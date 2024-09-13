Los 11 mejores creadores de formularios con IA para 2025

Si alguna vez te has preguntado «¿cómo puedo recopilar datos para mejorar los resultados de la empresa?», probablemente hayas pensado en un formulario en línea.

Crear formularios en línea y analizar las respuestas ayuda en todo, desde la mejora de los productos hasta la generación de clientes potenciales, la moral del equipo, la automatización de tareas y mucho más.

¿El verdadero reto? Crear formularios online interactivos, fáciles de usar y personalizados para generar más respuestas de los usuarios.

Mi equipo y yo llevamos mucho tiempo buscando un creador de formularios fiable y personalizable.

Hemos dedicado mucho tiempo a probar diferentes generadores de formularios con IA para crear formularios atractivos, analizar datos y obtener información valiosa. Basándome en mi investigación, he recopilado una lista de las mejores herramientas de generación de formularios con IA para ti.

Tanto si desea crear formularios de una o varias páginas con fines de investigación, marketing y recopilación de opiniones, esta guía le ayudará a optimizar los procesos y ahorrar tiempo.

Exploremos los mejores generadores de formularios con IA que puede utilizar para crear formularios atractivos.

¿Qué debe buscar en un creador de formularios con IA?

Aunque puede crear un formulario en Excel, la creación de formularios atractivos, dinámicos e intuitivos requiere capacidades avanzadas.

Estas son algunas de las funciones fundamentales que debe buscar en un software de creación de formularios en línea:

Facilidad de uso: comprueba si el creador de formularios es intuitivo y fácil de usar. La herramienta no debe requerir conocimientos de código, de modo que incluso los usuarios sin conocimientos técnicos puedan crear formularios fácilmente.

Capacidades de personalización: la herramienta debe permitirte personalizar tu formulario según las necesidades específicas de tu empresa, haciéndolo interactivo para el público y animándoles a completarlo antes de abandonarlo.

Lógica condicional : ¿Quiere recopilar datos muy relevantes de los usuarios? Es fundamental elegir una herramienta con capacidades avanzadas de lógica condicional para personalizar las preguntas en tiempo real en función de las respuestas de los usuarios.

Compatibilidad con varias páginas : consiga una herramienta que admita varias páginas en los formularios para recopilar información detallada.

Compatible con dispositivos móviles : elige un creador de formularios con IA que se adapte a una interfaz móvil para ofrecer una experiencia fluida a los usuarios.

Integración: asegúrate de que la herramienta se integra con la tecnología existente, como CRM, marketing, análisis de datos, comunicación y plataformas de marketing por correo electrónico.

Los 11 mejores creadores de formularios con IA para usar en 2025

1. ClickUp (el mejor para formularios personalizables y recopilación de datos)

ClickUp es un completo software de gestión de proyectos con una función integrada de automatización de formularios que ayuda a crear formularios en línea fáciles de usar. La vista de formularios de ClickUp te permite recopilar información de tu equipo, clientes o consumidores sin esfuerzo.

La función de creación de formularios añade muchos campos al formulario en línea, incluyendo texto, texto largo, número, correo electrónico, teléfono, fecha, listas desplegables y casillas de selección. Esto ayuda a formular preguntas basadas en el propósito, tales como preguntas abiertas, cerradas, sí/no, encuestas rápidas y preguntas de matriz.

Cree formularios intuitivos utilizando lógica condicional y reglas en la vista Formulario de ClickUp.

Oculta preguntas como el nombre y el número de teléfono de los encuestados cuya información ya se ha recopilado, para que no tengan que volver a rellenar estos campos. Esto agiliza la experiencia del usuario, mejorando las respuestas y las tasas de conversión.

ClickUp Automatización mejora aún más la experiencia al automatizar los flujos de trabajo posteriores al envío, como el envío de correos electrónicos a usuarios y socios para mantenerlos informados. También puede desencadenar el análisis de datos y opiniones de clientes generado por IA para descubrir información valiosa y tomar decisiones estratégicas.

Automatice los flujos de trabajo de los formularios y optimice las operaciones con ClickUp Automatización.

A continuación, le mostramos cómo puede utilizar automatizaciones predefinidas para mejorar la productividad del equipo:

Aprovecha las más de 100 plantillas prediseñadas para automatizar procesos recurrentes de creación de formularios, como asignar tareas, publicar comentarios y cambiar estados.

Añada nuevas tareas a las personas asignadas y los observadores automáticamente y ahorre tiempo.

Conéctese con las aplicaciones existentes para facilitar la automatización en toda la pila tecnológica.

Además, con las tareas de ClickUp, puede crear y asignar tareas automáticamente a partir de las respuestas de los formularios en línea. Añada rótulos, información del formulario y respuestas a la descripción de la tarea para añadir contexto adicional a sus tareas.

Recopile los requisitos con ClickUp Forms y envíelos a las personas asignadas adecuadas como tareas rastreables en ClickUp.

Aproveche el poder de ClickUp Forms para optimizar el trabajo de los equipos de software: Optimice la elaboración de informes sobre errores recopilando información crítica como la descripción del error, las especificaciones del dispositivo y del sistema operativo, el mensaje de error, el impacto, etc.

Recopile solicitudes de nuevas funciones de los miembros del equipo y los usuarios finales.

Mejora la colaboración entre los equipos de desarrollo y pruebas recopilando detalles de los casos de prueba, informes de ejecución de pruebas, problemas identificados, gravedad de los problemas, etc.

Por si fuera poco, puedes proporcionar información y sentarte a relajarte mientras ClickUp Brain selecciona las preguntas más adecuadas y perfectas para la encuesta en tu nombre. Probamos algunas indicaciones para generar encuestas con ClickUp Brain.

Ejemplos de indicaciones de IA para sondeos y encuestas:

Indicación 1: Genere preguntas de encuesta atractivas para recopilar información valiosa de su público. [Especifique el público objetivo y el propósito de la encuesta].

Indicación 2: Redacta una pregunta persuasiva para la encuesta con el fin de atraer a tu público y fomentar la participación. [Especifica el tema o asunto de la encuesta].

Indicación 3: Genere una serie de preguntas de encuesta para medir la satisfacción del cliente e identificar áreas de mejora. [Especifique el sector o tipo de empresa].

Utilice ClickUp Brain para generar preguntas muy relevantes para sondeos y encuestas.

Una vez recopilados los datos, puede aprovechar ClickUp Brain para realizar análisis de datos y obtener:

Información útil al revelar tendencias y patrones que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos.

Mayor escalabilidad de las encuestas gracias a la distribución, la recopilación de datos y el análisis automatizados.

Resultados de encuestas mejorados con diseños intuitivos y análisis de opiniones basado en IA.

También puede utilizar las potentes redes neuronales de ClickUp Brain para analizar rápidamente los datos mediante tablas comparativas, crear y poner en marcha estrategias de marketing, y realizar el uso compartido de los resultados con las partes interesadas para recibir sugerencias e identificar áreas de mejora.

Por último, las funciones de personalización le permiten personalizar muchos factores, como temas, colores, imágenes, almacenamiento, plantillas y mensajes.

Por ejemplo, supongamos que estás recopilando comentarios sobre las funciones de tu producto, el soporte al cliente y los planes de precios. Puedes utilizar la plantilla de formulario de comentarios de ClickUp y personalizar los campos, las vistas y las tareas para recopilar, acceder y organizar la información fácilmente. Esto ofrece una ubicación centralizada para analizar los datos y agilizar el proceso de recopilación de comentarios.

Descargar esta plantilla Recopile comentarios y mejore las funciones del producto en función de las preferencias de los usuarios con la plantilla de formulario de comentarios de ClickUp.

Esta plantilla le permite:

Cree encuestas dirigidas a las necesidades individuales de sus clientes.

Proporcione a los clientes una plataforma para expresar sus ideas y preocupaciones.

Recopile información importante para mejorar sus productos y servicios.

Evalúa las áreas que deben mejorarse y desarrolla estrategias personalizadas para abordarlas.

Está diseñado para ayudarte a recopilar todos los datos relevantes en un solo lugar y aprovechar los comentarios de los usuarios en la priorización de proyectos. Esto proporciona un análisis valioso para las decisiones sobre los productos y mejora el compromiso y la fidelidad de los clientes.

Las mejores funciones de ClickUp

Elige entre diferentes campos y recopila solo los datos relevantes utilizando los campos personalizados de ClickUp

Actualiza los campos de forma dinámica en función de las respuestas y simplifica la experiencia de rellenar formularios para los usuarios.

Utilice ClickUp Brain para generar las preguntas más atractivas para sus formularios.

Revise los formularios en tiempo real y analice las respuestas para obtener información valiosa.

Convierta automáticamente las respuestas de los formularios en tareas procesables con las tareas de ClickUp.

Utilice las etiquetas de tareas de ClickUp para añadir información a las descripciones de las tareas y encontrarlas fácilmente.

Limitaciones de ClickUp

ClickUp Brain no está disponible en la versión gratuita.

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario.

Business : 12 $ al mes por usuario.

Enterprise : Ponte en contacto para conocer los precios.

ClickUp Brain: añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 9700 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

Más información: 11 plantillas gratuitas de formularios de comentarios para recopilar información

2. Aplicación Forms. (la mejor para pasarelas de pago)

a través de Forms.app

El generador de formularios con IA gratis de Forms. app ayuda a crear formularios personalizados utilizando plantillas prediseñadas. Con esta plataforma, puede incrustar un formulario en línea en su sitio web. También puede ajustar la configuración de privacidad para llegar al público objetivo y evitar que otras personas lo vean.

Este generador basado en IA se integra con Hojas de cálculo de Google, MailChimp, Stripe, PayPal y Zapier para ayudarte a automatizar flujos de trabajo y optimizar procesos.

Las mejores funciones de Forms. app, aplicación

Cambie fácilmente el orden de las preguntas arrastrándolas y soltándolas.

Controle quién puede acceder a sus formularios mediante 4 estados de privacidad diferentes: privado, limitado, no listado y público.

Establece condiciones para mostrar u ocultar campos en función de las respuestas del usuario.

Limitaciones de la aplicación Forms.

Diseños/plantillas de formularios limitados y opciones de personalización en cuanto a colores y fuentes.

Algunos usuarios opinan que la plataforma debería ofrecer más tipos de preguntas para comprender mejor el pulso del público objetivo.

Precios de la aplicación Forms.

Free

Básico : 25 $ al mes

Pro : 35 $ al mes

Premium: 99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de la aplicación Forms.

G2 : 4,5/5 (más de 450 opiniones)

Capterra: (más de 240 reseñas)

3. SurveySparrow (el mejor para encuestas conversacionales)

vía SurveySparrow

SurveySparrow, una de las mejores alternativas a JotForm para encuestas conversacionales, ayuda a crear formularios interactivos con funciones similares a las de un chat para recopilar información relevante y optimizar las operaciones de la empresa.

Es un proveedor que ofrece más de 1500 integraciones para exportar datos sin esfuerzo a herramientas externas y sistemas existentes.

Los paneles ejecutivos ayudan a visualizar los datos de las encuestas mediante gráficos y diagramas de barras, y a extraer información significativa de los formularios generados por IA. También puede automatizar los flujos de trabajo basándose en las respuestas de las encuestas, definiendo condiciones y desencadenando acciones como correos electrónicos de seguimiento y actualizaciones del equipo.

Las mejores funciones de SurveySparrow

Añada vídeos al fondo de sus encuestas.

Reciba informes de análisis de encuestas directamente en su bandeja de entrada según su calendario preferido.

Realice recordatorios a los que no han respondido o han respondido parcialmente mediante correos electrónicos y anímeles a completar las encuestas.

Limitaciones de SurveySparrow

Carece de funciones analíticas para calcular e indicar diferencias estadísticamente significativas.

La representación de datos requiere mucha intervención manual para obtener la información necesaria.

Precios de SurveySparrow

Básico : 39 $ al mes, facturado trimestralmente.

Esencial : 59 $ al mes, facturado trimestralmente.

Empresa : 149 $ al mes, facturados trimestralmente.

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de SurveySparrow

G2 : 4,4/5 (más de 1900 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

4. Typeform (el mejor para la personalización basada en formularios)

vía Typeform

Typeform genera formularios en línea visualmente atractivos y atractivos. Conocido por su interfaz fácil de usar, muestra solo una pregunta por página para evitar abrumar al público y generar más respuestas.

Con Typeform, puedes personalizar los formularios con logotipos, elementos, colores, fuentes, imágenes de fondo y vídeos únicos. Hay más de 28 formatos de preguntas editables para recopilar datos como nombres, direcciones de correo electrónico, clasificaciones, valoraciones y comentarios escritos.

Las mejores funciones de Typeform

Indique a la IA de Typeform cuáles son sus necesidades y esta creará automáticamente los formularios por usted.

Proporcione opciones de respuesta relevantes para preguntas de opción múltiple utilizando IA.

Genera sugerencias basadas en IA para convertir preguntas largas en preguntas sencillas y atractivas.

Limitaciones de Typeform

Carece de funciones para el análisis y la interpretación a través de paneles y informes.

No guarda las respuestas parciales de los usuarios.

Opciones de personalización limitadas para plantillas y preguntas.

Precios de Typeform

Básico : 29 $ al mes

Plus : 59 $ al mes

Empresa : 99 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Typeform

G2: 4,5/5 (más de 750 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 860 opiniones)

5. Involve. me (ideal para encuestas en profundidad)

Con el generador de formularios con IA de Involve, puede pegar la URL del sitio web en el creador de formularios con IA. El creador captura los elementos de su marca para crear formularios y encuestas detalladas. A continuación, puede añadir elementos, personalizar y ajustar estas plantillas según los requisitos de su empresa.

Las capacidades de análisis de IA de Involve analizan los datos recopilados para crear informes y paneles detallados. Esto nos ayuda a obtener información valiosa sobre los clientes, optimizar los embudos de conversión y tomar decisiones basadas en datos.

Incluye las mejores funciones.

Previsualiza los formularios y optimízalos para diferentes dispositivos, como móviles y de escritorio.

Cree formularios seguros para aceptar pagos integrándolos con cuentas de Stripe y PayPal.

Invite a los equipos a entornos de trabajo específicos y asígneles derechos de edición y visualización.

Implique límites

Las funciones de diseño son básicas y carecen de más opciones para ajustar las posiciones y los tamaños de las plantillas.

La personalización de los elementos de marca, como las fuentes, es limitada.

Precios de Involve

Básico : 49 $ al mes

Pro : 99 $ al mes

Empresa : 199 $ al mes

Agencia : 399 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Incluye valoraciones y reseñas.

G2 : 4,7/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 60 opiniones);

6. Fillout (ideal para la creación de formularios de varias páginas)

vía Fillout

Fillout es un sencillo creador de formularios con IA que no requiere código y que le ayuda a crear potentes formularios, cuestionarios y encuestas. La plataforma ofrece sofisticadas funciones, como cobro de pagos, creación de formularios de varias páginas, inicio de sesión y programación, para ayudarle a crear los formularios más avanzados.

Fillout se integra fácilmente con sus herramientas existentes, automatizando los flujos de trabajo y ampliando las operaciones de la empresa.

Las mejores funciones de Fillout

Añada códigos de descuento y recopile pagos de los usuarios utilizando Stripe sin costes adicionales.

Añade una página de programación a tus formularios y permite a los usuarios reservar una reunión contigo.

Limitaciones de Fillout

No hay opción para organizar formularios, lógica y cálculos en carpetas y entornos de trabajo.

No se pueden realizar acciones sobre los envíos ni notificar a los usuarios los cambios terminados.

Precios de Fillout

Free Forever

Starter : 19 $ al mes

Pro : 49 $ al mes

Empresa: 89 $ al mes

Rellenar valoraciones y reseñas

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

7. Feathery (el mejor para la automatización de flujos de trabajo)

vía Feathery

Feathery es una herramienta de creación de formularios con IA sin código que te ayuda a automatizar cualquier flujo de trabajo de formularios y ahorrar tiempo.

Feathery crea formularios utilizando IA y ayuda a migrar plantillas de formularios de alto rendimiento de otras marcas (Typeform). También puede utilizarlo para automatizar los flujos de trabajo posteriores al envío extrayendo la información de los usuarios, seleccionando las solicitudes y enviándolas al personal pertinente para su aprobación.

Además, Feathery garantiza el cumplimiento de las normas SOC-2 e HIPAA para proteger los datos confidenciales de los clientes frente a las amenazas cibernéticas.

Las mejores funciones de Feathery

Defina una lógica personalizada en lenguaje natural y muestre preguntas basadas en respuestas anteriores.

Se integra con más de 100 CRM, correo electrónico, análisis, pagos y herramientas de gestión de proyectos.

Limitaciones insignificantes

No permite una fácil integración con sitios web.

La integración con las plataformas de automatización de marketing no es fluida.

Precios muy asequibles.

Free Forever

Crecimiento : precios personalizados.

Empresas: precios personalizados

Valoraciones y reseñas ligeras

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

8. MakeForms (el mejor para diseños intuitivos)

vía MakeForms

Con la interfaz fácil de usar y los diseños intuitivos de MakeForms, puede generar formularios en línea de una sola página, de varias páginas y todo a la vez para su empresa.

Con las funciones de verificación móvil y por correo electrónico de la plataforma, es fácil verificar la identidad de los usuarios, eliminar clientes potenciales falsos y recopilar datos precisos sobre los usuarios.

La herramienta ayuda a crear múltiples enlaces para un solo formulario, como redes sociales, correo electrónico y canales de marketing de influencers, lo que ayuda a analizar las tasas de respuesta de la audiencia y el éxito de cada enlace creado.

Makeforms cumple con las normas HIPAA, GDPR, SOC-2 e ISO, y ofrece funciones de cifrado y copia de seguridad de datos para proteger la información confidencial.

Las mejores funciones de MakeForms

Utilice diseños claros y organizados para guiar a los usuarios a través de formularios de varias páginas.

Publique formularios en su sitio web y ofrezca una experiencia de usuario más profesional.

Limitaciones de MakeForms

Carece de funciones avanzadas, como condiciones lógicas y capacidades de integración fluida a través de API y webhooks.

Las plantillas de formularios son limitadas y carecen de más tipos.

Precios de MakeForms

Essentials : 29 $ al mes.

Pro : 69 $ al mes

Agencia : 149 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de MakeForms

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

9. Yay! Formularios (el mejor para una funcionalidad perfecta en todos los dispositivos)

¡Genial! Forms ofrece diseños visualmente atractivos y adaptables para una experiencia fluida al rellenar formularios en cualquier dispositivo.

Esta plataforma basada en IA analiza el comportamiento de los usuarios en los formularios online para sugerir opciones de respuesta relevantes, aumentar las tasas de respuesta y recopilar comentarios valiosos. Esto ayuda a comprender mejor a los clientes y a personalizar las estrategias de marketing y los productos.

¡Genial! Las mejores funciones de Formularios.

Personaliza temas y plantillas ya preparados para que se adapten al aspecto y estilo de tu marca.

Comprueba dónde abandonan los usuarios y optimízalo para aumentar las conversiones.

Segmente a sus usuarios con lógica condicional avanzada y aumente la precisión de los datos recopilados.

¡Genial! Limitaciones de los formularios

No es posible crear un índice y exportar formularios como archivos PDF.

¡Genial! Precios de Formularios

Starter : 19 $ al mes

Plus : 39 $ al mes

Profesional: 79 $ al mes

¡Genial! Valoraciones y reseñas de Formularios

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

10. Zoho Forms (ideal para equipos y flujos de trabajo de aprobación)

a través de Zoho Forms

Zoho Forms es una herramienta gratuita de creación de formularios para equipos sin experiencia en programación.

Puede generar e integrar formularios en línea en su sitio web, plataformas de redes sociales y campañas de correo electrónico para lograr una mayor participación.

Sus funciones avanzadas incluyen campos personalizados, seguridad de datos, validación de campos y lógica condicional. Los encuestados también tienen la ventaja de poder guardar formularios parcialmente rellenados para volver a ellos cuando les resulte más conveniente.

Las mejores funciones de Zoho Forms

Valida las respuestas de los usuarios en formularios en vivo en tiempo real.

Redirija a los usuarios a una página de éxito, una página de agradecimiento u otro formulario después de que envíen una respuesta.

Envíe notificaciones por SMS y correo electrónico a los encuestados cuando completen un formulario.

Limitaciones de los formularios de Zoho

Solo se puede incluir un número limitado de campos.

Carece de capacidades de integración con otras herramientas y plataformas populares fuera de Zoho.

Las opciones de personalización son limitadas al crear formularios con plantillas prediseñadas.

Precios de Zoho Forms

Free

Básico : 10 $ al mes

Estándar : 25 $ al mes

Profesional: 50 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Zoho Forms

G2 : 4,4/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 120 opiniones)

11. Google Forms IA Form Builder (el mejor para crear formularios básicos gratis)

a través de Google Forms

Google Forms es una aplicación de creación de formularios con IA muy utilizada que facilita la generación de formularios, su uso compartido en línea, la recopilación de datos y el análisis de respuestas en tiempo real. Puede elegir fácilmente preguntas de los tipos de preguntas existentes, arrastrar y soltar para reordenarlas y personalizar colores, imágenes y fuentes.

La función de inteligencia integrada de Google AI Form Builder te permite establecer reglas de validación, detectar errores de formato y recopilar solo respuestas limpias de los usuarios. Accesible desde cualquier dispositivo, puedes crear encuestas y responderlas sobre la marcha, lo que lo convierte en una buena alternativa a SurveyMonkey.

Las mejores funciones del generador de formularios con IA de Google Forms

Exporta los datos recopilados a las Hojas de cálculo de Google para un análisis más profundo y una mayor automatización.

Añade colaboradores para crear formularios y analizar los resultados juntos en tiempo real.

Cree y realice la edición de formularios sobre la marcha, y permita a los usuarios responder utilizando cualquier dispositivo, como tabletas, ordenadores y teléfonos móviles.

Limitaciones del generador de formularios con IA de Google Forms

El número de capacidades de personalización en términos de marca es limitado, como el tipo de fuente, los diseños, el tamaño y el color.

La plataforma se bloquea cuando se gestiona un tráfico de envíos elevado.

Carece de funciones de análisis de datos y elaboración de informes.

Precios de Google Forms IA Form Builder

Free

Business Starter : 7,20 $/usuario/mes

Business Standard : 14,40 $/usuario/mes

Business Plus: 21,60 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Google Forms AI Form Builder

G2 : No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Cree formularios atractivos con ClickUp

Atrás quedaron los días en los que tenías que luchar con Excel para crear formularios.

El software de creación de formularios con IA ofrece una amplia gama de funciones, como plantillas prediseñadas, campos editables, lógica condicional, análisis de datos y paneles. Esto facilita a los equipos la creación de formularios fáciles de usar.

ClickUp ofrece las funciones avanzadas que necesitas para crear formularios sencillos pero totalmente funcionales.

Es una herramienta ideal para adaptarse a las necesidades específicas de la empresa y recopilar información de manera eficiente.

Regístrese en ClickUp de forma gratuita para crear los formularios más atractivos y personalizados en cuestión de minutos.