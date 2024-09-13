Skype y Teams: ¿qué herramienta de colaboración es la adecuada para usted?

¿No sabes si elegir Skype o Teams para tus necesidades de colaboración?

Aunque ambas forman parte del ecosistema de Microsoft Office, se adaptan mejor a diferentes fines. Skype es ideal para conversaciones informales y chatear rápidamente, mientras que Microsoft Teams está diseñado para una experiencia más completa y centrada en las empresas.

En este blog, compararemos Skype y Teams para ayudarte a decidir qué herramienta se adapta mejor al estilo y las necesidades de tu organización.

¿Listo para descubrir cuál es la más adecuada para usted?

¿Qué es Skype?

Skype es una app para videoconferencias y comunicación. Como pionera en el campo, comenzó como una sencilla plataforma de mensajería instantánea ampliamente utilizada para videollamadas de audio y vídeo.

Su interfaz fácil de usar y su alcance global convirtieron rápidamente a Skype en la favorita entre los profesionales y particulares. Ideal tanto para chatear de forma informal como para realizar reuniones oficiales de vídeo, te permite enviar mensajes instantáneos, realizar llamadas internacionales y realizar el uso compartido de archivos con facilidad.

Funciones principales de Skype

Skype ofrece una serie de funciones diseñadas para mejorar la comunicación y la colaboración. Estas son algunas de ellas.

1. Videollamadas de audio y vídeo HD

Skype es popular por sus funciones de llamada, ya que ofrece un audio nítido y vídeo HD para una experiencia de comunicación fluida. Tanto si se trata de conexiones individuales como de debates en equipo, es una herramienta versátil para uso personal y profesional.

La plataforma ofrece una calidad de llamada superior en comparación con otras aplicaciones de mensajería para empresas, junto con funciones avanzadas como la grabación de llamadas y los subtítulos en directo.

Estas herramientas permiten el uso compartido de grabaciones de reuniones y la captura sin esfuerzo de las actas de las mismas, lo que hace que la comunicación sea más eficiente y accesible.

2. Mensajería instantánea

Skype destaca por sus capacidades de mensajería instantánea, ya que los usuarios pueden enviar mensajes de texto tanto en conversaciones grupales como en chats privados.

Como herramienta de comunicación asíncrona, ofrece compatibilidad con funciones de texto enriquecido, lo que le permite compartir emojis y GIF, utilizar @menciones para llamar la atención de otras personas y añadir adjuntos, todo ello dentro de la ventana de chat.

Además, con una aplicación móvil y un cliente de escritorio, puedes utilizar Skype sin problemas en varios dispositivos.

3. Uso compartido de la pantalla

La función de uso compartido de pantalla es una potente herramienta que resulta especialmente útil en entornos profesionales.

Ya sea para realizar una presentación, explicar paso a paso el funcionamiento de un producto u ofrecer soporte técnico, Skype te permite realizar el uso compartido de tu pantalla en tiempo real, lo que facilita la colaboración y la hace más fluida.

Esta función es especialmente beneficiosa para equipos remotos e interacciones con clientes.

Bonificación: ¿Quiere llevar la colaboración de su equipo al siguiente nivel? Descubra 10 estrategias de comunicación en equipo que cambiarán las reglas del juego para impulsar la colaboración y alcanzar el éxito.

4. Uso compartido de archivos

Skype facilita el intercambio de archivos durante el chat, ya que permite a los usuarios enviar documentos, imágenes y otros archivos directamente a través de la plataforma. Los usuarios pueden colaborar fácilmente sin tener que cambiar entre diferentes aplicaciones.

Precios de Skype

Versión básica gratuita: Gratis para siempre, Free Forever

Planes de Skype a teléfono : planes de suscripción mensual personalizados para llamadas ilimitadas a números fijos o móviles en países específicos.

Pago por uso: compra crédito de Skype para pagar las llamadas a teléfonos fijos y móviles por minutos.

¿Qué es Microsoft Teams?

Microsoft Teams es una herramienta de colaboración todo en uno ideal para empresas de todos los tamaños. Tanto si organizas una pequeña reunión de equipo con 10 personas como un gran evento con hasta 10 000 participantes, Teams te ofrece mensajería instantánea, videollamadas y mucho más.

Es ideal para todo, desde reuniones internas y reuniones con clientes hasta seminarios web, tanto si estás en la oficina como si trabajas a distancia.

Además, está integrada con las aplicaciones de Microsoft 365 Suite, lo que ofrece una experiencia unificada para equipos de cualquier tamaño. Tiene compatibilidad con todos sus flujos de trabajo modernos, incluido el uso compartido de archivos, la gestión de tareas y la integración perfecta con otras aplicaciones de Microsoft.

💡 Consejo profesional: ¿Necesitas una forma de mantener tus reuniones centradas? Echa un vistazo a estos 16 ejemplos de agendas de reuniones y plantillas gratuitas que harán que tu próxima reunión sea pan comido.

Funciones principales de Microsoft Teams

Microsoft Teams ofrece funciones que van mucho más allá de la comunicación básica. Algunas de ellas son:

1. Llamadas de audio y videollamadas

Microsoft Teams ofrece funciones de videoconferencia y conferencia de voz de alta calidad, lo que permite programar reuniones y realizar llamadas ad hoc. Estas reuniones pueden incluir a miembros internos del equipo y participantes externos, lo que la convierte en una herramienta versátil para la colaboración interna y las interacciones con los clientes.

Además, las reuniones de Teams admiten grabaciones, subtítulos en directo y desenfoque del fondo para una apariencia más profesional.

2. Canales y equipos

El núcleo de Microsoft Teams lo forman los canales y los equipos, que permiten a los usuarios organizar conversaciones, archivos y herramientas en torno a proyectos o departamentos específicos. Se pueden configurar canales para diferentes temas, lo que facilita mantener las conversaciones centradas y organizadas.

Equipos, por otro lado, puede incluir a miembros relevantes de un departamento, proyecto o actividad concretos, lo que garantiza que todos estén en sintonía.

3. Aplicaciones integradas de Office 365

Como era de esperar, una función destacada es su perfecta integración con aplicaciones de Office 365 como Word, Excel, PowerPoint y OneNote. Estas integraciones permiten a los usuarios crear, realizar edición y colaborar en documentos directamente en Teams sin tener que cambiar entre diferentes aplicaciones.

Aunque ofrece integraciones de terceros con otras herramientas, se utiliza habitualmente dentro de la pila de Microsoft. Esto también es crucial desde el punto de vista de la seguridad, ya que los enlaces y las funciones de edición solo están disponibles para los miembros de su organización.

4. Funciones de almacenamiento de archivos y colaboración en equipo

A diferencia de otras herramientas de reuniones en línea y aplicaciones de comunicación que solo te permiten compartir archivos, Microsoft Teams está integrado en tu ecosistema Microsoft. Esto significa que puedes cargar, compartir y colaborar en documentos directamente dentro de la plataforma, en un almacenamiento en la nube dedicado de Microsoft Teams.

Los miembros del equipo pueden acceder a los archivos y colaborar en tiempo real gracias a las funciones de coautoría, lo que garantiza que todos trabajen con la última versión de un documento.

Todos los mensajes del equipo están protegidos con un estándar de cifrado avanzado, lo que los hace muy seguros y fiables para la transferencia de archivos, la colaboración en equipo y mucho más.

Precios de Teams

Planes para el hogar

Microsoft Teams : Gratis

Microsoft 365 Personal : 6,99 $ al mes.

Microsoft 365 Family: 9,99 $ al mes.

Planes Business

Microsoft Teams Essentials : 4 $ al mes por usuario.

Microsoft 365 Business Basic : 6 $ al mes por usuario

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ al mes por usuario.

Skype y Teams: comparación de funciones

¿Tienes curiosidad por saber cómo se comparan Skype y Teams? Aquí tienes una rápida comparación de sus funciones para ayudarte a elegir la herramienta que mejor se adapta a tus necesidades. Aunque ambas herramientas están diseñadas para facilitar la comunicación y la colaboración, sus funciones satisfacen necesidades diferentes.

1. Llamadas de voz y videollamadas

Puedes elegir entre estas herramientas de colaboración para videoconferencias o videollamadas según tus preferencias. Skype destaca por su alta calidad de vídeo y audio, pero carece de funciones como el desenfoque del fondo y los fondos virtuales.

Por otro lado, Microsoft Teams mejora las videoconferencias con efectos de fondo, subtítulos en directo y grabaciones de reuniones en línea. Además, se integra perfectamente con Microsoft 365, lo que le permite programar reuniones directamente desde Outlook y colaborar en documentos en tiempo real durante las llamadas.

🏆 Ganador: Microsoft Teams se sitúa a la cabeza gracias a sus impresionantes funciones, entre las que se incluyen efectos de fondo, subtítulos en directo y opciones de grabación, de las que carece Skype.

2. Mensajería instantánea y chatear

Skype destaca en mensajería instantánea con opciones básicas de formato y funciones divertidas como emojis y GIF. Sin embargo, puede que no sea la mejor opción para debates en grupos grandes debido a su falta de funciones avanzadas como las conversaciones en hilos.

Microsoft Teams admite la mensajería instantánea con funciones avanzadas como conversaciones encadenadas, menciones, formato de texto enriquecido e integración con herramientas como OneNote y SharePoint. Puede organizar sus mensajes en canales, lo que facilita el seguimiento de las conversaciones.

🏆 Ganador: Microsoft Teams destaca en entornos profesionales con funciones como el uso compartido de enlaces y las conversaciones encadenadas, mientras que Skype es perfecto para interacciones informales.

3. Uso compartido de archivos y colaboración en equipo

Microsoft Teams ofrece sólidas capacidades para el uso compartido de archivos con una profunda integración en OneDrive y SharePoint. Los archivos compartidos en Teams se almacenan en una ubicación central, lo que facilita el acceso y la colaboración en documentos directamente dentro de la plataforma.

Skype te permite realizar el uso compartido de documentos y archivos rápidamente, pero carece de almacenamiento centralizado. Esto significa que tendrás que buscar los archivos compartidos en tu carpeta de descargas, lo que dificulta el seguimiento, especialmente durante las conversaciones.

🏆 Ganador: Microsoft Teams destaca por permitir el uso compartido de archivos y ofrecer funciones de las que carece Skype.

4. Integración con otras aplicaciones

Tanto Microsoft Teams como Skype (incluido Skype for Business) son excelentes opciones para integrarse en el ecosistema de Microsoft. Skype se integra con Outlook para programar llamadas y puede ser una plataforma ideal para chats de voz y vídeo. Sin embargo, es posible que carezca de las integraciones más amplias que suelen requerir las empresas modernas.

Microsoft Teams se conecta a la perfección con Outlook, SharePoint, OneDrive y otras herramientas de Microsoft, lo que permite un flujo de trabajo totalmente integrado. Teams también admite integraciones de aplicaciones de terceros, lo que lo hace versátil para diversas necesidades empresariales.

🏆 Ganador: Una vez más, Microsoft Teams se lleva la palma, destacando por su perfecta integración en el ecosistema de Microsoft, mientras que Skype se queda atrás con integraciones limitadas centradas en el ámbito de la empresa.

5. Interfaz de usuario y experiencia general

Si le preguntas a los usuarios de Skype por qué les encanta la app, la respuesta será clara: su interfaz de usuario sencilla e intuitiva. Skype es fácil de navegar, especialmente para los usuarios que solo necesitan una herramienta de comunicación básica.

Microsoft Teams, por otro lado, tiene una interfaz de usuario compleja debido a su amplio conjunto de funciones. Los equipos y canales pueden resultar abrumadores para los nuevos usuarios y requieren un tiempo de adaptación. Por lo tanto, en esta categoría, Skype es una excelente alternativa a Microsoft Teams.

🏆 Ganador: Skype gana esta ronda por su interfaz fácil de usar. Incluso los usuarios sin conocimientos técnicos pueden adoptarla rápidamente.

6. Seguridad y cumplimiento normativo

Skype ofrece funciones de seguridad básicas, como el cifrado de extremo a extremo para llamadas y chats. Sin embargo, carece de certificaciones de cumplimiento avanzadas.

Microsoft Teams se ha diseñado teniendo en cuenta la seguridad y el cumplimiento normativo de nivel empresarial. Ofrece funciones como la autenticación multifactor, la prevención de pérdida de datos y el cumplimiento de normas industriales como el RGPD, la HIPAA y la ISO 27001.

Esto hace que Teams sea una mejor opción para las organizaciones con altas exigencias de seguridad, especialmente cuando se organizan seminarios web o se celebran reuniones a puerta cerrada.

🏆 Ganador: Microsoft Teams ofrece todas las funciones de seguridad de nivel empresarial que usted desea en una herramienta de comunicación.

Resumiendo, mientras que Skype es ideal para aquellos que tienen requisitos básicos y desean una interfaz de usuario sencilla, Microsoft Teams es la plataforma ideal para sus necesidades empresariales y profesionales. Cuenta con más funciones y un cifrado de datos avanzado, lo que la hace muy popular en muchas organizaciones.

Skype vs. Teams en Reddit

Hemos analizado algunos feeds de Reddit para comprender qué opinan los usuarios sobre la comparación entre Microsoft Teams y Skype.

La mayoría de los usuarios no saben qué aplicación utilizar (ya que ambas ofrecen funciones similares y forman parte del mismo paquete de Microsoft).

Cuando un usuario preguntó: «¿Teams es solo Skype con otro nombre?», otro usuario respondió:

Más o menos. Se trata de Sharepoint, Outlook y Skype en el back-end. También queda un poco de Lync.

Más o menos. En segundo plano están Sharepoint, Outlook y Skype. También queda algo de Lync.

Otro usuario, en respuesta a una pregunta sobre el uso de MS Teams para llamadas y chatear, dijo:

Ahora que estamos cambiando a O365, mi empresa ha decidido que Skype se utilizará para llamadas y chats individuales y MS Teams para la colaboración en grupo y las reuniones. ¿Existe alguna razón de seguridad o válida para NO utilizar MS Teams para ambos?

Ahora que estamos cambiando a O365, mi empresa ha decidido que Skype se utilizará para llamadas y chats individuales y MS Teams para la colaboración en grupo y las reuniones. ¿Existe alguna razón de seguridad o válida para NO utilizar MS Teams para ambos fines?

Una respuesta de un usuario a esta pregunta fue:

Teams siempre ha permitido realizar llamadas y chatear de forma individual (desde su lanzamiento hace unos cuatro años). Teams ha superado a Skype en prácticamente todos los aspectos (excepto por la falta de una opción local, que nunca llegará).

Teams siempre ha permitido realizar llamadas y chatear de forma individual (desde su lanzamiento hace unos cuatro años). Teams ha superado a Skype en prácticamente todos los aspectos (excepto por la falta de una opción local, que nunca estará disponible).

Otro usuario opina que Microsoft debería dejar de ofrecer Skype, y afirma:

Teams (incluida su edición personal) es mejor en todos los aspectos.

Teams (incluida su edición personal) es mejor en todos los aspectos.

Una respuesta a esto fue:

Estoy a punto de viajar a algún lugar y tengo planificado utilizar Skype para llamar a través de wifi a un teléfono fijo por un coste muy bajo. No puedo hacer eso con Teams, ¿verdad?

Estoy a punto de viajar a algún lugar y tengo planificado utilizar Skype para llamar a través de wifi a un teléfono fijo por un coste muy bajo. No puedo hacer eso con Teams, ¿verdad?

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a Skype y Teams

Si bien Skype y Microsoft Teams ofrecen ventajas, ClickUp es una plataforma de productividad todo en uno que combina las potentes funciones de Skype y Microsoft Teams.

No solo le ayuda a comunicarse de forma eficaz o a colaborar con los miembros de su equipo, sino que va un paso más allá al ayudar a su equipo a mejorar su productividad y optimizar el flujo de trabajo.

Así es como ClickUp destaca como la mejor alternativa a Teams de Microsoft y Skype.

Ventaja n.º 1 de ClickUp: reúne todas tus conversaciones y tu trabajo en un solo lugar

Gestiona todas tus conversaciones, tanto individuales como en equipo, desde una única aplicación, utilizando la vista Chat de ClickUp.

El principal problema tanto de Skype como de Microsoft Teams es que los chats y las conversaciones están dispersos por toda la plataforma. La vista Chat de ClickUp ayuda a cambiar eso, ya que reúne todas tus conversaciones, comentarios, actividad de proyectos y mensajes directos en una única plataforma.

Permite la comunicación en tiempo real, el uso compartido de archivos y la creación de tareas dentro de la ventana de chat. Esto elimina la necesidad de cambiar entre diferentes herramientas y agiliza su flujo de trabajo.

A diferencia del chat básico de Skype o las conversaciones basadas en canales de Teams, la vista de chat de ClickUp está totalmente integrada con tus tareas, documentos y proyectos, lo que facilita cambiar entre conversaciones y trabajo sin perder el ritmo.

Ventaja n.º 2 de ClickUp: gestiona tu calendario y tus reuniones periódicas con facilidad

Obtenga actas detalladas de las reuniones, notas y elementos pendientes con ClickUp Meetings.

ClickUp Meetings ofrece una experiencia fluida para gestionar su calendario de reuniones o crear una nueva reunión. Le permite tomar notas, gestionar las agendas de las reuniones y establecer elementos para cada reunión, haciendo que su equipo se responsabilice de los debates de cada reunión.

Estas notas y agendas se pueden utilizar en las próximas reuniones para obtener información actualizada y garantizar que el proyecto va por buen camino. Incluso puede utilizar las plantillas de planes de comunicación listas para usar de ClickUp para ayudar a crear un plan de comunicación sólido para todo su equipo.

ClickUp One Up n.º 3: Graba tu pantalla, crea vídeos y realiza su uso compartido con tus equipos

Captura tu pantalla, crea clips cortos y compártelos con tus equipos para mantener una conversación detallada con ClickUp Clips.

¿Está cansado de repetir reuniones con los miembros del equipo para detallar un flujo de trabajo o una función de un producto en particular? Con ClickUp Clips, puede grabar vídeos rápidos o capturas de pantalla para compartirlos con su equipo.

Ya sea para explicar un proceso complejo o para proporcionar comentarios sobre un proyecto, ClickUp Clips facilita la comunicación visual, algo que ni Skype ni Teams ofrecen con tanta facilidad y flexibilidad.

Asigna comentarios, conviértelos en tareas y recibe notificaciones en tiempo real con ClickUp Assign Comments.

Con ClickUp Assign Comments, puedes asignar fácilmente comentarios a tareas específicas para mejorar la responsabilidad y la comprensión.

También puede comentar dentro de una discusión grupal sobre un documento concreto y resolver ese comentario una vez que se haya abordado. Cuando se asigna un comentario, se crea instantáneamente un elemento para ese miembro del equipo, que recibe una notificación en su chat.

Además de estas potentes funciones de comunicación, ClickUp cuenta con potentes funciones de colaboración en equipo. Por ejemplo, si tú o tu compañero de equipo realizáis la edición en un documento compartido de ClickUp Docs, los demás miembros del equipo recibirán una notificación al instante.

La función de detección de colaboración de ClickUp te ayuda a saber cuándo otros usuarios están escribiendo, realizando edición de documentos o añadiendo comentarios. De esta forma, sabrás exactamente en qué están trabajando los miembros de tu equipo y recibirás alertas sobre las actualizaciones en tiempo real.

Colabora, intercambia ideas y recopila las ideas de tu equipo con las pizarras de ClickUp .

Utiliza las pizarras de ClickUp para intercambiar ideas con tus equipos sobre un proyecto o tema concreto, recopilando las ideas de todos y convirtiéndolas en acciones coordinadas.

Con este sólido lienzo visual, planifica ideas, crea flujos de trabajo ágiles y mantén debates estratégicos. Así, en lugar de notas, tendrás mapas mentales o gráficos detallados que te ayudarán a crear tareas y comprender mejor el flujo del proyecto.

En resumen, con ClickUp, no necesitas múltiples herramientas para diferentes tareas. Reúne todo, desde la comunicación y la gestión de proyectos hasta el uso compartido de documentos y el control de tiempo, en un solo lugar.

Combina el poder de la colaboración y la productividad con ClickUp

En el debate entre Skype y Teams, ambas plataformas ofrecen valiosas funciones para la comunicación y la colaboración. Sin embargo, cambiar entre varias herramientas puede generar confusión y pérdida de mensajes. Las organizaciones que utilizan cualquiera de estas herramientas siguen necesitando otra para la gestión de proyectos y flujos de trabajo.

Por eso, pasar a utilizar una herramienta de colaboración unificada, como ClickUp, para todas tus conversaciones profesionales es una decisión inteligente.

A medida que Skype se combina gradualmente con Teams (similar a Skype for Business ), vale la pena considerar cómo este cambio podría afectar a su flujo de trabajo. La reducción del uso de Skype podría provocar la pérdida del historial de chat u otros problemas.

Aunque Microsoft Teams es una opción sólida, ClickUp presenta una alternativa refrescante para escapar de este cambio constante y optimizar tu colaboración.

Con ClickUp, obtienes más que funciones de chat y videollamadas: obtienes un conjunto completo de herramientas diseñadas para mejorar cada parte de tu flujo de trabajo. Desde la gestión de tareas y el intercambio de documentos hasta la colaboración en tiempo real y las vistas personalizables, ClickUp permite a tu equipo hacer más, todo dentro de una sola plataforma.

Entonces, ¿por qué conformarse con una herramienta que solo hace parte del trabajo? Dale a tu equipo la flexibilidad, el poder y la eficiencia para sobresalir. Regístrate en ClickUp de forma gratuita y descubre cómo puede satisfacer todas tus necesidades de gestión de proyectos y colaboración en una sola plataforma.