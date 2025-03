Impulse el crecimiento de su carrera profesional: 30 preguntas informativas

A la hora de explorar opciones profesionales, es normal sentirse inseguro sobre qué camino es el más adecuado para uno.

Las entrevistas informativas son una forma valiosa de conocer la opinión de los profesionales del sector y determinar si una determinada carrera es la adecuada para ti

La preparación es esencial en este sentido: nadie quiere perder el tiempo, así que es importante abordar estas conversaciones con concentración y determinación.

Si ya has dado el primer paso programando conversaciones con expertos del sector, ya tienes una ventaja. 📅

Ahora, el valor real viene de cómo utilice ese tiempo para recopilar información y dejar una impresión duradera. Haciendo preguntas meditadas y bien preparadas, puedes asegurarte de que cada conversación sea valiosa e impactante. 💬

Para ayudarte, hemos recopilado una lista de las mejores preguntas para una entrevista informativa. Sigue leyendo

¿Qué es una entrevista informativa?

Una entrevista informativa es una conversación entre alguien que explora una trayectoria profesional, un sector o una empresa específicos y un profesional con experiencia relevante.

A diferencia de una entrevista de trabajo tradicional, la meta no es asegurarse una posición, sino recabar valiosas ideas, consejos y conocimientos sobre una empresa, una trayectoria profesional o las tendencias del sector.

Por ejemplo, si te interesa la carrera de marketing, puedes ponerte en contacto con un director de marketing de una empresa que te interese y programar una charla de 20 minutos tomando un café o de forma virtual. ☕️

Durante la conversación, puedes preguntarle por sus responsabilidades diarias, cómo empezó en el campo y qué consejos puede dar a alguien que se inicia en la profesión. Este intercambio informal te dará una idea más clara del rol y consejos útiles para prepararte para entrar en el campo del marketing. 🎯

Cómo prepararse para una entrevista informativa

Tanto si eres busca un mentor para su empresa o explorar nuevas oportunidades profesionales, prepararse bien para una entrevista informativa puede dejar una impresión duradera y garantizar que aprovechas al máximo la conversación.

Aquí tienes una guía paso a paso que te ayudará a prepararte:

Paso 1: Define tus metas

Tenga claro lo que quiere conseguir. Esboza tus objetivos, como obtener información sobre una carrera específica, descubrir las tendencias del sector o aprender las habilidades necesarias para tener éxito en el campo.

Paso 2: Investiga a la persona y sus antecedentes

Dedique tiempo a conocer la trayectoria profesional de la persona, sus roles y cualquier conexión (a internet) o interés que comparta. Esto le ayudará a elaborar preguntas bien pensadas que demuestren que ha terminado sus deberes.

Familiarícese también con los últimos acontecimientos, proyectos o retos de la empresa. Este conocimiento te permitirá hacer preguntas pertinentes y perspicaces que conecten tus intereses con su trabajo.

Paso 3: Prepare preguntas bien enfocadas utilizando las herramientas adecuadas

Elabore una lista de preguntas abiertas para guiar la conversación. Éstas deben fomentar respuestas detalladas y permitir que la persona comparta sus experiencias con naturalidad.

A continuación, profundice en temas específicos que se ajusten a sus metas. Adaptar cada pregunta le ayudará a obtener información práctica en lugar de respuestas vagas. Además, asegúrese de utilizar las herramientas adecuadas para elaborar y preparar un conjunto coherente de preguntas.

Por ejemplo, ClickUp clickUp, una plataforma de productividad todo en uno, combina funciones de creación de contenidos, edición y colaboración. Le permite organizar y refinar fácilmente sus preguntas, garantizando una entrevista informativa fluida e impactante.

Recordatorios ClickUp

no te pierdas ninguna entrevista y mantén tu agenda al día con los recordatorios de ClickUp

Por ejemplo, utilice Recordatorios ClickUp para gestionar fechas y plazos importantes. Tanto si lo utilizas en tu navegador, escritorio o móvil, puedes ajustar alertas para asegurarte de que nunca te pierdes una entrevista o tarea programada. Esta función te ayuda a mantenerte organizado y a alinear tu preparación y tu flujo de trabajo, desde notificaciones de entrevistas hasta recordatorios de seguimiento.

Plantilla del proceso de entrevistas de ClickUp

Plantilla del proceso de entrevista ClickUp

En Plantilla del proceso de entrevista de ClickUp aporta estructura y coherencia a la planificación de sus entrevistas. Le ayuda a organizar cada paso, desde la creación de una lista de preguntas hasta la colaboración con su equipo y el seguimiento eficaz de los candidatos, convirtiendo lo que podría ser un proceso caótico en una experiencia fluida y productiva.

Con esta plantilla, podrá:

Diseñar, probar y optimizar su proceso de entrevistas para realizar evaluaciones más rápidas y precisas

Colaborar con las partes interesadas a lo largo de todo el proceso, asegurándose de que todo el mundo está alineado

Crear tareas para cada fase de la entrevista, desde la programación y la realización de entrevistas hasta la evaluación y la toma de decisiones

Asigne tareas, añada comentarios e involucre a las partes interesadas en la revisión y el perfeccionamiento de las preguntas de las entrevistas y los perfiles de los candidatos

Realice el seguimiento de cada fase con estados personalizados para garantizar la claridad, la coherencia y el progreso oportuno

Documentos ClickUp

organice a la perfección sus preguntas y notas para entrevistas con ClickUp Docs_ Documentos de ClickUp es la herramienta perfecta para recopilar y presentar las preguntas de una entrevista informativa de forma clara y organizada. Con ayuda de esta función, puede crear una guía de entrevista con páginas anidadas para diferentes secciones, como las preguntas introductorias, las de profundización en la carrera profesional y las de recapitulación.

Lea también: 10 plantillas de entrevistas: Preguntas y guías para jefes de contratación

Bloc de notas ClickUp ClickUp Bloc de notas es otra potente función para organizar tus ideas, listas de control y puntos clave durante tus entrevistas informativas.

Con esta función, puede:

Dar formato a sus notas con encabezados, texto en negrita, viñetas, etc., para mantener sus ideas organizadas y facilitar su consulta

Localizar rápidamente información específica mediante la búsqueda de palabras clave en los títulos o descripciones de las notas, lo que resulta perfecto para el seguimiento de la información obtenida en varias entrevistas

Convierta sus notas en tareas o documentos procesables, lo que facilita la conversión de ideas en acciones de seguimiento o materiales de referencia para entrevistas posteriores

ClickUp Brain

Además, Cerebro ClickUp optimiza los procesos de trabajo proporcionando asistencia inteligente basada en el contexto y adaptada a tus necesidades profesionales. Con su función de gestor de conocimientos, puede generar, revisar o realizar una lluvia de ideas rápidamente sobre preguntas para entrevistas informativas.

genere preguntas de entrevista perspicaces y vaya por delante con la ayuda de la IA de ClickUp Brain

Por ejemplo, puede introducir una indicación como "Crear 30 preguntas detalladas para entrevistas informativas" y la IA aprovechará su base de datos de conocimientos para proporcionar una lista completa de preguntas:

Paso 4: Practica tu presentación

Prepárate para presentarte en 1-2 frases. Incluye tus antecedentes, tus intereses actuales y por qué te has puesto en contacto para esta conversación.

Asegúrate también de mencionar por qué te interesa especialmente su punto de vista (por ejemplo, trayectorias profesionales similares, experiencia específica en el sector).

Paso 5: Ultime los detalles y prepárese para la conexión

Aunque la mayoría de las entrevistas informativas se realizan por videollamada, considere la posibilidad de reunirse en persona si la persona está cerca y dispuesta a ello. Sea cual sea el formato, ten en cuenta el tiempo de la otra persona. Procura que la conversación dure entre 20 y 30 minutos, a menos que te ofrezcan prolongarla.

➡️ Más información: Cómo utilizar la IA en la preparación de entrevistas

Las 30 mejores preguntas para una entrevista informativa

Aquí tienes 30 preguntas para entrevistas informativas que te ayudarán a destacar, establecer conexiones y adquirir conocimientos valiosos. ¿Listo para impresionar y aprender de los expertos del sector?

Pues pongámonos manos a la obra:

**1. ¿Cómo es un día normal en tu rol?

Esta pregunta da una idea de las responsabilidades y retos diarios del trabajo. Te ayuda a comprender qué puedes esperar y si se ajusta a tus intereses y habilidades.

Ejemplo: Un gestor de proyectos puede describir un día repleto de reuniones de equipo, comprobaciones de progreso y colaboración entre departamentos.

**2. ¿Cómo se introdujo en este sector?

Esta pregunta ayuda a descubrir los caminos que otros han tomado, ofreciendo inspiración y consejos prácticos para tu propio viaje profesional.

Ejemplo: El entrevistado podría compartir que empezaron como becarios, que hicieron cursos específicos o que se relacionaron ampliamente para conseguir su rol actual.

3. ¿Qué habilidades considera más valiosas para tener éxito en este campo?

Esta pregunta identifica las habilidades esenciales que buscan los empleadores y te permite evaluar si necesitas desarrollarlas o mejorarlas.

Ejemplo: Un diseñador gráfico podría destacar la importancia de la creatividad, la atención al detalle y el dominio de programas de diseño como Adobe Creative Suite.

4. ¿Cuáles son algunos de los retos habituales en su posición?

Conocer las dificultades de un rol te prepara para posibles obstáculos y te ayuda a decidir si estás preparado para afrontarlos.

Ejemplo: Un desarrollador de software podría mencionar como retos clave los plazos ajustados y la necesidad constante de aprender nuevas tecnologías.

💡 Consejo profesional: Pregúntales por un reto con el que tuvieron que luchar una vez y cómo lo superaron. La historia detrás de su crecimiento puede revelar información valiosa sobre la resistencia y la capacidad de adaptación

**5. ¿Cómo se piden los testimonios de los clientes en esta carrera?

Esta pregunta te ayuda a entender cómo crear credibilidad y aprovechar las experiencias positivas de los clientes para mejorar tu reputación profesional.

Ejemplo: Un consultor de marketing podría compartir estrategias para solicitar testimonios tras el éxito de las campañas, como pedir opiniones una vez completado el proyecto u ofrecer incentivos por las recomendaciones.

6. ¿Cómo se mantiene al día de las tendencias del sector?

Saber cómo se mantienen al día los profesionales con experiencia te ayudará a adoptar estrategias similares para estar informado.

Ejemplo: Un ejecutivo de marketing podría mencionar la asistencia a seminarios web, el seguimiento de líderes de opinión del sector en LinkedIn o la suscripción a boletines relevantes para mantenerse informado.

7. ¿Cómo es la cultura de trabajo en su empresa?

Entender la cultura de trabajo ayuda a calibrar si el entorno de una empresa encaja con tu estilo de trabajo y tus valores.

Ejemplo: El director de contratación de una empresa tecnológica podría describir una cultura colaborativa y flexible con opciones de teletrabajo y actividades periódicas de creación de equipos.

8. ¿Hay alguna asociación o red profesional a la que recomiende unirse?

Esta pregunta ayuda a identificar grupos o comunidades que ofrecen compatibilidad, aprendizaje y oportunidades de trabajo en red. Más allá de las asociaciones formales, unirse a tutoría entre iguales pueden ser increíblemente beneficiosas.

Ejemplo: Un analista financiero podría sugerir unirse a asociaciones como el CFA Institute para obtener certificaciones y establecer contactos.

💡 Consejo profesional: Encuentra a tu próximo mentor profesional preguntándoles por el consejo más impactante que han recibido: ¡podría conducirte a alguien que ha configurado su intento correcto! 🌟

9. ¿Cómo ha cambiado tu trabajo desde que empezaste a trabajar en este campo?

Esto muestra cómo evoluciona una profesión a lo largo del tiempo, lo que te da una idea de las posibles tendencias futuras y de las habilidades que debes priorizar.

Ejemplo: Un periodista podría hablar de cómo las plataformas digitales y las redes sociales han transformado la (elaboración de) informes en comparación con cuando empezó.

10. ¿Qué consejo le darías a alguien que empieza en este sector?

El consejo directo de un profesional con experiencia puede guiarte en tus primeros pasos y ayudarte a evitar errores comunes.

Ejemplo: Un ingeniero experimentado podría recomendar adquirir experiencia práctica a través de prácticas y hacer hincapié en las habilidades de resolución de problemas.

**11. ¿Cuáles son las cualidades más importantes para destacar en este rol?

Esta pregunta le ayuda a comprender los rasgos de personalidad y la ética de trabajo que se valoran en el sector o la posición, complementando lo que podría ver en la descripción de un puesto.

Ejemplo: Un director de equipo de ventas podría hacer hincapié en ser proactivo, resiliente y tener fuertes habilidades interpersonales.

**12. ¿Qué ideas falsas tiene la mayoría de la gente sobre este trabajo?

Esta pregunta revela mitos o malentendidos comunes, lo que te da una idea más clara de cómo es realmente el trabajo, más allá de lo que puedan transmitir las descripciones del puesto.

Ejemplo: Un organizador de eventos puede compartir que, aunque el trabajo parece glamuroso, implica mucho estrés y resolución de problemas entre bastidores.

13. ¿Puede hablarme de un proyecto reciente en el que haya trabajado y de su rol en él?

Esta pregunta te ayuda a obtener un ejemplo tangible del trabajo diario y el tipo de tareas a las que podrías enfrentarte.

Ejemplo: Un investigador de UX podría describir un proyecto en el que investigación de usuarios para entender los puntos débiles en el diseño de una aplicación móvil.

**14. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Esto revela los aspectos gratificantes del trabajo y te ayuda a decidir si estos se alinean con lo que debes buscar en tu búsqueda de empleo.

Ejemplo: Un profesor podría expresar cómo ver a los alumnos entender nuevos conceptos hace que el trabajo sea satisfactorio.

15. ¿Cuál es el mayor reto al que se enfrenta su sector en estos momentos?

Comprender los retos actuales le ayuda a prepararse para los problemas que pueda encontrar y demuestra su concienciación durante las entrevistas.

Ejemplo: Un experto en ciberseguridad podría mencionar el rápido ritmo de las nuevas amenazas y la necesidad constante de actualizar las medidas de seguridad.

16. ¿Qué tendencias ve en este campo profesional en los próximos años?

Esta pregunta proporciona información sobre cómo está cambiando el sector y qué habilidades o tecnologías podría merecer la pena aprender.

Ejemplo: Un profesional sanitario podría hablar de la creciente importancia de la telemedicina y la atención personalizada al paciente.

💡 Consejo profesional: Solicita información sobre fuentes de aprendizaje no convencionales, como foros especializados o podcasts de los que se habla menos. 🕵️‍♂️

**17. ¿Cómo mides el intento correcto en tu trabajo?

Esto muestra qué métricas de rendimiento se valoran y te ayuda a entender cómo es el intento correcto en esa carrera.

Ejemplo: Un gestor de productos podría medir el éxito por el lanzamiento de un producto de éxito y la opinión positiva de los usuarios.

**18. ¿Qué desearías haber sabido cuando estabas empezando?

Esta pregunta le ayuda a recopilar información y posibles escollos que evitar al empezar en el campo.

Ejemplo: Un escritor podría aconsejarle que estableciera contactos de forma constante y no se basara sólo en los trabajos publicados, como crear una buena relación con editores y escritores es clave para progresar en este campo.

19. ¿Cómo concilia su vida laboral y familiar en este rol?

Comprender lo exigente que puede ser un rol le ayuda a gestionar sus expectativas y a evaluar si el trabajo se adapta a su estilo de vida. Esta pregunta también proporciona información sobre cómo los profesionales mantienen las conexiones (a internet) y los contactos relaciones mientras trabajan a distancia que es crucial para la mayoría de los trabajos.

Ejemplo: Un consultor senior puede compartir que prioriza la gestión del tiempo, establece límites claros para las horas de trabajo y utiliza un horario flexible para asegurarse de que puede equilibrar las reuniones con los clientes con el tiempo personal, especialmente cuando trabaja a distancia.

🧠 Recuerda: Si te estás preguntando cómo hacer amigos en el trabajo pendiente de ti, tienes que hacer lo siguiente:

Muéstrate accesible y abierto a las conversaciones 🤝

Mostrar un interés genuino por la vida y el trabajo de tus compañeros 🌟

Únete a actividades de equipo o eventos sociales para estrechar lazos fuera del trabajo 🏆

Ofrece ayuda o compatibilidad cuando sea necesario para generar confianza 🤗

Sé positivo y mantén una actitud amistosa todos los días 😊

20. Qué herramientas o programas informáticos utilizas habitualmente?

Saber qué herramientas o programas informáticos se utilizan habitualmente en el rol puede ayudarte a prepararte aprendiéndolos con antelación.

Ejemplo: Un diseñador gráfico podría mencionar el uso de Adobe Photoshop, Illustrator y Canva como parte de su trabajo diario.

21. ¿Cuál es el formato de la entrevista y se realizará a distancia?

Comprender la estructura y la logística de la entrevista te ayudará a prepararte mejor y a gestionar tus expectativas. Preguntar por el formato de la entrevista -si será en persona, a distancia o mixta- aclara el enfoque y le permite adaptar su preparación.

Ejemplo: Un profesional de RR.HH. puede explicarle que su empresa realiza una entrevista inicial en vídeo seguida de una entrevista en grupo, lo que le dará una idea de lo que puede esperar y de cómo prepararse en consecuencia.

➡️ Más información: Consejos para preparar tu próxima entrevista a distancia

**22. ¿Cuál es la lección más valiosa que ha aprendido en su carrera?

Esta pregunta se basa en la sabiduría adquirida con esfuerzo y te ayuda a comprender las lecciones clave que podrían figurar en tu trayectoria profesional.

Ejemplo: Un empresario podría compartir que la perseverancia y estar abierto al fracaso han sido esenciales para su intento correcto.

**23. ¿Cómo suele colaborar con otros departamentos o equipos?

Esta pregunta arroja luz sobre el nivel de trabajo interfuncional implicado y lo importante que es el trabajo en equipo dentro del rol.

Ejemplo: Un desarrollador de productos podría explicar que colabora frecuentemente con marketing, ventas e ingeniería para garantizar la alineación del producto con las necesidades del mercado.

24. ¿Hay alguna certificación o curso que recomendaría a alguien interesado en este campo?

Esto proporciona orientación específica sobre formación adicional que puede ayudar a reforzar sus cualificaciones y convertirle en un candidato más atractivo.

Ejemplo: Un asesor financiero podría sugerir la obtención de una certificación de Planificador Financiero Certificado (CFP) para mejorar la credibilidad y las oportunidades profesionales.

25. ¿Qué tipo de experiencia laboral es más beneficiosa para entrar en este campo?

Esta pregunta ayuda a identificar los tipos de roles: roles de nivel de entrada, prácticas o experiencias de nivel medio-superior.

Ejemplo: Un profesional de las relaciones públicas podría mencionar que las prácticas en agencias de relaciones públicas o la experiencia en la planificación de eventos pueden ser muy beneficiosas para adquirir las habilidades pertinentes.

26. ¿Cómo prioriza las tareas y gestiona el tiempo de forma eficaz en este rol?

Esta pregunta ayuda a comprender la carga de trabajo y las estrategias de gestión del tiempo que son eficaces en el rol.

Ejemplo: Un gestor de proyectos podría explicar cómo utilizar herramientas de gestión de tareas como Trello, Asana o ClickUp y priorizar tareas en función de los plazos y el impacto del proyecto.

27. ¿Ha visto a personas que hayan desempeñado este rol desde otros campos? En caso afirmativo, ¿cómo lo han hecho?

Esto es útil para saber si es posible dar un giro a la carrera y qué caminos han seguido otras personas para entrar en el sector.

Ejemplo: Un diseñador de UX podría compartir que muchas personas hicieron la transición desde el diseño gráfico o la psicología tomando cursos relevantes y construyendo una sólida cartera.

28. ¿Qué crees que depara el futuro a los profesionales de este campo?

Esta pregunta explora la longevidad y el crecimiento potencial del campo, ayudándote a evaluar su sostenibilidad como elección profesional.

Ejemplo: Un profesional de TI podría hablar del auge de la inteligencia artificial y la automatización, haciendo hincapié en la necesidad de seguir desarrollando habilidades tecnológicas.

**29. ¿Cuáles son los errores clave que hay que evitar al iniciar esta carrera?

Esto te permite aprender de las experiencias de los demás y evitar errores comunes que podrían retrasar u obstaculizar el progreso de tu carrera.

Ejemplo: Un periodista podría advertirte de que no construyas una cartera diversa o no establezcas contactos de forma sistemática en los círculos de los medios de comunicación.

30. ¿Puede recomendar algún recurso (libros, sitios web o podcasts) a alguien interesado en este campo?

Esta pregunta te orienta hacia materiales útiles que pueden profundizar tus conocimientos y mantenerte informado sobre las tendencias del sector.

Ejemplo: Un experto en marketing podría recomendar libros como "Contagious: How to Build Word of Mouth in the Digital Age" de Jonah Berger o sugerir seguir podcasts del sector como Marketing Over Coffee.

➡️ Leer más: Cómo encontrar un mentor de ingeniería de software

Etiqueta y buenas prácticas para realizar entrevistas informativas

Abordar las entrevistas informativas con la mentalidad adecuada puede ayudarle a establecer conexiones (a internet) genuinas y a obtener información valiosa.

Estas son algunas de las buenas prácticas clave que debe tener en cuenta:

Concéntrese en el valor mutuo: Piense en cómo puede contribuir a la conversación. Comparte artículos, ideas o conexiones relevantes que puedan ser de interés para ellos. Esto demuestra que estás pensando más allá de tu propio beneficio

Piense en cómo puede contribuir a la conversación. Comparte artículos, ideas o conexiones relevantes que puedan ser de interés para ellos. Esto demuestra que estás pensando más allá de tu propio beneficio **En lugar de basarte únicamente en preguntas tradicionales, pregúntales por consejos que desearían haber recibido o lecciones aprendidas de experiencias inesperadas. Esto puede revelar conocimientos únicos y valiosos

Escucha más de lo que hablas: Trata la conversación como una oportunidad de aprendizaje. Da prioridad a sus historias y puntos de vista antes de compartir los tuyos, demostrando que estás realmente interesado en su punto de vista

Trata la conversación como una oportunidad de aprendizaje. Da prioridad a sus historias y puntos de vista antes de compartir los tuyos, demostrando que estás realmente interesado en su punto de vista Utiliza preguntas abiertas: Plantea tus preguntas de forma que fomenten respuestas detalladas, en lugar de simples síes o noes. De este modo se enriquece la información y se indica al entrevistado que comparta sus experiencias

💡 Consejo profesional: Preguntar cómo detectar las banderas rojas en las entrevistas de trabajo ? He aquí algunas estrategias a seguir:

Busca respuestas vagas o contradictorias sobre la cultura de la empresa 👀

Presta atención al lenguaje negativo cuando hablen de empleados o proyectos anteriores 🚩

Fíjate si evitan responder directamente a las preguntas 🚫

Observa si son reacios a hablar de oportunidades de crecimiento profesional 🚷

Fíjate si durante la entrevista tienen un comportamiento poco profesional o una mala capacidad de comunicación 🤔

Cómo terminar la entrevista con elegancia

Concluir una entrevista informativa sin problemas es tan importante como empezarla.

He aquí cómo dejar una impresión positiva:

Confirme su preferencia de seguimiento: Pregúnteles si prefieren que nos pongamos en contacto con ellos por correo electrónico o LinkedIn, lo que indica que respeta sus preferencias de comunicación

Pregúnteles si prefieren que nos pongamos en contacto con ellos por correo electrónico o LinkedIn, lo que indica que respeta sus preferencias de comunicación Exprese una gratitud genuina: Agradézcales su tiempo y sus puntos de vista, destacando un punto específico o algo que le haya llamado la atención

Agradézcales su tiempo y sus puntos de vista, destacando un punto específico o algo que le haya llamado la atención **Ofrécete a corresponder: menciona que estarás encantado de compartir con ellos cualquier información o recurso relevante del sector que pueda serles útil

Concluye con un cumplido: Termina con un cumplido auténtico sobre su trabajo o carrera, mostrando que aprecias su experiencia

➡️ Más información: 10 Plantillas de Mapas de Carrera para Potenciar la Trayectoria de Crecimiento de tu Equipo

Seguimiento posterior a la entrevista

El seguimiento después de una entrevista informativa es esencial para establecer relaciones profesionales y sacar el máximo partido de lo aprendido.

A continuación te explicamos cómo hacer un seguimiento meditado y eficaz:

Envía una nota de agradecimiento : En un plazo de 24 horas, envía un correo electrónico de agradecimiento personalizado. Menciona puntos concretos de la conversación que hayan sido especialmente reveladores o útiles para mostrar un verdadero aprecio por su tiempo y sus consejos

: En un plazo de 24 horas, envía un correo electrónico de agradecimiento personalizado. Menciona puntos concretos de la conversación que hayan sido especialmente reveladores o útiles para mostrar un verdadero aprecio por su tiempo y sus consejos Reflexiona sobre los puntos clave : Después de la entrevista, anota las ideas clave, las habilidades que debes desarrollar y las trayectorias profesionales que te hayan llamado la atención. Esto le ayudará a consolidar lo que ha aprendido y le permitirá tener acceso a estos puntos de referencia en el futuro

: Después de la entrevista, anota las ideas clave, las habilidades que debes desarrollar y las trayectorias profesionales que te hayan llamado la atención. Esto le ayudará a consolidar lo que ha aprendido y le permitirá tener acceso a estos puntos de referencia en el futuro Actualiza tu estrategia profesional : Integra los consejos pertinentes en tus planes profesionales. Si la conversación ha puesto de manifiesto una carencia de habilidades o un área de desarrollo potencial, añádelo a tus metas profesionales u objetivos de aprendizaje

: Integra los consejos pertinentes en tus planes profesionales. Si la conversación ha puesto de manifiesto una carencia de habilidades o un área de desarrollo potencial, añádelo a tus metas profesionales u objetivos de aprendizaje Programar una reunión : Si la conversación ha ido bien, considera la posibilidad de programar un breve encuentro al cabo de unos meses. Ponerles al día de las medidas que has tomado siguiendo sus consejos demuestra que sigues adelante y mantiene la conexión (a internet)

: Si la conversación ha ido bien, considera la posibilidad de programar un breve encuentro al cabo de unos meses. Ponerles al día de las medidas que has tomado siguiendo sus consejos demuestra que sigues adelante y mantiene la conexión (a internet) Organiza y realiza un seguimiento: Lleva un registro de todas las personas con las que te has reunido y de los puntos clave de cada conversación. Utiliza herramientas sencillas, como una hoja de cálculo o una app de gestión de tareas, para mantenerte organizado y asegurarte de que realizas un seguimiento eficaz. Toma notas de cada conversación, realiza un seguimiento de los elementos de acción o los pasos siguientes y establece recordatorios para cuando llegue el momento de volver a conectar

También puedes utilizar Tareas de ClickUp para crear un plan de acción de seguimiento claro. Ajuste tareas para cada paso del seguimiento, como el envío de notas de agradecimiento o la reflexión sobre ideas clave.

Los estados personalizados como "Redactando agradecimiento" o "Estrategia de carrera actualizada" pueden ayudarte a mantenerte organizado y hacer un seguimiento de tu progreso, garantizando que completes cada paso de forma eficiente.

Errores comunes que hay que evitar en las entrevistas informativas

Para sacar el máximo partido a tus entrevistas informativas, evita estos errores comunes:

Dominar la conversación : Evite hablar demasiado de sí mismo. Es tu oportunidad para aprender de ellos, no para mostrar tu currículum

: Evite hablar demasiado de sí mismo. Es tu oportunidad para aprender de ellos, no para mostrar tu currículum Apresurarse con las preguntas : No trates la sesión como una lista de control. Tómese el tiempo necesario para profundizar en sus respuestas y participe de forma reflexiva

: No trates la sesión como una lista de control. Tómese el tiempo necesario para profundizar en sus respuestas y participe de forma reflexiva Hacer preguntas fáciles de responder : Absténgase de hacer preguntas que podrían haberse investigado fácilmente de antemano, ya que puede parecer falta de preparación o interés genuino

: Absténgase de hacer preguntas que podrían haberse investigado fácilmente de antemano, ya que puede parecer falta de preparación o interés genuino No preparar suficientes preguntas : Llegar sin preparación puede dejar silencios incómodos. Planifique un número suficiente de preguntas para mantener una conversación fluida y perspicaz

: Llegar sin preparación puede dejar silencios incómodos. Planifique un número suficiente de preguntas para mantener una conversación fluida y perspicaz Malinterpretar el objetivo: Recuerde que en una entrevista informativa se trata de obtener información y establecer conexiones, no de pedir directamente un trabajo o un favor

Acceda a su entrevista informativa como un profesional con ClickUp

Las entrevistas informativas pueden ser una de las formas más eficaces de obtener información sobre el sector, ampliar su red de contactos y acelerar su carrera profesional.

Sin embargo, realizar una entrevista informativa con éxito requiere un cuidadoso plan, gestión del tiempo y seguimiento. Aquí es donde ClickUp, la herramienta de productividad todo en uno, puede cambiar las reglas del juego.

Con el conjunto de funciones de ClickUp, como la gestión de tareas, los recordatorios y las plantillas, podrá organizarse, preparar las entrevistas de forma eficaz y realizar un seguimiento de todas las acciones a la perfección. ClickUp le ayuda a gestionar todo el proceso con facilidad y precisión, ya se trate de programar reuniones, organizar notas o realizar un seguimiento de los puntos clave.

¿Está preparado para superar sus entrevistas informativas? Dé el primer paso hacia el intento correcto inscríbete en ClickUp ¡hoy mismo! 🚀