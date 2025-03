Las 10 mejores herramientas de productividad para ejecutivos

La productividad nunca es un accidente. Siempre es el resultado de una confirmación de la excelencia, de un plan inteligente y de un esfuerzo concentrado

Paul J. Meyer, conferenciante motivacional estadounidense

Equilibrar la estrategia y la creatividad de alto nivel con las exigencias cotidianas de la gestión de equipos y proyectos a distancia nunca es fácil, algo que conozco muy bien

Pero no siempre tiene por qué ser una lucha. En herramientas de productividad adecuadas pueden marcar una gran diferencia, convirtiendo largas listas de tareas pendientes en metas alcanzables y haciendo que el trabajo no suponga ningún esfuerzo.

No puedo exagerar la utilidad de las herramientas de productividad para la gestión del tiempo. De hecho, los estudios sugieren que alrededor de 80% de los ejecutivos buscan nuevas herramientas de productividad en algún momento. No es ninguna sorpresa

En esta guía, he recopilado 10 herramientas de productividad que me han ayudado a impulsar la eficiencia organizativa, desde la automatización de flujos de trabajo hasta la gestión de la priorización de proyectos. Espero que estas herramientas también te ayuden a ti a ser más productivo .

⏰ Resumen de 60 segundos

Aquí tienes un resumen rápido de las 10 mejores herramientas para maximizar tu productividad:

ClickUp: La mejor para la gestión de proyectos en colaboración y la automatización del flujo de trabajo Trello: lo mejor para la gestión sencilla de tareas y la organización visual Slack: Lo mejor para la comunicación en tiempo real Notion: Lo mejor para tomar notas todo en uno Todoist: Lo mejor para el seguimiento de metas personales Monday.com: Lo mejor para flujos de trabajo personalizables y seguimiento de proyectos Asana: Lo mejor para gestionar tareas en equipo y plazos de proyectos Calendly: Lo mejor para programar y coordinar reuniones 1Password: Lo mejor para la gestión segura de contraseñas Google Workspace: Lo mejor para la colaboración en documentos y el almacenamiento en la nube

¿Qué debe buscar en las herramientas de productividad para directivos?

Con tantas herramientas, ¿qué factores deben guiar su elección? Estas son algunas de las funciones que considero más importantes:

Sincronización entre plataformas: Asegúrese de que la herramienta se sincroniza perfectamente entre dispositivos (escritorio, móvil, tableta), lo que le permite continuar donde lo dejó en cualquier momento y en cualquier lugar

Asegúrese de que la herramienta se sincroniza perfectamente entre dispositivos (escritorio, móvil, tableta), lo que le permite continuar donde lo dejó en cualquier momento y en cualquier lugar Informes automatizados: Busque informes automatizados y personalizables para obtener información rápida sobre el rendimiento del equipo, el estado del proyecto y las métricas críticas sin compilación manual

Busque informes automatizados y personalizables para obtener información rápida sobre el rendimiento del equipo, el estado del proyecto y las métricas críticas sin compilación manual Priorización avanzada de tareas: Gestione eficazmente las tareas más importantes con funciones como etiquetas de prioridad, alertas de plazos y dependencias

Gestione eficazmente las tareas más importantes con funciones como etiquetas de prioridad, alertas de plazos y dependencias Acceso y permisos basados en roles: Compruebe si la herramienta le permite controlar los niveles de acceso a los datos, manteniendo la información sensible restringida a los miembros relevantes del equipo

Compruebe si la herramienta le permite controlar los niveles de acceso a los datos, manteniendo la información sensible restringida a los miembros relevantes del equipo Automatización del flujo de trabajo: Busque automatizaciones que reduzcan las tareas repetitivas (por ejemplo, envío de recordatorios, actualización de estados)

Busque automatizaciones que reduzcan las tareas repetitivas (por ejemplo, envío de recordatorios, actualización de estados) Acceso sin conexión: Busca una herramienta con acceso sin conexión, que puede ser crucial para revisar documentos y gestionar tareas cuando estás de viaje o tienes conexión (a internet) limitada

Busca una herramienta con acceso sin conexión, que puede ser crucial para revisar documentos y gestionar tareas cuando estás de viaje o tienes conexión (a internet) limitada Capacidades de integración: Asegúrate de que puede integrarse con otras herramientas, como correo electrónico, almacenamiento en la nube y calendarios

Asegúrate de que puede integrarse con otras herramientas, como correo electrónico, almacenamiento en la nube y calendarios Funciones de colaboración: Mantenga a todos los miembros de su equipo en la misma página, permitiendo una colaboración en equipo sin fisuras, como espacios de trabajo compartidos, hilos de comentarios y actualizaciones en tiempo real

Mantenga a todos los miembros de su equipo en la misma página, permitiendo una colaboración en equipo sin fisuras, como espacios de trabajo compartidos, hilos de comentarios y actualizaciones en tiempo real Seguridad de los datos: Asegúrese de que la herramienta cuenta con sólidas funciones de cifrado y seguridad para proteger los datos confidenciales de accesos no autorizados

**Lea también Así es un día en la vida de un CEO

Las 10 mejores herramientas de productividad para directivos

Como he mencionado antes, hay muchas herramientas de productividad disponibles para ejecutivos exigentes. He aquí algunas que me han resultado especialmente útiles:

1. ClickUp (la mejor para la gestión de proyectos en colaboración y la automatización del flujo de trabajo)

Gestione sus proyectos con múltiples funciones en un solo lugar con ClickUp Gestión de Proyectos ClickUp es mi plataforma de productividad preferida gracias a sus potentes funciones de gestión de tareas. Puedo priorizar fácilmente mis proyectos, ajustar los plazos y asegurarme de que mi equipo va por el buen camino.

ClickUp Flujos de trabajo personalizados

Lo que la distingue es la función de Flujos de trabajo personalizados de ClickUp que le permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto, ya sea planificar una iniciativa estratégica a largo plazo o gestionar una campaña de marketing rápida.

Pase de un enfoque único a una gestión de proyectos personalizada con los flujos de trabajo personalizados de ClickUp

Tareas de ClickUp

Tanto si gestiona un proyecto complejo como las tareas diarias, Tareas de ClickUp le permiten establecer prioridades, realizar un seguimiento del tiempo y visualizar el progreso. Al permitirle establecer prioridades en las tareas, ClickUp garantiza que usted y su equipo sepan exactamente qué elementos necesitan atención inmediata.

Esto ayuda a mantener el rumbo de los proyectos y a evitar cuellos de botella.

Establezca prioridades de tareas personalizadas con Tareas de ClickUp

ClickUp Control de tiempo del proyecto ClickUp Control de tiempo del proyecto va un paso más allá, permitiéndole controlar exactamente en qué invierte su tiempo, evaluar la productividad e incluso ajustar las prioridades según sea necesario.

Comprenda cuánto tiempo tardan los grupos de tareas de cada persona de su equipo con el seguimiento acumulativo del tiempo de proyectos de ClickUp

Con las herramientas visuales de progreso de ClickUp, como los gráficos de Gantt, los cronogramas y los tableros Kanban, obtendrá una panorámica en tiempo real del progreso de su proyecto de un solo vistazo. Esta visibilidad dinámica facilita la detección temprana de retrasos o riesgos potenciales y la adaptación rápida.

ClickUp Brain

También puede utilizar Cerebro ClickUp una herramienta de IA, para mejorar la productividad centralizando la información, las ideas y los recursos de forma que sea fácil acceder a ellos y consultarlos, creando así un "segundo cerebro" dentro de la plataforma ClickUp.

Ante un bloqueo creativo, genere ideas con ClickUp Brain

ClickUp Brain es algo más que un ingenioso asistente de IA. Puede añadir valor real a sus intentos de maximizar la productividad:

Integrado directamente en la plataforma ClickUp, ClickUp Brain es accesible en cualquier espacio de trabajo o vista de proyecto, por lo que puede consultar información importante sin necesidad de saltar entre diferentes aplicaciones

Para los equipos, ClickUp Brain es una base de conocimientos colectiva en la que los miembros pueden compartir información, buenas prácticas y documentación de proyectos, lo que evita el trabajo redundante y acelera la incorporación

Puede continuar donde lo dejó al cambiar de tarea o proyecto. Disponer de un registro de ideas y reflexiones anteriores mejora la continuidad, y productividad de los empleados se mantiene alta incluso durante los cambios de proyecto

Esto es lo que Dylan Halliday , Director de Consultoría de Big Leap Real Estate Services, dice sobre ClickUp:

Gestiono muchos proyectos interna y externamente, así como mi vida personal. ClickUp me permite gestionar todas estas áreas con diferentes usos y necesidades de forma aislada y en todo el espacio de trabajo en función de mi enfoque. Ofrece una flexibilidad enorme.

Dylan Halliday, Director de Consultoría de Big Leap Real Estate Services

Las mejores funciones de ClickUp

Utilice ClickUp gestión de proyectos funciones con ClickUp Brain para asignar tareas, establecer plazos y supervisar el progreso

Utilice Metas de ClickUp para realizar el seguimiento de los hitos del proyecto y alinear a su equipo con los objetivos. Combine diferentes vistas, como la vista Lista, la vista Kanban o la vista Calendario, para adaptarse a las necesidades específicas de cada fase del proyecto

Mantenga las conversaciones del proyecto organizadas dentro del entorno de trabajo utilizando Chat ClickUp . Etiqueta a los miembros relevantes del equipo para mantener conversaciones ágiles y contextualizadas

Conecte sus aplicaciones de trabajo más utilizadas a ClickUp con más de 1.000 integraciones, incluidos el correo electrónico y el almacenamiento en la nube

Utilice Automatizaciones de ClickUp para agilizar tareas repetitivas, actualizar estados de tareas, enviar notificaciones automatizadas y ejecutar flujos de trabajo sin problemas y sin intervención manual

Limitaciones de ClickUp

Algunos usuarios han informado de una curva de aprendizaje debido al gran número de funciones disponibles en la plataforma

Precios de ClickUp

Free Forever : gratuito/a

: gratuito/a Ilimitado : 7 $/usuario al mes

: 7 $/usuario al mes Empresa : 12 $/usuario al mes

: 12 $/usuario al mes Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 7$ por entorno de trabajo por miembro al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,900+ opiniones)

4.7/5 (9,900+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (4,300+ opiniones)

2. Trello (Lo mejor para la gestión sencilla de tareas y la organización visual)

vía Trello Trello es ideal para pensadores visuales y ejecutivos que prefieren un enfoque directo, basado en tableros. Permite dividir los proyectos en tareas manejables, y su interfaz de arrastrar y soltar facilita el traslado de tareas de una fase a otra.

El enfoque visual de Trello para la gestión de proyectos ayuda a mantener las tareas organizadas y ver sus responsabilidades de un vistazo.

Esta herramienta es muy personalizable. Puedes codificar las tareas por colores, añadir rótulos y agrupar elementos por categorías. Trello funciona bien para equipos pequeños o proyectos que no requieren flujos de trabajo complejos.

Las mejores funciones de Trello

Asigna tareas a miembros de equipos remotos con fechas límite y notas específicas

Crea un proceso infalible para hacer avanzar el trabajo con un sistema de automatización incorporado

Conecta fácilmente las apps que ya utiliza tu equipo a tu flujo de trabajo de Trello

Utiliza la automatización del mayordomo de Trello para optimizar acciones cotidianas como mover tarjetas, asignar tareas o enviar notificaciones en función de desencadenantes establecidos

Explora Power-Ups para obtener funciones adicionales como gráficos de (diagrama de) Gantt, vistas de Calendario o integraciones con otras herramientas de productividad

Límites de Trello

Navegación complicada si se gestionan varios proyectos

La falta de (elaboración de) informes avanzados o de gestión de flujos de trabajo puede hacer que Trello sea menos adecuado para proyectos a gran escala

Precios de Trello

Gratuito

Estándar: $6/usuario al mes

$6/usuario al mes Premium: 12,50 $/usuario al mes

12,50 $/usuario al mes Enterprise: A partir de 17,50 $/usuario al mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4.4/5 (13,600+ reseñas)

4.4/5 (13,600+ reseñas) Capterra: 4.5/5 (23,200+ opiniones)

También leer: Evernote vs. Trello: ¿Cuál es la mejor herramienta para tomar notas y gestionar tareas?

3. Slack (La mejor para la comunicación en tiempo real)

vía

Slack Slack es un software dinámico de gestión de tareas que se integra con otras herramientas de productividad para crear un hub central de colaboración. Permite compartir archivos, enlazar con Tableros de proyectos y organizar conversaciones por temas.

Slack también permite a los equipos organizar conversaciones creando canales para diferentes proyectos, clientes o temas. Esta función ayuda a mantener la concentración centralizando las comunicaciones y facilitando la búsqueda de información cuando se necesita.

Las mejores funciones de Slack

Automatiza las tareas rutinarias con el poder de la IA generativa y simplifica tu flujo de trabajo

Chatea fácilmente, envía clips de audio y vídeo, o únete a una reunión rápida para discutir cosas a través de conversaciones en directo

Crea canales dedicados para conectarte entre departamentos, oficinas, zonas horarias e incluso con otras empresas

Utilice la función Slackbot para establecer recordatorios, obtener respuestas a preguntas comunes y proporcionar notificaciones al equipo

Integra Slack con herramientas como Google Drive, Trello y ClickUp para centralizar la comunicación

Límites de Slack

Algunos usuarios pueden sentirse abrumados por el gran número de notificaciones

No es ideal para el seguimiento de proyectos o la gestión detallada de tareas; funciona mejor como herramienta de comunicación y coordinación

Precios de Slack

Gratuito

Pro: 8,75 $/usuario al mes

8,75 $/usuario al mes Business+: 15 $/usuario al mes

15 $/usuario al mes Red Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slack

G2: 4.5/5 (33,600+ opiniones)

4.5/5 (33,600+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (23,400+ opiniones)

4. Notion (Lo mejor para tomar notas todo en uno)

vía

Notion Notion es perfecto para los ejecutivos a los que les gusta tenerlo todo en un mismo sitio.

Su flexible interfaz permite crear bases de datos, listas de control, listas de pendientes y páginas enlazadas, lo que la convierte en un cuaderno digital y una base de conocimientos en uno.

Para proyectos que requieren varios tipos de datos (texto, imágenes, tablas, etc.), Notion ofrece un enfoque modular que permite mover, editar o incrustar fácilmente bloques de información. Esto resulta muy útil para gestionar bases de conocimientos, wikis internas o documentación detallada de proyectos.

Las mejores funciones de Notion

Gestionar proyectos de principio a fin en un espacio de trabajo conectado

Vea los proyectos como un cronograma para comprender cómo encajan entre sí, de modo que pueda resolver las dependencias y cumplir sus plazos fácilmente

Añada automáticamente historias de usuario, resultados clave, actualizaciones y mucho más para cada entregable del proyecto mediante el autorrelleno personalizable de IA

Mantenga registros estructurados de información y vincule rápidamente datos relacionados con bases de datos y bases de datos enlazadas

Trabaje eficientemente con equipos a través de funciones de colaboración como comentarios y menciones

Utilice plantillas para poner en marcha agendas de reuniones, revisiones semanales y rastreadores de proyectos

Límites de Notion

Intuitiva pero con una curva de aprendizaje algo elevada, especialmente para los usuarios que no conocen la plataforma

Carece de algunas funciones avanzadas de gestión de proyectos, como los gráficos de Gantt y el control de tiempo

Precios de Notion

Gratuito

Plus: 12 $/asiento al mes

12 $/asiento al mes Business: 18 $/asiento al mes

18 $/asiento al mes Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,7/5 (más de 5.800 opiniones)

4,7/5 (más de 5.800 opiniones) Capterra: 4,7/5 (2.400+ opiniones)

5. Todoist (La mejor para el seguimiento de metas personales)

vía

Todoist Todoist es una buena opción para el seguimiento de tareas y la mejora de la productividad personal. Su sencilla interfaz facilita la creación de listas de tareas, el ajuste de recordatorios y la clasificación de tareas por prioridades.

Los resúmenes diarios y semanales de Todoist me ayudan a hacer un seguimiento de mis metas y a asegurarme de que me estoy centrando en las tareas más importantes.

Una de las funciones más potentes de Todoist es su sistema Karma, que recompensa a los usuarios con puntos por completar tareas, mantener rachas diarias y alcanzar metas de productividad. Este enfoque de productividad gamificada puede motivar y ayudar a los ejecutivos a mantener el rumbo.

Las mejores funciones de Todoist

Programar fechas límite, visualizar ygestionar su calendario ejecutivoy ajuste fácilmente las tareas periódicas

Separe las tareas personales de las del trabajo mediante la funciónplantillas de productividad y categorías en un entorno de trabajo compartido

Consiga claridad mental clasificando las tareas en Hoy, Próximamente o utilizando filtros personalizados

Añada tareas de forma eficaz utilizando el lenguaje natural con la función de adición rápida

Vea una representación visual sencilla del progreso de la tarea utilizando la vista Tablero

Límites de Todoist

Fallos en la asignación de tareas a miembros específicos del equipo cuando se utiliza la versión móvil

Opciones de integración limitadas en comparación con otras plataformas de productividad

Precios de Todoist

Principiante: Gratuito/a

Gratuito/a Profesional: 5$/usuario al mes

5$/usuario al mes Business: $8/usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Todoist

G2: 4.4/5 (800+ opiniones)

4.4/5 (800+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (2,500+ opiniones)

6. Monday.com (Mejor para flujos de trabajo personalizables y seguimiento de proyectos)

vía Monday.com Monday.com me permite adaptar mi entorno de trabajo a las necesidades específicas de cada proyecto. Es especialmente útil para el seguimiento de la productividad de los empleados y múltiples flujos de trabajo simultáneamente, con opciones de automatización que reducen las tareas repetitivas.

Una de las mejores funciones de Monday.com es la columna de fórmulas, que permite realizar cálculos complejos en los Tableros de proyectos. Esto es perfecto para los ejecutivos que deben llevar un seguimiento de los presupuestos de los proyectos y la asignación de recursos.

Las mejores funciones de Monday.com

Conecte todas las unidades de negocio y los datos en un único entorno de trabajo para obtener información en tiempo real

Adelántese a su proyecto con tareas y fases sugeridas por IA

Seguimiento del progreso hacia sus objetivos estratégicos utilizando el panel OKR

Utilice columnas de fórmulas para añadir funciones de cálculo directamente a sus Tableros

Arrastre y suelte automatizaciones para personalizarlas y adaptarlas a su flujo de trabajo

límites de Monday.com

La versión móvil puede ser difícil de navegar

Para los equipos que necesitan hacer un seguimiento de los presupuestos de los proyectos, los gastos y el rendimiento financiero, las capacidades de Monday.com pueden ser algo limitadas

Precios de Monday.com

Gratuito

Básico: $12/asiento por mes

$12/asiento por mes **Estándar:14 $/asiento al mes

**Profesional:24 $/asiento al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Monday.com

G2: 4,7/5 (más de 12.500 opiniones)

4,7/5 (más de 12.500 opiniones) Capterra: 4.6/5 (5,200+ opiniones)

7. Asana (La mejor para gestionar tareas de equipo y plazos de proyectos)

vía Asana Asana combina gestión de tareas de empresa con funciones de colaboración en equipo, ideal para ejecutivos que gestionan grandes proyectos.

Su vista cronograma visual aclara los plazos de los proyectos, manteniéndonos a mi equipo y a mí en el buen camino. Una de las funciones más destacadas de Asana es su Cronograma, que ofrece una vista completa al estilo del (diagrama de) Gantt de los calendarios de los proyectos, las dependencias de las tareas y los plazos.

Esto es particularmente útil para proyectos grandes en los que varias personas trabajan en tareas interconectadas.

Las mejores funciones de Asana

Mantén a los equipos responsables organizando proyectos y tareas en un solo lugar

Crea actualizaciones de proyectos en minutos con automatizaciones que ahorran tiempo

Mide cuánto tiempo dedicas al trabajo para que puedas presupuestar correctamente el tiempo que necesitas

Gestiona las cargas de trabajo de forma eficiente para equilibrar los esfuerzos del equipo y evitar el agotamiento

Límites de Asana

Algunos usuarios han reportado que sus proyectos desaparecen de la plataforma sin una forma de hacerles seguimiento

Personalización limitada en cuanto a vistas de tareas en comparación con otras herramientas

Precios de Asana

Personal: Gratis/a para siempre

Gratis/a para siempre Principiante: $8.50/usuario por mes

$8.50/usuario por mes Avanzado: $19.21/usuario por mes

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4.4/5 (10,600+ opiniones)

4.4/5 (10,600+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (13,100+ opiniones)

8. Calendly (Lo mejor para programar y coordinar reuniones)

vía Calendly Calendly es una sencilla herramienta de programación de reuniones para automatizar la reserva de chats, entrevistas y sesiones de feedback. Se integra con mi calendario, lo que garantiza que llego a tiempo y que siempre hay tiempo suficiente entre reunión y reunión.

Se acabaron los saltos de una reunión a otra (a menos que sea uno de esos días) Puedes personalizar aún más tu calendario configurando distintos tipos de reuniones, como reuniones individuales, de equipo o de grupo.

Calendly mejores funciones

Ajusta tu disponibilidad y permite que otros reserven tiempo contigo

Sincroniza con Outlook y Google Calendar para mantener la coherencia

Comparte enlaces personalizados para facilitar la programación de citas

Automatiza recordatorios y confirmaciones

Límites de Calendly

Dificultad para crear flujos de trabajo complejos que impliquen la reserva de varias citas a la vez

Funciones limitadas en cuanto a la gestión interna de tareas. Funciona mejor como complemento de programación

Precios de Calendly

Free: Siempre gratuito/a

Siempre gratuito/a Estándar: $12/asiento por mes

$12/asiento por mes Equipos: 20 $/asiento al mes

20 $/asiento al mes Empresa: A partir de 15.000 $ al año

Valoraciones y reseñas de Calendly

G2: 4.7/5 (2,200+ opiniones)

4.7/5 (2,200+ opiniones) Calendly: 4.7/5 (3,800+ opiniones)

9. 1Password (El mejor para la gestión segura de contraseñas)

vía 1Contraseña 1Password es esencial para los ejecutivos que manejan información confidencial. Gracias a su almacenamiento seguro, puede organizar y compartir contraseñas con los miembros de su equipo sin poner en peligro la seguridad.

la extensión para navegador de 1Password ahorra tiempo rellenando automáticamente los datos de acceso y almacenando de forma segura los documentos confidenciales. La función Watchtower supervisa sus contraseñas en busca de posibles vulnerabilidades y le avisa si una contraseña se ve comprometida.

Esta función puede tener un valor increíble si gestionas varias cuentas con datos críticos.

1Password mejores funciones

Almacena contraseñas y datos confidenciales en una bóveda encriptada

Organizar contraseñas con carpetas y etiquetas

Autocompletar la información de inicio de sesión de forma segura

Comparta contraseñas específicas con los miembros de su equipo de forma segura

Integre la autenticación multifactor para mayor seguridad

Supervise las contraseñas comprometidas y reciba alertas con Watchtower

Límites de 1Contraseña

Fallos frecuentes en la versión móvil

El widget puede ser incómodo de navegar

Precios de 1Password

Teams Starter Pack: $19.95 por hasta 10 usuarios/mes

$19.95 por hasta 10 usuarios/mes Business: 9,99 $/usuario al mes

9,99 $/usuario al mes Empresa: Precios personalizados

1Password valoraciones y comentarios

G2: 4,7/5 (más de 1.300 opiniones)

4,7/5 (más de 1.300 opiniones) Capterra: 4,7/5 (2.000+ opiniones)

10. Google Workspace (Lo mejor para la colaboración en documentos y el almacenamiento en la nube)

vía Entorno de trabajo de Google Google Workspace tiene un valor incalculable para la colaboración y el almacenamiento de documentos. Desde Docs hasta Sheets y Drive, puedes confiar en este paquete de software para trabajar en colaboración y acceder fácilmente a los archivos desde cualquier dispositivo.

Con carpetas compartidas y almacenamiento en la nube, puedes gestionar documentos y colaborar en tiempo real con tu equipo.

Las mejores funciones de Google Workspace

Mantén todo organizado y fácilmente accesible con las unidades compartidas

Colabora con equipos a través de las herramientas integradas de comentarios y sugerencias

Integración con apps de terceros, como Zoom, Adobe Suite y Lucidchart, para añadir funciones

Limitaciones del entorno de trabajo de Google

Funciones offline limitadas

Puede carecer de las funciones de gestión de proyectos necesarias para realizar un seguimiento del progreso a nivel granular

Precios de Google Workspace

Business Starter: 7,20 $/usuario al mes

7,20 $/usuario al mes Business Standard: 14,40 $/usuario al mes

14,40 $/usuario al mes Business Plus: 21,60 $/usuario al mes

21,60 $/usuario al mes Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas sobre Google Workspace

G2: 4,6/5 (42.600+ opiniones)

4,6/5 (42.600+ opiniones) Capterra: 4,7/5 (16.600+ opiniones)

Lea también: 10 consejos de productividad para empresarios

ClickUp: La mejor herramienta de productividad para ejecutivos

Tras probar un intervalo de herramientas de herramientas de productividad clickUp es la más completa para mejorar la eficiencia.

Es, literalmente, la app, aplicación todo para el trabajo, que combina priorización de tareas, control de tiempo y flujos de trabajo personalizados: todo lo que un ejecutivo necesita para mantener el rumbo de proyectos y equipos complejos. Las opciones de elaboración de informes y visualización en tiempo real facilitan la obtención de información sobre el progreso del proyecto y la productividad del equipo sin perder el ritmo.

ClickUp Brain también se integra a la perfección con las herramientas que ya utiliza, lo que facilita la colaboración y la automatización de los flujos de trabajo. Añade una capa única al centralizar el conocimiento, para que todo lo que necesite esté siempre a su alcance.

Es más que un simple gestor de tareas; es un ecosistema de productividad creado para las exigencias actuales de un trabajo polifacético y acelerado.

Pruebe ClickUp gratis, gratuito/a ¡hoy mismo!