Cómo crear una estrategia de marketing de campo (+ ejemplos)

el 60% de los consumidores

son más propensos a comprar cuando las marcas ofrecen experiencias personalizadas

Y el marketing de campo es una poderosa forma de que las empresas creen esta conexión (a internet) personal.

En el mundo digital actual, las interacciones cara a cara ayudan a crear lealtad a la marca, generar clientes potenciales e impulsar las ventas.

Este artículo ofrece una guía completa sobre la creación de una estrategia de marketing de campo, que abarca los componentes clave y las buenas prácticas para ayudarle a sacar el máximo provecho de sus esfuerzos.

¿Qué es el marketing de campo?

El marketing de campo es una estrategia de marketing que se centra en el contacto directo con los clientes en sus entornos locales a través de interacciones cara a cara, como ferias comerciales, demostraciones de productos, eventos comunitarios, etc.

Mientras que el marketing digital aprovecha las plataformas en línea para llegar a un público amplio a través de canales como las redes sociales, el correo electrónico y el marketing de contenidos, el marketing de campo se centra en iniciativas de marketing como la interacción en persona y el alcance local. El principio AIDA (Atención, Interés, Deseo, Acción) suele estar en el centro de las estrategias de marketing de campo, guiando a los equipos de marketing para garantizar que cada interacción esté diseñada para captar la atención, generar interés, crear deseo e indicar la acción, contribuyendo en última instancia al crecimiento y el intento correcto de la marca.

Al reunirse con los clientes cara a cara y adaptar las interacciones a sus necesidades y preferencias específicas, las marcas pueden fomentar una conexión (a internet) más fuerte con el público, lo que aumenta la fidelidad a la marca y la probabilidad de convertir clientes potenciales en ventas.

Se puede argumentar que el marketing de campo es un subconjunto del marketing experiencial, una rama del marketing que busca atraer a los clientes a través de experiencias, a menudo en persona.

Para comprender la importancia del marketing de campo, analicemos sus ventajas tangibles y cómo puede generar resultados significativos para su marca.

Beneficios del marketing de campo

Las empresas emplean diversas estrategias de marketing a lo largo del ciclo de vida del cliente para captarlos y fidelizarlos. El marketing de campo destaca por sus numerosas ventajas.

He aquí las razones por las que incorporar el marketing de campo puede ser increíblemente beneficioso para las marcas:

Aumenta la visibilidad de la marca: Los esfuerzos de marketing de campo, especialmente los centrados en interacciones directas y en persona, pueden aumentar enormemente la notoriedad de la marca

Genera clientes potenciales de alta calidad: Al entablar conversaciones y recopilar información, las empresas pueden identificar clientes potenciales cualificados con más probabilidades de convertirse en clientes

A través de experiencias interactivas e interacciones personalizadas, las empresas pueden generar confianza, lealtad y asociaciones positivas con la marca

Proporciona información valiosa sobre el mercado: Mediante la observación del comportamiento de los consumidores, la recopilación de comentarios y la realización de encuestas, las empresas pueden obtener información sobre las preferencias, necesidades y puntos débiles de los clientes

Aumenta las ventas: La meta de cualquier estrategia de marketing es impulsar las ventas. El marketing de campo puede ser una herramienta muy eficaz para aumentar los ingresos. Al generar clientes potenciales, crear conciencia de marca y mejorar el compromiso de los clientes, las empresas pueden crear un entorno más favorable para las ventas

Estrategias y ejemplos de campañas de marketing de campo

El marketing de campo ofrece diversas estrategias que pueden integrarse perfectamente en su plan general de marketing, ayudándole a relacionarse con los clientes de forma más eficaz y a alcanzar sus objetivos de marketing.

Veamos algunos de los enfoques más eficaces y ejemplos de estrategias de marketing de campo:

Demostraciones de productos

Las campañas de marketing de campo como las demostraciones de productos proporcionan a los clientes potenciales una experiencia de primera mano de su producto o servicio, lo que resulta especialmente beneficioso para ofertas complejas o innovadoras.

Al presentar las funciones de su producto a través de seminarios web, vídeos o presentaciones en directo, puede presentar sus productos y ventajas en un contexto real.

Estas demostraciones pueden utilizarse durante el equipo de ventas para responder a las preguntas de los clientes y mostrar las funciones clave de un producto.

Por ejemplo, CitizenShipper, un mercado de transporte en línea, necesitaba hacer una demostración de sus aplicaciones para escritorio y móvil. La empresa utilizó demostraciones interactivas para llegar a a un público más amplio.

Eventos en persona

Los eventos presenciales permiten a los clientes relacionarse directamente con una marca a través de interacciones cara a cara. Estos eventos crean oportunidades para establecer contactos, reunirse con nuevas personas y volver a conectar con las ya existentes.

Para las empresas B2B, los eventos presenciales son esenciales para reforzar su presencia y su imagen de marca. Ofrecen una valiosa plataforma para obtener comentarios inmediatos sobre productos, servicios y operaciones en general.

Participar en ferias, conferencias o festivales puede ayudar a las empresas a destacar su marca, generar clientes potenciales, establecer relaciones y dejar un impacto duradero. Conferencia Dreamforce de Salesforce es un ejemplo de cómo un evento de marketing de campo presencial puede servir para presentar productos, establecer relaciones e impulsar el crecimiento de la empresa en el espacio B2B.

Marketing de guerrilla

El marketing de guerrilla es una táctica de marketing en la que una empresa utiliza métodos e interacciones sorpresa o poco convencionales para promocionar un producto o servicio.

Puede consistir en actuaciones callejeras, flash mobs o instalaciones únicas. Aunque exige creatividad e ingenio, este enfoque puede lograr la máxima exposición.

Por ejemplo, Google Pixel lanzó una campaña innovadora para mostrar su nuevo teléfono plegable, el Pixel Fold. Utilizaron vallas publicitarias anamórficas en 3D para resaltar el elegante diseño del teléfono y su pantalla envolvente.

Contenidos generados por los usuarios

Por contenido generado por el usuario (CGU) se entiende material creado por el cliente, como opiniones, publicaciones en redes sociales, fotos, vídeos, testimonios, estudios de casos y recomendaciones, en lugar de contenido producido por la propia marca.

El CGU es una poderosa herramienta para fidelizar a los clientes y la influencia en las decisiones de compra.

Un ejemplo notable es el siguiente La campaña de Apple "Shot on iPhone en la que se animaba a los usuarios de iPhone a compartir sus fotografías y vídeos en Instagram. Esta iniciativa mostraba las impresionantes capacidades de la cámara del iPhone al tiempo que creaba una comunidad de creadores apasionados y un sentimiento de conexión (a internet).

Muestra de productos

El muestreo de productos, una estrategia de marketing para distribuir muestras gratuitas a clientes potenciales, está diseñado para dar a conocer la marca, impulsar las ventas y recoger valiosas opiniones de los consumidores.

Todos hemos estado alguna vez en grandes almacenes donde un equipo de ventas ha repartido una muestra del tamaño de un bocado de un nuevo producto. La gente aprecia recibir productos gratis, y la familiaridad suele traducirse en preferencia de marca. Al permitir que los consumidores prueben los productos antes de comprarlos, la muestra de productos elimina el riesgo de comprar algo desconocido y les ayuda a tomar decisiones con conocimiento de causa.

Marketing con causa

El marketing con causa es una estrategia que ayuda a una empresa a alinearse con un problema social o medioambiental para crear un impacto positivo. Al apoyar una causa que les preocupa, las empresas pueden aumentar la fidelidad de sus clientes y mejorar su reputación de marca.

Va más allá de las transacciones y crea conexiones emocionales con los clientes, demostrando su compromiso con la responsabilidad social. Al atraer a clientes con ideas afines, las empresas pueden ampliar su base de clientes y desarrollar la buena voluntad dentro de la comunidad. Zapatos TOMS ha construido toda su marca en torno al marketing con causa. Por cada par de zapatos vendido, la empresa dona un par a un niño necesitado. Este concepto revolucionario se llamó "One for One"

Asociaciones

Colaborar con empresas complementarias es una estrategia de marketing de campo ganadora que puede ampliar enormemente el alcance de su marca y exponer sus productos o servicios a nuevos públicos.

Asociarse con empresas locales, personas influyentes o líderes del sector le permite hacer una promoción cruzada de las ofertas de los demás, lo que le abre las puertas a una base de clientes más amplia

Este enfoque puede ayudar a entrar en nuevos mercados, ya que ayuda a construir credibilidad y confianza a través de la asociación con marcas establecidas. También puede acceder a segmentos de clientes sin explotar y crear relaciones mutuamente beneficiosas que impulsen el crecimiento de todas las partes implicadas.

Mercancía personalizada

Ofrecer productos personalizados, como camisetas, bolsas o regalos personalizados a posibles clientes o clientes potenciales demuestra su aprecio y crea una experiencia memorable. Este gesto puede dejar una impresión duradera, haciendo que los destinatarios se sientan valorados y conectados a su marca.

Los productos personalizados también sirven como recordatorio sutil y continuo de su marca, reforzando su identidad y sus valores cada vez que se utilizan. Además, puede crear una sensación de exclusividad, haciendo que los clientes se sientan parte de una comunidad selecta, profundizando su lealtad y construyendo relaciones duraderas con los clientes.

Comunidad en línea

La creación de una comunidad en línea en torno a su marca es una estrategia muy eficaz para aumentar la participación y fomentar el marketing boca a boca. La utilización de plataformas de medios sociales, foros en línea o espacios digitales dedicados le permite establecer un lugar central donde los clientes pueden conectarse, debatir y compartir sus experiencias.

Además, estas plataformas brindan la oportunidad de ofrecer contenidos educativos y perspectivas exclusivas, fomentando un sentimiento de inclusión que favorece la promoción orgánica de la marca. Una comunidad en línea próspera puede ser una poderosa herramienta de promoción que favorezca el crecimiento de la marca a largo plazo y mejore la fidelización de los clientes.

Adopción y aplicación de estrategias de marketing de campo

Una vez analizados los beneficios de una campaña de marketing de campo con éxito y las distintas estrategias que puede aplicar, pasemos a los pasos y herramientas necesarios para adoptar un enfoque de marketing de campo para su empresa.

El software de gestión de marketing, como ClickUp puede simplificar sus esfuerzos de marketing en el campo y ayudarle a promocionar sus productos.

1. Defina sus metas

Establecer metas claras es esencial para el intento correcto de cualquier campo campaña de marketing . Dado que el objetivo de los profesionales del marketing de campo es captar la atención de los compradores, es importante considerar el mercado objetivo, su familiaridad con la marca, los mensajes clave y los resultados de conversión deseados.

Ajuste de metas SMART (específicas, mensurables, alcanzables, pertinentes y sujetas a un plazo) durante la campaña planificación de marketing proporciona un enfoque estructurado para definir objetivos mensurables. Esto le permite controlar el progreso, estimar el impacto de la campaña en el conocimiento de la marca y evaluar su intento correcto y el retorno de la inversión (ROI).

Seguimiento de sus metas de marketing con ClickUp Metas Metas de ClickUp proporciona una potente solución para el ajuste colaborativo de metas dentro de su equipo. Le permite ajustar objetivos claros, realizar un seguimiento del progreso y colaborar de forma eficaz. Al dividir las metas más amplias en tareas más pequeñas y viables, puede asegurarse de que su equipo se mantenga centrado y motivado.

Con ClickUp Metas, los equipos de ventas y marketing de campo pueden agilizar sus procesos, mejorar su eficacia y alcanzar sus metas con mayor efectividad.

2. Identifique a su público

El éxito del marketing de campo depende en gran medida de un profundo conocimiento de su público objetivo. Aunque pueda parecer que el marketing presencial consiste en llegar al mayor público posible, la clave de un marketing de campo realmente impactante reside en desarrollar experiencias, contenidos y mensajes a medida para las personas adecuadas.

Estos son los pasos para desarrollar buyer personas:

Investigación: Empiece por realizar un estudio de mercado exhaustivo. Analice a sus clientes actuales y recopile información a partir de encuestas y entrevistas

Empiece por realizar un estudio de mercado exhaustivo. Analice a sus clientes actuales y recopile información a partir de encuestas y entrevistas Identifique: Una vez recopilados los datos necesarios, identifique los datos demográficos clave, las metas, los puntos débiles y las motivaciones de su público objetivo

Una vez recopilados los datos necesarios, identifique los datos demográficos clave, las metas, los puntos débiles y las motivaciones de su público objetivo Perfil: A continuación, cree un perfil detallado del comprador. Esta persona debe describir las características, comportamientos y preferencias de su cliente ideal

A continuación, cree un perfil detallado del comprador. Esta persona debe describir las características, comportamientos y preferencias de su cliente ideal Validación: A medida que evolucione su empresa, también lo hará su público. Valide, perfeccione y actualice periódicamente su buyer persona para asegurarse de que sigue siendo relevante y alineado con sus objetivos de marketing

A medida que evolucione su empresa, también lo hará su público. Valide, perfeccione y actualice periódicamente su buyer persona para asegurarse de que sigue siendo relevante y alineado con sus objetivos de marketing Utilización: Aproveche los datos de su buyer persona para elaborar estrategias de marketing dirigidas a objetivos específicos

Crea encuestas personalizables con Formularios ClickUp Formularios ClickUp proporciona una solución fácil de usar para diseñar y distribuir encuestas personalizadas. Le permite recopilar información valiosa directamente de su audiencia y ofrece una variedad de tipos de preguntas, lo que le permite adaptar sus encuestas para una recuperación óptima de la información.

Puede analizar las respuestas directamente en ClickUp, obteniendo un claro conocimiento de su audiencia y configurando sus estrategias de marketing de campo para obtener el máximo impacto.

3. Adopte la estrategia de marketing de campo adecuada

Empiece por definir claramente su meta principal, ya sea aumentar la notoriedad de su marca, generar clientes potenciales o lanzar un nuevo producto, y seleccione un evento que se ajuste a ese objetivo específico.

Para garantizar un enfoque estratégico, elabore una hoja de ruta de marketing que describa visualmente sus metas y los pasos necesarios para ejecutar su estrategia. Esta hoja de ruta le servirá de marco de referencia para sus esfuerzos de marketing y le ayudará a mantenerlo todo organizado y alineado. Plantillas de planes de marketing pueden ayudar a cualquier empresa que desee desarrollar y aplicar todos los aspectos de su estrategia de marketing.

4. Planifique su evento de marketing de campo

Para planificar con éxito un evento de marketing de campo, empiece por seleccionar una ubicación que se ajuste tanto a su público objetivo como a los objetivos del evento. La ubicación debe ser de fácil acceso y atractiva, creando un ambiente acogedor que sumerja a los asistentes en la experiencia.

Una vez elegido el lugar, el siguiente paso consiste en desarrollar un tema y un mensaje convincentes que resuenen con su marca y capten la atención de su público. Elabore una Agenda que ofrezca una combinación equilibrada de presentaciones, talleres y oportunidades para establecer contactos, a fin de garantizar que el evento aporte valor a través de múltiples puntos de contacto.

Para ello, ClickUpoff ofrece múltiples plantillas de agenda de conferencias para ayudarle a estructurar y comunicar el programa de su evento de forma clara y profesional, manteniéndolo todo organizado.

Optimice sus planes de marketing de eventos con la plantilla de plan de marketing de eventos de ClickUp

Por ejemplo Plantilla de plan de marketing para eventos de ClickUp le permite realizar un seguimiento de todos los aspectos del evento de principio a fin.

Esta plantilla le ayuda a priorizar las tareas de marketing, asignar responsabilidades a los miembros del equipo y supervisar el progreso hacia sus metas.

Con esta plantilla podrá:

Visualizar su trabajo utilizando varias vistas como Listas, Calendarios, Cronogramas y Paneles para el seguimiento del flujo general de su evento

utilizando varias vistas como Listas, Calendarios, Cronogramas y Paneles para el seguimiento del flujo general de su evento Ver una imagen clara del progreso de su evento con estados personalizados. Ayudan a gestionar los flujos de trabajo, guiar a los equipos a través de las tareas en el orden correcto, y ayudar a controlar los plazos para evitar retrasos

con estados personalizados. Ayudan a gestionar los flujos de trabajo, guiar a los equipos a través de las tareas en el orden correcto, y ayudar a controlar los plazos para evitar retrasos Realice un seguimiento de los detalles específicos del evento, como el presupuesto, la ubicación y los ponentes, con Campos personalizados. Estos campos adaptan la plantilla a sus necesidades, permitiendo la recopilación y el análisis de datos para la toma de decisiones informadas y futuras mejoras del evento

⚡️Template Archivo: Elija entre este amplio catálogo de Plantillas de marketing de ClickUp para que la planificación de su evento sea más sencilla y eficaz.

5. Ejecute el evento con asignación de recursos y colaboración

Una vez que tenga un plan sólido, es hora de ejecutar y gestionar su evento de forma eficaz y en colaboración. Puede garantizar un evento exitoso que cumpla sus metas mediante la asignación de recursos y el trabajo en equipo.

He aquí cómo puede hacerlo:

Planifique, organice y colabore en el proyecto conTareas de ClickUp. Los equipos pueden añadir Campos personalizados, enlazar Tareas dependientes y definir tipos de tareas, garantizando la claridad de lo que debe hacerse al asignar Tareas individuales

Realice un seguimiento del progreso y mantenga a todos en la misma página utilizando estados personalizados en las tareas de ClickUp.

Identifique posibles cuellos de botella y optimice la asignación de recursos conVista Carga de trabajo de ClickUp. Le permite ver quién está sobrecargado y ajustar la asignación de tareas en consecuencia

Siga y controle el tiempo dedicado a las tareas por los miembros del equipo con el Control del tiempo de ClickUp

Realice un seguimiento del tiempo que cada miembro del equipo dedica a las tareas conControl de tiempo de ClickUp. Esto le ayuda a monitorear la productividad , identificar áreas de mejora y asegurarse de que el tiempo de todos se maximiza

, identificar áreas de mejora y asegurarse de que el tiempo de todos se maximiza UtiliceVista del Calendario de ClickUp para eliminar los conflictos de programación y asegurarse de que todo el mundo está al tanto de los plazos

Mantenga a todos alineados con las tareas y cronogramas con la vista de Calendario de ClickUp

Almacene todos los documentos del evento, desde materiales de marketing hasta presentaciones y presupuestos, en una ubicación centralizada medianteDocumentos de ClickUp. De este modo se garantiza un acceso sencillo para todos los miembros del equipo, eliminando la necesidad de disponer de varias versiones o de archivos perdidos

Almacene todos los documentos del evento en una ubicación centralizada con ClickUp Docs

6. Obtenga información y analice

Una vez finalizado el evento, es hora de reflexionar y aprender. Midiendo y analizando minuciosamente el rendimiento de tu evento, podrás obtener valiosos conocimientos que te ayudarán a mejorar futuros eventos.

Pendiente de ello, es esencial seguir indicadores clave de rendimiento (KPI) y análisis específicos. He aquí algunas áreas en las que centrarse:

Asistencia: Haga un seguimiento del número de asistentes y analice los factores que han contribuido a la participación

Haga un seguimiento del número de asistentes y analice los factores que han contribuido a la participación Compromiso: Mida el compromiso de los asistentes mediante encuestas, interacciones en las redes sociales y otras métricas

Mida el compromiso de los asistentes mediante encuestas, interacciones en las redes sociales y otras métricas ROI: Calcule el retorno de la inversión (ROI) comparando los costes del evento con los beneficios generados, como el aumento de las ventas, el conocimiento de la marca o la generación de contactos

Calcule el retorno de la inversión (ROI) comparando los costes del evento con los beneficios generados, como el aumento de las ventas, el conocimiento de la marca o la generación de contactos Comentarios: Recoge los comentarios de los asistentes mediante encuestas o entrevistas posteriores al evento para conocer mejor su experiencia

Recoge los comentarios de los asistentes mediante encuestas o entrevistas posteriores al evento para conocer mejor su experiencia Análisis de las redes sociales: Analiza las métricas de tus redes sociales, como "me gusta", "compartir" y "comentarios", para medir el impacto de tu evento en las plataformas de redes sociales

Obtenga una comprensión completa de su progreso de marketing con Paneles de ClickUp .

Seguimiento y visualización de métricas clave para planificar estrategias de marketing con los cuadros de mando de ClickUp

Siga y analice fácilmente las métricas clave, visualice las relaciones entre tareas y manténgase alineado con su hoja de ruta y sus estrategias de salida al mercado. Estos paneles interactivos proporcionan una visión clara de los esfuerzos de su equipo y le ayudan a tomar decisiones basadas en datos para alcanzar sus metas de marketing.

Cree una estrategia eficaz de marketing de campo con ClickUp

Una estrategia eficaz de marketing de campo es esencial para las empresas que desean ampliar su alcance, captar al público objetivo e impulsar las ventas. Mediante el desarrollo de un plan bien estructurado, puede optimizar la asignación de recursos, medir el rendimiento y garantizar que sus esfuerzos de marketing de campo se alinean con los objetivos generales de la empresa.

ClickUp puede ser un socio valioso en la ejecución y gestión de su estrategia de campo. Sus versátiles funciones, entre las que se incluyen el ajuste de metas, la gestión de tareas y las herramientas de colaboración, ayudan a los equipos a mantenerse organizados, priorizar tareas y realizar un seguimiento eficaz de los progresos.

Al aprovechar ClickUp, puede simplificar sus operaciones de marketing de campo, mejorar la productividad del equipo y, en última instancia, lograr un mayor intento correcto en sus mercados objetivo.

