Cómo liderar en un entorno de trabajo híbrido

A los empleados les encanta tener la autonomía para elegir dónde y cuándo hacer su trabajo. Un modelo de trabajo híbrido lo hace posible.

Según una encuesta de Gallup, el 53 % de los puestos de trabajo en Estados Unidos son híbridos. Aunque este modelo es elogiado por mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal, plantea algunos retos únicos para los jefes de equipo.

Instancia, es posible que se pregunte cómo garantizar una coordinación perfecta entre los empleados que trabajan in situ y los que lo hacen a distancia, evaluar su rendimiento o establecer líneas de comunicación claras.

En este artículo, abordaremos algunos de los principales retos que plantea la dirección de equipos híbridos y cómo afrontarlos. También compartiremos consejos prácticos para mantener a sus empleados motivados y satisfechos en un entorno híbrido.

El modelo de liderazgo híbrido

El liderazgo híbrido es la capacidad de gestionar eficazmente equipos y departamentos que trabajan juntos en entornos de trabajo variados. Combina habilidades remotas y presenciales. Las estrategias de liderazgo por función en modelos de trabajo híbridos adoptan un enfoque flexible para evitar la ambigüedad y la falta de compromiso en dichos entornos de trabajo.

Aunque los equipos híbridos existen desde hace bastante tiempo, se ha producido un auge considerable en este espacio tras la pandemia. Esto significa que muchos líderes dirigen ahora equipos híbridos y remotos sin experiencia previa. Naturalmente, es inevitable que surjan problemas.

Según McKinsey, los líderes híbridos «se enfrentan a una atmósfera de ambigüedad», principalmente porque tienen «una visibilidad limitada de las cargas de trabajo y los procesos» de sus empleados. Esto requiere que los líderes hagan un esfuerzo adicional para garantizar a los empleados que: Se les está escuchando

Forman parte de un equipo

Sus resultados cuentan más que los procesos personales que establecen para realizar el trabajo

Esto también requiere que los líderes pongan mayor énfasis en:

Cultura: Mantener una cultura clara y transparente que se alinee con los objetivos empresariales y promueva la visibilidad, el apoyo y la empatía

Personas: La inclusión y la flexibilidad son los pilares del trabajo híbrido. Esto requiere que se centre en las necesidades únicas de sus empleados y tome medidas proactivas para resolver problemas. También es esencial hacer que tanto los trabajadores híbridos como los de oficina se sientan iguales en todos los aspectos

Tecnología: Las Las herramientas adecuadas pueden marcar la diferencia . Sus empleados necesitan comunicarse, colaborar, hacer uso compartido de ideas y hacer notar su presencia. Invierta en software que facilite una colaboración eficaz y significativa

Procesos: Replantéese sus procesos offline y ábrase a ideas nuevas e innovadoras. Mantenga la flexibilidad de los procesos y céntrese en los resultados; pase lo que pase, nunca dé descuento a la transparencia, a la propiedad y a la disciplina

aprendizaje continuo: *Adoptar modalidades de trabajo híbridas implica una adaptación continua basada en lo que funciona y lo que no

Los retos del liderazgo en el trabajo híbrido: Las 5 C

El trabajo híbrido no es una solución lista para usar. Los retos a los que se enfrenta una empresa pueden no ser los mismos que los suyos.

La directora del Lauder Institute, Martine Haas, propone las 5 C como una excelente manera de evaluar, comprender y superar la mayoría de los retos que le impiden crear un lugar de trabajo híbrido próspero. Veamos cuáles son estos retos de las 5 C:

Comunicación

Pueden surgir problemas de comunicación debido a las estructuras jerárquicas, las diferencias en los horarios de trabajo, el idioma o las diferencias culturales. Cuando estos problemas se trasladan a un entorno de trabajo híbrido, tienden a multiplicarse.

Según una encuesta realizada por Gallup a más de 8000 empleados representativos, el 23 % de los empleados identificó la reducción de la comunicación interfuncional como uno de los principales retos del trabajo híbrido. Además, el 21 % de los empleados encuentra más difícil coordinar los horarios de trabajo, las tareas y los cronogramas.

Los retos tecnológicos, combinados con la falta de experiencia de los empleados con las tecnologías de comunicación remota y su nivel de comodidad al hablar a través de una pantalla en lugar de cara a cara, pueden obstaculizar su flujo de trabajo si no se controlan.

Coordinación

Un entorno de trabajo híbrido presenta muchos más retos de coordinación que un entorno de oficina. El riesgo aquí se denomina «líneas de falla»: grietas que pueden formularse rápidamente entre quienes trabajan en una oficina y quienes trabajan de forma remota.

Piénselo de esta manera: el esfuerzo necesario para incluir a los compañeros de equipo remotos significa que a menudo se pierden el chatear breve e improvisado y las decisiones menores que toma el personal de la oficina. Con el tiempo, esto se convierte en un hábito y, de repente, los trabajadores remotos pueden encontrarse fuera del círculo de las conversaciones más importantes y las decisiones más relevantes.

Es como perderse la habitual reunión rápida matutina antes de compartir las novedades del proyecto.

Conexión (a internet)

La conexión con tus compañeros puede resultar difícil cuando se trabaja a distancia. Algunos trabajadores rara vez intervienen en las reuniones virtuales, mientras que a los nuevos empleados les puede resultar difícil romper el hielo.

Los lugares de trabajo híbridos también corren el riesgo de crear un «club VIP » de aquellos que se sienten importantes y confirmados en su organización y un «grupo de outsiders» que se siente desconectado del trabajo y de la vida social.

La falta de conexión puede provocar una menor productividad y un mayor desgaste. Esto se ve respaldado por el hecho de que el 24 % de los empleados identificó las deterioradas relaciones laborales con sus compañeros de trabajo como uno de los principales retos del trabajo híbrido.

Creatividad

El teletrabajo tiene el potencial de poner en peligro la creatividad en dos niveles: la creatividad colectiva y la creatividad individual. La parte de la creatividad colectiva es bastante obvia.

Las reuniones de Zoom, al menos al principio, pueden no ser capaces de sustituir las conversaciones fluidas, las barras laterales y el flujo de ideas que se producen cuando los empleados interactúan en persona.

Realizarse el trabajo en solitario durante semanas también puede frenar la creatividad de las personas debido a la falta de poder chatear de forma espontánea con los compañeros, ya sea sobre temas tan triviales como las peculiares decoraciones de los escritorios o tan serios como una nueva idea revolucionaria. Es posible que muchos trabajadores incluso echen de menos el trayecto diario al trabajo y el aire fresco.

La mayoría de nosotros necesitamos una combinación de tiempo a solas y actividad social para mantener nuestro flujo creativo. Cuando se elimina el aspecto social de un lugar de trabajo físico, puede resultar difícil dar rienda suelta a tu lado creativo.

Cultura

el 32 % de los empleados se siente menos conectado con la cultura de su organización cuando realiza trabajo híbrido. Esto se debe a que trabajar desde casa puede aislar, especialmente a los nuevos empleados que se incorporan a la empresa.

Es posible que simplemente carezcan del conocimiento sobre lo que funciona mejor para su organización y la «cultura» y los valores generales de su empresa

Pueden sentirse perdidos y carecer de sentido de la orientación, especialmente en comparación con sus compañeros que trabajan desde la oficina

Sin inculcar adecuadamente estas normas culturales, incluso la comunicación puede resultar difícil, y mucho más la conexión con compañeros de otros departamentos, equipos y ubicaciones geográficas.

Además de estos, los equipos remotos se enfrentan a muchos otros retos. Hay mucho menos margen para que los empleados formulen relaciones interpersonales sólidas, y hay muchas posibilidades de que se produzcan malentendidos y ambigüedades.

Los trabajadores remotos también pueden sentirse ignorados, albergar sentimientos de descontento y no sentirse tan valorados o «informados» como los que acuden a la oficina.

liderar eficazmente equipos virtuales en un modelo híbrido *

En medio de los retos asociados a los modelos de trabajo híbridos, resulta esencial replantearse las estrategias de liderazgo para generar confianza. A continuación, le presentamos algunas estrategias de liderazgo que puede aprovechar como líder de un equipo híbrido.

Priorice los resultados por encima de las horas

Cuando se lidera una plantilla híbrida, lo ideal es adoptar una mentalidad orientada al resultado en lugar de centrarse en horarios de trabajo estrictos e inflexibles.

es posible que no necesite un sistema de control horario que mida el tiempo que un empleado pasa* en la oficina. En su lugar, debe centrarse en los resultados, es decir, en si sus equipos cumplen sus metas y tareas dentro de los plazos establecidos.

Establezca metas viables y realice el seguimiento de ellas con ClickUp Metas

Para ello, es necesario dar prioridad a la coordinación, la comunicación y la transparencia en lugar de a horarios de trabajo estrictos. La idea es establecer metas claras e inequívocas para sus equipos híbridos y tomar pasos proactivos para su cumplimiento.

ClickUp, el popular software de gestión de proyectos, incluye ClickUp Goals y ClickUp Tasks para ayudarte a establecer metas y realizar un seguimiento de los empleados híbridos. Con estas funciones, puedes establecer metas viables, medir su progreso y controlar quién hace qué y cuándo.

Con ClickUp Metas, los equipos pueden definir metas con descripciones detalladas, fechas límite y objetivos cuantificables, lo que facilita el mantenimiento de la responsabilidad en un equipo híbrido. También puede dividir las metas grandes en tareas manejables y establecer objetivos específicos para que sean más fáciles de alcanzar.

Añada varios personas asignadas y observadores a una tarea para garantizar un flujo de trabajo claro y lineal que promueva la transparencia y la propiedad completas.

Personalice la gestión de tareas, el seguimiento de proyectos y la visualización del flujo de trabajo con las más de 15 vistas personalizadas de ClickUp

Cree una cultura de trabajo híbrida positiva

Como líderes de un lugar de trabajo híbrido, deben tomar pasos para crear una cultura híbrida positiva, caracterizada por la apertura a las ideas, la colaboración, la comunicación y el respeto por la individualidad y el proceso de pensamiento de cada persona.

Utilice software de colaboración como ClickUp Doc para que los miembros puedan escribir y registrar sus ideas, colaborar en la documentación del proyecto y tomar notas, todo ello dentro de la potente plataforma de gestión de tareas de ClickUp.

Colabora en la documentación de proyecto y realiza trabajo en equipo en tiempo real con ClickUp Documento

También puede utilizar las pizarras de ClickUp para esbozar diferentes ideas y esquemas de proyectos, y poner en marcha tareas directamente desde sus sesiones de brainstorming. Se puede acceder a las pizarras desde cualquier lugar, por lo que los miembros de su equipo remoto y presencial pueden colaborar de forma sincronizada cuando lo necesiten.

Añada tareas y documentos a ClickUp Whiteboard y conecte ideas a su trabajo

Además, implemente las siguientes estrategias para facilitar el proceso:

utilizar las herramientas de comunicación adecuadas: *Elija las herramientas de comunicación adecuadas para mantener a todos conectados y romper los silos de comunicación. Implemente calendarios de eventos y reuniones con un plan bien definido para que todos los miembros puedan dedicar tiempo a asistir y aportar sus ideas

fomentar la cohesión y la colaboración del equipo: *Si solo hay trabajo y no hay diversión, sus empleados no querrán quedarse. Fomente la cohesión del equipo mediante formatos como sesiones virtuales para charlar, juegos divertidos o incluso concursos de preguntas y respuestas utilizando datos del lugar de trabajo. Por ejemplo, ¿cuántos acuerdos cerramos el mes pasado? o ¿cuál era nuestro meta el trimestre pasado?

Fomentar la inclusión y la equidad: Asegúrate de que todo lo que ocurra en la oficina se comunique simultáneamente a los empleados remotos. Para ello, debes asegurarte de que tu equipo cree y almacene documentación o grabaciones claras y completas (de reuniones, plan de proyecto, metas anuales y trimestrales o cualquier información relevante) en un formato fácilmente accesible. ClickUp es la herramienta ideal para ello

Mantenga la autonomía y la responsabilidad

Capacite a su equipo para que tome mejores decisiones. Sea generoso con la responsabilidad y la autor en el entorno de trabajo híbrido. Esto ayudará a fomentar el sentido de la propiedad, lo que mejorará automáticamente la productividad.

Acoge con agrado las nuevas ideas y recuerda reconocer el mérito y dar crédito a quien lo merece. Cuando das a los miembros del equipo la libertad de experimentar y tomar sus propias decisiones, estás fomentando la colaboración y la resolución creativa de problemas.

La plantilla del plan de gestión de equipos de ClickUp es una forma excelente de establecer rols y responsabilidades claras y mantener la rendición de cuentas por cada acción.

Descargar esta plantilla La plantilla del plan de gestión de equipos de ClickUp está diseñada para ayudarte a organizar y gestionar las tareas de tu equipo.

La vista Agenda de la plantilla le permite planear y estructurar las reuniones de equipo de manera eficiente. Para centrarse en los departamentos, utilice la vista Agenda por departamento para optimizar el tiempo de todos. Por último, manténgase al tanto del progreso y las tareas de cada departamento con la vista completa Estado por departamento.

Esta plantilla también le permite:

Plan y supervise proyectos con claridad

Comunique claramente las tareas y responsabilidades a los miembros del equipo

Asegúrate de que el equipo esté alineado con las prioridades clave para el éxito colectivo

Utilice modelos como el DAC

La gestión de equipos remotos o híbridos exige un enfoque ligeramente diferente para llevar a cabo una toma de decisiones eficaz. El modelo DAC, por ejemplo, implica dirección, alineación y confirmación. Analicémoslo:

orientación: *Asegúrese de que los miembros de su equipo estén de acuerdo y conozcan las metas y estrategias generales del equipo

Alineación: Asegúrate de que los departamentos, equipos y miembros con tareas y rols diferentes, pero interconectadas, se coordinen activamente entre sí en las tareas importantes. Utiliza herramientas como Asegúrate de que los departamentos, equipos y miembros con tareas y rols diferentes, pero interconectadas, se coordinen activamente entre sí en las tareas importantes. Utiliza herramientas como la vista de chat de ClickUp para comunicarte con los miembros del equipo y los departamentos directamente desde tu entorno de trabajo

Comuníquese sin problemas y comparta archivos en el chat con la vista de chat de ClickUp.

compromiso: *¿Los miembros de su equipo están firmemente comprometidos con el éxito de la empresa y se sienten responsables de él? ¿O están más centrados en su crecimiento personal? En el primer caso, tiene pendiente motivar e inspirar a las personas, generar confianza y crear un sentido de propiedad y responsabilidad

Participe en actividades que traspasen fronteras

Como líder de un equipo híbrido, debe ser capaz de colaborar más allá de las fronteras. Debe sentirse cómodo contactando con diferentes departamentos y niveles jerárquicos, partes interesadas externas y otros grupos relevantes, y coordinándose con ellos a pesar de las distancias o las zonas horarias para terminar el trabajo.

Esto significa establecer y garantizar la conectividad las 24 horas del día para los equipos externos e internos, una comunicación fluida entre usted y los demás miembros del equipo, y un sistema eficaz que rompa los silos y mantenga a todos en la misma página.

Aunque esto no siempre es posible, puede lograr una conexión (a internet) casi perfecta con un esfuerzo genuino y siguiendo los numerosos consejos que se describen en este artículo.

*comprenda cómo es el flujo del conocimiento dentro de su organización e identifique las deficiencias y oportunidades tanto en ajustes virtuales como en ajustes presenciales

Anime a los empleados a participar en comportamientos colaborativos que trasciendan las fronteras mediante formación, incentivos y promoción , al tiempo que se asegura de que no se considere un estrés adicional

Cree redes de varias funciones dentro de la organización para asegurarse de comprender el panorama general y las conexiones entre los grupos

Pruebe las sesiones «almuerzo y aprendizaje» Las sesiones virtuales o presenciales de «almuerzo y aprendizaje» ofrecen un entorno relajado e informal para que los empleados de diferentes departamentos interactúen y establezcan una conexión personal. Al participar en debates informativos o entretenidos, los compañeros de trabajo pueden romper las barreras entre departamentos, fomentar el respeto mutuo y construir relaciones laborales más sólidas. Estas sesiones fomentan el intercambio de ideas, lo que conduce a una mayor colaboración e innovación en toda la organización.

Fomente una mentalidad de aprendizaje continuo

En última instancia, el liderazgo híbrido consiste en experimentar y estar abierto a la innovación. Debe probar constantemente qué enfoques son el mejor trabajo para su equipo y cuáles son claramente inviables. También es importante estar abierto a los comentarios y aceptar que se pueden cometer errores.

Trate cada «experimento» fallido como una oportunidad de aprendizaje. Cada trimestre, pruebe nuevos enfoques para la gestión de proyectos o para colaborar. A continuación, recopile las opiniones de los empleados sobre lo que piensan. Continúe con los modelos que producen resultados y descarte todo lo que no lo haga.

Evaluación del rendimiento en un modelo de trabajo híbrido

Un modelo de trabajo híbrido es mucho más dinámico que uno tradicional. Instancia, como líder del equipo, tendrás relativamente menos visibilidad de las actividades diarias de tus empleados. Podrías caer en la trampa de favorecer involuntariamente a un empleado que acude a la oficina con más frecuencia. Aunque el sesgo puede ser involuntario, puede tener un fuerte efecto negativo en la cultura del lugar de trabajo y en la experiencia de los empleados.

Descargar esta plantilla La plantilla de evaluación del rendimiento de ClickUp está diseñada para ayudarte a evaluar el rendimiento de los empleados y gestionar las evaluaciones.

Para evitar sesgos inconscientes, necesitas un sistema integral que te mantenga alerta y atento. Aquí es donde destaca la plantilla de evaluación del rendimiento de ClickUp. Te ofrece una breve descripción del rendimiento de un empleado al final de un proyecto para que puedas darle una valoración objetiva, constructiva y en tiempo real.

Además, puede supervisar el rendimiento diario de su equipo examinando el sistema de seguimiento visualizado que viene con ClickUp Goals y ClickUp Tasks.

En general, debe estar al tanto de lo que ocurre, pero también evitar microgestionar a su equipo. Confíe en ellos, déles autonomía y supervise su rendimiento a lo largo del proyecto. Así es como se evalúa el rendimiento en un modelo híbrido.

Optimice sus modelos de trabajo híbridos con ClickUp

A medida que el modelo de trabajo híbrido se vuelve más popular entre los empleados y las empresas, es necesario estar preparado para ello.

El cambio más importante se produce en su mentalidad. Cambie su perspectiva de un marco orientado a las horas de trabajo a uno orientado a las metas. Comprenda cómo puede aprovechar los espacios de trabajo flexibles y los horarios flexibles para atraer a los mejores talentos y mantener a su equipo en su máximo nivel de productividad.

Para ello, prueba las funciones de establecimiento de objetivos y seguimiento de tareas, las herramientas de comunicación y colaboración y las plantillas de ClickUp. Estas crean el ecosistema perfecto para liderar con intención en un lugar de trabajo híbrido. Regístrate en ClickUp y salva la brecha de comunicación dentro de los equipos híbridos.