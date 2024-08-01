Cómo crear un gráfico (diagrama de) Gantt en Notion (con instrucciones paso a paso)

Gestionar varios equipos significa estar atento a los retrasos o a cualquiera que se quede atrás.

Si eres gestor de proyectos, probablemente te enfrentes a esto a diario, supervisando a varios equipos en sus tareas, cronogramas y dependencias.

Pronto te darás cuenta de lo abrumador que resulta asignar recursos sin las herramientas y estrategias adecuadas. Es entonces cuando la gente recurre a herramientas como Notion para crear (diagrama de) Gantt. Notion ofrece a los gestores una vista general de las tareas, lo que les ayuda a establecer cronogramas y hitos con flujos de trabajo visuales.

Un gráfico (diagrama de) Gantt de Notion combina la gestión de proyectos y el seguimiento de tareas en un solo panel. Te permite visualizar las tareas y evitar cuellos de botella. Con plantillas personalizables y colaboración en tiempo real, vale la pena probarlo para una gestión eficaz de los recursos.

En este artículo, vamos a aprender a crear un gráfico (diagrama de) Gantt en Notion y a gestionar mejor las tareas.

Cómo crear un gráfico (diagrama de) Gantt en Notion

Sigue estos sencillos pasos para crear un gráfico (diagrama de) Gantt en Notion:

Paso 1: Configura tu entorno de trabajo en Notion y crea una nueva página

Organiza tu entorno de trabajo en Notion para crear y gestionar varias páginas. Esto te ayudará a mantener la claridad y la concentración.

Considera la posibilidad de mantener un entorno de trabajo dedicado a la gestión de proyectos para agilizar el proceso

Abre Notion y navega hasta las páginas y entornos de trabajo actuales en la barra lateral izquierda

Haz clic en el signo «+» junto al botón privado. Esto creará una nueva página en blanco, que podrás utilizar como entorno de trabajo para el diagrama de Gantt

Ponle a esta página un título relevante, como «Practicar (diagrama de) Gantt en Notion»

Notion te permite hacer ajustes en múltiples proyectos para que puedas ver todo tu trabajo de un vistazo

Notion ofrece múltiples plantillas para estas páginas. Selecciona la opción «Vacío» para empezar desde cero. Ahora puedes crear un gráfico (diagrama de) Gantt en Notion sin ningún formato preexistente

Paso 2: Configura tu base de datos y añade columnas

A continuación, necesitarás una base de datos con los puntos y tipos de datos que rellenarán tu (diagrama de) Gantt.

Utiliza tu nueva página para escribir «/table» en la zona de contenido

Notion mostrará ahora un menú desplegable con tres opciones

Selecciona «vista Tabla» en la pestaña de la base de datos

La vista Tabla de Notion ofrece personalización para representar diversos parámetros de tu proyecto

Nota que la tabla viene con columnas de forma predeterminada/a. Debes personalizarlas para que se adapten a las necesidades de tu proyecto y evaluación. Un buen comienzo sería hacer clic en el encabezado de cada columna y renombrarla con una etiqueta única según sea necesario.

La personalización integrada de Notion adapta tu tabla para capturar los datos específicos necesarios para tu (diagrama de) Gantt.

Las propiedades de Notion también te permiten mejorar tu base de datos con estructura, categorización y organización. Ahora puedes completar su construcción..

Haz clic en el encabezado de la primera columna y cámbiale el nombre a «Nombre de la tarea». Puedes utilizar esta columna para introducir manualmente los nombres de cada tarea que forma parte de tu proyecto. Haz que estos nombres sean descriptivos para comprender mejor cómo se gastan tus recursos en tareas concretas

Pulsa el icono «+» situado a la derecha de la tabla para añadir una nueva columna. Selecciona «Fecha» como tipo de propiedad en el menú desplegable. Rótulo esta columna como «Fecha de inicio» y utilízala para especificar cuándo está previsto que comience cada tarea

Añade una columna llamada «Fecha de finalización». Ambas columnas te permiten visualizar la duración de las tareas

Añade otra columna y selecciona «Selección» como tipo de propiedad. Cambia el nombre de la columna a «Estado» y continúa definiendo los diferentes estados que deseas añadir para realizar el seguimiento de cada tarea. Considera opciones como «Aún por comenzar», «En curso», «Completada» y «Publicado»

Las opciones de seguimiento te ayudan a supervisar el progreso de cada tarea dentro de tu proyecto

paso 3: Crea el gráfico de Gantt de Notion añadiendo una vista de cronograma*

¿Sabías que las líneas de tiempo y los (diagramas de) Gantt son herramientas diferentes para realizar el seguimiento del progreso? Aunque Notion no cuenta con la compatibilidad nativa con los (diagramas de) Gantt, puedes crear algo similar añadiendo una vista de cronograma. A continuación te explicamos cómo hacerlo:

Haz clic en el botón «+» debajo del nombre de tu tabla y desplázate hacia abajo para seleccionar «Vista de cronograma». Esta vista representa visualmente qué tareas están llevando más tiempo según las fechas

Un vistazo a la vista de cronograma de Notion para diagramas de Gantt

También se le indicará que nombre esta vista de cronograma. Haga clic en el cuadro del título que dice «Sin título» y cámbiele el nombre a «Diagrama de Gantt» para indicar su finalidad

Recuerda seleccionar las propiedades de fecha para el cronograma de tu proyecto. Las columnas «Fecha de inicio» y «Fecha de finalización» suelen ser suficientes

💡Consejo profesional: Puedes consultar estas plantillas de proyectos con (diagrama de) Gantt para verificar si vas por buen camino.

La vista de cronograma de Notion refleja con precisión el calendario del proyecto.

A continuación, añade las tareas y subtareas de tu proyecto con sus respectivas fechas de inicio y fecha límite.

Utiliza la columna «Nombre de la tarea» para introducir los nombres de todas las tareas de tu proyecto. Tu objetivo aquí es la precisión y la claridad

A continuación, empieza a rellenar las fechas de inicio y finalización para definir el cronograma de cada tarea y cómo aparecerá en el (diagrama de) Gantt

Además, actualiza la columna de estado para clasificar en qué fase del proceso de desarrollo se encuentra cada tarea

Una vista de tabla de muestra en la plantilla de diagrama de Gantt de Notion

Paso 5: Personalizar el diagrama de Gantt mediante el ajuste de las dependencias

Puedes establecer dependencias entre tareas en Notion para comprender la secuencia y la relación de las actividades del proyecto. Estas dependencias indican qué tareas deben completarse antes de que otras puedan comenzar.

Abre las propiedades de la tarea haciendo clic en la tarea correspondiente dentro de la vista del cronograma

Haz clic en «Añadir una nueva propiedad» y selecciona «Relación» entre los tipos de propiedad

Ten en cuenta que la relación debe ser enlazada a la misma tabla, lo que te permitirá crear dependencias dentro de tu (diagrama de) Gantt

Por último, en la propiedad de dependencia, selecciona las tareas que deben completarse antes de que pueda comenzar la tarea actual. Esto ofrece un vínculo visual entre las tareas en la vista de cronograma, lo que te ayuda a gestionar las secuencias de tareas

Establece dependencias añadiendo propiedades de relación

Paso 6: Asignar tareas

Asigna tareas a miembros específicos del equipo para supervisar la responsabilidad y que todos sean conscientes de sus responsabilidades.

Vuelve a hacer clic en el botón «+», selecciona «Persona» como propiedad y añade una columna con el rótulo «Asignado a». Ahora puedes añadir uno o varios miembros del equipo responsables de cada tarea en esta columna. Tu pantalla muestra ahora un ejemplo clásico de un gráfico (diagrama de) Gantt de Notion que se puede utilizar para la gestión de proyectos

Utiliza la sección de comentarios de cada tarea para comunicar el resumen exacto de la tarea a los respectivos miembros del equipo.

Un diagrama (diagrama de) Gantt completado en Notion

Prueba los 8 pasos anteriores para crear gráficos (diagrama de) Gantt con diferentes propiedades.

*límites de los diagramas (diagrama de) Gantt de Notion

A pesar de la sencillez del proceso de creación de un gráfico (diagrama de) Gantt en Notion, este tiene varios límites. Veámoslos aquí:

los problemas de escalabilidad lo hacen inadecuado para proyectos grandes*

Aunque Notion es una herramienta potente para gestionar proyectos pequeños y medianos, suele tener dificultades para gestionar proyectos de mayor tamaño y complejidad. A medida que aumenta el número de tareas y dependencias, los gráficos (diagrama de) Gantt de Notion pueden volverse confusos y más difíciles de gestionar.

Aunque es flexible, la interfaz de Notion no está diseñada para manejar las complejas exigencias de la gestión de proyectos de extensión.

Instancia, visualizar muchas tareas en un solo cronograma puede ser complicado, y el rendimiento puede verse afectado por el volumen de datos.

la gestión de dependencias requiere un esfuerzo manual por parte de la gestión de proyectos*

La gestión de dependencias es fundamental a la hora de planificar proyectos en un entorno con varios equipos, ya que ayuda a supervisar el esfuerzo necesario y a reprogramar automáticamente las tareas si se retrasan. Los gráficos (diagrama de) Gantt de Notion carecen de funciones de reprogramación automática, lo que dificulta la configuración de las dependencias entre tareas.

*ejemplo, imagina que tienes un cronograma de proyecto con tareas principales y secundarias enlazadas entre sí. Decides cambiar el periodo de la primera tarea, pero la segunda tarea no se ajusta automáticamente. Esto significa que tus dependencias no están enlazadas en Notion, lo que va en contra del propósito de los (diagramas de) Gantt funcionales

Para ajustar los cronogramas de los proyectos, es necesario reprogramar manualmente todas las tareas dependientes si la anterior se retrasa. Este proceso manual requiere mucho tiempo y es propenso a errores a largo plazo, especialmente en proyectos con muchas tareas interdependientes.

Notion tampoco proporciona indicadores visuales ni alertas para los conflictos de dependencia. El cronograma del proyecto puede desalinearse si no se identifican estos problemas de forma proactiva.

💡Consejo profesional: Explora alternativas a las funciones de IA de Notion antes de implementar estas herramientas en los flujos de trabajo de tus proyectos.

*la falta de (elaboración de) informes integrados dificulta el análisis del progreso

Casi todas las herramientas de gestión de proyectos tienen funciones de elaboración de informes integradas para ayudar a realizar un seguimiento del progreso de tu equipo y planear mejor las cosas. Sin embargo, Notion carece de esta función básica.

Utiliza los paneles de ClickUp para procesar y clasificar los datos antes de crear (diagrama de) Gantt

Las integraciones de elaboración de informes están disponibles en Notion, pero tienen un precio elevado. Afortunadamente, los paneles de ClickUp te ayudan a visualizar los datos del proyecto a través de gráficos de velocidad, gráficos de burnup, gráficos de burndown y mucho más sin cobrarte nada extra.

Crear gráficos (diagrama de) Gantt en ClickUp

Cuando se trata de crear (diagrama de) Gantt, ClickUp destaca como una alternativa superior a Notion debido a su amplio conjunto de funciones y su diseño centrado en el usuario.

Aunque Notion es altamente personalizable, se queda corto a la hora de gestionar necesidades complejas de gestión de proyectos. Por otro lado, ClickUp soluciona estas limitaciones con una sólida funcionalidad integrada que ofrece compatibilidad con proyectos complejos.

Plantillas de ClickUp

El catálogo de plantillas prediseñadas de Clickup reduce significativamente el tiempo de configuración y establece un marco para tus proyectos. Esto ahorra esfuerzo en la configuración de tablas y la gestión manual de las dependencias de tareas coincidentes.

Funciones como la gestión automatizada de tareas, la colaboración en tiempo real y la elaboración de (elaboración de) informes avanzados también te ayudarán a optimizar tu flujo de trabajo.

Descargar esta plantilla La plantilla Simple (diagrama de) Gantt de ClickUp ofrece una visión general del proyecto, permite visualizar las dependencias y adelantarse a los obstáculos antes de que se produzcan.

La plantilla simple de (diagrama de) Gantt de ClickUp automatiza el manejo de las dependencias de las tareas y mejora la productividad colectiva de tu equipo.

Ofrece una visión general completa del desarrollo de tu proyecto, información sobre los cronogramas específicos de las tareas, los flujos de tareas y el rendimiento de tu equipo en relación con los plazos.

Los gráficos (diagrama de) Gantt de ClickUp utilizan componentes dinámicos que interactúan con elementos como listas de tareas, calendarios y paneles.

Las funciones del (diagrama de) Gantt de ClickUp también te permiten organizar y establecer prioridades

Los gráficos de (diagrama de) Gantt de ClickUp facilitan la lectura del estado de las tareas gracias a sus múltiples combinaciones de color. Desde la conversión automática de tareas en hitos hasta la reutilización de plantillas de tareas en los gráficos de (diagrama de) Gantt, ClickUp lo tiene todo.

ClickUp también ofrece compatibilidad con la importación de espacios de trabajo de Notion, por lo que puede mejorar sus capacidades de gestión de proyectos sin perder los datos existentes. La importación de los datos de Notion a ClickUp también permite acceder a funciones de seguimiento del tiempo y los objetivos, la integración con herramientas de terceros y configuraciones de colaboración en tiempo real.

Notion vs ClickUp – ¿qué herramienta es mejor para crear (diagrama de) Gantt?

Aquí tienes una breve tabla comparativa sobre el uso de Notion frente a ClickUp:

Función Notion ClickUp Facilidad de uso Intuitivo, pero requiere configuración manual Fácil de usar para usuarios con plantillas prediseñadas Escalabilidad Escalabilidad con límite para proyectos grandes Altamente escalable para proyectos complejos Gestión de dependencias de dependencia Enlazado básico y manual Gestión avanzada y automatización de la dependencia Automatización Capacidades mínimas de automatización Automatización de la gestión de tareas, los recordatorios, los cambios de estado, los ajustes de dependencia y mucho más Capacidades de integración Se integra con varias herramientas, pero la configuración es complicada y requiere un esfuerzo manual Se integra perfectamente con herramientas como Slack, Drive, Trello, etc., a través de una compatibilidad mínima y mejora la eficiencia del flujo de trabajo Personalizado Altamente personalizable, pero requiere un esfuerzo manual significativo para su ajuste y mantenimiento Personalizable con herramientas avanzadas de gestión de proyectos, plantillas y vistas Colaboración en tiempo real Bueno, pero carece de funciones avanzadas Excelente con actualizaciones en tiempo real, comentarios, menciones y notificaciones

Aquí tienes una vista ampliada de cómo ClickUp ayuda a tus equipos a completar más trabajo.

clickUp's exclusive functions for (diagrama de) Gantt*

A diferencia de Notion, la gestión avanzada de dependencia de ClickUp permite realizar ajustes automáticos cuando cambian los cronogramas de las tareas, lo que garantiza que todas las tareas dependientes se actualicen en consecuencia. Esto reduce el esfuerzo manual y el riesgo de errores.

Las sólidas herramientas de programación de ClickUp, que incluyen bloques de tiempo e integraciones de calendario, permiten a los miembros de tu equipo sincronizar sus agendas. Los recordatorios y notificaciones automáticas garantizan que no se incumplan los plazos.

La escalabilidad y la versatilidad en el software de gestión de proyectos están garantizadas cuando se utiliza ClickUp para los gráficos (diagrama de) Gantt. Estas son algunas de las funciones exclusivas de ClickUp.

Control de tiempo en ClickUp

Actualiza tu tiempo desde cualquier lugar integrando todos los dispositivos y apps con la función de control de tiempo de ClickUp

La función de control de tiempo de ClickUp permite el seguimiento desde múltiples dispositivos desde cualquier ubicación y ofrece informes detallados sobre la actividad de los empleados. También te permite sincronizar aplicaciones de control de tiempo en su interfaz, a la vez que te ayuda a filtrar, ordenar y dar rótulos a los resultados.

ClickUp Metas

Ajusta y realiza un seguimiento de las metas en función del rendimiento de tu equipo

Otra función es «Metas» de ClickUp, que te permite establecer objetivos cuantificables y supervisar el progreso con hitos específicos para cada tarea y proyecto. Incluso puedes establecer objetivos monetarios y de otro tipo con descripciones y KPI de mención.

*clickUp Tareas periódicas

Utiliza las tareas para asignar responsabilidades a los miembros del equipo y habilitar la colaboración dentro de las tareas

Además, la función Tareas periódicas de ClickUp te permite evitar tener que rellenar repetidamente los resúmenes de tareas y automatizar las tareas diarias en el lugar de trabajo para ahorrar tiempo.

Mejora tus diagramas (diagrama de) Gantt con ClickUp

Crear un gráfico (diagrama de) Gantt en Notion es muy sencillo; lo difícil es gestionarlo y desarrollarlo. Puedes aprovechar Notion como un excelente punto de partida para configurar y organizar proyectos.

Pero a medida que crecen tus necesidades de gestión de proyectos, ClickUp puede adaptarse a aspectos más esenciales, como la programación de tareas, la gestión de plazos y la detección de cuellos de botella.

Lo mejor es que puedes utilizar una simple acción de desplazamiento para determinar la ruta crítica y ver dinámicamente el porcentaje del proyecto o la tarea. A partir de ahí, puedes priorizar las tareas cruciales para completar tu proyecto.

¿Estás listo para mejorar tus habilidades de gestión de proyectos con ClickUp? Regístrate en ClickUp gratis.