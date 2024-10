Cómo entrar en la gestión de productos: Consejos para aspirantes a PM

Entrar en la gestión de productos ya no es cuestión de azar o suerte.

Aunque algunos jefes de producto experimentados podrían decir que "cayeron en" el papel, los aspirantes a jefes de producto de hoy en día necesitan una estrategia clara.

Si te preguntas cómo entrar en la gestión de productos, no se trata de un cambio de carrera al azar, sino de adquirir las habilidades adecuadas, entender a tus clientes y dominar la colaboración interdisciplinar.

En este artículo, cubriremos todo lo que necesitas saber como aspirante a gestor de productos para iniciar tu viaje hacia la gestión de productos, empezando por lo básico. 👇

Un director de producto (PM) es responsable de guiar y coordinar todas las actividades de desarrollo del producto mediante marcos de gestión de proyectos .

Muchos aspirantes a gestores de productos tienen la idea errónea de que para llegar a serlo necesitan unas aptitudes técnicas excepcionales, como la codificación. Pero en realidad, un gestor de producto necesita una combinación adecuada de conocimientos empresariales, comprensión de las necesidades del cliente y habilidades interpersonales

Veamos ahora cuáles son sus día a día como jefe de producto ¡!

**Principales responsabilidades de un jefe de producto

✅ Identificar y comprender las necesidades de los usuarios

✅ Crear una visión de un producto que represente las necesidades de los usuarios

✅ Alineación del producto con los objetivos empresariales

✅ Garantizar la aceptación de las partes interesadas

✅ Realizar análisis de la competencia y estudios de mercado

✅ Guiar al equipo de desarrollo de productos

✅ Definir la USP, el posicionamiento de la marca y los mensajes de marketing

✅ Supervisar el lanzamiento, la comercialización y las ventas del producto

✅ Mejorar la experiencia del usuario y realizar mejoras continuas en el producto

La gestión de productos garantiza que un producto satisfaga las necesidades del cliente y se ajuste a los objetivos empresariales. Impulsa el éxito del producto equilibrando las demandas del mercado, los comentarios de los usuarios y los objetivos empresariales

Además, la gestión de productos utiliza técnicas de planificación estratégica y gestión de proyectos para estructurar el proceso de desarrollo y aportar valor.

En estrategias de gestión de productos con las que podrá reducir riesgos, maximizar el rendimiento de la inversión y mantener a su equipo centrado en la creación de productos que tengan eco entre los usuarios, al tiempo que logra el éxito empresarial a largo plazo.

Estas son las principales razones para utilizar la gestión de productos como aspirante a gestor de productos:

El primer paso para convertirse en gestor de productos es determinar si esta función se ajusta a sus puntos fuertes y a sus objetivos profesionales.

Como habrás deducido de las responsabilidades clave que hemos comentado antes, ser gestor de producto implica colaborar a diario con varios equipos, desde desarrolladores hasta equipos de marketing.

¿Te preguntas si la gestión de productos es adecuada para ti? Aquí tienes una rápida lista de comprobación que te ayudará a decidirte. Si la mayoría de estos puntos te suenan, probablemente estés en el buen camino para convertirte en gestor de productos:

Si el lado izquierdo de la mesa suena como tú, ¡la gestión de productos podría ser tu papel ideal!

Incluso con las habilidades adecuadas, si estos puntos te describen, la gestión de productos puede parecer una batalla cuesta arriba. No se trata de conocimientos, sino de prosperar en un puesto de ritmo rápido y centrado en las personas.

Esto es lo que Ethan Evans (ex vicepresidente de Amazon) dice sobre las habilidades que necesitas como gestor de productos:

vía Creador Economía por Peter Yang

La experiencia suele tener más peso que la educación formal a la hora de acceder a la gestión de productos.

Dicho esto, no hay un camino establecido para convertirse en un gerente de producto - cualquier persona de cualquier industria puede hacer el cambio con el derecho habilidades de gestión de productos y conocimientos.

Adquirir experiencia práctica con herramientas de gestión de productos y comprender importantes KPI y métricas pueden mejorar significativamente sus posibilidades de éxito sobre el terreno.

He aquí siete formas en las que un profesional puede convertirse en gestor de productos:

La forma más rápida de convertirse en director de producto es mediante una transición interna, pero suele ser para quienes tienen experiencia.

Si tiene las aptitudes adecuadas y ve una oportunidad, considere la posibilidad de dar el paso. Las empresas suelen favorecer a los candidatos internos para puestos clave porque ya conocen el negocio, la cultura y los equipos.

Presente su candidatura o comunique su interés al responsable de contratación.

Para los candidatos principiantes, la mejor manera de introducirse en la gestión de productos es unirse a un programa de Gestor de Productos Asociado (APM). Es una forma estupenda de conseguir un puesto de PM junior y construir experiencia en gestión de productos .

Las principales empresas tecnológicas, como Google y HubSpot, ofrecen programas de aprendizaje en los que trabajas en proyectos reales, recibes formación y consigues un puesto junior al finalizar.

Es una forma estupenda de iniciar una carrera en la gestión de productos: solo necesitas las habilidades básicas y la mentalidad adecuada.

El inconveniente de los programas APM es que sólo los ofrecen las principales empresas tecnológicas, lo que hace que sea muy competitivo conseguir un puesto de PM junior, especialmente si no se tiene una sólida formación técnica.

Matricularse en cursos de certificación de gestión de productos es la forma más fácil de entrar en este campo para quienes no tienen experiencia previa. Estos cursos abarcan conceptos esenciales como gestión ágil de productos y proporcionar una base sólida para la transición al puesto.

Instituciones como Harvard , Stanford , ProductoEscuela , AIPMM y PMI son bien conocidas por sus cursos de certificación en gestión de productos. Compare sus opciones para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades.

Si las certificaciones formales no son tu estilo y quieres un enfoque práctico, unirte a una startup es una gran manera de aprender gestión de productos. Sin embargo, debes saber que no es un camino fácil: es una de las funciones más duras que existen.

En una startup, te enfrentarás a una gran presión para obtener resultados con recursos limitados, y puede que no tengas un equipo dedicado a cada función. Prepárate para realizar por tu cuenta tareas como la investigación de mercado y la evaluación de datos.

Otra forma difícil pero gratificante de introducirse en la gestión de productos es crear tu propio producto.

No necesitas una inversión millonaria para empezar: a veces, una simple iniciativa empresarial es suficiente para darte experiencia práctica en la gestión de un producto desde cero.

Si su empresa tiene potencial de crecimiento, es posible que pase a desempeñar el papel de director de producto. Durante las adquisiciones, las empresas suelen ofrecer este puesto a los fundadores cuando compran startups.

Aunque tu producto no crezca, la experiencia que adquieras desarrollándolo y gestionándolo puede ser muy valiosa para conseguir un puesto de gestión de producto en una empresa más grande.

Si unirse a una startup o iniciar su propia empresa parece demasiado arriesgado, encontrar un mentor es una gran manera de hacer la transición a la gestión de productos.

Empieza la búsqueda en tu empresa actual: es probable que hayas trabajado con o bajo la dirección de un gestor de productos. Hazle saber que estás interesado en tenerle como mentor; puede que incluso te contrate como ayudante.

También puedes encontrar mentores en comunidades online para jefes de producto, en eventos de gestión de productos o buscando en LinkedIn. Asiste a conferencias del sector, únete a grupos de gestión de productos y ponte en contacto con gestores de productos para crear una red de contactos encontrar un mentor profesional .

Si ya estás realizando tareas de gestión de productos sin el título oficial, empieza por crear una sólida cartera en la que destaques los proyectos en los que has trabajado y tu papel en ellos.

Para impulsar aún más tu perfil, considera la posibilidad de iniciar tu propio proyecto pequeño. Esto demuestra a los reclutadores que te tomas en serio el cambio y que tienes la experiencia necesaria.

En Plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp es una herramienta fantástica que te ayudará a mantenerte organizado durante tu búsqueda de empleo.

Agiliza tu búsqueda de empleo con la plantilla de búsqueda de empleo de ClickUp

Con esta plantilla, puede hacer un seguimiento de sus solicitudes y ofertas de empleo en un solo lugar, lo que facilita el seguimiento de su progreso.

Si quieres añadir nuevas categorías, ajustar el diseño o incluir información adicional, la plantilla es totalmente personalizable. Esto la convierte en una solución versátil que puede crecer contigo a medida que avanzas en tu búsqueda de empleo.

Descargar esta plantilla

Esta es una experiencia real de búsqueda de empleo de PM por parte de un usuario de Reddit walklikeaduck08 :

No necesitas tener una historia que diga "He querido ser Product Manager desde que tenía 3 años, ya que he sido un admirador de [Empresa X] y [Producto Y] desde entonces" Pero necesitas una historia coherente que contar. Seguro que tu historia servirá para que los reclutadores, los jefes de contratación y otros entrevistadores sepan por qué te interesa el puesto. Pero lo más importante es que tengas una historia para ti mismo. ¿Por qué te vas a someter a este camino potencialmente largo y arduo de intentar entrar en Gestión de Productos?