los objetivos y el intento correcto externo Cultura de jerarquía Interno, controlado Estabilidad, pedido, eficiencia, procesos Estructurada, con rols y procedimientos claros

Cultura de la adhocracia: ventajas y desventajas

Adoptar una cultura de adhocracia puede transformar la forma en que los equipos abordan el trabajo, fomentando la innovación y la adaptabilidad. Sin embargo, como cualquier modelo de lugar de trabajo o cultura organizativa, tiene sus retos. Exploremos sus ventajas, sus inconvenientes y si puede prosperar en grandes organizaciones. 🏢

Ventajas de la cultura de la adocracia

Una investigación publicada en Thammasat Review (2024) presenta compatibilidad de que destacar la cultura de la adocracia influye positivamente en la creatividad y la innovación de las organizaciones, ya que fomenta un entorno propicio para las ideas nuevas y los avances.

Estas son algunas de las ventajas clave de adoptar la cultura de la adocracia:

fomenta la creatividad y las ideas innovadoras: *Los equipos tienen libertad para proponer ideas audaces y explorar soluciones poco convencionales

empodera a los empleados: *Las personas se sienten comprometidas y motivadas cuando se les confía la propiedad de su trabajo

Fomenta la colaboración: la comunicación abierta y el trabajo en equipo interfuncional generan perspectivas diversas

Aumenta la adaptabilidad: los equipos se adaptan rápidamente y responden a las circunstancias cambiantes o a las nuevas oportunidades

Recompensa los riesgos calculados: Las organizaciones logran avances gracias a la experimentación y la resolución innovadora de problemas

Desventajas de la cultura de la adocracia

Aunque poderosa, la cultura de la adocracia también tiene varios inconvenientes:

Falta de estructura: sin rols ni procesos claros, los equipos pueden sentirse inseguros acerca de sus responsabilidades

Posible ineficiencia: un enfoque excesivo en la experimentación puede provocar una pérdida de tiempo o recursos

*requisito de un liderazgo fuerte: los líderes deben equilibrar la creatividad y la experimentación con la responsabilidad y la orientación

Sobrecarga de los empleados: No todas las personas prosperan en un entorno desestructurado sin directrices definidas

📢 Convierte ideas audaces en planes viables Lleve la creatividad al siguiente nivel con la plantilla de gestión de ideas e innovación de ClickUp. Genere ideas, organícelas y póngalas en práctica sin esfuerzo.

¿Puede la cultura de la adocracia funcionar en grandes organizaciones?*

La cultura de la adocracia puede prosperar en grandes organizaciones, pero requiere el enfoque adecuado. Dividir la organización en equipos más pequeños y ágiles suele ser clave para equilibrar la flexibilidad con la estructura.

No se trata de abandonar por completo la estructura corporativa tradicional.

Se trata más bien de integrar la creatividad y la adaptabilidad en el marco de la organización, creando una cultura en la que coexistan la innovación y la escalabilidad.

💡 Consejo profesional: La innovación prospera cuando los empleados se sienten seguros para experimentar, cometer errores y aprender. En una cultura de adhocracia, los líderes desempeñan un rol clave al fomentar las conversaciones abiertas, ser transparentes sobre sus retos y demostrar que asumir riesgos meditados forma parte del proceso creativo.

*ejemplos reales de cultura de la adhocracia

La cultura de la adhocracia es más que un simple concepto: es una estrategia real que impulsa a algunas de las empresas más innovadoras de la actualidad.

Pero, ¿cómo funciona en la práctica?

Veamos cómo seis organizaciones han adoptado este enfoque para fomentar la creatividad, la experimentación y el crecimiento en sus sectores. 📈

1. Google

Google es uno de los ejemplos más conocidos de cultura de la adocracia. El enfoque de la empresa en la innovación es evidente en sus entornos de trabajo abiertos, donde se anima a los empleados a colaborar y explorar nuevas ideas.

Su famoso «20 % del tiempo» permitía a los empleados dedicar una parte de su semana laboral a proyectos que les apasionaban fuera de sus rolos habituales. Esto ha dado lugar a avances revolucionarios como Gmail, Google Maps y AdSense.

La cultura de la organización ofrece compatibilidad a la experimentación y a la asunción de riesgos creativos, lo que la convierte en un hub para las nuevas ideas y los avances tecnológicos.

2. 3M

Durante más de un siglo, 3M ha fomentado una cultura que se nutre de la innovación.

La confirmación de la empresa con la investigación y el desarrollo es una piedra angular de su intento correcto, y hace especial hincapié en la creatividad impulsada por los empleados.

Al igual que Google, 3M tiene un historial de empoderar a sus empleados para que desarrollen proyectos que despiertan su interés, lo que ha dado lugar a productos emblemáticos como las notas Post-it y la cinta adhesiva Scotch Tape.

3M permite a los equipos experimentar, lo que ayuda a la empresa a mantenerse a la vanguardia en sectores como la sanidad y la electrónica.

3. Netflix

Netflix es otra organización que intenta, de forma correcta, operar dentro de una cultura de adocracia, especialmente a la hora de adaptarse a los rápidos cambios en las industrias del entretenimiento y la tecnología.

La empresa fomenta la asunción de riesgos y la innovación en la creación de contenido y el desarrollo tecnológico.

El enfoque de Netflix en la toma de decisiones se basa en los datos, pero es creativo, y hace hincapié en romper con los modelos tradicionales de distribución de contenido. Su compromiso con la disrupción y las medidas audaces, como invertir fuertemente en contenidos originales y explorar nuevos formatos de streaming, les ha ayudado a mantener una ventaja competitiva.

4. Zappos

Zappos, el gigante minorista en línea, es conocido por su enfoque centrado en el cliente, pero su adhesión a una cultura innovadora de la adocracia es igualmente importante para su intento correcto. La empresa ha fomentado un entorno en el que se anima a los empleados a pensar de forma creativa y a experimentar con nuevas formas de mejorar el servicio al cliente personalizado.

El uso que hace Zappos de la holocracia, un sistema de autogestión que elimina las estructuras jerárquicas tradicionales, es un ejemplo de cómo ha adoptado la innovación en todos los niveles.

Esta cultura de autonomía y creatividad ha contribuido a la reputación de Zappos por su excelente servicio personalizado y su ambiente empresarial único.

5. Airbnb

Airbnb revolucionó la forma en que las personas viajan y se alojan en diferentes partes del mundo, en gran parte gracias a su adopción de la cultura de la adocracia.

La empresa anima a los empleados a experimentar con nuevas ideas, desde el funcionamiento de la plataforma hasta los tipos de servicios que ofrecen.

El liderazgo de Airbnb siempre ha hecho hincapié en la creatividad, la colaboración y la asunción de riesgos, lo que ha permitido a la empresa innovar rápidamente en un mercado saturado. La flexibilidad de la organización también le ha ayudado a crecer rápidamente, adaptando su modelo de negocio para satisfacer las necesidades cambiantes tanto de los clientes como de los anfitriones.

6. Spotify

El intento correcto de Spotify se atribuye en gran medida a la adopción de una cultura de adhocracia que fomenta la autonomía y la colaboración.

El énfasis de la empresa en los equipos multifuncionales y en una estructura organizativa plana empodera a los empleados para que tomen propiedad de los proyectos.

Spotify promueve un entorno de innovación a través de «escuadrones», en los que los equipos pueden experimentar y desarrollar nuevas funciones o modelos de empresa. Esto ha ayudado a Spotify a mantenerse a la vanguardia del sector del streaming musical, adaptándose constantemente a las nuevas tecnologías y a las necesidades cambiantes de los clientes.

Implementación de la cultura de la adhocracia en su organización

La transición a una cultura de adocracia requiere un liderazgo sólido, una estrategia clara y las herramientas adecuadas de compatibilidad para respaldarla. Aquí es donde entra en juego ClickUp, la app, aplicación que lo tiene todo para el trabajo.

Con ClickUp, puedes gestionar proyectos, optimizar la comunicación, realizar un seguimiento del progreso y crear una cultura empresarial de colaboración, todo en un solo lugar.

Analicemos los pasos para implementar de forma exitosa una cultura de adhocracia en su organización utilizando ClickUp. ✅

Paso n.º 1: evalúe su cultura actual

Antes de implementar cambios culturales, evalúe la posición actual de su organización y comprenda su actitud hacia la innovación, la creatividad y la asunción de riesgos.

Hable con empleados de todos los niveles y recopile información sobre los puntos fuertes y débiles de la cultura actual.

ClickUp Formularios puede ayudarte a recopilar comentarios estructurados de tu equipo, lo que facilita la identificación de barreras culturales y áreas que necesitan mejorar.

Puede personalizar los formularios para hacer preguntas específicas sobre la colaboración, la creatividad y la innovación, aspectos clave de una cultura de adhocracia.

Recopile los comentarios de los empleados a través de formularios ClickUp personalizados

Por ejemplo, podría enviar una encuesta a los miembros del equipo para preguntarles sobre su experiencia con el intercambio de ideas, los procesos de toma de decisiones y la apertura de la dirección a la experimentación. Esta información le servirá de guía para los siguientes pasos de la transición.

💡 Consejo profesional: En lugar de un liderazgo rígido y jerárquico, céntrate en un liderazgo que se adapte y cambie en función del proyecto o del equipo. Capacita a los líderes para que desempeñen diferentes rols en diferentes contextos: a veces guiando, otras veces dando un paso atrás para permitir a los equipos una mayor autonomía.

Paso n.º 2: Defina su visión

Una vez que haya evaluado su cultura actual, defina cómo será la cultura de la adocracia en su organización. Cree una visión convincente que comunique los valores fundamentales de la creatividad, la flexibilidad y la asunción de riesgos.

El liderazgo es crucial en esta fase. Los líderes deben aceptar y modelar estos valores, dando ejemplo al equipo.

Desarrolle y comparta políticas de cultura empresarial con ClickUp Documento de uso compartido

ClickUp Doc se puede utilizar para documentar y compartir esta visión en toda la organización.

Por ejemplo, cree un documento en el que se describan los aspectos clave de una cultura de adhocracia (fomentar la experimentación, empoderar a los empleados para que tomen decisiones y promover la colaboración) y, a continuación, compártalo con su equipo.

De esta manera, todos estarán en la misma página y podrán consultar el documento como marco de referencia.

Paso n.º 3: Involucre al equipo directivo y desarrolle una estrategia

El liderazgo debe respaldar el cambio cultural y liderar activamente la iniciativa. Este paso requiere crear una estrategia para pasar de una cultura tradicional a otra basada en la adocracia.

Documentar y compartir la estrategia garantiza la transparencia y la coordinación entre los equipos.

Los líderes pueden utilizar Docs para crear planes detallados, establecer metas estratégicas de RR. HH. y correlacionar cronogramas. Este documento se puede compartir y actualizar fácilmente a medida que avanza la estrategia.

Colabora en planes estratégicos en ClickUp Doc para la transformación cultural

Paso n.º 4: Crear una estructura colaborativa

Para que una cultura de adhocracia prospere, la colaboración es esencial.

Romper los silos, promover el trabajo en equipo interfuncional y fomentar la comunicación abierta son aspectos fundamentales para impulsar la innovación.

Utilice las pizarras de ClickUp para desarrollar nuevas iniciativas culturales con su equipo

Las pizarras blancas de ClickUp proporcionan un espacio visual flexible para la lluvia de ideas, el plan y la ejecución. Los equipos pueden crear mapas mentales, diagramas de flujo y diagramas para capturar iniciativas culturales o nuevas ideas.

Por ejemplo, los equipos pueden utilizar pizarras para diseñar de forma colaborativa nuevos procesos, productos o servicios. Pueden esbozar ideas innovadoras en tiempo real, lo que permite a todos contribuir, edición y mejorar.

Paso n.º 5: Fomente la asunción de riesgos y la experimentación

La asunción de riesgos es fundamental en una cultura de adocracia.

Debe crear un entorno seguro en el que se anime a los empleados a experimentar y probar cosas nuevas sin miedo al fracaso.

Mantenga las tareas organizadas y supervise el progreso con la vista Lista de ClickUp

La vista Lista de ClickUp le permite gestionar y visualizar proyectos manteniendo una supervisión clara. Realiza un seguimiento del progreso de las iniciativas experimentales y garantiza que los equipos sigan siendo eficientes mientras innovan.

Como alternativa, puede configurar una vista Tablero de ClickUp para un nuevo proyecto de desarrollo de productos, con listas y tareas dedicadas a diferentes fases de experimentación.

Visualice el progreso de los proyectos para mejorar la colaboración con la vista Tablero de ClickUp

Cada tarea podría realizar el seguimiento de un prototipo o concepto, con actualizaciones y comentarios capturados en tiempo real. Esta visibilidad garantiza que los equipos cuenten con la compatibilidad y la estructura necesarios para tener éxito al asumir riesgos.

Paso n.º 6: Fomente la retroalimentación y la iteración continuas

Por último, para mantener una cultura de adocracia, las organizaciones deben evolucionar continuamente. Esto requiere ciclos de retroalimentación regulares y la capacidad de ajustar las estrategias rápidamente.

Aquí también puede volver a utilizar ClickUp Forms para recopilar opiniones continuas de los empleados sobre nuevas iniciativas y perfeccionar las antiguas, lo que permite a los equipos reflexionar sobre su progreso e identificar áreas de mejora.

El liderazgo y la gestión deben promover una mentalidad de iteración, en la que cada experimento o proyecto se considere una oportunidad para aprender.

Por ejemplo, podría realizar encuestas trimestrales para medir en qué medida la organización está adoptando su nueva cultura. Los líderes pueden utilizar esta información para ajustar las estrategias y garantizar que la cultura siga siendo flexible y con visión de futuro.

Para darle un empujón extra, echa un vistazo a esta plantilla. 👇

Descargar esta plantilla La plantilla de cultura empresarial de ClickUp está diseñada para ayudarte a plasmar la esencia de la cultura de tu empresa en un solo lugar.

La plantilla de cultura empresarial de ClickUp le guía a través del proceso de creación de cultura con estructuras y marcos predefinidos diseñados para brindar compatibilidad con la innovación y el crecimiento.

Con esta plantilla, podrá establecer metas claras y cuantificables que fomenten la experimentación y la colaboración, dos factores clave de la cultura de la adocracia. También le ayudará a crear políticas que promuevan el trabajo en equipo, la flexibilidad y la comunicación abierta.

Con un documento bien definido que recoja los valores, metas y políticas de su empresa, todos los miembros del equipo podrán estar en la misma página y contribuir a crear la cultura que usted desea.

🔍 ¿Sabías que...? Las culturas de la adhocracia suelen adoptar la mentalidad de «fracasar rápido», fomentando la experimentación y la iteración rápidas para aprender de los errores y adaptarse con celeridad. Este enfoque permite a las empresas mantenerse por delante de la competencia y tomar decisiones ágiles.

Superar los retos de la adopción de la cultura de la adhocracia

La implementación de la cultura de la adocracia tiene sus retos, pero las estrategias adecuadas pueden ayudar a superarlos y fomentar la creatividad y la innovación.

Vamos a explorarlo. 👀

establece metas claras y una visión compartida: *Asegúrate de que todos comprendan las metas generales de la organización para que sepan cómo encajan sus esfuerzos creativos en la estrategia global. Aunque la cultura es flexible, es esencial tener clara la visión global

Fomente la experimentación estructurada: Permita a los equipos explorar nuevas ideas dentro de marcos estructurados. Por ejemplo, dedique tiempo a sprints y experimentos de innovación, al tiempo que se asegura de que los proyectos se alineen con los objetivos estratégicos de la empresa

*feedback y revisiones periódicas: Implemente revisiones semanales o quincenales en las que se analice el progreso y se puedan realizar los ajustes necesarios. Si bien la autonomía es clave, el feedback periódico garantiza que los equipos sigan por el buen camino

Cree marcos flexibles: Proporcione directrices y marcos que ayuden a los equipos a estructurar su proceso creativo. Esto proporciona suficiente flexibilidad para la innovación, al tiempo que da a los equipos un sentido de dirección

Abordar el pensamiento grupal y la difusión de la responsabilidad

Para abordar el pensamiento grupal, fomente el pensamiento independiente dentro de los equipos. Anime a los miembros del equipo a expresar diferentes perspectivas, especialmente durante las sesiones de lluvia de ideas. Esto evita que todos piensen de la misma manera, estimula ideas nuevas y ayuda a la organización a mantenerse innovadora.

Otra estrategia consiste en garantizar una definición clara del rol.

En un entorno colaborativo, es fácil que las responsabilidades se vuelvan poco claras. Defina claramente los rols para que cada miembro del equipo comprenda sus responsabilidades. Esta claridad ayuda a evitar que el trabajo se pierda o se ignore.

También debe fomentar una cultura de responsabilidad. Reconozca regularmente las contribuciones individuales al éxito del equipo, asegurándose de que todos comprendan cómo su trabajo influye en el resultado general. De este modo, la responsabilidad se mantiene en primer plano, lo que desalienta la difusión de la responsabilidad.

Por último, fomente un entorno seguro para el conflicto constructivo. Reconozca que los desacuerdos pueden ser valiosos. Cuando los equipos se sienten seguros para expresar opiniones diferentes, se fomenta la innovación y se evita el pensamiento grupal.

🔍 ¿Sabías que...? El concepto de «innovación disruptiva», popularizado por Clayton Christensen, está muy alineado con la cultura de la adocracia, ya que hace hincapié en la asunción de riesgos y la innovación para remodelar las industrias.

Mantener el equilibrio entre creatividad y estructura

La adhocracia se nutre de la libertad creativa, pero sin una estructura adecuada, los proyectos pueden volverse caóticos.

Para mantener el equilibrio adecuado, utilice herramientas estructuradas para realizar un seguimiento del progreso. Por instancia, la vista Gantt de ClickUp representa cronogramas, hitos y dependencias de tareas.

Mantenga la estructura y fomente la creatividad con la vista Gantt de ClickUp

La vista de cronograma de ClickUp añade otra capa de estructura. Ofrece una visión más detallada de cómo se superponen las tareas y tienen un flujo a través de las distintas fases.

Realice un seguimiento del progreso y las dependencias de las tareas en tiempo real con la vista de cronograma de ClickUp

Otra estrategia consiste en definir los límites de la libertad creativa. Establezca parámetros claros en cuanto a tiempo, recursos y objetivos. Por ejemplo, permita a los equipos experimentar dentro de un plazo definido, asegurándose de que cumplan con los plazos o entregas necesarios.

Realice revisiones periódicas. Incluso en un entorno creativo de flujo libre, las revisiones periódicas ayudan a evaluar el progreso, ajustar el cronograma y perfeccionar la dirección. Estas revisiones evitan que los proyectos se desvíen demasiado del camino marcado.

Por último, equilibre la autonomía con la alineación. Si bien los equipos deben asumir la propiedad de sus proyectos, también deben asegurarse de que sus esfuerzos se alineen con los objetivos de la organización.

Impulse la innovación y el crecimiento con ClickUp

Crear una cultura de adhocracia requiere algo más que buena voluntad; exige la mentalidad, las herramientas y las estrategias adecuadas para mantener la innovación y la adaptabilidad.

Las organizaciones que adoptan esta cultura pueden prosperar fomentando la creatividad, promoviendo la colaboración y asumiendo riesgos calculados. Aunque existen retos, las ventajas de contar con un equipo ágil y con visión de futuro superan con creces los posibles inconvenientes.

ClickUp puede ayudarte a crear y mantener sin esfuerzo este tipo de cultura laboral. Con sus versátiles herramientas, como pizarras para intercambiar ideas, formularios para recopilar opiniones y documentos para una comunicación transparente, los equipos pueden colaborar de forma eficaz e innovar con confianza.

¡Pruebe ClickUp gratis, gratuito/a, hoy mismo!