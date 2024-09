los 10 mejores programas de listas de empleados en 2024

La gestión de los horarios de los empleados puede convertirse rápidamente en un caos, con la consiguiente falta de comunicación, pérdida de turnos y errores en las nóminas.

Si esto le resulta familiar, no se preocupe. Yo también he pasado por eso.

Afortunadamente, el software de gestión de listas de empleados simplifica el proceso automatizando los horarios, realizando un seguimiento de la asistencia y ahorrando un tiempo valioso.

pero con tantas opciones disponibles, ¿cómo elegir la mejor?

En este blog, le guiaré a través de las 10 mejores herramientas de elaboración de listas que mi equipo y yo hemos probado para ayudarle a encontrar la solución perfecta.

¿Qué debe buscar en un software de rostering?

Elegir el software adecuado ha transformado mi forma de gestionar los horarios de los empleados, ahorrando tiempo y eliminando conflictos de horarios.

Después de probar varias herramientas, estas son las funciones clave que me parecieron innegociables:

Seguimiento de la disponibilidad de los empleados : Elija una solución de software de listas de personal que registre con precisión la disponibilidad del personal para evitar conflictos de programación de los empleados y garantizar que los turnos se asignan correctamente

: Elija una solución de software de listas de personal que registre con precisión la disponibilidad del personal para evitar conflictos de programación de los empleados y garantizar que los turnos se asignan correctamente Capacidad de intercambio de turnos: Busqueaplicaciones de programación de horarios que le permitan crear horarios flexibles y que permitan a los empleados intercambiar turnos fácilmente dentro de la plataforma, minimizando las interrupciones y manteniendo las operaciones funcionando sin problemas

Busqueaplicaciones de programación de horarios que le permitan crear horarios flexibles y que permitan a los empleados intercambiar turnos fácilmente dentro de la plataforma, minimizando las interrupciones y manteniendo las operaciones funcionando sin problemas Integración de nóminas : Elige un software de nóminas que se integre a la perfección con tu sistema de nóminas para calcular los pagos con precisión. Esto ayuda a reducir el trabajo administrativo

: Elige un software de nóminas que se integre a la perfección con tu sistema de nóminas para calcular los pagos con precisión. Esto ayuda a reducir el trabajo administrativo Seguimiento de la asistencia : Opte por un software de control de asistencia que registreasistencia remota en tiempo real para evitar discrepancias

: Opte por un software de control de asistencia que registreasistencia remota en tiempo real para evitar discrepancias Herramientas de comunicación para equipos : Encuentre un software de listas de turnos en línea que facilite la comunicación rápida entre directivos y empleados y mantenga a todos informados sobre los cambios de horario y la disponibilidad del equipo

: Encuentre un software de listas de turnos en línea que facilite la comunicación rápida entre directivos y empleados y mantenga a todos informados sobre los cambios de horario y la disponibilidad del equipo Gestión de equipos múltiples: Opte por un software de gestión de listas que compatibilice la programación de horarios de los empleados en varios equipos o departamentos sin crear confusión

Con estas funciones imprescindibles en mente, ¡descubramos el mejor software de planificación de horarios que cumpla todos estos requisitos!

Los 10 Mejores Programas de Gestión de Horarios

Tras una exhaustiva investigación, mi equipo y yo hemos seleccionado cuidadosamente estas 10 mejores soluciones de software de gestión de listas. Estas herramientas pueden ayudarle a racionalizar sus complejas necesidades de programación y optimizar la productividad de su equipo.

1. ClickUp (Mejor para la programación de empleados, control de tiempo y gestión de la fuerza de trabajo)

organice las tareas en la vista del Calendario de ClickUp utilizando la función de arrastrar y soltar

ClickUp ha optimizado enormemente mi flujo de trabajo. Ha transformado la gestión de equipos al agilizar la programación, el seguimiento y la asignación de tareas en una única y potente plataforma.

Con la Vista del Calendario ClickUp puedo arrastrar y soltar tareas, fijar fechas límite y obtener una vista de pájaro de todo lo que ocurre en la semana o el mes que tengo por delante.

También puede sincronizar la herramienta con Google Calendar para alinear todo a través de plataformas.

tareas con códigos de color para resaltar los distintos niveles de prioridad y trabajar de forma eficiente con el Calendario ClickUp

Otra función en la que confío con frecuencia es la codificación por colores de las distintas tareas en función de su prioridad. Es perfecto si desea gestionar varios proyectos simultáneamente.

Por ejemplo, puedo ver cuándo el plazo de un proyecto coincide con el tiempo libre previsto de un miembro del equipo y ajustar rápidamente sus tareas.

asigne comentarios a determinados miembros del equipo y agilice las comunicaciones

Utilizando la ClickUp Control de tiempo con esta función, puedes hacer un seguimiento del tiempo directamente en Tareas, tanto si trabajas en el navegador como en la aplicación móvil.

Por ejemplo, puedo registrar mi tiempo en sesiones de formación o reuniones con un solo clic. Los informes de tiempo son útiles cuando necesito revisar cuánto tiempo dedica mi equipo a proyectos específicos.

registre las horas de trabajo y realice un seguimiento eficaz del tiempo con ClickUp Time Tracking_

También puede exportar los datos de seguimiento del tiempo para la nómina, simplificando el proceso y reduciendo los errores manuales. Además, puede marcar el tiempo como facturable, lo que facilita el seguimiento del trabajo que debe facturarse.

Bonus: 10 Free plantillas de hojas de horas para empleados en Excel, Word y ClickUp Una función destacada que simplifica la gestión de los empleados es la posibilidad de agilizar los procesos utilizando La herramienta de Recursos Humanos de ClickUp . Con funciones como Campos personalizados, estados, recordatorios y listas de control, puedo hacer un seguimiento eficaz de todo, desde la contratación hasta la incorporación.

agilice el proceso de selección de personal con la herramienta ClickUp HR

La herramienta me permite ajustar tareas para cada fase de contratación, como la selección y las entrevistas, y marcar el progreso mediante estados como "En curso" o "Completada" Añadir recordatorios y listas de control garantiza que no se pase nada por alto durante la incorporación.

También utilizo funciones de comunicación como Comentarios de ClickUp y Vista del chat ClickUp para colaborar en tiempo real con otros miembros del equipo. Estas funciones nos mantienen a mi equipo y a mí informados 24 horas al día, 7 días a la semana, para que no se nos escape nada.

Además, las plantillas de RRHH de ClickUp me ahorran mucho tiempo. Me ayudan a no empezar desde cero y a crear rápidamente flujos de trabajo para tareas como la contratación de empleados, la incorporación y las revisiones del rendimiento.

Plantilla de la plantilla de ClickUp

Descargar esta plantilla

Plantilla de personal ClickUp

En Plantilla de personal de ClickUp hizo que la gestión de turnos y tareas fuera mucho más eficaz que con las hojas de cálculo. Podía hacer un seguimiento de la disponibilidad de todo el mundo, asignar roles e incluso gestionar las solicitudes de permisos en un solo lugar. Esta plantilla le permite:

Mejorar la comunicación y la coordinación

Garantizar un control de tiempo preciso

Optimizar la asignación de tareas para obtener la máxima productividad

Campos personalizados como "Horas extra" y "Departamento" me permiten filtrar rápidamente por detalles específicos de los empleados, lo que facilita el seguimiento de quién ha estado trabajando y cuándo. Y como todo está enlazado en un mismo entorno de trabajo, nadie tiene que perseguirme para obtener actualizaciones: pueden verlo todo en tiempo real.

Descargar esta plantilla

Plantilla de programación de turnos ClickUp

Descargar esta plantilla

ClickUp Plantilla de Programa de Turnos de Trabajo

También encuentro el Plantilla de turnos ClickUp superútil para gestionar las operaciones diarias. Programar turnos solía ser un engorro, pero con ClickUp, ahora puedo ajustar el horario de toda la semana rápidamente.

Puede arrastrar y soltar turnos, ajustarlos e incluso hacer un seguimiento de las ausencias utilizando Campos personalizados como "Motivo de la ausencia" Esta plantilla me permite:

Tener una Panorámica clara de las horas de trabajo de los empleados

Garantizar una cobertura adecuada durante las horas punta

Agilizar el proceso de programación y ajuste de los turnos de los empleados

Minimizar el impacto financiero de los conflictos de horarios y los cambios de última hora

Descargar esta plantilla

Me encanta cómo las tareas se actualizan automáticamente y es fácil comunicar los cambios al equipo. Se acabaron los correos electrónicos y los textos pidiendo cambios de turno: todo es más sencillo con esta plantilla.

Las mejores funciones de ClickUp

Seguimiento de las horas de trabajo, horas extras y descansos de los empleados con ClickUp Control de Tiempo

Visualice horarios, patrones de turnos y solicitudes de tiempo libre con el Calendario de ClickUp

Envíe recordatorios y notificaciones automatizadas para los próximos turnos, fechas límite y solicitudes de tiempo libre medianteRecordatorios de ClickUp yNotificaciones ClickUp Asigne empleados a turnos o tareas específicas en función de sus habilidades y disponibilidad conTareas de ClickUp Supervise la carga de trabajo de los empleados para garantizar una distribución equitativa y evitar el agotamiento utilizandoClickUp Vistas Carga de trabajo Comparta horarios, políticas y otros documentos relevantes con los empleados utilizandoDocumentos de ClickUp Integre ClickUp con sistemas de RRHH, software de nóminas y otras herramientas relevantes aprovechandoIntegraciones de ClickUp Limitaciones de ClickUp

La app de ClickUp para móviles no ofrece todas las funciones y características que ofrece la versión de escritorio

Debido al gran número de funciones y opciones de personalización, algunos usuarios nuevos notan una curva de aprendizaje learning curve

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por $7 por miembro de entorno de trabajo al mes

Valoraciones y valoraciones de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,700+ opiniones)

4.7/5 (9,700+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (4,200+ opiniones)

2. Adjunto (Mejor para la gestión de horarios y tiempo de los empleados)

via Deputy He descubierto que Deputy es una herramienta muy útil para crear y gestionar turnos, asignar tareas y comprobar quién está disponible para trabajar. También es eficaz para gestionar las solicitudes de tiempo libre y las horas extraordinarias.

Otra función útil es la capacidad de seguimiento de la asistencia de los empleados. Puede ver fácilmente cuándo los empleados fichan a la entrada y a la salida e identificar las ausencias o las llegadas tarde.

Las mejores funciones de Deputy

Envíe anuncios, mensajes y recordatorios directamente a su equipo

Agilice procesos como la aprobación de permisos y el cálculo de nóminas

Obtenga información sobre el rendimiento y la productividad del equipo a través de informes detallados análisis del personal informes

Limitaciones de la plantilla

El plan Free no incluye panel de gestión

La herramienta no dispone de una solución de nóminas

Precios de Deputy

Programación: $4.50/mes por usuario

$4.50/mes por usuario Tiempo y Asistencia: $4.50/mes por usuario

$4.50/mes por usuario Prima: 6 $/mes por usuario

6 $/mes por usuario Deputy HR: $2/mes por usuario

$2/mes por usuario Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Deputy

G2: 4,6/5 (más de 300 opiniones)

4,6/5 (más de 300 opiniones) Capterra: 4.6/5 (700+ opiniones)

3. Connecteam (Lo mejor para el seguimiento del tiempo, la asistencia y la finalización de tareas)

www.connecteam.com conectar equipo Connecteam es bastante intuitivo de usar, incluso para alguien que no es muy conocedor de la tecnología. Es personalizable, por lo que puede crear listas de empleados y diferentes horarios para diferentes equipos, asignar tareas específicas a los empleados, e incluso hacer un seguimiento de su progreso.

Todos los usuarios de Connecteam pueden ver sus turnos y cualquier cambio en tiempo real. La aplicación de listas de turnos en línea también es ideal para gestionar las solicitudes de permisos y la comunicación del equipo.

Las mejores funciones de Connecteam

Crear y gestionar fácilmente los horarios, incluyendo turnos, descansos y tiempo libre, con la función de arrastrar y soltar

Controle el tiempo, la asistencia y la ubicación de los empleados en tiempo real

Integre Connecteam con otras herramientas como sistemas de nóminas y software de RR.HH

Limitaciones de Connecteam

Algunos usuarios han informado de que la interfaz puede parecer recargada, y el sistema de programación puede tener algunos errores a veces

Carece de funciones avanzadas de (elaboración de) informes y seguimiento financiero

Precios de Connecteam

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Operaciones Básicas : 29 $/mes

: 29 $/mes Operaciones Avanzadas : 49 $/mes

: 49 $/mes Operaciones Experto : 99 $/mes

: 99 $/mes Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Connecteam

G2: 4.7/5 (700+ opiniones)

4.7/5 (700+ opiniones) Capterra: 4,8/5 (más de 300 opiniones)

4. 7shifts (Lo mejor para simplificar las solicitudes y aprobaciones de tiempo libre)

7shifts 7shifts es otro estupendo software de gestión de turnos que te ayuda a gestionar los horarios de tu equipo de forma más eficaz. Con su función de arrastrar y soltar, puede mover fácilmente a los empleados al calendario y asignarles turnos específicos rápidamente.

7shifts tiene una función muy útil para los equipos de las empresas de restauración: las solicitudes automáticas de tiempo libre. Los empleados pueden enviar sus solicitudes directamente a través de la aplicación, y usted puede aprobarlas o rechazarlas con un solo clic. Esto agiliza la programación y ayuda a evitar cualquier conflicto de turnos. De hecho, este software se diseñó pensando en las empresas de restauración.

Las mejores funciones de 7shifts

Presentar y gestionar las solicitudes de tiempo libre sin problemas

Acceda a datos en tiempo real y vea métricas clave, como los costes laborales y el rendimiento de los empleados

Utilice la función de reloj de fichar integrada para controlar las horas de los empleados

Limitaciones de 7 turnos

Los planes de precios de 7shifts pueden ser caros para las pequeñas empresas

Algunos usuarios han informado de fallos y errores ocasionales que interrumpen el flujo de trabajo

Precios de 7shifts

Comp: Free Forever : Gratis/a

: Gratis/a Inicio : 34,99 $/mes

: 34,99 $/mes El Trabajo : $76.99/mes

: $76.99/mes Gourmet : $150/mes

: $150/mes Nómina de 7 turnos: 39,99 $/añadir a cualquier plan

39,99 $/añadir a cualquier plan Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y comentarios de 7shifts

G2: 4.5/5 (100+ opiniones)

4.5/5 (100+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (1100+ opiniones)

5. Calendly (Lo mejor para agilizar la reserva de citas)

vía Calendly Calendly, conocida aplicación de calendario, ayuda a agilizar el proceso de reserva de citas. Con su solución de programación automatizada, puede ajustar su disponibilidad y compartir un enlace con clientes potenciales. Ellos podrán elegir la franja horaria que más les convenga.

Calendly puede sincronizarse automáticamente con Google Calendar, lo que evita las reservas dobles y garantiza que siempre tenga una visión clara de la agenda de su equipo. Esta función puede ahorrarle mucho tiempo y mejorar la productividad.

Las mejores funciones de Calendly

Comparta un enlace de programación único y deje que otros elijan sus franjas horarias preferidas

Envíe recordatorios automatizados por correo electrónico y SMS y mantenga informados a los asistentes

Sincroniza Calendly con Google Calendar, Outlook u otros sistemas de calendario

Limitaciones de Calendly

El plan gratuito de Calendly sólo permite la integración de un calendario

No ofrece todas las herramientas de programación que necesitan los equipos más grandes

Precios de Calendly

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Estándar : 12 $/mes

: 12 $/mes Equipos : $20/mes

: $20/mes Empresa: Desde 15.000 $/año

Valoraciones y reseñas de Calendly

G2: 4.7/5 (2200+ opiniones)

4.7/5 (2200+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3500+ opiniones)

6. QuickBooks Time (Mejor para optimizar el proceso de integración de nóminas)

página de inicio hora de los libros rápidos QuickBooks Time, un software de control de tiempo y gestión de la mano de obra, ayuda a agilizar las operaciones de la empresa. Con su control de tiempo automático, los empleados pueden fichar fácilmente a la entrada y a la salida utilizando sus smartphones u ordenadores.

Otra función útil de QuickBooks Time es la integración con QuickBooks Payroll. Permite a los usuarios transferir sin problemas los datos de control de tiempo a los sistemas de nómina, reduciendo el riesgo de errores y ahorrando tiempo.

Las mejores funciones de QuickBooks Time

Acceda a información sobre la productividad de los empleados y las horas extras para tomar decisiones informadas

Reciba notificaciones de fichajes perdidos u horas extra

Gestione los horarios de los empleados creando, editando y viendo los horarios en una plataforma centralizada

Limitaciones de tiempo de QuickBooks

Los planes de precios del software pueden ser caros para las empresas más pequeñas

Se centra principalmente en el control de tiempo y la integración de la nómina y menos en la programación de los empleados (programación de recursos)

Precios de tiempo de QuickBooks

Tiempo Premium + Nómina Premium : $14/mes + $6.80/mes por empleado

: $14/mes + $6.80/mes por empleado Time Elite + Nómina Elite: $28/mes + $8.50/mes por empleado

Valoraciones y reseñas de QuickBooks Time

G2: 4.5/5 (1400+ opiniones)

4.5/5 (1400+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (6800+ opiniones)

7. Homebase (Lo mejor para programación de empleados y control de tiempo)

página de inicio Iniciobinicio que puede ayudarte a gestionar los horarios de tu equipo. De un vistazo, puedes ver quién trabaja cuándo y si hay escasez de personal.

Homebase también le permite ajustar diferentes tipos de turnos. Por ejemplo, puede crear un tipo de turno para "horas extra" o "guardia" y arrastrar y soltar a los empleados en los distintos turnos. De este modo, puede llevar un seguimiento de las horas de trabajo de su equipo y asegurarse de que todos cobran correctamente.

Las mejores funciones de Homebase

Agiliza el proceso de pago de nóminas mediante la integración con el software de nóminas

Acceda a la información de su equipo desde cualquier lugar con la app móvil

Utilice el reloj de fichar integrado para controlar las horas de los empleados y evitar la pérdida de horas de trabajo

Limitaciones de Homebase

Algunos usuarios han informado de que la interfaz es tosca, confusa y difícil de navegar

Otros usuarios han informado de la falta de respuesta y comprensión por parte del soporte al cliente

Precios de Homebase

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Esenciales : 24,95 $/mes

: 24,95 $/mes Plus : 59,95 $/mes

: 59,95 $/mes Todo en uno: 99,95 $/mes

Valoraciones y reseñas de Homebase

G2: 4.2/5 (más de 100 opiniones)

4.2/5 (más de 100 opiniones) Capterra: 4.6/5 (1000+ opiniones)

8. Findmyshift (Lo mejor para la gestión de turnos y el seguimiento de las horas de trabajo de los empleados)

/%img/ búsqueda Con Findmyshift, puede crear horarios de trabajo, ajustar la disponibilidad de los empleados e incluso agilizar la gestión del tiempo libre. Es una herramienta fiable software de gestión de turnos que te permite ver quién trabaja un día determinado, facilitando la coordinación con los compañeros y planificando los turnos.

Findmyshift actualiza automáticamente los horarios en función de la disponibilidad. Así, si tiene un cambio de última hora, puede actualizar su disponibilidad y la herramienta ajustará inmediatamente su horario.

Las mejores funciones de Findmyshift

Cree y gestione horarios ajustando patrones de turnos y ajustándolos según sea necesario

Permita que los empleados intercambien turnos entre ellos, promoviendo la flexibilidad

Controlar con precisión las horas trabajadas y las ausencias de los empleados

Limitaciones de los turnos

La integración de Findmyshift en sus flujos de trabajo puede requerir mucho tiempo y esfuerzo

Los usuarios han informado de fallos ocasionales que provocan tiempos de inactividad durante las horas de trabajo

Precios de Findmyshift

Free Forever (gratis, para siempre)

(gratis, para siempre) Para principiantes : 25$/mes

: 25$/mes Business : $40/mes

: $40/mes Empresa: 80 $/mes

Valoraciones y comentarios de Findmyshift

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (1000+ opiniones)

9. Cuando Trabajo (Mejor para la programación de turnos y control de tiempo)

via Cuando trabajo When I Work es una herramienta fácil de usar que facilita la planificación de horarios. Puedes ver fácilmente los próximos turnos, solicitar tiempo libre e incluso intercambiar turnos con compañeros de trabajo.

When I Work también ofrece otra función útil: el reloj de fichar automático. Los usuarios pueden fichar a la entrada y a la salida directamente desde sus teléfonos, lo que resulta muy cómodo. Si necesitas hacer algún cambio en tu horario, también puedes hacerlo a través de la aplicación.

Las mejores funciones de Cuando Trabajo

Envía notificaciones y mensajes directamente a los empleados sobre los cambios de horario

Gestione los horarios de trabajo de los empleados y vea las solicitudes de tiempo libre desde su dispositivo móvil

Establezca patrones de turnos y controle las horas trabajadas y las ausencias de los empleados

Limitaciones de cuando trabajo

Las solicitudes de tiempo libre sólo se pueden borrar y volver a añadir, no se pueden modificar

No ofrece funciones detalladas de seguimiento de tareas o trabajos

Precios de Cuando Trabajo

Esencial : 1,50 $/mes

: 1,50 $/mes Esencial + Control de tiempo y asistencia : $3/mes

: $3/mes Pro : $3/mes

: $3/mes Pro + Control de tiempo y asistencia : $5/mes

: $5/mes Premium : $5/mes

: $5/mes Premium + Control de tiempo y asistencia : $7/mes

: $7/mes Nómina Cuando Trabajo (añadir a cualquier plan): $39/mes + $6 por usuario activo/mes

Valoraciones y reseñas de Cuando Trabajo

G2: 4.3/5 (250+ opiniones)

4.3/5 (250+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (1100+ opiniones)

10. Sling (Lo mejor para gestionar turnos y comunicarse con los empleados)

www. sling.com Sling Con Sling, puede crear turnos rápidamente, asignarlos a los empleados y ajustarlos según sea necesario. La función de arrastrar y soltar facilita el cambio de turnos y garantiza que todos tengan una carga de trabajo equitativa.

Sling también cuenta con una función de mensajería integrada, que resulta increíblemente útil para comunicarse con los equipos. Puede enviar mensajes directamente a personas o grupos para compartir información importante o coordinar turnos.

Las mejores funciones de Sling

Comparte archivos, asigna tareas y comunícate eficazmente con los miembros del equipo

Controle cómo se asignan el tiempo y los recursos para garantizar una productividad óptima

Realice un seguimiento de las tareas, los plazos y el progreso de los distintos proyectos

Limitaciones de uso

Los usuarios han señalado que la versión móvil de la herramienta no es tan fácil de usar como la versión de escritorio

Sólo los usuarios que utilizan el plan Business pueden generar informes

Precios de Sling

Free Forever : gratuito/a

: gratuito/a Premio : 2$/mes

: 2$/mes Business: 4 $/mes

Valoraciones y reseñas de Sling

**G2: 4,4/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4.6/5 (150+ opiniones)

Agilice el proceso de programación de horarios de los empleados con ClickUp*

Gestionar los horarios de los empleados puede llevar mucho tiempo y ser propenso a errores. Un software eficaz de elaboración de listas de turnos simplifica el proceso permitiéndole crear horarios, asignar turnos rápidamente y gestionar la disponibilidad de su equipo.

