ABC del lugar de trabajo (Aliados, compañeros y colegas): Guía para hacer amigos en el trabajo

Una vida laboral adulta implica poco o ningún tiempo para socializar fuera del trabajo.

Entre el trabajo, las tareas domésticas, los compromisos varios y muchas otras responsabilidades, apenas queda tiempo ni energía para acercarse a una persona que nos resulte interesante, entablar una conversación, estrechar lazos por intereses comunes y desarrollar una amistad.

Sin embargo, hay un lugar donde es fácil hacer nuevos amigos: el lugar de trabajo.

A

estudio

realizado por el Survey Center on American Life descubrió que las personas tienen más probabilidades de hacer amigos en el trabajo que en cualquier otro lugar Al fin y al cabo, pasamos buena parte de nuestra vida adulta en el trabajo.

Así que, tanto si estás empezando en un nuevo trabajo como si quieres unirte a grupos ya establecidos, aquí tienes una guía sobre cómo hacer amigos en el trabajo.

La importancia de los amigos del trabajo

Las amistades del trabajo no reciben suficiente crédito. A

gallup reciente

descubrió que tener un mejor amigo en el trabajo está estrechamente enlazado con una mayor productividad, una mejor moral, una mayor satisfacción laboral y resultados positivos para la empresa. Y eso no es todo: hay un conjunto de investigaciones que demuestran los beneficios de hacer amigos en el trabajo.

He aquí algunos puntos que demuestran por qué los amigos del trabajo son importantes:

Soporte emocional : Los amigos del trabajo comprenden mejor la cultura laboral y tus metas y dificultades profesionales. Pueden empatizar contigo y ofrecerte compatibilidad emocional y ánimo en los momentos difíciles del trabajo. Estas palabras de afirmación levantan la moral y alivian el estrés para ayudar a las personas a superar los contratiempos

: Los amigos del trabajo comprenden mejor la cultura laboral y tus metas y dificultades profesionales. Pueden empatizar contigo y ofrecerte compatibilidad emocional y ánimo en los momentos difíciles del trabajo. Estas palabras de afirmación levantan la moral y alivian el estrés para ayudar a las personas a superar los contratiempos Acción colaborativa : Estar en buenas relaciones con los compañeros fomenta la confianza en el equipo y la transparencia. Quererse y confiar en los demás ayuda a los miembros del equipo a colaborar y trabajar juntos con más eficacia.

: Estar en buenas relaciones con los compañeros fomenta la confianza en el equipo y la transparencia. Quererse y confiar en los demás ayuda a los miembros del equipo a colaborar y trabajar juntos con más eficacia. Sentido de pertenencia : Las amistades en el trabajo infunden un sentimiento de camaradería. Este sentimiento de pertenencia al lugar de trabajo crea un entorno laboral positivo en el que los empleados se sienten implicados y valorados, en lugar de sentirse como una pieza del engranaje

: Las amistades en el trabajo infunden un sentimiento de camaradería. Este sentimiento de pertenencia al lugar de trabajo crea un entorno laboral positivo en el que los empleados se sienten implicados y valorados, en lugar de sentirse como una pieza del engranaje Comunicación significativa: Las relaciones sólidas en el trabajo cultivan una comunicación abierta y honesta. Esto evita confusiones y malentendidos y mejora el trabajo en equipo. Incluso si el equipo se enfrenta a algún tipo de conflicto, les resultará más fácil resolver las cosas y recuperarse rápidamente

la vista de chat de ClickUp ayuda a los equipos a mantener conversaciones abiertas_

Bienestar mental : Ya sea para desahogarse sobre el tráfico o para compartir un chiste interno, tu amigo del trabajo es un oasis de alivio entre reuniones, presión laboral y plazos cada vez más ajustados. Promueven el bienestar mental reduciendo el estrés y aumentando la resiliencia

: Ya sea para desahogarse sobre el tráfico o para compartir un chiste interno, tu amigo del trabajo es un oasis de alivio entre reuniones, presión laboral y plazos cada vez más ajustados. Promueven el bienestar mental reduciendo el estrés y aumentando la resiliencia Mayor productividad : Un entorno de trabajo positivo aumenta la motivación y la productividad, ya que los empleados se sienten más implicados en su trabajo. Estos altos niveles de compromiso animan a equipos e individuos a dar lo mejor de sí mismos

: Un entorno de trabajo positivo aumenta la motivación y la productividad, ya que los empleados se sienten más implicados en su trabajo. Estos altos niveles de compromiso animan a equipos e individuos a dar lo mejor de sí mismos Satisfacción laboral : Tener un amigo en el trabajo hace que la jornada laboral sea más agradable. La combinación de compatibilidad emocional y sentido de pertenencia aumenta los niveles de satisfacción laboral y hace que apetezca estar en el trabajo

: Tener un amigo en el trabajo hace que la jornada laboral sea más agradable. La combinación de compatibilidad emocional y sentido de pertenencia aumenta los niveles de satisfacción laboral y hace que apetezca estar en el trabajo Crecimiento profesional: Tener un compañero de trabajo como amigo cataliza el crecimiento profesional, ya que ofrece tutoría, valiosos comentarios e incluso consejos profesionales. También pueden servir como una valiosa conexión dentro de la organización, ofreciéndole acceso a nuevos proyectos, oportunidades y redes

Cómo hacer amigos en el trabajo: 11 sencillos consejos y trucos

He aquí algunas formas sencillas de entablar (y mantener) amistades en el lugar de trabajo:

1. Entabla una pequeña conversación y rompe el hielo

Nunca subestimes el poder de un "Hola, ¿cómo estás?

Para hacer amigos en el trabajo, prepárate para exponerte y conectar con la gente. Preséntate, pregúntale a la gente por sí misma y déjate chatear de vez en cuando.

Si eres nuevo, primero haz preguntas relacionadas con el trabajo, como cuánto tiempo lleva trabajando en la empresa, qué le gusta de trabajar allí, cuál es su trayectoria profesional, etc. Después de romper el hielo, puedes ir poco a poco hablando con la gente. Después de romper el hielo, puedes ir entrando poco a poco en temas más personales, como aficiones e intereses, gustos musicales o planes para el fin de semana.

Estos sencillos intercambios pueden allanar el camino a conversaciones más profundas y significativas. Pendiente: la conversación es cosa de dos. Si alguien no desea revelar información voluntariamente o le resulta incómodo hablar de cosas triviales, déjelo estar.

2. Usa los nombres de las personas

Dicen que no hay nada más musical para los oídos de alguien que su propio nombre. Utilizar el nombre de las personas en las conversaciones es una de las formas más eficaces de comunicarse

estrategias de comunicación

para crear un vínculo emocional.

Apréndete los nombres de tus compañeros y utilízalos siempre que puedas. Desde _hello_s y _goodbye_s hasta cómo dirigirte a la gente en grupo (o en una llamada de Teams), utiliza sus nombres para reconocer su identidad. Les demostrarás que te interesa saber más sobre ellos.

3. Conexión a través de internet

¿Sabes cómo damos la bienvenida a los nuevos vecinos con galletas o tarta recién horneadas? ¿Por qué no hacer lo mismo en el trabajo? No tienen por qué ser necesariamente productos horneados. Sea creativo en la cocina y saque a relucir su receta familiar. Si cocinar no es lo tuyo (o es demasiado trabajo), compra paquetes compartibles de tus aperitivos favoritos. También puedes visitar la panadería o cafetería local y elegir los productos más vendidos.

Repártelos entre tus compañeros o déjalos en la sala de descanso con una nota. En cualquier caso, tus compañeros apreciarán el gesto y te apreciarán.

4. Pasa tiempo en zonas comunes

conéctese con otras personas en zonas comunes a través de unsplash Hablando de salas de descanso, las zonas comunes son un lugar estupendo para formar amistades en el lugar de trabajo.

Los espacios compartidos, como la cafetería, la sala de estar y el refrigerador de agua, ofrecen un ajuste relajado donde los compañeros de trabajo pueden relajarse, socializar y conectarse. Ya sea para comer algo rápido o estirar las piernas, considere la posibilidad de pasar el rato en las zonas comunes. También amplía tu círculo social más allá de tu cubículo o planta, ya que puedes conocer a gente de diferentes equipos o departamentos.

5. Crea un canal de Slack o únete a él

Es más fácil hacer amigos cuando nos cruzamos en los pasillos de la oficina o comemos juntos. Sin embargo, los que trabajan en posiciones teletrabajadas no tienen esta comodidad. Pero eso no significa que tengan que vivir aislados

Crea o únete a un canal de Slack con personas de ideas afines para superar esta lucha común de echar de menos ese toque "personal". Comparta intereses comunes, como series de televisión, deportes, libros, recetas o juegos en línea. Incluso puedes organizar actividades virtuales como fiestas para ver la tele, reuniones de clubes de lectura, concursos de repostería o torneos.

Sólo tienes que consultar a tu jefe o supervisor para asegurarte de que el grupo de interés no infringe ninguna política de la empresa.

6. Mostrar una actitud positiva

Una actitud positiva es un imán para las amistades en el trabajo. Un comportamiento cálido y amistoso en el trabajo atraerá a la gente hacia ti. A cambio, se encontrará con personas positivas y afines que le ayudarán cuando las cosas se pongan difíciles.

Positiva

hábitos de trabajo

como ayudar a los demás, dar un paso al frente en los momentos difíciles y apoyar a sus compañeros de trabajo le demostrarán que es un jugador de equipo fiable.

7. Participar en actividades de equipo

La mayoría de las organizaciones organizan

actividades de creación de equipos

periodicamente. Muchas también incluyen este tipo de actividades para romper el hielo durante la fase de incorporación de nuevos empleados. Estos eventos de trabajo periódicos refuerzan el espíritu de equipo y de pertenencia a través de experiencias compartidas.

Ya sea un juego virtual de charadas o una expedición de senderismo al aire libre, cada actividad de equipo es una oportunidad para hacer amigos en el trabajo. Ya tienes el terreno común de las metas y los retos compartidos. Además, resolver problemas juntos significa que tendréis que contar los unos con los otros y desarrollar la confianza, lo que refuerza la amistad.

8. Estar abierto a socializar después del trabajo

La principal diferencia entre las actividades en equipo y la socialización después del trabajo es que esta última no es obligatoria.

Acudir a eventos sociales después del trabajo demuestra tu confirmación de hacer amigos en el trabajo. Tomar una copa durante una hora feliz virtual o asistir a una cena de empresa en Navidad permite a los compañeros conectar en un ajuste divertido, relajado e informal fuera del trabajo.

Ves a tus amigos del trabajo como personas y descubres sus talentos, intereses o aficiones ocultos. A medida que las conversaciones fluyen más libremente y los compañeros comparten risas, creas recuerdos duraderos y amistades genuinas.

9. Celebrar hitos y logros

Las celebraciones pueden ser una oportunidad perfecta para hacer amigos en el trabajo. Elogie el trabajo bien hecho y felicite a sus compañeros por sus triunfos.

Tanto si se trata de una promoción como de una buena presentación, el reconocimiento a los compañeros demuestra compatibilidad y puede servir para iniciar una conversación.

Por supuesto, estos elogios deben proceder de un lugar de autenticidad. Quieres celebrar sus intentos correctos como si fueran tuyos y reconocer sus puntos fuertes y sus contribuciones. Pequeñas muestras de aprecio, como una nota de agradecimiento o incluso una tarjeta electrónica, pueden ayudar mucho a aumentar la autoestima de alguien. Y cuando llegue tu hora, tus amigos recordarán tus gestos amables y te tratarán con el mismo entusiasmo.

10. Voluntario

Las empresas suelen ofrecer a sus empleados oportunidades de voluntariado por una buena causa. Es una forma estupenda de hacer amigos del trabajo a los que les apasione la causa tanto como a ti.

Tanto si en tu oficina se lleva a cabo una campaña de limpieza como si se organiza una venta benéfica de pasteles o una maratón por toda la ciudad, participar como voluntario en este tipo de eventos es una oportunidad para hacer el bien y estrechar lazos con compañeros con intereses similares.

Trabajar por una causa significativa también te dará un sentido de propósito más allá del lugar de trabajo, ya que tu contribución beneficia a las comunidades y a la sociedad.

11. Ten paciencia

Las amistades de trabajo no se forman de la noche a la mañana. Tardan días, semanas y meses en materializarse en algo auténtico.

No esperes encontrar a tu mejor amigo del trabajo en la primera hora feliz de la oficina a la que asistas. Sigue siendo tú mismo e interactuando con tus compañeros. Tampoco quieras forzar una amistad sólo para hacer amigos en el trabajo. Encuentra a alguien que ponga el mismo esfuerzo y energía, a veces incluso haciendo un esfuerzo adicional para que te sientas valorado en el trabajo.

cómo establecer contactos en una conferencia

🤝

Superar la timidez y establecer conexiones en el trabajo

¿Eres una persona tímida o socialmente torpe que desea hacer amigos en el trabajo pero tiene miedo de exponerse? Te entendemos. Aquí tienes algunos consejos rápidos:

Fije metas de comunicación: Ponte retos sencillos metas de comunicación . Dígase a sí mismo que interactuará con varios compañeros en un día o que hablará con una persona nueva cada semana. Estas metas pequeñas y alcanzables aumentarán tus niveles de confianza y te impulsarán a cultivar las relaciones en el lugar de trabajo Practica la escucha activa: Utiliza tu timidez a tu favor asumiendo el rol de "buen" oyente. Practique la escucha activa estando presente y atento durante las conversaciones. Hacer preguntas abiertas de seguimiento puede mantener el flujo de la conversación sin agotar su batería social Utiliza un lenguaje corporal abierto: El lenguaje corporal es otra forma de participar en las conversaciones sin llegar a hablar. Mantenga el contacto visual, sonría y asienta con la cabeza cuando sea necesario, y participará activamente en una conversación sin decir ni una palabra Aprovecha la tecnología: Si las interacciones cara a cara te intimidan, utiliza la tecnología para comunicarte digitalmente. Tienes varias opciones, desde la mensajería instantánea al correo electrónico o las videoconferencias, para establecer una buena relación con tus colegas

utiliza herramientas como ClickUp Chat para conversar con tus compañeros de equipo_

Únete a grupos de interés: Ya hemos visto lo fácil que es cultivar amistades cuando se comparte un terreno común. Considera la posibilidad de unirte a grupos de interés para establecer conexiones que vayan más allá del trabajo. Además, puede que te resulte más fácil hablar con alguien nuevo si tenéis intereses comunes Aprender, observar e improvisar: Afortunadamente, encontrarás varios libros para potenciar las habilidades de comunicación . Aprende de ellos e intenta conectar con tus colegas Haz equipo: En todos los lugares de trabajo hay un compañero extrovertido que conoce a todo el mundo. Entabla una amistad con esa persona e indirectamente te harás amigo de todos los demás Pide ayuda: No tengas miedo de pedir compatibilidad a tu jefe, mentor o compañero. Háblales de tus retos particulares y puede que te ofrezcan compatibilidad para ayudarte a establecer conexiones (a internet) significativas Practica la autocompasión: Si se paraliza en ajustes sociales o teme los eventos patrocinados por la empresa, reconozca esta emoción y dígase a sí mismo que está bien sentirse así. Practica la autocompasión y no seas demasiado duro contigo mismo. Recuérdate a ti mismo que estas cosas llevan su tiempo y que tendrás muchas más oportunidades de hacer amigos en el trabajo

Utilizar plataformas online para construir relaciones de trabajo

En el trabajo utilizas diversas plataformas online para todo, desde

gestión de equipos

a planificar la semana. Sin embargo, ¿sabía también que puede utilizar estas plataformas en línea para construir y alimentar las relaciones en el lugar de trabajo?

He aquí cómo.

Herramientas de comunicación interna

Casi todas las organizaciones utilizan diversas

herramientas de comunicación en el lugar de trabajo

como clientes de correo electrónico, herramientas de mensajería instantánea o plataformas de videoconferencia. Estas herramientas ayudan a mantener una comunicación síncrona y asíncrona eficaz entre los miembros del equipo, independientemente de su ubicación.

Utiliza estos canales y herramientas para ponerte en contacto con tus compañeros de trabajo. Configure salas de chat y canales de Slack basados en sus intereses, programe reuniones virtuales para tomar un café o reúnase con su nuevo amigo del trabajo. La conexión a través de intereses, experiencias y retos compartidos sentará las bases de una amistad profunda.

Plataformas de colaboración

colabora con tu equipo utilizando funciones como Documentos y Pizarra en ClickUp_

Las herramientas de colaboración se utilizan a menudo junto con

software de comunicación interna

soluciones. Proporcionan una ubicación centralizada para que los equipos compartan archivos, creen y editen documentos, intercambien ideas y colaboren en proyectos. Estos esfuerzos contribuyen a la creación de equipos, ya que todos trabajan en pos de una meta común.

Utilice plataformas como ClickUp para interactuar y cooperar con sus compañeros de trabajo en la resolución de problemas complejos. Superar retos juntos añadirá más valor a tu amistad.

Sitios de redes sociales

Conectarse con amigos del trabajo a través de sitios de redes sociales como Instagram puede caer en una zona gris para algunos. Por supuesto, todo depende de sus niveles de comodidad y la profundidad de su amistad, sin embargo, no todo el mundo puede querer compañeros de trabajo en sus redes sociales se alimenta.

Así que, para mantener amistades en el trabajo sin dejar de lado tu vida personal, considera la posibilidad de conectarte a través de plataformas profesionales como LinkedIn. Utilízala para relacionarte con compañeros, mentores y líderes y ampliar tu círculo profesional.

Aprendizaje y desarrollo de habilidades

Tú y tus colegas podéis apuntaros a programas de aprendizaje y desarrollo de habilidades. Las plataformas de aprendizaje en línea, los proyectos de perfeccionamiento, los eventos virtuales y los seminarios web interactivos ayudan a mejorar las competencias. Participar en ellos con los compañeros también puede fortalecer las relaciones.

Ayudarse mutuamente a alcanzar metas profesionales y acelerar el progreso profesional enriquece las relaciones de trabajo al hacerlas más orientadas al valor.

Plataformas de compromiso de los empleados

La mayoría de las organizaciones utilizan plataformas de compromiso de los empleados. Estas plataformas pueden desarrollar un sentimiento de pertenencia y construir una comunidad que enriquezca las relaciones en el lugar de trabajo. Desde la participación en actividades de creación de equipos hasta la celebración de logros profesionales, estos portales de compromiso ofrecen la oportunidad de estrechar lazos y construir relaciones positivas y significativas.

Límites profesionales en las amistades en el lugar de trabajo

Aunque hacer amigos en el trabajo tiene su parte de mérito, también hay que mantener los límites profesionales para garantizar un entorno de trabajo sano y respetuoso. Pendiente de los límites profesionales de las amistades en el trabajo.

Aquí tienes algunos consejos que pueden ayudarte a manejarlo:

Establece y respeta los límites: Ten en cuenta los límites y preferencias de tus amigos del trabajo y sé claro sobre tus expectativas y límites. Respeta la privacidad de tus nuevos amigos y dales el espacio que necesiten

Ten en cuenta los límites y preferencias de tus amigos del trabajo y sé claro sobre tus expectativas y límites. Respeta la privacidad de tus nuevos amigos y dales el espacio que necesiten Privacidad en la profesionalidad: Evita hablar de temas muy personales y problemas delicados como creencias religiosas o políticas en un ajuste profesional. Mantén los asuntos privados en privado para mantener relaciones cordiales con todo el mundo

Evita hablar de temas muy personales y problemas delicados como creencias religiosas o políticas en un ajuste profesional. Mantén los asuntos privados en privado para mantener relaciones cordiales con todo el mundo Entiende las jerarquías del lugar de trabajo: Ten en cuenta la dinámica de poder en el lugar de trabajo mientras entablas amistad en el trabajo. Claro que tu nuevo jefe puede ser genial, pero no quieres crear una situación que pueda afectar a tus metas profesionales

Ten en cuenta la dinámica de poder en el lugar de trabajo mientras entablas amistad en el trabajo. Claro que tu nuevo jefe puede ser genial, pero no quieres crear una situación que pueda afectar a tus metas profesionales Mantente alejado de los cotilleos: Evita cotillear o entretenerte con cotilleos. Establece desde el principio de la amistad que no participarás en conversaciones improductivas y negativas sobre los demás. Si se ve envuelto en el drama de la oficina, simplemente deje de participar y permanezca pasivo hasta que todo se calme

Evita cotillear o entretenerte con cotilleos. Establece desde el principio de la amistad que no participarás en conversaciones improductivas y negativas sobre los demás. Si se ve envuelto en el drama de la oficina, simplemente deje de participar y permanezca pasivo hasta que todo se calme Prioriza el trabajo a la vida social : Aunque es natural hacer amigos en el trabajo y divertirse un poco, recuerde que el objetivo principal de su lugar de trabajo es mantener la productividad. Esfuérzate por no quitar prioridad a tu trabajo y tus responsabilidades

: Aunque es natural hacer amigos en el trabajo y divertirse un poco, recuerde que el objetivo principal de su lugar de trabajo es mantener la productividad. Esfuérzate por no quitar prioridad a tu trabajo y tus responsabilidades Trato justo para todos: Trata a todos los compañeros de forma justa y equitativa, independientemente de tus relaciones fuera de los límites del trabajo. No muestre prejuicios ni favoritismos, especialmente al tomar decisiones o resolver conflictos, y manténgase objetivo

ClickUp: Tu amigo de confianza en el trabajo

ClickUp te compatibiliza como un amigo

Hacer y mantener amistades en el trabajo no es fácil, pero tampoco tiene por qué ser complicado, sobre todo cuando se dispone de herramientas como ClickUp.

ClickUp ofrece detección de colaboración

que permite trabajar con compañeros de equipo en un proyecto compartido. Podrá crear y editar documentos conjuntamente, añadir comentarios y asignarse tareas mutuamente. También puede utilizar

Pizarras ClickUp

para intercambiar ideas con tu equipo, debatir posibles soluciones, elaborar mapas mentales y flujos de trabajo, y trabajar colectivamente hacia una meta compartida.

Y luego está

Vista del chat ClickUp

que ordena las conversaciones en hilos para que puedas participar en múltiples interacciones sin perder la cordura

ClickUp marca todas las casillas para ser ese único amigo en el trabajo que nunca te decepcionará.

Descubra cómo ClickUp le ayuda a dar lo mejor de sí mismo.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo puedo hacer amigos en el trabajo si soy nuevo?

Si eres nuevo en la oficina y quieres hacer amigos, considera la posibilidad de presentarte a tus compañeros, entablar conversaciones triviales, asistir a eventos de trabajo y participar en actividades de equipo para conocer mejor a tus compañeros.

2. ¿Qué ventajas tiene hacer amigos en el trabajo?

Hacer amigos en el trabajo crea un sentimiento de camaradería y pertenencia. Es un antídoto contra el aislamiento y la soledad, al tiempo que mejora la colaboración y la comunicación entre los miembros del equipo. Fomenta el compromiso, lo que mejora la moral y aumenta la satisfacción en el trabajo. Además, puede abrir oportunidades de establecer contactos para el crecimiento personal y la promoción profesional.