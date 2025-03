13 mejores herramientas de gestión de calendarios para mantenerse organizado

Hoy más gente que nunca prefiere trabajar en el horario que más le convenga, y es algo más que una moda.

Gartner descubrió que, cuando las empresas ofrecían una "flexibilidad radical" en cuanto a horarios y ubicaciones, el número de empleados de alto rendimiento aumentaba de forma significativa aumenta un 40% .

Sin embargo, una mayor autonomía conlleva el reto de gestionar el tiempo con eficacia.

De hecho, 94% de las personas afirma que una mejor gestión del tiempo podría aumentar la productividad. Aquí es donde las herramientas de gestión del Calendario marcan la diferencia.

Basándome en mi experiencia con las herramientas de gestión de calendarios y en las investigaciones del equipo de ClickUp, he elaborado una lista de las 13 mejores herramientas de gestión de calendarios que le ayudarán a gestionar sus proyectos con eficacia y a mantener el equilibrio entre su vida laboral y personal.

¿Qué debe buscar en las aplicaciones de gestión del Calendario?

Atrás quedaron los días en los que llevábamos cuadernos en la mochila. Ahora, tenemos apps de planificación diaria en nuestros teléfonos, tabletas y ordenadores portátiles. Podemos acceder a la agenda digital desde cualquier dispositivo en el que trabajemos. Lo que necesitamos es una app de gestión de calendarios que se sincronice con todos ellos.

Estas son las funciones imprescindibles de una excelente app de gestión de calendarios:

Seguridad de los datos: Opta por apps de calendario que ofrezcan sólidas funciones de seguridad para tus datos personales y profesionales

Opta por apps de calendario que ofrezcan sólidas funciones de seguridad para tus datos personales y profesionales Integración: Asegúrate de que la plataforma de calendario se sincroniza a la perfección con tu correo electrónico, gestión de tareas y otras herramientas y apps de calendario

Asegúrate de que la plataforma de calendario se sincroniza a la perfección con tu correo electrónico, gestión de tareas y otras herramientas y apps de calendario Funciones automatizadas: Busque opciones de programación, recordatorios y eventos recurrentes en sus apps de calendario

Busque opciones de programación, recordatorios y eventos recurrentes en sus apps de calendario Inteligencia artificial: Comprueba si puedes utilizar el procesamiento del lenguaje natural (NLP) para tusPlanificador y Calendario IA para la programación intuitiva de tareas

Comprueba si puedes utilizar el procesamiento del lenguaje natural (NLP) para tusPlanificador y Calendario IA para la programación intuitiva de tareas Colaboración: Prioriza las mejores apps de calendario con opciones de uso compartido y programación de reuniones

Prioriza las mejores apps de calendario con opciones de uso compartido y programación de reuniones Facilidad de uso: Selecciona la app de Calendario que sea intuitiva para evitar dedicar tiempo a funciones complicadas

Selecciona la app de Calendario que sea intuitiva para evitar dedicar tiempo a funciones complicadas Compatibilidad móvil: Asegúrate de que la app de calendario funciona bien en tu smartphone, portátil y tableta

Asegúrate de que la app de calendario funciona bien en tu smartphone, portátil y tableta Interfaz de usuario: Elige una plataforma de calendario que te permita personalizar fácilmente las vistas diarias, semanales y mensuales

Elige una plataforma de calendario que te permita personalizar fácilmente las vistas diarias, semanales y mensuales Personalización: Busca notificaciones y ajustes personalizables que se adapten a tu estilo de trabajo

Las 13 mejores herramientas de gestión de calendarios para la gestión de proyectos

1. ClickUp (La mejor para planificar y programar proyectos de forma integrada) ClickUp es una plataforma de gestión de proyectos todo en uno que conecta a mi equipo a través de flujos de trabajo compartidos, documentos y paneles en tiempo real. Me encanta cómo me ayuda a trabajar de forma más inteligente y rápida con todo en un solo lugar.

En Vista del Calendario ClickUp es una app de calendario gratuita que destaca porque no es sólo una visualización de plazos, sino un espacio de trabajo interactivo en el que puedo planificar cualquier cosa.

Siga y planifique todas sus tareas visualmente con la vista del Calendario de ClickUp

Puedo arrastrar y soltar tareas en la app, calendario digital, ajustar plazos, codificar por colores las tareas para que coincidan con mis prioridades, y ordenar y filtrar tareas. Se sincroniza con mis calendarios externos, como Google Calendar, y mantiene mis compromisos personales y profesionales en un solo lugar.

Más allá de la programación, Gestión de proyectos de ClickUp hacen que mi trabajo sea muy eficaz. La posibilidad de crear dependencias de tareas ha supuesto un cambio radical para mí a la hora de gestionar proyectos complejos. Si una tarea se desplaza, ClickUp ajusta automáticamente todas las tareas dependientes, sin necesidad de actualizaciones manuales.

Arrastre y suelte las tareas en el calendario para priorizarlas mediante la gestión de proyectos de ClickUp

En Vista del (diagrama de) Gantt y Vista del Cronograma me ofrece una vista de pájaro de todos los proyectos e hitos, permitiéndome supervisar el progreso en tiempo real.

Además, el uso compartido de mi calendario con mis clientes y los miembros de mi equipo garantiza que todo el mundo esté en la misma página sin llamadas ni correos electrónicos constantes. Y he mencionado también Recordatorios de ClickUp ? Gracias a los recordatorios y notificaciones automatizados en todos los dispositivos, nunca me perderé tareas críticas.

Las funciones personalizadas de ClickUp añaden aún más valor. He aquí cómo ayudan:

Puede adaptar su calendario a su estilo de trabajo, tanto si prefiere un desglose diario como una visión general mensual de alto nivel

Tareas periódicas ayuda a automatizar las actividades repetitivas

Múltiples integraciones con herramientas como Slack, Zoom y opciones de almacenamiento en la nube como Google Drive garantizan que ClickUp se adapte perfectamente a su pila tecnológica existente, reduciendo la necesidad de cambiar entre diferentes plataformas Integración de ClickUp y Google Calendar me ha ayudado a agilizar mi agenda. Puedo sincronizar las tareas de ClickUp con mi calendario de Google Lista de tareas pendientes de Google Calendar y ver los cambios realizados en cualquiera de las plataformas reflejados en la otra en tiempo real.

Seguimiento de sus tareas en cualquier calendario que desee con ClickUp y Google Calendar Integración

Otra función destacada es la posibilidad de personalizar la visibilidad de las tareas: puedo elegir qué listas o tareas aparecen en mi calendario, lo que me ayuda a centrarme en lo importante. Esta integración ha mejorado mi gestión del tiempo al centralizar todos mis calendarios, lo que me ahorra la molestia de saltar de una herramienta a otra.

**Lea también 20 Free Google Calendar Plantillas En Plantilla de Calendario ClickUp tiene funciones que han tomado mi calendario de gestión de proyectos al siguiente nivel.

Planifica cómo quieres pasar tus días con la Plantilla de Calendario de ClickUp

Esto es lo que más me gusta de esta plantilla:

Estados de tarea personalizados de ClickUp me permite marcar tareas como 'En curso' o 'En espera'

Campos personalizados de ClickUp son increíblemente útiles para guardar detalles vitales como hitos y costes

El Cronograma y el Planificador Mensual me ofrecen una visión clara de mi flujo de trabajo y de mi progreso

En Plantilla de lista de tareas pendientes del Calendario ClickUp ha transformado mi forma de gestionar las tareas diarias. Me permite visualizar fácilmente mis metas y plazos, mientras que la posibilidad de priorizar tareas me ayuda a gestionar mi tiempo de forma más eficaz. También me he dado cuenta de que disponer de una plantilla estructurada me permite saber cuánto suelen durar las tareas.

Controla tu agenda diaria con la plantilla de lista de tareas del Calendario de ClickUp

Con esta plantilla podrá:

Seguir fácilmente el progreso con estados personalizados

con estados personalizados Clasificar tareas utilizando campos personalizados como categoría, recursos, nivel de productividad y rol

utilizando campos personalizados como categoría, recursos, nivel de productividad y rol Acceder a múltiples vistas , incluyendo Solicitud de reunión, por rol y por categoría

, incluyendo Solicitud de reunión, por rol y por categoría Aumentar la productividad con el control de tiempo y advertencias de dependencia

con el control de tiempo y advertencias de dependencia Manténgase organizado con un sistema de tareas codificado por colores para la gestión visual de tareas

con un sistema de tareas codificado por colores para la gestión visual de tareas Completar tareas de alta prioridad sin sentirse abrumado

Este plantilla de programación se ha convertido en esencial para mi flujo de trabajo, ayudándome a completar tareas de alta prioridad sin agobiarme.

ClickUp mejores funciones

Las vistas diaria, semanal y mensual permiten a mi equipo gestionar tareas y calendarios

La programación de arrastrar y soltar me permite mover tareas directamente al calendario

Las herramientas visuales supervisan el progreso y gestionan las dependencias de las tareas

La programación de tareas puede ajustarse automáticamente en función de los cambios en las dependencias

Se integra perfectamente con Google Calendar App y otras plataformas para una programación unificada

Calendarios pueden ser compartidos con los clientes o miembros del equipo para mantener a todos actualizados

Alertas a través de múltiples dispositivos

Limitaciones de ClickUp

Acceso offline limitado

Precios de ClickUp

Gratis Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Ilimitado : 7 $/mes por usuario al año

: 7 $/mes por usuario al año Empresa : $12/mes por usuario anualmente

: $12/mes por usuario anualmente Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 7 $ por miembro del entorno de trabajo al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9.000 opiniones)

4,7/5 (más de 9.000 opiniones) Capterra: 4.6/5 (4,000+ opiniones)

_Las numerosas vistas (como tabla, diagrama de) Gantt, calendario y muchas otras) que se ofrecen en las opciones de visualización también facilitan el mantenimiento de las tareas Mochamad Resa Qulyubi , Jefe de Soporte, PT Majoo Teknologi

2. Wrike (Mejor para la asignación de recursos en vistas de calendario)

vía Wrike Wrike es una potente herramienta de gestión de proyectos conocida por sus sólidas funciones de colaboración. Permite a los equipos gestionar múltiples proyectos a través de calendarios compartidos . La vista cronograma de Wrike, junto con sus calendarios compartidos de equipo, ayuda a los gerentes a visualizar las tareas y asignar recursos de manera eficiente.

Su integración con plataformas como Google Drive, Slack y Microsoft Teams ayuda a agilizar la comunicación. Las funciones de colaboración en tiempo real facilitan el seguimiento del progreso y los ajustes necesarios, por lo que Wrike es ideal para grandes equipos que trabajan en proyectos complejos con muchos colaboradores.

Las mejores funciones de Wrike

Visualice los recursos y evite conflictos de programación con los calendarios dinámicos de carga de trabajo

y evite conflictos de programación con los calendarios dinámicos de carga de trabajo Organizar los proyectos y tareas con un cronograma claro y una vista del Calendario basada en tareas

Reprogramar o ajustar los cronogramas con la función de arrastrar y soltar en el calendario

Realice un seguimiento del ancho de banda del equipo y gestione la carga de trabajo de forma eficaz con la gestión de la capacidad en el calendario

Límites de Wrike

La compleja interfaz de usuario puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios

La versión gratuita tiene funciones limitadas

Requiere cierta personalización para adaptarse a flujos de trabajo únicos

Precios de Wrike

Free (gratuito/a)

Profesional: 9,80 $/mes por usuario

9,80 $/mes por usuario Business: 24,80 $/mes por usuario

24,80 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5 (más de 3200 opiniones)

4,2/5 (más de 3200 opiniones) Capterra: 4,3/5 (más de 4.000 opiniones)

3. Google Calendar (Lo mejor para una programación sencilla y gratuita/a)

vía Calendario de Google Google Calendar fue mi primera app de gestión de calendarios. Es una fiable app, gratuita/a, de calendario con sencillas herramientas de calendario, perfecta para los usuarios del ecosistema de entorno de trabajo de Google. Gracias a la integración con Gmail, puedes programar eventos, reuniones y recordatorios en tu bandeja de entrada. No ofrece funciones avanzadas de gestión de proyectos, pero es adecuada para la programación personal y para equipos pequeños.

Google Calendar es muy accesible en todos los dispositivos y ofrece funciones básicas como compartir calendarios con los miembros del equipo y crear eventos recurrentes.

Las mejores funciones de Google Calendar

Identifica las franjas horarias disponibles que se ajustan al calendario de cada uno con la función Buscar una hora

Categoriza los eventos personales, de trabajo y compartidos con códigos de color

Gestiona los horarios del equipo y la reserva de recursos con las opciones de calendario compartido

Limitaciones de Google Calendar

Personalización limitada

Sin funciones avanzadas de gestión de proyectos

Carece de herramientas integradas de gestión de tareas

Precios de Google Calendar

Gratuito/a

Planes Business a partir de 6 $/mes por usuario (con Google Workspace)

Valoraciones y reseñas sobre Google Calendar

Capterra: 4.8/5 (3,200+ opiniones)

También leer: 10 mejores alternativas a Google Calendar

4. En el sentido de las agujas del reloj (Mejor para la gestión automática del tiempo)

vía En el sentido de las agujas del reloj Clockwise es otra herramienta de calendario para la optimización automática de la gestión del tiempo. Lo más destacable de Clockwise es su capacidad para reorganizar tus reuniones y tareas para que encajen en tus horas de mayor productividad. Se integra a la perfección con Google Calendar, programando automáticamente las reuniones durante las horas que no interrumpen las horas de concentración.

El sitio bloqueo temporal te ayuda a reservar periodos para trabajar a fondo y a reducir los conflictos de calendario. La programación basada en IA de Clockwise me ahorra tiempo al minimizar los ajustes manuales.

Las mejores funciones de Clockwise

Optimiza tu día creando bloques ininterrumpidos de Tiempo de Concentración con el asistente de Calendario Inteligente

Ajuste los horarios del equipo de forma dinámica con la sincronización de la disponibilidad del equipo para alinearlos con las horas óptimas de reunión

Evite que las reuniones invadan su tiempo personal ajustando las horas de trabajo con la protección de la conciliación de la vida laboral y familiar

Limitaciones en el sentido de las agujas del reloj

Más adecuado para usuarios individuales, no para equipos

Opciones de personalización limitadas

Depende de Google Calendar

Precios en el sentido de las agujas del reloj

Gratuito/a

Pro: 6,75 $/mes por usuario

6,75 $/mes por usuario Business: 11,50 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas en el sentido de las agujas del reloj

G2: 4.7/5 (66 opiniones)

4.7/5 (66 opiniones) Capterra: 4.7/5 (50 opiniones)

5. Fantastical (Lo mejor para los usuarios de Apple)

vía Fantástico Se trata de una herramienta de calendario exclusiva de Apple. Una de sus funciones más destacadas es el procesamiento de lenguaje natural, que te permite programar eventos simplemente escribiendo comandos como "Almuerzo con Sarah mañana a mediodía" Es intuitiva y fácil de usar.

La app tiene un diseño fácil de usar y se sincroniza con la mayoría de entornos de trabajo y ecosistemas, como Google, iCloud y Microsoft Exchange.

Las mejores funciones de Fantastical

Utiliza el lenguaje natural para programar eventos de forma intuitiva escribiendo comandos sencillos

Planifique las condiciones externas del evento con previsiones meteorológicas integradas en el calendario

Ahorre tiempo para eventos recurrentes o similares, agilizando la gestión del calendario con plantillas de eventos

Límites fantásticos

Sólo disponible en dispositivos Apple

Las funciones premium requieren suscripción

Funciones de colaboración limitadas

Precios de Fantastical

Gratuito/a

Premium: $4.99/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Fantastical

G2: 4.4/5 (16 opiniones)

4.4/5 (16 opiniones) Capterra: 4.8/5 (20 opiniones)

También leer: 10 Mejores Alternativas Fantastical

6. Hub Planner (Mejor para el seguimiento de la utilización de recursos)

vía Planificador de hubs Hub Planner es una herramienta de programación y gestión de recursos todo en uno, ideal para equipos que gestionan proyectos a gran escala. Su intuitiva vista de calendario permite asignar los recursos de forma eficaz.

Lo que distingue a Hub Planner es su previsión de recursos, que ayuda a los gestores de proyectos a anticiparse a las necesidades futuras basándose en las previsiones actuales gestión de la carga de trabajo . Sus funciones integradas de hojas de horas y facturación facilitan el seguimiento del tiempo dedicado a los proyectos y la gestión de los presupuestos.

Hub Planner mejores funciones

Seguimiento de los horarios de los miembros del equipo y plan con el calendario de disponibilidad de recursos

Obtenga una vista de pájaro de la distribución de recursos utilizando los calendarios de asignación de proyectos

Obtener una instantánea visual de los plazos del proyecto y la utilización del equipo con una cuadrícula de programación integrada

Optimice la capacidad del equipo con la elaboración de informes de utilización en el calendario

Límites de Hub Planner

La empinada curva de aprendizaje para principiantes

Precio elevado para equipos pequeños

Opciones de personalización limitadas

Precios de Hub Planner

Starter: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Premium: $18/mes por usuario

$18/mes por usuario Enterprise: Contactar para precios

Hub Planner valoraciones y comentarios

G2: 4.2/5 (44 opiniones)

4.2/5 (44 opiniones) Capterra: 4.2/5 (100+ opiniones)

7. Zoho Projects (Lo mejor para crear flujos de trabajo personalizables)

vía Proyectos Zoho Zoho Projects destaca por ofrecer vistas de calendario personalizables para la gestión de proyectos. Esto es particularmente útil para equipos que necesitan flexibilidad. Puede personalizar los flujos de trabajo, integrarse con otras aplicaciones de Zoho como CRM y Books, e incluso automatizar tareas basadas en las necesidades del proyecto.

La vista cronograma del proyecto ayuda a mantener a todos los miembros del equipo en la pista, y el calendario compartido hace que sea fácil ver los plazos. Los planes de pago ofrecen muchas funciones para equipos en crecimiento, y el amplio intervalo de integraciones permite una experiencia de gestión de proyectos totalmente a medida.

Zoho Projects mejores funciones

Gestiona las dependencias de las tareas directamente en el calendario mediante la integración del diagrama de Gantt

Obtener una visión clara de los plazos clave del proyecto en el calendario con el seguimiento de hitos

Seguimiento del progreso de las tareas de todo el equipo y los próximos plazos con vistas compartidas de calendario

Limitaciones de Zoho Projects

La versión gratuita tiene funciones limitadas

Puede ser abrumador, con demasiadas funciones

Requiere un ecosistema Zoho para la funcionalidad completa

Precios de Zoho Projects

Free (gratuito/a)

Premium: $5/mes por usuario

Enterprise: 10 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Zoho Projects

G2: 4.2/5 (440+ opiniones)

4.2/5 (440+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (650+ opiniones)

8. Microsoft Outlook (Mejor para el ecosistema Microsoft)

vía Microsoft Outlook El Calendario de Microsoft Outlook se adapta a grandes equipos acostumbrados a Microsoft Office 365. Se integra con el correo electrónico y el resto de aplicaciones de Office, lo que permite programar reuniones, recordatorios y uso compartido del calendario con los miembros del equipo. El Calendario de Outlook ofrece un intervalo de funciones personalizables y fiables.

Las mejores funciones de Microsoft Outlook

Obtenga sugerencias sobre las horas disponibles para los participantes mediante el asistente de programación de reuniones basado en sus calendarios

Identifique rápidamente los tipos de reunión y las prioridades mediante categorías de color en el calendario

Vea la disponibilidad de todo su equipo de un solo vistazo con las vistas del calendario del equipo

Límites de Microsoft Outlook

Carece de funciones avanzadas de gestión de proyectos

Tiene una configuración compleja y requiere un experto para los usuarios que no son de Office

Opciones de gestión de tareas limitadas

Precios de Microsoft Outlook

Free con suscripción a Office 365

Valoraciones y reseñas de Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (más de 2800 opiniones)

4,5/5 (más de 2800 opiniones) Capterra: 4.5/5 (1990+ opiniones)

9. Hive (Lo mejor para la colaboración en equipo y tareas)

vía Colmena Hive ofrece una combinación de gestión de tareas e integración de calendarios, lo que la convierte en una excelente opción para equipos que necesitan una solución todo en uno.

La vista del Calendario de Hive es altamente personalizable, y puedo asignar tareas directamente desde el propio calendario, lo que me ahorra tiempo a la hora de gestionar varios proyectos. Hive tiene buenas funciones de colaboración, como chatear en tiempo real y uso compartido de archivos, que agilizan la comunicación. Hive también se integra bien con Slack y Google Drive.

Las mejores funciones de Hive

Seguimiento de los plazos y el progreso de las tareas de forma clara con una vista de calendario basada en tareas

Convierte eventos del Calendario en tareas procesables al instante mediante tarjetas de acción integradas

Las vistas de calendario personalizables ofrecen opciones de Gantt, Kanban y calendario tradicional para una planificación flexible de los proyectos

Límites de Hive

Una curva de aprendizaje más pronunciada para equipos pequeños

Es algo caro para equipos pequeños

Versión gratuita/a limitada

Precios de Hive

Gratuito/a

Teams: $12/mes por usuario

$12/mes por usuario Empresa: Precio por contacto

Valoraciones y reseñas de Hive

G2: 4.2/5 (60 opiniones)

4.2/5 (60 opiniones) Capterra: 4,4/5 (más de 200 opiniones)

10. Doodle (Lo mejor para crear agendas de reuniones basadas en encuestas)

vía Garabato Doodle simplifica la programación de reuniones ofreciendo una función intuitiva de sondeo que permite a los participantes seleccionar sus horas de reunión preferidas. Es útil para programar reuniones con clientes o grupos grandes en los que la disponibilidad varía. Doodle ofrece una visión general de las franjas horarias disponibles.

Aunque destaca como herramienta básica para software de gestión de reuniones es el más adecuado para equipos que necesitan una herramienta externa para la gestión de proyectos y tareas. La versión premium viene sin anuncios y se sincroniza fácilmente con tu calendario.

Doodle mejores funciones

Simplifica la elección de horarios para reuniones con grupos grandes mediante la programación de encuestas de grupo

Prioriza la disponibilidad para reuniones de grupo con el ranking de disponibilidad

Dar un toque profesional a las invitaciones de reuniones mediante la personalización de la marca del evento

Límites de Doodle

Sin funciones de gestión de proyectos

Funciones limitadas en la versión gratuita/a

Las opciones de personalización son mínimas

Precios de Doodle

Gratuito/a

Pro: $6.95/mes por usuario

$6.95/mes por usuario Teams: $8.95/mes por usuario

$8.95/mes por usuario Enterprise: Consultar precios

Valoraciones y reseñas de Doodle

G2: 4.4/5 (2000+ opiniones)

4.4/5 (2000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (1800+ opiniones)

11. Calendario de Apple (el mejor para gestionar eventos localizados)

vía Calendario Apple El Calendario de Apple es un calendario sencillo y fácil de usar para sus usuarios. Aprecio la facilidad con la que se pueden crear eventos, invitar a participantes y establecer recordatorios. La integración con Siri es otra función que destaca. Con ella, puedes programar eventos mediante comandos de voz.

Aunque está limitado al ecosistema de Apple, funciona bien para uso personal y en equipos pequeños. La interfaz limpia y minimalista facilita la programación.

Las mejores funciones de Calendario de Apple

Programar reuniones en distintas regiones con ajustes automáticos gracias a la compatibilidad con zonas horarias

Notificaciones desencadenantes basadas en su ubicación mediante recordatorios basados en la ubicación

Simplifica la coordinación de horarios con otras personas mediante calendarios compartidos familiares o de grupo

Límites del Calendario de Apple

Sin funciones avanzadas de gestión de proyectos

Opciones de personalización limitadas para equipos

Precios de Apple Calendar

Free (viene con los dispositivos Apple)

Valoraciones y reseñas de Apple Calendar

G2: 4.1/5 (194 opiniones)

12. Bitrix24 (Mejor para CRM e integración de Calendario)

vía Bitrix24 Bitrix24 es una suite completa de gestión de empresas, y la herramienta de gestión del calendario es una función. Además, incluye CRM, gestión de tareas y herramientas de comunicación. La función de calendario funciona bien con el sistema de gestión de tareas de Bitrix24. Puede programar tareas y establecer recordatorios directamente dentro de la aplicación.

Bitrix24 es ideal para grandes empresas que gestionan todas sus operaciones internas y externas en una sola plataforma. Bitrix24 también proporciona calendarios compartidos a través del cual se puede coordinar con su equipo.

Bitrix24 mejores funciones

Seguimiento de reuniones con clientes, oportunidades de ventas y tareas, todo en un solo lugar con CRM y calendario integrados

Automatice la programación de tareas en base a las reglas del proyecto utilizando flujos de trabajo personalizados vinculados al calendario

Limitaciones de Bitrix24

Complejo para principiantes

Algunas funciones requieren actualizaciones

Precio más elevado para equipos pequeños

Precios de Bitrix24

Free (versión básica)

Básico: $49/mes por 5 usuarios

$49/mes por 5 usuarios Estándar: $99/mes por 50 usuarios

$99/mes por 50 usuarios Profesional: $199/mes por usuarios ilimitados

Valoraciones y reseñas de Bitrix24

G2: 4.1/5 (540 opiniones)

4.1/5 (540 opiniones) Capterra: 4.2/5 (860+ opiniones)

13. Calendly (Mejor para la programación automática de citas)

vía Calendly Calendly es fácil de usar y está muy bien diseñado para los profesionales que necesitan programar reuniones sobre la marcha.

Calendly se sincroniza con tu calendario, ya sea de Google o de Outlook. Se ajusta automáticamente a las zonas horarias, por lo que es perfecto para reuniones internacionales. Es fiable y rentable.

Las mejores funciones de Calendly

Elija horas de reunión que coincidan con su disponibilidad mediante enlaces automáticos de programación de reuniones

Evite el exceso de reservas bloqueando automáticamente el tiempo personal mediante ventanas de disponibilidad personalizables

Distribuya las reuniones entre los miembros del equipo de manera uniforme mediante la programación por turnos

Límites de Calendly

Carece de funciones de gestión de proyectos

La personalización es limitada en la versión gratuita/a

Se necesitan planes de pago para funciones avanzadas

Precios de Calendly

Free (gratuito/a)

Esenciales: $10/mes por usuario

$10/mes por usuario Profesional: $15/mes por usuario

$15/mes por usuario Equipos: 20 $/mes por usuario

20 $/mes por usuario Empresa: Consultar precios

Valoraciones y reseñas en el sentido de las agujas del reloj

G2: 4.7/5 (2220+ opiniones)

4.7/5 (2220+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3360+ opiniones)

También leer: 10 Mejores Alternativas a Calendly

ClickUp - La Mejor App de Gestión de Calendarios que Puedes Tener

Ahora que ha descubierto las 13 mejores herramientas de gestión de calendarios, es el momento de tomar el control de su horario y mejorar su productividad. Con la app de gestión de calendarios adecuada, puede agilizar su programación, mejorar la gestión del tiempo y potenciar la colaboración dentro de su equipo.

Si está listo para experimentar las ventajas de una gestión de proyectos eficaz, regístrese en ClickUp hoy mismo ¡y transforma tu forma de trabajar!