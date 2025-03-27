6 plantillas gratuitas de Excel para visualizar los hitos de un proyecto

Cuando todos los miembros de tu equipo pueden ver exactamente qué es lo pendiente y cuándo, las cosas se terminan más rápido y con menos dolores de cabeza.

Microsoft Excel ofrece plantillas gratuitas de cronogramas de proyectos que le ayudan a visualizar los hitos del proyecto con marcadores de progreso, estado de tareas personalizadas y mucho más. Con una mayor visibilidad de los objetivos, los plazos y cualquier desafío que pueda surgir, puede crear una hoja de ruta para guiar a su equipo hacia el éxito.

En esta entrada del blog, hablaremos de algunas de las mejores plantillas gratuitas de cronogramas para Excel y te ofreceremos una alternativa adicional a Excel para crear cronogramas de proyectos aún mejores.

Así que, sin más preámbulos, empecemos.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de cronograma de Excel para proyectos?

Una buena plantilla de cronograma de Excel es una herramienta sencilla pero flexible que le ayuda a trazar todo su plan de proyecto en un cronograma visual. Centraliza la gestión de tareas y recursos para mantener a las partes interesadas alineadas, identificar los cuellos de botella desde el principio mediante el correlacionamiento de dependencias y mantener su proyecto en marcha de principio a fin.

Para garantizar que una plantilla de cronograma de proyectos optimice de manera eficiente sus procesos y flujos de trabajo, busque las siguientes funciones:

Fácil de usar : elige una plantilla de Excel sencilla y clara para que tú y tu equipo podáis ver fácilmente todo el proyecto de un vistazo.

Colabora en tiempo real : elige una plantilla de cronograma que mantenga a todos al tanto de las metas y plazos con la colaboración en tiempo real.

Barras de progreso visuales: elige una plantilla de cronograma de proyecto con barras de progreso para realizar el seguimiento del progreso de cada tarea.

Personalización: elige una plantilla en la que puedas modificar el diseño, los colores y los bloques para elige una plantilla en la que puedas modificar el diseño, los colores y los bloques para crear un cronograma del proyecto que se adapte perfectamente a las necesidades de tu equipo.

Automatización: elige un cronograma que actualice automáticamente los datos del proyecto para que tu equipo siempre tenga la información más reciente.

💡Consejo profesional: Utilice un software de cronograma de proyectos para gestionar mejor el tiempo, los recursos, la carga de trabajo y los riesgos. También pueden facilitar la elaboración de informes en tiempo real con paneles personalizados.

6 plantillas gratuitas de Excel para crear cronogramas

1. Plantilla básica de cronograma de Template.net

a través de Template.net

Si eres gestor de proyectos, probablemente estés buscando una forma sencilla de realizar el seguimiento de tus tareas. La plantilla básica de cronograma de Template.net hace precisamente eso, manteniendo todo organizado sin complicaciones.

Su diseño intuitivo le permite añadir tareas, establecer plazos, asignar propietarios de tareas y realizar el seguimiento de los hitos importantes sin problemas.

Las funciones principales incluyen:

Campos personalizables : adapta los cronogramas de los proyectos para que se ajusten a tu proyecto.

Estructura adaptable : modifique las secciones según las necesidades específicas del proyecto.

Visualización clara de los datos: utilice gráficos y tablas para obtener una panorámica rápida del progreso.

Con esta plantilla, todo está claramente organizado para que puedas ver fácilmente el progreso de tu proyecto y mejorar la gestión de proyectos.

Ideal para: propietarios de pequeñas empresas que desean ver las actualizaciones de los proyectos y los resúmenes financieros en un solo lugar.

2. Plantilla de cronograma trimestral de Template.net

a través de Template.net

Como gerente, la planificación trimestral puede ser uno de los elementos más importantes de su lista de tareas pendientes. Con la plantilla de cronograma trimestral de Template.net, organizar las metas, las tareas y los proyectos de cada trimestre resulta muy sencillo.

Divida el cronograma de su proyecto en cuatro trimestres (Q1, Q2, Q3, Q4), lo que le ayudará a asignar tareas, realizar el seguimiento de los hitos importantes y supervisar el progreso.

De esta manera, detectará cualquier posible retraso a tiempo y resolverá los retos comunes de gestión del tiempo en el cronograma de su proyecto.

Ideal para: proyectos en los que las partes interesadas desean tener visibilidad sobre el desglose trimestral de las metas, las tareas y los hitos clave.

3. Plantilla de gráfico de Gantt para cronogramas de propuestas de investigación de Template.net

a través de Template.net

Si tienes entre manos un proyecto de investigación, la plantilla de diagrama de Gantt para propuestas de investigación de Template.net es perfecta para mantener todo organizado, sin importar lo complejo que sea el cronograma.

Esta sencilla plantilla de cronograma de proyectos le ayuda a gestionar cada paso, desde la organización de tareas y el establecimiento de plazos hasta el seguimiento del progreso y la asignación de recursos.

Además, le proporciona la claridad que necesita para mantener el rumbo y alcanzar con confianza cada hito de su plan de proyecto.

Ideal para: proyectos de investigación en los que es necesario realizar un seguimiento cronológico de los hitos y los plazos.

4. Plantilla de cronograma de tareas de Template.net

a través de Template.net

Si tienes un montón de proyectos entre manos y sigues perdiendo la pista del progreso, la plantilla de cronograma de tareas de Template.net puede solucionarlo todo organizando las tareas en orden cronológico y controlando los plazos.

Con funciones como la programación de tareas, el seguimiento del progreso y la fácil colaboración, puede asignar tareas rápidamente, añadir notas y mantener a todo el mundo informado.

Esta plantilla de cronograma de proyectos realiza un seguimiento de los nombres de las tareas, las fechas de inicio y finalización, los hitos y el progreso. Es una forma inteligente de mantener el calendario de tu proyecto al día y seguir siendo productivo.

Ideal para: gestionar las tareas diarias de equipos pequeños y facilitar la colaboración entre los miembros del equipo.

5. Plantilla de cronograma de proyecto de cuatro semanas de Microsoft

a través de Microsoft

Si estás gestionando un proyecto complejo y solo tienes un mes para completarlo, la plantilla de cronograma de proyectos de cuatro semanas de Microsoft es la forma perfecta de organizar las tareas a lo largo de cuatro semanas.

Añada tareas, establezca plazos, asigne miembros del equipo y realice un seguimiento del progreso en un diseño sencillo y claro con esta plantilla de calendario de proyectos. Esta plantilla facilita enormemente a todos el seguimiento y la gestión de los plazos semanales.

Ideal para: gestores de proyectos que supervisan proyectos complejos con sprints mensuales.

vía Microsoft

Si desea crear rápidamente un diagrama de Gantt en Excel para visualizar el progreso del proyecto por fechas, le resultará útil esta plantilla de diagrama de Gantt con seguimiento de fechas de Microsoft.

Solo tienes que introducir datos como actividades, fechas de inicio y finalización, hitos y la plantilla de cronograma del proyecto actualiza automáticamente los estados a medida que se completan las tareas.

Ajuste el formato para personalizar fácilmente el aspecto del cronograma de su proyecto, haciendo que todo sea claro y fácil de visualizar.

Ideal para: equipos grandes que buscan una herramienta sencilla para mantener a todos alineados con el progreso de las tareas.

Limitaciones del uso de Excel para plantillas de cronogramas

Las plantillas de cronograma de proyectos de Microsoft Excel parecen adecuadas para los cronogramas de proyectos inicialmente, pero pueden resultar insuficientes cuando se trata de gestionar proyectos complejos con equipos multifuncionales. He aquí el motivo:

Personalización limitada : las plantillas de cronograma de proyectos de Excel no son muy flexibles, por lo que crear algo interactivo o divertido puede resultar complicado.

Sin automatización : sin actualizaciones automáticas, recordatorios ni seguimiento automático del progreso. Tendrás que dedicar más tiempo a hacer las cosas manualmente.

Sin colaboración en tiempo real : dado que no se puede colaborar con el equipo en tiempo real con una plantilla de Excel, la coordinación del equipo puede resultar difícil.

Sin integración : Excel no se integra con otras herramientas de gestión de proyectos, lo que dificulta mantener la integridad de los datos.

Seguridad limitada: las funciones de seguridad avanzadas, como los controles de acceso y el cifrado, no están incluidas, por lo que tus datos confidenciales no están tan seguros como deberían.

💡Consejo profesional: ¿No ha encontrado ninguna que se adapte a sus necesidades? Aprenda a crear su propio cronograma de proyectos en Excel con nuestra guía detallada.

Plantillas alternativas de cronogramas para Excel

Aunque las plantillas de cronograma de Excel son gratuitas y fáciles de usar, carecen de funciones sólidas de colaboración y gestión de tareas.

ClickUp, por otro lado, es una herramienta de gestión de proyectos todo en uno que ayuda a crear cronogramas detallados de los proyectos. Sus plantillas de cronograma de proyectos personalizables se sincronizan con su flujo de trabajo, lo que reduce el trabajo manual y permite un flujo de datos fluido entre sistemas.

1. Plantilla de cronograma rellenable de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Realice un seguimiento rápido de las tareas y los hitos con la plantilla de cronograma rellenable de ClickUp.

Cuando necesites ordenar rápidamente los cronogramas de tus proyectos, la plantilla de cronograma rellenable de ClickUp te salvará la vida. Incluye un cronograma de proyecto predefinido que puedes rellenar para ver el cronograma del proyecto de principio a fin y planificar fácilmente los eventos y plazos importantes.

Añada o elimine tareas fácilmente, comparta cronogramas para obtener comentarios y realice el seguimiento del presupuesto y los hitos sin esfuerzo.

Esto es lo que te permite hacer la plantilla:

Realice un seguimiento del coste real para ver lo que se ha gastado hasta ahora.

No pierdas de vista tu presupuesto asignado para no sobrepasarlo.

Asigna días asignados específicos a las tareas para mantenerte al día en el seguimiento.

Utilice la fórmula sugerida «Días» para calcular cuánto tiempo deberían llevar las tareas.

Rótula la fase del proyecto en la que te encuentras para que todos estén al tanto.

Marque fácilmente la finalización de tareas para saber exactamente qué está terminado y qué queda pendiente.

Ideal para: gestores de proyectos que buscan plantillas de cronogramas en blanco estructuradas para visualizar rápidamente cronogramas complejos y empezar de inmediato.

2. Plantilla de pizarra de cronograma de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Crea un cronograma de forma visualmente atractiva con la plantilla de pizarra de cronograma de proyectos de ClickUp.

¿A quién no le gusta una pizarra interactiva divertida?

Personaliza la plantilla de pizarra de cronograma de ClickUp con tareas, duraciones, dependencias y mucho más.

Utilice el cronograma horizontal para los pasos o fases y el eje vertical para el cronograma del proyecto. Cambie los colores de los bloques o añada notas adhesivas para resaltar hitos importantes, plazos o actividades clave.

Aún mejor, las pizarras blancas ayudan a los equipos a liberarse de los procesos tradicionales basados en documentos al visualizar el ciclo de vida del proyecto.

Puede combinar fácilmente esta plantilla con técnicas de representación visual como mapas mentales, brainwriting o mapas de burbujas, lo que permite a los equipos pensar de forma creativa. Es una forma perfecta de planificar el cronograma de su proyecto al tiempo que fomenta la creatividad y la colaboración.

Ideal para: Gestores de proyectos que desean crear cronogramas de forma fácil, divertida y visualmente atractiva.

3. Plantilla sencilla de diagrama de Gantt de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Obtenga una panorámica completa de las tareas de su proyecto y cumpla con los plazos con la plantilla de diagrama de Gantt simple de ClickUp.

¿Sientes que tienes una lista interminable de tareas para tu equipo, sin saber qué se ha terminado y qué queda pendiente? Y lo que es peor, la lista sigue creciendo y parece imposible hacer el seguimiento de todo.

Para ello, necesitas la plantilla de diagrama de Gantt simple de ClickUp. Organiza todas tus tareas en un diagrama de Gantt claro y fácil de leer con vistas como Gantt, Lista y Documentos. Puedes ver lo que se ha iniciado, las fechas límite, las prioridades, los propietarios de las tareas, el progreso e incluso los comentarios, todo en un solo lugar.

Codifica las tareas por colores con verde, morado y gris para Completada, En curso y Pendiente, respectivamente. Además, puedes realizar un seguimiento de la Fase del proyecto, comprobar el Progreso del proyecto y añadir cualquier adjunto relevante, todo desde la misma vista.

Ideal para: gestores de proyectos que desean visualizar las dependencias y los retos del proyecto mediante un sencillo diagrama de Gantt.

4. Plantilla de cronograma para proyectos de marketing de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Visualice el progreso de todas sus tareas de marketing en un solo lugar con la plantilla de cronograma para proyectos de marketing de ClickUp.

Necesitas las herramientas y los sistemas adecuados para dar vida a tu plan de marketing.

Ya sea que estés creando contenido, lanzando un producto o gestionando campañas, la plantilla de cronograma para proyectos de marketing de ClickUp organiza tus tareas de marketing y te permite realizar el seguimiento del progreso de tu equipo.

Además, las tareas se pueden clasificar en estados como Interrumpida, Evaluación, Ejecución, No iniciada y Planificación.

Y eso no es todo: también incluye control de tiempo, etiquetas y advertencias de dependencia para ayudar a tu equipo a mantenerse alineado y alcanzar tus metas de marketing sin problemas.

Con ClickUp Metas, puedes establecer metas realistas y cuantificables como:

Aumenta la participación en las redes sociales

Dirige tráfico orgánico a tu sitio web

Reduzca la tasa de abandono ofreciendo una mejor experiencia al cliente.

Configure su cronograma, realice el seguimiento del progreso y vea cómo sus metas cobran vida a medida que alcanza cada hito.

Ideal para: Directores de marketing que desean planificar, programar y visualizar todo el plan de marketing de principio a fin.

5. Plantilla de pizarra para cronograma de proyectos de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Obtenga una vista completa de su proyecto con la plantilla de pizarra de cronograma de proyectos de ClickUp.

Con la plantilla de pizarra para cronograma de proyectos de ClickUp, puedes correlacionar todo tu proyecto en una pizarra digital. Úsala para colaborar con tu equipo, intercambiar ideas, asignar tareas, establecer plazos, realizar el seguimiento de los hitos y mucho más.

La plantilla le ofrece una vista general de su proyecto, lo que le ayuda a detectar cuellos de botella y compartir fácilmente las actualizaciones con su equipo.

Combina esta plantilla con ClickUp Docs para esbozar el alcance del proyecto, establecer metas claras en el cronograma y documentar los puntos de discusión de tu sesión de lluvia de ideas. Sus funciones de documentación centralizada te permiten colaborar en la definición de los objetivos, tareas e hitos que deben incluirse.

También puede crear páginas anidadas para fases específicas del proyecto y facilitar así la organización. Además, marque las páginas como wikis verificadas para que la información correcta esté fácilmente disponible.

Ideal para: gestores de proyectos que desean un cronograma claro y sencillo para que todos estén en sintonía y garantizar que los proyectos se desarrollen sin problemas.

6. Plantilla de cronograma de proyecto de Gantt de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Realice un seguimiento del progreso del proyecto de un vistazo con visualizaciones claras con la plantilla de cronograma del proyecto Gantt de ClickUp.

¿Buscas una plantilla de cronograma de proyectos para llevar un control de las tareas diarias de tu empresa?

¡Te presentamos la plantilla de cronograma de proyectos Gantt de ClickUp! Esta plantilla gestiona incluso los proyectos más complicados con estados personalizados como Bloqueado, Completado, En curso, En revisión y Pendiente.

¿Lo mejor? El cronograma se actualiza automáticamente a medida que se completan las tareas, lo que proporciona una visualización clara con barras codificadas por colores y etiquetas de prioridad.

El seguimiento diario de los plazos es muy sencillo gracias a las cinco vistas diferentes: mensual, anual, resumen y guía de inicio.

Para una mayor organización, utiliza la vista Tablero en ClickUp. Crea subgrupos (o carriles) para organizar las tareas según quién sea el responsable, la prioridad o el tipo de trabajo. Esto te ayudará a ver todo con mayor claridad y a gestionar mejor las tareas.

Ideal para: Gestores de proyectos que desean supervisar las operaciones de la empresa diariamente mediante un diagrama de Gantt.

7. Plantilla de cronograma para proyectos creativos de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Planifica fácilmente las fases, tareas y plazos de tu proyecto creativo con la plantilla de cronograma de proyectos creativos de ClickUp.

Como gestor de proyectos, sabes lo difíciles que pueden llegar a ser los proyectos creativos. ¡Ahí es donde la plantilla de cronograma para proyectos creativos de ClickUp puede ayudarte!

Te ofrece una clara hoja de ruta visual de todas tus tareas, lo que facilita enormemente la organización del proyecto. Puedes trazar cada fase, establecer metas y crear cronogramas que realmente tengan sentido.

📮ClickUp Insight: Solo el 8 % utiliza herramientas de gestión de proyectos para realizar el seguimiento de los elementos pendientes. Según una investigación de ClickUp, alrededor del 92 % de los trabajadores corren el riesgo de perder decisiones importantes debido a la dispersión de la información en múltiples plataformas desconectadas entre sí. Para evitar cambios innecesarios de plataforma y de contexto, prueba ClickUp , la app que tiene todo para el trabajo*.

Abre la plantilla de cronograma de proyectos en ClickUp para obtener una panorámica clara de tu proyecto y personaliza las subcategorías para empezar en cuestión de segundos. Una vez introducidos los datos, podrás detectar al instante las tareas que van por buen camino o las que se están retrasando y hacer ajustes antes de que sea demasiado tarde.

Ideal para: Gestores de proyectos que desean visualizar todo el proyecto creativo, desde el concepto hasta su completación, en un cronograma eficaz.

8. Plantilla de cronograma de implementación de software ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Visualiza cada paso y garantiza el éxito del lanzamiento del software con la plantilla de cronograma de implementación de software de ClickUp.

La plantilla de cronograma de implementación de software de ClickUp está diseñada para mantener una comunicación fluida entre todos los equipos involucrados en su proyecto de implementación de software. Con secciones claras para cada fase, responsabilidades del equipo, costos estimados y cronogramas, todos saben exactamente qué está sucediendo y cuándo.

Esta representación visual facilita el seguimiento del progreso, la detección de obstáculos y el ajuste del cronograma del proyecto según sea necesario. Se trata de optimizar su flujo de trabajo con un control de tiempo ágil y mantener a sus equipos informados.

Pero si te sientes abrumado por todas las tareas, ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, puede ayudarte. Solo tienes que hacer preguntas como:

¿Cuáles son las tareas urgentes?

¿Qué está atrasado?

¿Qué tareas siguen pendientes y me han sido asignadas?

La IA te dará respuestas rápidas, lo que te permitirá ajustar el calendario de tu proyecto sobre la marcha. Además, optimiza tu flujo de trabajo y garantiza que no se te escape nada. ¡Es la combinación perfecta entre una planificación estructurada de proyectos y una gestión inteligente de tareas!

Ideal para: gestores de proyectos que buscan coordinar varios equipos y partes interesadas para el lanzamiento de software.

9. Plantilla de hoja de ruta de proyectos de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Colabora sin problemas y realiza el seguimiento del progreso del lanzamiento de las nuevas funciones de tu producto con la plantilla de hoja de ruta de ClickUp.

¿Tienes una visión a largo plazo del producto o te estás preparando para lanzar una nueva función? La plantilla de hoja de ruta de ClickUp es el secreto para una planificación fluida de proyectos y una colaboración eficaz entre equipos.

Diseñada pensando en los equipos de desarrollo de productos, esta plantilla incluye listas trimestrales predefinidas, estados personalizados, campos y vistas para mantener todas las fases de producción y los cronogramas en un solo lugar.

Úsalas para añadir fácilmente detalles clave y personalizar tu entorno de trabajo con campos como estados de producción, tipo, prioridad, progreso, fechas límite, personas asignadas y duraciones estimadas.

Además, puede personalizar y utilizar estas cinco vistas distintas para visualizar todo el lanzamiento de su producto:

vista Lista

vista Carga de trabajo

Vista del calendario

vista Gantt

Vista Tablero

Tanto si tienes un equipo pequeño como si se trata de un proyecto complejo, esta plantilla te ofrece todas las herramientas que necesitas para potenciar al máximo el proceso de desarrollo del producto.

Ideal para: equipos de desarrollo de productos que desean realizar el seguimiento del progreso de la función o del plan de lanzamiento del producto.

10. Plantilla de hoja de ruta empresarial de ClickUp

Obtenga esta plantilla gratuita Cree una hoja de ruta empresarial eficaz y guíe a su equipo hacia el éxito con la plantilla de hoja de ruta empresarial de ClickUp.

La plantilla ClickUp Business Roadmap recoge todo lo que necesitas para que tu proyecto vaya sobre ruedas: metas empresariales, estrategias, tareas, hitos y cronogramas, todo en un solo lugar.

Lleve un control de sus proyectos con estados como Cancelado, Terminado, En curso, En espera y Pendiente. Además, esté atento a datos importantes como Trimestre, Duración en días, Metas estratégicas, Archivos adjuntos y Categorías empresariales con campos personalizados.

¿Y la guinda del pastel? Obtenga múltiples vistas, como Todas las iniciativas por trimestre, Guía de inicio, Hoja de ruta Gantt y Cronograma por categoría de empresa, para mantenerse al día y alcanzar sus metas empresariales.

Ideal para: Propietarios de empresas que desean crear una representación visual eficaz de sus estrategias comerciales.

Alcanza los hitos de tus proyectos con las plantillas de ClickUp

Las plantillas de cronograma de proyectos te ofrecen una vista clara de todo: tareas, hitos, plazos y mucho más.

Y aunque Microsoft Excel cumple su función, puede resultar un poco básico para el calendario de tu proyecto.

Ahí es donde ClickUp destaca. Sus plantillas de cronograma cuentan con funciones visuales avanzadas, seguimiento en tiempo real y automatización, lo que lleva la gestión de proyectos a un nivel completamente nuevo.

Además, personalice estas plantillas para adaptarlas a las necesidades, preferencias, flujos de trabajo y planificación de proyectos de su organización.

Prueba ClickUp gratis para disfrutar de una colaboración y visualización mejoradas.