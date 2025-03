Cómo explicar el job hopping en una entrevista

Antaño, nuestros padres y abuelos tenían una regla de oro: encontrar una empresa, jurar lealtad y quedarse allí para siempre a cambio de seguridad y estabilidad laboral.

Pasar de un trabajo a otro solía verse como una señal de alarma para los empresarios.

Sin embargo, desde principios de la década de 2020, cambiar de trabajo está mucho más aceptado e incluso se considera una forma de que las personas (especialmente las de la generación Z) exploren nuevas oportunidades y desarrollen sus carreras.

Pero aquí está la verdadera pregunta: ¿pueden estas personas pasar sin problemas las entrevistas de trabajo y explicar todos esos cambios rápidos de trabajo sin levantar sospechas?

En este artículo compartimos algunos consejos sobre cómo explicar los cambios de trabajo en una entrevista. Vamos a asegurarnos de que estás preparado para dejar una buena primera impresión en el director de recursos humanos

¿Qué es el job hopping?

Cambias de trabajo con frecuencia, a menudo cada dos años o menos.

Esta tendencia ha despegado en la población activa actual, con 86% de las personas encuestadas en un Encuesta de Hays en LinkedIn están de acuerdo en que no pasa nada por dejar una posición en un plazo de 18 meses: ¡más de la mitad lo han terminado ellos mismos!

¿Es tan malo cambiar de trabajo?

Aunque los directores de recursos humanos sigan desconfiando de un currículum lleno de periodos cortos, cambiar de trabajo tiene sus ventajas. Te permite explorar nuevas oportunidades de aprendizaje, ganar más o encontrar una cultura empresarial que encaje mejor contigo.

Por supuesto, algunos empresarios pueden preguntarse si cambiar de trabajo con frecuencia significa que no has tenido la oportunidad de enfrentarte a una serie de retos o de llevar a cabo proyectos en su totalidad.

Siempre existe la posibilidad de que un director de recursos humanos se preocupe por repetir el proceso de contratación y formación antes de lo que le gustaría si contrata a una persona que cambia de trabajo con frecuencia.

Pero seamos realistas: estas ventajas pueden hacer que merezca la pena cambiar de trabajo de vez en cuando.

Cada vez son más las empresas que entienden por qué los trabajadores cambian de puesto en sectores como el tecnológico, en el que la mentalidad de "trabajo para toda la vida" hace tiempo que no existe. Y esta mentalidad se está aceptando cada vez más en distintos campos.

Por qué se cambia de trabajo

Antes de empezar a preparar esa entrevista de trabajo, es útil entender por qué es tan común cambiar de trabajo.

Veamos algunas de las principales motivaciones de estos frecuentes cambios.

1. Crecimiento profesional: Búsqueda de mejores oportunidades o salarios más altos

Según un informe del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, casi la mitad de los desempleados en 2022 vieron cómo sus salarios superaban la inflación. Por el contrario, menos de la mitad de los que permanecieron en la misma empresa recibieron aumentos acordes con el aumento de los costes.

Para ponerlo en perspectiva, casi uno de cada cuatro jóvenes de la Generación Z que cambiaron de trabajo vio aumentar sus ingresos en 50.000 dólares en cinco años.

Sin embargo, cambiar de trabajo no es sólo cuestión de sueldo.

Para muchos, es una forma de explorar la promoción profesional y adquirir experiencias diversas.

Al cambiar de rol y de empresa, las personas pueden enfrentarse a nuevos retos, ampliar sus conocimientos y ascender más rápidamente en la escala empresarial.

2. Dinámica del sector: Contratos de corta duración o trabajo temporal en sectores como la tecnología o el marketing

¿Sabes por qué nuestras generaciones anteriores probablemente trabajaron para una sola empresa toda su vida? Lealtad.

El trabajo duro y la dedicación significaban que probablemente serías recompensado, ascendido y cuidado.

Pero puede que ese no sea el caso ahora en la mayoría de los escenarios.

Desde enero de 2023, la friolera de 949 empresas tecnológicas han despedido a más de 200.000 empleados .

Los despidos masivos y el teletrabajo han impulsado el cambio de empleo. La pandemia también ha cambiado las prioridades de los trabajadores: quieren que se les considere personas y no meras máquinas de productividad.

El auge del trabajo por horas y de los contratos de corta duración, sobre todo en los sectores de la tecnología y el marketing, también ofrece flexibilidad a los trabajadores el 36% de la mano de obra estadounidense participa en roles de "gig" y el 39% de los adultos trabaja por cuenta propia.

3. Motivos personales: Traslados, responsabilidades familiares o encontrar el ajuste adecuado

Ya sea por traslado, por responsabilidades familiares o por encontrar una empresa que se adapte a sus necesidades, metas personales a menudo impulsan la rotación laboral, ya que los empleados buscan roles que se ajusten mejor a su estilo de vida y sus valores. Según Deloitte , casi la mitad de los trabajadores de la Generación Z rechazaría a un posible empleador si no se alinea con sus valores personales, y una parte significativa se plantearía dejarlo si en su trabajo actual no se da prioridad a los problemas sociales.

4. Mejora de las habilidades: Cambiar de trabajo para adquirir nuevas competencias o experiencias

¿Sabía que más de la mitad de la mano de obra mundial corre el riesgo de perder su empleo simplemente por no estar al día de las nuevas competencias?

Así de importante es el desarrollo de competencias.

A Estudio McKinsey concluye que la falta de desarrollo profesional es una de las principales razones por las que la gente abandona su trabajo.

Y no se trata solo de necesitar nuevas competencias, sino también de encontrar la orientación adecuada.

Si cambias de trabajo para adquirir nuevas habilidades y experiencias que se ajusten a tus metas profesionales, es una valiosa información que puedes compartir en tu próxima entrevista de trabajo.

Preocupaciones habituales de los empresarios sobre los cambios de trabajo

A pesar de todas las ventajas que puede suponer cambiar de trabajo, no es ningún secreto que algunos empresarios no verán con buenos ojos tu currículum si detectan en él varios cambios rápidos de empleo.

Averigüemos por qué se sienten así y cómo puedes solucionarlo.

Preocupación nº 1: Estabilidad y compromiso

Cuando los directores de recursos humanos ven que alguien cambia de trabajo con frecuencia, se preguntan si te quedarás el tiempo suficiente para tener un impacto duradero. El temor es que los que cambian de trabajo perturben la estabilidad del equipo y abandonen la empresa al poco tiempo.

Los cambios de trabajo también pueden dificultar el establecimiento de relaciones duraderas con compañeros y jefes. Sin esas conexiones, avanzar dentro de la empresa puede ser una ardua batalla.

Pero la buena noticia es que, con el enfoque adecuado, cambiar de trabajo puede ayudarte a adquirir valiosas habilidades, impulsar tu carrera e incluso negociar un salario más alto.

Si puede demostrar que sus anteriores cambios de trabajo fueron decisiones estratégicas y orientadas al crecimiento, puede convertir estas preocupaciones comunes en un relato positivo. Haz hincapié en las habilidades adquiridas y en tu capacidad para adaptarte rápidamente a nuevos entornos.

Preocupación nº 2: Costes de contratación y formación

Esta es la principal razón por la que los RR.HH. desconfían de los que cambian de trabajo: el coste de contratar y formar a nuevas personas.

No existe una fórmula universal para calcular los costes de contratación en todas las posiciones y sectores, pero contratar a un nuevo empleado puede costar a veces más que su salario anual.

Piénsalo: tienes los gastos de RRHH, las horas dedicadas a entrevistar candidatos y luego está el periodo de formación, durante el cual la productividad es baja mientras el nuevo empleado se pone al día.

Sin embargo, el ROI de un nuevo empleado mejora cuanto más tiempo permanezca en la empresa. ¿Invertir 40.000 dólares en contratar a un profesional de ventas que ayudará a generar millones en ventas durante los próximos cinco años? Es un buen negocio.

Pero si esos mismos 40.000 dólares se gastan en alguien que se va después de sólo ocho meses, el ROI parece de repente insignificante.

Cómo enmarcar positivamente el cambio de trabajo en las entrevistas

Ahora que ya hemos hablado de las razones más comunes para cambiar de trabajo, vamos a explorar lo más interesante: cómo abordar el tema de los cambios de trabajo en esas importantísimas entrevistas de trabajo.

Aquí tienes algunas estrategias que te ayudarán a dar un giro positivo a tu trayectoria profesional.

Destaca las ventajas de una experiencia diversa

La cuestión es la siguiente: es probable que tus jefes valoren el desarrollo profesional tanto como tú.

Por tanto, parte de esa premisa y plantea tu cambio de trabajo como una serie de movimientos estratégicos para el crecimiento profesional.

Comparta historias de cuando ha dado un paso adelante ante nuevos retos o ha asumido responsabilidades fuera de su rol oficial. Demuestra cómo tu capacidad de adaptación te ha ayudado a gestionar distintas tareas y te ha convertido en un candidato versátil.

Y no olvide mencionar los cursos profesionales o certificaciones que haya completado a lo largo de su carrera. Esto demuestra tu confirmación de que sigues aprendiendo.

Deje claro que no abandona el barco sólo por diversión, sino que elige intencionadamente roles que se ajustan a sus metas profesionales y a su crecimiento personal.

Alinear los cambios de trabajo con el crecimiento profesional

¿Uno de los secretos mejor guardados para tener éxito en la búsqueda de empleo?

Céntrate en lo que tienes, no en lo que "te falta"

Puede que tu historial laboral muestre periodos cortos en varios trabajos, pero ¿sabes qué? Has desarrollado un impresionante conjunto de habilidades que abarca varios roles

Cuando hable de sus experiencias, destaque las habilidades que ha adquirido. A continuación, subraya cómo estas habilidades han contribuido a tu crecimiento profesional.

Por ejemplo, subraya tu capacidad de adaptación, tu habilidad para aprender con rapidez y cómo el hecho de alternar entre distintos roles te ha convertido en un candidato polifacético capaz de enfrentarse a casi cualquier cosa.

Siga desarrollando este tema en sus entrevistas de trabajo y cartas de presentación compartiendo ejemplos concretos de situaciones en las que arriesgarse o probar cosas nuevas te ha ayudado a crecer.

Explique los cambios de trabajo voluntarios frente a los involuntarios

Entender la diferencia entre cambios de trabajo voluntarios e involuntarios es esencial.

Transmitirla es aún más importante.

No todos los traslados son por elección, y aclarar tu situación a los posibles empleadores es importante.

Los cambios voluntarios son los que inicias tú, por ejemplo, porque buscas nuevos retos, un mayor desarrollo profesional o, simplemente, una mejor adaptación a tus metas personales.

Puede que hayas encontrado un rol que te ofrezca la oportunidad de desarrollar habilidades que encajen con tu trayectoria profesional, o puede que hayas aprovechado la oportunidad de ganar un salario más alto.

Los cambios involuntarios, por otra parte, son los que se producen fuera de su control. Los despidos, los cierres de empresas e incluso los roles contractuales que terminan según lo planeado entran en esta categoría.

Muchas personas experimentan cambios de trabajo debido a factores externos, como despidos masivos o reducciones de plantilla. Cuando expliques estas situaciones, puedes enmarcarlas como valiosas experiencias de aprendizaje que te ayudaron a orientar tu trayectoria profesional.

Por ejemplo, si te despidieron, comparte cómo aprovechaste ese tiempo para replantearte tus metas y adquirir nuevas habilidades.

Mantente firme en tus valores en el trabajo

Los Millennials y la Generación Z saben lo que defienden y quieren que esos valores sean fundamentales en su trabajo diario.

Con herramientas como Blind y Fishbowl, responsabilizar a las empresas es más fácil que nunca.

Estas plataformas anónimas son los lugares a los que acudir para cotillear sin filtros sobre el lugar de trabajo, donde encontrarás a gente que se hace las grandes preguntas: "¿Cuánto ganas?"; "¿Debería aceptar acciones en lugar de un aumento?"; "¿Nuestra empresa se preocupa por nosotros?"

Así que, si has saltado de una empresa a otra que no se ajustaba a tus valores fundamentales, compártelo con tus posibles empleadores de forma que quede patente tu compromiso con la transparencia y la integridad.

Y si un director de recursos humanos no aprecia tu honestidad, especialmente cuando se trata de problemas graves, tómalo como una señal de alarma.

Prepara tu entrevista de trabajo con ClickUp

Puede que pienses que con sólo leer estas estrategias estarás preparado para superar con éxito tu entrevista de trabajo, pero seamos realistas: eso puede provocar fácilmente silencios incómodos en la llamada.

La forma ideal de prepararse es practicar estas estrategias con una completa herramienta de productividad y gestión de tareas como ClickUp .

ClickUp le ofrece algunas formas de preparar su entrevista,

Programe su tiempo de preparación con los recordatorios de ClickUp

El primer paso es dedicar tiempo a la preparación.

Utiliza ClickUp para establecer recordatorios de sesiones de entrevistas de prueba, de investigación o simplemente para practicar esas omnipresentes preguntas del tipo "Háblame de una vez...".

Con los recordatorios programados, puedes asegurarte de que perfeccionas tus habilidades y te mantienes concentrado.

programe sesiones periódicas de simulacros de entrevistas con amigos, compañeros o profesionales mediante los Recordatorios de ClickUp recurrentes_

Seguimiento del progreso con listas de control de ClickUp

ClickUp facilita la organización de todo lo que necesita.

Ajuste una lista de control para las habilidades y experiencias que desee destacar en su entrevista.

Haz un seguimiento de tus progresos con un Lista ClickUp -crea una lista de control de "Habilidades de gestión de proyectos" con elementos como Gestión de riesgos y Comunicación con las partes interesadas, y márcalos a medida que practicas.

organice la preparación de sus entrevistas para la gestión de proyectos creando una lista ClickUp

Simplifique su investigación con ClickUp Brain Cerebro ClickUp es tu herramienta de referencia para buscar empresas y puestos de trabajo.

Pega una descripción del puesto en ClickUp Brain y deja que el asistente IA la resuma para identificar las habilidades clave, las cualificaciones, el historial laboral y las experiencias con empresas anteriores que debes destacar durante la entrevista. También puedes utilizarlo para investigar los antecedentes de la empresa, conocer las tendencias del sector y revisar los requisitos específicos del puesto.

ClickUp Brain puede incluso ayudarte a hacer una lluvia de ideas sobre posibles preguntas para una entrevista de trabajo. Escribe temas como "retos de liderazgo" y te sugerirá preguntas acordes con el rol.

deja que ClickUp Brain resuma las ofertas de empleo y te ayude a encontrar la combinación perfecta

Perfecciona las respuestas de tus entrevistas

ClickUp Brain puede ayudarte a perfeccionar tus respuestas a las preguntas de comportamiento más complicadas.

Si te preocupan términos o conceptos específicos, ClickUp Brain también puede ayudarte a entender la jerga del sector y a preparar respuestas para preguntas técnicas, de modo que puedas hablar con fluidez sobre cualquier tema.

Formular preguntas y alinearse con la cultura de la empresa

¿Se pregunta qué preguntar a su entrevistador?

ClickUp Brain puede ayudarle a formular preguntas abiertas y perspicaces basadas en los valores y la cultura de la empresa.

Si practicas estas preguntas de antemano, podrás mostrar un interés genuino y causar una impresión memorable.

practica preguntas personalizadas para entrevistas de trabajo con ClickUp Brain_

Gestiona tus candidaturas con la plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp

Plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp

¿Le parece compleja la búsqueda de empleo y no sabe por dónde empezar? Plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp simplifica el proceso ofreciéndote un espacio práctico para organizar todo lo que necesitas para perfeccionar tu solicitud y la preparación de la entrevista.

Esta plantilla le permite capturar ofertas de empleo de múltiples fuentes y gestionarlas en un lugar central, ofreciéndole una visión clara de sus opciones. También ofrece una función para el seguimiento de conversaciones con los reclutadores y jefes de contratación.

Puede empezar a organizar su proceso de búsqueda de empleo en sólo unos clics con las vistas personalizadas, como las solicitudes prioritarias, la lista de empresas y la fase de solicitud. Puedes crear un plan de acción completo para cada oferta de empleo a la que te presentes, que incluya el envío de solicitudes, la programación de entrevistas, la investigación de la empresa y el seguimiento de los contactos.

Al ayudarte a mantenerte al día de los plazos, te aseguras de no perderte tareas importantes ni olvidarte de hacer un seguimiento.

Consejos para abordar el job hopping durante la entrevista

A continuación se ofrecen algunos consejos para transformar cualquier preocupación sobre los cambios de trabajo en una narrativa de crecimiento profesional decidido.

Consejo nº 1: Sea sincero y confíe en sí mismo

En lugar de dar vueltas a tu historial laboral, asume con confianza tus decisiones.

Abordar de frente tus movimientos profesionales demuestra que eres consciente de ti mismo y que no temes hablar del camino que te ha traído hasta aquí.

También ofrece al director de recursos humanos la oportunidad de ver tus otras cualidades y comprender tus experiencias en trabajos anteriores.

Consejo #2: Mostrar compromiso a largo plazo

Cuando los empresarios te preguntan: "¿Dónde te ves dentro de cinco años?", quieren saber si piensas quedarte o si ya estás pensando en la próxima salida.

Es el momento perfecto para demostrar que no piensas sólo a corto plazo.

Puedes decir algo como

desde que vi por primera vez este rol, me entusiasmó la idea de incorporarme y aportar mis habilidades a su equipo. Estoy deseando utilizar mis dotes de atención al cliente para ganarme a los clientes y ayudar a la empresa a crecer. Más adelante, me encantaría asumir responsabilidades adicionales, tal vez incluso formar a novatos o dirigir un equipo. Dentro de cinco años, espero tener un título de gestión de proyectos, o algo igual de genial"

La conexión de tus metas con el futuro de la empresa les demuestra que estás aquí para algo más que una parada rápida. Estás aquí para dejar huella y crecer con el equipo.

Consejo nº 3: Céntrate en el futuro

habla de cómo encaja este rol en tu plan de vida

Los empleadores quieren saber que estás considerando este trabajo como parte de tus metas profesionales. Exponga su visión para los próximos años, pero con un guiño a cómo eso les beneficia a ellos también.

Menciona que te entusiasma asumir nuevos retos y aportar un poco más de dinamismo al equipo.

Ejemplos de cómo responder a preguntas sobre cambios de trabajo

A continuación te ofrecemos algunos ejemplos de cómo responder con confianza a las preguntas más difíciles y demostrar que cada cambio forma parte de un plan profesional más amplio e intencionado.

Ejemplos de respuestas basados en distintos escenarios

1. Respuesta orientada al crecimiento profesional

Si ha cambiado de trabajo con frecuencia para buscar nuevas oportunidades de aprendizaje, puede enmarcarlo como una confirmación del crecimiento profesional.

Así es como podría responder:

cada uno de mis roles anteriores me ha permitido adquirir nuevas habilidades y experiencias que se alinean con mis metas profesionales. Cambié de posición cuando sentí que había aprendido lo que necesitaba y vi la oportunidad de afrontar nuevos retos. Por ejemplo, en mi último trabajo me centré en la gestión de proyectos, un área que no había explorado antes. Ahora estoy preparada para reunir todas estas habilidades y contribuir a un rol que ofrezca crecimiento y la oportunidad de tener un impacto a largo plazo. Esta posición es perfecta para ello"

2. Razones familiares o personales

Si has cambiado de trabajo por traslado o circunstancias personales, es mejor que destaques tu capacidad de adaptación y te centres en tu confirmación de la carrera:

a lo largo de los años he cambiado varias veces de trabajo por necesidades familiares y traslados, pero cada traslado me ha enseñado a adaptarme rápidamente y a sacar el máximo partido de las nuevas situaciones. Por ejemplo, cuando me trasladé, tuve la oportunidad de trabajar con un equipo completamente nuevo, lo que amplió mi red profesional y y amplié mis competencias . Ahora que estoy asentada y centrada en mis metas profesionales a largo plazo, me entusiasma encontrar un rol en el que crecer con la empresa y hacer una contribución significativa a largo plazo"_

Qué evitar al explicar el cambio de trabajo

Cuando se trata de cambiar de trabajo, es importante evitar algunos errores comunes.

En primer lugar, no hables mal de tus antiguos jefes Aunque tu último trabajo no fuera el de tus sueños, sé discreto.

Hablar negativamente de roles anteriores puede hacerte parecer poco profesional, y nadie quiere contratar a alguien que hablará mal de él en el futuro.

Además, no parezca indeciso o que va improvisando de un trabajo a otro. En lugar de eso, enmarca cada movimiento como una decisión meditada que has tomado para crecer y aprender.

Quieres parecer alguien que sabe lo que quiere, no alguien que va saltando de un trabajo a otro porque no puede decidirse.

Saltar a tu próximo trabajo con ClickUp

El filósofo griego Heráclito dijo sabiamente: "El cambio es la única constante en la vida"

Si has estado cambiando de trabajo, hay una razón detrás de ello, y la mejor manera de tener éxito en futuras entrevistas de trabajo es explicar esa razón con claridad y seguridad.

ClickUp puede facilitarle considerablemente este proceso. Lo mantiene todo organizado y manejable, sin importar lo compleja que pueda parecer su búsqueda de empleo.

Con herramientas como ClickUp Brain, puede agilizar su búsqueda resumiendo las descripciones de los puestos de trabajo y obteniendo información sobre las empresas y las tendencias del sector.

Además, las plantillas de ClickUp son ideales para realizar el seguimiento de las solicitudes, gestionar los contactos y cumplir los plazos, todo ello desde una única y práctica plataforma.

Con recordatorios y listas de control personalizables, ClickUp te ayuda a estar preparado, ya sea para preparar una entrevista de prueba o para repasar tu lista de habilidades.

Toma las riendas de tu búsqueda de empleo inscríbase en ClickUp ¡hoy mismo!