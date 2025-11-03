7 plantillas gratuitas de evaluación de software para probar en 2026

La evaluación de software es un proceso largo, pero fundamental. Es necesario definir los criterios de evaluación, elaborar un plan de evaluación, realizar un estudio de mercado, someter el software a la revisión de expertos internos o usuarios reales, recopilar sus opiniones y gestionar a las distintas partes interesadas.

Imagina tener que realizar el seguimiento y gestionar cada elemento manualmente. Probablemente te saltarás pasos y tendrás datos incoherentes. Esto provocará retrasos en el lanzamiento de tu producto.

Las plantillas de evaluación de software pueden ayudarte a estructurar mejor tus procesos de evaluación. Proporcionan un marco estándar para el control de calidad, la medición de la satisfacción de los usuarios y la detección de vulnerabilidades de seguridad.

Descubre los elementos fundamentales de una plantilla de evaluación de software eficaz y accede a siete plantillas gratuitas para optimizar el proceso de lanzamiento o implementación de tu software.

¿Qué son las plantillas de evaluación de software?

Las plantillas de evaluación de software son documentos estructurados o marcos de trabajo para evaluar el rendimiento, la calidad y la usabilidad de las soluciones de software. Proporcionan un enfoque sistemático para que los gestores de proyectos, los desarrolladores de software, los equipos de control de calidad y los analistas de negocios evalúen las aplicaciones de software y se aseguren de que cumplen los requisitos de los usuarios.

Imaginemos que estás desarrollando un software de automatización de flujos de trabajo. Una plantilla de evaluación de software te proporcionará una lista de control detallada para garantizar que el software se ajusta a las metas empresariales.

¿Ofrece el software todas las funciones necesarias?

¿Es fácil de usar la interfaz para los usuarios?

¿Se integra bien el software con los sistemas existentes?

¿Es capaz de hacer frente a las crecientes necesidades de la empresa y a conjuntos de datos más grandes?

¿Cuáles son las funciones de seguridad de la solución?

¿El software ofrece un buen valor por el precio?

¿Qué nivel de soporte al cliente ofrece el proveedor del software?

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de evaluación de software?

La encuesta «2024 Tech Trends Survey» de Capterra reveló que el 58 % de las empresas estadounidenses se arrepienten de las compras de software realizadas en los últimos 12-18 meses.

Para crear un producto de software que realmente satisfaga las necesidades de tus clientes, necesitas una plantilla de evaluación de software que te ayude a valorar las funcionalidades técnicas y a garantizar que se ajustan a las necesidades de los usuarios.

Para los gestores de producto o los desarrolladores de software, esto significa centrarse mejor en la experiencia del usuario durante la fase de pruebas. Estas son las características clave que debes tener en cuenta en una plantilla de evaluación de software:

Personalización : Debe ser fácil de personalizar para evaluar diferentes tipos de software

Estructura y claridad : La plantilla debe incluir secciones claras que abarquen los aspectos relevantes de la evaluación de software. Debe ser fácil de entender , incluso para usuarios sin conocimientos técnicos

Sistema de puntuación : La plantilla de evaluación de software debe contar con un sistema de puntuación coherente para realizar la valoración de las soluciones de software en función de diversos factores, como la interfaz de usuario, la integración y el cumplimiento normativo.

Criterios detallados : Debe haber secciones o preguntas específicas para cada factor de evaluación a fin de garantizar una valoración exhaustiva.

Puntos de control de cumplimiento : La plantilla debe incluir una sección para verificar el cumplimiento del software con la normativa pertinente

Perspectivas de las partes interesadas : compruebe si la plantilla tiene compatibilidad con la colaboración y la recopilación de opiniones de diferentes partes interesadas, como responsables de TI, desarrolladores de software y usuarios finales.

Control de versiones: La plantilla de evaluación de software debe incluir un registro de cambios con los datos del miembro del equipo que ha realizado los cambios. Esto ayuda al seguimiento de las nuevas funciones y las correcciones de errores.

10 plantillas gratuitas para la evaluación de software

Aquí tienes siete plantillas gratuitas de evaluación de software para facilitar la comparación de soluciones de software. ⬇️

1. Plantilla de evaluación heurística de ClickUp

Descargar esta plantilla Evalúa la usabilidad del software y mejora la satisfacción del cliente con la plantilla de evaluación heurística de ClickUp

El software complejo puede alterar los flujos de trabajo, lo que da lugar a errores, baja productividad y altos costes de formación. Por lo tanto, lo primero que debe comprobar antes del lanzamiento de su software es: ¿es fácil de usar y de adaptar? Para evaluar la calidad de una interfaz, puede realizar una evaluación heurística, un proceso en el que los expertos aplican directrices establecidas para identificar fallos de usabilidad que puedan afectar a la satisfacción del usuario.

La plantilla de evaluación heurística de ClickUp agiliza este proceso al proporcionar a tu equipo una lista de control detallada para la evaluación de software con la que revisar la interfaz de la aplicación y su calidad, basándose en principios de usabilidad, estándares del sector y requisitos del cliente.

Utilice esta plantilla para identificar los puntos de fricción para el usuario, los problemas de navegación y otras inconsistencias en el software que puedan afectar a la experiencia del usuario antes del lanzamiento del producto. Organiza toda la información de la evaluación en un solo lugar y crea automáticamente tareas de prueba para la incorporación de nuevas funciones o mejoras.

Ayuda a abordar los retos del desarrollo de software mediante la evaluación de los aspectos más importantes de la usabilidad, tales como:

Accesibilidad : ¿Es la interfaz accesible para usuarios con y sin conocimientos técnicos, incluidas las personas con discapacidad?

Eficiencia : ¿Con qué rapidez pueden los usuarios completar sus tareas?

Claridad : ¿Es la interfaz clara y fácil de entender?

Comentarios : ¿Deja espacio para los comentarios de los clientes?

Curva de aprendizaje : ¿Es la interfaz fácil de usar para principiantes?

Navegación : ¿Es sencilla la navegación?

Prevención de errores : ¿Existen medidas para evitar que los usuarios cometan errores?

Flexibilidad: ¿Es fácil para los usuarios cambiar de una función a otra?

2. Plantilla de desarrollo de software de ClickUp

Descargar esta plantilla Crea y gestiona hojas de ruta, realiza el seguimiento del progreso y corrige incidencias con la plantilla de desarrollo de software de ClickUp

Si buscas una herramienta única para optimizar el desarrollo de productos, el proceso de diseño y las pruebas, prueba la plantilla de desarrollo de software de ClickUp. Ayuda a los equipos de producto, diseño y control de calidad (QA) a colaborar, crear productos, evaluar proyectos y realizar el seguimiento de los KPI de desarrollo de software.

Las plantillas de desarrollo de software como esta te permiten crear un espacio específico para el desarrollo de productos. Puedes utilizar esta plantilla para diseñar hojas de ruta de productos, gestionar sprints, atender solicitudes de funciones y realizar el seguimiento de los lanzamientos de productos utilizando metodologías Agile, Scrum o Kanban.

Así es como te ayuda la plantilla:

Hoja de ruta del producto y cartera de tareas pendientes : visualice los entregables del software y su estado actual, elabore hojas de ruta, recopile solicitudes de funciones y informes de errores, gestione la cartera de tareas pendientes, visualice las dependencias y realice el seguimiento de los cronogramas para mantener informadas a las partes interesadas

Carpeta de diseño : Trabaja con diseñadores en un espacio colaborativo donde puedan añadir y gestionar tareas, conectar herramientas como Figma, implementar ciclos de revisión, crear los aspectos funcionales y visuales del producto y documentar las notas adecuadas para cada paso

Squad 1 (sprints de Scrum) : Utiliza listas predefinidas para planificar, realizar el seguimiento, gestionar y repetir sprints. Recurre a los documentos del equipo para estandarizar los requisitos de tu producto y documentar los roles y responsabilidades.

Squad 2 (Kanban) : Organiza los elementos pendientes y actualiza el progreso con tarjetas de arrastrar y soltar. Realiza resúmenes diarios con una vista Tablero predefinida y documenta los requisitos del proceso y del proyecto.

Escenarios y casos de prueba : Crea listas de tareas para que tu equipo de control de calidad elabore y revise casos y escenarios de prueba con el fin de realizar el seguimiento de las ejecuciones y los registros de las pruebas.

Carpeta técnica: utilice formularios de errores predefinidos para documentar posibles problemas y limitaciones, así como una lista de soluciones alternativas para estandarizar los procesos de elaboración de informes sobre incidencias.

3. Plantilla de integración de software de ClickUp

Descargar esta plantilla Integra varios programas de software más rápidamente y mejora la eficiencia en el trabajo con la plantilla de integración de software de ClickUp

La plantilla de integración de software de ClickUp es una herramienta muy útil para los equipos que planean integrar diferentes programas. Simplifica el proceso de integración al ayudarte a visualizar la conexión entre las diferentes aplicaciones.

La plantilla de integración de software contiene todos los códigos de integración necesarios, lo que facilita el mantenimiento y la actualización de todas las aplicaciones en un solo lugar. Puedes utilizarla para crear tareas relacionadas con la integración y asignarlas a los miembros del equipo.

La plantilla también te ayuda a colaborar con socios y proveedores, mejorando el coste y la calidad generales del proyecto. A continuación te explicamos cómo puedes sacar el máximo partido a esta plantilla:

Añade la plantilla a tu entorno de trabajo

Crea proyectos para cada meta de integración

Asigna y organiza tareas utilizando 15 estados

Colabora con las partes interesadas para intercambiar ideas

Configura las notificaciones para mantenerte al día

Supervise las tareas para garantizar la máxima eficiencia y productividad

4. Plantilla de registro de cambios de software de ClickUp

Descargar esta plantilla Realiza un seguimiento sencillo de las modificaciones del software con la plantilla de registro de cambios de ClickUp

Es posible que tengas que añadir o modificar funciones en tu software como parte de las pruebas de usabilidad. Registrar estos cambios es esencial para comprender cómo ha evolucionado el software durante las pruebas de usabilidad.

La plantilla de registro de cambios de software de ClickUp simplifica este proceso al ofrecer un espacio específico para documentar todas las actividades relacionadas con el software. Esta plantilla puede servir como registro centralizado de las actualizaciones, correcciones de errores y modificaciones de tu proyecto de pruebas.

Esta plantilla incluye una base de datos centralizada, un historial organizado y un cronograma visual para ayudarte a gestionar todo el ciclo de vida de las pruebas de usabilidad.

Úsala para:

Realice un seguimiento paso a paso de los cambios en el software creando estados de tareas personalizados

Organice y clasifique los cambios de software con rótulos y atributos para mejorar la visibilidad del equipo y las partes interesadas

Mejora el seguimiento de los cambios en el software mediante comentarios, automatiza la creación de tareas de prueba y mucho más

📮ClickUp Insight: M ientras que el 60 % de los trabajadores responde a los mensajes instantáneos en menos de 10 minutos, el 15 % tarda más de 2 horas en hacerlo. Esta combinación de respuestas ultrarrápidas y respuestas tardías puede crear brechas de comunicación y ralentizar la colaboración. Con ClickUp, todos tus mensajes, tareas y actualizaciones están en un solo lugar, lo que garantiza que ninguna conversación quede en el aire y que todos estén sincronizados, independientemente de lo rápido —o lento— que respondan.

5. Plantilla de pruebas de usabilidad de ClickUp

Descargar esta plantilla Planifica pruebas de usuario, recopila comentarios de los clientes y garantiza el éxito de las pruebas con la plantilla de pruebas de usabilidad de ClickUp.

¿Está tu producto listo para el lanzamiento de la versión beta? Puedes facilitar el proceso con la plantilla de pruebas de usabilidad de ClickUp. Esta plantilla de pizarra te ayuda a recopilar y organizar los comentarios y las opiniones sobre el producto obtenidos en las sesiones de pruebas con usuarios. También puedes utilizarla para realizar el seguimiento de los resultados de las pruebas de usabilidad y planificar iteraciones o mejoras según sea necesario.

Así es como esta plantilla ayuda a evaluar la experiencia del usuario:

Identifica las áreas de mejora más rápidamente

Mejora la experiencia del usuario abordando los problemas identificados con tareas específicas en ClickUp

Recopila opiniones sobre cómo interactúan los usuarios con tu producto

Obtén información detallada sobre el éxito general del diseño de tu producto

Más información: Ejemplos de pruebas de usabilidad para mejorar el rendimiento de los sitios web

6. Plantilla de plan de pruebas de usabilidad de ClickUp

Descargar esta plantilla Evalúa la usabilidad del diseño de tu producto con la plantilla de plan de pruebas de usabilidad de ClickUp

Si actualmente estás trabajando en un prototipo y quieres saber cómo interactúan los usuarios con él antes del lanzamiento definitivo, es el momento de desarrollar un plan de pruebas de usabilidad. Esto ayuda a identificar las necesidades de los usuarios, los posibles puntos débiles y las expectativas desde el principio, lo que te permite crear un producto centrado en el usuario.

Con la plantilla de plan de pruebas de usabilidad de ClickUp, puedes planificar y organizar pruebas de usuario exhaustivas. La plantilla ofrece campos personalizados, como el nombre y la descripción del proyecto, el equipo, el método de prueba, el responsable de la prueba y el progreso de la misma, para clasificar los datos y centrarte en las prioridades.

Utilice esta plantilla para definir los objetivos de las pruebas, preparar los recursos, configurar los entornos de prueba, analizar los datos y elaborar informes de comentarios de los clientes.

7. Plantilla de evaluación de software en Excel de pdfFiller

vía pdfFiller

La plantilla de evaluación de software de Excel de pdfFiller ayuda a revisar las funciones, el rendimiento y las funcionalidades del software.

Imaginemos que estás probando una herramienta de revisión de código con un grupo de pruebas dirigido por los usuarios. Puedes utilizar esta plantilla como lista de control para guiar a los usuarios en la evaluación de la solución. De esta forma, sabrás cómo se adapta el software a las necesidades del cliente.

La plantilla también permite a los usuarios añadir imágenes, resaltar texto y dejar comentarios. Una vez que recibas las aportaciones de los usuarios, realiza el uso compartido de la plantilla con las partes interesadas para destacar los comentarios. A continuación te explicamos cómo utilizar esta plantilla:

Establezca el objetivo de su evaluación

Recopile la información necesaria sobre los puntos de referencia del sector

Establece criterios de evaluación clave

Comprueba cada criterio con los usuarios

Resumir los resultados y ofrecer recomendaciones sobre los productos

Optimiza el proceso de evaluación de software con ClickUp

Abordar los puntos débiles de los usuarios y acelerar el tiempo de comercialización son las dos prioridades fundamentales en cualquier proyecto de software.

Para cumplir con estas prioridades, necesitas un sistema de evaluación de software eficiente que te ayude a gestionar los requisitos cambiantes de los usuarios y las necesidades de las partes interesadas, evaluar la experiencia del usuario e identificar posibles riesgos.

Aunque pueda parecer abrumador, puedes optimizar todo este proceso con las plantillas de evaluación de software de ClickUp. Desde la optimización del desarrollo y las pruebas de usuario hasta listas de control detalladas para una toma de decisiones informada, estas plantillas de evaluación de software pueden ayudarte en todos los aspectos de la evaluación de software.

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