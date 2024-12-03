Mejore la atención al paciente y la eficiencia con las mejores herramientas de IA en el sector sanitario.

Los sistemas sanitarios actuales se enfrentan a enormes retos, desde gestionar montañas de datos de pacientes hasta mantener una atención de primera calidad.

Realizar estas tareas manualmente puede reducir la eficiencia, comprometer la productividad y aumentar el riesgo de errores.

Afortunadamente, las herramientas de IA especializadas para la atención sanitaria pueden salvar la situación.

La IA ha supuesto un cambio revolucionario para el sector sanitario al automatizar los procesos, mejorar la precisión de los datos y optimizar los flujos de trabajo.

Pero con tantas herramientas disponibles, encontrar la más adecuada no es fácil.

Tras una exhaustiva investigación y pruebas, el equipo de ClickUp y yo hemos identificado diez herramientas de IA de primer nivel para el sector sanitario, cada una de las cuales ofrece potentes funciones y un precio excelente.

¡Veámoslas una por una!

A la hora de buscar las mejores herramientas de IA para la asistencia sanitaria, hay algunas funciones imprescindibles que no deben pasarse por alto.

Estas son las funciones clave que debe priorizar en una herramienta eficaz de IA para el sector sanitario:

Panel de control centralizado : elija herramientas de IA que ofrezcan una vista centralizada de los registros de los pacientes, los flujos de trabajo clínicos y las tareas administrativas, lo que proporciona a los profesionales sanitarios acceso instantáneo a toda la información clave.

Funcionalidades de gestión de proyectos: seleccione una herramienta de IA que le ayude a realizar el seguimiento de los proyectos, las metas, los calendarios, las tareas y los plazos, y que le permita acceder rápidamente a la información crítica.

Integración con historias clínicas electrónicas (EHR) : recomiendo utilizar herramientas de IA que se integren perfectamente con los sistemas EHR existentes. Esto le ayudará a mantener la coherencia entre las historias clínicas de los pacientes y a minimizar las entradas de datos.

Apoyo a la toma de decisiones clínicas : opte por herramientas de IA que ayuden en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades mediante el uso de algoritmos de IA para analizar datos médicos, como notas clínicas, imágenes médicas y resultados de laboratorio.

Procesamiento del lenguaje natural (NLP) : busque una herramienta de documentación basada en IA que incorpore NLP como función para comprender mejor las notas clínicas, lo que permitirá a los proveedores sanitarios mejorar la documentación y el seguimiento del progreso de los pacientes.

Capacidades de aprendizaje automático: prefiero las herramientas de IA para la asistencia sanitaria que incorporan el aprendizaje automático para mejorar el análisis predictivo, lo que facilita el diagnóstico en fases tempranas y la identificación de tendencias en enfermedades crónicas.

Más información: Cómo utilizar la IA en el lugar de trabajo para aumentar la productividad

Estas son las 10 mejores herramientas de inteligencia artificial en el ámbito sanitario que consideramos más adecuadas para diversas necesidades:

1. ClickUp (la mejor para optimizar la gestión de proyectos sanitarios)

Si está buscando un software integral de gestión de proyectos sanitarios para mejorar la eficiencia y la productividad, ClickUp es una excelente opción.

Esta herramienta de gestión de proyectos todo en uno simplifica los flujos de trabajo sanitarios y ofrece una amplia gama de funciones para la automatización de tareas, el control de tiempo, el establecimiento de metas, la colaboración en tiempo real, la asistencia mediante IA y mucho más.

Su asistente de IA ClickUp Brain optimiza la gestión de los historiales médicos y otros datos sanitarios complejos. Con su AI Knowledge Manager, esta herramienta le permite extraer de forma fácil y rápida información valiosa de tareas, documentos o incluso roles del personal.

Por ejemplo, si necesita información sobre los registros de un paciente o actualizaciones de políticas, ClickUp Brain captura respuestas precisas al instante, lo que reduce las comunicaciones de ida y vuelta.

Con el AI Project Manager de ClickUp Brain, puede automatizar las actualizaciones rutinarias, realizar el seguimiento del progreso de los equipos y centrarse en aspectos más complejos de la atención al paciente.

Esta funcionalidad ayuda a los equipos sanitarios con las tareas relacionadas con el cumplimiento normativo mediante la creación de elementos de acción, el ajuste de recordatorios y la garantía del cumplimiento de los plazos críticos.

Para agilizar la documentación con precisión, AI Writer de ClickUp Brain puede ayudarle a crear resúmenes de informes, generar comunicaciones con los pacientes e incluso rellenar formularios rutinarios.

Resuma documentos, notas, informes y conversaciones sin esfuerzo con ClickUp Brain.

En lugar de dedicar horas a tareas repetitivas de redacción, confíe en ClickUp Brain para mantener la coherencia en los registros de los pacientes.

Con la herramienta ClickUp Healthcare Management, puede gestionar eficazmente los flujos de trabajo de los pacientes y la coordinación del equipo. Le permite mantener toda la información de los pacientes, las citas y los documentos clínicos organizados y fácilmente accesibles en una plataforma de seguridad.

ClickUp también incluye funciones de seguridad que cumplen con la HIPAA, lo que lo hace ideal para mantener la confidencialidad de los datos de los pacientes al gestionar información sensible.

💡 Consejo profesional: Consulte nuestra Guía para la gestión de proyectos sanitarios y descubra estrategias y herramientas esenciales para alcanzar el éxito en sus iniciativas sanitarias.

La programación es increíblemente intuitiva: los equipos pueden asignar rápidamente los turnos del personal sanitario y realizar la automatización de los recordatorios con sencillas herramientas de arrastrar y soltar.

El calendario integrado le permite ver y equilibrar las cargas de trabajo de todos los departamentos de un vistazo, lo que facilita la coordinación de horarios y evita que un cuidador se vea sobrecargado.

Mantenga inventarios detallados de todos sus suministros médicos de forma eficaz con la herramienta ClickUp Healthcare Management.

La herramienta ClickUp Healthcare Management también cuenta con una función de gestión de inventario, que le resultará útil para supervisar los suministros médicos y evitar la escasez gracias a bases de datos personalizadas y actualizaciones en tiempo real.

He aquí por qué a los usuarios les encanta utilizar esta herramienta 🚀

ClickUp ha diseñado una solución robusta y agradable que se adapta a las necesidades previstas para las operaciones diarias... Rápidamente descubrirá que ClickUp tiene las soluciones que esperaba de otras plataformas. El sentido común al alcance de la mano cuando se trabaja con ClickUp.

Todas estas capacidades convierten sin duda a ClickUp en una solución integral que mantiene todo, desde los registros de los pacientes hasta el inventario, perfectamente organizado y accesible.

Las mejores funciones de ClickUp

Establezca metas claras con ClickUp Goals y realice el seguimiento del progreso de las iniciativas sanitarias para garantizar que las metas se ajusten a los resultados de la atención al paciente y a las normas reglamentarias.

Integre perfectamente los EHR y las herramientas de comunicación utilizando ClickUp Integrations para centralizar los datos de los pacientes y mejorar la colaboración entre departamentos.

Realice un seguimiento y registre el tiempo dedicado a tareas como la evaluación de pacientes o la documentación, optimizando los flujos de trabajo y mejorando la productividad del equipo con ClickUp Control de tiempo

Etiqueta a miembros específicos del equipo en los casos de los pacientes, lo que facilita los traspasos y garantiza la responsabilidad en las tareas críticas mediante ClickUp Assign Comments

Utilice ClickUp Chat para actualizaciones entre departamentos y comunicación inmediata dentro de las tareas de ClickUp, mejorando los tiempos de respuesta y la coordinación del equipo.

💡 Consejo profesional: ¡Automatice sus flujos de trabajo para aumentar la eficiencia y eliminar las tareas repetitivas! Para obtener estrategias detalladas sobre cómo empezar, explore nuestra guía sobre la automatización de flujos de trabajo y transforme su forma de trabajar .

Limitaciones de ClickUp

Debido a las numerosas funciones de la herramienta, existe una curva de aprendizaje, aunque la amplia biblioteca de tutoriales ayuda a facilitar la transición.

La aplicación móvil, aunque ofrece las funciones básicas, carece de ciertas funciones disponibles en la versión de escritorio, lo que podría afectar a la productividad de los usuarios que se desplazan.

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mes por usuario.

Empresa : 12 $ al mes por usuario.

Enterprise : Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

2. PathAI (la mejor para mejorar la precisión diagnóstica en patología)

a través de PathAI

Si necesita una herramienta avanzada de IA en el ámbito sanitario para mejorar la precisión y la eficiencia del diagnóstico, considere PathAI.

Con un archivo digital centralizado, PathAI reduce significativamente el tiempo dedicado a las búsquedas manuales de datos y facilita a los profesionales sanitarios el seguimiento del progreso de los pacientes o la preparación de ensayos clínicos.

Este software de gestión clínica también incluye una función de lista de casos inteligente que prioriza los casos en función de su urgencia. De este modo, puede centrarse primero en los casos urgentes, mejorando los tiempos de respuesta.

Las mejores funciones de PathAI

Acceda a una plataforma basada en la nube para la gestión integral de imágenes y casos.

Utilice herramientas avanzadas para la identificación de biomarcadores, que contribuyen a la medicina de precisión y a los ensayos clínicos.

Reduzca la variabilidad entre los casos mediante el empleo de modelos de aprendizaje automático para obtener diagnósticos coherentes.

Limitaciones de PathAI

Los usuarios pueden encontrar difícil su adopción debido a los elevados costes operativos.

La herramienta es adecuada principalmente para patología, lo que establece un límite en su uso en áreas más amplias de la asistencia sanitaria.

Precios de PathAI

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de PathAI

Más información: ¿Tiene curiosidad por conocer las diferencias clave entre la IA y el aprendizaje automático? Descubra cómo funciona cada uno y sus aplicaciones únicas en nuestra guía detallada, La diferencia entre el aprendizaje automático y la IA.

3. Viz. IA (la mejor para la detección de accidentes cerebrovasculares en tiempo real y la coordinación de la atención)

a través de Viz.ai

Viz. ai es conocida principalmente por su detección de accidentes cerebrovasculares basada en IA y la gestión del flujo de trabajo.

Se integra con hospitales y sistemas sanitarios para analizar tomografías computarizadas en tiempo real, lo que permite identificar rápidamente los accidentes cerebrovasculares y notificarlos de inmediato a los proveedores sanitarios. Esto permite a los proveedores médicos actuar con mayor rapidez, lo que supone una diferencia sustancial en los resultados de los pacientes.

La herramienta del sistema sanitario ahorra mucho tiempo. En casos de emergencia, las alertas rápidas a los profesionales sanitarios pertinentes, los flujos de trabajo radiológicos automatizados y la fácil integración con los registros sanitarios electrónicos garantizan que los datos de los pacientes fluyan sin problemas entre todo el equipo.

Las mejores funciones de Viz. ai

Integre a la perfección los sistemas de historias clínicas electrónicas y garantice un acceso fluido a los datos dentro de los sistemas existentes.

Mejore la coordinación de la atención y facilite la comunicación entre equipos y la planificación de la atención al paciente.

Aproveche eficazmente los conocimientos de IA para condiciones distintas al ictus.

Limitaciones de Viz. IA

Ofrece una compatibilidad limitada con algunos sistemas, lo que significa que no todos los EHR se integran sin problemas.

La herramienta tiene una aplicación con un límite para la atención médica no relacionada con accidentes cerebrovasculares.

Precios de Viz. IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Viz. IA

4. Tempus (la mejor para la medicina de precisión en el tratamiento de enfermedades crónicas)

a través de Tempus

Tempus es una de mis herramientas de IA favoritas para el sector sanitario. Ofrece medicina precisa y información detallada que mejora la atención al paciente. La herramienta también recopila información de los pacientes a partir de historias clínicas electrónicas, imágenes médicas y datos genéticos, lo que ayuda a los proveedores de salud a crear planes de tratamiento personalizados.

Otra capacidad excelente y digna de mención de este software de gestión de pacientes es el análisis predictivo. Le ayuda a prever los resultados de condiciones médicas como el cáncer y otras enfermedades crónicas.

Las pruebas de laboratorio de Tempus proporcionan información útil, que resulta muy eficaz para el descubrimiento de fármacos y la monitorización de pacientes.

Las mejores funciones de Tempus

Permita la correspondencia de ensayos clínicos y conecte a los pacientes con cáncer con los ensayos clínicos adecuados basándose en biomarcadores únicos.

Automatice los flujos de trabajo clínicos y agilice las tareas rutinarias con IA, mejorando la eficiencia clínica.

Utilice algoritmos de IA para minimizar los errores de diagnóstico y tratamiento y mejorar la seguridad de los pacientes.

Limitaciones temporales

Los usuarios han planteado preocupaciones sobre la privacidad debido al almacenamiento de una gran cantidad de datos de pacientes.

Ofrece una cobertura limitada de condiciones, ya que se centra principalmente en oncología y determinadas condiciones crónicas.

Precios de Tempus

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Tempus

5. Nanox. IA (la mejor para detectar múltiples condiciones mediante datos de imágenes)

Para mejorar los resultados de los pacientes con imágenes médicas rutinarias, considere Nanox. IA.

Anteriormente conocida como Zebra Medical Vision, Nanox. IA ofrece soluciones sólidas de imágenes por IA centradas en la detección temprana de condiciones médicas graves.

Ofrece herramientas que ayudan a identificar riesgos ocultos, como el calcio coronario (CAC) y la osteoporosis, que a menudo pasan desapercibidos en las evaluaciones estándar.

Además, la herramienta puede examinar a los pacientes durante las tomografías computarizadas rutinarias, detectando el riesgo cardiovascular sin necesidad de realizar pruebas adicionales y costosas.

Esta herramienta de IA permite a los profesionales sanitarios tomar decisiones de atención más rápidas y proactivas, lo que reduce significativamente la detección de enfermedades en fases avanzadas.

Nanox. Las mejores funciones de la IA

Genere puntuaciones CAC a partir de tomografías computarizadas torácicas rutinarias para identificar riesgos cardiovasculares.

Identifique las fases tempranas de la osteoporosis con HealthOST, que ayuda a controlar la salud ósea.

Minimice la exposición de los pacientes a la radiación con exploraciones rutinarias sin contraste.

Nanox. Limitaciones de la IA

Los usuarios han señalado posibles falsos positivos en casos concretos, lo que requiere una revisión clínica.

Se limita a condiciones específicas como la CAC y la osteoporosis y aún no ofrece opciones de detección más amplias.

Nanox. Precios de IA

Precios personalizados

Nanox. Valoraciones y reseñas sobre IA

6. Merative (la mejor para una atención de alta calidad a través de información basada en datos)

vía Merative

La siguiente en mi lista es Merative, anteriormente IBM Watson Health, por sus soluciones de IA de última generación para la toma de decisiones sanitarias y el análisis de datos.

La plataforma es especialmente útil para mejorar los flujos de trabajo clínicos y los resultados. Su función Micromedex de apoyo a la toma de decisiones clínicas le permite tomar decisiones más seguras y mejor informadas al acceder a actualizaciones diarias sobre medicamentos y enfermedades.

MarketScan, de Merative, también ha dejado huella en la evaluación comparativa de datos sanitarios. Esta capacidad le permite evaluar el rendimiento de la atención en diversas poblaciones de pacientes y le ayuda a adaptar los tratamientos de forma eficaz.

Las mejores funciones de Merative

Identifique a los pacientes con riesgo de sufrir eventos adversos y evite resultados negativos con el análisis predictivo.

Facilite diagnósticos precisos mediante análisis avanzados de imágenes.

Acceda a información basada en pruebas para orientar las decisiones clínicas.

Limitaciones de Merative

El software requiere una configuración inicial considerable, lo que puede suponer una carga para los recursos informáticos.

Los usuarios han informado de la complejidad que supone gestionar grandes volúmenes de datos sanitarios.

Precios de Merative

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Merative

7. Butterfly Network iQ (la mejor para la evaluación rápida de imágenes en la atención primaria)

a través de Butterfly Network iQ

Butterfly Network iQ es una tecnología avanzada utilizada principalmente por proveedores de atención médica, como médicos de atención primaria, especialistas e incluso estudiantes de medicina, para obtener imágenes rápidas en entornos de atención médica.

Lo que lo hace único es su dispositivo de ultrasonido portátil, de sonda única y para todo el cuerpo. También es muy fácil de transportar y tiene una conexión perfecta con aplicaciones móviles para obtener imágenes en tiempo real y realizar el almacenamiento de forma sencilla.

Además, las funciones de Butterfly iQ incluyen los modos iQ Slice e iQ Fan, que mejoran la precisión al capturar imágenes complejas, especialmente en las áreas pulmonar y abdominal.

Cuenta con un modo Doppler color para evaluar el flujo sanguíneo, mientras que la función NeedleViz simplifica la colocación de la aguja, lo que hace que los procedimientos sean más fluidos y seguros.

Las mejores funciones de Butterfly Network iQ

Captura imágenes nítidas y desde múltiples ángulos con iQ Slice y Fan.

Realice evaluaciones pulmonares y cardíacas sin problemas sobre la marcha.

Mejore la precisión diagnóstica con herramientas de IA.

Limitaciones de Butterfly Network iQ

Es posible que la duración de la batería de la sonda no sea suficiente para sesiones prolongadas.

Su disponibilidad es limitada en entornos con pocos recursos.

Precios de Butterfly Network iQ

Individuos y equipos: investigación y afiliación:

Coste de la sonda iQ+: 2699 $.

Coste de la sonda iQ3: 3899 $.

Tecnología básica: 299 $ al año.

Tecnología avanzada: 420 $ al año.

Clínicas: 3500 $/año (5 asientos de usuario incluidos)

EMS: Precios personalizados

Sonda de la corporación y afiliación:

Coste de la sonda iQ+: 3499 $.

Coste de la sonda iQ3: 4699 $.

Facultades de medicina: precios personalizados.

Programas de residencia: precios personalizados.

Departamentos: Precios personalizados

Hospital: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Butterfly Network iQ

8. Aidoc (la mejor para proporcionar soporte basado en IA a los radiólogos)

a través de Aidoc

Aidoc es una de las herramientas de IA más populares para la atención sanitaria, gracias a sus avanzadas evaluaciones de IA en radiología que mejoran la atención al paciente. Le ayuda a analizar rápidamente imágenes médicas y a señalar anomalías.

Esta herramienta de IA se integra perfectamente en los flujos de trabajo de imágenes médicas, lo que permite a los radiólogos priorizar los casos urgentes de manera eficiente. Las notificaciones automáticas de la herramienta también le ayudan a actuar con mayor rapidez, lo que mejora la seguridad de los pacientes.

La función de triaje en tiempo real de Aidoc resulta útil para identificar condiciones críticas como hemorragias, embolias pulmonares y accidentes cerebrovasculares. También ayuda a analizar los datos de los pacientes de manera eficiente, lo que garantiza que no se pasen por alto detalles esenciales.

Las mejores funciones de Aidoc

Priorice los casos con algoritmos de IA para acelerar el diagnóstico y reducir los tiempos de respuesta.

Analice imágenes médicas automáticamente para identificar casos urgentes y mejorar la seguridad de los pacientes.

Amplíe su alcance a todas las organizaciones sanitarias para dar soporte a una amplia gama de condiciones médicas.

Limitaciones de Aidoc

La herramienta tiene un límite en cuanto a tipos de imágenes, lo que requiere soluciones independientes para tareas que no sean de imagen.

Existe la posibilidad de que se produzcan errores en casos no estándar, especialmente en condiciones complejas.

Precios de Aidoc

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Aidoc

9. Regard (la mejor para la automatización de los flujos de trabajo de documentación médica)

vía Regard

Regard es ideal si necesita una herramienta de IA que le ayude a diagnosticar condiciones médicas y reducir el tiempo dedicado a la documentación.

Se integra directamente con los EHR y utiliza la IA para ayudar a los médicos a analizar rápidamente los datos de los pacientes. Regard puede sugerir diagnósticos, generar notas clínicas y resaltar información importante en el historial del paciente. Esto ayuda a los equipos a centrarse mejor en la atención al paciente.

Las capacidades de IA Resident de Regard son ideales para automatizar la revisión de historiales y generar recomendaciones diagnósticas en cuestión de minutos. Este enfoque optimizado le permite detectar y gestionar condiciones de forma más eficaz con una mayor eficiencia operativa.

Las mejores funciones

Optimice el apoyo al diagnóstico analizando historiales médicos completos y destacando posibles condiciones.

Mejore la seguridad de los pacientes detectando diagnósticos erróneos e información pasada por alto.

Automatice la documentación clínica, como la generación de notas clínicas estructuradas.

Tenga en cuenta los límites

Las sugerencias diagnósticas de la herramienta pueden ocasionalmente pasar por alto condiciones sutiles o poco frecuentes.

Ofrece integraciones con límites fuera de los principales EHR, lo que puede restringir a los proveedores más pequeños.

Consulte los precios

Precios personalizados

Valora las valoraciones y reseñas

10. Twill (la mejor para optimizar las soluciones sanitarias digitales)

vía Twill

Twill es una de las principales plataformas de IA para el sector sanitario, diseñada para mejorar la atención al paciente y optimizar la prestación de servicios sanitarios. Es conocida por abordar condiciones médicas específicas, centrándose en la salud mental de los pacientes, el embarazo y las enfermedades crónicas.

Su navegación inteligente guía eficazmente a los usuarios hacia los recursos adecuados en el momento oportuno.

Twill también le permite acceder a intervenciones personalizadas que promueven comportamientos más saludables. Por ejemplo, ayuda a gestionar las condiciones de salud mental proporcionando herramientas basadas en la evidencia que involucran a los pacientes y mejoran su compromiso con los planes de tratamiento.

Las mejores funciones de Twill

Facilite planes de atención personalizados adaptados a las necesidades sanitarias individuales.

Involucre a los pacientes mediante intervenciones basadas en la evidencia para condiciones crónicas.

Utilice la información obtenida gracias a la IA para mejorar el cumplimiento del tratamiento y los resultados de los pacientes.

Limitaciones de Twill

Es posible que las opciones de personalización de la herramienta no se adapten a todas las necesidades de los usuarios.

Los usuarios han informado de la indisponibilidad de la herramienta en muchas regiones.

Precios de Twill

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Twill

Mejora la atención al paciente y aumenta la eficiencia operativa con ClickUp

Elegir las herramientas de IA adecuadas para la atención sanitaria puede resultar abrumador, ya que hay muchas opciones centradas en la atención al paciente, la integración de datos y el cumplimiento normativo.

Pero nuestra lista cuidadosamente seleccionada de las 10 mejores herramientas le permite evaluar con confianza soluciones adaptadas a la gestión sanitaria. Hemos tenido en cuenta las funciones clave, las limitaciones significativas, los planes de precios y las opiniones de los usuarios para ofrecer las mejores opciones.

Si busca una plataforma de gestión de proyectos sanitarios fácil de usar y todo en uno, considere ClickUp como su solución ideal.

Como plataforma de productividad versátil, ClickUp ofrece funciones esenciales que simplifican la gestión de proyectos sanitarios, desde la programación de citas con los pacientes hasta el seguimiento del cumplimiento normativo.

¿Está listo para mejorar la gestión de su centro sanitario? ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp y descubra cómo transforma su flujo de trabajo y aumenta la eficiencia!