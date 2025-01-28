Los 12 mejores programas de gestión de infraestructuras de centros de datos

Las operaciones de TI desempeñan un rol clave en la eficiencia y la productividad de una empresa. Esto no debería sorprender a nadie. Cambiar el modelo predeterminado de ordenador portátil y supervisar de cerca las facturas del servidor de datos puede afectar drásticamente a los resultados finales.

La gestión de la infraestructura del centro de datos (DCIM) proporciona información crucial sobre el estado de una empresa y el control de sus resultados. Elegir el software adecuado requiere un examen meticuloso de todas las funciones, lo que hace que el proceso de selección sea engorroso.

De hecho, la gestión de la infraestructura de centros de datos (DCIM) facilita el seguimiento de datos en tiempo real, lo que impulsa un mercado de infraestructura de TI valorado en 76 850 millones de dólares.

Aprovechando mi experiencia y los conocimientos del equipo de ClickUp, he elaborado una lista con las 12 mejores opciones de software DCIM que debería tener en cuenta antes de tomar una decisión definitiva.

¿Qué debe buscar en un software DCIM?

A continuación, se indican algunas funciones clave que debe tener en cuenta en todos los programas de DCIM para tomar una decisión informada:

Supervisión y alertas en tiempo real: el software DCIM debe realizar un seguimiento proactivo de las métricas críticas de la infraestructura (alimentación, temperatura, humedad) y recibir alertas oportunas en caso de anomalías.

Gestión de activos: todas las empresas deben contar con una solución que les permita disponer de un inventario preciso de los activos de TI y de las instalaciones. Las funciones todas las empresas deben contar con una solución que les permita disponer de un inventario preciso de los activos de TI y de las instalaciones. Las funciones de gestión de activos incluyen el seguimiento de la ubicación, la configuración y el estado del ciclo de vida.

Planificación de la capacidad: La solución que busca es más que La solución que busca es más que una gestión de TI a corto plazo. El software DCIM debe ser capaz de realizar una previsión de las necesidades futuras de recursos basándose en datos históricos y tendencias.

Gestión del cambio: Busque soluciones de infraestructura para centros de datos que optimicen los procesos de cambio. Entre las funciones se incluyen Busque soluciones de infraestructura para centros de datos que optimicen los procesos de cambio. Entre las funciones se incluyen software de automatización y funciones de elaboración de informes que reducen las tareas manuales y realizan el seguimiento del cumplimiento normativo.

Facilidad de uso y escalabilidad: he visto cómo las empresas crecen rápidamente, y el software DCIM debe adaptarse a esos cambios. Realice una selección de soluciones intuitivas y fáciles de usar que se adapten a los cambios en el diseño de su centro de datos.

Además de estas funciones clave, me aseguro de que el software DCIM ofrezca un sólido soporte al cliente y pueda integrarse con plataformas externas de gestión de TI.

Los 12 mejores programas de DCIM

Tras una exhaustiva investigación, estas son mis 12 soluciones favoritas para la gestión de la infraestructura de centros de datos:

1. Device42

vía Device42

Device42 es una solución DCIM sin agente reconocida por sus potentes capacidades de detección automática. Este software ocupa el primer lugar de mi lista debido a sus completas funciones de mapeo y seguimiento.

Device42 se centra en la gobernanza de TI en entornos complejos de centros de datos. Su punto fuerte reside en la gestión detallada de activos y en las amplias integraciones con diversos sistemas de TI, lo que resulta muy útil para los operadores de centros de datos.

Las mejores funciones de Device42:

Ahorra tiempo y reduce los errores manuales con su herramienta de detección automatizada para la recuperación de información y documentación sobre activos de TI.

Ofrece información instantánea sobre el estado de la infraestructura gracias a su amplio repositorio centralizado.

Optimiza los flujos de trabajo gracias a su perfecta integración con numerosas herramientas de gestión de TI, como las soluciones ITSM y CMDB.

Limitaciones de Device42:

Los complejos procesos iniciales de configuración y instalación hacen que la adopción sea un proceso extenso.

Su amplio conjunto de funciones y su gran funcionalidad pueden suponer una curva de aprendizaje pronunciada.

Funciones de elaboración de informes limitadas en comparación con otros programas de DCIM.

Precios de Device42:

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Device42:

G2: 4,7/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: 4,9/5 (60 opiniones)

2. iTRACS DCIM

vía Business Wire

iTRACS es una solución de software de gestión de infraestructura de centros de datos que destaca en la gestión de infraestructuras a través de la visualización. Su capacidad para proporcionar representaciones gráficas detalladas de múltiples centros de datos agiliza el proceso de toma de decisiones.

Las funciones de iTRAC son ideales para grandes corporaciones que buscan aumentar la eficiencia de sus activos físicos. También es ideal para la gestión de la energía, la planificación de la capacidad y el mapeo de dependencias.

Las mejores funciones de iTRACS:

Simplifica la gestión de la configuración y el análisis del consumo energético con su interfaz visual.

Ofrece integraciones que ofrecen compatibilidad con la supervisión en tiempo real y la gestión de cuellos de botella.

Ofrece una panorámica detallada del flujo de datos y el estado de la infraestructura mediante gráficos y tablas detallados y personalizables.

Limitaciones de iTRACS:

Sus amplias funciones son más adecuadas para grandes corporaciones.

El análisis y la generación de información requieren muchos recursos.

Precios de iTRACS:

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de iTRACS:

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

3. Nlyte

vía Nlyte

Nylte es una solución de software que hace hincapié en la automatización y la gestión del cambio. Cuenta con optimizadores de energía y supervisión de activos para garantizar el funcionamiento eficiente del centro de datos y la utilización de los recursos.

Nlyte optimiza la gestión de cuellos de botella con su inteligencia predictiva y sus controles de gestión, lo que facilita enormemente las operaciones del centro de datos.

Las mejores funciones de Nlyte:

Elimina las brechas de comunicación y coordina las actividades entre los recursos departamentales independientes con un flujo de trabajo automatizado y una gestión del cambio.

Ofrece amplias opciones de integración con otros sistemas de TI, lo que permite un intercambio de datos y una coordinación de procesos sin fisuras.

Garantiza una alta precisión en la predicción de la vida útil del centro de datos gracias a su planificación de capacidad simplificada.

Realiza un seguimiento de todos los cambios en los activos y del rendimiento de los KPI con sus herramientas de elaboración de informes detallados y paneles visuales.

Limitaciones de Nlyte:

Ofrece una interfaz de usuario relativamente básica y anticuada en comparación con otras opciones de software.

Personalizar la plataforma de manera personalizada para adaptarla a flujos de trabajo o requisitos específicos puede resultar complicado y requerir servicios profesionales.

El tiempo de implementación es elevado debido a su naturaleza integral y a la extensión de los requisitos previos de migración de datos.

Precios de Nlyte:

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Nlyte:

G2: 4,3/5 (más de 40 reseñas)

Capterra: 4,3/5 (más de 20 opiniones)

4. Schneider Electric EcoStruxure IT

vía Schneider Electric

Otra solución DCIM destacada es EcoStruxure IT, del gigante del hardware informático Schneider Electric. Conocida por su plataforma basada en la nube, EcoStruxure IT proporciona supervisión en tiempo real e información basada en el IoT que optimiza el rendimiento de los centros de datos.

Su perfecta integración con la infraestructura existente y sus potentes capacidades de gestión remota son ventajas clave. Con información detallada sobre el consumo de energía y la gestión de incidencias, Schneider Electric reduce eficazmente el tiempo de inactividad y garantiza la eficiencia, la resiliencia y la sostenibilidad.

Las mejores funciones de Schneider Electric EcoStruxure IT:

Ofrece una profunda integración con los sistemas de alimentación y refrigeración y el hardware de infraestructura de TI de Schneider Electric, lo que permite una gestión y un control unificados.

Tiene compatibilidad con la supervisión y la gestión remotas de un centro de datos y de sitios periféricos, lo que mejora la visibilidad y el control en ubicaciones geográficamente dispersas.

Proporciona escalabilidad para adaptarse al crecimiento del centro de datos y a las necesidades cambiantes.

Limitaciones de Schneider Electric EcoStruxure IT:

El soporte para hardware de terceros es limitado, lo que podría restringir su uso en entornos heterogéneos.

La gestión de equipos que no sean de Schneider Electric dentro de EcoStruxure IT puede requerir esfuerzos de integración adicionales.

Precios de Schneider Electric EcoStruxure IT:

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Schneider Electric EcoStruxure IT:

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

5. ManageEngine OpManager

a través de ManageEngine OpManager

Si busca una solución especializada en la supervisión de redes, ManageEngine OpManager es lo que necesita. Este software DCIM supervisa exhaustivamente los dispositivos de red, como routers, switches, firewalls y equilibradores de carga.

ManageEngine es conocido por su simplicidad y asequibilidad sin comprometer la calidad de sus funciones.

Las mejores funciones de ManageEngine OpManager:

Ofrece funciones DCIM esenciales, como seguimiento de activos, supervisión del consumo energético y supervisión ambiental, a un precio asequible.

Incluye más de 2000 métricas de rendimiento, paneles intuitivos y funciones de elaboración de informes inteligentes.

Correlaciona eventos de red sin procesar, filtra eventos no deseados y presenta alertas significativas al operador con una sólida gestión de fallos.

Limitaciones de ManageEngine OpManager:

No ofrece funciones tan completas como otros.

No es adecuado para entornos complejos y ofrece un límite en la escalabilidad.

Su enfoque principal en la supervisión de redes lo hace menos ideal para entornos con requisitos de infraestructura diversos.

Precios de ManageEngine OpManager:

Gratis: versión de prueba de 30 días.

Edición estándar: desde 95 $ al año (para dos usuarios, sin complementos).

Edición profesional: desde 145 $ al año (para dos usuarios, sin complementos).

Licencia perpetua: a partir de 11 545 $ (sin incluir mantenimiento).

Edición Enterprise: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de ManageEngine OpManager:

G2: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

6. Hyperview DCIM

a través de Hyperview

Hyperview es un software DCIM basado en la nube que tiene como objetivo ofrecer escalabilidad, flexibilidad y accesibilidad. A diferencia de las soluciones tradicionales locales, este software se implementa rápidamente y se adapta a empresas de todos los tamaños.

Hyperview también ofrece una interfaz intuitiva y una navegación sencilla, lo que facilita su puesta en marcha casi inmediata. Al estar basado en la nube, fomenta la colaboración, el acceso y las actualizaciones de rendimiento en tiempo real.

Las mejores funciones de Hyperview DCIM:

Mantiene un inventario centralizado y realiza el seguimiento del ciclo de vida de los equipos.

Ayuda a optimizar el uso del espacio, la energía y la refrigeración para el crecimiento futuro con un módulo dedicado a la planificación de la capacidad.

Incluye una función de panel personalizable para obtener información sobre el estado y el rendimiento del centro de datos.

Limitaciones de Hyperview DCIM:

Depende de una conexión a internet estable, ya que es una solución basada en la nube.

Los datos confidenciales se almacenan fuera de las instalaciones, lo que puede ir en contra de las políticas de seguridad específicas de algunas empresas.

Hyperview es comparativamente menos personalizable que otras soluciones de software DCIM.

Precios de Hyperview DCIM:

2 $ al año por activo (mínimo 300 activos)

Valoraciones y reseñas de Hyperview DCIM:

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

7. IBM Turbonomic

a través de IBM Turbonomic

Después de revisar las herramientas de gestión de la infraestructura de los centros de datos (centrándome en la gestión de recursos), llegué a la conclusión de que IBM Turbonomic era una buena opción. Su automatización basada en IA permite a las empresas optimizar los sistemas informáticos y garantizar una asignación eficiente de los recursos para obtener el máximo rendimiento.

También es ideal para gestionar los activos del centro de datos y controlar el consumo de energía. El enfoque de Turbonomic en la gestión del ciclo de vida y la supervisión de la red lo convierte en una solución integral para maximizar la eficiencia y el ahorro de costes.

Las mejores funciones de IBM Turbonomic:

La optimización automática y continua de la nube ayuda a las empresas a mejorar su eficiencia.

Determina las acciones adecuadas en materia de recursos en el momento oportuno gracias a sus conocimientos basados en la IA.

Personaliza las configuraciones y aprovisiona de manera eficiente la infraestructura física en tiempo real.

Limitaciones de IBM Turbonomic:

Solo ofrece precios anuales, lo que dificulta a las empresas saber si es la opción adecuada.

Requiere amplios conocimientos sobre DCIM o formación especializada antes de su uso.

Precios de IBM Turbonomic:

Local/híbrido: desde 3271 $ al año.

Solo en la nube: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de IBM Turbonomic:

G2: 4,5/5 (más de 230 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

8. FNT Comando

a través de FNT Comando

FNT Command es un software de gestión de la infraestructura de centros de datos que ofrece funciones completas de modelado de datos y gestión de la infraestructura de red. Es especialmente adecuado para grandes corporaciones y compañías de telecomunicaciones con entornos informáticos y de red complejos.

FNT Command se centra en ayudar a las empresas a obtener el control sobre todo su entorno de TI.

Las mejores funciones de FNT Command:

Crea representaciones detalladas y precisas de las infraestructuras de TI y de red para mejorar la planificación y la toma de decisiones.

Proporciona herramientas completas para gestionar los activos, las conexiones y las dependencias de la red, lo que facilita la planificación y optimización eficientes de la red.

Ofrece una vista holística de la gestión operativa para identificar y abordar posibles problemas de forma proactiva.

Limitaciones de FNT Command:

Menos accesible para organizaciones más pequeñas con limitaciones presupuestarias.

Adaptar el comando FNT a flujos de trabajo o requisitos específicos requiere una configuración y unos conocimientos técnicos considerables.

Viene con una curva de aprendizaje pronunciada.

Precios de FNT Comando:

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de FNT Comando:

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

9. Atlassian Data Center

vía Atlassian

Para aquellos que buscan gestionar un gran volumen de operaciones de TI críticas, Atlassian Data Center es la solución ideal. La especialidad de este software DCIM reside en permitir la escalabilidad y la seguridad. Permite la colaboración y la gestión fluida de flujos de trabajo complejos sin problemas significativos de tiempo de inactividad.

Con todas estas funciones, Atlassian Data Center es la mejor opción para operaciones y organizaciones a gran escala.

Las mejores funciones de Atlassian Data Center:

Garantiza el acceso ininterrumpido a aplicaciones críticas como Jira Software y Confluence, incluso durante fallos o mantenimiento de la infraestructura.

Gestiona el aumento de la carga de usuarios y los volúmenes de datos sin problemas.

Ofrece controles de seguridad y protección de datos de nivel de corporación para la información confidencial.

Límites de Atlassian Data Center:

Presenta un alto nivel de complejidad y requiere la intervención de los administradores del centro de datos para su implementación.

Las amplias funciones también conllevan un precio elevado.

Ofrece un enfoque limitado en aplicaciones DCIM especializadas, como el consumo de energía.

Precios de Atlassian Data Center:

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Atlassian Data Center:

G2: 4,4/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

10. Sunbird DCIM

a través de Sunbird DCIM

Sunbird DCIM es una solución de software ideal para la gestión de la energía. Sus completas funciones se extienden al seguimiento del consumo en tiempo real y la automatización para hacer frente a posibles cortes de suministro.

El software ofrece todas sus funciones en una interfaz sencilla e intuitiva. Sunbird DCIM también incluye supervisión medioambiental y análisis y gestión del tiempo de actividad.

Las mejores funciones de Sunbird DCIM:

Proporciona información inmediata sobre el estado y el rendimiento del centro de datos.

Optimiza de manera eficiente recursos como el espacio, la energía y la utilización de la refrigeración mediante modelos predictivos y análisis de escenarios.

Realiza el seguimiento del ciclo de vida de todos los equipos, incluidos los activos de TI, la alimentación eléctrica y la infraestructura de refrigeración.

Limitaciones de Sunbird DCIM:

El enfoque tiene un límite en cuanto al consumo de energía.

Las integraciones suelen requerir un desarrollo personalizado.

El precio es elevado para aquellos que no se centran en la extensión del consumo energético.

Precios de Sunbird DCIM:

Supervisión DCIM de Power IQ: 5,50 $ al mes por nodo.

Operaciones DCIM de dcTrack: 17,50 $ al mes por armario.

Paquete de suite DCIM: 25,65 $ al mes por armario.

Valoraciones y reseñas de Sunbird DCIM:

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,7/5 (más de 160 opiniones)

11. Cormant-CS DCIM

vía Cormant

Cormant-CS es una solución de software centrada en la movilidad en la gestión de la infraestructura de los centros de datos. Destaca en la creación de modelos 3D de centros de datos, y esta especialización se extiende a la obtención de información en tiempo real sobre la utilización del espacio, el consumo de energía y las condiciones térmicas.

Cormant-CS es uno de los favoritos de las empresas que buscan maximizar la eficiencia de los centros de datos y planificar su crecimiento futuro.

Las mejores funciones de Cormant-CS DCIM:

Facilita la planificación y la gestión intuitivas mediante representaciones 3D detalladas y precisas de los entornos de los centros de datos.

Optimiza los procesos de cambio y garantiza el cumplimiento normativo con flujos de trabajo y aprobaciones automatizados.

Proporciona potentes herramientas para analizar y adaptar las estrategias de infraestructura de TI en tiempo real.

Limitaciones de Cormant-CS DCIM:

Incluye una extensión del tiempo de implementación y despliegue.

Dominar todas las funciones y características de Cormant CS requiere un largo proceso de aprendizaje.

Las opciones de precios no se adaptan a las organizaciones más pequeñas.

Precios de Cormant-CS DCIM:

Suscripción al paquete inicial: desde 7200 $ al año.

Paquete inicial perpetuo: desde 13 999 $.

Soluciones para más de 1500 activos: precios personalizados.

Valoraciones y reseñas de Cormant-CS DCIM:

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

12. Vertiv Trellis

vía Vertiv

Vertiv Trellis ofrece soluciones de software DCIM centradas en maximizar la eficiencia y el tiempo de actividad. El software está especializado en sistemas personalizados como Environet™ y Environet™ Alert.

Vertiv Trellis ofrece una supervisión completa en tiempo real y planificación de la capacidad, lo que resulta ideal para las empresas que desean optimizar su gestión energética.

Las mejores funciones de Vertiv Trellis:

Ofrece detección proactiva de problemas y respuesta rápida a posibles problemas con supervisión en tiempo real.

Identifica áreas de desperdicio de energía y ayuda a implementar estrategias de optimización ambiental y de costes a través de paneles visuales.

Limitaciones de Vertiv Trellis:

Sistemas complejos de terceros e integración de herramientas

Los niveles y la capacidad de respuesta del soporte pueden variar en función de la solución específica elegida.

Precios de Vertiv Trellis:

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Vertiv Trellis:

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

El software DCIM especializado es esencial para fortalecer la infraestructura y la eficiencia operativa. Sin embargo, una herramienta basada en proyectos, como ClickUp, puede suponer un cambio revolucionario, especialmente a la hora de alinear los sistemas de TI con la empresa en general.

Con sus amplias funciones, ClickUp se centra en optimizar los flujos de trabajo y mejorar la colaboración.

Estas capacidades son cruciales para una gestión eficaz de la infraestructura. También ayudan a las empresas a gestionar las operaciones de TI y otras, como CRM y RR. HH.

Así es como ClickUp funciona como herramienta de gestión de proyectos de TI para optimizar las operaciones, la capacidad y el estado de la infraestructura:

Impulse la eficiencia con la gestión de tareas

Con la información en tiempo real que proporciona el DCIM, es fundamental cerrar el ciclo de las tareas que se derivan de él, como el tiempo de inactividad planificado y las actualizaciones. ClickUp ofrece un conjunto completo de funciones de gestión de tareas para facilitar esta tarea.

Cree, delegue y realice el seguimiento de las tareas de forma fluida para gestionar los cambios de manera eficiente con las tareas de ClickUp.

ClickUp Tasks es una función de gestión de tareas, ideal para abordar cualquier cambio debido a la infraestructura de TI. Ayuda a optimizar la ejecución y el seguimiento de las tareas con funciones de creación e instantánea de delegación.

ClickUp Tasks también facilita la gestión del cambio con su visualización en tiempo real del progreso de las tareas. Esto crea un entorno de TI responsable y progresivo.

Optimice las operaciones con marcos estandarizados

La gestión del mantenimiento rutinario y la programación de proyectos puede resultar tediosa y repetitiva. Por eso es fundamental contar con un marco que agilice todas las tareas operativas.

ClickUp ofrece un montón de plantillas de TI fáciles de usar para estandarizar sus procesos empresariales.

Descargar esta plantilla Estandarice los proyectos y flujos de trabajo de TI para aumentar la productividad y la precisión con la plantilla de plan de proyecto para centros de datos de ClickUp.

La plantilla de plan de proyecto para centros de datos de ClickUp es mi solución preferida para optimizar todos los proyectos relacionados con la hoja de ruta de TI. También ayuda a mejorar la infraestructura de TI y la capacidad de planificación, y alinea las acciones con las metas de TI.

Las funciones de sprint y hitos de la plantilla ayudan a dividir los proyectos en fases manejables. También incluye vistas como la hoja de ruta de migración y el diagrama de Gantt del proyecto para una asignación clara de los recursos. Además, esta plataforma ClickUp cuenta con funciones de colaboración en tiempo real para promover el trabajo en equipo y la responsabilidad.

Cuando sus herramientas DCIM destaquen cambios en el consumo energético y el flujo de datos, es fundamental informar a todas las partes interesadas. En ese momento, las herramientas de comunicación no deberían estar a más de un clic de distancia.

ClickUp cuenta con una herramienta específica para involucrar a las partes interesadas y a los equipos responsables de los cuellos de botella con el fin de actuar con rapidez.

Fomente una comunicación fluida entre los equipos de TI y permita una rápida resolución de problemas con ClickUp Chat.

ClickUp Chat es una función de comunicación excelente para el uso compartido proactivo de información. Cuando llega el momento de compartir informes y comenzar tareas, esta herramienta garantiza que todos estén en sintonía.

ClickUp Chat incluye funciones de etiquetado instantáneo y Markdown enriquecido. Le ayuda a destacar al instante la prioridad de sus actualizaciones de TI y envía cada una de las actualizaciones a las partes interesadas pertinentes. También le permite crear tareas dentro del chat y delegarlas.

Integre la información con paneles

Un software DCIM proporciona información sobre el estado de la TI y del centro de datos. Sin embargo, un panel de control analítico es la mejor opción para visualizar cómo estos indicadores de TI se relacionan con sus proyectos empresariales.

Las herramientas de visualización de ClickUp ayudan a garantizar el uso compartido rápido y sencillo de la información.

Obtenga visibilidad en tiempo real de las operaciones de TI y el progreso de los proyectos con los paneles de ClickUp.

Para aquellos que deseen personalizar las métricas de TI con visualizaciones, ClickUp Dashboards es la opción ideal.

Con una herramienta integrada de gestión de centros de datos, ClickUp Paneles transmite información en tiempo real. Puede visualizar fácilmente gráficos y tablas sobre el consumo de energía y los datos de utilización de los servidores, lo que le ayuda a conocer el pulso de toda la infraestructura de TI de un solo vistazo.

Los paneles de ClickUp también le permiten convertir cualquier información en una tarea. Este enfoque permite a los equipos de TI empezar a abordar inmediatamente cualquier deficiencia en la infraestructura.

Automatice la elaboración de informes con IA

El software DCIM genera una gran cantidad de datos. ClickUp ofrece a las empresas una solución de IA personalizada para garantizar que los datos del software DCIM se utilicen en todo su potencial.

Aproveche la IA y realice la automatización de las tareas rutinarias de elaboración de informes y los flujos de trabajo con ClickUp Brain.

ClickUp Brain es la herramienta perfecta para las empresas que buscan ir más allá de la automatización básica. Este software se adapta perfectamente a la mejora de la infraestructura de TI, desde resúmenes instantáneos hasta estrategias de optimización.

ClickUp Brain también le permite predecir las necesidades futuras de recursos basándose en las tendencias de uso. Permite a las empresas generar resúmenes de proyectos al instante a partir de la información más reciente de DCIM y le ayuda al seguimiento del estado de la TI con sus informes e información automatizados.

Llevando estas funciones un paso más allá, ClickUp también ofrece una solución de gestión de TI dedicada para optimizar sus operaciones.

Gestione las cargas de trabajo, agilice las tareas de gestión de cambios y optimice su infraestructura de TI con ClickUp IT PMO.

ClickUp IT PMO es una solución de gestión de proyectos de TI perfecta para convertir la información de DCIM en tareas en tiempo real y posibles mejoras.

IT PMO reduce al instante las tareas manuales con flujos de trabajo y elaboración de informes automatizados. Ofrece asignación de recursos y gestión de tareas en tiempo real para garantizar la finalización puntual de los proyectos. ClickUp IT PMO también organiza sus datos con almacenamiento en la nube centralizado, lo que proporciona acceso instantáneo a todas las funciones de la plataforma.

Las mejores funciones de ClickUp:

Optimice proyectos de TI complejos en fases manejables con una gestión integral de tareas.

Automatice las tareas rutinarias de TI, genere información instantánea y maximice la eficiencia operativa con ClickUp Brain.

Visualice el progreso del mantenimiento y la asignación de recursos a través de paneles personalizables.

Facilite la comunicación y la colaboración fluidas entre los equipos de TI y las partes interesadas con ClickUp Chat.

Integre herramientas de TI populares y software DCIM para crear un ecosistema de gestión de proyectos unificado.

Limitaciones de ClickUp:

Puede que le lleve un poco de tiempo familiarizarse con sus amplias funciones.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario

Empresas : 12 $ al mes por usuario.

Corporación : póngase en contacto con el equipo : póngase en contacto con el equipo de ventas para obtener una solución personalizada.

ClickUp Brain: añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 9700 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4200 opiniones)

Optimice la gestión de la infraestructura con ClickUp

El software DCIM ayuda a las empresas a optimizar sus activos de TI y a utilizar mejor los recursos de infraestructura. Las 12 opciones que hemos cubierto, además de una herramienta de gestión de proyectos, facilitan la adaptación y la ejecución de estrategias de TI.

Con paneles de control en tiempo real y planificación de capacidad con IA, ClickUp es una excelente opción para integrar DCIM en su empresa.

¡No espere más! ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!