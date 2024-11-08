Las mejores plantillas gratuitas de gráficos RACI para Excel [+5 alternativas]

Trabajar en proyectos con múltiples partes interesadas no es tarea fácil. Entre la gestión de los resultados del proyecto, los cronogramas y otras variables, es fácil perder de vista los roles y responsabilidades.

Afortunadamente, aquí es donde los gráficos RACI entran en juego como herramientas de ayuda. Implementan el modelo RACI (Responsable, Acuarable, Consultado e Informado) para definir exactamente quién es responsable de qué y promover una colaboración más fluida.

Tanto si trabaja en un proyecto pequeño como si dirige un equipo grande, el uso de plantillas de diagramas RACI en Excel facilita el seguimiento de las tareas y aumenta la eficiencia.

Exploremos algunas plantillas gratuitas para diagramas RACI que ayudan con la gestión de las partes interesadas, la planificación de recursos, la responsabilidad del equipo y mucho más.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla gráfica de cuadro RACI?

El objetivo principal de los gráficos RACI es definir los roles y mantener el proyecto por el buen camino. Por lo tanto, una plantilla de gráfico RACI ideal debe incluir los siguientes componentes:

Claridad de roles : no debe haber ambigüedad a la hora de definir quién es responsable, quién rinde cuentas, quién es consultado y quién es informado de cada tarea para mantener : no debe haber ambigüedad a la hora de definir quién es responsable, quién rinde cuentas, quién es consultado y quién es informado de cada tarea para mantener la responsabilidad del equipo

Actualizaciones en tiempo real : debe permitir y mostrar modificaciones y actualizaciones rápidas para adaptarse a los cambios en los roles del equipo y las tareas del proyecto.

Visualización : debe tener un diseño limpio y fácil de entender, que permita a las partes interesadas comprender sus roles y responsabilidades de un vistazo.

Compatibilidad : debe integrarse fácilmente con otras herramientas de gestión de proyectos, : debe integrarse fácilmente con otras herramientas de gestión de proyectos, planificación de recursos , gestión de calendarios, etc.

Personalización : debe ser personalizable para adaptarse a diferentes sectores, proyectos, tamaños de equipos, estructuras y roles.

Escalabilidad flexible: debe adaptarse a los cambios en la composición del equipo, escalarse a varios departamentos y dar cabida a tareas y participantes adicionales.

7 plantillas de gráficos RACI disponibles para Microsoft Excel

Dada la naturaleza tabular del diagrama RACI, el uso de Excel (o Hojas de cálculo de Google, para el caso) para su diseño de filas y columnas lo convierte en una herramienta eficaz para aquellos que recién comienzan.

Para ayudarle, aquí tiene siete plantillas gratuitas de matrices RACI para Excel:

1. Plantilla de matriz RACI para Excel de ProjectManager

a través de ProjectManager

Esta sencilla plantilla RACI de ProjectManager simplifica la gestión de proyectos al ofrecer un marco claro y organizado para asignar a los miembros del equipo roles y responsabilidades bien definidas.

Esta plantilla gratuita de matriz RACI contiene columnas prellenadas para ayudarle a empezar, y los códigos de colores le ayudan a identificar rápidamente los roles. Ajuste los valores para optimizar la gestión de las partes interesadas y comunicar el rol de cada uno en el proyecto.

📌 Por qué le encantará

Simplifica la colaboración mediante roles y responsabilidades claramente definidos.

La configuración es más rápida gracias a las columnas prellenadas y la codificación por colores preconfigurada.

Se integra con el software ProjectManager para colaborar en tiempo real.

🎯 Casos de uso ideales Adecuado para equipos de proyecto más grandes o proyectos con múltiples partes interesadas repartidas por distintos departamentos.

Ayuda a los equipos que están pasando de hojas de Excel manuales a plataformas de gestión de proyectos basadas en la nube, como ProjectManager.

2. Plantilla de matriz RACI para Excel de ExcelDownloads

A través de Descargas de Excel

La plantilla gratuita de matriz RACI de ExcelDownloads tiene un diseño sencillo pero adaptable.

Su mayor fortaleza radica en su flexibilidad, con campos personalizables que le permiten configurarlo según las necesidades específicas de las tareas de su proyecto o los miembros de su equipo.

Tanto si gestiona un proyecto pequeño como un equipo de proyecto grande, la naturaleza visual de la matriz RACI resultante ofrece un desglose claro de las responsabilidades.

📌 Por qué le encantará

Proporciona un marco intuitivo para comprender rápidamente los roles y responsabilidades del proyecto.

Aclara el rol con códigos de colores para cada categoría de la matriz RACI.

Aporta visibilidad al resaltar las lagunas en los roles de los miembros del equipo responsables.

🎯 Casos de uso ideales Ideal para equipos pequeños o medianos que trabajan en un entorno ágil, donde el seguimiento visual de los roles es fundamental para mantener el proyecto en marcha.

Funciona bien para aplicaciones en diferentes sectores.

3. Plantilla gráfica de cuadro RACI para Excel de Stakeholdermap.com

a través de Stakeholdermap.com

Esta plantilla de matriz RACI de Stakeholder.com está diseñada para gestionar las partes interesadas internas y externas para la gestión de proyectos en el entorno Excel.

El diseño minimalista de la matriz RACI la hace más intuitiva y fácil de usar, lo que le permite centrarse en una planificación rápida. Al mismo tiempo, cuenta con una profunda funcionalidad para asignar eficazmente los roles y responsabilidades en las diferentes fases del proyecto.

📌 Por qué le encantará

Admite la compatibilidad con el mapeo granular de las partes interesadas para proyectos con múltiples miembros del equipo y clientes.

Permite identificar rápidamente las asignaciones RACI (responsable, responsable, consultado e informado) en un diseño minimalista.

Compatibilidad con la gestión de proyectos en Excel gracias a la integración nativa.

🎯 Casos de uso ideales Perfecto para proyectos o sectores con una alta participación de las partes interesadas, como la planificación de eventos, el desarrollo web, etc., en los que los gestores de proyectos deben centrarse en cumplir con las expectativas.

4. Plantilla de matriz RACI para Excel de Vertex42

a través de Vertex42

Si está buscando una plantilla de matriz RACI que combine una estética refinada con una funcionalidad avanzada, su búsqueda termina aquí.

Esta plantilla altamente flexible y personalizable de Vertex42 es ideal para proyectos complejos que requieren una asignación precisa e inequívoca de los roles RACI. Utilice esta plantilla gráfica de cuadro RACI para los informes destinados a los clientes, lo que les permitirá obtener información sobre los roles y responsabilidades del proyecto.

📌 Por qué le encantará

Permite una amplia personalización de las tareas, roles y responsabilidades del proyecto.

Ofrece roles RACI claros y estructurados para equipos grandes.

Mantenga el progreso de las tareas del proyecto y la responsabilidad a nivel individual con desgloses detallados de los roles.

🎯 Casos de uso ideales Ideal para gestores de proyectos corporativos que necesitan una plantilla profesional de gráficos RACI para el seguimiento interno y la elaboración de informes a los clientes.

5. Matriz de asignación de responsabilidades Asignación por TeamGantt

a través de TeamGantt

Utilice esta plantilla RACI gratuita de TeamGantt para gestionar los recursos de forma eficaz. La plantilla funciona bien con la plataforma TeamGantt y ofrece un mecanismo doble para una gestión eficaz de proyectos que combina la asignación de roles con el seguimiento del tiempo mediante un diagrama de Gantt.

La matriz RACI presenta un diseño fácil de usar que le permite compaginar sin esfuerzo múltiples tareas, al tiempo que garantiza que todos conozcan sus roles y responsabilidades y puedan actuar dentro de un periodo estipulado.

📌 Por qué le encantará

Asegura que todos los miembros del equipo se mantengan centrados mientras alcanzan las metas a tiempo.

Combina el control de tiempo con la asunción de responsabilidades en el trabajo para simplificar los proyectos de gran envergadura.

Integra el mapeo de responsabilidades en los cronogramas de los diagramas de Gantt a lo largo de las fases del proyecto.

🎯 Casos de uso ideales Ideal para miembros de equipos que trabajan con plazos y recursos ajustados.

Entre los casos de uso habituales se incluyen la gestión de eventos, proyectos de construcción, desarrollo de productos, etc.

6. Plantilla de matriz RACI para Excel de HubSpot

vía HubSpot

La plantilla RACI gratuita de HubSpot está diseñada para la colaboración interfuncional entre miembros de equipos heterogéneos. Para garantizar que todos estén en sintonía, el gráfico RACI cuenta con una interfaz limpia e intuitiva con un sencillo cuadro desplegable para aclarar los roles del gerente o del equipo.

Estas funciones facilitan a los gestores de proyectos adaptarse rápidamente a condiciones dinámicas.

📌 Por qué le encantará

Aclara los roles y responsabilidades RACI en una interfaz elegante y fácil de usar.

Se adapta a las diferentes condiciones del equipo o del proyecto.

Se integra perfectamente con las herramientas existentes de HubSpot.

🎯 Casos de uso ideales Ideal para preparar un plan de acción para operaciones comerciales como ventas y marketing.

También es adecuado para optimizar la colaboración interfuncional entre departamentos y escalar rápidamente las startups para completar con éxito los proyectos.

7. Plantilla RACI para Excel de gráficos RACI

a través de Gráficos RACI

Esta plantilla de modelo RACI sin adornos de RACI Charts aclara los roles y responsabilidades dentro de un proyecto. Su diseño sencillo y fácil de leer es perfecto para cualquiera, tanto si es un gestor de proyectos con experiencia como si acaba de empezar con los gráficos RACI.

Su mayor ventaja es su flexibilidad, ya que te permite personalizar el gráfico RACI en función de la complejidad del proyecto y el número de partes interesadas, entre otras variables.

📌 Por qué le encantará

Permite una personalización rápida y sencilla para satisfacer los requisitos y complejidades del proyecto.

Proporciona flexibilidad a la hora de asignar roles a cada miembro del equipo y aumenta la responsabilidad.

Ofrece un diseño intuitivo y fácil de usar para una configuración rápida y sencilla.

🎯 Casos de uso ideales Ideal para startups y equipos pequeños que necesitan una plantilla RACI flexible y fácil de usar para gestionar las responsabilidades de las partes interesadas internas y externas.

También funciona bien para el desarrollo de habilidades y la familiarización con el modelo RACI.

Limitaciones del uso de Excel para los gráficos RACI

Aunque no faltan opciones a la hora de encontrar una plantilla gráfica de cuadro RACI, Excel tiene ciertos límites que dificultan su uso.

Aquí tiene una panorámica:

Sin colaboración en tiempo real: a menos que utilices Hojas de cálculo de Google o Microsoft 365, Excel no tiene funciones de colaboración en tiempo real. Esto dificultará la actualización simultánea de roles y responsabilidades, lo que provocará retrasos, confusión y problemas de control de versiones.

Opciones de visualización limitadas: Excel es ideal para organizar datos y codificar celdas por colores. Pero eso es todo. No dispondrá de las funciones de visualización avanzadas que ofrecen algunos programas de gestión de proyectos. Esta opacidad dificulta que las partes interesadas comprendan la estructura del proyecto de un vistazo.

Requiere actualizaciones manuales : Excel tiene pocas o ninguna función de automatización. Tendrás que actualizar todos los roles y responsabilidades manualmente. Esto aumenta los riesgos del proyecto, especialmente cuando es crucial distinguir : Excel tiene pocas o ninguna función de automatización. Tendrás que actualizar todos los roles y responsabilidades manualmente. Esto aumenta los riesgos del proyecto, especialmente cuando es crucial distinguir entre responsable y responsable desde el principio.

Escalabilidad limitada: su gráfico RACI debe crecer al ritmo de su proyecto y su equipo. Sin embargo, en Excel, este crecimiento plantea dificultades, ya que las hojas de cálculo se vuelven más difíciles de manejar y más engorrosas.

Plantillas alternativas de gráficos RACI

De lo anterior se desprende claramente que Excel no es la mejor opción para su matriz RACI, a menos que tenga requisitos muy básicos. Un gestor de proyectos debe buscar alternativas a Excel que le permitan obtener resultados excelentes a largo plazo.

Entra en ClickUp.

La plataforma es una suite de productividad con todas las funciones que le permite asignar tareas, nombrar a un miembro del equipo responsable, mantener la transparencia a través de la comunicación bidireccional y mucho más.

Es muy versátil, por lo que puede transformar la plataforma en su propia matriz RACI. Aquí tiene una selección de algunas plantillas para empezar.

1. Plantilla de matriz RACI de ClickUp

Descargar esta plantilla Optimice los roles y responsabilidades de sus equipos con la plantilla de matriz RACI de ClickUp.

La plantilla de matriz RACI de ClickUp ofrece un diseño claro y personalizable para gestionar los roles y responsabilidades de su equipo.

Utilice esta plantilla de gráfico RACI para definir quién es responsable, quién rinde cuentas, a quién se consulta y a quién se informa de cada tarea. Esto mejora la transparencia y la claridad, y sienta una base sólida para una mejor supervisión y rendición de cuentas de los proyectos.

📌 Por qué le encantará

Permite que todos estén en sintonía en cuanto a roles y responsabilidades.

Asigna una propiedad clara para cada tarea con el fin de aumentar la rendición de cuentas.

Mantenga a los miembros del equipo informados e involucrados para fortalecer la colaboración.

Se adapta a los requisitos de su proyecto.

🎯 Casos de uso ideales Ideal para proyectos en los que es esencial mantener la propiedad de las tareas y unas líneas de comunicación claras, como campañas de marketing y desarrollo de productos.

2. Plantilla de planificación RACI de ClickUp

Descargar esta plantilla Utilice la plantilla de planificación RACI de ClickUp para planificar proyectos con precisión.

Como su nombre indica, la plantilla de planificación RACI de ClickUp ayuda a planificar proyectos y gestionar recursos. Esta matriz RACI simplifica la asignación de roles para cada tarea y refuerza la comunicación entre departamentos y partes interesadas.

Visualizar los roles junto con los cronogramas del proyecto permite al gestor del proyecto dirigir el proyecto en la dirección correcta y mantener la responsabilidad entre los miembros del equipo.

📌 Por qué le encantará

Optimiza la asignación de roles para cada tarea y evita cualquier ambigüedad o solapamiento.

Simplifica la distribución de roles con un diseño claro del acrónimo RACI.

Se adapta a los cambios en el tamaño o la estructura del equipo y a la complejidad de los proyectos.

Supervisa la responsabilidad entre los miembros del equipo del proyecto en tiempo real.

🎯 Casos de uso ideales Excelente para entornos dinámicos o proyectos a gran escala.

Facilita la coordinación y ofrece claridad en múltiples proyectos o equipos multifuncionales en los que los miembros del equipo pueden tener roles combinados, como en el comercio minorista.

3. Plantilla de roles y responsabilidades de gestión de proyectos de ClickUp

Descargar esta plantilla Organice eficazmente los roles del proyecto con la plantilla de roles y responsabilidades de gestión de proyectos de ClickUp.

La plantilla de roles y responsabilidades de gestión de proyectos de ClickUp está diseñada para una gestión detallada de proyectos.

Esta plantilla RACI describe claramente los roles y responsabilidades de cada tarea. Desglosa las tareas del proyecto y el equipo en actividades más pequeñas y manejables y en subgrupos de proyecto. Esta estructura de desglose del trabajo identifica a la persona responsable, a la persona encargada, a la persona consultada y a la persona informada para que su proyecto avance sin problemas.

📌 Por qué le encantará

Define los roles de forma clara y sencilla en cada fase del proyecto e informa a todas las partes interesadas.

Realiza un seguimiento de los roles a medida que avanza el proyecto y evita que cualquier tarea específica obstaculice el progreso.

Garantiza la responsabilidad con una panorámica detallada de los roles RACI.

Actualizaciones sin esfuerzo y en tiempo real en respuesta a los cambios en los roles y tareas.

🎯 Casos de uso ideales Ideal para proyectos complejos con múltiples miembros del equipo, como el desarrollo de productos. En tales casos, es muy importante definir claramente los roles para evitar costosos malentendidos.

4. Plantilla de matriz de roles y permisos de ClickUp

Descargar esta plantilla Establezca controles de acceso claros basados en roles con la plantilla de matriz de roles y permisos de ClickUp.

Utilice la plantilla de matriz de roles y permisos de ClickUp para gestionar los roles y permisos de los usuarios en varios departamentos. La plantilla RACI ofrece un marco lógico para realizar el seguimiento de quién tiene acceso a una tarea o información concreta. Esto ayuda a mantener la confidencialidad y la seguridad de los datos sin obstaculizar la colaboración.

📌 Por qué le encantará

Organiza los roles y los permisos de los diferentes equipos en un único lugar.

Mantenga la seguridad de los proyectos limitando el acceso en función de los roles.

Mejora la claridad en todo lo que los miembros del equipo tienen acceso.

Simplifica la actualización de roles y permisos a medida que evolucionan.

🎯 Casos de uso ideales Ideal para proyectos que implican datos confidenciales o acceso basado en roles, a fin de garantizar que las personas adecuadas tengan acceso a la información correcta. Piense en sectores como la banca, la sanidad y la ciberseguridad.

5. Plantilla de matriz de asignación de responsabilidades de ClickUp

Descargar esta plantilla Simplifique la asignación de roles con la plantilla de matriz de asignación de responsabilidades de ClickUp.

La plantilla de matriz de asignación de responsabilidades de ClickUp desglosa la gestión de tareas en subtareas más pequeñas y manejables.

Este desglose permite a los gestores de proyectos asignar responsabilidades claras para todos los elementos con una granularidad controlada. La matriz RACI ayuda a mantener la responsabilidad y la rendición de cuentas, al tiempo que garantiza que no haya solapamientos ni tareas olvidadas.

📌 Por qué le encantará

Visualice la responsabilidad de las tareas definiéndola claramente entre los departamentos y los miembros del equipo.

Evita la redundancia designando a una sola persona responsable por cada tarea.

Mejora la eficiencia del equipo mediante la asignación dinámica de recursos y el equilibrio de la carga de trabajo.

Ayuda a realizar el seguimiento del progreso mediante una panorámica de quién hace qué.

🎯 Casos de uso ideales Ideal para pequeñas y medianas empresas de tamaño pequeño a mediano en las que los responsables de proyectos necesitan una herramienta sencilla para agilizar las operaciones y obtener visibilidad sobre las responsabilidades de las tareas.

6. Plantilla POE de responsabilidades laborales de ClickUp

Descargar esta plantilla Establezca expectativas y estandarice las responsabilidades laborales con la plantilla POE de responsabilidades laborales de ClickUp.

Personaliza la plantilla POE de responsabilidades laborales de ClickUp para establecer procedimientos operativos estándar para documentar las responsabilidades laborales.

Los gerentes pueden utilizarlo para proporcionar comentarios sobre las expectativas básicas, las tareas y los resultados de todos los títulos de trabajo. Comunicar estos valores de forma explícita ayuda a los empleados a comprender inmediatamente lo que se espera de ellos.

📌 Por qué le encantará

Establece directrices claras para cada rol, lo que reduce la necesidad de aclaraciones constantes.

Estandariza las responsabilidades laborales entre los equipos para mantener la coherencia.

Refuerza las iniciativas de formación y desarrollo de capacidades para los empleados nuevos y existentes.

Se actualiza fácilmente cuando los empleados cambian de roles y títulos.

🎯 Casos de uso ideales Ideal para departamentos de RR. HH. y jefes de equipo que deben estandarizar las responsabilidades laborales.

Esta plantilla RACI resulta muy útil a la hora de incorporar a nuevos empleados o ayudar al personal interno a adaptarse a sus nuevos roles.

7. Plantilla de matriz de control de acceso basado en roles de ClickUp

Descargar esta plantilla Gestión de permisos basados en roles utilizando la plantilla de matriz de control de acceso basado en roles de ClickUp.

La plantilla de matriz de control de acceso basado en roles de ClickUp ayuda a gestionar el acceso basado en roles dentro de un proyecto, una organización o recursos externos.

La matriz RACI facilita a los gestores de proyectos la asignación y supervisión de permisos en función de los roles de las partes interesadas. Por ejemplo, el responsable técnico tendría más información que un SDE recién contratado.

📌 Por qué le encantará

Mantenga la seguridad durante todo el proyecto controlando los niveles de acceso de manera eficiente.

Garantiza que solo el personal autorizado pueda tener vista o realizar la edición de determinadas tareas.

Mejora la transparencia al aclarar lo que cada persona puede (y no puede) hacer.

Mantenga la información de acceso actualizada y realice ajustes según cambien los roles.

🎯 Casos de uso ideales Perfecto para organizaciones o equipos grandes.

Úselo en casos en los que necesite controlar estrictamente el acceso basado en roles, como en el desarrollo de aplicaciones web o móviles.

Potencia tus tareas de proyecto con ClickUp.

La creación de una matriz RACI mejora significativamente la responsabilidad y la colaboración del equipo. Prepara a su equipo para experimentar con herramientas de toma de decisiones más prácticas, como el marco DACI (abreviatura de «Driver, Approver, Contributor, Informed», que significa «impulsor, aprobador, colaborador, informado»), que proporciona una mayor claridad en torno a los roles.

Tanto si utiliza RACI como DACI, una cosa está clara: elegir la herramienta adecuada influye en la eficacia del marco. Si no quiere verse limitado por los límites de Excel, ClickUp es una excelente alternativa con varias plantillas para empezar. ¡Regístrese en ClickUp y prepárese para llevar sus habilidades de gestión de proyectos al siguiente nivel!