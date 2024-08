Cómo lograr la integración de la vida laboral y familiar

¿Alguna vez te has preguntado por ese compañero de trabajo que hace muy bien su trabajo, siempre está dispuesto a ayudar a los demás y parece tener una vida próspera fuera del trabajo?

Por desgracia, esa no es la realidad para muchos de nosotros. De hecho, 60% de los trabajadores estadounidenses informan una falta de límites entre su vida personal y profesional.

¿Cuál es la solución? Podría decirse que un equilibrio saludable entre trabajo y vida privada. Pero a medida que evolucionan los modelos de trabajo y las preferencias personales, este concepto ha dado paso a la "integración trabajo-vida privada", un planteamiento más avanzado y flexible de las expectativas y retos de la vida laboral moderna.

La integración de la vida laboral y familiar no consiste tanto en establecer límites entre la vida personal y la profesional como en pasar de una a otra sin problemas.

Imagínate ir al partido de fútbol de tu amigo a media mañana sin tener la sensación de estar haciendo novillos o ir a una clase de yoga por la tarde para recargar las pilas para el resto del día.

Con esta guía sobre la integración vida-trabajo, compartiremos consejos sobre cómo construir una vida en la que tus mundos profesional y personal coexistan en armonía.

La integración vida-trabajo es la combinación perfecta de responsabilidades personales y profesionales para lograr la plenitud en ambas áreas.

El concepto ha surgido porque a muchos profesionales ocupados hoy en día les resulta imposible aislarse de su vida personal mientras están en la empresa y viceversa. El modelo de integración de la vida laboral y personal reconoce este hecho y redefine la armonía entre trabajo y vida personal para animarle a hacer lo que quiera, cuando quiera.

**Esto significa que puede ocuparse de sus asuntos personales durante las horas de trabajo tradicionales y compensarlas más tarde trabajando durante las horas de trabajo no tradicionales. Mientras cumplas tus metas profesionales y obtengas resultados, tu tiempo es tuyo.

La flexibilidad y la combinación de trabajo y compromisos personales están a la vanguardia de la configuración moderna del trabajo, ya que cada vez más empleados optan por el modelo de trabajo desde casa (WFH) y el horario flexible. Esta es la espina dorsal de la integración de la vida laboral y personal.

Veamos un ejemplo para entenderlo mejor.

Conozcamos a Janice. Janice empieza el día temprano, a las 7 de la mañana, porque es cuando se siente más productiva. Su energía empieza a decaer sobre las 11:30, después de más de 4 horas de trabajo concentrado.

Para reponer fuerzas, toma una clase rápida de yoga, almuerza y recoge a su hijo del colegio de camino a casa. Después de pasar un rato agradable con él, se conecta de nuevo al trabajo y asiste a una reunión diaria con su equipo distribuido por todo el mundo. También dedica algo de tiempo a responder a los correos electrónicos y mensajes urgentes acumulados a lo largo del día.

A continuación, cena a las 6 de la tarde, pasa un rato con la familia y a las 8 vuelve a su portátil. Pasa una o dos horas atando cabos sueltos y ajustando su agenda para el día siguiente.

Es un ejemplo perfecto de la flexibilidad que aporta una buena integración de la vida laboral y familiar. Janice no necesita separar su vida personal de sus responsabilidades profesionales. Encuentra la manera de integrar sus obligaciones profesionales y personales sin comprometer ninguna de las dos.

Si aún te estás preguntando en qué se diferencia la integración de la vida laboral de la conciliación, te lo explicamos.

Ambos enfoques pretenden crear armonía entre la vida personal y la laboral. Sin embargo, la forma de enfocar la situación varía.

El equilibrio entre trabajo y vida personal mantiene separados el trabajo y la vida personal. Anima a la gente a dedicar un número fijo de horas a cada uno, sin que el trabajo se coma el tiempo personal y viceversa. De este modo, los mundos profesional y personal de una persona prosperan de forma independiente.

La teoría del equilibrio entre trabajo y vida privada establece unos límites estrictos para garantizar que las responsabilidades laborales y personales no se solapen. Para ello, hay que definir estrictamente las horas de trabajo y compartimentarlas, es decir, decir no al trabajo de oficina o a las llamadas una vez que se abandona el lugar de trabajo o se apaga el portátil.

He aquí un ejemplo

ejemplo de conciliación de la vida laboral y familiar

:

conciliación de la vida laboral y familiar

**Rutina matutina

7:00 a.m.: Levantarse y hacer ejercicio

8:00 a.m.: Desayuno con la familia

Horas de trabajo

9:00 a.m.: Comienzo del trabajo

12:30 h: Pausa para comer; dar un breve paseo al aire libre

13:30 H: Reanudar el trabajo

17:00 H: Fin del trabajo

Rutina de la tarde

17:30: Pasar tiempo con la familia o los amigos

19:00: Cena

20:00: Actividades de ocio (lectura, pasatiempos, etc.); relajarse y prepararse para ir a la cama

22:30: Dormir

La teoría de la integración de la vida laboral y familiar reconoce la interconexión de ambos ámbitos y fomenta la creación de acuerdos flexibles como el teletrabajo o los horarios ajustables. El objetivo es sacar tiempo para acomodar ambos según sea necesario.

Este enfoque le ayuda a

trabajar de forma más inteligente, no más dura

para lograr la armonía entre trabajo y vida privada.

He aquí un ejemplo de lo que significa integración en forma de lista cronológica de tareas pendientes.

Integración trabajo-vida privada

7:00 a.m.: Levantarse, desayunar, revisar el correo electrónico

8:30 a.m.: Clase de Pilates

9:30 a.m.: Empiezo a trabajar, asisto a una reunión matutina, trabajo en tareas clave

11:00 a.m. Sacar al perro a pasear

11:30 p.m.: Preparar la comida y almorzar con la familia

13:00 h: Reanudar el trabajo

15:30: Asisto a una clase nocturna/me reúno con un amigo para tomar un café

16:30 h: Vuelta al trabajo

19:00: Cena

20.00 h Reanudar el trabajo

22:00: Relajarse y prepararse para acostarse

¿Ves tu trabajo y tu Inicio como dos estados diferentes cuyas fronteras cruzas a diario para moverte entre ellos? Esa es la teoría de la frontera entre el trabajo y la vida privada en acción.

Identifica tres tipos de fronteras: físicas (dónde trabajas y dónde vives), temporales (cuándo trabajas y cuándo realizas actividades personales) y psicológicas (cómo piensas y sientes cuando trabajas y cuándo no)

Esta teoría recomienda ajustar unos límites claros y no negociables y comunicarlos eficazmente a las partes interesadas, como empleadores y miembros de la familia.

He aquí un ejemplo:

John, un director de marketing que trabaja desde casa en una importante empresa de marketing, pone en práctica la teoría de los límites del equilibrio entre la vida laboral y personal de esta manera:

Gracias a la gestión de estos límites, John puede mantener un equilibrio saludable entre la vida laboral y la personal, sin que ni el trabajo ni la vida personal le desborden.

Si lo que buscas es una integración saludable entre trabajo y vida personal, aquí tienes cómo conseguirlo.

Es hora de una

consejo sobre la vida laboral para aumentar la productividad

¡! Ser consciente y organizado te ayuda a construir una vida con propósito e intención. Decide qué tipo de vida quieres llevar y crea una estrategia para construirla.

Sin duda, tus preferencias personales juegan el rol más importante en la integración de la vida laboral y personal. Pero, ¿es posible sin unos roles laborales flexibles y unos empresarios comprensivos?

El mejor momento para exponer las expectativas y ayudar a sus empleados a entender la flexibilidad que ofrece su empresa es antes de que empiecen a trabajar. Esto les permite elegir el tipo de equilibrio que desean en su vida profesional y personal.

Sus actividades de incorporación u orientación para los nuevos empleados también deben explicar claramente los modelos de trabajo con los que opera.

El modelo de integración de la vida laboral y personal reconoce que el trabajo flexible, híbrido o a distancia lo permite. Estas son algunas de las ventajas que las empresas pueden ofrecer a sus empleados para compatibilizar el trabajo y la vida personal:

Las personas con un mayor nivel de responsabilidades y compromisos personales pueden beneficiarse en gran medida de las políticas que favorecen la compatibilidad entre trabajo y vida privada. Por ejemplo,

dos tercios de las mujeres con acuerdos de trabajo flexible tienen intención de permanecer en su empresa

durante más de tres años, mientras que sólo el 19% de las que carecen de esa flexibilidad planean lo mismo.

Esto indica que las opciones de trabajo flexible y la atención prestada a la integración de la vida laboral y personal repercuten significativamente en la retención de los empleados, sobre todo de las mujeres. Para desarrollar y aplicar estas políticas integradoras, se necesita un liderazgo fuerte y comprometido al frente, que impulse el cambio.

Como ya hemos mencionado, el horario flexible es la base del éxito de un modelo de integración vida-trabajo.

81% de los trabajadores de oficina

buscan flexibilidad en sus roles laborales para tener la libertad de:

Si está convencido de que la integración de la vida laboral y personal es el futuro y desea implantarla en su organización o buscar un trabajo que la ofrezca, estamos ante la última pieza del rompecabezas: equiparse con las herramientas adecuadas.

Gestionar el tiempo, crear horarios y priorizar tareas manualmente, especialmente en un modelo de trabajo no tradicional, puede resultar caótico. Hay que cumplir las metas del trabajo, reunirse con los miembros del equipo, pero también sacar tiempo para ocuparse de los compromisos personales.

Entre en ClickUp una plataforma que combina herramientas de productividad software de gestión de proyectos, y herramientas de gestión del tiempo con funciones que facilitan la integración de la vida laboral y personal.

¡La transición entre tu trabajo y tu vida personal es pan comido con ClickUp!

ClickUp no sólo me permite mantener el rumbo de los proyectos y detectar los riesgos con antelación, sino que también me ayuda como colaborador individual con mis tareas diarias