Free Hojas de cálculo de Google Social Media Calendar Templates (en inglés)

¿Qué se interpone entre una gran estrategia social y una buena? Un calendario de contenidos

Una plantilla de calendario de redes sociales de Google Calendar puede organizar el contenido y enviar recordatorios, evitándote más momentos de "¿En qué estaba pensando?".

Antes de buscar en Internet "plantilla de calendario de redes sociales de Hojas de cálculo de Google", echa un vistazo a nuestra Lista de plantillas de calendario listas para usar

Tanto si eres una superestrella en solitario como un equipo de ninjas del marketing, aquí encontrarás la tuya

Plantillas de calendarios para redes sociales

Una plantilla de Calendario de Redes Sociales es un planificador listo para usar que utilizan los creadores de contenido y las empresas para organizar las publicaciones que se publican en los distintos canales de redes sociales

Viene con pestañas integradas como fechas límite, personas asignadas, etc. y puede ampliarse para incluir detalles adicionales como comentarios, seguimiento de la participación, etc., según las necesidades del usuario.

Mientras que Google Hojas de cálculo de Google permite capturar varios puntos de datos en un formato tabular, una plantilla va unos pasos más allá. Es más como una de esas apps de Calendario pero con funciones adicionales adaptadas al mundo de las redes sociales.

Influencers, famosos y sus managers utilizan este planificador para asegurarse de que todas sus publicaciones en redes sociales son relevantes para su público objetivo y se suben a tiempo. También puede mejorar tu presencia en Internet al asociarse con herramientas como apps de videoconferencia, servicios para compartir archivos y soluciones de análisis de datos.

¿Qué hace buena a una plantilla de Calendario de Redes Sociales de Google Calendar?

Una buena plantilla de calendario de Google Calendar debe ayudar a los usuarios a navegar fácilmente por los muchos pasos en la creación de contenido impactante.

Los siguientes son los componentes clave que uno debe tener en cuenta al adoptar uno:

Ranuras designadas: Mientras hace malabares con múltiples tipos de contenido de medios sociales, asegúrese de que cada tipo de contenido tenga sus propias ranuras

Mientras hace malabares con múltiples tipos de contenido de medios sociales, asegúrese de que cada tipo de contenido tenga sus propias ranuras Funciones de colaboración: Un calendario de redes sociales de Google Calendar debe facilitar el trabajo en equipo mediante la posibilidad de compartir archivos, añadir comentarios y similares para ayudar a los creadores a aportar ideas, intercambiar conocimientos y compartir comentarios

Un calendario de redes sociales de Google Calendar debe facilitar el trabajo en equipo mediante la posibilidad de compartir archivos, añadir comentarios y similares para ayudar a los creadores a aportar ideas, intercambiar conocimientos y compartir comentarios Visualización: Un calendario bien visualizado ayuda a los usuarios a identificar lagunas, priorizar tareas en función de los niveles de urgencia e importancia, mejorar la colaboración y medir el rendimiento con facilidad

Un calendario bien visualizado ayuda a los usuarios a identificar lagunas, priorizar tareas en función de los niveles de urgencia e importancia, mejorar la colaboración y medir el rendimiento con facilidad Cronogramas: Con funciones de cronograma como arrastrar y soltar para el ajuste de plazos y dependencias entre tareas que mejoran el establecimiento de prioridades, podrá evitar problemas de última hora a la hora de aportar ideas sobre contenidos

Con funciones de cronograma como arrastrar y soltar para el ajuste de plazos y dependencias entre tareas que mejoran el establecimiento de prioridades, podrá evitar problemas de última hora a la hora de aportar ideas sobre contenidos Segmentación de la audiencia: Para crear contenidos más específicos, un calendario de redes sociales debe dividir las grandes audiencias en grupos pequeños y manejables, en función de datos de consumo como la información del perfil, las publicaciones, las interacciones, los seguidores, etc.

Para crear contenidos más específicos, un calendario de redes sociales debe dividir las grandes audiencias en grupos pequeños y manejables, en función de datos de consumo como la información del perfil, las publicaciones, las interacciones, los seguidores, etc. Secciones de planificación de contenidos: Debes poder contar con distintas secciones para facilitar la creación de contenidos. Estos pueden incluir, pero no se limitan a, plataformas de medios sociales, categorías de contenido, CTAs, horarios de publicación e indicadores clave de rendimiento (KPI)

Debes poder contar con distintas secciones para facilitar la creación de contenidos. Estos pueden incluir, pero no se limitan a, plataformas de medios sociales, categorías de contenido, CTAs, horarios de publicación e indicadores clave de rendimiento (KPI) Impulsado por IA: Con las funciones impulsadas por IA, los usuarios pueden automatizar tareas mundanas pero esenciales como la programación de publicaciones, la generación de ideas de contenido, la evaluación del rendimiento, el análisis del estado de ánimo, etc

Con las funciones impulsadas por IA, los usuarios pueden automatizar tareas mundanas pero esenciales como la programación de publicaciones, la generación de ideas de contenido, la evaluación del rendimiento, el análisis del estado de ánimo, etc Alertas: Los recordatorios y notificaciones automatizados pueden asegurarse de que todos los elementos se comprueban-no más plazos perdidos o el olvido de programar un puesto de tiempo limitado ⏰

Los recordatorios y notificaciones automatizados pueden asegurarse de que todos los elementos se comprueban-no más plazos perdidos o el olvido de programar un puesto de tiempo limitado ⏰ Integración: Combinar un calendario con plataformas de comunicación, servicios de uso compartido de archivos, aplicaciones de mensajería, etc., agiliza el proceso de creación de contenidos

6 Plantillas de Calendario de Redes Sociales en Hojas de cálculo de Google

Hay millones de opciones a la hora de elegir una plantilla de calendario de redes sociales, por lo que es aún más difícil elegir la más adecuada. Mientras que algunas ofrecen una fácil personalización, otras van un paso más allá con la automatización.

Para que el proceso sea menos abrumador, hemos recopilado una lista de seis plantillas gratuitas de calendarios de contenidos. Estas plantillas le permiten crear calendarios en Hojas de cálculo de Google dejar comentarios a tus compañeros y mucho más.

1. Social Media Editorial Calendar Template by Template.net

vía Plantilla Pruebe el Plantilla de Calendario Editorial para Redes Sociales de Template.net, una herramienta totalmente personalizable que gestiona tu viaje de creación de contenidos de principio a fin. Compatible con Google, permite añadir y eliminar columnas y filas, categorizar tipos de contenido y programar fechas de publicación.

Al incluir notas y comentarios específicos para cada entrada, tú y tu equipo de expertos podéis trabajar juntos sin esfuerzo para aportar ideas, compartir opiniones y revisar las entradas mientras auditoría de redes sociales . Si quieres descargarlo en Documentos de Google, PDF, Word o Apple Pages, tú eliges.

Ideal para: Equipos de marketing que deseen tener una visión global de sus esfuerzos de marketing en redes sociales.

2. Plantilla de Calendario de Contenidos para Redes Sociales de HubSpot

vía HubSpotPlantilla de Calendario de Contenidos en Redes Sociales de HubSpot es un recurso integral para todos tus requisitos de redes sociales. Utilizando sus pestañas específicas de plataforma, puedes adaptar tu contenido para que coincida con el estilo único y los requisitos de las diferentes plataformas y audiencias respectivamente.

Para ir siempre un paso por delante, utiliza su repositorio de contenidos para alinear los contenidos que planeas compartir con tus seguidores.

Es más, puedes conectarlo fácilmente con las herramientas de HubSpot, como CRM o Marketing Hub, para una experiencia sin fricciones.

Más adecuado para: Individuos o equipos pequeños que buscan una plantilla sencilla.

3. Plantilla de Calendario de Contenidos para Redes Sociales de Hootsuite

vía HootsuitePlantilla de Calendario de Contenidos de Redes Sociales de Hootsuite es una herramienta fácil de usar y personalizable. Compatible con las Hojas de cálculo de Google, ofrece una pestaña de Estrategia integrada en la que puede crear una hoja de ruta para las redes sociales en la que se identifiquen su objetivo, los elementos clave que impulsan la participación, etc,

¿Necesitas una bola de cristal que te avise de las próximas fiestas, eventos y fechas importantes del mes para ayudarte a planificar tu contenido en consecuencia? La pestaña Vista mensual viene en tu ayuda. En la pestaña de vista semanal, puedes organizar tus necesidades de programación para toda una semana con mucha antelación.

Y, ¡adivine qué! Su Biblioteca de contenidos de siempre hace un seguimiento de todas las publicaciones que crearon expectación para que puedas reutilizarlas tal cual o darles un toque divertido siempre que quieras.

Ideal para: Equipos de contenido que desean elaborar estrategias y planificar su contenido social en función de las vacaciones y los eventos importantes.

4. Plantilla de Calendario de Contenido por Backlinko

vía BacklinkoPlantilla del Calendario de Contenidos de Backlinko viene con dos pestañas dignas de mención: la Vista del Calendario, que muestra las fechas límite y lo que hay que subir, y una Lista de contenidos y una Hoja de flujo de trabajo.

Es bastante estándar y permite a los equipos registrar sus cronogramas para cada contenido. La pestaña Flujo de trabajo ofrece una guía paso a paso sobre las distintas fases del ciclo de vida de los contenidos, desde la captación de ideas hasta la publicación, pasando por las meta descripciones y el marketing por correo electrónico, y completándolo puntualmente.

Esta plantilla de calendario de contenidos es gratuita, y se puede descargar en forma de hoja de cálculo de Excel o de Hojas de cálculo de Google.

Ideal para: particulares o pequeños equipos que deseen estandarizar sus flujos de trabajo en las redes sociales.

5. Calendario de contenidos en redes sociales para pequeñas empresas de Small Business Trends

vía Tendencias de las pequeñas empresas Tendencias de la pequeña empresa Calendario de contenidos en redes sociales para pequeñas empresas se ha creado pensando en las necesidades de las pequeñas empresas. Equipado con secciones específicas para cada canal de redes sociales, como LinkedIn, Instagram y X (antes Twitter), ofrece a los usuarios una hoja de ruta centrada en sus acciones para cada día de la semana.

Puede descargarse en formato PDF, Excel o Word, perfecto para un equipo pequeño.

Y si estás bloqueado como escritor y necesitas un empujoncito, esta guía es perfecta para ti gestión de proyectos en redes sociales puede generar indicaciones únicas para ayudarte a crear contenidos cautivadores. ¡Eso sí que es algo!

Más adecuado para: Pequeñas empresas que necesitan un plan de contenidos sólido pero con objetivos concretos.

6. Plantilla de Calendario de Contenidos de Semrush

vía SemrushPlantilla del Calendario de Contenidos de Semrush proporciona todas las herramientas necesarias para mantener un calendario de redes sociales con hasta un año de antelación. La pestaña Calendario de contenido tiene secciones donde puede incluir los colaboradores, el tipo de contenido, el estado de publicación y mucho más.

Para endulzar el trato, su pestaña 'Campos adicionales' crea una sección separada para cada formulario de contenido y captura toda la información relevante sobre el mismo. Por lo tanto, no hace falta que te rompas la cabeza para comprobar qué datos necesitas seguir para que tu campaña en las redes sociales tenga éxito.

Más adecuado para: Equipos que planifican contenidos anuales o trimestrales en función de iniciativas empresariales de mayor envergadura.

Limitaciones del uso de Hojas de cálculo de Google/Docs

No se puede negar que Google Hojas de cálculo de Google / Docs es una gran herramienta para la documentación y edición. Sin embargo, las redes sociales exigen varias opciones clave para que los usuarios alcancen nuevas cotas. Intentemos comprender por qué Hojas de cálculo de Google/Docs puede no ser suficiente.

Falta de visibilidad: No hay herramientas adecuadas como diagramas de Gantt o Tableros Kanban que permitan visibilidad en los flujos de trabajo

No hay herramientas adecuadas como diagramas de Gantt o Tableros Kanban que permitan visibilidad en los flujos de trabajo Integraciones complicadas: La integración con otras herramientas esenciales como calendarios, aplicaciones de transmisión de vídeo, etc, no es perfecta y requiere pasos adicionales

La integración con otras herramientas esenciales como calendarios, aplicaciones de transmisión de vídeo, etc, no es perfecta y requiere pasos adicionales Falta de automatización: No se pueden automatizar los estados para que se actualicen una vez que el contenido está activo

Plantillas alternativas de Calendarios de Redes Sociales

Aunque las plantillas antes mencionadas te ayudan a tener el trabajo terminado, carecen de muchas funciones, como alertas, opciones avanzadas de colaboración e integraciones con múltiples herramientas importantes, que son cruciales para sobresalir en el panorama de las redes sociales.

Sin duda, esto obliga a los usuarios a buscar alternativas a Hojas de cálculo de Google .

ClickUp, una ventanilla única para herramientas de gestión de proyectos, ofrece una amplia matriz de capacidades, como la visibilidad de los flujos de trabajo a través de ClickUp Gráficos de Gantt control del rendimiento, seguimiento de tareas y mucho más. Gracias a Cerebro ClickUp ahora puede generar ideas de contenido automáticamente y lanzar campañas más rápidamente.

Si la carga de trabajo es enorme y no eres capaz de priorizar las tareas, ponte en orden con Paneles de ClickUp -mantiene la transparencia ofreciéndole información sobre todas sus tareas y el tiempo necesario para completarlas, mejorando así la productividad. Puede personalizarlo para hacer un seguimiento del rendimiento de sus tareas campañas de marketing también.

1. Plantilla de Calendario de Redes Sociales ClickUp

Plantilla ClickUp Social Media

Si usted necesita una plantilla todo incluido que puede ordenar su juego de medios sociales, Plantilla de Calendario de Redes Sociales ClickUp puede ser una opción fiable. Con esta plantilla podrás generar ideas, asignar tareas a tu equipo y supervisar la tracción de tus publicaciones para maximizar tu potencial en las redes sociales.

Esta plantilla te ayuda a que todo el proceso sea eficiente con ajustes ya incorporados, como por ejemplo Vistas de ClickUp estados, etc., que pueden adaptarse a las necesidades de su empresa. ¿Quiere asegurarse de que todos los detalles relacionados con el contenido de sus redes sociales están a su alcance? Feed personalizado **Campos ClickUp como desee y listo.

Además, con toda la información almacenada en una única plataforma, puedes garantizar mensajes coherentes en todas tus publicaciones y presentar la voz de la marca.

Utilice la vista de Calendario de ClickUp para programar y gestionar sus publicaciones en redes sociales

Ideal para: Influenciadores/marcas que acaban de aventurarse en la creación de contenidos para redes sociales.

Utilizamos ClickUp para gestionar y hacer un seguimiento de nuestro proceso de creación de contenidos para medios sociales y digitales. Esto nos permite ver el estado de cada pieza de contenido (en curso, necesita edición, programado, etc.), junto con quién es el diseñador principal. También elimina todas las idas y venidas en la comunicación por correo electrónico, ya que la sección de comentarios de cada tarea se puede utilizar para deliberar y delegar tareas/siguientes pasos (lo que satisface la necesidad de seguimiento de nuestro ciclo de creación de contenidos).

Sid Babla, Coordinador del Programa de Bienestar de Dartmouth College - Centro de Bienestar Estudiantil

2. Plantilla del Calendario de Contenidos de ClickUp

Plantilla del Calendario de Contenidos de ClickUp

En los tiempos del scroll sin sentido, su público hará un esfuerzo adicional para buscarle en las redes sociales si consigue dar en la diana cada vez que publique algo. En pocas palabras, su contenido debe estar dirigido a eventos específicos, temporadas de vacaciones, etc.

Pero, ¿recuerda que los imprevistos suelen acechar en secreto? Así que, si considera que la planificación de contenidos es una ocurrencia tardía, está preparando en secreto una receta para el desastre.

No se preocupe; Plantilla del Calendario de Contenidos de ClickUp está aquí para ayudarle. Cree una estrategia oportuna para mantener el contenido listo y evitar cualquier fallo en la interacción con sus espectadores.

Esta plantilla le permite preparar un calendario estructurado para todo el año, ayudándole a asignar recursos con suficiente antelación, y realizar un seguimiento del rendimiento pasado que puede utilizarse como información para futuras publicaciones.

Ideal para: principiantes y profesionales que intentan mantener la coherencia en su entorno de redes sociales.

💡Consejo profesional: Utilice Paneles de ClickUp para realizar un seguimiento de la participación de los clics, el número de "me gusta", etc., con el fin de mejorar su presencia en las redes sociales en consecuencia

3. Plantilla avanzada de ClickUp para redes sociales

Plantilla avanzada ClickUp Social Media

¿Es usted un profesional que necesita algo más en su marco de planificación de redes sociales? Lo entendemos. A veces, necesitas detalles adicionales en tus plantillas para realizar un seguimiento de las categorías de contenido, los canales de las redes sociales, los estados de los borradores y mucho más. Plantilla avanzada de medios sociales de ClickUp es una combinación perfecta.

Con sus sofisticadas funciones, puedes mantener todo tu contenido (como borradores, enlaces, gráficos, etc.) en un solo lugar, aunque estén pensados para ser subidos a diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, X (antes Twitter) e Instagram. Incluye todos los detalles, como tus colaboraciones con personas influyentes, tendencias con tu propio toque y datos impactantes que puedan servirte de insights para más adelante.

Ofrece cuatro vistas personalizadas - Lista, Tablero, Calendario, Incrustar y Documento - que le permiten agilizar el proceso de creación de contenidos, desde la generación de la idea hasta su publicación.

Ahora bien, si necesita ayuda para utilizar esta plantilla al máximo, ClickUp tiene un documento de ayuda incorporado que puede ser su propio tipo de experto y ayudarle a navegar a través de la herramienta.

Más adecuado para: Empresas con una gran presencia en redes sociales a través de múltiples canales.

💡Pro Tip: Escribe textos para posts, ideas, inspiración y más usando Documentos ClickUp . También te permite incrustar marcadores y crear tablas, asociarte con tus compañeros para editarlo en tiempo real y compartirlo con permisos específicos de acceso para equipos, invitados o público.

4. Plantilla de Calendario Promocional ClickUp

clickup calendario promocional

¿Quiere recompensar a sus clientes fieles o atraer la atención de nuevos compradores con tentadoras promociones y ofertas? Las campañas de promoción son una forma de hacerlo. Sin embargo, hay tantos elementos en movimiento a la hora de planificar estas campañas que puede resultar agotador para el equipo mantenerse organizado y ofrecer resultados de calidad.

Aquí entra en juego Plantilla de Calendario Promocional ClickUp que puede suponer un gran avance para su empresa a la hora de alcanzar sus metas con cada actividad promocional. La plantilla cuenta con listas de fácil visualización que agilizan enormemente la organización de tareas y la colaboración. Puede seguir la duración de sus campañas, el rendimiento, el presupuesto y cualquier conflicto.

Dado que esta plantilla almacena tanto sus promociones pasadas como futuras, puede realizar cambios oportunos en su estrategia y asegurarse de que los lanzamientos de sus productos o las ventas de temporada se realizan sin problemas.

Más adecuado para: Marcas que confían en campañas estacionales o promocionales en redes sociales para promocionar sus productos.

5. ClickUp Social Media Post Plantilla

ClickUp Social Media Post Plantilla

Tu calendario editorial para redes sociales debe estar repleto de contenido interactivo, textos atractivos e ideas únicas para conectar con tu marca.

Pensar en ello parece fácil, pero ejecutarlo es un juego de pelota totalmente diferente. Plantilla ClickUp para publicaciones en redes sociales puede ayudarte a crear posts relevantes utilizando ClickUp Doc de forma estructurada. Su formato de tarjeta ofrece una visibilidad clara de todos los detalles de cada publicación, lo que la convierte en una herramienta muy útil uno de los mejores calendarios en línea .

Con esta solución en la mano, puede programar sus mensajes para que puedan ser subidos en un momento en que atrae la mayor atención, independientemente de la plataforma de medios sociales. Elige la vista que prefieras (vista Lista, vista incrustada,) Vista de Calendario , etc.), y poner orden en la plataforma utilizando campos para personas asignadas, fechas límite, canales y URL.

Más adecuado para: Empresas que trabajan con múltiples personas influyentes para producir contenido de entretenimiento.

6. Plantilla ClickUp Social Media Blog

ClickUp Social Media Blog Plantilla

Escribir un blog es una de las formas más fiables de crear visibilidad en el espacio de las redes sociales. Puede ofrecer una vista detallada de los temas relevantes para la marca y, para ello, es importante asegurarse de que las entradas del blog estén escritas de forma convincente, con elementos visuales, anécdotas y estadísticas. Plantilla de blog de medios sociales ClickUp debería ser tu herramienta preferida en este caso, ya que su capacidad para obtener ideas de contenido, programar publicaciones y realizar un seguimiento del rendimiento en una única interfaz te ayuda a llevar el juego A al mundo de los blogs.

Aproveche Cerebro ClickUp para generar resúmenes precisos de sus proyectos de medios sociales y recibir actualizaciones de sus entregas para concretar cada detalle vital.

Automatice sus necesidades en redes sociales, como la generación de leads y la elaboración de resúmenes de informes, con ClickUp Brain

Ideal para: Equipos de redes sociales que desean aumentar el tráfico de sus blogs.

7. Plantilla de calendario de publicaciones en redes sociales ClickUp

Plantilla de calendario de publicaciones en redes sociales de ClickUp

Su público objetivo no siempre se limita a una sola plataforma de medios sociales. Puede que algunas personas utilicen LinkedIn con frecuencia, pero no Instagram. Puede que a algunos les gusten los debates que tienen lugar en X (antes Twitter), pero que Facebook no sea lo suyo.

Las marcas necesitan un enfoque disciplinado para mantener su calendario de publicaciones con el fin de interactuar con la gente en todos los canales posibles.

/ref/ https://clickup.com/templates/social-media-posting-schedule-t-182171560 Plantilla de calendario de publicaciones en redes sociales de ClickUp /%href/

puede ser un aliado perfecto en este caso. Puedes utilizarla para programar tus publicaciones en cada plataforma, aumentar tu presencia en los medios, entender qué funciona y qué no, e identificar áreas de mejora.

Viene con:

Una vista por plataforma para clasificar las publicaciones por plataforma

Una vista Calendario Actividad para esquematizar las próximas publicaciones y planificarlas en detalle

Una vista Lista de Pendientes Semanal para desglosar lo que hay que terminar a corto plazo

Más adecuado para: Creador centrado en contenido educativo, consejos de estilo de vida, trucos financieros, etc.

Mejora tus redes sociales con ClickUp

En la era de los memes compartidos y de los vídeos cortos, los creadores necesitan mejorar constantemente sus estrategias de contenido. Gracias a las plantillas de Calendario, pueden respirar tranquilos sabiendo que un asistente eficiente se ocupa de su presencia en las redes sociales.

En este sentido, las funciones de planificación de ClickUp pueden ser un poderoso aliado. Mientras que las vistas personalizadas le proporcionan transparencia en el flujo de trabajo tal y como usted desea, los huecos personalizables para cada tarea ofrecen infinitas opciones para ajustar el calendario.

Puedes hacer una lluvia de ideas sobre documentos, programar tus publicaciones mediante automatización, medir el rendimiento, ¡y muchas cosas más! Y como agiliza tu flujo de trabajo, también puedes mejorar tus habilidades de gestión del tiempo, ¡una situación en la que todos salen ganando!

Así que inscríbase gratis, gratuito/a en ClickUp hoy mismo para empezar.