Cómo cambiar la imagen de encabezado de un formulario de Google: guía paso a paso

«¿Por qué este formulario parece haber sido creado en 2005?». Si alguna vez ha mirado su formulario de Google y ha pensado esto, no es el único.

¿Te has preguntado cómo hacer que tu formulario de Google destaque?

El secreto está en el encabezado, una personalización sencilla que transforma un formulario sencillo en una obra maestra pulida y profesional. Ya sea para realizar una encuesta, recopilar opiniones u organizar un evento, un encabezado adecuado marca la pauta, capta la atención y deja una impresión duradera en su público.

¿Lo mejor de todo? No hay restricciones para cambiar la imagen del encabezado de un formulario de Google; puedes personalizarla con un logotipo, la marca del evento, los colores de la empresa o una imagen del encabezado personalizada.

Esta guía le mostrará cómo personalizar su formulario con solo unos clics. ¡Aprendamos a hacer que su formulario de Google sea único y atractivo, igual que sus ideas!

⏰ Resumen de 60 segundos

Abre Google Formularios.

Accede al menú de personalización del tema personalizado.

Seleccione la sección del encabezado.

Ajustar la imagen de encabezado

Guarde su formulario Abre Google Forms.

Accede al menú de personalización del tema personalizado.

Seleccione la sección del encabezado.

Ajustar la imagen de encabezado

Guarde su formulario Aunque Google Forms ofrece funciones básicas para realizar encuestas, tiene algunos límites, como una flexibilidad de diseño restringida, la falta de elaboración de informes avanzados y opciones de integración mínimas ✅.

Supere estos retos con ClickUp Forms, una potente alternativa que ofrece personalización avanzada, integraciones perfectas y potentes análisis ✅.

Cómo cambiar la imagen de encabezado de un formulario de Google

Los estudios demuestran que los formularios con diseños visualmente atractivos, como encabezados con la marca y una combinación de colores a juego, tienen más probabilidades de ser completados que los formularios sencillos y simples.

⭐ Plantilla destacada

A menudo, las personas juzgan la credibilidad de un formulario por su apariencia. Estos son los pasos que debe seguir para personalizar su formulario:

Paso n.º 1: Abra Google Forms

a través de Formularios de Google

Para empezar, deberá acceder a Google Forms. A continuación le indicamos cómo hacerlo:

Acceda a Google Forms: Abra su navegador web y escriba Abra su navegador web y escriba forms.google.com en la barra de direcciones. Pulse Intro para acceder a la página de inicio de Google Forms.

Inicie sesión con su cuenta de Google : si aún no ha iniciado sesión, Google le indicará que lo haga. Introduzca sus credenciales (correo electrónico y contraseña) para continuar. Si utiliza una cuenta compartida o de organización, asegúrese de que sea la correcta para el formulario en el que está trabajando.

Elige una opción: Supongamos que ya has creado el formulario que deseas personalizar; a continuación, haz clic en él en la lista de formularios recientes que se muestra en la página de inicio. Supongamos que estás empezando desde cero y quieres un formulario de Google en blanco. Haz clic en el icono grande «Formulario en blanco» (un rectángulo blanco con un borde morado) para crear un nuevo formulario desde cero.

Supongamos que ya ha creado el formulario que desea personalizar; a continuación, haga clic en él en la lista de formularios recientes que se muestra en la página de inicio.

Supongamos que estás empezando desde cero y quieres un formulario de Google en blanco. Haz clic en el icono grande «Formulario en blanco» (un rectángulo blanco con un borde morado) para crear un nuevo formulario desde cero.

Supongamos que ya ha creado el formulario que desea personalizar; a continuación, haga clic en él en la lista de formularios recientes que se muestra en la página de inicio.

Supongamos que estás empezando desde cero y quieres un formulario de Google en blanco. Haz clic en el icono grande «Formulario en blanco» (un rectángulo blanco con un borde morado) para crear un nuevo formulario desde cero.

Paso n.º 2: accede al menú de personalización del tema

Una vez abierto el formulario, comience a personalizar su apariencia accediendo a las opciones de personalización del tema:

Ubica el icono de la paleta de colores: mira en la esquina superior derecha del editor de formularios. Verás un pequeño icono con figura de paleta de colores llamado «Tema»: esta es tu puerta de entrada para personalizar el tema visual del formulario.

Haz clic en el icono de la paleta: al hacer clic en este icono, se abrirá el panel de opciones «Tema» en la parte derecha de la pantalla. Este panel incluye todas las herramientas que necesitarás para ajustar los aspectos visuales de tu formulario, como los colores, las fuentes y las imágenes de encabezado de Google Forms.

Explora el menú Tema: El menú Tema se divide en secciones: Encabezado: Aquí es donde subirás o realizarás la selección de tu imagen de encabezado ✅ Color: Ajusta el color principal de tu formulario para que coincida con tu marca ✅ Fondo: Cambia el color de fondo del formulario para hacerlo aún más personalizado ✅ Estilo del texto: Elige entre un intervalo de estilos de fuente para darle a tu formulario una personalidad única ✅

Cabecera: aquí es donde subirás o realizarás la selección de tu imagen de encabezado ✅

Color: ajusta el color principal de tu formulario para que coincida con tu marca ✅.

Fondo: Cambie el color de fondo del formulario para hacerlo aún más personalizado ✅

Estilo del texto: elige entre un amplio intervalo de estilos de fuente para darle a tu formulario una personalidad única ✅

Cabecera: aquí es donde subirás o realizarás la selección de tu imagen de encabezado ✅

Color: ajusta el color principal de tu formulario para que coincida con tu marca ✅

Fondo: Cambie el color de fondo del formulario para hacerlo aún más personalizado ✅

Estilo del texto: elige entre un intervalo amplio de estilos de fuente para darle a tu formulario una personalidad única ✅

🔎 ¿Sabías que...? Hacer menos preguntas en una encuesta puede reducir las tasas de finalización. El número ideal de preguntas para los formularios en línea suele oscilar entre 5 y 10, dependiendo de su complejidad y finalidad.

Paso n.º 3: Elige la sección del encabezado

Ahora que ha abierto el panel Tema, es el momento de centrarse en la sección del encabezado, donde puede cargar su imagen personalizada:

Ubica la sección del encabezado: En el panel Tema, verás una sección denominada «Encabezado». Está diseñada específicamente para personalizar el área del encabezado de tu formulario de Google.

Haz clic en «Elegir imagen»: en la sección Encabezado, hay un botón con el rótulo «Elegir imagen». Al hacer clic en él, se abrirá un cuadro de diálogo en el que podrás seleccionar o cargar tu imagen de encabezado.

El cuadro de diálogo «Seleccionar encabezado»: Al hacer clic en «Elegir imagen», aparece una ventana emergente «Seleccionar encabezado» con las siguientes opciones: Subir: Seleccione esta opción si desea añadir una imagen de encabezado del formulario desde su ordenador. Arrastre y suelte la imagen en el área de carga o haga clic en Examinar para buscarla manualmente ✅ Temas: Si no tienes una imagen personalizada preparada, Google te ofrece una colección de imágenes temáticas como opciones para que las utilices. Están organizadas por categorías como «Trabajo y escuela», «Fiesta», «Cumpleaños e ilustración», etc. ✅ Fotos: Selecciona una imagen directamente desde tu cuenta de Google Fotos o Drive si ya está guardada en tu cuenta de Google ✅

Cargar: seleccione esta opción si desea añadir una imagen de encabezado del formulario desde su ordenador. Arrastre y suelte la imagen en el área de carga o haga clic en Examinar para buscarla manualmente ✅.

Temas: si no tienes una imagen personalizada preparada, Google te ofrece una colección de imágenes temáticas que puedes utilizar. Están organizadas por categorías como «Trabajo y escuela», «Fiestas», «Cumpleaños e ilustraciones», etc. ✅

Fotos: seleccione una imagen directamente desde su cuenta de Google Fotos o Drive si ya está guardada en su cuenta de Google ✅.

Cargar: selecciona esta opción si deseas añadir una imagen de encabezado del formulario desde tu ordenador. Arrastra y suelta la imagen en el área de carga o haz clic en Examinar para buscarla manualmente ✅.

Temas: si no tienes una imagen personalizada preparada, Google te ofrece una colección de imágenes temáticas que puedes utilizar. Están organizadas por categorías como «Trabajo y escuela», «Fiesta», «Cumpleaños e ilustración», etc. ✅

Fotos: seleccione una imagen directamente desde su cuenta de Google Fotos o Drive si ya está guardada en su cuenta de Google ✅.

Comprenda la ubicación del encabezado: la imagen aparecerá en la parte superior de su formulario de Google. En la opción «Seleccionar encabezado», la imagen del encabezado de su formulario de Google se mostrará como «Imagen cargada». Esta imagen del encabezado establece el tono y proporciona un contexto visual, así que asegúrese de que sea relevante y profesional.

💡 Consejo profesional: Asegúrate de que la imagen de encabezado mantenga una relación de aspecto de 4:1 para que se ajuste mejor. Para que la imagen de encabezado de tu formulario online se vea nítida y pulida, utiliza una imagen con una resolución de al menos 1600 x 400 píxeles, ya que este es el tamaño recomendado para las imágenes de encabezado de Google Forms.

Paso n.º 4: Ajusta la imagen del encabezado

Después de subir la imagen de encabezado de Google Forms, es posible que notes que no encaja perfectamente. Aunque los encabezados de Google Forms ajustan y recortan automáticamente las imágenes para que encajen, no te preocupes, aún tienes cierto control:

Vea el ajuste automático: una vez insertada, Google Forms cambiará el tamaño de su imagen para ajustarla a las dimensiones del encabezado. Es posible que se recorten ligeramente los bordes superior e inferior de la imagen para que se adapte al espacio.

Cambia el tamaño o edita la imagen (si es necesario): Si el recorte no queda bien con el diseño de tu imagen, edita la imagen original con un programa de edición de fotos. Ajusta el tamaño o el diseño del encabezado para que se adapte mejor a las dimensiones de Google.

Vista previa del formulario: utilice el icono de vista previa (con forma de ojo) situado en la esquina superior derecha para ver cómo queda la imagen en la versión en vivo del formulario de Google. De este modo, se asegurará de que el encabezado se alinea con el diseño general del formulario y no queda extraño o estirado.

Paso n.º 5: Guarde su formulario

Google Forms guarda automáticamente los cambios en tiempo real, por lo que no es necesario buscar un botón para guardar. Sin embargo, comprueba que todos los ajustes visuales se reflejan en el formulario en vivo.

Presta atención al aspecto del encabezado en el formulario en vivo. Asegúrate de que se alinea bien con el texto y no aparece pixelado o fuera de lugar.

🔎 ¿Sabías que...? Los formularios con barras de progreso que indican cuánto queda por rellenar tienen mayores tasas de finalización. La señal visual motiva a los usuarios a terminar lo que han empezado.

Limitaciones del uso de Google Forms para encuestas/comentarios

Aunque Google Forms es una herramienta muy popular para crear encuestas y recopilar opiniones, tiene ciertos límites que impiden usos más avanzados o personalizados.

Aquí tienes cinco límites clave que debes tener en cuenta:

Opciones de personalización limitadas: Google Forms ofrece opciones básicas de personalización del diseño y el diseño, pero carece de las funciones avanzadas de personalización de marca que ofrecen Google Forms ofrece opciones básicas de personalización del diseño y el diseño, pero carece de las funciones avanzadas de personalización de marca que ofrecen los programas tradicionales de encuestas a empleados . La posibilidad de personalizar completamente las fuentes, los colores y el diseño es limitada, lo que dificulta la creación de un formulario que se ajuste perfectamente a la identidad de su marca.

Informes y análisis básicos: Aunque Google Forms le permite ver las respuestas en tiempo real, las funciones de elaboración de informes se limitan a gráficos y hojas de cálculo sencillos. Las empresas que necesitan información más detallada o análisis avanzados suelen necesitar herramientas e integraciones adicionales.

Falta de funciones lógicas avanzadas: la lógica condicional está disponible, pero sigue siendo básica en comparación con otras herramientas de creación de formularios. No se pueden implementar flujos de trabajo más complejos ni rutas ramificadas, lo que limita la capacidad de crear formularios dinámicos y receptivos adaptados a las entradas individuales de los usuarios. Por ejemplo, es posible que los equipos de producto que realizan la lógica condicional está disponible, pero sigue siendo básica en comparación con otras herramientas de creación de formularios. No se pueden implementar flujos de trabajo más complejos ni rutas ramificadas, lo que limita la capacidad de crear formularios dinámicos y receptivos adaptados a las entradas individuales de los usuarios. Por ejemplo, es posible que los equipos de producto que realizan encuestas de investigación de usuarios no encuentren muy útil Google Forms.

Integración limitada con otras herramientas: Aunque Google Forms se integra perfectamente con Google Workspace, su compatibilidad con herramientas externas es relativamente limitada. Esto supone un problema para los usuarios que desean conectar los formularios directamente con CRM, plataformas de automatización de marketing o software de gestión de proyectos sin complementos de terceros.

Sin funciones de colaboración nativas: Aunque Google Forms permite la edición usada de forma compartida, carece de funciones de colaboración en tiempo real, como comentarios o asignación de tareas. Esto dificulta la colaboración entre equipos a la hora de perfeccionar los formularios o abordar los datos de las respuestas dentro de la propia herramienta.

Dadas estas limitaciones, está claro que Google Forms puede no satisfacer siempre las exigencias de las encuestas avanzadas o las necesidades profesionales de recopilación de datos. Por lo tanto, se hace necesario buscar diversas alternativas a Google Forms.

Crea encuestas con los formularios de ClickUp

Si las limitaciones de Google Forms, como la personalización restringida, los análisis básicos o las integraciones limitadas, le han llevado a buscar una solución mejor, ClickUp Form View es la alternativa perfecta.

Diseñado para ofrecer flexibilidad, funcionalidad y facilidad de uso, este moderno creador de formularios permite a los equipos crear y gestionar encuestas sin concesiones.

Así es como ClickUp soluciona los límites de Google Forms:

1. Amplia personalización

Crea, personaliza y gestiona tus encuestas sin problemas con ClickUp Form View.

A diferencia de Google Forms, que solo ofrece opciones de estilo mínimas, ClickUp proporciona la flexibilidad necesaria para crear formularios que causen una impresión duradera, lo que le ayudará a mantener una experiencia de marca coherente en todos los puntos de contacto.

Con ClickUp Forms, no estás limitado a las opciones de diseño básicas. ClickUp te permite personalizar tus formularios para reflejar plenamente la identidad de tu marca. Ajusta los colores, las fuentes y los diseños con un proceso sencillo y elimina los cuellos de botella del software tradicional de creación de formularios. ✅

2. Análisis avanzado

Obtenga análisis más inteligentes y personalizados a través de los paneles de ClickUp Forms.

Google Forms ofrece funciones básicas de elaboración de informes, pero se queda corto para los usuarios que necesitan información más detallada. ClickUp elimina este problema con sus potentes herramientas de análisis y elaboración de informes.

Integra ClickUp Form View con paneles para realizar un seguimiento en tiempo real de las respuestas a los formularios, identificar tendencias y generar informes visuales. Ya sea para supervisar los comentarios o analizar los resultados de las encuestas, ClickUp te proporciona los datos que necesitas para tomar decisiones informadas sin necesidad de herramientas externas. ✅

3. Lógica dinámica y automatización del flujo de trabajo

Utilice la lógica condicional para automatizar procesos en la vista de formularios de ClickUp.

Una de las mayores desventajas de Google Forms es su limitado alcance lógico. ClickUp Forms supera este inconveniente con funciones de automatización avanzadas que le permiten configurar flujos de trabajo directamente vinculados al envío de formularios.

Por ejemplo, crea tareas, actualiza estados o asigna miembros del equipo automáticamente cuando un formulario sea completado. De este modo, no es necesario realizar seguimientos manuales. ✅

4. Integraciones perfectas

Integra fácilmente tu formulario con una amplia gama de herramientas en la vista de formularios de ClickUp.

Aunque Google Forms se integra principalmente con Google Workspace, ClickUp Form View ofrece una conexión perfecta con más de 1000 herramientas. Puede integrarse perfectamente con un CRM, un software de gestión de proyectos o una plataforma de comunicación.

Esta integración le permite vincular sus encuestas directamente a sus flujos de trabajo existentes, optimizando los procesos y ahorrando tiempo. ✅

5. Colaboración en tiempo real

Colabora en tiempo real con otros miembros del equipo en la vista de formularios de ClickUp.

Google Forms carece de funciones de colaboración completas, lo que dificulta a los equipos perfeccionar los formularios o tratar los datos en tiempo real.

ClickUp cambia esto al permitir a los miembros del equipo comentar, asignar tareas y colaborar directamente dentro de la plataforma. Por lo tanto, al diseñar un formulario para analizar los resultados de una encuesta, ClickUp garantiza que todos estén alineados, lo que agiliza la toma de decisiones y la ejecución. ✅

Cómo crear formularios con ClickUp

Tanto si quieres amplificar las opiniones de tus empleados mediante encuestas como si estás llevando a cabo una investigación, puedes hacerlo todo con ClickUp Form View.

A continuación, le mostramos cómo crear y gestionar encuestas o formularios de comentarios con ClickUp:

Paso 1: Crea un formulario

Utiliza el creador de formularios para encuestas a través de la opción Vista de formulario de ClickUp.

Abre cualquier espacio, carpeta o lista en tu entorno de trabajo de ClickUp.

Haz clic en el botón + de la barra superior y selecciona Formulario en las opciones de vista.

Introduce un nombre y una descripción para tu formulario, indicando claramente su finalidad.

Consejo profesional 💡: ¡Utiliza ClickUp Brain para generar preguntas inteligentes y analizar las respuestas para optimizar la creación de formularios!

Paso 2: Diseña tu formulario

Diseña tu formulario con la vista intuitiva de ClickUp Form View.

Utilice el editor de arrastrar y soltar para añadir campos como cuadros de texto, menús desplegables, fechas y mucho más.

Aplica lógica condicional para que el formulario sea dinámico. Por ejemplo, muestra campos adicionales solo si el encuestado realiza una selección específica.

Paso 3: Personaliza el formulario

Añada una imagen de encabezado y una imagen de fondo para crear formularios visualmente atractivos en la vista de formularios de ClickUp.

Añade una imagen de encabezado o un avatar que refleje tu marca.

Elige un color y un estilo de fuente que se adapten a tu identidad visual.

Configura campos ocultos para rellenar previamente la información conocida, como el correo electrónico del encuestado, y así ahorrarle tiempo.

Paso 4: Integrar las respuestas del formulario

Utilice las respuestas del formulario como campos de tareas directamente a través de la vista de formularios de ClickUp.

Correlaciona las respuestas del formulario con campos de tareas como nombre de la tarea, descripción de la tarea, prioridad o fecha límite.

Asigna los envíos directamente a miembros del equipo o grupos. Por ejemplo, los comentarios sobre un producto se pueden enviar automáticamente al equipo de desarrollo.

Paso 5: Previsualizar y usar compartido

Previsualiza y realiza el uso compartido fácil de los formularios creados en ClickUp Form View.

Haz clic en la opción Vista previa en la parte superior para comprobar cómo se ve el formulario para los encuestados.

Si está satisfecho, comparta su formulario mediante un enlace directo o incrústelo en su sitio web utilizando el código proporcionado.

Transforma la forma en que recopilas y gestionas datos con los formularios de ClickUp

A la hora de elegir un software para crear formularios, es fundamental ir más allá de la estética y evaluar la funcionalidad, la flexibilidad y la escalabilidad a largo plazo.

Ten en cuenta cómo se integra la herramienta en tus flujos de trabajo actuales, si tiene compatibilidad con la lógica dinámica y cómo gestiona la seguridad de los datos. Las herramientas que solo ofrecen funciones básicas pueden satisfacer las necesidades a corto plazo, pero se quedan cortas cuando tus proyectos son complejos.

ClickUp destaca por combinar a la perfección la creación de formularios con la gestión de tareas, lo que lo convierte en una herramienta revolucionaria para los equipos que buscan la eficiencia. Desde la automatización de los flujos de trabajo hasta la personalización avanzada, ClickUp no solo recopila respuestas, sino que las convierte en información útil.

