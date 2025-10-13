Los 10 mejores programas de visualización de proyectos de Microsoft Project para 2026

Cuando empecé como gestor de proyectos, enseguida me di cuenta de que, aunque Microsoft Project es una herramienta potente, su elevado coste y su complejo sistema de licencias suponían un reto para algunas personas.

Navegar por las licencias por volumen resultaba abrumador: ¿utilizaría mi equipo todas las funciones o simplemente estábamos pagando por extras? Además, los cambios no autorizados en los archivos dificultaban mantener el control.

Necesitaba una solución más sencilla, así que busqué Microsoft Project Viewer para ayudar a mi equipo a acceder y realizar el uso compartido de los detalles de los proyectos sin las complicaciones de una licencia completa.

En este artículo, compartiré mi selección de los 10 mejores programas de visualización de Microsoft Project, junto con sus principales funciones y límites, para que puedas tomar una decisión informada.

¡Empecemos!

¿Qué debes buscar en un software de visualización de Microsoft Project?

Todos los visores de Microsoft Project permiten acceder a los archivos de proyecto, pero algunos ofrecen funciones adicionales, lo que los convierte en auténticas alternativas a Microsoft Project. Estas capacidades añadidas pueden mejorar considerablemente la colaboración en equipo y el uso compartido de la información.

Estas son algunas de las funciones imprescindibles que deben tener en cuenta los gestores de proyectos de gestión de proyectos:

Abre archivos MPP: Garantiza la compatibilidad con diversos formatos de archivo (.mpp, .mpt, .mpx, .xml) para un acceso completo al proyecto

Compartir archivos de proyecto: Busca opciones para exportar archivos MPP a Excel o CSV y poder realizar el uso compartido fácilmente con usuarios que no utilicen Microsoft Project.

Imprimir archivos de proyecto: Asegúrate de que el visor permita imprimir fácilmente las copias en papel que necesitarás para las reuniones

Soporte para sistemas operativos: Comprueba la compatibilidad con tu sistema operativo, ya sea Windows, Mac o Linux.

Visualiza gráficos e informes: Consulta elementos visuales esenciales del proyecto, como diagramas de Gantt e informes de asignación de recursos.

Accede a vistas personalizadas: Asegúrate de que pueda abrir vistas personalizadas creadas en Microsoft Project para una presentación precisa de los datos

Exportar archivos: Busca la posibilidad de exportar archivos de vuelta a Microsoft Project o Excel para facilitar las actualizaciones

Gestiona archivos de gran tamaño: Ten en cuenta cualquier límite de tamaño de archivo que pueda restringir el acceso a proyectos más grandes.

Integración con servicios en la nube: Comprueba la compatibilidad con SharePoint, Google Drive y OneDrive

Versiones compatibles con la compatibilidad: Comprueba la compatibilidad con las versiones de Microsoft Project que utilizas

Los 10 mejores programas de visualización de Microsoft Project

Estas son mis 10 mejores opciones de software de visualización de Microsoft Project que te permiten ver y realizar el uso compartido de planes de proyectos de Microsoft Project con todo detalle: 👇🏼

1. ClickUp (el mejor para la gestión global de proyectos con integraciones)

ClickUp ofrece tanto funciones de visualización de archivos de Microsoft Project como completas funciones de gestión de proyectos, lo que lo convierte en una excelente opción para los equipos que desean trabajar con archivos de MS Project y, al mismo tiempo, tener acceso a herramientas adicionales de gestión de proyectos.

Aunque no está diseñado específicamente como visor de MS Project, el software de gestión de proyectos ClickUp es una plataforma versátil que vale la pena tener en cuenta a la hora de gestionar tus proyectos.

He elegido ClickUp como mi primera opción porque combina capacidades de integración con herramientas de colaboración, lo que lo convierte en la mejor herramienta de gestión de proyectos.

Tareas de ClickUp

Con ClickUp Tasks, puedes dividir proyectos complejos en tareas manejables y alinearlas con tu flujo de trabajo. Añade campos personalizados, enlaza tareas dependientes y clasifícalas por tipos de tarea para asegurarte de que todo esté organizado tal y como lo necesitas.

Esta personalización va más allá de la simple vista de archivos para permitirte gestionar activamente tus proyectos.

Visualiza el trabajo en varias listas para gestionar tareas interfuncionales y planear Sprints con tareas de ClickUp

Integraciones de ClickUp

Como usuario de ClickUp, me encanta cómo ClickUp Integrations, que cuenta con más de 1000 herramientas, facilita la importación y exportación de datos.

Tanto si importas tareas desde Asana, Trello o Jira, como si las sincronizas con Google Drive, Slack y HubSpot, ClickUp mantiene todo organizado y accesible en un solo lugar.

Unifica tus herramientas con las integraciones de ClickUp y gestiona todos tus proyectos desde una única plataforma

Los diagramas de Gantt son ideales para realizar el seguimiento de los cronogramas, mientras que los tableros Kanban son perfectos para visualizar el flujo de trabajo y gestionar las prioridades de las tareas.

ClickUp Views

Mientras que muchos visores de Microsoft Project te permiten principalmente ver archivos .mpp, ClickUp Views va más allá. Te permite gestionar activamente tus proyectos con vistas personalizables, como diagramas de Gantt y tableros Kanban.

Mantén el rumbo con la vista de ruta crítica en ClickUp Gantt y asegúrate de que tus proyectos alcancen todos los hitos

Descargar esta plantilla Aumenta tu productividad con la plantilla de gestión de proyectos de ClickUp

La plantilla de gestión de proyectos de ClickUp facilita la planificación con un espacio preconfigurado que organiza el trabajo en carpetas por fases del proyecto.

Esto es lo que te puede ayudar a conseguir:

Visualiza y realiza el seguimiento de los recursos: Obtén una panorámica clara de los recursos del proyecto

Gestiona y prioriza tareas: Asigna y prioriza tareas con múltiples vistas de flujo de trabajo

Colaboración fluida: Sincronízate sin esfuerzo con las partes interesadas y tu equipo

Esta plantilla gratuita incluye vistas flexibles de Lista y Tablero tipo Kanban para realizar un seguimiento inmediato del progreso, junto con seis estados de tarea personalizados para indicar si los elementos están en proceso, pendientes o completados.

En comparación con los programas de visualización de Microsoft Project convencionales, esta plantilla de ClickUp ofrece un enfoque más interactivo, ya que te permite gestionar tareas y colaborar con tu equipo, en lugar de limitarte a visualizar datos.

🌟 Archivo de plantillas: Descubre nuestra gama de plantillas de gestión de proyectos para cada necesidad, desde flujos de trabajo ágiles hasta estrategias de marketing.

Las mejores funciones de ClickUp

Controla el acceso: Establece permisos y controla quién puede ver o realizar la edición de tus proyectos creando enlaces compartibles para Listas o Docs

Centraliza la información: Organiza tu trabajo de forma estructurada en espacios, proyectos, listas, tareas y subtareas. También puedes añadir campos personalizados para un seguimiento y una organización más detallados.

Control de tiempo: Optimice su flujo de trabajo de gestión de proyectos utilizando las funciones Optimice su flujo de trabajo de gestión de proyectos utilizando las funciones de control de tiempo y elaboración de informes , que proporcionan información detallada sobre la duración de las tareas y la asignación de recursos.

Colabora con tu equipo: utiliza comentarios, chats y @menciones para manteneros conectados y garantizar que todos estén en sintonía a lo largo del ciclo de vida del proyecto

Realiza un seguimiento del progreso: Mantén a todo el mundo al día, incluidas las partes interesadas externas, con Mantén a todo el mundo al día, incluidas las partes interesadas externas, con los paneles personalizables de ClickUp , que muestran el progreso en tiempo real de las métricas clave del proyecto para identificar áreas de mejora.

Alinea y realiza el seguimiento de los objetivos colectivos de tu equipo con las metas agrupadas en los paneles de ClickUp

Utiliza el AI Knowledge Manager: Accede al instante a respuestas sobre tareas, documentos y miembros del equipo a través de Accede al instante a respuestas sobre tareas, documentos y miembros del equipo a través de ClickUp Brain , lo que elimina la necesidad de buscar información en múltiples fuentes.

Aprovecha ClickUp AI para optimizar la gestión de proyectos mediante la automatización de tareas, la generación de información y la creación de contenido

Limitaciones de ClickUp

Las completas funciones de gestión de proyectos de ClickUp pueden suponer una curva de aprendizaje pronunciada.

La aplicación móvil aún está en desarrollo y todavía no alcanza el rendimiento y las funciones de la versión web.

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mes por usuario

Empresas: 12 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios

ClickUp Brain: Añádelo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Estaba buscando una plataforma de gestión de proyectos y encontré la mejor. Desde el primer momento, sentí que ClickUp podía resolver todos nuestros problemas y crear soluciones innovadoras que nos beneficiaran de formas que ni siquiera había imaginado.

Estaba buscando una plataforma de gestión de proyectos y encontré la mejor. Desde el primer momento, sentí que ClickUp podía resolver todos nuestros problemas y crear soluciones innovadoras que nos beneficiaran de formas que ni siquiera había imaginado.

✨ Consejo extra: ¿Quieres mejorar el seguimiento de tus proyectos? Nuestra recopilación de ejemplos de paneles de control de proyectos te ayudará a diseñar visualizaciones intuitivas que transformarán tu flujo de trabajo y potenciarán la eficacia de tu equipo.

2. Project Plan 365 (el mejor por su compatibilidad con Microsoft Project en cualquier dispositivo)

Project Plan 365, desarrollado por Housatonic Software, es una herramienta de gestión de proyectos compatible con archivos de Microsoft Project (.mpp).

Te permite abrir y realizar la edición de archivos de Microsoft Project directamente sin necesidad de importarlos ni exportarlos, lo que facilita la colaboración y evita complicaciones.

Esta herramienta ofrece una planificación y colaboración fluidas, especialmente para los usuarios familiarizados con Microsoft Project. Tanto si gestionas proyectos tradicionales como si utilizas metodologías ágiles modernas, esta herramienta facilita el seguimiento del progreso y te ayuda a mantener todo organizado.

Las mejores funciones de Project Plan 365

Accede a tus proyectos desde cualquier dispositivo: PC, Mac, iOS o Android*

Conéctate con los principales servicios en la nube, como Google Drive, Dropbox, OneDrive y SharePoint, para garantizar que tus datos estén siempre accesibles y seguros.

Calcula costes, plazos y rutas críticas con su avanzado motor de programación

Crea impresionantes gráficos de Gantt e informes visuales para realizar el seguimiento del progreso de los proyectos

Limitaciones de Project Plan 365

Es posible que se produzcan fallos ocasionales al trabajar con gráficos complejos

Algunos usuarios han informado de problemas de sincronización con Dropbox

Precios del plan de proyecto 365

Estándar: 10 $ al mes por usuario (facturación anual)

Empresas: 16 $ al mes por usuario (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Project Plan 365

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

💡Consejo profesional: Programa actualizaciones periódicas en el software de visualización para mantener informados a los participantes del proyecto sobre el progreso y los cambios. Esto puede evitar malentendidos y mantener a todos en sintonía.

3. MOOS Project Viewer (el mejor para ver archivos de Microsoft Project de forma ligera)

MOOS Project Viewer es un software con licencia por usuario que funciona en cualquier plataforma compatible con Java, incluyendo Windows, Mac OS X y Linux. Es una solución rentable para gestores de proyectos y partes interesadas, lo que la convierte en una opción flexible para usuarios de múltiples sistemas.

Aunque no ha sido desarrollado por Microsoft®, este visor de Microsoft Project está diseñado para ofrecerte todas las funciones de visualización que necesitas para gestionar tus proyectos de forma eficiente.

Las mejores funciones de MOOS Project Viewer

Abre archivos de Microsoft® Project en diversos formatos (.mpp, .mpt, .xml) y versiones desde 2000 hasta 2019, lo que te ofrece flexibilidad para acceder a los datos de los proyectos en todas las versiones.

Imprime cualquier vista del proyecto directamente, lo que te permite realizar un uso compartido fácil de informes o guardar copias impresas para consultarlas.

Carga automáticamente proyectos y subproyectos de LoadMaster para una gestión de proyectos más ágil

Filtra las tareas para centrarte mejor, lo que te permite resaltar tareas o fases específicas de tu proyecto

Limitaciones de MOOS Project Viewer

La falta de funciones avanzadas lo hace menos adecuado para proyectos complejos

Este software depende en gran medida de la integración con otros programas

Precios de MOOS Project Viewer

Precio habitual: 25 $ por licencia

Actualización: 12,50 € por licencia

Renovación: 7,50 $ por licencia

Valoraciones y reseñas de MOOS Project Viewer

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

4. Steelray Project Viewer (el mejor para la visualización y la elaboración de informes avanzados de MS Project)

Lanzado en 2000, Steelray Viewer es un visor de Microsoft Project asequible, ideal para los miembros del equipo que solo necesitan ver archivos de proyectos.

Es perfecto para quienes no necesitan todas las funciones, pero sí requieren acceso a los detalles clave del proyecto.

Podrás encontrar fácilmente tareas, recursos o fechas e imprimir planes de proyecto a gran escala. Aunque Steelray es una solución local, lo que significa que debes descargarla en tu ordenador, su sencillez y rentabilidad la convierten en una excelente opción para quienes necesitan un visor de proyectos fiable.

Las mejores funciones de Steelray Project Viewer

Accede a una vista de proyectos de nivel corporativo para sectores con calendarios de proyectos de gran envergadura, como el aeroespacial y la construcción.

Abre archivos de Microsoft Project de las versiones 1998 a 2019, así como archivos XER de Oracle Primavera P6, para una compatibilidad perfecta.

Navega por los detalles del proyecto con un solo clic y visualiza tareas, recursos o fechas clave con facilidad

Previsualiza y ajusta los planes de proyecto sin esfuerzo con opciones de impresión mejoradas. Controla el tamaño de la página, la orientación y otros detalles de impresión para obtener resultados más eficientes.

Limitaciones de Steelray Project Viewer

Steelray está dirigido exclusivamente a usuarios interesados en visualizar archivos MPP

Es posible que no tenga una compatibilidad total con los formatos o funciones más recientes.

Precios de Steelray Proyecto Viewer

Visor para Microsoft Project: 20 $ al año por usuario

Edición Ultimate: 35 $ al año por usuario

Visor para Primavera: 20 $ al año por usuario

Valoraciones y reseñas de Steelray Project Viewer

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

❓¿Sabías que...? Muchas herramientas de visualización de Microsoft Project ofrecen ahora integración en la nube, lo que permite a los equipos acceder y colaborar en archivos de proyectos desde cualquier lugar, mejorando así las capacidades de teletrabajo.

5. Seavus Project Viewer (el mejor para ver proyectos con seguridad y con todas las funciones de MS Project)

Seavus Project Viewer es una herramienta muy útil para abrir y visualizar archivos de MS Project, que ofrece a tu organización una forma sencilla y asequible de acceder a los datos de los proyectos sin problemas.

Este visor de Microsoft Project ofrece una interfaz similar a la de Microsoft Project, lo que facilita a los usuarios la navegación y la gestión de los planes de proyectos.

Me gusta que ofrezca más de 27 vistas, que sea personalizable para diferentes roles de proyecto e incluya diagramas de Gantt, calendarios de ruta crítica y vistas de gestión de tareas, lo que lo convierte en un buen software de gestión de tareas para principiantes.

Las mejores funciones de Seavus

Realiza el uso compartido seguro de datos de proyectos sin almacenarlos externamente, garantizando la privacidad y la protección de los datos.

Úsalos en tu idioma gracias al soporte multilingüe, disponible en 11 idiomas diferentes, como inglés, alemán, japonés y muchos más.

Intégralo con Skype Empresarial para mejorar tu plan de comunicación del proyecto y facilitar la comunicación directa entre el equipo dentro del visor de proyectos.

Extrae informes detallados sobre el progreso, los costes y las actualizaciones de las tareas, lo que te proporcionará una visión clara del estado del proyecto.

Limitaciones de Seavus

Seavus Project Viewer tiene un límite: solo permite ver archivos MPP, y no permite crear ni realizar ediciones en archivos.

El grado de integración con otras herramientas de gestión de proyectos de uso común puede ser limitado

Precios de Seavus

Licencia individual: 30 $ por licencia (individual)

Licencia simultánea: 89 $ por licencia (individual)

Empresa: Precios personalizados

Enterprise Unlimited: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Seavus

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

6. GanttProject (el mejor para la creación y gestión de diagramas de Gantt de código abierto)

Soy un gran fan de las soluciones de código abierto, por lo que me encanta usar GanttProject. Esta versátil herramienta de gestión de proyectos hace que la creación y gestión de proyectos sea sencilla y eficiente.

Tanto si utilizas Windows, macOS o Linux, GanttProject se configura rápidamente y te ayuda a organizar tareas y recursos con facilidad.

Publicado bajo la licencia GPL3, el código fuente está disponible para descargar, modificar y redistribuir. Esta flexibilidad lo convierte en una opción rentable para las pequeñas y medianas empresas que buscan el mejor visor de Microsoft Project.

Las mejores funciones de GanttProject

Empieza a crear proyectos de inmediato sin complicados procesos de configuración

Desglosa tareas, asigna recursos y crea diagramas de Gantt sin esfuerzo

Exporta archivos de proyecto al formato de Microsoft Project o trabaja con archivos CSV y Excel. También puedes crear informes en formato PDF y PNG.

Realiza un seguimiento del progreso y compáralo directamente con las líneas de base para identificar desviaciones

Limitaciones de GanttProject

Esta herramienta no es ideal para análisis complejos

La interfaz parece anticuada y resulta un poco incómoda de usar

Precios de GanttProject

Free

Contribuciones voluntarias a partir de 5 $.

Valoraciones y reseñas de GanttProject

G2: 4,3/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 150 opiniones)

7. MPP Viewer (el mejor para ver archivos MPP de forma sencilla y rápida)

Si buscas una forma sencilla de acceder a archivos de MS Project, MPP Viewer es una buena opción. Este sencillo visor te permite abrir, exportar e imprimir archivos MPP sin problemas.

Es compatible con varias versiones de Microsoft Project, incluidas las de 2016, 2007, 2003 y 2000. Además, ofrece una interfaz intuitiva que facilita la navegación por los datos de tus proyectos.

MPP Viewer 4.0 requiere .NET Framework 4.6.2 para funcionar correctamente. Si utilizas Windows XP, necesitarás MPP Viewer 1.0, que ofrece compatibilidad con .NET 4.5.

Las mejores funciones de MPP Viewer

Visualiza la estructura de tu proyecto con un diseño claro y jerárquico para comprender fácilmente las relaciones entre las tareas

Realiza el trabajo con varios archivos de documentación de proyectos al mismo tiempo, lo que te permite comparar y gestionar las tareas sin problemas.

Filtra las tareas por estado de finalización, ya sean completadas, incompletas o con vencimiento hoy, con facilidad

Mantente al día con los plazos gracias al resaltado automático de las tareas vencidas

Limitaciones del visor MPP

No es posible abrir archivos de proyectos de 2007 y, al no haber un registro de errores, las opciones de resolución de problemas son muy limitadas.

Precios de MPP Viewer

De uso gratuito, ya que es una plataforma de código abierto

Valoraciones y reseñas de MPP Viewer

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

8. Project Reader (el mejor para ver archivos de MS Project de forma económica)

Project Reader te garantiza las herramientas necesarias para la gestión de proyectos de forma eficaz, especialmente cuando se trata de grandes cantidades de datos.

Puedes abrir múltiples proyectos con diversos tipos de archivos de Microsoft Project, incluidos archivos MPP, MPT, XML e incluso archivos de versiones que se remontan a 1998.

Este visor ligero reproduce la experiencia de uso de MS Project, ofreciendo funciones esenciales como diagramas de Gantt, uso de tareas, seguimiento de Gantt y gestión de recursos tanto para usuarios de Windows como de Mac.

Las mejores funciones de Project Reader

Toma notas sobre las tareas, ordena las tablas y exporta los datos a Excel para facilitar el uso compartido y el análisis.

Elige entre varios idiomas —inglés, español, portugués, italiano, alemán y francés— para que sea accesible a un público más amplio.

Localiza rápidamente datos en proyectos de gran tamaño con la función de búsqueda, lo que te ahorrará un tiempo valioso.

Personaliza tu experiencia de visualización eligiendo entre las tablas existentes o creando las tuyas propias

Limitaciones de Project Reader

Carece de flexibilidad a la hora de cerrar archivos en el nivel en el que se han guardado y volver a abrirlos en el nivel superior

Las opciones limitadas para la gestión de archivos pueden interrumpir el flujo de trabajo del usuario

Precios de Project Reader

Estándar: 29 $ (licencia para una sola estación de trabajo)

Estándar: 92 $ (licencia concurrente)

Professional: 40 $ (licencia para una sola estación de trabajo)

Professional: 115 $ (licencia concurrente)

Valoraciones y reseñas de Project Reader

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

9. Smartsheet (Ideal para la gestión colaborativa del trabajo y la automatización)

Smartsheet combina la familiaridad de las hojas de cálculo con las funciones de las herramientas de colaboración y gestión de proyectos, lo que lo convierte en una alternativa práctica a los visores tradicionales de Microsoft Project, incluido Microsoft Project Server.

Para importar correctamente un archivo .mpp, debes eliminar restricciones como «debe finalizar el» y asegurarte de que todas las columnas estén expandidas. Estos pasos ayudan a evitar cualquier contratiempo durante el proceso de importación.

Las mejores funciones de Smartsheet

Se integra a la perfección con una gran variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen las aplicaciones de Microsoft y Google, Jira, Salesforce, ServiceNow, Slack, Box y Tableau.

Utiliza la IA de Smartsheet para rellenar automáticamente fórmulas o texto en las celdas de tu hoja de cálculo, lo que agiliza la introducción de datos y reduce los errores.

Comparte archivos, configura alertas y crea hilos de conversación para mantener a tu equipo conectado y mejorar la comunicación entre sus miembros

Exporta fácilmente los datos de los gráficos de Gantt a hojas de cálculo, lo que te permite analizar y manipular rápidamente la información de tu proyecto.

Limitaciones de Smartsheet

Solo se permite una hoja de cálculo por archivo

Hay un límite en la cantidad de datos que puedes almacenar en filas y columnas

Precios de Smartsheet

Pro: 9 $ al mes por usuario

Business: 32 $ al mes por usuario

Corporación: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Smartsheet

G2: 4,4/5 (más de 15 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3200 opiniones)

10. Project Viewer 365 (el mejor para ver archivos de MS Project en diferentes plataformas)

Project Viewer 365 es una herramienta muy útil para abrir, leer y realizar el uso compartido de archivos de MS Project. Tanto si formas parte de un equipo pequeño como si colaboras con socios externos, este visor de MS Project simplifica el proceso, permitiendo un acceso rápido a los detalles del proyecto sin la complejidad de un software completo de gestión de proyectos.

Funciona a la perfección con las versiones de MS Project desde 2021 hasta 2010. Además, su interfaz, similar a la de Office 365, es muy intuitiva, por lo que cualquier usuario puede utilizarlo sin problemas.

Las mejores funciones de Project Viewer 365

Utiliza la versión gratuita para ver tus proyectos sin ningún coste, lo que la convierte en una opción ideal para equipos que solo necesitan ver los detalles de las tareas.

Accede a tus archivos .mpp sin problemas en Windows, Mac y dispositivos móviles, lo que te garantiza poder realizar el trabajo desde cualquier lugar.

Conéctate fácilmente con Google Drive, OneDrive, Dropbox y SharePoint para gestionar y realizar el uso compartido de archivos sin esfuerzo.

Limitaciones de Project Viewer 365

La versión gratuita puede restringir el acceso a funciones avanzadas.

Esta herramienta no está diseñada para la edición ni la creación de archivos de proyecto.

Precios de Project Viewer 365

Licencia perpetua: A partir de 29,99 $ por usuario

Valoraciones y reseñas de Project Viewer 365

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

Combina los visores de proyectos con ClickUp para una mejor organización

Elegir el software de visualización de Microsoft Project adecuado puede mejorar significativamente la gestión de proyectos. Ofrece una solución rentable para ver y realizar el uso compartido de archivos de proyectos sin las complicaciones que conlleva una licencia completa.

Cada una de las diez herramientas de visualización de MS Project que hemos analizado cuenta con funciones únicas, desde una colaboración fluida hasta la elaboración de informes completos.

Pero si quieres algo más que un simple visor de MS Project, ClickUp es el claro ganador. Con su gestión intuitiva de tareas y sus vistas personalizables, como los diagramas de Gantt y los tableros Kanban, ClickUp te permite adaptar tu flujo de trabajo a tus necesidades a la perfección.

¡Regístrate en ClickUp y mejora tu experiencia en la gestión de proyectos hoy mismo!