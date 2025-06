Cómo ser más asertivo en el trabajo: consejos esenciales para lograrlo con intentos correctos

Un miembro de tu equipo propone una fecha límite para un proyecto que sabes que no será posible cumplir, dados los requisitos del trabajo. En este caso, puedes:

Guardar silencio. Esto dará lugar a una mala calidad del trabajo, un aumento del estrés y el agotamiento Exprésese con respeto y explique por qué cumplir con ese plazo podría afectar la calidad. Esto abordará directamente la preocupación y demostrará su voluntad de colaborar

Claramente, la segunda respuesta es la opción más sensata. También es la más asertiva.

La asertividad en el trabajo significa expresar abiertamente tus pensamientos y necesidades, respetando a los demás. Te ayuda a decir «no» a las tareas que no puedes realizar, a pedir ayuda cuando la necesitas y a colaborar mejor.

Pero, ¿cómo ser más asertivo en el trabajo? ¿Qué beneficios aporta y cómo se aplica en situaciones de la vida real?

¡Descubrámoslo!

El concepto de asertividad

La asertividad es una habilidad comunicativa fundamental que transforma las interacciones profesionales y personales. Saber cómo ser más asertivo en el trabajo mejora la satisfacción laboral y la salud mental, lo que conduce a una vida más plena. Se trata de encontrar el equilibrio entre expresar tus necesidades y límites con una sólida ética de trabajo, sin ser agresivo ni pasivo.

Sin embargo, la asertividad a veces puede confundirse con la agresividad. Comprender la diferencia fundamental entre ambas es esencial si quieres ser más asertivo.

Asertividad frente a agresividad

El comportamiento asertivo y el agresivo son dos enfoques de comunicación distintos que pueden afectar a la dinámica del lugar de trabajo. A continuación te explicamos cómo:

La asertividad consiste en expresar tus pensamientos sin ser grosero o insensible con los demás. Este enfoque es claro, directo y considerado, y fomenta el respeto mutuo

La agresividad ignora los sentimientos de los demás y a menudo implica hostilidad. Significa expresar tus ideas de una manera que viola los derechos de los demás a través de la dominancia

La agresividad en el lugar de trabajo crea tensión, baja la moral y dificulta la productividad. Abordar este comportamiento tóxico es esencial para un entorno de trabajo saludable.

Supongamos que recibes comentarios que no son constructivos. En esta situación, una respuesta asertiva sería: «Agradezco tus comentarios, pero serían más útiles si fueran constructivos. Centrémonos en aspectos concretos que podría mejorar. »

Este enfoque respetuoso tiene como objetivo resolver el problema, creando una dinámica más saludable en el lugar de trabajo. Reduce los conflictos y crea una reputación profesional más prometedora.

Pero un enfoque agresivo podría sonar así: «Tus críticas constantes son inaceptables y no ayudan en absoluto. ¡Tienes que dejar de atacarme!»

Esta respuesta solo agravará el conflicto.

¿Qué es la asertividad positiva?

La asertividad positiva es el punto medio entre el comportamiento agresivo y el pasivo. Se trata de defenderse a uno mismo y a sus derechos con confianza, respetando los de los demás.

Mientras que una persona agresiva impone su agenda a expensas de los demás, una persona pasiva descuida sus propias necesidades para evitar conflictos o incomodidades. Ser asertivo te permite expresarte sin ser dominante ni sumiso.

Este equilibrio entre los dos comportamientos fomenta la confianza y la conversación transparente, lo que conduce a un ambiente de trabajo positivo. El rol del comportamiento asertivo va mucho más allá de la simple construcción de relaciones. Aquí hay algunos aspectos clave en los que la asertividad te ayuda a mejorar:

Comunicación: Te ayuda a transmitir tus puntos de vista con claridad y seguridad

Toma de decisiones: Ayuda a tomar decisiones bien informadas

Resolución de conflictos: Mejora tu capacidad para abordar y resolver disputas

Liderazgo: Formula la esencia del liderazgo respetuoso y eficaz

Delegación : ayuda a asignar tareas y establecer las expectativas adecuadas

Gestión del estrés: Te permite abordar los problemas de frente y evitar el estrés de reprimir las frustraciones

El rol de la autoestima y la confianza en la asertividad

La autoestima es la base de la asertividad. Te sientes más seguro cuando confías en tus capacidades y valoras tus contribuciones.

Esta confianza y respeto por uno mismo te ayudan a establecer límites saludables, a comunicarte con claridad y a afrontar los retos de frente. También te anima a tomar decisiones y a defender tus derechos, creando un ciclo positivo de empoderamiento y crecimiento.

Pero, por otro lado, el comportamiento pasivo puede dañar tu autoestima y tu confianza. Evitar expresarte y no defenderte te hace sentir inferior y estresado, lo que te lleva a perder oportunidades. Esta dependencia de la aprobación de los demás hace que tu autoestima sea inestable.

La pasividad también conduce al resentimiento y la frustración hacia los demás y hacia uno mismo, lo que erosiona aún más la confianza. También crea un patrón de dependencia, en el que te sientes incapaz de actuar sin una garantía o dirección externa.

Por eso, saber cómo ser más asertivo en el trabajo es fundamental para desenvolverse con confianza en situaciones personales y profesionales.

Ventajas de la asertividad en el lugar de trabajo

La asertividad en el trabajo tiene muchas ventajas. Da figura a una cultura de trabajo positiva, mejora la dinámica del equipo y te convierte en un mejor líder. Considera estas convincentes ventajas:

Crea una cultura de trabajo positiva

Los equipos que se sienten seguros para expresar sus ideas y preocupaciones sin temor a ser juzgados son más proactivos. El comportamiento asertivo promueve la comunicación abierta y el respeto mutuo. Cuando todos se sienten valorados y escuchados, aumenta la satisfacción laboral y florece la colaboración.

Mejora la eficacia del liderazgo

Las personas asertivas encarnan hábitos de liderazgo eficaces. Inspiran a sus equipos, resuelven conflictos y crean unidades cohesionadas. Este enfoque permite a todos contribuir con su mejor trabajo y también hace que el líder se gane el respeto natural del equipo.

Controla el acoso laboral

El acoso laboral daña la moral, reduce la productividad y perjudica la cultura de la organización. El comportamiento asertivo es tu mejor defensa. Te permite abordar los problemas de frente, creando un ambiente más seguro en el que todos son respetados.

Mejora la dinámica del equipo

La comunicación asertiva entre los miembros del equipo permite un uso compartido claro y transparente de las ideas de una manera mutuamente respetuosa. Esta transparencia conduce a una mejor resolución de problemas, una mayor innovación y una mayor cohesión del equipo. Este estilo de trabajo cooperativo reduce los malentendidos y los conflictos.

Impulsa el crecimiento personal y profesional

Con habilidades de comunicación asertiva, puedes defenderte con confianza. Te ayuda a buscar oportunidades y a defender tus necesidades para allanar el camino hacia el crecimiento. Este enfoque impulsa tu trayectoria de crecimiento.

Un estudio investigó cómo la asertividad y la gestión del estrés afectan al agotamiento en las enfermeras noveles. La encuesta incluyó a 645 enfermeras de 17 hospitales. Se midieron la asertividad, los estilos de gestión del estrés, la satisfacción laboral y los niveles de agotamiento de las enfermeras.

Los resultados mostraron que la asertividad, junto con mecanismos de afrontamiento saludables, tenía un impacto positivo en la satisfacción laboral y reducía el agotamiento. Por el contrario, la asertividad inadecuada (ser demasiado agresivo) y los mecanismos de afrontamiento poco saludables conducían a la insatisfacción, lo que a su vez contribuía al agotamiento.

Este estudio destaca la importancia de la asertividad para afrontar los retos del lugar de trabajo y tener éxito en nuestra carrera profesional a largo plazo.

Consejo profesional: Lee sobre Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas para mejorar y alcanzar nuevas metas.

Cómo ser más asertivo en el trabajo

Puedes aprender a ser más asertivo en el trabajo con una práctica constante a lo largo del tiempo. Para ayudarte a conseguirlo, aquí tienes 11 estrategias de expertos que te ayudarán a mejorar tus habilidades de comunicación en el lugar de trabajo.

Colabora mejor y optimiza tu flujo de trabajo con las más de 15 vistas personalizables de ClickUp

1. Comunicarse como un profesional

Ser transparente y directo te ayuda a decir lo que piensas y a colaborar mejor. Expresa tus ideas de forma clara y directa a tus compañeros y comunícate de forma proactiva.

Utiliza frases en primera persona para expresar tus propias opiniones sin culpar a los demás. Por ejemplo, en lugar de «No crees en mis ideas», di «Me siento infravalorado cuando no tienes en cuenta mis ideas». Este enfoque reduce la actitud defensiva y promueve un diálogo constructivo.

Intenta reducir las brechas de comunicación, especialmente si trabajas de forma remota. Una potente herramienta de gestión de proyectos como ClickUp te ayuda a conectarte y colaborar sin problemas con tu equipo, independientemente de la ubicación o la zona horaria.

Consejo profesional: Evita los malentendidos en el trabajo utilizando la detección de colaboración de ClickUp para realizar un seguimiento de las interacciones en tiempo real. Comprueba cuándo un compañero de equipo ve, comenta o edita una tarea en tiempo real.

Olvídate de hacer malabarismos con múltiples apps de mensajería o de depender de hilos de correo electrónico dispersos: participa en debates en tiempo real con tu equipo utilizando la vista Chat de ClickUp. Intercambia ideas, haz preguntas y obtén aclaraciones sobre las dudas que surjan. ¿Necesitas resolver un problema sin esperar horas (o días) por correo electrónico? ¡Utiliza la vista Chat!

La vista Chat de ClickUp almacena todos tus comentarios en el entorno de trabajo de ClickUp

Además, puedes crear tareas y asignarlas a miembros específicos del equipo, directamente desde el chat, utilizando la función Asignar comentarios de ClickUp. Esto ayuda a que todos sigan el ritmo y garantiza la responsabilidad.

2. Aprovecha los diferentes estilos de comunicación

Comprender y utilizar diferentes estilos de comunicación mejora tu asertividad. Adapta tu enfoque en función de la situación y de la persona con la que interactúas.

Por ejemplo, si un compañero prefiere la comunicación directa, sé franco y claro. Para aquellos que valoran un proceso más colaborativo, asegúrate de escuchar antes de afirmar tu punto de vista.

Las vistas de ClickUp te permiten alinear tus estilos de comunicación y gestión de proyectos con las preferencias y las diferentes necesidades de comunicación de tu equipo. Utiliza la vista Lista para clasificar las tareas en espacios o carpetas, ordenadas por estado. Si prefieres un enfoque visual, la vista Tablero de ClickUp te permite arrastrar y soltar tareas, lo que facilita la gestión ágil. Con etiquetas, comentarios y asignaciones de tareas, puedes garantizar que el trabajo continúe independientemente de los diferentes estilos y velocidades de comunicación.

Utiliza la vista de ClickUp para visualizar las tareas en diferentes categorías y comunicarte como prefieras

3. Conoce tus derechos y hazlos valer

Conocer tus derechos te ayuda a mantenerte firme en tus creencias y hablar por ti mismo sin sentirte nervioso. Expresa tu opinión cuando tus derechos, límites o contribuciones estén en juego.

Por ejemplo, si constantemente te encuentras abrumado con más trabajo que tus compañeros, es hora de hablar. Podrías decir: «He notado que mi carga de trabajo es mucho mayor que la de los demás miembros del equipo. ¿Podemos revisar la distribución de tareas para que sea justa y manejable para todos?»

Esta base es fundamental para desarrollar habilidades de asertividad y garantizar que tus compañeros respeten y valoren tus contribuciones.

4. Acepta los comentarios, no les temas

Una persona asertiva agradece los comentarios porque le ayudan a crecer y mejorar. Las críticas no son una amenaza, sino una oportunidad para mejorar tus habilidades y ganar seguridad en ti mismo.

Acepta los comentarios con humildad, ya sean positivos o negativos. Si no estás de acuerdo, expresa tu opinión sin ponerte a la defensiva.

ClickUp Docs permite un formato enriquecido y comandos de barra inclinada para que tu trabajo sea más eficiente

Consolida todos los comentarios en un solo lugar para evitar que se pierdan en la traducción. ClickUp Docs elimina la necesidad de comentarios dispersos en correos electrónicos, documentos o aplicaciones de mensajería. Imagina recibir comentarios sobre una propuesta de marketing directamente en ClickUp Doc, manteniendo todo organizado y fácil de encontrar.

Los comentarios siempre se adjuntan al contenido específico al que se refieren. Puedes resaltar secciones de texto, imágenes o vídeos y dejar comentarios directamente en el documento. Se acabaron los mensajes dispersos o los archivos perdidos: fomenta una comunicación transparente.

Descargar esta plantilla Crea un ciclo de retroalimentación eficaz con la plantilla de retroalimentación de empleados de ClickUp

Consejo profesional: Utiliza la plantilla de comentarios de los empleados de ClickUp para recopilar comentarios estructurados de los miembros del equipo. Recopila y organiza información, promoviendo una cultura de mejora continua y comunicación abierta. Utiliza esta plantilla para optimizar los comentarios, recopilar información útil y fortalecer la cultura. Ve más allá de simplemente «bueno» o «malo» con opciones como «Oportunidades de desarrollo» y «Distribución del trabajo» con esta plantilla totalmente personalizable.

5. Confía en ti mismo, evita las dudas

La inseguridad socava tu confianza y tu capacidad para ser asertivo. Cuando dudas de ti mismo y de tus decisiones, defenderte resulta más difícil. Entonces, ¿cómo se combate este problema?

Reconoce tus logros y recuérdate tus puntos fuertes. Reflexiona sobre tus intentos correctos en el pasado y las habilidades que has desarrollado. Aumentar tu confianza mejorará tu capacidad para hacerte valer.

6. No te dejes microgestionar

La microgestión puede minar tu confianza e impedir tu productividad. Cuando alguien supervisa constantemente cada detalle de tu trabajo, es difícil sentirse confiado y motivado.

Este control constante genera estrés y te impide aprovechar al máximo tus habilidades. Para evitar la microgestión, establece límites claros y comunica tu necesidad de independencia.

Por ejemplo, si tu jefe se sienta con frecuencia en las reuniones con tus clientes sin motivo aparente, podrías decir:

*«Agradezco tu implicación, pero me siento capaz de gestionar las reuniones con los clientes por mi cuenta. ¿Podemos acordar que te informe después de cada reunión en lugar de que estés presente? Eso me permitirá establecer relaciones más sólidas con los clientes y gestionar mis responsabilidades de forma más eficaz»

Obtenga una vista panorámica de todas sus tareas en curso con la vista Cronograma de ClickUp

Vea cuánto trabajo tiene cada miembro de su equipo con la vista Cronograma de ClickUp. Esto le permite garantizar que las cargas de trabajo estén equilibradas y evitar el agotamiento. Al visualizar su proyecto, puede ajustar fácilmente los plazos y las prioridades para mantener todo en marcha y a su equipo contento. La vista Cronograma le permite tomar decisiones basadas en datos para que los proyectos sean un intento correcto y el equipo esté motivado.

7. Domina el arte de decir «no»

Rechazar tareas adicionales cuando estás sobrecargado es la solución para evitar el agotamiento y la reducción de la productividad. Decir «no» cuando es necesario te ayuda a gestionar tu carga de trabajo, centrarte en tus responsabilidades y mantener un equilibrio saludable entre tu vida laboral y personal.

Cuando rechaces algo, sé claro y firme, y explica educadamente por qué no puedes asumir el trabajo o la responsabilidad adicional.

Puedes decir «no» sin decir realmente la palabra «no». Por ejemplo, supongamos que te piden que te encargues de un nuevo proyecto cuando ya te sientes saturado.

Puedes decir: «Me encantaría ayudar, pero siendo realistas, no podría dedicarle la atención que merece con mis plazos actuales»

O proponer una fecha posterior en la que puedas ayudar. Esto demuestra que eres considerado y que buscas soluciones, al tiempo que defiendes tus necesidades.

8. Practica, practica y practica

Practica respuestas asertivas en diferentes situaciones para ganar confianza y autodisciplina. Este hábito te preparará para retos mayores y reforzará tu capacidad para defenderte.

Empieza con situaciones de bajo riesgo para afirmar tus necesidades y opiniones. Por ejemplo, durante una comida con el equipo, expresa tu preferencia. Podrías decir: «Me gustaría probar ese nuevo restaurante italiano». Este tipo de situaciones sociales proporcionan un espacio seguro para perfeccionar tus habilidades asertivas.

Los juegos de rol también ayudan a prepararse para las interacciones de la vida real y reducen la ansiedad. Practica con un amigo de confianza o incluso frente a un espejo. De esta manera, podrás prepararte para ser asertivo en diversas situaciones.

9. Utiliza un lenguaje positivo y enérgico

Utilizar un lenguaje positivo para formular tus mensajes evita malentendidos y fomenta el diálogo constructivo. Responde con señales no verbales positivas y una postura corporal asertiva, como mantener el contacto visual, estar de pie o sentado con la espalda recta y hablar con calma.

Elige palabras que transmitan tu punto de vista sin sonar conflictivo. Por ejemplo, evita decir: «No me escuchas»

En su lugar, diga: «Valoro las discusiones abiertas y agradezco que tenga en cuenta mis ideas».

Este enfoque anima a los demás a escuchar tu punto de vista. Además, facilita una conversación abierta sin poner a la otra persona a la defensiva.

10. Mantén la calma bajo presión

Gestiona tus sentimientos en situaciones de mucha presión, ya que es fundamental para una comunicación asertiva. En lugar de reaccionar impulsivamente, mantén la calma al pensar y responder.

Practica técnicas como la respiración profunda y la atención plena. Te ayudarán a mantener los pies en la tierra y a ser asertivo, incluso en circunstancias difíciles.

Supongamos que estás en una reunión tensa. En lugar de ponerte agresivo, mantén la calma y la seguridad en ti mismo. Aborda los conflictos sin dejar que las emociones nublen tu juicio. Por ejemplo, di: «Entiendo que hay un desacuerdo, pero centrémonos en encontrar una solución»

11. Cultivar la resiliencia y adaptarse al cambio

La resiliencia te permite recuperarte de los reveses y mantener la confianza en ti mismo incluso en la adversidad. Esta convicción es esencial para defenderte y afirmar tus opiniones.

Sé resiliente, acepta el cambio y considera los contratiempos como oportunidades para crecer. Con esta mentalidad adaptativa, navega por las incertidumbres y los retos con compostura y determinación.

12. Comprender a las personas poco asertivas

Reconozca que algunos compañeros de trabajo pueden no ser asertivos por naturaleza. Intente animarlos a expresarse y a afirmarse cuando surja la ocasión. Por ejemplo, durante una reunión, podría dirigirse a una persona pasiva y decirle: «Veo que no has compartido tu opinión. Tu aportación es valiosa y me encantaría conocer tu opinión». Esto fomenta la participación y genera confianza en los miembros más callados del equipo.

Cómo ser más asertivo en el trabajo: situaciones de la vida real

La asertividad transforma tus interacciones profesionales, ya sea en reuniones o al gestionar interrupciones. A continuación, te mostramos algunos ejemplos de cómo las personas asertivas abordan problemas comunes en el lugar de trabajo:

Escenario 1: Te mereces un aumento, pero tu jefe no se ha dado cuenta

Problema: Has estado trabajando duro y crees que te mereces un aumento. Pero tu jefe no se ha dado cuenta y te da nervios sacarle el tema. Esta falta de reconocimiento te lleva a sentirte frustrado y con la motivación baja.

Solución: Concierta una reunión con tu jefe para presentarle pruebas de tus logros. Expón tus argumentos con calma y confianza, y respáldalos con datos. Por ejemplo, podrías decir: «He contribuido al éxito de nuestro equipo aumentando el equipo de ventas en un 20 %. Esto justifica una discusión sobre un posible aumento de sueldo».

Escenario 2: Las solicitudes de un compañero están saturando tu agenda

Problema: Un compañero de trabajo no deja de pedirte ayuda e interrumpir tu flujo de trabajo. Estas interrupciones constantes provocan estrés y resentimiento, lo que afecta a tu productividad.

Solución: Manténgase firme y rechace la propuesta de forma educada, ofreciendo un compromiso. «Estoy centrado en mis plazos y no puedo ayudarle con esto. Sin embargo, puedo indicarle la base de conocimientos donde encontrará la información necesaria».

Escenario 3: Manejar las críticas duras con un comportamiento profesional y asertivo

Problema: Recibes críticas duras de un compañero de trabajo que te parecen personales e injustas. Esto daña tu autoestima y crea un ambiente de trabajo hostil.

Solución: Evita la confrontación, mantén el contacto visual y busca comentarios constructivos. «Agradezco tu opinión. Por favor, dame ejemplos concretos para que pueda entender cómo mejorar».

Escenario 4: Las reuniones fuera del horario laboral están alterando tu equilibrio

Problema: Tu jefe suele programar reuniones fuera de tu horario laboral. La intrusión te causa estrés, afecta a tu salud mental y reduce tu productividad.

Solución: Ten confianza en ti mismo y comunica tu disponibilidad. «Estoy comprometido con nuestros proyectos y quiero asegurarme de dar lo mejor de mí. ¿Podríamos programar las reuniones dentro de mi horario laboral para mantener la calidad del trabajo?»

Escenario 5: El lenguaje corporal de un compañero te hace sentir incómodo

Problema: El comportamiento o el lenguaje corporal de un compañero te incomoda. Hace comentarios inapropiados o invade tu espacio personal. Pero necesitas averiguar cómo controlarlo sin causar conflictos.

Solución: Aborda el comportamiento con respeto, pero de manera directa y asertiva. «Me sentí incómodo con tu comentario en la reunión de ayer. Por favor, mantengamos nuestras interacciones profesionales. »

Gestionar las relaciones mediante la comunicación asertiva

Para construir relaciones laborales sólidas se requiere una comunicación clara, respeto mutuo y límites saludables. La asertividad es vital para mantener estos elementos y navegar por las conversaciones profesionales. Aquí hay algunos consejos que pueden ayudar:

Establecer límites: Comunique sus límites para preservar su tiempo y energía. Los límites profesionales le permiten centrarse en las tareas sin sentirse abrumado. Esto promoverá un entorno de trabajo equilibrado

Abordar el comportamiento pasivo: Acérquese a una persona pasiva con empatía y fomente el diálogo abierto. Comprenda su perspectiva y anímela a compartir sus pensamientos

Gestiona las emociones negativas: Expresa tus sentimientos para evitar el estrés y los conflictos. La asertividad te ayuda a manejar los sentimientos negativos, creando un ambiente de trabajo armonioso y eficiente

Proporcionar comentarios constructivos: Ofrezca comentarios claros y específicos centrados en el comportamiento. Esto fomenta una cultura de crecimiento y mejora sin parecer un ataque personal

Sé coherente: La coherencia en tu comportamiento asertivo genera confianza entre tus compañeros. Ser fiable en tus respuestas ayuda a mantener relaciones profesionales

¿Estás listo para adoptar la asertividad para alcanzar el éxito profesional?

La asertividad es tu billete para prosperar en el trabajo y más allá. Dominar esta habilidad crucial mejora la comunicación, construye relaciones más sólidas e impulsa tu carrera. Serás capaz de establecer límites, manejar comportamientos difíciles y gestionar las emociones para crear un entorno respetuoso.

Pero recuerda que se trata de un proceso de crecimiento y aprendizaje continuos. Aprovecha cada oportunidad para practicar y perfeccionar tu capacidad de imponerte. Pide opiniones y haz ajustes sobre la marcha.

A medida que aprendes y practicas cómo ser más asertivo en el trabajo, aprovecha el poder de ClickUp. Utiliza esta potente herramienta para gestionar tareas, comunicarte mejor y garantizar la coordinación del equipo. Te ayuda a mantenerte organizado y asertivo, lo que facilita el éxito en cualquier situación.

¿Estás listo para tomar las riendas y ver cómo tu carrera profesional despega? Regístrate hoy mismo en ClickUp y descubre la diferencia que supone para tu crecimiento profesional