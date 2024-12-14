Las 13 mejores herramientas de retroalimentación de diseño para equipos creativos

Probablemente hayas oído el dicho «dos cabezas piensan mejor que una», y esto es especialmente cierto cuando se trata de diseño. Obtener comentarios no es solo marcar una casilla, sino que convierte las buenas ideas en excelentes. ?

Una herramienta de retroalimentación de diseño ayuda a las partes interesadas a colaborar y analizar la retroalimentación de diseño de manera organizada. Reduce la fricción en la comunicación y ayuda a registrar las opiniones de todos, comparar la retroalimentación de diseño y realizar el seguimiento de los cambios de versión.

Sin embargo, elegir la herramienta adecuada para tus necesidades de diseño es todo un reto, teniendo en cuenta las opciones disponibles en la actualidad. Por eso, hemos terminado el trabajo por ti y hemos recopilado una lista de las mejores herramientas de retroalimentación de diseño que se adaptan a todos los requisitos de flujo de trabajo y presupuestos.

Empecemos. ?

⏰ Resumen de 60 segundos Aquí está nuestro resumen de las 13 mejores herramientas de retroalimentación de diseño disponibles en la actualidad: ClickUp: ideal para la gestión de proyectos de diseño y la colaboración en equipo. InVision: ideal para la creación de prototipos y las pruebas de usuario. Figma: ideal para el diseño colaborativo y la creación de prototipos. Miro: ideal para la colaboración visual y los talleres de pensamiento de diseño. Droplr: ideal para el uso compartido de pantallas y la recopilación de comentarios. BugHerd: ideal para el seguimiento de incidencias y la retroalimentación visual. MockFlow: ideal para la creación de wireframes y maquetas. DesignDrop: la mejor para ser un proveedor de anotaciones visuales. Usersnap: la mejor para recopilar comentarios visuales. Proofhub: ideal para crear flujos de trabajo personalizados para equipos de diseño. Redpen: ideal para comentarios y revisiones de diseño sencillos. UserBack: ideal para recopilar comentarios de los usuarios e informes de incidencias. Pastel: ideal para comentarios sobre sitios web y colaboración en el diseño.

Si estás buscando la herramienta de feedback de diseño adecuada, estas son algunas de las funciones que no puedes pasar por alto:

Facilidad de uso: elige una herramienta de retroalimentación de diseño con una interfaz intuitiva para simplificar el intercambio de comentarios y evitar confusiones.

Capacidades de integración: Asegúrate de que se integra fácilmente con los programas de diseño y las herramientas de gestión de proyectos más populares, con funciones de colaboración en tiempo real.

Colaboración en tiempo real: busca una herramienta que permita realizar comentarios y ediciones en directo para que tu equipo pueda abordar los cambios en tiempo real y optimizar el flujo de trabajo.

Control de versiones: asegúrate de que realiza el seguimiento de los cambios y te permite volver a versiones anteriores; de esta forma, no perderás comentarios valiosos ni te quedarás atascado con diseños obsoletos.

Asequibilidad y escalabilidad: elige una herramienta que se ajuste a tu presupuesto actual, pero que ofrezca escalabilidad para satisfacer las necesidades crecientes a medida que tu equipo se amplía.

Con las herramientas de retroalimentación adecuadas, puedes optimizar la colaboración, recopilar información de manera eficiente y mejorar el proceso de diseño. Aquí está mi lista de las mejores herramientas de retroalimentación de diseño para ayudarte a optimizar tus flujos de trabajo de diseño.

1. ClickUp (la mejor para la gestión de proyectos de diseño y la colaboración en equipo)

ClickUp es la aplicación que lo tiene todo para el trabajo. Como herramienta todo en uno para la gestión de proyectos y la colaboración en equipo, optimiza tu flujo de trabajo de diseño y converge todo tu trabajo en un espacio organizado. Ya sea que estés gestionando tareas, haciendo el seguimiento de las metas o colaborando con tu equipo, ClickUp ayuda a que todos estén alineados y centrados en lo que más importa.

Con ClickUp Teams, los gestores de proyectos y los equipos creativos pueden simplificar la gestión de proyectos de diseño dividiendo los proyectos en tareas, adjuntando archivos de diseño y colaborando de forma eficiente. Los diseñadores pueden dejar comentarios detallados, etiquetar a los miembros del equipo y anotar archivos con comentarios precisos.

Esto garantiza que no se pierda ningún comentario y que todas las sugerencias sean claras, viables y fáciles de seguir.

Colabora con tu equipo de diseño en solicitudes de diseño, recorridos de usuario y mucho más con el software de gestión de proyectos de diseño de ClickUp.

ClickUp Whiteboards mejora aún más la colaboración al ofrecer un espacio visual e interactivo donde los equipos pueden intercambiar ideas, elaborar estrategias y dar feedback en tiempo real. Con Whiteboards, puedes crear diagramas de flujo, esquemas, mapas mentales y tableros de inspiración, lo que permite a los diseñadores esbozar, idear y repetir diseños de forma colectiva.

Utiliza las pizarras blancas de ClickUp para colaborar visualmente, compartir ideas y perfeccionar conceptos juntos.

La posibilidad de añadir notas adhesivas, figuras y texto directamente en el tablero facilita la visualización de conceptos y el seguimiento de los comentarios de los miembros del equipo, lo que hace que el proceso de diseño sea más colaborativo.

Para mantener todo alineado, ClickUp ofrece paneles personalizables y herramientas avanzadas de elaboración de informes que proporcionan información en tiempo real sobre el progreso del proyecto. Los equipos pueden estar al tanto de los hitos, los comentarios y los plazos en un solo lugar.

Realiza un seguimiento del estado del proyecto y mide el progreso del equipo utilizando los paneles de control de ClickUp.

Así es como ClickUp puede ayudarte con tus necesidades de comentarios sobre diseños:

Información en tiempo real : supervisa el progreso de las metas de tu equipo, las tareas pendientes y las métricas clave con barras y gráficos codificados por colores para obtener actualizaciones claras y visuales.

Manténgase al día con múltiples vistas: realice el seguimiento del progreso y las métricas clave utilizando vistas flexibles como la vista de seguimiento del progreso.

Colaboración optimizada: mantén a tu equipo informado en todo momento mediante el seguimiento de los hitos, los plazos y los comentarios de forma fluida.

Las mejores funciones de ClickUp

Organiza los proyectos de diseño en tareas claras y viables, asigna responsabilidades y realiza el seguimiento del progreso con las tareas de ClickUp

Crea documentos compartidos para resúmenes de diseño, guías de estilo o notas, lo que permite a los equipos colaborar dejando comentarios y proporcionando comentarios en tiempo real con ClickUp Docs

Aprovecha ClickUp Brain para resumir automáticamente los comentarios, sugerir elementos a tomar y agilizar la comunicación.

Realice un seguimiento de los cronogramas de los proyectos, visualice las dependencias y ajuste los plazos con diagramas de Gantt, manteniendo los proyectos de diseño dentro de los plazos previstos.

Acelera la colaboración con aclaraciones y comentarios rápidos utilizando ClickUp Chat.

Limitaciones de ClickUp

El amplio intervalo de funciones puede resultar abrumador para los nuevos usuarios.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.

Business: 12 $ al mes por usuario.

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain: Añádela a cualquier plan de pago por 5 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Consejo profesional: Anote de manera eficiente imágenes, vídeos y archivos PDF para resaltar los comentarios directamente en el contenido. Esto garantiza la claridad y agiliza el proceso de revisión.

2. InVision (la mejor para la creación de prototipos y las pruebas de usuario)

vía InVision

InVision es una de las mejores herramientas de prototipado disponibles en la actualidad, que da vida a tus diseños con prototipos interactivos. Puedes crear y revisar fácilmente tu trabajo, mientras que los comentarios en tiempo real permiten a tu equipo dar opiniones directas sobre el diseño. Es perfecta si quieres llevar a tus partes interesadas a una visita virtual de tu prototipo y poner a todos al día rápidamente.

Las mejores funciones de InVision

La función Freehand te permite hacer lluvias de ideas, esbozar conceptos y trazar flujos de trabajo en tiempo real.

Añade animaciones fluidas e interactivas a tus prototipos con capas de animación.

Limitaciones de InVision

Los clientes no pueden realizar la edición de los prototipos directamente, lo que da lugar a comentarios confusos y revisiones ineficaces.

Precios de InVision

Free

Starter: 15 $ al mes

Profesional: 25 $ al mes

Equipo: 99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de InVision

G2: 4,4/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

3. Figma (la mejor para el diseño colaborativo y la creación de prototipos)

vía Figma

Figma es una herramienta de diseño versátil que simplifica el proceso de creación de una amplia gama de diseños digitales, desde interfaces de usuario hasta prototipos interactivos. Es ideal para proyectos en equipo, ya que varios diseñadores pueden trabajar en el mismo archivo simultáneamente. Esto significa que se acabó el caos del control de versiones y la espera de actualizaciones.

Tanto si estás diseñando un sitio web, una app, o cualquier producto digital, Figma ofrece potentes funciones como gráficos vectoriales, creación de prototipos y transferencias fluidas a los desarrolladores. Además, al estar basada en la nube, puedes trabajar desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo.

Las mejores funciones de Figma

Las variantes de componentes permiten gestionar múltiples versiones de un componente en una sola estructura.

FigJam ofrece una pizarra colaborativa para la lluvia de ideas y la conceptualización.

Los sistemas de diseño te permiten crear estilos, componentes y recursos reutilizables.

Limitaciones de Figma

Restringe el acceso completo a determinadas funciones, como los permisos de copia, a las suscripciones empresariales.

La versión móvil solo permite ver el proyecto; sería estupendo poder realizar la edición en un iPad, al igual que en un PC.

Precios de Figma

Free

Equipo profesional: 15 $/asiento/mes

Organización: 45 $/asiento/mes

Corporación: 75 $/asiento/mes

Valoraciones y reseñas de Figma

G2: 4,7/5 (más de 1100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 700 opiniones)

Consejo profesional: Establece instrucciones de diseño claras antes de empezar. Esto mantendrá a tu equipo alineado y te ayudará a sacar el máximo partido a tus herramientas de diseño y a tu flujo de trabajo.

4. Miro (la mejor para la colaboración visual y los talleres de pensamiento de diseño)

vía Miro

Miro facilita a los equipos la lluvia de ideas, la planificación y la organización de ideas en tiempo real en una pizarra interactiva en línea. Ya sea para organizar un taller, esbozar recorridos de usuarios o crear mapas mentales, esta herramienta da vida a tus ideas.

Mejora la gestión de proyectos al impulsar la colaboración con herramientas visuales. Después de una sesión, puedes realizar el uso compartido del tablero con las partes interesadas o utilizarlo como base para la siguiente fase de tu proceso de diseño.

Las mejores funciones de Miro

Involucra a los equipos con votaciones en tiempo real para priorizar tareas o ideas.

Las videollamadas integradas en la aplicación facilitan la comunicación directa mientras se colabora en el tablero.

Las figuras inteligentes y el ajuste automático te permiten alinear y ajustar automáticamente las figuras para crear diagramas perfectos.

Limitaciones de Miro

Bibliotecas de iconos con límite en comparación con herramientas de retroalimentación visual como Figma y Lucid.

La biblioteca de herramientas de diseño y plantillas ERD podría mejorarse con más plantillas predeterminadas.

Precios de Miro

Free

Starter: 8 $ al mes por miembro

Empresa: 16 $ al mes por miembro

Corporación: Personalizada

Valoraciones y reseñas de Miro

G2: 4,7/5 (más de 6000 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 1500 opiniones)

Consejo profesional: Potencia el enfoque centrado en el usuario de tu equipo utilizando herramientas de pensamiento de diseño. Estas herramientas te ayudan a guiar el proceso, garantizando que la atención se centre en resolver los problemas reales de los usuarios, al tiempo que fomentan la colaboración.

5. Droplr (la mejor para el uso compartido de pantalla y la recopilación de comentarios)

vía Droplr

Droplr es una herramienta estupenda para proporcionar contexto visual al dar feedback a los miembros del equipo. Te permite capturar y compartir fácilmente capturas de pantalla o grabaciones de pantalla.

Con las capturas de pantalla, puedes resaltar áreas específicas de una pantalla, mientras que las grabaciones de pantalla te ayudan a mostrar una secuencia de interacciones. Esto simplifica la explicación de tareas o problemas de diseño complejos durante el proceso de retroalimentación.

Las mejores funciones de Droplr

Anota capturas de pantalla o vídeos con texto, flechas y resaltados para una comunicación clara.

Las funciones de caducidad de enlaces te permiten establecer fechas de caducidad en los enlaces compartidos para contenido urgente.

Limitaciones de Droplr

Requiere software de terceros para la edición de los documentos cargados.

Muestra los archivos usados anteriormente al realizar un uso compartido de otros nuevos, lo que complica el acceso.

Sin plan Free.

Precios de Droplr

Pro Plus: 6 $ al mes

Equipo: 7 $ al mes

Corporación: Personalizada

Valoraciones y reseñas de Droplr

G2: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

6. BugHerd (la mejor para el seguimiento de incidencias y la retroalimentación visual)

vía BugHerd

BugHerd simplifica el seguimiento de errores al permitirte informar de problemas directamente en un sitio web a través de una herramienta de comentarios visuales. Puedes fijar incidencias y comentarios prácticos en partes específicas de la página, lo que facilita mostrar exactamente dónde está el problema.

Cada informe de incidencias captura automáticamente detalles como la información del navegador y la resolución de la pantalla, lo que ahorra tiempo. La herramienta de comentarios en vídeo también te permite crear tutoriales para dar tu opinión e informar de incidencias. Esto hace que el proceso de comentarios sea más eficiente, ya que muestra exactamente dónde y cuál es el problema, en lugar de dar descripciones vagas.

Las mejores funciones de BugHerd

Captura y gestiona las incidencias directamente en el sitio web en vivo utilizando comentarios de tipo «apuntar y hacer clic».

Las incidencias están enlazadas con elementos de la página web, lo que proporciona a los desarrolladores un contexto preciso.

Mantén limpias las vistas orientadas al cliente y comparte comentarios de forma privada en un modo de comentarios privado.

Limitaciones de BugHerd

Las notificaciones no se filtran en carpetas, lo que aumenta el desorden.

Requiere formación para que el personal no técnico pueda participar en las revisiones.

Precios de BugHerd

Estándar: 41 $ al mes (5 miembros)

Studio: 66 $ al mes (10 miembros)

Premium: 124 $ al mes (25 miembros)

Corporación: Personalizada

Valoraciones y reseñas de BugHerd

G2: 4,8/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 60 opiniones)

7. MockFlow (la mejor para la creación de wireframes y maquetas)

vía MockFlow

MockFlow facilita la creación de wireframes y maquetas gracias a su interfaz de arrastrar y soltar. Ofrece plantillas y componentes de interfaz de usuario ya preparados, para que puedas crear diseños rápidamente.

Es ideal para esbozar ideas y compartirlas con tu equipo para obtener comentarios. Además, puedes obtener revisiones de diseño de su IA para la totalidad o una selección del esquema, lo que te ayudará a perfeccionar tu diseño más rápidamente.

Las mejores funciones de Mockflow

Accede a kits de interfaz de usuario prediseñados para la creación de diseños más rápidamente, personalizados para diferentes plataformas (por ejemplo, móviles, web).

Crea espacios dedicados a la colaboración en equipo con foros de debate y seguimiento de tareas, todos ellos enlazados con diseños específicos.

Limitaciones de Mockflow

Es difícil realizar la selección de varios componentes o cambiar el tamaño de varias capas a la vez.

La edición con compañeros de trabajo requiere acceder a un plan de pago.

Precios de Mockflow

Básico: Gratis

Premium: 14 $ al mes (1 editor)

Empresa: 45 $ al mes (3 editores)

Corporación: 160 $ (solo anual)

Valoraciones y reseñas de Mockflow

G2: 4,2/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 70 opiniones)

Consejo profesional: el uso de plantillas de wireframes puede ahorrarle mucho tiempo durante el proceso de diseño. Proporcionan una estructura sólida, lo que le permite personalizar y perfeccionar rápidamente el diseño para adaptarlo a las necesidades de su proyecto.

8. DesignDrop (la mejor para proporcionar anotaciones visuales)

vía DesignDrop

DesignDrop es una herramienta de retroalimentación de diseño que se enorgullece de su facilidad de uso, dirigida a usuarios sin conocimientos técnicos y principiantes. Les libera de una curva de aprendizaje pronunciada y proporciona una forma organizada de gestionar las solicitudes de diseño.

Puedes subir tu diseño y compartir una URL con tu equipo o clientes para recopilar comentarios útiles. Ellos pueden añadir anotaciones visuales directamente al diseño, lo que facilita la recopilación de opiniones y la colaboración sin confusiones.

Las mejores funciones de DesignDrop

Amplio intervalo de elementos de anotación visual, incluyendo elección de colores y tipografía.

Colaboración fácil y en tiempo real a través de anotaciones visuales y comentarios en hilos.

Limitaciones de DesignDrop

No se integra con plataformas de gestión de proyectos para optimizar los flujos de trabajo de diseño de principio a fin.

Precios de DesignDrop

Starter : 2,35 $ al mes.

Pro : 5,89 $/6 meses

Premium: 10,61 $/12 meses.

Valoraciones y reseñas de DesignDrop

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

9. Usersnap (la mejor para recopilar comentarios visuales)

vía Usersnap

Usersnap es ideal para simplificar el proceso de retroalimentación, ya que permite capturar fácilmente capturas de pantalla o grabaciones de pantalla directamente desde el navegador. Esto te permite arrojar luz sobre problemas relevantes o compartir ideas de forma visual sin necesidad de herramientas adicionales.

Puedes añadir anotaciones, comentarios y descripciones, dejando claro qué parte del diseño o la interfaz requiere atención.

Las mejores funciones de Usersnap

Recopila comentarios directamente a través de una extensión del navegador sin salir del sitio web.

Graba las sesiones de los usuarios para comprender mejor el contexto de las incidencias o problemas.

Personaliza los formularios y widgets de comentarios para que se adapten a la imagen de marca de tu app o sitio web.

Limitaciones de Usersnap

La falta de integración directa con CRM establece un límite para las respuestas personalizadas y el contexto más profundo sobre los comentarios de los clientes.

Precios de Usersnap

Starter: 39 € al mes (aproximadamente 41 $ al mes)

Crecimiento: 89 € al mes (aproximadamente 94,34 $ al mes)

Profesional: 159 € al mes (aproximadamente 168,54 $ al mes)

Premium: 319 € al mes (aproximadamente 338,14 $ al mes).

Valoraciones y reseñas de Usersnap

G2: 4,6/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 40 reseñas)

10. Proofhub (la mejor para crear flujos de trabajo personalizados para equipos de diseño)

vía Proofhub

ProofHub es una de las mejores herramientas de revisión para la gestión de proyectos. Agiliza el proceso de revisión y aprobación al permitir que los equipos colaboren en los archivos directamente dentro de la plataforma.

Puedes dejar comentarios, marcar cambios y realizar el seguimiento de las revisiones fácilmente, lo que garantiza que todos estén en sintonía. Ya sea que estés revisando diseños, documentos u otros archivos, ProofHub simplifica los comentarios y garantiza que tu equipo entregue un trabajo de alta calidad más rápido.

Las mejores funciones de Proofhub

Realiza menciones de tus compañeros de equipo para informarles de las novedades y realiza el uso compartido de archivos directamente dentro de las tareas.

Revisión de documentos optimizada con herramientas de anotación integradas.

Limitaciones de Proofhub

La función de facturación podría ser más sencilla a pesar de la integración con QuickBooks.

Las funciones de edición y uso compartido de las notas de ProofHub necesitan mejoras.

Precios de Proofhub

Imprescindible: 45 $ al mes

Control total: 89 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Proofhub

G2: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

11. Redpen (la mejor para comentarios y revisiones de diseño sencillos)

vía Redpen

Redpen simplifica y organiza los comentarios sobre diseños. En lugar de lidiar con comentarios vagos o dispersos, todos pueden dejar comentarios claros y directos directamente sobre el diseño. La plataforma también ofrece planes personalizados para desarrolladores y equipos de atención al cliente.

Los desarrolladores obtienen comentarios específicos que les ayudan a avanzar más rápidamente en el proceso de creación. Los equipos de atención al cliente pueden realizar el seguimiento y gestionar los comentarios de los clientes en un solo lugar, lo que agiliza las respuestas y aumenta la satisfacción. Se trata de hacer que la colaboración sea más fluida, rápida y eficiente.

Las mejores funciones de Redpen

Permite a los revisores comentar sin necesidad de tener una cuenta, lo que facilita la retroalimentación para los clientes.

Realiza un seguimiento de las revisiones de diseño con el control de versiones para mantener los comentarios organizados.

Limitaciones de Redpen

La grabación de pantalla y las opciones de personalización avanzadas no están disponibles en el plan Free.

Precios de Redpen

Free

Estándar (para desarrolladores): 9,95 $ al mes por usuario.

Estándar (para servicios): 249,95 $ al mes.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Redpen

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Más información: Las 10 mejores plantillas de diseño gráfico gratuitas para equipos creativos

12. UserBack (ideal para recopilar comentarios de los usuarios e informes de incidencias)

vía UserBack

UserBack es otra herramienta eficaz de comentarios sobre diseño de nuestra lista que facilita la recopilación y gestión de las opiniones de los usuarios. Nos encanta especialmente la función «Segmento de usuarios», que ayuda a organizar los comentarios agrupando a los usuarios en categorías como usuarios de versión de prueba, detractores del NPS y defensores del producto.

Esto facilita la recopilación de opiniones específicas de cada grupo. Obtendrás comentarios más relevantes para su experiencia, lo que te ayudará a mejorar tu producto de forma más rápida e inteligente.

Las mejores funciones de UserBack

La extensión del navegador para comentarios te permite realizar el trabajo más rápido con opciones de comentarios sin necesidad de código.

Session Replay te permite rebobinar y reproducir sesiones para conocer la verdadera historia detrás de los problemas.

Limitaciones de UserBack

Las cuentas de los clientes cuentan para el total de usuarios, lo que establece un límite en el acceso al proyecto y los comentarios.

La integración con Slack tiene un límite de un canal por proyecto.

Precios de UserBack

Starter: 49 $ al mes

Escala: 109 $ al mes

Premium: 219 $ al mes

Valoraciones y reseñas de UserBack

G2: 4,8/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 70 opiniones)

13. Pastel (la mejor para comentarios sobre sitios web y colaboración en el diseño)

vía Pastel

Pastel te permite comentar directamente en sitios web activos, lo que facilita la recopilación de comentarios en tiempo real. Sin necesidad de capturas de pantalla ni herramientas externas, los usuarios pueden simplemente hacer clic en cualquier parte de un sitio web para dejar comentarios o sugerencias. Es muy colaborativo, ya que permite a los equipos y clientes discutir los cambios en contexto, lo que hace que la iteración del diseño sea más rápida y clara.

Las mejores funciones de Pastel

Genera automáticamente tickets y tareas en otras herramientas para optimizar el flujo de trabajo.

Controla el momento en que se reciben los comentarios desactivándolos fácilmente con un solo clic.

Convierte cualquier sitio web en un lienzo para obtener comentarios rápidos y visuales.

Limitaciones de Pastel

Sin integración directa con herramientas de diseño como Figma.

Precios de Pastel

Free

Solo: 24 $ al mes

Studio: 83 $ al mes

Enterprise: 350 $ al mes

Valoraciones y reseñas en tonos pastel

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Consejo profesional: para una colaboración eficaz en el diseño, fomenta siempre los comentarios en tiempo real sobre los proyectos en curso. Esto acelera la iteración y garantiza que todos se mantengan alineados con la visión del diseño.

Recopila comentarios sobre diseños más rápido con ClickUp

Recopilar comentarios a través de herramientas de retroalimentación de diseño es solo el principio. Para lograr un impacto real, necesitas una plataforma que te ayude a implementar esos cambios y realizar el seguimiento de su eficacia.

¡Ahí es donde ClickUp destaca! ✨

Además de recopilar comentarios personales o de clientes, ClickUp te permite documentar tu progreso sin problemas, establecer metas claras y realizar el seguimiento de los hitos, todo en un solo lugar. Te ayuda a organizarte y a medir cómo esos cambios están impulsando los resultados.

Tanto si quieres recopilar comentarios, perfeccionar diseños o ajustar tu estrategia, ClickUp convierte las opiniones en acciones, lo que facilita mantener el rumbo y ofrecer un trabajo excepcional. Pero no te fíes solo de nuestra palabra: ¡pruébalo tú mismo!

Nos encantaría saber cómo ClickUp te ayuda a optimizar tu proceso de diseño.

Regístrate gratis hoy mismo . ?