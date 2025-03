Plantillas gratuitas de Airtable para la gestión de proyectos

Si alguna vez te has sentido abrumado por el caos de los proyectos, no estás solo. Desde la gestión de los cronogramas y la comunicación hasta la gestión de problemas inesperados, hay mucho que hacer.

Afortunadamente, las plantillas de gestión de proyectos pueden poner orden en el caos.

Estos marcos de trabajo listos para usar le permitirán ponerse manos a la obra y, con la plantilla adecuada, podrá abarcarlo todo desde el inicio del proyecto hasta la entrega

Airtable es una opción popular por su versatilidad y facilidad de uso.

Para ayudarle a encontrar la más adecuada, hemos elaborado una lista de las seis mejores plantillas de Airtable. También exploraremos plantillas alternativas que podrían adaptarse mejor a sus necesidades.

¿Qué son las plantillas Airtable?

Las plantillas de Airtable son espacios de trabajo pre-construidos diseñados para simplificar la gestión de proyectos. Organizan la información y estructuran los flujos de trabajo con tablas, campos y vistas predefinidas.

Estas plantillas almacenan los datos en formato de hoja de cálculo y son de gran alcance Hojas de cálculo de Google alternativas . Son específicas para cada tarea y ayudan a los equipos a satisfacer eficazmente las necesidades específicas de cada proyecto.

Estos son los principales propósitos que las plantillas de Airtable cumplen para su empresa:

Reducir la molestia de crear seguidores personalizados para cada proyecto

Estandarizar los flujos de trabajo para consistencia entre equipos y tareas

entre equipos y tareas Aumentar la transparencia correlacionando cada tarea y punto de datos

correlacionando cada tarea y punto de datos Gestione la información con una hoja de cálculo rica en funciones oBase de datos Excel ## ¿Qué hace buena a una plantilla Airtable?

Una plantilla Airtable tiene como objetivo aumentar la eficiencia y la productividad del proyecto. Con eso en mente, aquí están los elementos que debe tener en cada plantilla:

Opciones de personalización: Asegúrese de que el marco es fácilmente adaptable y personalizable para satisfacer las diversas necesidades del proyecto

Asegúrese de que el marco es fácilmente adaptable y personalizable para satisfacer las diversas necesidades del proyecto Diseño orientado al propósito: Elija una plantilla Airtable con un diseño y funciones diseñados para su caso de uso previsto. Evite la sobrecarga de información con la estructura prediseñada adecuada

Elija una plantilla Airtable con un diseño y funciones diseñados para su caso de uso previsto. Evite la sobrecarga de información con la estructura prediseñada adecuada Capacidades de automatización: Más allá de la estructura pre-construida que ahorra tiempo, busque plantillas con funciones automatizadas integradas como notificaciones o lógica condicional para reducir aún más el esfuerzo manual

Más allá de la estructura pre-construida que ahorra tiempo, busque plantillas con funciones automatizadas integradas como notificaciones o lógica condicional para reducir aún más el esfuerzo manual Visualización de datos: Seleccione plantillas con herramientas de visualización relevantes, como informes, gráficos y paneles, para obtener información clara y accesible de sus datos

6 Plantillas Airtable para la gestión de proyectos

1. Plantilla de seguimiento de inventario

vía Airtable Airtable's Plantilla de seguimiento de inventario es una solución sólida para optimizar materiales y activos. Esta plantilla ayuda a simplificar la gestión del inventario de productos con campos de datos clave para el inventario, como ID del producto, ubicación y precio.

También permite correlacionar toda la cadena de suministro en subhojas claras

La plantilla visualiza las existencias, el estado de los pedidos y las imágenes de los productos para que pueda actuar en caso de escasez y realizar ventas sabiendo que los productos están listos.

Ideal para: Jefes de tienda y equipos de la cadena de suministro que deseen llevar un seguimiento de los productos físicos. Es ideal para empresas que buscan mantener un inventario saludable y un resultado final positivo.

2. Gestión de contratos de empresa

página de inicio Airtable Si desea gestionar sus contratos de manera eficaz, elija Airtable Plantilla de gestión de contratos de empresa .

Este marco de fácil uso incluye rótulos claros, campos predefinidos y recordatorios automatizados. Estas funciones le ayudan a estar al tanto de los próximos plazos y renovaciones en un entorno dinámico.

Airtable ofrece esta solución en Kanban y vistas Lista para alinear las tareas con los equipos responsables. Esto permite una acción rápida y una gestión fluida del ciclo de vida de los contratos.

Ideal for: Equipos de gestión que buscan impulsar los entregables y mantenerse por delante de los detalles del contrato. También es ideal para empresas que desean establecer relaciones más sólidas con sus proveedores y clientes.

3. Plantilla de gestión de activos de marca

vía Airtable En Plantilla de gestión de activos de marca es una solución diseñada para ayudar a crear y mantener activos de marca. Cuenta con subhojas dedicadas para almacenar guías de estilo, logotipos y mensajes sobre productos.

La plantilla incluye una función de búsqueda para facilitar la recuperación de datos. Reúne todos estos elementos para lograr una coherencia y una tonalidad más uniformes.

Se trata de una excelente plantilla de Airtable para cualquiera que desee mejorar la imagen de marca de forma eficaz.

Ideal para: Empresas que realizan campañas de marca y actualizaciones de productos con regularidad. También es perfecta para proyectos con alta colaboración entre agencias o socios y que necesitan un acceso rápido a los activos de marca.

4. Plantilla simple de seguimiento de candidatos

vía Airtable ¿Desea afinar el seguimiento de los solicitantes? La función Plantilla sencilla de seguimiento de candidatos es una gran elección. Ayuda a organizar a los candidatos, las fases y los detalles en un diseño claro y accesible.

La plantilla sirve de programación de proyectos con una sección para almacenar los datos de los candidatos y las entrevistas. La solución cuenta con campos personalizados como "Decisión necesaria", que indica la necesidad de actuar, y una opción para adjuntar currículos de los candidatos.

La plantilla Simple Applicant Tracking clasifica las solicitudes, entrevistas y seguimientos para una contratación de primera categoría.

Ideal for: Businesses and HR teams that want to improve the management of their candidate interview phases and collaborate with hiring managers.

5. Plantilla de seguimiento de campañas de marketing

vía Airtable Airtable's Plantilla de seguimiento de campañas de marketing es una gran solución de seguimiento para todas sus campañas de marketing. Tiene una vista cronograma para el seguimiento del progreso y rótulos claros para identificar cómo ejecutar una tarea.

La plantilla es fácil de personalizar y utiliza integraciones de terceros de plataformas como Google Ads, herramientas SEO y CRM. De hecho, Airtable le permite colaborar sin problemas y mejorar la alineación para lograr la mejor campaña.

También le permite correlacionar las metas de la campaña, el estado, la plataforma prevista y los recursos creativos. En esencia, es todo lo que necesitas para impulsar los contactos, la notoriedad y la reputación.

Ideal para: Equipos de marketing y personas que buscan visualizar el impacto de la campaña y el rendimiento del producto en todos los canales de comunicación.

Limitaciones del uso de Airtable

Airtable es un buen comienzo para la gestión de proyectos, pero tiene algunos inconvenientes. Aquí hay cuatro límites de Airtable que debe recordar al elegir su plantilla:

Modelos de precios caros: Los planes de pago son costosos, especialmente para equipos grandes. Los costes aumentarán con el número de equipos y proyectos. Hay muchossoftware de bases de datos gratuito/a que ofrecen potentes funciones sin tener que pagar por actualizarlas

Los planes de pago son costosos, especialmente para equipos grandes. Los costes aumentarán con el número de equipos y proyectos. Hay muchossoftware de bases de datos gratuito/a que ofrecen potentes funciones sin tener que pagar por actualizarlas Restricciones en la entrada de datos: Los entornos de trabajo tienen límites en el número de entradas, lo que dificulta el manejo de datos a gran escala. Incluso los planes de nivel Enterprise tienen un límite de 500.000 entradas

Los entornos de trabajo tienen límites en el número de entradas, lo que dificulta el manejo de datos a gran escala. Incluso los planes de nivel Enterprise tienen un límite de 500.000 entradas Compartibilidad básica: Los ajustes de permisos son básicos en las plantillas de Airtable, limitados al nivel de tabla o base. Sin campos o registros específicos, los equipos no tienen un control en profundidad sobre la edición de datos

Los ajustes de permisos son básicos en las plantillas de Airtable, limitados al nivel de tabla o base. Sin campos o registros específicos, los equipos no tienen un control en profundidad sobre la edición de datos Espacios de trabajo aislados: Los espacios de trabajo están aislados, lo que impide enlazar o compartir bases entre distintos entornos de trabajo. Esto es inadecuado para la gestión de proyectos y datos interfuncionales o globales

💡 Pro Tip: Airtable se considera a menudo para la gestión de bases de datos, así que aquí hay una lista de software de base de datos de clientes para que tome una decisión con conocimiento de causa.

Alternativa a las plantillas Airtable

Las plantillas de Airtable son conocidas por su atractivo visual y casos de uso detallados. Sin embargo, sus límites revelan que no son las mejores herramientas de gestión de proyectos en términos de personalización y conjuntos de funciones.

Para la gestión de proyectos, ClickUp es definitivamente una mejor opción, ya que la plataforma excelentes en la colaboración y la gestión de tareas. He aquí una comparación.

Función Airtable ClickUp Función Airtable ClickUp Característica Airtable ClickUp ClickUp Funcionalidad básica: Gestión de proyectos basada en bases de datos. Gestión de proyectos que va más allá de las bases de datos Interfaz de usuario ✅Interfaz intuitiva, sencilla y similar a una hoja de cálculo ✅Interfaz intuitiva, rica en funciones y navegable ✅ Interfaz de usuario intuitiva, sencilla y similar a una hoja de cálculo Curva de aprendizaje ✅ 🏆Corto por sus funciones básicas. Fácil de aprender, pero sin recursos dedicados ✅Ligeramente más largo debido a sus completas funciones. Viene con material de aprendizaje y orientación Personalización ➖Se detiene en la flexibilidad de vistas, campos y tablas ✅ 🏆Extensiva personalización desde campos de datos hasta automatización y flujo de trabajo ✅ Gestión de tareas ✅Gestión básica de tareas como asignar tareas, ajustar fechas límite ✅ 🏆Gestión eficiente de tareas, incluyendo subtareas, dependencias, diagramas de) Gantt, y gestión de la carga de trabajo ✅ ✅ 🏆Gestión eficiente de tareas, incluyendo subtareas, dependencias, diagramas de) Gantt, y gestión de la carga de trabajo ✅ ✅ 🏆Gestión eficiente de tareas, incluyendo subtareas, dependencias, diagramas de) Gantt, y gestión de la carga de trabajo ✅ 🏆Gestión eficiente de tareas, incluyendo subtareas, dependencias, diagramas de) Gantt, y gestión de la carga de trabajo Colaboración ✅ Colaboración en tiempo real en registros y campos ✅ 🏆 La colaboración en tiempo real se extiende a datos, visualizaciones, chatear dentro de la app, comentarios, e incluso comentarios asignados ✅ ✅ 🏆 Gestión de tareas eficiente, incluyendo subtareas, dependencias, gráficos de Gantt y gestión de la carga de trabajo Automatización ✅Cubre notificaciones, recordatorios y flujos de trabajo básicos ✅ 🏆Potente automatización que cubre flujos de trabajo complejos, lógica condicional e integraciones nativas con más de 1000 apps ✅ 🏆Automatización que cubre notificaciones, recordatorios y flujos de trabajo básicos ✅ 🏆Potente automatización que cubre flujos de trabajo complejos, lógica condicional e integraciones nativas con más de 1000 apps ✅✅✅ Visualización de datos ✅ Gráficos y paneles básicos para la visualización de datos ✅ 🏆Diversas opciones de visualización, incluidos paneles personalizados, gráficos y funciones de (elaboración de) informes ✅ 🏆Diversas opciones de visualización, incluidos paneles personalizados, gráficos y funciones de (elaboración de) informes Precios ✅Existen planes gratuitos con funciones limitadas. Los planes de pago suelen ser bastante caros ✅✅✅Plan gratuito disponible con más funciones y opciones de pago asequibles ✅✅Plan gratuito disponible con más funciones y opciones de pago asequibles ✅✅✅Plan gratuito disponible con más funciones y opciones de pago asequibles

Ahora, vamos a explorar algunas plantillas ClickUp que son ideales para proyectos profesionales y personales.

1. Plantilla de CRM de ventas ClickUp

Gestione los clientes potenciales y aumente la satisfacción del cliente con la plantilla de CRM de ventas de ClickUp

En Plantilla CRM de ventas ClickUp mejora la satisfacción del cliente y la gestión de clientes potenciales. Realice un seguimiento de las ventas con 20 estados, como "No cualificado", para aclarar el tipo de cliente potencial y los esfuerzos necesarios.

Las vistas personalizadas ayudan a su CRM y a su equipo de ventas a mantenerse organizados y centrados. Funciones como la vista de resumen ofrecen una instantánea de todo el proceso de ventas y sus resultados.

La plantilla se integra con múltiples gestión de proyectos de ventas herramientas para cubrir todo su proyecto de ventas. Simplifica la creación y delegación de tareas y facilita actividades como el seguimiento de los comentarios y las revisiones del proyecto.

Ideal para: Equipos de ventas y empresas que buscan mejorar la gestión de clientes potenciales, aumentar la satisfacción del cliente y agilizar su canal de ventas con una solución CRM organizada.

Leer más: Echa un vistazo a la parte superior Plantillas CRM si busca alternativas dedicadas a mejorar el rendimiento de su función CRM.

2. Plantilla de seguimiento de la competencia de ClickUp

Plantilla de seguimiento de competidores de ClickUp

Si necesita realizar un seguimiento de la competencia en el mercado, la plantilla Plantilla de seguimiento de la competencia de ClickUp es para usted. Detecte a los competidores habituales y a las nuevas empresas con la revisión prediseñada de la fecha de lanzamiento.

Obtendrá campos de datos para registrar rápidamente categorías de productos, precios, valoraciones y funciones clave.

Al correlacionar las páginas de productos y los eslóganes, podrá hacer un seguimiento de los temas de marketing de la competencia. Esta plantilla es esencial para su empresa si desea mantener o crear una ventaja competitiva

Ideal para: Equipos de marketing y empresas que buscan supervisar la competencia en el mercado, analizar las estrategias de los competidores y mantener una ventaja competitiva mediante un seguimiento organizado.

3. Plantilla de matriz de funciones de productos ClickUp

Plantilla de matriz de funciones de productos ClickUp

Ya se trate de revisar la estrategia de producto o de comparar sus opciones, la Plantilla de matriz de funciones de productos ClickUp es la solución que necesita.

Correlaciona todos los detalles con rótulos claros y codificados por colores, garantizando impresionantes visualizaciones de hojas de ruta de productos. Las herramientas integradas de gestión de tareas garantizan la rápida publicación de funciones, mientras que las vistas personalizadas identifican las funciones de mayor valor.

Con la edición colaborativa y el plan de capacidad, esta plantilla alinea los esfuerzos del equipo y optimiza los recursos. ClickUp ofrece funciones avanzadas de automatización, dependencias y grabación de pantalla para mejorar el seguimiento de las funciones del producto.

Esta estructura es una opción excelente para planificar eventos, especialmente el lanzamiento de un producto o de una función.

Ideal para: Equipos de productos y gestores de proyectos que buscan visualizar eficazmente las funciones de los productos, agilizar los lanzamientos de funciones y mejorar la colaboración durante los debates sobre la estrategia de productos.

4. Plantilla de directorio de empleados ClickUp

Registre y haga un seguimiento de todos los datos de los empleados para gestionar recursos y capacidades con la plantilla de directorio de empleados de ClickUp

En Plantilla de directorio de empleados ClickUp es una joya de RR.HH. creada para organizar la gestión de los empleados. Su diseño sencillo y llamativo proporciona una vista clara de su plantilla.

El marco tiene diferentes estados para la información precisa de cada individuo, como su ubicación, bonificaciones, cumpleaños, e incluso su estado actual de empleo.

Ideal para pequeñas y grandes organizaciones, la plantilla se integra bien con soluciones de RRHH y CRM. Funciones como las vistas de Carga de trabajo y Tablero previenen la escasez de personal y planifican el absentismo.

Además de ser un plantilla de directorio es una excelente plantilla de incorporación de empleados. Si se implementa pronto, ofrece una experiencia clara y estructurada a los nuevos empleados.

Ideal para: Equipos de RRHH y organizaciones de todos los tamaños que buscan agilizar la gestión de empleados, mejorar los procesos de incorporación y mantener un directorio de empleados organizado.

5. Plantilla de informe semanal de ventas ClickUp

Informe semanal de ventas

¿Quiere impresionar a la dirección ejecutiva y ahorrar tiempo en la elaboración de informes rutinarios? Elija la plantilla Plantilla de informe semanal de ventas ClickUp .

Las múltiples vistas de este marco le permiten presentar los datos de forma eficaz a las distintas partes interesadas. Sigue métricas clave como llamadas en frío, productos vendidos y desviación de objetivos para medir tu impacto semanal al instante.

¿Necesita compatibilidad con la gestión o quiere mostrar sus logros? Esta plantilla es perfecta para ambos casos y es fácil de entender. Correlaciona el rendimiento de los productos, realiza un seguimiento de tu tiempo y analiza las interacciones.

Es una solución perfecta para visualizar el comportamiento de los clientes, la eficiencia y las áreas de mejora.

Ideal para: Profesionales de ventas y Teams que deseen informar eficientemente sobre métricas semanales, mostrar logros y obtener la compatibilidad de la dirección con presentaciones de datos claras e impactantes.

6. Plantilla de hoja de cálculo para la gestión de proyectos ClickUp

Plantilla de hoja de cálculo de gestión de proyectos de ClickUp

En Plantilla de hoja de cálculo para la gestión de proyectos ClickUp es la actualización ideal de Airtable. Con una interfaz de hoja de cálculo, este marco garantiza flexibilidad y funciones en un formato familiar.

El sitio plantilla de hoja de cálculo correlaciona sus proyectos en fases y visualiza el progreso con códigos de color claros. ClickUp ofrece vistas personalizadas como "Entregables", "Problemas" y "Gantt de proyecto" para comprender los cuellos de botella, los cronogramas y los objetivos.

La plantilla cuenta con una guía de inicio y ayuda a correlacionar los procesos internos, como los flujos de trabajo de aprobación. ¿Necesita una vista única para su empresa? Puede personalizar la suya al instante.

Ideal para: Jefes de proyecto y equipos que buscan una herramienta flexible y fácil de usar para visualizar las fases del proyecto, hacer un seguimiento del progreso y personalizar los flujos de trabajo sin problemas.

7. Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp

Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp

En Plantilla de seguimiento de ventas ClickUp es ideal para realizar un seguimiento de las conversiones de su equipo de ventas.

El útil marco incluye diversos estados personalizados prediseñados para visualizar el progreso de las tareas. Los estados "Meta cumplida" y "En curso" son excelentes ejemplos que ayudan a los equipos de ventas a evaluar los próximos pasos.

Campos personalizados como los gastos de envío y las metas de beneficios mantienen a su equipo centrado en los objetivos de la empresa. Además, el vibrante diseño facilita la identificación de las perspectivas.

Las visualizaciones únicas, incluida la vista "Volumen de ventas por mes", le ayudan a realizar un seguimiento de las tendencias de ventas. La plantilla permite personalizaciones rápidas para realizar un seguimiento de métricas como las tasas de conversión y visualizar el valor de la vida útil del cliente.

**Ideal para Equipos de ventas y empresas que buscan realizar un seguimiento eficaz de las conversiones de ventas, evaluar el progreso y visualizar métricas clave para una mejor toma de decisiones.

8. Plantilla de horario de gestión del tiempo ClickUp

Plantilla de horario de gestión del tiempo de ClickUp

En Plantilla de horario de gestión del tiempo ClickUp es lo último en productividad y eficiencia de tareas. Con un simple campo de datos "tipo de actividad", puede segmentar los objetivos personales y profesionales.

La plantilla incluye una vista de registro de actividad para desglosar las tareas en función del día. Su vista Carga de trabajo garantiza que no te sobrecargues ni sobrecargues a los miembros de tu equipo al asignar tareas.

Sus fechas de inicio y vencimiento claras ayudan a visualizar el progreso y los objetivos calcular el tiempo empleado . Funciones como el botón de comentarios, el nivel de prioridad y la estimación del esfuerzo te permitirán realizar tareas a la velocidad del rayo.

Ideal para: Profesionales y equipos con el objetivo de mejorar la productividad, gestionar las tareas de manera eficiente, y mantener una carga de trabajo equilibrada, mientras que el seguimiento del tiempo de manera efectiva.

9. Plantilla ClickUp de Seguimiento de Hábitos Personales

Plantilla de seguimiento de hábitos personales ClickUp

En Plantilla de seguimiento de hábitos personales ClickUp es lo que necesitas para formar nuevos hábitos con convicción y constancia. Al fin y al cabo, un hábito se forma en 21 días, pero es fácil que se pierda sin orientación.

Consigue tus aspiraciones personales y profesionales con sus aplicaciones, como la mejora del estilo de vida, el desarrollo de habilidades o incluso la solución a la procrastinación.

Esta plantilla de tareas se integra en cualquier proyecto existente con un solo clic. Incluye subtareas para correlacionar la fecha y casillas de selección para ayudar a marcar el progreso.

Visualiza tu progreso en la tarea principal y en las subtareas como una atractiva barra de progreso. Este framework de ClickUp hará el truco si quieres que el seguimiento de hábitos sea motivador a la vez que intuitivo.

Ideal para: Personas que buscan desarrollar y mantener nuevos hábitos de manera eficaz, mientras que el seguimiento del progreso de una manera motivadora e intuitiva.

10. Plantilla de plan de presupuesto personal ClickUp

Plantilla de plan de presupuesto personal ClickUp

¿Quieres gestionar mejor tu dinero? En Plantilla de plan de presupuesto personal de ClickUp es la herramienta perfecta para calmar la ansiedad financiera. Gracias a sus ocho campos de datos, la información no se desordena y, por ejemplo, el campo de categoría facilita la detección de ingresos y gastos.

¿Quieres un plan de acción? La función de IA incorporada, Cerebro ClickUp te ayuda a crear múltiples. De esta forma, ejecutas todos tus experimentos e ideas para optimizar tu presupuesto de forma creativa.

La plantilla tiene una vista de resumen para una visión clara de la salud financiera e incluso compara el plan frente a lo real y las desviaciones en tiempo real.

ClickUp le ayuda a planificar su vida personal y profesional finanzas del proyecto de la forma que desee.

Ideal para: Personas y profesionales que buscan un enfoque organizado para gestionar las finanzas personales, reducir la ansiedad financiera y optimizar las estrategias presupuestarias.

Crea potentes bases de datos para organizar tu trabajo

Si desea mejorar la interfaz de Airtable, ClickUp también dispone de una herramienta de hoja de cálculo dedicada.

cree tablas, vincule tareas y visualice información al instante con la Tabla de ClickUp Vie_w

ClickUp

/ref/ https://clickup.com/features/table-view Vista Tabla /%href/

es una herramienta de flexibilidad e integración dentro de una interfaz familiar. Piense en ella como su herramienta de hoja de cálculo a la que recurrir, sobrecargada con funciones de gestión de proyectos.

Mantiene la información estructurada y accesible con filtrado instantáneo, agrupación y gestión de columnas. La herramienta también te permite compartir enlaces públicos, acceder a la edición en directo y exportar datos a través de un cifrado de datos seguro.

De este modo, la colaboración y la presentación no se limitan a las partes interesadas internas del proyecto.

ClickUp no se detiene ahí. La vista Tabla también tiene acceso a 30+ herramientas y 1000+ integraciones, lo que hace que la gestión de múltiples proyectos y grandes conjuntos sea fluida.

Logre la excelencia en la gestión de proyectos con ClickUp

La gestión de proyectos es un arte de habilidades blandas y una ciencia basada en datos, y la herramienta adecuada es esencial para la excelencia de proyectos. Las plantillas listas para usar ahorran tiempo, reducen el esfuerzo manual, obtienen información al instante y facilitan mejores planes de acción.

Aunque las plantillas de Airtable son un buen punto de partida, tienen inconvenientes, como la personalización limitada, el manejo de datos y un uso compartido increíblemente restrictivo.

Entonces, ¿por qué conformarse con menos cuando ClickUp ofrece una gestión de proyectos excepcional? Como se muestra en cada plantilla de esta guía, la plataforma es una herramienta adaptable, completa y rica en funciones que ofrece algo más que la gestión y visualización de tareas.

También cuenta con análisis perspicaces y automatización avanzada: todo lo que necesitas para la excelencia en la gestión de proyectos. Regístrate ¡con ClickUp hoy mismo!