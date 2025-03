Cómo llegar a los reclutadores en LinkedIn (+Ejemplos)

Con innumerables candidaturas compitiendo por los mismos roles, destacar en un mercado laboral abarrotado es difícil. Por eso, saber cómo causar una impresión duradera en los reclutadores no es solo una habilidad que está bien tener: es esencial.

LinkedIn es el lugar al que acuden los profesionales para explorar oportunidades de promoción profesional. Su vasta red te permite conectarte con quienes toman las decisiones, mostrar tus habilidades y postularte para roles que no están listados públicamente.

De hecho, cada minuto se envían más de 9.000 solicitudes. Entonces, ¿cómo llegar a un reclutador en LinkedIn y crear una impresión duradera?

Averigüémoslo.

Entender el rol de los reclutadores en LinkedIn

Los reclutadores en LinkedIn pueden trabajar para una empresa, una agencia de contratación o como cazatalentos independientes. Utilizan LinkedIn para encontrar candidatos cuyas aptitudes y experiencia coincidan con la oferta de empleo, a menudo identificando talentos más allá de los portales de empleo tradicionales.

Su rol consiste principalmente en buscar en la base de usuarios de LinkedIn utilizando palabras clave, títulos de puestos de trabajo, habilidades y formación. Por ejemplo, un reclutador que busque un "Analista de Datos Senior" podría centrarse en habilidades como SQL o visualización de datos.

He aquí por qué LinkedIn es una herramienta eficaz para los reclutadores:

LinkedIn destaca las habilidades, la experiencia, los avales y las recomendaciones de los candidatos

Las actualizaciones en tiempo real informan a los reclutadores sobrecambios profesionales o nuevas competencias, lo que permite llegar a los candidatos en el momento oportuno

La plataforma se integra con muchos sistemas de seguimiento de candidatos, lo que permite importar fácilmente los datos del puesto y del candidato

🔍 ¿Sabías que? Siete personas son contratadas cada minuto en LinkedIn. Esto demuestra lo eficaz que es la plataforma tanto para los reclutadores como para los demandantes de empleo.

Prepararse para enviar un mensaje a un reclutador

Antes de pulsar "Conectar" o enviar un mensaje de a los responsables de contratación siga estos pasos para que su perfil destaque:

Tu perfil de LinkedIn es algo más que tu currículum online: es la primera impresión que das cuando te pones en contacto con los reclutadores.

Con numerosas secciones que rellenar, puede ser difícil saber dónde centrarse. Estos son los puntos esenciales que debes priorizar antes de ponerte en contacto con los reclutadores:

Titular: Crea un titular claro y profesional de no más de diez palabras que refleje tu posición actual y tus habilidades más valiosas

Crea un titular claro y profesional de no más de diez palabras que refleje tu posición actual y tus habilidades más valiosas Foto de perfil: Utiliza una imagen profesional de alta calidad que se ajuste a tu marca personal

Utiliza una imagen profesional de alta calidad que se ajuste a tu marca personal Acerca de: Elabore una historia profesional convincente en 2.600 caracteres, mostrando sus habilidades, experiencia y cualidades únicas

Elabore una historia profesional convincente en 2.600 caracteres, mostrando sus habilidades, experiencia y cualidades únicas Educación y certificaciones: Incluya su formación académica y certificaciones relevantes para demostrar sus cualificaciones

Incluya su formación académica y certificaciones relevantes para demostrar sus cualificaciones Experiencia: Mantén actualizada tu experiencia laboral, describiendo claramente tus responsabilidades y logros. Sea transparente sobre cualquier vacío en su carrera

Mantén actualizada tu experiencia laboral, describiendo claramente tus responsabilidades y logros. Sea transparente sobre cualquier vacío en su carrera Habilidades y avales: Pida avales a sus colegas y supervisores para aumentar su credibilidad

Pida avales a sus colegas y supervisores para aumentar su credibilidad **Destaca proyectos, artículos o logros clave que muestren tus habilidades y contribuciones

Palabras clave: Incorpora palabras clave específicas del sector en el titular, el resumen y la descripción del puesto para aumentar tu visibilidad en las búsquedas de los reclutadores

2. Investiga al reclutador y su empresa

A continuación, consulta el perfil de LinkedIn del reclutador y la página de la empresa para conocer su proceso de contratación, sus roles especializados y la cultura de la empresa. Esto te ayudará a elaborar un mensaje de LinkedIn personalizado que resuene.

Para investigar correctamente:

Aplica filtros como "tamaño de la empresa", "nivel de experiencia" y "ubicación" para encontrar empresas de tu sector y región

Identifica las habilidades y cualificaciones clave de las descripciones de los puestos para destacarlas en tu mensaje

Observa cómo interactúa el responsable de contratación con sus conexiones (a internet) para ajustar tu tono en consecuencia

Consulta las redes sociales de la empresa para conocer sus estrategias y cultura de contratación

**Más información 10 Mejores Software de Gestión de Habilidades

3. Personalice su solicitud de conexión (a internet)

Una simple solicitud de conexión no es suficiente: incluye siempre una nota breve pero impactante para que tu solicitud sea más personalizada. Explica brevemente cómo has encontrado su perfil y por qué te gustaría conectar.

Nota genérica Mensaje personalizado Nota genérica Mensaje personalizado Nota genérica Mensaje personalizado Mensaje personalizado **Mensaje personalizado

| ------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Hola, me gustaría conectar. | Hola [Nombre del reclutador], encontré tu perfil mientras investigaba [Nombre de la empresa] y me impresionó tu trabajo en [área específica]. Me encantaría establecer una conexión (a internet) y obtener más información sobre posibles oportunidades en su organización. |

Cómo redactar el mensaje perfecto para un reclutador

Con tu perfil listo y los datos del reclutador en la mano, es hora de escribir un mensaje que destaque y suscite una conversación.

1. Elementos clave que debes incluir en tu mensaje

Haz que tu mensaje sea nítido y claro, incluyendo quién eres y qué estás buscando.

Introducción: Empieza con una breve introducción que incluya tu nombre, tu posición actual y un breve resumen de tu trayectoria profesional. Esto ayuda al reclutador a entender quién eres de un vistazo

Empieza con una breve introducción que incluya tu nombre, tu posición actual y un breve resumen de tu trayectoria profesional. Esto ayuda al reclutador a entender quién eres de un vistazo Motivo por el que te pones en contacto: Explica claramente tu propósito: si estás interesado en una posición vacante, si buscas asesoramiento o si quieres establecer una red de contactos

Explica claramente tu propósito: si estás interesado en una posición vacante, si buscas asesoramiento o si quieres establecer una red de contactos Valor que aportas: Menciona tus habilidades, logros específicos y experiencias que se ajusten a las necesidades del reclutador

Menciona tus habilidades, logros específicos y experiencias que se ajusten a las necesidades del reclutador Llamada a la acción: Termine con una CTA: pregunte si están abiertos a discutir oportunidades o si pueden proporcionar información sobre roles que puedan encajar con su perfil

2. Mantener un tono profesional

Aunque la personalización puede hacer que tu mensaje destaque, mantener un tono profesional es igualmente crucial para una comunicación eficaz. He aquí cómo:

Evite el lenguaje informal: Utilice un lenguaje formal y mantenga un tono respetuoso

Utilice un lenguaje formal y mantenga un tono respetuoso Sea conciso: Mantenga un mensaje breve y directo: 2-3 párrafos cortos que se centren en la información esencial

Mantenga un mensaje breve y directo: 2-3 párrafos cortos que se centren en la información esencial La cortesía es esencial: Reconozca su apretada agenda y pídales amablemente su tiempo antes de formular su solicitud

Reconozca su apretada agenda y pídales amablemente su tiempo antes de formular su solicitud **Revise su mensaje antes de enviarlo: compruebe que no contiene errores ortográficos, gramaticales ni de puntuación

3. Preguntas que debe hacer y evitar

Hacer preguntas bien pensadas puede mejorar tu conversación con los reclutadores. Sin embargo, es igualmente importante evitar las preguntas que puedan causar una impresión negativa.

Preguntas Notas ✅ ¿Hay algún rol que se ajuste a mis habilidades y experiencias? Esto demuestra iniciativa y ayuda a que el reclutador te conecte con oportunidades adecuadas ✅ ¿Puede compartir más información sobre el proceso de contratación o la cultura de la empresa? Esto demuestra un interés genuino en la empresa y te da información valiosa sobre qué esperar ❗ Esto demuestra iniciativa y ayuda al reclutador a conectarte con oportunidades adecuadas ✅ ¿Puedes compartir más sobre el proceso de contratación o la cultura de la empresa? ❗¿A qué se dedica su empresa? Esto le hará parecer poco preparado ¿Puede conseguirme un trabajo? Esto es demasiado directo y puede hacerte parecer con derecho. En su lugar, céntrese en establecer relaciones orgánicas y en hablar de los posibles roles con naturalidad ❗¿Puede conseguirme un trabajo?

Preguntas para los reclutadores en LinkedIn

Ejemplos de Mensajes Efectivos en LinkedIn

Veamos algunos ejemplos de mensajes de LinkedIn que te mostrarán cómo llegar a un reclutador en LinkedIn:

hola [Nombre del reclutador],

he encontrado tu perfil mientras buscaba oportunidades en [nombre de la empresa]. Con [X años de experiencia] en [su campo o habilidad específica], creo que podría encajar perfectamente en [rol o departamento específico]. Me encantaría establecer una conexión (a internet) y explorar cualquier oportunidad que encaje con mi formación

gracias por su tiempo, y espero con interés la conexión (a internet) gracias por su tiempo y espero conectar con usted

Por qué funciona: Este mensaje es directo, destaca la experiencia relevante y expresa un interés genuino en un rol específico, mostrando al reclutador los beneficios mutuos de la conexión.

Ejemplo 2: Solicitar información sobre el proceso de contratación

hola [Nombre del reclutador],_

Espero que estés bien Hace poco me encontré con el rol [Título del puesto] en [Nombre de la empresa] y estoy entusiasmado con la oportunidad. ¿Podría compartir con nosotros algunas ideas sobre el proceso de contratación o qué cualidades busca el equipo?

muchas gracias por su tiempo muchas gracias por su tiempo

Por qué funciona: Este mensaje muestra iniciativa y un interés genuino por el rol, a la vez que invita al reclutador a proporcionar información valiosa. Es cortés y muestra respeto por el tiempo del reclutador.

Ejemplo 3: Trabajo en red para futuras oportunidades

hola [Nombre del reclutador],_

veo que está especializado en la selección de personal para [sector/campo]. Con mi experiencia en [su especialidad], estoy explorando activamente nuevas oportunidades. Me encantaría establecer una conexión (a internet) para que podamos estar en el radar del otro para futuros roles

gracias y que tenga un buen día gracias y que tenga un buen día

Por qué funciona: Este mensaje te posiciona como un candidato proactivo que valora el networking sin presionar inmediatamente al reclutador. Mantiene la puerta abierta a futuras oportunidades.

4 Estrategias de seguimiento eficaces

El seguimiento después de contactar con un reclutador puede ser como caminar por la cuerda floja: no quieres ser insistente, pero tampoco quieres desaparecer de su radar. Un seguimiento oportuno y meditado puede marcar la diferencia entre conseguir una entrevista y quedar olvidado entre un montón de correos electrónicos.

He aquí por qué:

Vuelve a colocar tu correo electrónico en la bandeja de entrada

Demuestra tu interés por su empresa

Veamos cómo:

1. Cuándo y cómo hacer un seguimiento después del mensaje inicial

Los responsables de la selección de personal suelen tratar con varios candidatos y es posible que tu correo electrónico haya pasado desapercibido. Un breve seguimiento puede ayudar a llamar su atención sobre su mensaje.

He aquí cómo hacerlo:

Espere uno o dos días antes de hacer el seguimiento. Si es necesario, envía un segundo mensaje de seguimiento al cabo de 7-10 días, pero evita el exceso de correos electrónicos

Sé conciso y respetuoso en el seguimiento

Menciona tu mensaje inicial para refrescar la memoria del reclutador

Reitera tu entusiasmo por la oportunidad

Concluye con una CTA específica, como programar una llamada

Ejemplo: Hola [Reclutador], sólo quería hacer un seguimiento de mi correo electrónico anterior sobre [posición]. Sigo muy interesado y me encantaría conectar contigo cuando tengas un momento. Gracias por su tiempo

2. Gestión de oportunidades perdidas o sin respuesta

Si no te contestan después de varios seguimientos, no te lo tomes como algo personal. Los reclutadores están ocupados y puede que no sea el momento adecuado. Lo mismo se aplica si no consigues el rol: agradéceles su tiempo y pídeles que se mantengan en conexión para futuras oportunidades.

Ejemplo: _Entiendo perfectamente y agradezco la actualización. Me encantaría mantenerme en contacto para futuras vacantes que puedan ser de mi interés

Mantener una conexión puede ser beneficioso aunque no haya un rol inmediato. Comparte noticias del sector, artículos relevantes o actualizaciones sobre tus logros para mantenerte visible sin caer en la desesperación.

Ejemplo: Hola [Recruiter], he encontrado este artículo en [topic] y he pensado que te interesaría. Me gusta especialmente la opinión del autor sobre el subtema. Me encantaría conocer tu opinión al respecto

4. Preparación de la entrevista

Una vez que consigas una entrevista, cambia tu estrategia de seguimiento por la preparación. Confirma la fecha, hora y formato de la entrevista para evitar confusiones. Además, pregunte si hay algo específico que deba preparar, como una prueba técnica o una presentación, para abordar preguntas habituales en las entrevistas con confianza.

hola [Nombre del reclutador]

gracias por concertar mi entrevista para la posición [Título del puesto de trabajo]. ¿Podría confirmarme la fecha, la hora y el formato? Hágame saber si hay algo específico para lo que deba prepararme_.

espero con interés nuestra conversación

saludos

[Su nombre]

3 Consejos para machacar tu campaña de difusión en LinkedIn

Estas son las estrategias de contacto eficaces que te ayudarán a establecer conexiones (a internet) significativas con los reclutadores.

1. Publica los temas de moda y las ideas clave

Comparte las tendencias del sector o tus experiencias personales en los trending topics con regularidad para establecer credibilidad y atraer a los reclutadores que valoran el liderazgo de pensamiento. Utiliza hashtags relevantes para ampliar tu alcance y atraer a la audiencia adecuada.

2. Interactúa con el contenido de los reclutadores

Publica respuestas significativas en las publicaciones de los reclutadores para demostrar tus conocimientos y entusiasmo. Evita utilizar emojis o respuestas cortas. Si alguien responde, continúa la conversación para fomentar las conexiones (a internet).

3. Evita errores comunes

No investigar al reclutador: No reconocer los logros o valores dignos de mención del reclutador indica una falta de interés genuino

No reconocer los logros o valores dignos de mención del reclutador indica una falta de interés genuino Enviar mensajes genéricos: Una plantilla genérica no capta la atención de los reclutadores, que reciben innumerables mensajes a diario

Una plantilla genérica no capta la atención de los reclutadores, que reciben innumerables mensajes a diario Ser insistente o agresivo: Enmarcar tu contacto como una demanda de empleo puede hacer que parezcas con derecho o desesperado, disuadiendo a los reclutadores de comprometerse contigo

Historia de un experto: Ejemplo de intento correcto de captación

Averigüemos por qué este mensaje de LinkedIn de David C. Baker es un intento correcto.

Ejemplo de mensaje de captación con éxito en LinkedIn

Personalización : El mensaje comienza mencionando detalles concretos, por lo que es muy probable que capte la atención del reclutador

: El mensaje comienza mencionando detalles concretos, por lo que es muy probable que capte la atención del reclutador Tono informal : Frases como "Siéntete libre de decir que no o ignora esto, no haré ningún seguimiento" reducen la presión y hacen que el destinatario se sienta cómodo

: Frases como "Siéntete libre de decir que no o ignora esto, no haré ningún seguimiento" reducen la presión y hacen que el destinatario se sienta cómodo Propuesta de valor : El mensaje destaca la experiencia del remitente con la app del destinatario y ofrece información valiosa sobre mejoras en la estrategia de UX. De este modo, se abordan los puntos débiles del destinatario sin parecer un vendedor

: El mensaje destaca la experiencia del remitente con la app del destinatario y ofrece información valiosa sobre mejoras en la estrategia de UX. De este modo, se abordan los puntos débiles del destinatario sin parecer un vendedor CTA clara : El mensaje incluye una invitación clara a seguir hablando de la estrategia de UX por correo electrónico

: El mensaje incluye una invitación clara a seguir hablando de la estrategia de UX por correo electrónico Cortesía : Concluye con un agradecimiento genuino por la herramienta del destinatario y una nota de esperanza para una futura conexión (a internet)

: Concluye con un agradecimiento genuino por la herramienta del destinatario y una nota de esperanza para una futura conexión (a internet) Sin presiones para el seguimiento: La declaración de que el remitente no hará un seguimiento respeta el tiempo del destinatario y hace que la comunicación parezca más sincera

**Leer más 10 Mejores Software de Gestión de Habilidades (Reseñas & Precios)

Utilizar las herramientas y funciones de LinkedIn

LinkedIn ofrece un amplio conjunto de herramientas y funciones para elevar su alcance a los reclutadores. A continuación te explicamos cómo sacarles el máximo partido:

1. LinkedIn Premium

LinkedIn Premium es una función de pago que te permite ponerte en contacto directamente con los reclutadores sin necesidad de una conexión mutua. Entre sus funciones clave se incluyen:

InMail: Envía Mensajes a reclutadores fuera de tu red. Recibes un número determinado de créditos InMail cada mes: cinco con Premium Career y 15 con Premium Business

Envía Mensajes a reclutadores fuera de tu red. Recibes un número determinado de créditos InMail cada mes: cinco con Premium Career y 15 con Premium Business Función "Quién ha visto tu perfil": Consulta quién ha visto tu perfil en los últimos 365 días. Si un reclutador ha visto tu perfil, puedes iniciar una conversación expresando tu interés en su empresa o en un rol vacante

💡Consejo profesional: Utiliza Herramientas de escritura de IA para crear InMails pulidos, que llamen la atención y destaquen. Esto le ahorrará tiempo y le garantizará un tono profesional.

2. Apoyos y recomendaciones

Mientras que los avales son validaciones rápidas de sus habilidades, las recomendaciones son testimonios en profundidad que sirven como prueba de su experiencia y carácter.

Pida recomendaciones a antiguos colegas o clientes, sobre todo a los que conozcan su trabajo. Para fomentar la reciprocidad, ofrézcase a escribir una recomendación a cambio.

Además, asegúrese de que sus recomendaciones coinciden con las aptitudes que buscan los reclutadores de su campo. Por ejemplo, si te dedicas al marketing, céntrate en las recomendaciones de SEO, estrategia de contenidos y marketing digital para aumentar el atractivo de tu perfil.

3. Grupos de LinkedIn

Únete a los grupos de LinkedIn para conectar con profesionales afines, reclutadores y líderes del sector. Participe en debates y comparta opiniones para establecerse como colaborador activo.

💡Consejo profesional: Busque grupos centrados en ofertas de empleo o contratación específica del sector. Algunos reclutadores comparten aquí ofertas exclusivas antes de publicarlas.

4. Eventos en LinkedIn

Los eventos de LinkedIn facilitan la creación de redes virtuales y las reuniones específicas del sector. Muchos reclutadores asisten a estos eventos para buscar talentos.

💡Pro Tip: Utiliza la función "Asistentes" para identificar a los reclutadores clave y a los líderes del sector durante los eventos. Esto puede ayudarle a preparar mensajes o preguntas personalizados.

Aunque estas funciones de LinkedIn son útiles para la captación, gestionar tus esfuerzos puede ser todo un reto. Por eso herramientas de mensajería para empresas como ClickUp.

metas profesionales tareas de red y comunicaciones en una sola plataforma.

Te ayuda a hacer un seguimiento eficaz de tus esfuerzos de captación, incluyendo con quién te has puesto en contacto, cuándo hacer un seguimiento y los siguientes pasos en tu viaje de networking.

A continuación te explicamos cómo aprovechar las funciones de ClickUp para llegar a tus contactos en LinkedIn:

1. Seguimiento de conversaciones con tareas de ClickUp y correo electrónico Tareas de ClickUp centraliza todas las actividades relacionadas con la difusión en un solo lugar.

Organiza tus tareas de captación con Vistas de ClickUp -Elija entre Lista, Tabla o Tablero y más

Puede crear tareas específicas en ClickUp para diferentes segmentos de difusión, como "Conectar con fundadores de startups" o "Seguir a personas influyentes del sector" Esta organización le permite gestionar los esfuerzos de divulgación para cada grupo sin mezclar estrategias ni mensajes.

También puede utilizar Campos personalizados para añadir detalles adicionales a cada tarea, como información de contacto, estado de la respuesta y prioridad.

Con la vista Tabla o Lista, puede realizar fácilmente el seguimiento de las tareas en varios segmentos para mantener el rumbo. Además, la vista Calendario le ofrece una visión clara de sus cronogramas de captación, incluidas las fechas de seguimiento y los calendarios de entrevistas.

Además, la vista Gestión del correo electrónico ClickUp esta función se integra con varios servicios de correo electrónico, para que puedas gestionar todos tus correos electrónicos de difusión relacionados con LinkedIn desde una sola plataforma.

Consolide y supervise las conversaciones por correo electrónico relacionadas con LinkedIn con ClickUp Email

Las notificaciones en tiempo real también le mantienen al tanto de las respuestas y los mensajes nuevos. De este modo, podrá realizar un seguimiento puntual y aprovechar al máximo cada oportunidad. Además, las funciones móviles de ClickUp le permiten gestionar sus tareas y correos electrónicos sobre la marcha.

**Más información Cómo utilizar la IA en el correo electrónico (casos de uso y herramientas)

2. Escribe una introducción profesional con ClickUp Brain Cerebro ClickUp es tu asistente de IA para generar ideas y crear presentaciones destacadas en LinkedIn que llamen la atención de los responsables de contratación.

Utilice las indicaciones del lenguaje natural con ClickUp Brain para desarrollar presentaciones impactantes

A continuación te explicamos cómo:

Introduzca algunas palabras clave relacionadas con su presentación y ClickUp Brain le ofrecerá varias opciones para empezar

Seleccione el tono que prefiera -formal, informal, humorístico o serio- para adaptarlo a su personalidad y a su público

Pegue su presentación actual para recibir información sobre claridad, concisión o compromiso, y pida a la IA que acorte o alargue el texto o mejore su tono

Solicita ganchos o anécdotas convincentes para mejorar tu introducción

3. Almacene Mensajes en ClickUp Docs

Utilice Documentos de ClickUp para crear documentos específicos que organicen los mensajes por público, objetivo o campaña. Esta estructura facilita la búsqueda y referencia de esfuerzos de difusión específicos, minimizando el riesgo de oportunidades perdidas y seguimientos olvidados.

Organice sus comunicaciones de captación en LinkedIn en ClickUp Docs

Además, el uso de plantillas preconfiguradas de ClickUp para situaciones de contacto habituales puede ahorrarle tiempo.

En Plantilla de propuesta de trabajo ClickUp presenta una estructura precargada que permite una rápida personalización para cada oportunidad de empleo. Esto le ahorra escribir una propuesta de empleo desde cero y le ayuda a describir con eficacia sus cualificaciones, servicios y cronograma del proyecto.

Plantilla de propuesta de trabajo ClickUp

La plantilla ofrece varias vistas, incluyendo

Vista Gantt: Correlaciona tu propuesta de principio a fin y asigna plazos a diferentes secciones como investigación, redacción y revisiones

Correlaciona tu propuesta de principio a fin y asigna plazos a diferentes secciones como investigación, redacción y revisiones Vista Calendario: Realiza un seguimiento de las fechas y plazos importantes relacionados con tu propuesta de trabajo

Realiza un seguimiento de las fechas y plazos importantes relacionados con tu propuesta de trabajo Vista Tablero: Ofrece un tablero de estilo Kanban para arrastrar y soltar fácilmente tareas entre fases como "Investigación", "Redacción", "Revisión" y "Completada"

Además, el botón Plantilla de búsqueda de empleo ClickUp te ayuda a organizar toda la información relacionada con tu trabajo -como solicitudes de empleo, ofertas de trabajo, valoraciones de empresas y recursos para entrevistas- en un solo lugar.

Plantilla de búsqueda de empleo ClickUp

Se adapta a usuarios principiantes y avanzados, ofreciendo una configuración rápida y personalizaciones para una experiencia de búsqueda de empleo a medida. La plantilla también incluye estados como "Abierto", "Solicitado", "En espera", etc., que proporcionan una visibilidad clara de la situación de cada solicitud.

Con diferentes opciones de vista, puedes visualizar cómodamente el progreso de tu búsqueda de empleo. Por ejemplo, la vista Lista muestra el desglose detallado de todas las solicitudes de empleo, mientras que la vista Calendario ayuda a visualizar los próximos plazos, entrevistas y fechas de seguimiento en un cronograma.

ClickUp también ofrece plantillas de currículum técnico que le ayudarán a mostrar sus habilidades, proyectos y logros en un formato claro y profesional, tanto si solicita un puesto de codificación como un rol de gestión de proyectos técnicos.

💡Consejo profesional: Utilice un plantilla de mapa profesional para evaluar las competencias actuales, identificar las carencias de habilidades y desarrollar una estrategia para alcanzar sus objetivos profesionales.

Adoptar una estrategia coherente de trabajo en red

Además de saber cómo ponerte en contacto con un reclutador en LinkedIn, también debes ser capaz de mantener tu propia presencia en LinkedIn y hacer crecer tu red de contactos. Para ello, la clave es la coherencia. He aquí cómo conseguirlo:

Construir y mantener tu presencia en LinkedIn: Publica con regularidad, participa en el contenido de otros y comparte las actualizaciones del sector. Mantén tu perfil completo y actualizado para atraer a los reclutadores

Publica con regularidad, participa en el contenido de otros y comparte las actualizaciones del sector. Mantén tu perfil completo y actualizado para atraer a los reclutadores **Interactúa con publicaciones de tu campo para posicionarte como un participante activo del sector

Mantén tu red activa y en crecimiento: Conecta con al menos un nuevo contacto semanalmente a través de mensajes (a internet). Fomenta las relaciones existentes mencionándolos en tus publicaciones y participando en su contenido

Conecta con al menos un nuevo contacto semanalmente a través de mensajes (a internet). Fomenta las relaciones existentes mencionándolos en tus publicaciones y participando en su contenido Programar actividades y recordatorios periódicos en LinkedIn: Utiliza Recordatorios de ClickUp para planificar publicaciones periódicas, interactuar con los reclutadores y realizar un seguimiento de tus esfuerzos de captación para mantenerte en primer plano.

**Más información ¡Todo lo que necesitas saber antes de empezar un nuevo trabajo y sobresalir en tu nuevo entorno de trabajo!

Aumenta tu alcance en LinkedIn con ClickUp

Enviar mensajes a los reclutadores en LinkedIn amplía su red de contactos y descubre oportunidades de empleo. Si se hace de forma estratégica, te diferencia de los demás y aumenta tus posibilidades de conseguir el trabajo de tus sueños. Esperamos que estos consejos sobre cómo contactar con un reclutador en LinkedIn te resulten útiles.

Las sólidas herramientas de ClickUp agilizan tu proceso de contacto en LinkedIn, reducen el agobio de la red de contactos y mejoran tu potencial para establecer conexiones significativas que te lleven a oportunidades de empleo o crecimiento profesional.

ClickUp Docs almacena y organiza los mensajes de contacto para que puedas acceder a ellos rápidamente, mientras que ClickUp Brain te ayuda a crear presentaciones destacadas adaptadas a tu público. Además, las plantillas prediseñadas le ahorran tiempo y le garantizan una comunicación profesional y pulida. Registrarse en ClickUp y lleva tu red de contactos al siguiente nivel.