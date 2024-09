De la formación al rendimiento: Dominar la fase de formación del desarrollo de equipos

Formar parte de un nuevo equipo u organización es como entrar en un mundo completamente nuevo. La sensación de incertidumbre e inhibición aumenta cuando todo el equipo empieza de cero.

La idea de integrarse en un grupo totalmente nuevo parece abrumadora, pero puede superarse fácilmente con el liderazgo adecuado.

Conocida como etapa de formación en el modelo de desarrollo de equipos de Bruce Tuckman, esta fase inicial es crucial para crear un equipo fuerte y cohesionado. Es una fase para establecer conexiones (a internet), derribar barreras, generar confianza y prepararse para el intento correcto en el futuro.

La fase de formación sienta las bases de un entorno de equipo sano y productivo, en el que los miembros del grupo están preparados para asumir retos y alcanzar las metas del equipo.

Veamos cómo dominar la fase de formación para lograr la excelencia organizativa

Entendiendo las fases de desarrollo de grupo de Tuckman

Antes de profundizar en la fase de formación y su importancia, empecemos por comprender las fases de desarrollo de grupos de Tuckman.

Propuesta por el psicólogo Bruce Tuckman en 1965, la teoría o modelo de Tuckman ilustra el progreso natural del desarrollo de un equipo a través de diferentes fases. Propuso que la evolución de un equipo pasa por cinco fases: formación, tormenta, normalización, actuación y clausura fases de desarrollo de un equipo He aquí lo que significan estas fases del desarrollo de un equipo:

Etapa 1: La fase de formación

La etapa de formación es la primera fase. Aquí es donde los miembros del equipo se reúnen y empiezan a establecer relaciones, asignar roles y ajustar expectativas. Al ser la primera de las fases anteriores, está marcada por la incertidumbre, la cautela y la dependencia del líder.

Algunas de las funciones clave de la fase de formación son:

El líder del grupo desempeña un rol dominante a la hora de ofrecer dirección y orientación durante esta fase

Los miembros del equipo dudan a la hora de compartir ideas, expresar opiniones o asumir riesgos

Los equipos pueden poner a prueba y explorar límites, expectativas, estilos de trabajo, modos de comunicación, normas básicas, etc.

Fase 2: La fase de tormenta

La siguiente fase, la de la tormenta, es cuando se quitan los guantes y sacan las garras. Notará un cambio en Dinámica del equipo con conflictos, competencia y resistencia que se interponen en el camino de las metas del equipo. Cada miembro del equipo intentará imponerse y desafiar el status quo, lo que dará lugar a luchas de poder.

Los rasgos clave de la fase de tormenta son:

El líder del equipo pasa a desempeñar el rol de mediador mientras participan en las actividades de extinción de incendios

Los miembros del equipo empiezan a expresar sus desacuerdos sobre metas, roles, procedimientos, etc

Puede haber cierta resistencia a las decisiones y normas del grupo, y los miembros del equipo cuestionan el liderazgo o la dirección general

Fase 3: La fase de normalización

Afortunadamente, la tumultuosa fase de tormenta allana el camino para la tercera fase: la fase de normalización. **En ella, los equipos empiezan a establecer normas, definir roles y ajustar expectativas de forma clara y amistosa.

En palabras más sencillas, las cosas se normalizan a medida que los miembros del equipo sienten que pertenecen al mismo y se comprometen a alcanzar la meta común acordada.

Las características clave de la fase de normalización son las siguientes:

Los miembros del equipo se sentirán más conectados con otros miembros del equipo y con sus metas

Los equipos desarrollan procesos, operaciones y flujos de trabajo normalizados

Habrá un aumento deColaboración en equipo y la cooperación a medida que los equipos identifiquen formas óptimas de trabajar para resolver sus diferencias, si las hubiera

Fase 4: La fase de ejecución

La fase de ejecución suele ser la fase final del desarrollo del grupo (la palabra clave aquí es "desarrollo", ya que lo que sigue es la disolución del equipo). Por esta razón, algunas variantes del modelo de Tuckman contienen sólo cuatro fases, que terminan con la fase de ejecución.

Aquí, el equipo ha alcanzado la armonía sincrónica, el máximo rendimiento y la máxima productividad. Los equipos de alto rendimiento resultantes funcionan perfectamente juntos y consiguen el intento correcto en todo momento.

Los rasgos más destacados de la fase de rendimiento son:

Altos niveles de rendimiento y productividad del equipo que conducen a la consecución de metas sin esfuerzo

Relaciones sólidas y confianza entre los miembros del equipo

Compromiso compartido con el intento correcto del equipo y acción concertada para conseguirloMetas del equipo ### Fase 5: La fase de aplazamiento

La quinta fase es la fase de clausura. Es cuando el equipo ha alcanzado su meta y está listo para pasar al siguiente proyecto. En algunos casos, el equipo también puede separarse para asumir nuevos roles y retos y formar un equipo completamente nuevo.

Algunas funciones de esta fase son:

El equipo puede reflexionar sobre las experiencias compartidas y celebrar los logros

Los jefes de equipo pueden recabar opiniones de los miembros del equipo o realizar revisiones posteriores al proyecto

La separación también puede evocar una respuesta emocional, en la que los miembros del equipo experimentan una sensación de pérdida o tristeza

Esta es una vista general de las cinco fases de desarrollo de un equipo, según la propuesta de Tuckman.

⭐️ Nota de cortesía: La transición entre las cinco fases del desarrollo de un equipo no siempre es lineal. Teams may revisit earlier stages or go back and forth, and may even create their own version of team norms. Dicho esto, disponer de este marco secuencial de desarrollo permite a los líderes dirigir el desarrollo de los equipos en su transición de un grupo de desconocidos a un equipo de profesionales equipos interfuncionales ¡!

La importancia de la fase de formación en el desarrollo de equipos

Tal vez se pregunte que si hay cinco fases en el desarrollo de un equipo, ¿por qué nos centramos tanto en la fase de formación?

Pues bien, la Primera reunión con un equipo nuevo marca la pauta de cómo se comportará el equipo a lo largo del proyecto.

Por eso consideramos que la fase de formación es un paso fundamental para el éxito de un equipo:

Fomentar la confianza : La fase de formación ofrece a los miembros del equipo la oportunidad de conocerse y cultivar la confianza. Establecer una buena relación infunde confianza a medida que el equipo se prepara para resolver problemas y trabajar juntos

: La fase de formación ofrece a los miembros del equipo la oportunidad de conocerse y cultivar la confianza. Establecer una buena relación infunde confianza a medida que el equipo se prepara para resolver problemas y trabajar juntos Establecimiento de roles claros : La fase inicial consiste en asignar roles, responsabilidades y expectativas claros. Definirlas al principio del proceso de desarrollo del equipo deja poco margen para los malentendidos y la falta de comunicación

: La fase inicial consiste en asignar roles, responsabilidades y expectativas claros. Definirlas al principio del proceso de desarrollo del equipo deja poco margen para los malentendidos y la falta de comunicación Fomentar una cultura de trabajo positiva : En los tiempos que corren, la colaboración y la cooperación son dos pilares clave del intento correcto. La fase de formación lo hace posible creando un entorno de trabajo positivo e integrador en el que todos los miembros del equipo se sienten valorados

: En los tiempos que corren, la colaboración y la cooperación son dos pilares clave del intento correcto. La fase de formación lo hace posible creando un entorno de trabajo positivo e integrador en el que todos los miembros del equipo se sienten valorados Sentar las bases para el intento correcto de los equipos: A medida que los jefes de equipo animen a sus miembros a participar y sentirse parte del grupo, habrá una mayor cohesión entre los miembros del grupo. Estos sentimientos ayudan a superar los retos y a resolver los conflictos que puedan surgir más adelante, durante las demás fases del desarrollo del equipo

Desafíos en la fase de formación

Sin lugar a dudas, la fase de formación es la génesis del Estructura del equipo . Sin embargo, no está exenta de problemas.

Éstos son algunos de los retos que los jefes de equipo pueden esperar durante la fase de formación:

Navegar por la incertidumbre y la ambigüedad , especialmente cuando los miembros del equipo no están seguros de sus respectivos roles, responsabilidades y metas. Esto también puede resultar en ineficacia o patrones improductivos

, especialmente cuando los miembros del equipo no están seguros de sus respectivos roles, responsabilidades y metas. Esto también puede Depender en gran medida de los líderes del equipo para proporcionar compatibilidad, orientación y dirección . También ahoga la autonomía y la creatividad de los miembros del equipo automotivados

. También ahoga la autonomía y la creatividad de los miembros del equipo automotivados Abordar la resistencia al cambio, ya que los miembros del equipo pueden no estar dispuestos a experimentar con nuevas formas de trabajo o a permanecer abiertos a nuevas ideas. Este problema puede ser especialmente frecuente cuando los miembros del equipo están acostumbrados a trabajar de una manera determinada

o a permanecer abiertos a nuevas ideas. Este problema puede ser especialmente frecuente cuando los miembros del equipo están acostumbrados a trabajar de una manera determinada Establecer la confianza y la compenetración en un nuevo equipo requiere tiempo y un esfuerzo constante . No existe una fórmula mágica para crear una base sólida de confianza a menos que todo el equipo esté dispuesto a trabajar

. No existe una fórmula mágica para crear una base sólida de confianza a menos que todo el equipo esté dispuesto a trabajar Vencer el miedo al fracaso, ya que los miembros del equipo pueden tener miedo a cometer errores. Esto también frena su apetito por el riesgo y su capacidad para probar cosas nuevas

Buenas prácticas para superar los retos de la fase de formulario

Es cierto que puede haber retos, pero nada que un liderazgo eficaz y unas habilidades competentes de gestión de conflictos no puedan manejar. Por supuesto, tener ClickUp para la gestión de proyectos le permite apostar a su favor.

ClickUp es la herramienta de productividad definitiva que une a los equipos. Aunque hablaremos de cómo aprovechar ClickUp en las fases de formación, puede emplearlo en las cinco fases de desarrollo de un equipo.

Desde la incorporación de nuevos miembros hasta el seguimiento del progreso del equipo, puede encargarse de todo con ClickUp. Dicho esto, aquí tiene algunas estrategias de liderazgo para aliviar los dolores de crecimiento de la formación de equipos:

Elaboración de los estatutos de un equipo

utilice herramientas como ClickUp Docs para documentar los estatutos del equipo y compartirlos con los miembros del equipo

Los jefes de equipo deben poner al nuevo equipo en la misma página. Pendiente de ello, deben formalizar y documentar la intención misma de formar este equipo en primer lugar.

Creación de una Carta del equipo es una forma de hacerlo. **Recoge la misión, las metas, los roles, las responsabilidades y los procesos del equipo. Actúa como la estrella polar del equipo, influyendo en sus decisiones y normas de trabajo

Utilice Documentos de ClickUp para crear una carta que puedes utilizar para adaptarla a las necesidades específicas de tu equipo. Incluye notas de las reuniones y un wiki del equipo, y sirve como excelente herramienta para la gestión del conocimiento y la colaboración en equipo.

Al declarar el propósito del equipo desde las primeras fases, se aclaran las expectativas desde el principio y se sientan las bases de la responsabilidad y la acción coordinada.

🧠 Recuerda: Haga de esta carta un documento vivo. Revísala con frecuencia para hacer los ajustes necesarios y seguir la evolución de tu equipo.

Realizar sesiones para romper el hielo

Organizar sesiones para romper el hielo es una forma estupenda de fomentar la comunicación abierta, derribar barreras y aliviar tensiones entre los miembros del equipo.

**Empiece con actividades ligeras y divertidas pero que tengan un propósito. Al fin y al cabo, el objetivo es descubrir intereses comunes para empezar a rodar la pelota e inspirar confianza.

Si te faltan ideas, puedes empezar con Plantilla de pizarra para romper el hielo de ClickUp .

Plantilla de Pizarra para Romper el Hielo de ClickUp

Esta plantilla ofrece:

Un espacio de colaboración para que los miembros del equipo se relacionen entre sí

Un entorno visualmente dinámico con elementos interactivos para despertar el interés

Una lista indicativa de preguntas o indicaciones para que las conversaciones fluyan

Personalizaciones para adaptarse a las necesidades del grupo y maximizar la participación de cada miembro

Pronto notará cómo el equipo se reúne en la Pizarra ClickUp y ¡prospera!

Añadir estructura a los equipos

Establecer una estructura para su equipo es crucial en la fase de formación.

Puede empezar por definir los roles utilizando Plantillas de reunión del equipo y comunicarlas a todo el equipo. Atribuye la responsabilidad de determinadas tareas, acciones y actividades y ajusta las expectativas básicas.

Plantilla del plan de gestión de equipos de ClickUp

A continuación, puede reforzarlo utilizando herramientas como Plantilla de plan de gestión de equipos de ClickUp . Esta plantilla ayuda a:

Establecer directrices claras para la comunicación, el proceso de toma de decisiones y la gestión de tareas

Definir roles y responsabilidades para que el equipo empiece a comprender cómo contribuyen sus esfuerzos individuales a los objetivos del equipo

Aportar estabilidad y reducir la incertidumbre, permitiendo que el equipo cobre impulso y pase a la fase de asalto

Planificar actividades para fomentar el espíritu de equipo Formación de equipos sería un tema común y recurrente en la fase de formación. Al fin y al cabo, es el pegamento que une a los equipos.

Programe intencionadamente actividades de formación de equipos para fomentar la camaradería y reforzar la conexión (a internet) del equipo. Planifique una mezcla de actividades que se adapten a las diferentes personalidades, geografías y disponibilidad: algunas que requieran la resolución creativa de problemas, otras que ayuden a los equipos remotos a establecer vínculos y unas cuantas interacciones sociales informales programadas fuera del horario de oficina. *Planifique una mezcla de actividades que se adapten a las diferentes personalidades, geografías y disponibilidad: algunas que requieran la resolución creativa de problemas, otras que ayuden a los equipos remotos a establecer vínculos y unas cuantas interacciones sociales informales programadas fuera del horario de oficina

Además, haga de la creación de equipos una confirmación continua en lugar de una iniciativa puntual. Si lo hace de forma constante, su equipo se conectará y, al mismo tiempo, mejorará su rendimiento y sus esfuerzos de colaboración.

⚡ Archivo de plantillas: ¿Necesita una forma más estructurada de reunir a su equipo? Consulte el Plantilla de reunión de equipo de ClickUp para que puedas presentar fácilmente a los nuevos empleados, destacar sus habilidades y ponerte en marcha como directivo.

Ajuste de metas y expectativas claras

Defina metas y expectativas claras desde el principio para garantizar la alineación del equipo y ofrecerles un sentido de la orientación. Establezca metas pequeñas para grupos pequeños y metas compuestas para grupos más grandes.

Utilice funciones como Metas de ClickUp para definir metas Específicas, Medibles, Alcanzables, Relevantes y Limitadas en el Tiempo (SMART). Con las metas de ClickUp, puede realizar un seguimiento del progreso de su equipo en tiempo real.

siga el progreso de su equipo en tiempo real con los objetivos de ClickUp

Alinear metas cuantitativa y cualitativamente influye en el funcionamiento de un equipo y, con suerte, en su éxito.

Los grupos grandes y pequeños entenderán cómo es el intento correcto y podrán trabajar para conseguirlo de forma más significativa.

Si es necesario, divida las metas más ambiciosas (también llamadas metas BHAG) en secciones más pequeñas y alcanzables, y sumérjase de lleno en ellas. Una acción tan centrada y orientada mejora las posibilidades de que su equipo alcance sus objetivos con mayor rapidez.

establece, visualiza y realiza el seguimiento del progreso del equipo en ClickUp utilizando la vista de metas_

Programación de reuniones y controles periódicos

Programar reuniones periódicas es una estrategia de liderazgo para mantener al equipo en el buen camino y reaccionar ante los cambios. Los diálogos frecuentes también permiten a los líderes de equipo abordar cualquier problema de frente y durante las primeras fases.

Utilice Software de colaboración en equipo como ClickUp, para programar y gestionar estos puntos de contacto.

Ya sea a través de calendarios compartidos o herramientas de videoconferencia, ClickUp garantiza que nadie se pierda ni un detalle. Mantenga la reunión centrada y eficaz con una Agenda clara. Reserve tiempo para que otros miembros planteen sus dudas, pidan aclaraciones o hagan recomendaciones.

En Vista del Calendario ClickUp es un salvador cuando se trata de realizar controles regulares con el equipo. De este modo, todo el mundo conoce también el ritmo del 1 a 1, lo que crea previsibilidad en ambos extremos.

utilice la vista de Calendario en ClickUp para programar reuniones periódicas y check-ins con el equipo_

Aquí tiene algunas preguntas que puede hacer durante su 1-a-1:

¿Cómo va todo hoy? Hábleme de la semana pasada.

¿Qué te ha dado energía y te ha supuesto un reto en tu rol durante un periodo de tiempo?

¿Cómo va todo con la gente con la que trabajas/en tu equipo?

¿Cómo estás progresando hacia tus grandes metas profesionales y vitales?

¿A qué te comprometes desde ahora hasta la próxima reunión?

💡 Consejo profesional: Recuerde que 1-on-1 necesita ser curada personalmente para cada empleado que usted maneja. Un enfoque de copiar y pegar podría no funcionar. Utiliza una combinación de preguntas generales, sobre tu carrera profesional, alineación de metas y aspiraciones, y preguntas sobre relaciones de equipo para que la entrevista sea un intento correcto para ambos. Pero no se ciña al guión y mejórelo según sea necesario.

Crear un entorno positivo y de compatibilidad

Crear un entorno positivo y de apoyo, especialmente durante la fase de formación, es crucial para crear equipos ganadores. Para empezar, marca la pauta de la colaboración en equipo, que impulsa el rendimiento y la productividad.

Además, elimina el miedo al fracaso y anima a los miembros del equipo a experimentar y superar los límites. Por último, hace que los equipos sean más compatibles y fomenta la confianza.

Los jefes de equipo pueden fomentar una cultura de comunicación abierta manteniéndose accesibles. Es importante recabar opiniones a través de encuestas y formularios anónimos. Puedes probar Formularios ClickUp que son superpersonalizables y fáciles de utilizar para recabar opiniones de los equipos.

🧠 Recuerda: Expresa un interés genuino por el bienestar de tu equipo y crea un espacio seguro para que expresen sus preocupaciones. Reconozca y celebre los hitos y trabaje conjuntamente para superar los retos. Responda rápidamente a los malentendidos y promueva el respeto mutuo.

Estas estrategias de liderazgo ayudan a los equipos a prosperar y los hacen más resistentes ante los retos.

ClickUp Forms permite a los jefes de equipo desarrollar encuestas y formularios de feedback para capturar las aportaciones del equipo

Proporcionar los recursos y la compatibilidad necesarios

Equipar a su equipo con las herramientas y recursos correctos es esencial para su intento correcto. ClickUp es un medio excelente para garantizar que todos tengan acceso a los recursos necesarios, ya sea información, formación o software.

Identifique formas de maximizar el rendimiento del equipo y capacite a su equipo ofreciéndoles las herramientas y los recursos adecuados en el momento oportuno.

Además, siempre puede utilizar Integraciones de ClickUp para mantener su sistema modular. Cuenta con más de 1000 integraciones con herramientas de todo tipo, para que su equipo no tenga que cambiar constantemente.

integre ClickUp con otras herramientas para añadir los recursos necesarios para la compatibilidad de su equipo

Su rol activo en la eliminación de barreras, el cumplimiento de los requisitos del equipo y la solución de cualquier carencia permite a los equipos mantenerse centrados en la consecución de sus metas sin contratiempos innecesarios.

'Formando' el intento correcto con ClickUp

Para resumir, la fase de formación del desarrollo del grupo es una fase crítica, ya que sienta las bases para el futuro de su equipo. Al reconocer los retos asociados a esta fase y abordarlos de forma proactiva, los líderes pueden transformar un conjunto de individuos capacitados en un equipo de alto rendimiento.

Hemos compartido una serie de estrategias que los jefes de equipo y los gestores de proyectos pueden adoptar para sortear sin esfuerzo las complejidades de la fase de formación. También le ayudarán a allanar el camino para el crecimiento sostenible y la colaboración entre futuros equipos.

Mientras tanto, ClickUp puede ser su socio en el desarrollo de equipos. Tiene muchas funciones y hace el trabajo terminado con facilidad. ¿A qué espera? Registrarse en ClickUp para emplear todas las herramientas, plantillas y recursos compartidos anteriormente, ¡y empieza a crear el equipo de tus sueños hoy mismo!