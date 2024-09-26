15 ejemplos de tableros de Trello para diferentes casos de uso

Si le preguntas a un equipo ágil de alto rendimiento cuál es el secreto de su éxito, probablemente te hablarán mucho del «Tablero».

Un tablero Kanban es una herramienta de gestión del flujo de trabajo que mejora la visibilidad, identifica los cuellos de botella y equilibra eficazmente la carga de trabajo.

A medida que los proyectos se vuelven más complejos, es esencial mantenerse organizado. Por eso tantos equipos recurren a los tableros Kanban para optimizar su flujo de trabajo.

Trello, que forma parte de la suite Atlassian, es una herramienta visual de gestión de proyectos muy adecuada tanto para equipos que trabajan en la oficina como para equipos remotos. Las plantillas de tableros de Trello ofrecen una forma sencilla de planificar procesos empresariales y flujos de trabajo complejos, y sirven como modelo para tus proyectos.

En este artículo, analizaremos los mejores ejemplos de tableros de Trello y exploraremos cómo pueden aumentar la productividad en diferentes escenarios.

También compararemos ClickUp y Trello para determinar cuál es el más adecuado para tus necesidades.

15 ejemplos de tableros de Trello para aumentar la productividad

Marketing

Si tu objetivo es llevar tu empresa a Internet, la plantilla Website Task Planner Template de Trello es justo lo que necesitas para llegar a tu público objetivo. Te guía a través de todos los pasos, desde la planificación y el diseño hasta el lanzamiento y la copia de seguridad de tu blog o sitio web de aspecto profesional, en 10 sencillos pasos.

Cada paso incluye una lista de control completa para equipos de marketing, lo que facilita el seguimiento del progreso hasta que el sitio esté en funcionamiento. Si ya tienes un sitio web, este tablero también puede ayudarte a renovar su diseño y mejorar la experiencia del usuario.

💡 Consejo profesional: para aquellos que trabajan en proyectos de sitios web en Trello, la función Import Power-Up es revolucionaria. Permite a los usuarios importar una lista de páginas de un sitio existente o esbozar páginas para uno nuevo. Además, puede incorporar datos de campos personalizados, como información de Google Analytics, directamente en Trello al configurar las tarjetas.

Equipo de ventas

La plantilla CRM & Sales Pipeline de Crmble transforma tu flujo de trabajo de ventas en un proceso visualmente atractivo y organizado, lo que facilita el seguimiento de cada cliente potencial de principio a fin.

Las tarjetas personalizables te permiten añadir detalles de clientes potenciales, notas y plazos, adaptándose perfectamente a tus necesidades específicas. Las funciones CRM de la plantilla te ayudan a gestionar las interacciones con los clientes directamente en Trello, manteniendo toda tu información en un solo lugar. Además, el seguimiento del progreso y las panorámicas visuales proporcionan una visibilidad detallada de todas las tareas.

Una nueva función añadida incluye un botón de WhatsApp junto al número de teléfono de contacto, lo que te permite acceder directamente a una conversación de WhatsApp desde tus tableros de Trello.

Recursos humanos (RR. HH.)

La plantilla de proceso de selección de personal de Trello es tu mejor aliada para optimizar el proceso de contratación. Convierte el caos de la selección de personal en un proceso visual y bien organizado, que te guía desde la búsqueda de candidatos hasta las decisiones finales de contratación.

Al adjuntar descripciones de puestos a la tarjeta de cada posición, puedes realizar un seguimiento y actualizar sin esfuerzo el proceso de cada candidato. Utiliza las tarjetas de Trello para almacenar los datos de los candidatos, las notas de las entrevistas y los siguientes pasos, todo en un solo lugar. Esto significa que ya no tendrás que buscar información a toda prisa ni perderás de vista a los candidatos prometedores.

Además, el diseño visual de la plantilla ofrece una visión general rápida de tu proceso de selección, lo que te ayuda a detectar cuellos de botella y realizar el seguimiento de los plazos.

Gestión de productos

La plantilla de hoja de ruta de productos para Trello es la clave para dominar la gestión de productos con estilo. Convierte tu visión del producto en una hoja de ruta dinámica y viable, lo que facilita la planificación compleja.

Úselo para priorizar las solicitudes de funciones para los próximos sprints, creando un proceso de desarrollo transparente para su equipo ágil. Organice las historias de los usuarios y los comentarios de los clientes directamente en cada tarjeta de función, lo que facilita la consulta de detalles críticos.

El sencillo tablero de proyectos garantiza la coherencia al aplicar el mismo marco a todas las ideas de funciones, mientras que las listas de control describen los requisitos de desarrollo y diseño para una implementación fluida. Además, añadir puntos de historia a las tarjetas puede mejorar la planificación de sprints y gestionar mejor la carga de trabajo de tu equipo.

Soporte al cliente

La plantilla de soporte al cliente de Trello se puede personalizar según sea necesario para mejorar la experiencia del cliente.

Cuando se envía un formulario de solicitud de asistencia o se recibe un correo electrónico en tu dirección de asistencia, se crea automáticamente una tarjeta en la lista «Solicitudes de asistencia entrantes», que recoge todos los detalles. Desde allí, puedes añadir a los miembros del equipo pertinentes y mover la tarjeta a la lista Asignadas.

A medida que tu equipo trabaja en la solicitud, actualiza el estado de la tarjeta moviéndola a la lista «En curso». Si es necesaria una revisión, simplemente utiliza el rótulo «En espera de aprobación». Una vez resuelto el problema, la tarjeta se mueve a la lista «Resueltos», completando así el proceso.

Esta plantilla optimiza el flujo de trabajo de tu equipo de soporte, manteniendo todo organizado y accesible dentro de Trello.

TI

El equipo de ingeniería de Trello creó la plantilla Kanban para optimizar la gestión del flujo de trabajo. Con seis listas: Backlog, Diseño, Tareas pendientes, En curso, Revisión de código, Pruebas y Terminada, es una opción ideal para los equipos de ingeniería que buscan correlacionar claramente su proceso de desarrollo.

Además, puedes mejorar tu tablero de Trello habilitando potenciadores para herramientas de diseño como InVision o Figma, integrando estos recursos directamente en tu flujo de trabajo.

Finanzas

El seguimiento de los gastos puede resultar abrumador, especialmente cuando se trata de hojas de cálculo complejas. Crear y mantener un presupuesto en Excel puede ser engorroso y llevar mucho tiempo. Afortunadamente, la plantilla de presupuesto de Cedrik Bell ofrece una solución sencilla.

Su diseño intuitivo y flexible te permite registrar cada gasto a medida que se produce. Solo tienes que introducir tus gastos y cualquier borrador vencido en sus secciones específicas, y los totales se calcularán en la parte inferior.

Es un enfoque sencillo para la gestión del presupuesto. Para mayor comodidad, integra Google Drive como complemento para optimizar la gestión de datos y ahorrar tiempo.

Diseño

La plantilla Design Sprint te guía a ti y a tu equipo a través de un enfoque estructurado y con plazos definidos para la resolución de problemas y la innovación.

Comenzarás sumergiéndote en la fase «Comprender», en la que aclararás el problema y establecerás tus metas. A partir de ahí, es el momento de dar rienda suelta a la creatividad en la fase «Divergir», en la que se barajan todas las soluciones posibles. Una vez que tengas tus ideas, pasa a la fase «Converger», en la que las reducirás y las convertirás en elementos viables.

A continuación viene la fase de «prototipado», en la que conviertes tus mejores ideas en diseños tangibles y los compartes con el gestor de proyectos y tus compañeros para recabar valiosos comentarios. Esta plantilla de Trello hace que tus sprints de diseño sean más eficientes y mantiene a tu equipo bien encaminado para que podáis centraros en crear juntos soluciones increíbles.

Operaciones

La plantilla de gestión de inventario, impulsada por Smart Fields, simplifica el seguimiento y la gestión de las existencias al permitirte organizar tus elementos de inventario, supervisar los niveles de existencias y gestionar los pedidos, todo en un solo lugar.

La plantilla incluye listas intuitivas para categorías como «Stock disponible», «Inventario bajo» y «Pedidos», lo que facilita el seguimiento del estado de tu inventario de un vistazo. Puedes personalizar y realizar automatizaciones de detalles clave como cantidades, niveles de reposición e información de proveedores para mantenerte al día sin necesidad de introducir datos manualmente.

Ya sea para realizar el seguimiento de los suministros, gestionar los niveles de existencias o preparar nuevos pedidos, este ejemplo de tablero de Trello ofrece una vista clara de tu inventario. Optimiza tus operaciones y ayuda a evitar la falta de existencias o el exceso de stock, lo que mantiene la eficiencia de las cadenas de suministro.

Legal

La plantilla de gestión de proyectos gubernamentales de Trello es ideal para eliminar los silos y lograr que tu equipo colabore sin problemas, ya sea en investigaciones legales, casos de clientes o proyectos internos.

A continuación te explicamos cómo empezar:

Empieza con la lista «Recursos» para tener a mano todos los documentos clave, los horarios de las reuniones y las preguntas frecuentes.

Realiza un seguimiento del propósito y las metas de tu proyecto con las listas «Objetivo del proyecto» y «Requisitos».

Gestiona las tareas diarias con la lista «Tareas pendientes» y realiza un seguimiento de lo que está en el limbo con «Pendiente».

Marca los problemas en «Obstáculos», celebra los logros en «Terminado» y realiza el seguimiento de los costes en «Presupuesto y costes del proyecto».

Ejecutivo

Si te estás preparando para elaborar un plan de negocio sólido, la plantilla de plan Business simplifica la definición y organización de tu estrategia. Desglosa todo en listas fáciles de gestionar para que puedas centrarte en lo que más importa.

La plantilla contiene las siguientes listas:

Documentos

Casos de uso

Resumen ejecutivo

Panorámica de la empresa

Descripción del producto/servicio

Análisis del mercado

Investigación y desarrollo (I+D)

La plantilla del proyecto de investigación está diseñada para optimizar cada paso de tu proceso de investigación, ayudándote a mantenerte organizado y centrado. Empieza por consultar la sección «Para qué sirve este tablero»: es tu hoja de ruta para comprender cómo utilizar el tablero y poner en marcha tu proyecto de investigación.

Puedes configurar un enlace de Calendly para gestionar la programación automáticamente. Una vez hecho esto, puedes configurar el tablero para que las nuevas entrevistas programadas se publiquen directamente en él, manteniendo todo en un solo lugar sin la molestia de las actualizaciones manuales.

💡 Consejo profesional: Comprende las diferencias entre un diagrama de Gantt y un tablero Kanban para determinar cuál se adapta mejor a tus necesidades. Mientras que los diagramas de Gantt son perfectos para proyectos con cronogramas y dependencias bien definidos, los tableros Kanban ofrecen la flexibilidad que tanto necesitan los proyectos que no siguen un cronograma lineal.

Éxito de los clientes

La plantilla de Trello para la gestión del éxito del cliente es una herramienta esencial para optimizar las relaciones con los clientes y las implementaciones de software. El tablero se convierte en un espacio compartido donde los gestores de éxito del cliente (CSM) y los clientes pueden colaborar de forma eficaz.

En la parte superior, la lista «Destacados» ofrece una visibilidad continua de la documentación y las notas clave, lo que garantiza que todos estén alineados sobre cómo utilizar el tablero. La lista «Puntos del orden del día» es perfecta para crear y perfeccionar el orden del día de las reuniones, realizar el seguimiento de las notas y dar seguimiento a las medidas a tomar.

Las listas «Proyectos/Iniciativas» y «Terceros/Integraciones» ayudan a supervisar los proyectos e integraciones en curso, proporcionando claridad sobre diversas iniciativas y cómo puede ayudar el CSM. Las listas «Solicitudes de funciones» y «Incidencias» son fundamentales para gestionar y priorizar los comentarios y problemas de los clientes.

Por último, la lista «Completada» sirve como archivo para proyectos finalizados, incidencias y solicitudes de funciones, lo que permite que tu tablero se centre en las tareas críticas y, al mismo tiempo, muestre los logros pasados.

Contenido

Planificar el contenido puede ser un verdadero reto: lleva mucho tiempo y requiere mucha reflexión.

La plantilla de programación de contenido del blog simplifica el proceso de gestión de contenido al establecer un calendario claro para todas tus próximas publicaciones en el blog, lo que garantiza que siempre estés al día para publicar contenido en el momento adecuado.

Puedes utilizarlos para asignar tareas a los autores adecuados, asegurándote de que cada pieza reciba la atención que merece. Cada pieza de contenido tiene su propia tarjeta, que los autores pueden utilizar para adjuntar enlaces a su trabajo terminado.

Administrativo

La plantilla de gestión de tareas diarias te ayuda a visualizar fácilmente tus tareas diarias para que puedas mantenerte organizado y no te pierdas nunca ninguna tarea profesional o personal.

Para utilizarlo, añade tareas al «Backlog», ya sean para hoy, mañana o más adelante. Cada día, arrastra las tareas que planeas completar a la lista «To Do Today» (Tareas para hoy). Una vez terminadas, muévelas a «Done Today» (Tareas completadas hoy).

Esta configuración agiliza la gestión de tareas y mantiene tu trabajo organizado.

Limitaciones del tablero Trello

Las plantillas de Trello tienen varias ventajas, especialmente para las pequeñas empresas y las startups, pero también tienen algunos límites.

La versión gratuita de Trello limita los entornos de trabajo a 10 colaboradores, lo que puede resultar restrictivo para equipos más grandes, y aunque los tableros Kanban están disponibles en todos los planes, funciones como el panel, los diagramas de Gantt, el Cronograma y las vistas de Calendario solo son accesibles con los planes de pago.

Muchas funciones avanzadas, como la elaboración de informes, el control de tiempo y el seguimiento de gastos, requieren integraciones de terceros a través de Power-ups, que también tienen un coste adicional.

Por último, la comunicación del equipo se limita a los comentarios en las tarjetas de Trello, lo que puede no ser suficiente para mejorar las interacciones.

Veamos algunas alternativas a Trello que ofrecen colaboración en tiempo real y funciones avanzadas de gestión de tareas, además de plantillas de tableros Kanban listas para usar y totalmente personalizables.

Alternativas a los tableros de Trello

ClickUp es un software todo en uno de gestión de proyectos y Kanban diseñado para optimizar tu flujo de trabajo y mejorar la productividad.

Lo que distingue a ClickUp es su adaptabilidad: tanto si eres nuevo en las aplicaciones de gestión de proyectos como si eres un usuario avanzado, la vista Tablero Kanban de ClickUp se puede ampliar y adaptar a cualquier tamaño de equipo para ayudarte a gestionar las tareas en un sistema Kanban flexible.

Gestiona tareas y proyectos fácilmente con la vista Tablero Kanban de ClickUp, totalmente personalizable.

Puedes personalizar la vista Kanban para organizar tus tableros por estado, persona asignada, prioridades y mucho más. La vista «Todo» te permite gestionar varias cargas de trabajo simultáneamente. Personaliza los estados directamente en tu tablero y mueve fácilmente las tareas a través de los flujos de trabajo con las funciones de arrastrar y soltar.

Además, la «barra de acciones en lote» te permite actualizar varias tareas a la vez, lo que lo convierte en un software de gestión de proyectos muy eficiente.

Simplifica la gestión del trabajo con la gestión de proyectos de ClickUp.

La biblioteca de plantillas de tableros Kanban de ClickUp ofrece tableros prediseñados que se adaptan a diversas necesidades y aumentan la productividad desde el primer momento.

La plantilla Kanban de ClickUp ofrece el equilibrio perfecto entre flexibilidad y estructura, lo que te permite visualizar el progreso y destacar fácilmente cualquier cuello de botella en tu flujo de trabajo.

Descargar esta plantilla Visualiza tu trabajo y optimiza los procesos con la plantilla de tablero Kanban de ClickUp.

La plantilla Kanban de ClickUp te ayudará a:

Aumenta la visibilidad de las tareas para cada miembro del equipo.

Divide los proyectos más grandes en partes más pequeñas y manejables.

Mejora la comunicación entre equipos para que las tareas sigan avanzando.

Independientemente del tipo de proyecto que estés llevando a cabo, esta plantilla Kanban te ofrece todo lo que necesitas para mantenerte organizado y lograr la productividad.

💡 Consejo profesional: si quieres generar tableros Kanban rápidamente, ClickUp Brain, el asistente de IA, puede acelerar el proceso creando y organizando automáticamente las tareas en función de los datos de tu proyecto. Utiliza la IA para predecir posibles problemas y ofrecer recomendaciones inteligentes, lo que hace que la gestión de proyectos sea más eficiente e intuitiva.

Mejora los flujos de trabajo y la productividad con ClickUp.

Trello es una popular herramienta de gestión de proyectos, y sus plantillas pueden ser un punto de partida útil para la planificación y gestión de proyectos. Sin embargo, es posible que no sean la solución más completa disponible.

ClickUp es una sólida plataforma de gestión de proyectos y productividad que ofrece una amplia gama de plantillas que cubren todos los aspectos de la gestión de proyectos, junto con campos personalizados y estados, para realizar un seguimiento eficaz de las categorías y el progreso.

Con varias vistas para visualizar tu plan de proyecto, ClickUp ofrece una flexibilidad y personalización que lo diferencian del resto. Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita.