Cómo prevenir la vagancia social en el lugar de trabajo

La holgazanería no necesita explicación y es su propia excusa.

Christopher Morley, periodista y novelista estadounidense

Aunque esta idea suena maravillosa en el contexto de un descanso personal, tiene graves consecuencias en ajustes de trabajo en grupo.

Desgraciadamente, los miembros de un equipo que adoptan este comportamiento acaban empujando a los demás a hacerse cargo de las tareas pendientes y, a largo plazo, esto puede minar rápidamente la eficacia y la moral de todo el equipo.

En esta entrada del blog, examinaremos qué es la holgazanería social y por qué se produce. Y lo que es más importante, exploraremos estrategias prácticas para evitarlo y crear un lugar de trabajo más comprometido y productivo.

Comprender el "loafing" social

La idea de la "holgazanería social" cobró fuerza en la década de 1970 a través de la trabajo de los psicólogos sociales Ringelmann y Latane . Sus estudios en psicología social experimental demostraron que las personas suelen esforzarse menos cuando trabajan en grupos grandes o pequeños, sobre todo cuando sus contribuciones son difíciles de identificar.

Definición e importancia

La holgazanería social es un fenómeno en el que los individuos se esfuerzan menos cuando trabajan en grupo que cuando trabajan solos.

¿Recuerdas al niño que no contribuía realmente a los proyectos de grupo en la escuela?

Esencialmente, la holgazanería social se produce cuando la gente no hace su parte en un ajuste de equipo, esperando que los demás realicen su parte del trabajo.

Este comportamiento puede perjudicar el rendimiento del equipo. Cuando los individuos holgazanean, la calidad general del rendimiento de los compañeros puede verse afectada, lo que conduce a una disminución de la moral, la motivación y el conflicto dentro del equipo.

También perjudica a los individuos. Otros miembros del equipo tienen que dar un paso adelante y asumir parte de la carga de trabajo, lo que les coloca injustamente bajo una parte desproporcionada de la carga de trabajo.

Nota importante: La holgazanería social no es lo mismo que la delegación. Leer Guía definitiva de los 10 mejores programas de delegación de tareas para obtener más información.

Causas y Efectos del Social Loafing

¿Por qué la gente tiende a holgazanear cuando forma parte de un equipo?

Echemos un vistazo a lo que impulsa las tendencias de holgazanería social y cómo los factores psicológicos y la dinámica de otros miembros del grupo juegan un rol en la holgazanería social.

¿Por qué se produce la holgazanería social?

En primer lugar, como se suele decir, todo está en la mente. Los factores psicológicos pueden hacer que los individuos sean permisivos con sus responsabilidades.

Difusión de la responsabilidad: En ocasiones, todo el mundo siente que puede hacer menos porque los demás pueden hacer más. En un ajuste de grupo, los miembros pueden asumir inconscientemente que otra persona hará su trabajo si lo dejan el tiempo suficiente

En ocasiones, todo el mundo siente que puede hacer menos porque los demás pueden hacer más. En un ajuste de grupo, los miembros pueden asumir inconscientemente que otra persona hará su trabajo si lo dejan el tiempo suficiente Anonimato: Cuando es difícil identificar las propias contribuciones, una persona puede sentirse menos responsable. Esto puede dar lugar a una sensación de anonimato, lo que hace más fácil holgazanear durante una tarea de grupo

Cuando es difícil identificar las propias contribuciones, una persona puede sentirse menos responsable. Esto puede dar lugar a una sensación de anonimato, lo que hace más fácil holgazanear durante una tarea de grupo Temor a la evaluación: El temor a una evaluación negativa también puede desempeñar un rol. Las personas que piensan que su rendimiento no será reconocido o recompensado pueden estar menos motivadas para hacer su mejor esfuerzo

También está la dinámica de grupo, las fuerzas invisibles que actúan en un grupo e influyen sutilmente en el comportamiento de sus miembros.

Tamaño del grupo: Los grupos más grandes pueden dar lugar a la vagancia social. Cuando hay más gente, es más fácil que los individuos se mezclen y pasen desapercibidos

Los grupos más grandes pueden dar lugar a la vagancia social. Cuando hay más gente, es más fácil que los individuos se mezclen y pasen desapercibidos Falta de responsabilidad: Sin expectativas y consecuencias claras, la gente puede sentir que puede salirse con la suya haciendo menos

Sin expectativas y consecuencias claras, la gente puede sentir que puede salirse con la suya haciendo menos Comunicación ineficaz: Una comunicación deficiente puede dar lugar a malentendidos y a una sensación de falta de compromiso entre los miembros del equipo

¿Por qué es tan importante la holgazanería social?

Analicemos las consecuencias negativas de la holgazanería social tanto para la productividad como para la moral.

**Cuando los miembros de un equipo holgazanean, la calidad y la cantidad del trabajo pueden verse afectadas. Esto puede provocar el incumplimiento de los plazos, un menor rendimiento y una disminución de la eficiencia

**La vagancia social puede crear un ambiente de trabajo tóxico. Cuando algunos miembros del equipo se esfuerzan más que otros, el resentimiento, la frustración y la moral baja

Trabajo en equipo ineficaz: La holgazanería social puede obstaculizar el trabajo en equipo eficaz. Los empleados que no se esfuerzan al máximo pueden crear tensiones y conflictos en el equipo

La holgazanería social puede obstaculizar el trabajo en equipo eficaz. Los empleados que no se esfuerzan al máximo pueden crear tensiones y conflictos en el equipo Oportunidades perdidas: Impide que un equipo alcance todo su potencial, ya que los individuos no están plenamente comprometidos y motivados. El equipo en su conjunto puede perder oportunidades de innovación y crecimiento

En definitiva, la holgazanería social es una mala noticia para todos

**Lea también los 10 mejores software de evaluación del rendimiento de los empleados en 2024

Social Loafing Ejemplos

Echemos un vistazo más de cerca a algunos escenarios comunes en los que puede ocurrir el loafing social.

Ejemplos en el lugar de trabajo

La vagancia social puede ser un asesino silencioso de la productividad en el lugar de trabajo. A menudo se esconde tras el disfraz del trabajo en equipo. Mientras las hormigas trabajan duro, los saltamontes cantan la siembra.

He aquí algunos ejemplos comunes de cómo se produce la holgazanería social en el lugar de trabajo:

El miembro invisible del equipo

Todos participan activamente, aportan sugerencias y comparten ideas, excepto una persona que se limita a asentir con la cabeza y a decir de vez en cuando: "Me parece bien" Nunca aporta nada sustancial, pero se contenta con dejar que el resto del equipo haga el trabajo más pesado.

🚫 El reenviador de correo electrónico

Todos conocemos a ese colega que destaca por reenviar correos electrónicos, pero que evita actuar. Pasan tareas, preguntas o problemas a otros sin asumir responsabilidades.

Por ejemplo, en lugar de atender una consulta de un cliente o resolver un problema menor, se limitan a reenviar el correo electrónico a otra persona pensando: "¡No es mi problema!"

🚫 El ladrón de crédito

Esta persona llega tarde al proyecto, contribuye mínimamente y luego aparece por arte de magia cuando llega el momento de presentar el producto final. Se apresuran a adjuntar su nombre al proyecto y a regodearse en la gloria del duro trabajo del equipo. Estas personas minan el espíritu de equipo al confiar en los esfuerzos de los demás para quedar bien.

Bonus: Descubra estrategias eficaces para crear y retener un equipo de alto rendimiento ¡!

Ejemplos de ajustes educativos

Para muchos de nosotros, los proyectos de grupo en la escuela pueden haber sido los primeros ajustes en los que observamos la holgazanería social. El loafing social puede tener un impacto sutil y considerable en los proyectos de grupo y las actividades de clase.

He aquí algunos ejemplos comunes de loafing social en colegios e institutos que podrías haber experimentado:

El miembro silencioso del grupo

Se supone que los debates en clase deben ser un intercambio de ideas en colaboración, pero algunos estudiantes se limitan a sentarse pasivamente, asintiendo con la cabeza o mirando fijamente sus portátiles. No hacen preguntas, no aportan ideas ni se implican en el tema que se está tratando. Mientras otros participan activamente, impulsan la conversación y elevan el discurso, el participante silencioso no aporta nada.

El colaborador que copia y pega

En las sesiones de estudio en grupo o en las tareas en colaboración, algunos hacen lo mínimo. Confían en que los demás les expliquen o piensen por ellos. Rara vez aportan ideas o respuestas originales y se aprovechan de los esfuerzos de los que ya han terminado el trabajo. Y al final del proyecto, adivina quién copia todas las respuestas y lo hace pasar por su propio esfuerzo

**Lea también ¿Cómo medir la productividad en el lugar de trabajo?

Ejemplos de deportes de equipo

Los deportes de equipo están pensados para fomentar un sentimiento de pertenencia y un fuerte deseo de arrimar el hombro. Por desgracia, no siempre es así.

El simulador de prácticas

En los entrenamientos, el fingidor hace lo mínimo. Evitan los ejercicios e intentan pasar desapercibidos sin mejorar realmente. No lo dan todo. A la hora de la verdad, no es el jugador en el que pueden confiar los demás.

El fantasma del día del partido

El día del partido, algunos jugadores juegan de forma pasiva, evitando el esfuerzo y dejando el trabajo duro a los demás. Algunos jugadores de baloncesto pueden depender de atletas estrella que dominan la anotación para llevar al equipo.

En el fútbol, si un delantero asume que la defensa se encargará de los jugadores contrarios, puede que no realice un seguimiento eficaz. El remo es otro ejemplo muy citado en los estudios sobre la holgazanería social: algunos remeros se esfuerzan menos, creyendo que su contribución pasará desapercibida si los demás rinden bien.

Bonus: Descubra los secretos para aumentar la responsabilidad de su equipo Descubra estrategias prácticas, herramientas eficaces y ejercicios atractivos para fomentar una cultura de responsabilidad.

Ejemplos de situaciones cotidianas

Ya sea en Inicio, en una reunión virtual o incluso mientras hace recados, la holgazanería social puede colarse en las rutinas diarias. Este hábito furtivo no siempre es intencionado, pero puede resultar increíblemente frustrante para los demás.

Veamos algunos ejemplos relacionados con la holgazanería social en la vida cotidiana.

El vagabundo del supermercado

Imagínatelo: vas al supermercado con la familia o los amigos, con la lista de la compra en la mano y con las cosas terminadas. Pero en lugar de que todo el mundo colabore, una persona deambula sin rumbo por los pasillos, mirando aperitivos o navegando por su teléfono. Rara vez ayudan a coger elementos, empujan el carro o hacen un seguimiento de lo que se necesita.

El fantasma de las reuniones virtuales

En los entornos de trabajo virtuales, la holgazanería social suele adoptar la forma del participante silencioso. Se incorporan a las reuniones de grupo con la cámara apagada y permanecen en silencio, evitando implicarse en la asignación de tareas o en la toma de decisiones.

El esquivador de tareas en Inicio

En Inicio, la holgazanería social puede parecerse al clásico escenario en el que se supone que todo el mundo comparte las tareas domésticas, pero algunas personas encuentran constantemente formas de evitarlas. Ya se trate de platos amontonados, ropa que hay que doblar o basura que hay que sacar, siempre hay alguien que desaparece por arte de magia cuando llega el momento de hacer las cosas.

Cómo evitar la vagancia social

La holgazanería social puede ser un reto para equipos de todos los tamaños, ya que a menudo conduce a una disminución de la productividad y a una distribución desigual de la carga de trabajo. Sin embargo, con las herramientas y estrategias adecuadas, es posible combatir la holgazanería social, mantener el compromiso de todos y aumentar la responsabilidad del equipo.

El uso de una plataforma de gestión de tareas como ClickUp puede ser la forma más sencilla y directa de asegurarse de que todos los miembros de un equipo cumplen con su cometido. ClickUp está diseñado para ayudarle a planificar sus tareas, asignar la propiedad de esas tareas a los miembros del equipo y realizar un seguimiento del progreso de las mismas.

Exploremos algunas estrategias y funciones que necesita para mitigar la holgazanería social y aumentar el rendimiento del equipo.

Aumentar la responsabilidad

Establezca responsabilidades individuales claras para garantizar que cada miembro del equipo rinda cuentas de su esfuerzo individual y sus contribuciones.

Utilice estados personalizados codificados por colores para establecer prioridades y obtener actualizaciones automáticas una vez terminadas las tareas con Tareas de ClickUp

Habilite gestión de equipos planificar, organizar y colaborar en cualquier proyecto con Tareas de ClickUp que puede adaptarse a distintos flujos y tipos de trabajo.

Teams pueden añadir Campos personalizados, enlazar tareas dependientes y definir tipos de Tareas, garantizando la claridad sobre lo que hay que hacer al asignar tareas individuales y cómo encajan en el panorama general.

Seguimiento del progreso con estados personalizados : Mantenga a todos en la misma página mediante el uso de estados personalizados que coincidan con su flujo de trabajo

: Mantenga a todos en la misma página mediante el uso de estados personalizados que coincidan con su flujo de trabajo Priorizar tareas : Concéntrese en el trabajo crítico con cinco niveles de prioridad que van de bajo a urgente, cada uno con un código de color para una fácil identificación

: Concéntrese en el trabajo crítico con cinco niveles de prioridad que van de bajo a urgente, cada uno con un código de color para una fácil identificación Utilice tareas enlazadas y dependientes: Mejore la rendición de cuentas enlazando tareas conectadas, proporcionando una visión clara de la delegación de tareas

Realice un seguimiento para identificar a qué dedican más tiempo los miembros de su equipo mediante ClickUp Project Time

Permita que los equipos se centren más en tener el trabajo terminado haciendo que el control de tiempo sea más sencillo. Esto se puede terminar utilizando ClickUp Control de tiempo del proyecto . Obtenga visibilidad en tiempo real de cómo se emplea el tiempo en cada tarea asignada integrándolo perfectamente en el flujo de trabajo.

Control de tiempo desde cualquier dispositivo : Ya sea en el escritorio, móvil o web, realizar un seguimiento del tiempo sin esfuerzo. Esta transparencia ayuda a los miembros del equipo a rendir cuentas del tiempo que dedican a cada tarea

: Ya sea en el escritorio, móvil o web, realizar un seguimiento del tiempo sin esfuerzo. Esta transparencia ayuda a los miembros del equipo a rendir cuentas del tiempo que dedican a cada tarea Sincroniza con tus apps favoritas: Integra el control de tiempo con apps populares como Toggl y Harvest para mantener todos tus datos de tiempo en un solo lugar. Esta sincronización garantiza un seguimiento y (elaboración de) informes precisos, lo que facilita la evaluación de las contribuciones individuales

Colabore entre equipos, realice el seguimiento y visualice sus tareas y progresos en toda su organización con la plantilla de gestión de tareas de ClickUp

Cree, gestione y realice el seguimiento de flujos de trabajo personalizados para cada miembro del equipo en un único lugar mediante la plantilla de gestión de tareas ClickUp Plantilla de gestión de tareas de ClickUp .

Creada teniendo en cuenta a todos los miembros del equipo, proyectos y flujos de trabajo, esta plantilla le ayuda a mantenerse al día. El uso de esta plantilla ofrece a su equipo:

Flexibilidad: Visualiza tus tareas en las vistas Lista, Tablero y Calendario para encontrar el formato que mejor se adapte a ti

Visualiza tus tareas en las vistas Lista, Tablero y Calendario para encontrar el formato que mejor se adapte a ti Eficiencia: Evite la molestia de crear una plantilla personalizada desde cero y comience a organizar sus tareas de inmediato

Evite la molestia de crear una plantilla personalizada desde cero y comience a organizar sus tareas de inmediato Personalización: Añada fácilmente detalles y adapte la plantilla a sus necesidades específicas

Mejorar el compromiso

El compromiso es clave para mantener un equipo productivo y motivado. Cuando los miembros de un grupo se sienten implicados y conectados con su trabajo, es más probable que aporten ideas activamente y colaboren con eficacia.

Funciones de colaboración atractivas como ClickUp Docs y ClickUp Chat pueden ayudar a impulsar el esfuerzo individual y mejorar el rendimiento general del grupo.

Cree hermosos documentos de ClickUp para establecer el contexto de su trabajo como una fuente centralizada de la verdad para cada tarea Documentos ClickUp es más que una herramienta de procesamiento de textos. Es un hub para el uso compartido del conocimiento, la lluvia de ideas y la creación de contenidos.

Cuando los equipos pueden acceder a un espacio así, pueden trabajar juntos sin problemas, mejorar el compromiso y mantener a todos alineados. A continuación le explicamos cómo puede mejorar la compatibilidad y la productividad de su equipo:

Colaborar en tiempo real: Los grupos grandes pueden coeditar documentos simultáneamente, lo que facilita el intercambio de ideas, el esbozo de proyectos o la redacción conjunta de contenidos, garantizando que las contribuciones sean inmediatas y visibles

Los grupos grandes pueden coeditar documentos simultáneamente, lo que facilita el intercambio de ideas, el esbozo de proyectos o la redacción conjunta de contenidos, garantizando que las contribuciones sean inmediatas y visibles Seguimiento del progreso con tareas incrustadas: Incruste tareas directamente en el documento para poder seguir el progreso de las distintas tareasroles del proyecto. Al enlazar tareas, se establece una responsabilidad individual, ya que cada miembro del equipo puede ver su rol en el proyecto global

Incruste tareas directamente en el documento para poder seguir el progreso de las distintas tareasroles del proyecto. Al enlazar tareas, se establece una responsabilidad individual, ya que cada miembro del equipo puede ver su rol en el proyecto global Participa con comentarios y reacciones: Aumenta la participación dejando comentarios y reacciones en secciones específicas del documento. De este modo, un documento estático se convierte en un animado espacio de debate en el que cada miembro del equipo puede hacer oír su voz

Unifique la comunicación y la gestión del trabajo con ClickUp Chat

Reuniendo sus conversaciones y tareas en una plataforma unificada, Chat ClickUp todo lo que necesitas para comunicarte y colaborar está perfectamente integrado. Esto mejora la productividad, la comunicación y el flujo de trabajo, todo ello sin necesidad de cambiar de app.

Así es como puede mejorar la colaboración y el compromiso entre los miembros del equipo:

Accede a una eficiencia sin precedentes mediante la convergencia del chat con las tareas y los proyectos: En Chat, las conversaciones, las tareas y los proyectos no sólo se conectan, sino que se unen a la perfección. Puedes hacer tu trabajo justo cuando (y donde) lo estás discutiendo. Los chats no son sólo para conversar: también tienen Listas, Proyectos, Tareas, Formularios, Pizarras y mucho más

En Chat, las conversaciones, las tareas y los proyectos no sólo se conectan, sino que se unen a la perfección. Puedes hacer tu trabajo justo cuando (y donde) lo estás discutiendo. Los chats no son sólo para conversar: también tienen Cree flujos de trabajo más fluidos con una única fuente de verdad: No tiene que vincular contextos manualmente, ya que ClickUp establece automáticamente relaciones con chats y tareas similares

No tiene que vincular contextos manualmente, ya que ClickUp establece automáticamente relaciones con chats y tareas similares Aproveche el poder de la IA: Mejore su productividad respondiendo automáticamente a preguntas basadas en el historial de chats y la información del entorno de trabajo. Las funciones incluyen IA CatchUp para resumir los mensajes perdidos, IA Task Creation para generar tareas a partir de mensajes de chat, y IA Relaciones para encontrar tareas y documentos relacionados sin esfuerzo

Pruébalo gratis, gratuito/a Plantilla de matriz RACI de ClickUp para gestionar proyectos complejos, recursos y personas de forma organizada.

Mejore la responsabilidad, la transparencia y la comunicación organizando las tareas y los miembros del equipo con la plantilla de matriz RACI de ClickUp

¿Alguna vez ha tenido problemas para hacer un seguimiento de quién es responsable de qué en sus proyectos complejos? Esta plantilla proporciona una hoja de ruta clara para su equipo, garantizando que todo el mundo conoce sus roles y responsabilidades. Garantiza la claridad y la responsabilidad necesarias para llevar sus proyectos al intento correcto.

Con esta plantilla podrá:

Identificar roles: Determinar quién es el responsable, el que rinde cuentas, el consultado y el informado de cada tarea

Determinar quién es el responsable, el que rinde cuentas, el consultado y el informado de cada tarea Seguir el progreso: Utilizar la vista de estado del proyecto para supervisar fácilmente el estado de cada proyecto

Utilizar la vista de estado del proyecto para supervisar fácilmente el estado de cada proyecto Asignar tareas: La vista Liderazgo del proyecto le ayuda a identificar quién es el responsable de cada tarea, mientras que la vista Equipo del proyecto le permite asignar tareas a miembros específicos del equipo y gestionar a todos en una sola vista de lista

Establecer metas claras

En el contexto de la psicología social, tener metas claras y visibles ayuda a impulsar las contribuciones individuales y mantiene a los equipos en el buen camino, especialmente cuando se trata de grupos de gran tamaño.

Ajuste y visualice estas metas utilizando funciones como Vistas ClickUp y Paneles de ClickUp . Este enfoque mejora la transparencia y fomenta la responsabilidad de una forma que resulta especialmente eficaz en equipos en los que, de otro modo, sus miembros podrían practicar la holgazanería social.

Organice su trabajo a su manera con las vistas personalizables y flexibles de ClickUp

ClickUp Views ofrece múltiples perspectivas sobre tareas y proyectos, permitiendo a los equipos ver su trabajo en los formatos que mejor se adapten a sus necesidades.

Tanto si se trata de una vista Lista, Calendario, Tablero o Carga de trabajo, estos diseños personalizables proporcionan claridad sobre quién es responsable de qué, lo que facilita el seguimiento de las contribuciones individuales y la gestión de equipos más grandes. Eche un vistazo a algunas vistas útiles:

Vista Calendario : Ofrece una perspectiva basada en el tiempo de las tareas, los plazos y los hitos del proyecto, que crea transparencia en el trabajo . Al mostrar los plazos con claridad, motiva a los miembros del equipo a seguir el ritmo, reduciendo la probabilidad de que disminuya la productividad en grupos de mayor tamaño

: Ofrece una perspectiva basada en el tiempo de las tareas, los plazos y los hitos del proyecto, que crea transparencia en el trabajo . Al mostrar los plazos con claridad, motiva a los miembros del equipo a seguir el ritmo, reduciendo la probabilidad de que disminuya la productividad en grupos de mayor tamaño Vista Tablero : Utiliza un diseño de estilo Kanban que es ideal para el seguimiento del progreso de las tareas a través de diferentes fases. Mejora la transparencia del flujo de trabajo y ayuda a mitigar la holgazanería social mostrando exactamente dónde se encuentra cada tarea, fomentando un sentido de responsabilidad compartida y esfuerzo colectivo entre los miembros del equipo

: Utiliza un diseño de estilo Kanban que es ideal para el seguimiento del progreso de las tareas a través de diferentes fases. Mejora la transparencia del flujo de trabajo y ayuda a mitigar la holgazanería social mostrando exactamente dónde se encuentra cada tarea, fomentando un sentido de responsabilidad compartida y esfuerzo colectivo entre los miembros del equipo Vista Carga de trabajo: Esta vista equilibra las tareas entre los miembros del equipo, mostrando quién está sobrecargado y quién tiene margen para asumir más trabajo. Garantiza una distribución equitativa del trabajo y destaca las contribuciones individuales dentro del grupo

Obtenga información detallada sobre las contribuciones de los miembros del equipo para tomar decisiones basadas en datos con los paneles personalizables de ClickUp

Los Cuadros de Mando de ClickUp ofrecen un resumen completo y visual del rendimiento del equipo, proporcionando una vista clara del progreso, las tareas y los cronogramas. Se pueden personalizar para centrarse en aspectos específicos métricas de productividad .

He aquí algunos ejemplos de paneles que pueden utilizarse para reducir el riesgo de disminución de la productividad debido a la vagancia social:

Panel de productividad personal : Este panel ayuda a las personas a hacer un seguimiento de sus tareas, plazos y progresos. Dar a los miembros del equipo una vista personalizada de sus responsabilidades enfatiza las contribuciones individuales y reduce la tendencia a holgazanear

: Este panel ayuda a las personas a hacer un seguimiento de sus tareas, plazos y progresos. Dar a los miembros del equipo una vista personalizada de sus responsabilidades enfatiza las contribuciones individuales y reduce la tendencia a holgazanear Panel de Sprints : Perfecto para equipos ágiles, realiza un seguimiento de las tasas de finalización de tareas, el progreso del sprint y el trabajo próximo. Al visualizar claramente las métricas del sprint, este panel ayuda a mantener un sólido modelo de esfuerzo colectivo, incluso en grupos más pequeños

: Perfecto para equipos ágiles, realiza un seguimiento de las tasas de finalización de tareas, el progreso del sprint y el trabajo próximo. Al visualizar claramente las métricas del sprint, este panel ayuda a mantener un sólido modelo de esfuerzo colectivo, incluso en grupos más pequeños Panel CRM: El panel de CRM ofrece una visión detallada de las interacciones con los clientes, el progreso de las ventas y el progreso de los proyectos clasificación de pilas para el rendimiento de los empleados . Para los equipos que desempeñan roles de cara al cliente, esta claridad ayuda a mitigar la vagancia social al poner de relieve la posición de cada miembro en el recorrido del cliente

Opte por nuestro servicio gratuito, gratuito/a ClickUp Plantilla del plan de gestión de equipos para gestionar toda su plantilla remota de forma eficaz y sencilla.

Mantenga a su equipo trabajando unido y centrado en sus metas individuales con la plantilla del plan de gestión de equipos de ClickUp

Tanto si dirige equipos autogestionados o supervisar varios departamentos, esta plantilla está diseñada para que todo el mundo esté en sintonía a la hora de ajustar los ajustes del equipo, definir los roles y gestionar las responsabilidades:

Establezca metas y responsabilidades claras : Los jefes de equipo pueden utilizar esta plantilla para esbozar las metas del equipo y definir el rol de cada miembro, asegurándose de que todos sepan exactamente de qué son responsables

: Los jefes de equipo pueden utilizar esta plantilla para esbozar las metas del equipo y definir el rol de cada miembro, asegurándose de que todos sepan exactamente de qué son responsables Manténgase organizado con la vista de Agenda : Planifica y organiza las reuniones de tu equipo a la perfección. Tanto si se trata de reuniones semanales para ponerse al día como de discusiones específicas de un proyecto, esta vista mantiene los calendarios de reuniones claros y estructurados

: Planifica y organiza las reuniones de tu equipo a la perfección. Tanto si se trata de reuniones semanales para ponerse al día como de discusiones específicas de un proyecto, esta vista mantiene los calendarios de reuniones claros y estructurados Celebre reuniones eficaces con la vista Agenda por departamentos : Organice las reuniones por departamentos, asegurándose de que el tiempo de todos se utiliza de manera eficiente. Se acabaron las reuniones innecesarias: sólo discusiones centradas y productivas que hacen avanzar al equipo

: Organice las reuniones por departamentos, asegurándose de que el tiempo de todos se utiliza de manera eficiente. Se acabaron las reuniones innecesarias: sólo discusiones centradas y productivas que hacen avanzar al equipo Manténgase al tanto de las tareas con los estados personalizados: Organice las tareas en cinco estados -Cancelada, Completada, Atascada, Pendiente y Trabajando en ello- para que pueda realizar un seguimiento del progreso de un vistazo. Estos estados le ayudan a ver lo que se está moviendo sin problemas y donde se necesita su atención, por lo que la gestión de tareas de una brisa

**Lea también 10 plantillas de funciones y responsabilidades bien definidas para establecer responsabilidades

Mejorar el compromiso de los empleados con ClickUp

Como dijo un lobo sabio en El libro de la selva de Kipling: "Pero la fuerza de la manada es el lobo, y la fuerza del lobo es la manada"

Cuando las personas contribuyen de forma significativa y asumen la propiedad de sus responsabilidades, se produce la magia. Pero la holgazanería social es una de esas fuerzas invisibles que pueden erosionar sutilmente la eficacia de cualquier equipo.

Cuando la holgazanería social se instala, las consecuencias se extienden por todo el equipo. Lo que antes era un entorno vibrante y de colaboración puede empezar a sentirse desarticulado. Las metas parecen más difusas, los plazos pasan desapercibidos, puede crecer el resentimiento entre los que mantienen el fuerte y soportan las mayores cargas de trabajo, y ese entusiasmo contagioso con el que empezó su equipo disminuye.

Pero la holgazanería social no es un callejón sin salida; es un reto que puede gestionarse y superarse con el enfoque adecuado. Aquí es donde ClickUp entra en juego, ofreciendo un conjunto de herramientas diseñadas para reavivar el compromiso, aportar claridad y responsabilizar a cada persona.

¿Preparado para acabar con la vagancia social? Inscríbete en ClickUp hoy mismo y dote a su equipo de las herramientas necesarias para dar lo mejor de sí mismos y mantener su compromiso.