Obsidian frente a OneNote: ¿qué es mejor para tomar notas?

En resumen: tanto Obsidian como Microsoft OneNote son bastante buenos para tomar notas, sobre todo si las tomas para el trabajo. Pero también tienen inconvenientes importantes.

Obsidian te permite enlazar notas y visualizar los vínculos en forma de gráfico. Pero también requiere que recuerdes un montón de sintaxis para tareas sencillas de formato, y hace que la colaboración sea un quebradero de cabeza.

Con Microsoft OneNote, la sincronización entre dispositivos es superfácil, y tienes el avanzado Microsoft Copilot para ayudarte. Pero la interfaz puede parecer torpe, y no se puede publicar notas para la vista del público. Usted no consigue Obsidian visualizado enlazado notas, tampoco.

Esa es la esencia de la comparación entre Obsidian y OneNote. Pero hemos profundizado en ambas herramientas para ahorrarle horas de investigación (así que no se olvide de adjuntar una tarjeta de regalo a su correo electrónico de "gracias").

Microsoft OneNote, a pesar de tener una interfaz algo tosca, sigue pareciendo más fácil de usar que Obsidian, que requiere sintaxis para dar formato a las notas y complejos flujos de trabajo para sincronizar las notas entre dispositivos.

Sin embargo, la organización de notas se siente mucho mejor con Obsidian, que le permite enlazar notas y visualizar estos vínculos como un gráfico interactivo de conocimiento.

Ninguna de las dos herramientas ofrece automatización del flujo de trabajo ni archivado de notas, lo que supone una oportunidad perdida.

Toma de notas en Obsidiana para móvil y escritorio

Obsidian es una herramienta para tomar notas que las almacena localmente en el dispositivo, lo que facilita el acceso sin conexión. Es una de las mejores aplicaciones para el "segundo cerebro a tu alcance.

Lo que es particularmente bueno de Obsidian es la capacidad de crear vínculos entre las notas, y luego visualizar estos vínculos como un gráfico. Usted puede incluso ordenar sus notas en carpetas y subcarpetas, como lo haría en una unidad de nube.

Al igual que Notion, la función "Publicar" de Obsidian te permite añadir notas para que sean vistas por el público, de modo que puedas publicarlas en tu blog. La herramienta también te ofrece muchos plugins para ampliar sus funciones.

Obsidian tiene un montón de funciones útiles que hacen que la toma de notas sea más organizada e intuitiva. Lo que destaca son sus "gráficos de conocimiento", y no sabemos de muchas herramientas que le permiten visualizar las notas de esta manera. Más sobre esto en un poco.

Se trata de una función sencilla pero eficaz que te permite interconectar dos o más notas.

Todo lo que tienes que hacer es añadir dos corchetes antes del texto que quieres hipervincular y seleccionar una nota a la que enlazar. Es similar a lo que puedes hacer con una herramienta como Evernote. Sin embargo, Obsidian es menos complicado que Evernote en este aspecto.

vía Obsidiana La interconexión de notas y la creación de wikis de contenido pueden ser especialmente útiles para realizar un seguimiento rápido y mantener el contexto completo de tu trabajo. Por ejemplo, supongamos que eres un equipo de ventas con un montón de notas de llamadas dispersas. Puedes crear una nota maestra para todas las llamadas anteriores con un cliente potencial concreto y, a continuación, añadir enlaces a notas de llamadas relacionadas para mantenerlas organizadas en el mismo lugar.

¿Recuerdas todas las notas que enlazaste? Puedes ver cómo cada una de estas notas se enlazan entre sí como un gráfico en Obsidian.

vía Obsidiana La idea de esta vista gráfica enfoque de correlacionar notas es aportar más contexto a cada nota que tomas. Por ejemplo, si estás investigando para un proyecto universitario, puedes conectar fácilmente los puntos entre tus notas de investigación y formar una tesis cohesionada.

La función "Canvas" de Obsidian te permite añadir contenido en múltiples formatos justo al lado de tus notas de texto. Puedes añadir PDFs, imágenes, GIFs, vídeos e incluso archivos de audio junto a tus notas y obtener un mayor contexto para lo que estés anotando.

vía Obsidiana

La función "Publicar" de Obsidian es esencialmente tu blog público, alojado por Obsidian. Es un complemento de pago para su suscripción Obsidian.

vía Obsidiana Obsidian Publish funciona muy parecido a Substack o GitHub, donde se puede publicar contenido de forma larga bajo una URL personalizada. Usted puede incluso ajustar múltiples sitios que están disponibles en línea para el público.

No hay asistente nativo de IA: Obsidian no es una app potenciada por IA y sólo te da capacidades de IA a través de su ecosistema de plugins, por lo que no obtendrás las ganancias de eficiencia que obtendrías con otras aplicaciones apps para tomar notas con IA mejor valoradas

OneNote es la app de Microsoft para tomar notas, lanzada en 2003. Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en una de las aplicaciones más populares de Microsoft las mejores apps para tomar notas tanto para uso personal como empresarial.

Una de las funciones más destacadas de OneNote es Microsoft Copilot, un asistente nativo de IA que hace que la toma de notas sea más inteligente y sencilla. Lo que también te encantará es la posibilidad de garabatear tus pensamientos en Microsoft OneNote con tu propia letra

Organizar las notas diarias en Microsoft OneNote también es bastante sencillo, ya que tus reflexiones se almacenan en cuadernos digitales. ¿A quién no le gusta sentirse como un autor publicado?

Microsoft OneNote cuenta con un amplio intervalo de funciones para tomar notas y colaborar, pero hemos seleccionado algunas de sus funciones más útiles que utilizarás a diario.

Microsoft Copilot es un compañero de IA integrado en la aplicación OneNote. Es de fácil acceso (especialmente mediante atajos de teclado en el escritorio) y puede mejorar significativamente tu experiencia general a la hora de tomar notas.

a través de Microsoft Con MS Copilot, puede generar resúmenes instantáneos de sus notas, realizar análisis de ideas nítidos y crear listas de tareas pendientes a partir de sus selecciones, páginas y secciones en Microsoft OneNote.

También puedes "hablar" con tus notas y hacer que la IA te dé ideas, redacte planes y presentaciones y reescriba el texto según tus necesidades. Por cierto, puedes hacer todo esto con consultas en lenguaje natural. Más sencillo imposible.

El Web Clipper de OneNote te permite guardar como nota cualquier cosa que veas en la web.

vía Tienda web de Chrome Y cuando decimos "cualquier cosa", lo decimos en serio. Por ejemplo, puedes capturar toda una página web en Microsoft OneNote y, a continuación, editar y anotar su contenido. A continuación, puede compartir este contenido con sus colaboradores.

La función funciona incluso sin conexión y es compatible con tu ordenador, tableta o teléfono, lo que resulta muy cómodo.

Las notas de Microsoft OneNote pueden almacenarse como cuadernos digitales.

La app, clasifica automáticamente los archivos de OneNote en secciones, que luego puedes personalizar moviendo las notas de una sección a otra. Incluso puedes añadir páginas y subpáginas para organizar mejor tus ideas.

Junto con una ingeniosa barra de búsqueda y el etiquetado de notas, organizar tus notas en Microsoft OneNote resulta realmente útil sin ser excesivamente complicado.

A los usuarios de lápices ópticos les va a encantar Microsoft OneNote

La aplicación te permite escribir notas a mano en cualquier dispositivo que la compatibilice y se parece mucho a tomar notas en un papel de verdad.

vía Microsoft Pero aún hay más. Tus notas manuscritas se pueden convertir fácilmente en texto formateable (podemos oír cómo los médicos respiran aliviados). También puedes traducir este texto a cualquier idioma compatible con la aplicación, lo que es estupendo si trabajas con un grupo de personas multilingües.

Las funciones de voz a texto de OneNote te permiten dictar tus notas a la aplicación, lo que probablemente sea la forma más sencilla de plasmar tus ideas en papel (o, en este caso, en software).

vía Microsoft La app es compatible con el dictado en varios idiomas. Y no es una de esas irritantes herramientas que se equivocan en los detalles: puedes darle comandos específicos para puntuaciones, símbolos y emojis.

También es interesante la posibilidad de dar a la app comandos de voz para tomar notas. Puedes decirle que borre frases y palabras concretas, que deshaga cualquier acción y que cree tablas enteras. Cuando hayas terminado, sólo tienes que decir "salir del dictado" y la aplicación guardará automáticamente las notas dictadas.

La mayor diferencia entre Microsoft OneNote y Obsidian se reduce a cinco cosas: la colaboración nativa (OneNote es mejor), la personalización (Obsidian es mejor), la organización (mejor con Obsidian), las funciones nativas de IA (OneNote tiene esto), y la interconexión de notas visualizadas (OneNote no tiene esto).

A diferencia de algunas de sus alternativas, Obsidian no ofrece un asistente nativo de IA. Lo más cerca que está de la IA es a través de plugins para Gemini o ChatGPT. Para comparar, OneNote viene con Microsoft Copilot incorporado.

Obsidian le permite ordenar sus notas en carpetas y subcarpetas, que es ideal para mantener su colección de notas de convertirse en un desastre. Y lo que es más importante, puedes añadir backlinks entre notas y ver estos enlaces como un gráfico interactivo.

Microsoft OneNote le permite almacenar sus notas como un cuaderno digital, que se siente lineal y no es tan intuitivo como los gráficos de conocimiento de Obsidian. Enlazar dos o más notas entre sí también se siente mucho más fácil en Obsidian.

Los usuarios de Obsidian obtienen un intervalo mucho más amplio de plugins en comparación con los usuarios de Microsoft OneNote. La herramienta también te ofrece plugins creados por la comunidad que convierten la simple toma de notas en mucho más.

OneNote se sincroniza en gran medida con los productos de Microsoft y con un puñado de aplicaciones útiles como Zapier, WordPress y Gmail, lo que puede resultar limitante.

Microsoft OneNote almacena tus notas en la nube, lo que significa que la colaboración es rápida y bastante fácil. Obsidian almacena tus notas sin conexión, lo que es genial para la privacidad, pero no tanto si quieres compartir tus ideas con un compañero de equipo o un amigo.

La colaboración es posible con Obsidian pero es un proceso complejo y necesita que pagues por un complemento (mensual). No es lo ideal.

Obsidian le pone en el asiento del conductor de su experiencia de toma de notas. Puede personalizar la apariencia de la herramienta, ampliarlo con su elección de plugins, hacer cambios en HTML, y obtener granular con el formato real de sus notas.

Microsoft OneNote se siente más limitado en este aspecto. Sólo te permite personalizar la aplicación superficialmente, y la falta de una interfaz de arrastrar y soltar hace que se sienta un poco más torpe que Obsidian.

Microsoft OneNote es gratuito/a y no limita el tamaño del archivo que se puede cargar. Obsidian lo limita a 200 MB.

OneNote también le da 5 GB de almacenamiento gratuito/a. Para comparar, no hay almacenamiento gratuito para los usuarios de Obsidian-sólo se obtiene un mínimo de 1 GB y un máximo de 100 GB de almacenamiento de pago.

Ambas herramientas tienen muchas funciones similares. Sin embargo, cuando se trata de tomar notas para el trabajo, Microsoft OneNote tiene una clara ventaja sobre Obsidian. Para tomar notas personales, cualquiera de las dos aplicaciones puede hacer bien el trabajo, aunque Obsidian tiene una curva de aprendizaje más pronunciada.

Microsoft OneNote es sin duda más fácil de usar para tomar notas personales. Hacer tu lista 156 de propósitos de Año Nuevo no requiere una sintaxis compleja y es mucho más sencillo que Obsidian.

Pero si te gusta conectar los puntos entre las ideas, usted encontrará Obsidian mucho más intuitivo que Microsoft OneNote. También es una aplicación mucho más agradable de usar. Sí, el formato Markdown toma algún tiempo para acostumbrarse, pero si eso es más fascinante que frustrante, Obsidian es lo que desea descargar.

La organización de notas se siente mejor y más intuitivo en Obsidian, y la aplicación es mucho más personalizable que Microsoft OneNote.

Pero la falta de Obsidian de la colaboración nativa y funciones de IA es probablemente suficiente para elegir Microsoft OneNote para el trabajo. Además, si su empresa ya tiene una suscripción a Microsoft 365 y está acostumbrada a los productos del ecosistema, OneNote puede parecer una opción más natural.

¿Cuál es la postura de la comunidad de Reddit en el debate "Obsidian o Microsoft OneNote"? Es comprensible que no haya un consenso claro.

Mientras que algunos usuarios de Obsidian amor que usted puede conseguir las cosas simples bien terminado con Microsoft OneNote, que echan de menos Obsidian entrelazamiento de notas y gráficos de conocimiento.

Un Redditor, DudeThatsErin , dice

Me gusta más OneNote PERO no puedo superar lo de enlazar notas entre sí y con apps externas. Eso es increíblemente útil. Incluso he intentado desde la web en mi iPhone y no puedo copiar enlaces a notas allí y enlazado con paréntesis [[]] no funciona en absoluto.